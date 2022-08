Vamos apresentá-lo à noção de programação e desenvolvimento no-code e low-code. Talvez você já tenha ouvido falar sobre no-code antes ou até mesmo não, mas vamos corrigi-lo de qualquer maneira. Também pode parecer complicado, então seu cérebro para de pensar nos primeiros minutos e precisa ser recarregado. Apenas tente ler este guia. Tenho certeza que você encontrará algo útil.

Os avanços tecnológicos continuam a fazer mudanças em nossas vidas. A inteligência artificial é uma das prioridades a se pensar agora. O mesmo pode ser dito sobre as linguagens de programação. A programação visual é uma maneira moderna de expressar suas necessidades. A estratégia de processos de desenvolvimento sem código tem muitas vantagens. Mas, também, nada é perfeito. Que obstáculos você acha que podem surgir no caminho? Leia alguns fatos sobre programação no-code e low-code abaixo.

O que são no-code e low-code?

Low-code ou outros podem chamar desenvolvimento sem código (LCNC) são métodos de criação de estruturas de programa não complicadas, por exemplo, aplicativos. Esses ajudantes permitem que você facilite sua vida. Você é um excelente programador? Aqui não importa muito porque você pode aprender a codificar mais rápido. As formas de programação com baixo e sem código ajudam a criar aplicativos por meio de uma interface gráfica do usuário. Sim, você ainda pode escrever seu programa, mas dessa forma, você não precisa conhecer estratégias de codificação complexas.

Você pode usar interfaces visuais em vez da codificação usual, basta arrastá-las e soltá-las. Na programação visual, você pode usar alguns componentes gráficos, por exemplo, botões, formas geométricas como blocos ou ícones e símbolos. É sempre mais fácil perceber as informações por meio de um design gráfico, principalmente quando você não tem muitas habilidades em tecnologia.

Hoje você não precisa gastar muito tempo ou gastar sua energia desenvolvendo um código. Não se trata mais de desperdiçar porque qualquer um pode se tornar um programador com essas ferramentas. Muitas plataformas de programação low-code e no-code foram criadas não apenas nos últimos anos. Você nunca poderia ter ouvido falar deles. No entanto, você sabia o que mudou ao longo das décadas?

Revolução sem código no desenvolvimento. Como fez uma revolução?

O desenvolvimento low-code e no-code não é algo novo. Na verdade, começou há muito tempo, mas ganhou atenção apenas recentemente. Todos começaram com linguagens de programação de alto nível, como Fortran e COBOL. Esse tipo de desenvolvimento reduziu as dificuldades de construir um código. Na década de 1950, essas linguagens para criação de aplicativos eram um alívio para os desenvolvedores da época e podiam ser consideradas low-code.

A próxima mudança estava relacionada com o HyperCard da Apple em 1987. O HyperCard oferecia aos programadores uma plataforma para construir aplicativos difíceis sem codificação. Já tinha alguma interface com design gráfico. Além disso, o HyperCard foi criado por Bill Atkinson. Ele a chamou de plataforma para 'não programadores'. A Apple parou de desenvolver o HyperCard em 1998. Mais tarde, a Forrester introduziu o termo 'low code' em 2014.

Hoje, as plataformas low-code e no-code foram refeitas e renovadas. Então, enfrentamos algumas diferenças entre suas versões:

Algumas plataformas de código baixo ou sem código foram projetadas para todos que precisavam criar aplicativos para seus destinos. No entanto, plataformas sem código, como HyperCard, foram criadas apenas para desenvolvedores.

Anteriormente, as pessoas não usavam fontes de dados remotas, como aplicativos em nuvem.

Hoje, as plataformas low-code e no-code têm melhor segurança.

A principal prioridade no desenvolvimento moderno de código baixo e sem código não é apenas tornar o processo mais fácil, mas também mais rápido.

Qual é a diferença entre o no-code e o low-code?

No-code é sobre plataformas de desenvolvimento que usamos, onde você não precisa construir um código por conta própria. A propósito, estamos falando de diferentes funções de frameworks sem código, mas quais são seus exemplos? Um deles é o AppMaster. É uma plataforma em nuvem que pode criar aplicativos de servidor (backend) e aplicativos web/mobile usando geração de código. Este é um construtor de codificação zero que escreve código e o compila. Com essa ferramenta, você pode configurar um banco de dados e publicar um aplicativo de servidor em sua nuvem ou AWS, Google Cloud e outros repositórios.

Por que o low-code e o no-code se tornaram populares?

