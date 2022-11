Przedstawmy Ci pojęcie no-code oraz low-code programming i development. Może słyszałeś o no-code wcześniej lub nawet nie, ale i tak to utrwalimy. Może też wydawać się skomplikowane, więc Twój mózg przestaje myśleć w pierwszych minutach i wymaga przeładowania. Po prostu spróbuj przeczytać ten przewodnik. Jestem pewien, że znajdziesz w nim coś przydatnego.

Przełom technologiczny wciąż wprowadza zmiany w naszym życiu. Sztuczna inteligencja jest jednym z priorytetów, o których należy teraz myśleć. To samo można powiedzieć o językach programowania. Programowanie wizualne to nowoczesny sposób na wyrażenie swoich potrzeb. Strategia no-code development processes ma wiele zalet. Ale, również, nic nie jest doskonałe. Jak myślisz, jakie przeszkody mogą pojawić się po drodze? Przeczytaj poniżej kilka faktów na temat programowania no-code i low-code.

Czym są no-code i low-code?

Low-code lub inni mogą nazwać no-code development (LCNC) to metody tworzenia nie skomplikowanych struktur programowych, na przykład aplikacji. Dzięki tym pomocnikom można ułatwić sobie życie. Czy jesteś doskonałym programistą? Tutaj nie ma to większego znaczenia, ponieważ możesz szybciej nauczyć się kodować. Sposoby programowania low-code i no-code pomagają tworzyć aplikacje za pomocą graficznego interfejsu użytkownika. Tak, nadal możesz napisać swój program, ale w ten sposób nie musisz znać skomplikowanych strategii kodowania.

Możesz używać interfejsów wizualnych zamiast zwykłego kodowania, wystarczy przeciągnąć i upuścić. W programowaniu wizualnym możesz używać niektórych komponentów graficznych, na przykład przycisków, form geometrycznych jako bloków lub ikon, a także symboli. Zawsze łatwiej jest odbierać informacje poprzez projekt graficzny, zwłaszcza gdy nie masz wielu umiejętności w zakresie technologii.

Dzisiaj nie musisz poświęcać dużo czasu ani energii na opracowanie kodu. Nie chodzi już o marnowanie, ponieważ każdy może zostać programistą dzięki tym narzędziom. Wiele platform programistycznych typu low-code i no-code powstało nie tylko w ciągu ostatnich kilku lat. Mogłeś o nich nigdy nie słyszeć. Jednak czy wiesz, co się zmieniło przez te dekady?

No-code rewolucja w rozwoju. W jaki sposób dokonała się rewolucja?

Low-code i no-code development nie jest czymś nowym. Rzeczywiście, zaczęło się dawno temu, ale zyskało uwagę dopiero niedawno. Wszyscy zaczęli od języków programowania wysokiego poziomu, takich jak Fortran i COBOL. Ten rodzaj rozwoju zmniejszał trudy budowania kodu. W latach 50-tych te języki do tworzenia aplikacji były ulgą dla ówczesnych deweloperów i można je było uznać za low-code.

Następna zmiana dotyczyła HyperCard firmy Apple w 1987 roku. HyperCard oferował programistom platformę do budowania trudnych aplikacji bez kodowania. Posiadał już pewien interfejs z grafiką. Co więcej, HyperCard został stworzony przez Billa Atkinsona. Nazwał go platformą dla "nie-programistów". Apple przestało rozwijać HyperCard w 1998 roku. Później Forrester wprowadził termin "low code" w 2014 roku.

Dziś platformy low-code i no-code zostały przerobione i odnowione. Mieliśmy więc do czynienia z pewnymi różnicami między ich wersjami:

Niektóre platformy low-code lub no-code były przeznaczone dla wszystkich, którzy potrzebowali budować aplikacje dla swoich celów. Jednak platformy no-code, takie jak HyperCard, zostały stworzone tylko dla programistów.

