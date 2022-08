Vamos a presentarle la noción de programación y desarrollo sin código y con código bajo. Tal vez hayas oído hablar de no-code antes o incluso no, pero lo arreglaremos de todos modos. También puede parecer complicado, por lo que su cerebro deja de pensar en los primeros minutos y necesita recargarse. Solo trata de leer esta guía. Estoy seguro de que encontrará algo útil.

Los avances tecnológicos continúan haciendo cambios en nuestras vidas. La inteligencia artificial es una de las prioridades en las que pensar ahora. Lo mismo puede decirse de los lenguajes de programación. La programación visual es una forma moderna de expresar sus necesidades. La estrategia de procesos de desarrollo sin código tiene muchas ventajas. Pero, además, nada es perfecto. ¿Qué obstáculos crees que pueden surgir en el camino? Lea algunos datos sobre la programación sin código y con código bajo a continuación.

¿Qué son el no-code y el low-code?

Low-code u otros pueden llamar desarrollo sin código (LCNC) son métodos para crear estructuras de programa no complicadas, por ejemplo, aplicaciones. Estos ayudantes te permiten hacer tu vida más fácil. ¿Eres un excelente programador? Aquí no importa mucho porque puedes aprender a codificar más rápido. Las formas de programación de código bajo y sin código ayudan a crear aplicaciones a través de una interfaz gráfica de usuario. Sí, aún puede escribir su programa, pero de esta manera, no necesita conocer estrategias de codificación complejas.

Puede usar interfaces visuales en lugar de la codificación habitual, simplemente arrástrelas y suéltelas. En la programación visual, puede utilizar algunos componentes gráficos, por ejemplo, botones, formas geométricas como bloques o iconos y símbolos. Siempre es más fácil percibir información a través de un diseño gráfico, especialmente cuando no tienes muchas habilidades en tecnología.

Hoy en día no tiene que dedicar mucho tiempo ni gastar su energía en desarrollar un código. Ya no se trata de derrochar porque cualquiera puede convertirse en programador con estas herramientas. Muchas plataformas de programación de código bajo y sin código se crearon no solo en los últimos años. Nunca podrías haber oído hablar de ellos. Sin embargo, ¿sabías qué ha cambiado a lo largo de las décadas?

Revolución sin código en el desarrollo. ¿Cómo hizo una revolución?

El desarrollo low-code y sin código no es algo nuevo. De hecho, comenzó hace mucho tiempo, pero ganó atención recientemente. Todos han comenzado con lenguajes de programación de alto nivel como Fortran y COBOL. Este tipo de desarrollo redujo las dificultades de construir un código. En la década de 1950, estos lenguajes para la creación de aplicaciones fueron un alivio para los desarrolladores en ese momento y podrían considerarse de código bajo.

El siguiente cambio estuvo relacionado con HyperCard de Apple en 1987. HyperCard ofreció a los programadores una plataforma para crear aplicaciones difíciles sin codificación. Ya tenía alguna interfaz con diseño gráfico. Además, HyperCard fue creado por Bill Atkinson. Lo llamó una plataforma para 'no programadores'. Apple dejó de desarrollar HyperCard en 1998. Más tarde, Forrester introdujo el término "código bajo" en 2014.

Hoy, las plataformas low-code y no-code fueron rehechas y renovadas. Entonces, nos enfrentamos a algunas diferencias entre sus versiones:

Algunas plataformas de código bajo o sin código se diseñaron para todos los que necesitaban crear aplicaciones para sus objetivos. Sin embargo, las plataformas sin código como HyperCard se crearon solo para desarrolladores.

Anteriormente, las personas no usaban fuentes de datos remotas como aplicaciones en la nube.

Hoy en día, las plataformas de código bajo y sin código tienen una mejor seguridad.

La principal prioridad en el desarrollo moderno de código bajo y sin código no es solo hacer que el proceso sea más fácil sino también más rápido.

¿Cuál es la diferencia entre el código sin código y el código bajo?

Sin código se trata de las plataformas de desarrollo que usamos, en las que no necesita crear un código usted mismo. Por cierto, estamos hablando de diferentes funciones de los marcos sin código, pero ¿cuáles son sus ejemplos? Uno de ellos es AppMaster. Es una plataforma en la nube que puede crear aplicaciones de servidor (backend) y aplicaciones web/móviles mediante la generación de código. Este es un constructor de codificación cero que escribe código y lo compila. Con esta herramienta, puede configurar una base de datos y publicar una aplicación de servidor en su nube o AWS, Google Cloud y otros repositorios.

¿Por qué se popularizaron low-code y no-code?

