Давайте познакомим вас с понятием программирования и разработки с помощью no-code и low-code. Возможно, вы уже слышали про no-code. В любом случае я уверен, что вы найдете что-то полезное в нашем гайде.

Технологические прорывы продолжают вносить изменения в нашу жизнь. Искусственный интеллект — один из приоритетов, о котором стоит подумать сейчас. То же самое можно сказать и о языках программирования. Визуальное программирование — это современный способ реализовать потребности в быстрой разработке приложений. Стратегия процессов разработки без кода имеет массу преимуществ. Но, как и все в нашем мире и оно не может быть на 100% идеальным. Как вы думаете, какие препятствия могут возникнуть на пути? Познакомьтесь с некоторыми фактами о программировании без кода и с низким кодом.

Что такое no-code и low-code?

Low-code и no-code development (LCNC) — это методы создания программных структур, например, приложений. Эти помощники позволяют сделать вашу жизнь проще. Вы можете назвать себя профессиональным программистом? Здесь это не имеет большого значения, потому что вы можете научиться программировать без значительного технического бэграунда. Способы программирования с минимальным кодом и без кода помогают создавать приложения с помощью графического пользовательского интерфейса. Да, вы по-прежнему можете написать свою программу, но при этом вам не нужно знать сложные языки программирования.

Вы можете использовать визуальные интерфейсы вместо классического программирования, просто используйте функцию перетаскивания. В визуальном программировании можно использовать некоторые графические компоненты, например, кнопки, геометрические формы в виде блоков или значков, а также символы. Воспринимать информацию всегда легче через графическое оформление.

Сегодня вам не нужно тратить много времени или сил на написание кода. Речь больше не идет о вложении больших усилий и времени на освоение языков программирования, потому что каждый может стать программистом с этими инструментами. Множество low-code и no-code платформ было создано за последние несколько лет. Вы могли никогда о них не слышать. Однако знаете ли вы, что изменилось за эти десятилетия?

Революция no-code инструментов в разработке.

Разработка с низким кодом и без кода не является чем-то новым. Действительно, это началось давно, но привлекло к себе внимание только недавно. Все началось с языков программирования высокого уровня, таких как Fortran и COBOL. Этот вид разработки уменьшил трудности создания кода. В 1950-х эти языки для создания приложений были облегчением для разработчиков и могли считаться low-code.

Следующий сдвиг был связан с HyperCard от Apple в 1987 году. HyperCard предложила программистам платформу для создания сложных приложений без программирования. У него уже был какой-то интерфейс с графическим дизайном. Более того, HyperCard был создан Биллом Аткинсоном. Он назвал это платформой для «непрограммистов». Apple прекратила разработку HyperCard в 1998 году. Позже, в 2014 году, Forrester ввел термин «low code».

Сегодня low-code и no-code платформы были переделаны и обновлены. Итак, мы столкнулись с некоторыми различиями между их версиями:

Некоторые платформы с низким кодом или без кода были разработаны для всех, кому нужно было создавать приложения для своих целей. Однако платформы без кода, такие как HyperCard, были созданы только для разработчиков.

Раньше люди не использовали удаленные источники данных, такие как облачные приложения.

Сегодня платформы с низким кодом и без кода имеют более высокий уровень безопасности.

Главный приоритет в современной low-code и no-code разработке — не только упростить процесс, но и ускорить его.

В чем разница между no-code и low-code?

No-code — это платформы разработки, где вам не нужно писать код самостоятельно. Кстати, мы говорим о разных функциях no-code фреймворков, но каковы их примеры? Одним из них является AppMaster. Это облачная платформа, которая может создавать серверные приложения (бэкэнд), веб и мобильные приложения с использованием генерации кода. Это zero-code конструктор, который пишет код и компилирует его. С помощью этого инструмента вы можете настроить базу данных и опубликовать серверное приложение в своем облаке или в AWS, Google Cloud и других репозиториях.

Почему low-code и no-code стали популярными?

Сегодня low-code и no-code — это инновация. Найм опытного разработчика может быть дорогим. Функции low-code и no-code фреймворков позволяют начинающим разработчикам создавать приложения высокого уровня не хуже программиста с 10-летним стажем. Кроме того, опытные разработчики могут добиться лучших результатов. С помощью low-code и no-code различные компании могут лучше использовать свой потенциал и ресурсы для достижения своих целей.

Однако, каковы бонусы этих стратегий языка программирования высокого уровня?

Является ли low-code и no-code нашим будущим?

Представьте, что вы хотели стать программистом, но это было для вас слишком сложно. Сегодня платформы без кода и с низким кодом могут дать новую возможность нанять вас на работу вашей мечты. Тем не менее, что будет, если в конечном итоге такая стратегия программирования заменит разработчиков?