Wcześniej ludzie nie korzystali ze zdalnych źródeł danych, takich jak aplikacje w chmurze.

Dzisiaj platformy low-code i no-code mają lepsze bezpieczeństwo.

Głównym priorytetem w nowoczesnym rozwoju low-code i no-code jest nie tylko ułatwienie, ale także przyspieszenie procesu.

Jaka jest różnica między no-code a low-code?

No-code dotyczy platform programistycznych, z których korzystamy, gdzie nie trzeba samodzielnie budować kodu. Przy okazji mówimy o różnych funkcjach frameworków no-code, ale jakie są ich przykłady? Jednym z nich jest AppMaster. Jest to platforma w chmurze, która może tworzyć aplikacje serwerowe (backend) oraz aplikacje web/mobile za pomocą generowania kodu. Jest to konstruktor zerowy, który pisze kod i go kompiluje. Za pomocą tego narzędzia można skonfigurować bazę danych i opublikować aplikację serwerową w swojej chmurze lub AWS, Google Cloud i innych repozytoriach.

Dlaczego low-code i no-code stały się popularne?

Dziś języki programowania low-code i no-code to innowacje. Zatrudnienie doświadczonego full-stack developera może być kosztowne. Funkcje frameworków low-code i no-code pozwalają młodszym programistom tworzyć aplikacje wysokiego poziomu jak programista z 10-letnim doświadczeniem. Również wykwalifikowani deweloperzy mogą wykonywać lepsze wyniki. Z pomocą low-code i no-code, różne firmy mogą wykorzystać swój potencjał i zasoby w lepszy sposób, aby zdobyć swoje cele.

Jednak jakie są bonusy tych strategii języków programowania wysokiego poziomu?

Czy low-code i no-code są naszą przyszłością?

Wyobraź sobie, że chciałeś zostać programistą, ale było to dla Ciebie zbyt skomplikowane. Dziś platformy no-code i low-code mogą dać nową szansę, dzięki której zostaniesz zatrudniony na wymarzonym stanowisku. Niemniej jednak, co się stanie, jeśli w końcowym efekcie taka strategia programowania zastąpi programistów?

Prawdę mówiąc, lepiej jest zatrudnić prawdziwego profesjonalnego dewelopera, ale decyzja zależy od celu aplikacji, której potrzebujesz. Może wystarczy użyć tylko platform low-code i no-code, ale czasami nie.

Frameworki low-code i no-code pomagają deweloperom w szybkim wykonaniu zadań. Nowy użytkownik może również samodzielnie opracować wszystko. Jednak języki programowania low-code i no-code nie wystarczą, jeśli trzeba pracować nad złożonym projektem. W takich przypadkach trzeba więc poznać kodowanie ręczne.

Low-code i no-code frameworki to także przyszłość tworzenia stron internetowych i aplikacji mobilnych. Takie rodzaje zautomatyzowanej pracy pozwalają zachować czas.

Wszystko to dotyczy większości platform no-code i low-code z wyjątkiem AppMaster. AppMaster to platforma nowej generacji, dzięki której można tworzyć nie tylko proste aplikacje i MVP, ale także budować złożone, wysoko obciążone systemy na poziomie przedsiębiorstwa. Wszystko to jest możliwe dzięki nowemu podejściu. Platforma naśladuje zespół programistów, automatycznie pisze dokumentację techniczną dla Twojego projektu w taki sam sposób, jak robią to programiści, a w razie potrzeby możesz również pobrać kod źródłowy napisany w języku Go. AppMaster to trzy w jednym backendowa aplikacja internetowa i mobilna. Możesz stworzyć CRM ERP i wiele więcej.

Czy wiesz o zaletach i wadach takiego wizualnego języka programowania?

Zalety:

Funkcja oszczędzania czasu;

Deweloperzy mogą pracować ze strategiami programowania low-code i no-code, aby przyspieszyć procesy swoich projektów. Możemy tworzyć aplikacje o różnych poziomach dzięki systemowi drag-and-drop i wstępnie wbudowanym elementom danych użytkownika.

