دعنا نقدم لك فكرة البرمجة والتطوير بدون كود ورمز منخفض. ربما تكون قد سمعت عن عدم وجود رمز من قبل أو حتى لا ، لكننا سنصلحه على أي حال. قد يبدو الأمر أيضًا معقدًا ، لذلك يتوقف عقلك عن التفكير في الدقائق القليلة الأولى ويحتاج إلى إعادة التحميل. فقط حاول قراءة هذا الدليل. أنا متأكد من أنك ستجد شيئًا مفيدًا.

تستمر الاختراقات التكنولوجية في إحداث تغييرات في حياتنا. الذكاء الاصطناعي هو أحد الأولويات التي يجب التفكير فيها الآن. يمكن قول الشيء نفسه عن لغات البرمجة. البرمجة المرئية هي طريقة حديثة للتعبير عن احتياجاتك. استراتيجية عمليات التطوير بدون كود لديها الكثير من المزايا. لكن ، أيضًا ، لا يوجد شيء مثالي. ما هي العقبات التي تعتقد أنها يمكن أن تنشأ في الطريق؟ اقرأ بعض الحقائق حول البرمجة التي لا تحتوي على كود ورمز منخفض أدناه.

ما هو كود no-code و low-code؟

التعليمات البرمجية المنخفضة أو يمكن للآخرين استدعاء تطوير بدون رمز (LCNC) هي طرق لإنشاء هياكل برامج غير معقدة ، على سبيل المثال ، التطبيقات. هؤلاء المساعدون يسمحون لك بجعل حياتك أسهل. هل أنت مبرمج ممتاز؟ هنا لا يهم كثيرًا لأنه يمكنك تعلم كيفية البرمجة بشكل أسرع. تساعد طرق البرمجة منخفضة التعليمات البرمجية وغير البرمجية على إنشاء تطبيقات من خلال واجهة مستخدم رسومية. نعم ، لا يزال بإمكانك كتابة برنامجك ، لكن بهذه الطريقة ، لا تحتاج إلى معرفة استراتيجيات البرمجة المعقدة.

يمكنك استخدام واجهات مرئية بدلاً من الترميز المعتاد ، ما عليك سوى سحبها وإفلاتها. في البرمجة المرئية ، يمكنك استخدام بعض المكونات الرسومية ، على سبيل المثال ، الأزرار والأشكال الهندسية مثل الكتل أو الرموز والرموز. من الأسهل دائمًا إدراك المعلومات من خلال تصميم رسومي ، خاصةً عندما لا يكون لديك العديد من المهارات في مجال التكنولوجيا.

لا يتعين عليك اليوم قضاء الكثير من الوقت أو قضاء طاقتك في تطوير رمز. لم يعد الأمر يتعلق بالهدر لأن أي شخص يمكن أن يصبح مبرمجًا بهذه الأدوات. تم إنشاء الكثير من منصات البرمجة منخفضة الكود ولا تحتوي على كود ، ليس فقط في السنوات القليلة الماضية. لم يكن من الممكن أن تسمع عنهم. ومع ذلك ، هل تعلم ما الذي تغير عبر العقود؟

ثورة لا كود في التنمية. كيف أحدثت ثورة؟

إن تطوير الكود المنخفض وعدم وجود تعليمات برمجية ليس شيئًا جديدًا. في الواقع ، لقد بدأت منذ فترة طويلة ولكنها لم تحظ بالاهتمام إلا مؤخرًا. بدأ الجميع بلغات برمجة عالية المستوى مثل Fortran و COBOL. هذا النوع من التطوير قلل من صعوبات بناء الكود. في الخمسينيات من القرن الماضي ، كانت هذه اللغات المستخدمة في إنشاء التطبيقات مصدر ارتياح للمطورين في ذلك الوقت ويمكن اعتبارها ذات رمز منخفض.

التحول التالي كان معنيًا بـ HyperCard من Apple في عام 1987. قدمت HyperCard للمبرمجين منصة لإنشاء تطبيقات صعبة بدون تشفير. كان لديها بالفعل بعض الواجهة مع تصميم رسومي. علاوة على ذلك ، تم إنشاء HyperCard بواسطة Bill Atkinson. ووصفها بأنها منصة "لغير المبرمجين". توقفت Apple عن تطوير HyperCard في عام 1998. وفي وقت لاحق ، أدخلت شركة Forrester مصطلح "الرمز المنخفض" في عام 2014.

اليوم ، تم تجديد وتجديد الأنظمة الأساسية منخفضة الشفرة وغير المشفرة. لذلك ، واجهنا بعض الاختلافات بين إصداراتهم:

تم تصميم بعض الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة أو التي لا تحتوي على تعليمات برمجية لكل من يحتاج إلى إنشاء تطبيقات لأهدافه. ومع ذلك ، تم إنشاء الأنظمة الأساسية بدون رمز مثل HyperCard للمطورين فقط.

في السابق ، لم يستخدم الأشخاص مصادر البيانات البعيدة مثل التطبيقات السحابية.

اليوم ، تتمتع الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية وغير المشفرة بمستوى أمان أفضل.