По правде говоря, в некоторых случаях лучше нанять настоящего профессионального разработчика, но решение зависит от цели приложения, которое вам нужно. Может быть, будет достаточно использовать только low-code и no-code платформы, но иногда нет.

Фреймворки с минимальным кодом и без кода помогают разработчикам быстро выполнять задачи. Новичок в программировании также может разработать что-либо самостоятельно. Однако инструментов с низким кодом и без кода будет недостаточно, если вам нужно работать над сложным проектом. Так что в таких случаях нужно обратиться к старому доброму традиционному программированию. Но в любом случае фреймворки с низким кодом и без кода также являются будущим создания веб-сайтов и мобильных приложений. Такие виды автоматизированной работы значительно экономят время.

Все это верно для большинства платформ без кода и с низким кодом, за исключением AppMaster. AppMaster — платформа нового поколения, с помощью которой можно создавать не только простые приложения и MVP, но и строить сложные высоконагруженные системы корпоративного уровня. Все это стало возможным благодаря новому подходу. Платформа имитирует команду разработчиков, она автоматически пишет техническую документацию для вашего проекта так же, как это делают разработчики, а также при необходимости вы можете забрать исходный код своего приложения, написанный на языке Go. AppMaster — это инструмент три в одном, вы можете создать веб и мобильное приложение а так же бэкенд. Соберите свою кастомную CRM, ERP и многое другое.

Знаете ли вы о преимуществах и недостатках визуального программирования?

Преимущества:

Функция сохранения времени;

Разработчики могут работать с инструментами с минимальным кодом и без кода, чтобы ускорить процессы своих проектов. Мы можем создавать приложения разного уровня благодаря системе перетаскивания и готовым элементам пользовательских данных.

Разработчики могут работать с инструментами с минимальным кодом и без кода, чтобы ускорить процессы своих проектов. Мы можем создавать приложения разного уровня благодаря системе перетаскивания и готовым элементам пользовательских данных. Не сильно дорого;

Нанять одного full-stack разработчика может и не проблема, но вся команда — совсем недешевое решение.

Нанять одного full-stack разработчика может и не проблема, но вся команда — совсем недешевое решение. Узнать что-то новое;

Первокурсники погружаются в мир разработки программного обеспечения с более простого шага. Представьте себе путь опытного программиста. Вы уже прошли половину этого пути с low-code и no-code фреймворками.

Недостатки:

Ограниченный список функций;

Программирование без кода и с низким кодом еще не стало инструментом для более сложных программных проектов. Чем крупнее система, тем более расширенная функциональность требуется.

Программирование без кода и с низким кодом еще не стало инструментом для более сложных программных проектов. Чем крупнее система, тем более расширенная функциональность требуется. Некоторые препятствия на пути;

Количество графических компонентов может оказаться слишком большим для выполнения на заключительном этапе. Это требует много памяти и энергии.

В чем разница между обычным кодом и визуальным программированием?

Код в тексте и как визуальный элемент

Обычные языки программирования основаны на тексте, а визуальное программирование основано на графике.

Обычные языки программирования основаны на тексте, а визуальное программирование основано на графике. Большой объем данных

Инструменты визуального программирования занимают больше памяти, чем текстовые программы. Но у AppMaster есть одно отличие: приложения, которые он создает, не занимают много памяти. Они работают так же быстро, как и приложения, написанные на классических языках программирования. Приложения, созданные в AppMaster, берут только основы визуального стиля и работают с требованиями. Платформа анализирует требования, которые выдвинул пользователь, с помощью визуальных элементов или с помощью блоков бизнес-процессов и уже на основе этих блоков бизнес-процессов генерирует чистую логику.

Инструменты визуального программирования занимают больше памяти, чем текстовые программы. Но у AppMaster есть одно отличие: приложения, которые он создает, не занимают много памяти. Они работают так же быстро, как и приложения, написанные на классических языках программирования. Приложения, созданные в AppMaster, берут только основы визуального стиля и работают с требованиями. Платформа анализирует требования, которые выдвинул пользователь, с помощью визуальных элементов или с помощью блоков бизнес-процессов и уже на основе этих блоков бизнес-процессов генерирует чистую логику. Более простой для понимания

Интерфейсы low-code и no-code легче воспринимаются визуально.

Интерфейсы low-code и no-code легче воспринимаются визуально. Быстрое создание

Вам не нужно писать много строк кода, потому что все, что вам нужно сделать, это перемещаться по разным блокам и создавать логическую последовательность.

Вывод

Сегодня стратегии разработки low-code и no-code программирования представили множество полезных функций, с которыми может работать каждый. На протяжении всего процесса разработки эти языки программирования все еще находятся в процессе разработки, и по мере того, как другие технологии становятся все лучше и лучше.

LCNC позволяет нам взглянуть на создание приложений с другой стороны и помогает расти новым компаниям. Сегодня это революция в программировании.