Deweloperzy mogą pracować ze strategiami programowania low-code i no-code, aby przyspieszyć procesy swoich projektów. Możemy tworzyć aplikacje o różnych poziomach dzięki systemowi drag-and-drop i wstępnie wbudowanym elementom danych użytkownika. Niewielkie koszty;

Zatrudnienie jednego full-stack developera może nie być problemem, ale cały zespół wcale nie byłby tanią decyzją.

Zatrudnienie jednego full-stack developera może nie być problemem, ale cały zespół wcale nie byłby tanią decyzją. Naucz się czegoś nowego;

Świeżaki nurkują w świat tworzenia oprogramowania z łatwiejszego kroku. Wyobraź sobie ścieżkę doświadczonego programisty. Przeszedłeś już połowę tej ścieżki z frameworkami low-code i no-code.

Wady:

Ograniczona lista funkcji;

Programowanie no-code i low-code nie stało się jeszcze narzędziem dla bardziej złożonych projektów oprogramowania. Im większy jest system, tym bardziej zaawansowana funkcjonalność jest potrzebna.

Programowanie no-code i low-code nie stało się jeszcze narzędziem dla bardziej złożonych projektów oprogramowania. Im większy jest system, tym bardziej zaawansowana funkcjonalność jest potrzebna. Pewne przeszkody na drodze;

Liczba komponentów graficznych może być zbyt duża do wykonania w końcowym etapie. Zajmuje to dużo pamięci i mocy obliczeniowej.

Jaka jest różnica między zwykłym kodem a programowaniem wizualnym?

Kod w tekście i jako element wizualny

Zwykłe języki programowania oparte są na tekście, a programowanie wizualne na grafice.

Zwykłe języki programowania oparte są na tekście, a programowanie wizualne na grafice. Duża ilość danych

Narzędzia do programowania wizualnego zajmują więcej pamięci niż programy oparte na tekście. Ale z AppMasterem jest jedna różnica - aplikacje, które buduje, nie zajmują dużo Twojej pamięci. Działają równie szybko jak aplikacje napisane przez klasyczne języki programowania. Aplikacje tworzone w AppMasterze biorą tylko podstawy ze stylu wizualnego i pracują z wymaganiami. Platforma analizuje wymagania, które użytkownik postawił za pomocą elementów wizualnych lub za pomocą bloków procesów biznesowych i na ich podstawie generuje już niezafałszowaną logikę.

Narzędzia do programowania wizualnego zajmują więcej pamięci niż programy oparte na tekście. Ale z AppMasterem jest jedna różnica - aplikacje, które buduje, nie zajmują dużo Twojej pamięci. Działają równie szybko jak aplikacje napisane przez klasyczne języki programowania. Aplikacje tworzone w AppMasterze biorą tylko podstawy ze stylu wizualnego i pracują z wymaganiami. Platforma analizuje wymagania, które użytkownik postawił za pomocą elementów wizualnych lub za pomocą bloków procesów biznesowych i na ich podstawie generuje już niezafałszowaną logikę. Łatwiejsze do zrozumienia

Interfejsy low-code są łatwiejsze w odbiorze wizualnym.

Interfejsy low-code są łatwiejsze w odbiorze wizualnym. Szybkie tworzenie

Nie trzeba układać dużego kodu, ponieważ wystarczy poruszać się po różnych blokach i tworzyć logiczną sekwencję.

Podsumowanie

Dzisiaj strategie rozwoju programowania low-code i no-code wprowadziły wiele przydatnych funkcji, z którymi każdy może pracować. Przez cały proces ich rozwoju te języki programowania są wciąż w toku i jak inne technologie stają się tylko coraz lepsze.

LCNC pozwala nam spojrzeć na tworzenie aplikacji z innej strony i pomaga rozwijać się nowym firmom. Jest to rewolucja w kodowaniu w dzisiejszych czasach.