Hoy en día, los lenguajes de programación de código bajo y sin código son innovaciones. Contratar a un desarrollador full-stack con experiencia puede ser costoso. Las funciones de los marcos de código bajo y sin código permiten a los desarrolladores junior crear aplicaciones de alto nivel como un programador con 10 años de experiencia. Además, los desarrolladores expertos pueden obtener mejores resultados. Con la ayuda de código bajo y sin código, varias empresas pueden utilizar su potencial y recursos de una mejor manera para lograr sus objetivos.

Sin embargo, ¿cuáles son las ventajas de estas estrategias de lenguaje de programación de alto nivel?

¿Son el low-code y el no-code nuestro futuro?

Imagina que quisieras convertirte en programador, pero era demasiado complicado para ti. Hoy en día, las plataformas sin código y de bajo código pueden brindarle una nueva oportunidad para que lo contraten para el trabajo de sus sueños. Sin embargo, ¿qué sucederá si, en el resultado final, dicha estrategia de programación reemplaza a los desarrolladores?

A decir verdad, es mejor contratar a un verdadero desarrollador profesional, pero la decisión depende del objetivo de la aplicación que necesitas. Tal vez sea suficiente usar solo plataformas de código bajo y sin código, pero a veces no.

Los marcos de trabajo de código bajo y sin código ayudan a los desarrolladores a completar tareas rápidamente. Un nuevo usuario también puede desarrollar cualquier cosa por sí mismo. Sin embargo, los lenguajes de programación de código bajo y sin código no serán suficientes si necesita trabajar en un proyecto complejo. Entonces, en tales casos, necesita conocer la codificación manual.

Los marcos de código bajo y sin código también son el futuro de la creación de sitios web y aplicaciones móviles. Este tipo de trabajo automatizado preserva el tiempo.

Todo esto es cierto para la mayoría de las plataformas sin código y de bajo código, excepto AppMaster. AppMaster es una plataforma de nueva generación con la que es posible crear no solo aplicaciones simples y MVP, sino también sistemas complejos de nivel empresarial de alta carga. Todo esto es posible gracias a un nuevo enfoque. La plataforma imita a un equipo de desarrolladores, escribe automáticamente la documentación técnica para su proyecto de la misma manera que lo hacen los desarrolladores, y también puede tomar el código fuente escrito en el lenguaje Go si es necesario. AppMaster es una aplicación móvil y web back-end tres en uno. Puedes crear un CRM ERP y mucho más.

¿Sabías las ventajas y desventajas de un lenguaje de programación tan visual?

ventajas:

función de conservación de tiempo;

Los desarrolladores pueden trabajar con estrategias de programación low-code y sin código para acelerar los procesos de sus proyectos. Podemos crear aplicaciones de diferentes niveles gracias a un sistema de arrastrar y soltar y elementos de datos de usuario preconstruidos.

Contratar a un desarrollador de pila completa puede no ser un problema, pero todo el equipo no sería una decisión barata en absoluto.

Los estudiantes de primer año se están sumergiendo en el mundo del desarrollo de software desde un paso más fácil. Imagina un camino de un programador experimentado. Ya ha recorrido la mitad de este camino con marcos de código bajo y sin código.

Desventajas:

Una lista limitada de funciones;

La programación sin código y con código bajo aún no se ha convertido en una herramienta para proyectos de software más complejos. Cuanto más grande es el sistema, se necesita una funcionalidad más avanzada.

La cantidad de componentes gráficos puede ser demasiado grande para ejecutar en la etapa final. Se necesita mucha memoria y potencia.

¿Cuál es la diferencia entre el código habitual y la programación visual?

Código en un texto y como elemento visual

Los lenguajes de programación habituales se basan en texto y la programación visual se basa en gráficos.

Las herramientas de programación visual ocupan más memoria que los programas basados en texto. Pero hay una diferencia con AppMaster: las aplicaciones que crea no ocupan mucha memoria. Funcionan tan rápido como las aplicaciones escritas por lenguajes de programación clásicos. Las aplicaciones creadas en AppMaster toman solo los fundamentos del estilo visual y funcionan con los requisitos. La plataforma analiza los requisitos que el usuario ha realizado utilizando elementos visuales o utilizando bloques de procesos de negocios y, en base a estos bloques de procesos de negocios, ya genera una lógica sin adulterar.

Las interfaces de código bajo son más fáciles de percibir visualmente.

No necesita organizar un código grande porque todo lo que tiene que hacer es moverse por diferentes bloques y crear una secuencia lógica.

Conclusión

Hoy en día, las estrategias de desarrollo de programación de código bajo y sin código introdujeron muchas funciones útiles con las que todos pueden trabajar. A lo largo de su proceso de desarrollo, estos lenguajes de programación aún están en progreso y, a medida que otras tecnologías se vuelven cada vez mejores.

El LCNC nos permite ver la creación de aplicaciones desde otro lado y ayuda a que crezcan nuevos negocios. Es una revolución en la codificación hoy en día.