让我们向您介绍无代码和低代码编程和开发的概念。也许您以前甚至没有听说过无代码，但无论如何我们都会修复它。它也可能看起来很复杂，所以你的大脑在最初的几分钟内停止思考，需要重新加载。请尝试阅读本指南。我相信你会发现一些有用的东西。

技术突破不断改变我们的生活。人工智能是现在要考虑的优先事项之一。编程语言也是如此。 可视化编程是表达您的需求的现代方式。无代码开发流程策略有很多优点。但是，也没有什么是完美的。您认为在此过程中会遇到哪些障碍？阅读以下有关无代码和低代码编程的一些事实。

什么是无码和低码？

低代码或其他可以称为无代码开发 (LCNC) 的方法是创建不复杂的程序结构（例如应用程序）的方法。这些助手让您的生活更轻松。你是一个优秀的程序员吗？在这里它并不重要，因为您可以更快地学习如何编码。低代码和无代码编程方式有助于通过图形用户界面创建应用程序。是的，你仍然可以编写你的程序，但是通过这种方式，你不需要知道复杂的编码策略。

您可以使用可视化界面代替通常的编码，只需拖放它们即可。在可视化编程中，您可以使用一些图形组件，例如按钮、作为块或图标的几何形状以及符号。通过图形设计总是更容易感知信息，尤其是当您没有太多技术技能时。

今天，您不必花费大量时间或精力来开发代码。这不再是浪费，因为任何人都可以使用这些工具成为程序员。不仅在过去几年中创建了许多低代码和无代码编程平台。你永远不可能听说过他们。然而，你知道几十年来发生了什么变化吗？

开发中的无代码革命。它是如何引发革命的？

低代码和无代码开发并不是什么新鲜事。事实上，它很久以前就开始了，但直到最近才受到关注。所有这些都是从 Fortran 和 COBOL 等高级编程语言开始的。这种开发减少了构建代码的难度。在 1950 年代，这些用于创建应用程序的语言对当时的开发人员来说是一种解脱，可以被认为是低代码。

下一个转变与 1987 年 Apple 的 HyperCard 有关。HyperCard 为程序员提供了一个无需编码即可构建困难应用程序的平台。它已经有了一些图形设计界面。此外，HyperCard 是由 Bill Atkinson 创建的。他称其为“非程序员”平台。 Apple 于 1998 年停止开发 HyperCard。后来 Forrester 在 2014 年引入了“低代码”一词。

今天，低代码和无代码平台被重新制作和更新。因此，我们在他们的版本之间遇到了一些差异：

一些低代码或无代码平台是为需要为其目标构建应用程序的每个人设计的。然而，像 HyperCard 这样的无代码平台是仅为开发人员创建的。

以前，人们不使用云应用程序等远程数据源。

今天，低代码和无代码平台具有更好的安全性。

现代低代码和无代码开发的主要优先事项不仅是使过程更容易而且更快。

无码和低码有什么区别？

无代码是关于我们使用的开发平台，您不需要自己构建代码。顺便说一句，我们正在讨论无代码框架的不同功能，但它们的例子是什么？其中之一是 AppMaster。它是一个云平台，可以使用代码生成创建服务器应用程序（后端）和 Web/移动应用程序。这是一个编写代码并编译它的零编码构造函数。使用此工具，您可以设置数据库并将服务器应用程序发布到其云或 AWS、Google Cloud 和其他存储库。

为什么低代码和无代码变得流行？

今天，低代码和无代码编程语言是创新。聘请经验丰富的全栈开发人员可能会很昂贵。低代码和无代码框架的功能让初级开发人员可以像拥有 10 年经验的程序员一样形成高级应用程序。此外，熟练的开发人员可以执行更好的结果。在低代码和无代码的帮助下，各种公司可以更好地利用他们的潜力和资源来实现他们的目标。

但是，这些高级编程语言策略的好处是什么？

低代码和无代码是我们的未来吗？

想象一下，你想成为一名程序员，但这对你来说太复杂了。今天，无代码和低代码平台可以为您提供新的机会，让您获得梦想的工作。然而，如果最终结果是这样的编程策略取代了开发人员，会发生什么？

