Vi presentiamo il concetto di programmazione e sviluppo no-code e low-code. Forse avete già sentito parlare di no-code o anche no, ma lo risolveremo comunque. Potrebbe anche sembrare complicato, per cui il vostro cervello smette di pensare nei primi minuti e deve essere ricaricato. Provate a leggere questa guida. Sono sicuro che troverete qualcosa di utile.

Le scoperte tecnologiche continuano ad apportare cambiamenti nelle nostre vite. L'intelligenza artificiale è una delle priorità a cui pensare ora. Lo stesso si può dire dei linguaggi di programmazione. La programmazione visuale è un modo moderno di esprimere le proprie esigenze. La strategia dei processi di sviluppo no-code presenta molti vantaggi. Ma, anche, nulla è perfetto. Quali ostacoli pensate possano sorgere lungo il percorso? Leggete qui di seguito alcuni fatti sulla programmazione no-code e low-code.

Cosa sono il no-code e il low-code?

Il low-code o altri possono chiamare lo sviluppo no-code (LCNC) sono metodi per creare strutture di programma non complicate, ad esempio applicazioni. Questi aiuti vi permettono di semplificarvi la vita. Siete degli ottimi programmatori? In questo caso non ha molta importanza, perché potrete imparare a codificare più velocemente. I metodi di programmazione low-code e no-code aiutano a creare applicazioni attraverso un'interfaccia grafica. Certo, potete sempre scrivere il vostro programma, ma in questo modo non avete bisogno di conoscere strategie di codifica complesse.

È possibile utilizzare le interfacce visive invece della solita codifica, semplicemente trascinandole e rilasciandole. Nella programmazione visuale si possono utilizzare alcuni componenti grafici, ad esempio pulsanti, forme geometriche come blocchi o icone e simboli. È sempre più facile percepire le informazioni attraverso un design grafico, soprattutto quando non si hanno molte competenze in campo tecnologico.

Oggi non è necessario spendere molto tempo o energie per sviluppare un codice. Non si tratta più di sprechi, perché con questi strumenti chiunque può diventare un programmatore. Molte piattaforme di programmazione low-code e no-code sono state create non solo negli ultimi anni. Non ne avreste mai sentito parlare. Tuttavia, sapete cosa è cambiato nel corso dei decenni?

La rivoluzione del no-code nello sviluppo. Come è avvenuta la rivoluzione?

Lo sviluppo low-code e no-code non è una novità. Anzi, è iniziato molto tempo fa ma ha guadagnato attenzione solo di recente. Tutti hanno iniziato con linguaggi di programmazione di alto livello come Fortran e COBOL. Questo tipo di sviluppo ha ridotto le difficoltà di costruzione del codice. Negli anni '50, questi linguaggi per la creazione di app erano un sollievo per gli sviluppatori dell'epoca e potevano essere considerati low-code.

Il cambiamento successivo avvenne con HyperCard di Apple nel 1987. HyperCard offrì ai programmatori una piattaforma per la creazione di applicazioni complesse senza bisogno di codifica. Aveva già un'interfaccia con il design grafico. Inoltre, HyperCard è stato creato da Bill Atkinson. L'ha definita una piattaforma per "non programmatori". Apple ha smesso di sviluppare HyperCard nel 1998. Successivamente, nel 2014, Forrester ha introdotto il termine "low code".

Oggi, le piattaforme low-code e no-code sono state rifatte e rinnovate. Quindi, ci siamo trovati di fronte ad alcune differenze tra le loro versioni:

Alcune piattaforme low-code o no-code sono state progettate per tutti coloro che avevano bisogno di creare applicazioni per i loro obiettivi. Tuttavia, le piattaforme no-code come HyperCard sono state create solo per gli sviluppatori.

In precedenza, le persone non utilizzavano fonti di dati remote come le applicazioni cloud.

Oggi le piattaforme low-code e no-code offrono una maggiore sicurezza.

La priorità principale del moderno sviluppo low-code e no-code non è solo quella di rendere il processo più semplice, ma anche più veloce.

Qual è la differenza tra no-code e low-code?

Il no-code si riferisce alle piattaforme di sviluppo che utilizziamo, dove non è necessario costruire un codice da soli. A proposito, stiamo parlando di diverse funzioni dei framework no-code, ma quali sono i loro esempi? Uno di questi è AppMaster. Si tratta di una piattaforma cloud in grado di creare applicazioni server (backend) e applicazioni web/mobile utilizzando la generazione di codice. Si tratta di un costruttore a codice zero che scrive codice e lo compila. Con questo strumento è possibile impostare un database e pubblicare un'applicazione server sul suo cloud o su AWS, Google Cloud e altri repository.

Perché il low-code e il no-code sono diventati popolari?