Hoje, as linguagens de programação low-code e no-code são inovações. Contratar um desenvolvedor full-stack experiente pode ser caro. As funções dos frameworks low-code e no-code permitem que desenvolvedores juniores formem aplicativos de alto nível como um programador com 10 anos de experiência. Além disso, desenvolvedores qualificados podem obter melhores resultados. Com a ajuda de low-code e no-code, várias empresas podem usar seu potencial e recursos de uma maneira melhor para atingir seus objetivos.

No entanto, quais são os bônus dessas estratégias de linguagem de programação de alto nível?

O low-code e o no-code são o nosso futuro?

Imagine que você queria se tornar um programador, mas era muito complicado para você. Hoje, as plataformas no-code e low-code podem dar uma nova oportunidade para que você seja contratado para o trabalho dos seus sonhos. No entanto, o que acontecerá se, no resultado final, tal estratégia de programação substituir os desenvolvedores?

Para falar a verdade, é melhor contratar um desenvolvedor profissional de verdade, mas a decisão depende do objetivo do aplicativo que você precisa. Talvez seja suficiente usar apenas plataformas low-code e no-code, mas às vezes não.

Estruturas de código baixo e sem código ajudam os desenvolvedores a concluir tarefas rapidamente. Um novo usuário também pode desenvolver qualquer coisa sozinho. No entanto, linguagens de programação low-code e sem código não serão suficientes se você precisar trabalhar em um projeto complexo. Portanto, nesses casos, você precisa conhecer a codificação manual.

As estruturas low-code e no-code também são o futuro da criação de sites e aplicativos móveis. Esses tipos de trabalho automatizado preservam o tempo.

Tudo isso é verdade para a maioria das plataformas sem código e com pouco código, exceto AppMaster. AppMaster é uma plataforma de nova geração com a qual é possível criar não apenas aplicativos simples e MVPs, mas também construir sistemas complexos de nível empresarial de alta carga. Tudo isso é possível graças a uma nova abordagem. A plataforma imita uma equipe de desenvolvedores, ela escreve automaticamente a documentação técnica do seu projeto da mesma forma que os desenvolvedores fazem, e você também pode pegar o código fonte escrito na linguagem Go se necessário. AppMaster é um aplicativo móvel e web de back-end três em um. Você pode criar um ERP CRM e muito mais.

Você sabia sobre as vantagens e desvantagens de uma linguagem de programação tão visual?

Vantagens:

Função de preservação do tempo;

Os desenvolvedores podem trabalhar com estratégias de programação low-code e no-code para acelerar os processos de seus projetos. Podemos criar aplicativos de diferentes níveis graças a um sistema de arrastar e soltar e elementos de dados do usuário pré-construídos.

Contratar um desenvolvedor full-stack pode não ser um problema, mas toda a equipe não seria uma decisão barata.

Os calouros estão mergulhando no mundo do desenvolvimento de software a partir de uma etapa mais fácil. Imagine um caminho de um programador experiente. Você já percorreu metade desse caminho com estruturas de código baixo e sem código.

Desvantagens:

Uma lista limitada de funções;

A programação no-code e low-code ainda não se tornou uma ferramenta para projetos de software mais complexos. Quanto maior o sistema, mais funcionalidades avançadas são necessárias.

O número de componentes gráficos pode ser muito grande para ser executado no estágio final. É preciso muita memória e energia.

Qual é a diferença entre o código usual e a programação visual?

Código em um texto e como elemento visual

As linguagens de programação usuais são baseadas em texto e a programação visual é baseada em gráficos.

As ferramentas de programação visual consomem mais memória do que os programas baseados em texto. Mas há uma diferença com o AppMaster é que os aplicativos que ele constrói não ocupam muito da sua memória. Eles funcionam tão rápido quanto aplicativos escritos por linguagens de programação clássicas. Os aplicativos criados no AppMaster utilizam apenas os fundamentos do estilo visual e trabalham com os requisitos. A plataforma analisa os requisitos que o usuário fez usando elementos visuais ou blocos de processos de negócios e, com base nesses blocos de processos de negócios, já gera lógica não adulterada.

Interfaces de baixo código são mais fáceis de perceber visualmente.

Você não precisa organizar um código grande porque tudo o que você precisa fazer é mover diferentes blocos e criar uma sequência lógica.

Conclusão

Hoje, as estratégias de desenvolvimento de programação low-code e sem código introduziram muitas funções úteis com as quais todos podem trabalhar. Ao longo de seu processo de desenvolvimento, essas linguagens de programação ainda estão em andamento, e à medida que outras tecnologias se tornam cada vez melhores.

O LCNC nos permite ver a criação de aplicativos por outro lado e ajuda novos negócios a crescer. É uma revolução na codificação hoje em dia.