说实话，最好聘请真正的专业开发人员，但决定取决于您需要的应用程序的目标。也许只使用低代码和无代码平台就足够了，但有时不是。

低代码和无代码框架帮助开发人员快速完成任务。新用户也可以自己开发任何东西。但是，如果您需要处理复杂的项目，那么低代码和无代码编程语言是不够的。因此，在这种情况下，您需要了解手动编码。

低代码和无代码框架也是网站和移动应用程序创建的未来。这种类型的自动化工作可以节省时间。

这对于大多数无代码和低代码平台都是如此，除了 AppMaster。 AppMaster 是新一代平台，不仅可以创建简单的应用程序和 MVP，还可以构建复杂的高负载企业级系统。由于采用了新方法，这一切都成为可能。该平台模仿一个开发人员团队，它会像开发人员一样自动为您的项目编写技术文档，如果需要，您还可以获取用 Go 语言编写的源代码。 AppMaster 是一个三合一的后端网络和移动应用程序。您可以创建 CRM ERP 等等。

你知道这种可视化编程语言的优缺点吗？

优点：

时间保存功能；

开发人员可以使用低代码和无代码编程策略来加快他们的项目进程。借助拖放系统和预先构建的用户数据元素，我们可以创建不同级别的应用程序。

开发人员可以使用低代码和无代码编程策略来加快他们的项目进程。借助拖放系统和预先构建的用户数据元素，我们可以创建不同级别的应用程序。 不贵；

雇用一名全栈开发人员可能不是问题，但整个团队根本不是一个便宜的决定。

雇用一名全栈开发人员可能不是问题，但整个团队根本不是一个便宜的决定。 学习新东西；

新生正在从更简单的步骤潜入软件开发的世界。想象一下有经验的程序员的路径。您已经通过低代码和无代码框架完成了这条路径的一半。

缺点：

有限的功能列表；

无代码和低代码编程尚未成为更复杂软件项目的工具。系统越大，需要的功能就越先进。

无代码和低代码编程尚未成为更复杂软件项目的工具。系统越大，需要的功能就越先进。 路上的一些障碍；

图形组件的数量可能太大而无法在最后阶段执行。它需要大量的内存和能量。

普通代码和可视化编程有什么区别？

文本中的代码并作为视觉元素

通常的编程语言是基于文本的，而可视化编程是基于图形的。

通常的编程语言是基于文本的，而可视化编程是基于图形的。 海量数据

可视化编程工具比基于文本的程序占用更多内存。但是与 AppMaster 有一个不同之处在于，它构建的应用程序不会占用大量内存。它们的运行速度与经典编程语言编写的应用程序一样快。在 AppMaster 中创建的应用程序仅采用视觉风格的基础知识并满足需求。该平台分析用户使用视觉元素或使用业务流程块提出的需求，并基于这些业务流程块，已经生成了纯粹的逻辑。

可视化编程工具比基于文本的程序占用更多内存。但是与 AppMaster 有一个不同之处在于，它构建的应用程序不会占用大量内存。它们的运行速度与经典编程语言编写的应用程序一样快。在 AppMaster 中创建的应用程序仅采用视觉风格的基础知识并满足需求。该平台分析用户使用视觉元素或使用业务流程块提出的需求，并基于这些业务流程块，已经生成了纯粹的逻辑。 理解起来更简单

低代码界面更容易在视觉上感知。

低代码界面更容易在视觉上感知。 快速创作

您不需要安排大代码，因为您所要做的就是在不同的块中移动并创建一个逻辑序列。

结论

今天低代码和无代码编程开发策略引入了许多人人都可以使用的有用功能。在它们的整个开发过程中，这些编程语言仍在进行中，并且随着其他技术变得越来越好。

LCNC 让我们能够从另一个角度看待应用程序的创建，并帮助新业务发展。这是当今编码的一场革命。