Oggi i linguaggi di programmazione low-code e no-code sono delle innovazioni. Assumere uno sviluppatore full-stack esperto può essere costoso. Le funzioni dei framework low-code e no-code consentono agli sviluppatori junior di creare applicazioni di alto livello come un programmatore con 10 anni di esperienza. Inoltre, gli sviluppatori qualificati possono ottenere risultati migliori. Con l'aiuto di low-code e no-code, diverse aziende possono utilizzare il loro potenziale e le loro risorse in modo migliore per raggiungere i loro obiettivi.

Tuttavia, quali sono i vantaggi di queste strategie di linguaggio di programmazione di alto livello?

Il low-code e il no-code sono il nostro futuro?

Immaginate di voler diventare un programmatore, ma la cosa era troppo complicata per voi. Oggi le piattaforme no-code e low-code possono offrire una nuova opportunità di essere assunti per il lavoro dei vostri sogni. Tuttavia, cosa succederà se, alla fine, questa strategia di programmazione sostituirà gli sviluppatori?

A dire il vero, è meglio assumere un vero sviluppatore professionista, ma la decisione dipende dall'obiettivo dell'applicazione di cui avete bisogno. Forse è sufficiente utilizzare solo piattaforme low-code e no-code, ma a volte non è così.

I framework low-code e no-code aiutano gli sviluppatori a completare i compiti in modo rapido. Anche un nuovo utente può sviluppare tutto da solo. Tuttavia, i linguaggi di programmazione low-code e no-code non sono sufficienti se si deve lavorare su un progetto complesso. In questi casi, quindi, è necessario conoscere la codifica manuale.

I framework low-code e no-code sono anche il futuro della creazione di siti web e applicazioni mobili. Questi tipi di lavoro automatizzato consentono di risparmiare tempo.

Tutto questo vale per la maggior parte delle piattaforme no-code e low-code, tranne che per AppMaster. AppMaster è una piattaforma di nuova generazione con la quale è possibile creare non solo applicazioni semplici e MVP, ma anche sistemi complessi ad alto carico aziendale. Tutto questo è possibile grazie a un nuovo approccio. La piattaforma imita un team di sviluppatori, scrive automaticamente la documentazione tecnica per il progetto nello stesso modo in cui lo fanno gli sviluppatori e, se necessario, può anche prendere il codice sorgente scritto in linguaggio Go. AppMaster è un'applicazione backend web e mobile tre in uno. È possibile creare un CRM ERP e molto altro ancora.

Conoscevate i vantaggi e gli svantaggi di questo linguaggio di programmazione visuale?

Vantaggi:

Funzione di conservazione del tempo;

Gli sviluppatori possono lavorare con strategie di programmazione low-code e no-code per accelerare i processi dei loro progetti. Possiamo creare app di diversi livelli grazie a un sistema drag-and-drop e a elementi di dati utente precostituiti.

Poco costoso;

Assumere uno sviluppatore full-stack potrebbe non essere un problema, ma l'intero team non sarebbe affatto una decisione economica.

Imparare qualcosa di nuovo;

Le matricole si tuffano nel mondo dello sviluppo software da un passo più facile. Immaginate il percorso di un programmatore esperto. Avete già affrontato metà di questo percorso con framework low-code e no-code.

Svantaggi:

Un elenco limitato di funzioni;

La programmazione no-code e low-code non è ancora diventata uno strumento per progetti software più complessi. Più il sistema è grande, più sono necessarie funzionalità avanzate.

Alcuni ostacoli sul cammino;

Il numero di componenti grafici può essere troppo elevato per essere eseguito nella fase finale. Richiede molta memoria e potenza.

Qual è la differenza tra il solito codice e la programmazione visuale?

Codice in un testo e come elemento visivo

I normali linguaggi di programmazione sono basati sul testo, mentre la programmazione visiva è basata sulla grafica.

Una grande quantità di dati

Gli strumenti di programmazione visiva richiedono più memoria rispetto ai programmi basati sul testo. Ma la differenza con AppMaster è che le applicazioni che costruisce non occupano molta memoria. Funzionano con la stessa velocità delle applicazioni scritte con i linguaggi di programmazione classici. Le applicazioni create in AppMaster prendono solo i fondamenti dello stile visivo e lavorano con i requisiti. La piattaforma analizza i requisiti che l'utente ha formulato utilizzando elementi visivi o blocchi di processi aziendali e, sulla base di questi blocchi di processi aziendali, genera già una logica senza fronzoli.

Più semplice da capire

Le interfacce low-code sono più facili da percepire visivamente.

Creazione rapida

Non è necessario organizzare un codice di grandi dimensioni, perché è sufficiente spostare i diversi blocchi e creare una sequenza logica.

Conclusione

Oggi le strategie di sviluppo della programmazione low-code e no-code hanno introdotto molte funzioni utili con cui tutti possono lavorare. Durante il loro processo di sviluppo, questi linguaggi di programmazione sono ancora in fase di sviluppo e, come altre tecnologie, diventano sempre migliori.

L'LCNC ci permette di guardare alla creazione di app da un altro punto di vista e aiuta le nuove imprese a crescere. È una rivoluzione nella codifica di oggi.