الأولوية الرئيسية في التطوير الحديث للرمز المنخفض وعدم وجود رمز ليس فقط جعل العملية أسهل ولكن أيضًا أسرع.

ما هو الفرق بين الكود المنخفض و no-code؟

لا يوجد كود يتعلق بمنصات التطوير التي نستخدمها ، حيث لا تحتاج إلى إنشاء رمز بنفسك. بالمناسبة ، نحن نتحدث عن وظائف مختلفة لأطر عمل بدون كود ، ولكن ما هي أمثلةهم؟ واحد منهم هو AppMaster. إنها منصة سحابية يمكنها إنشاء تطبيقات الخادم (الخلفية) وتطبيقات الويب / الهاتف المحمول باستخدام إنشاء التعليمات البرمجية. هذا هو مُنشئ الترميز الصفري الذي يكتب التعليمات البرمجية ويجمعها. باستخدام هذه الأداة ، يمكنك إعداد قاعدة بيانات ونشر تطبيق خادم على السحابة أو AWS و Google Cloud والمستودعات الأخرى.

لماذا أصبحت الشفرة المنخفضة وغير الشفرة شائعة؟

تعد لغات البرمجة منخفضة الشفرة وغير الشفرة اليوم ابتكارات. قد يكون تعيين مطور متكامل متمرس مكلفًا. تسمح وظائف الأطر ذات التعليمات البرمجية المنخفضة وغير البرمجية للمطورين المبتدئين بتشكيل تطبيقات عالية المستوى مثل المبرمج الذي يتمتع بخبرة 10 سنوات. أيضًا ، يمكن للمطورين المهرة أداء نتائج أفضل. بمساعدة التعليمات البرمجية المنخفضة وعدم وجود رمز ، يمكن للعديد من الشركات استخدام إمكاناتها ومواردها بطريقة أفضل لتحقيق أهدافها.

ومع ذلك ، ما هي مكافآت استراتيجيات لغة البرمجة عالية المستوى هذه؟

هل الكود المنخفض وغير الكود هو مستقبلنا؟

تخيل أنك تريد أن تصبح مبرمجًا ، لكن الأمر كان معقدًا للغاية بالنسبة لك. اليوم ، يمكن للمنصات التي لا تحتوي على كود ومنصات منخفضة الشفرة أن تمنحك فرصة جديدة لتوظيفك في الوظيفة التي تحلم بها. ومع ذلك ، ماذا سيحدث إذا حلت استراتيجية البرمجة هذه ، في النتيجة النهائية ، محل المطورين؟

لقول الحقيقة ، من الأفضل توظيف مطور محترف حقيقي ، لكن القرار يعتمد على هدف التطبيق الذي تحتاجه. ربما يكفي استخدام الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة وغير المشفرة فقط ، ولكن في بعض الأحيان لا.

تساعد الأطر منخفضة التعليمات البرمجية وغير البرمجية المطورين على إكمال المهام بسرعة. يمكن للمستخدم الجديد أيضًا تطوير أي شيء بنفسه. ومع ذلك ، لن تكون لغات البرمجة منخفضة الشفرة وغير الشفرة كافية إذا كنت بحاجة إلى العمل في مشروع معقد. لذلك ، في مثل هذه الحالات ، تحتاج إلى معرفة الترميز اليدوي.

تعد أطر العمل ذات التعليمات البرمجية المنخفضة وغير الشفرة أيضًا مستقبل إنشاء مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة. مثل هذه الأنواع من العمل الآلي تحافظ على الوقت.

كل هذا صحيح بالنسبة لمعظم الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ومنخفضة الكود باستثناء AppMaster. AppMaster عبارة عن نظام أساسي من الجيل الجديد يمكن من خلاله إنشاء ليس فقط تطبيقات بسيطة و MVPs ولكن أيضًا إنشاء أنظمة معقدة عالية التحميل على مستوى المؤسسة. كل هذا ممكن بفضل نهج جديد. يحاكي النظام الأساسي فريقًا من المطورين ، ويكتب تلقائيًا الوثائق الفنية لمشروعك بنفس الطريقة التي يفعل بها المطورون ، ويمكنك أيضًا أخذ الكود المصدري المكتوب بلغة Go إذا لزم الأمر. AppMaster هو ثلاثة في واحد من تطبيقات الويب والهاتف المحمول. يمكنك إنشاء CRM ERP وأكثر من ذلك بكثير.

هل تعلم مزايا وعيوب لغة البرمجة المرئية هذه؟

مزايا:

وظيفة الحفاظ على الوقت ؛

يمكن للمطورين العمل باستخدام استراتيجيات البرمجة منخفضة التعليمات البرمجية وبدون تعليمات برمجية لتسريع عمليات مشروعاتهم. يمكننا إنشاء تطبيقات بمستويات مختلفة بفضل نظام السحب والإفلات وعناصر بيانات المستخدم المبنية مسبقًا.

يمكن للمطورين العمل باستخدام استراتيجيات البرمجة منخفضة التعليمات البرمجية وبدون تعليمات برمجية لتسريع عمليات مشروعاتهم. يمكننا إنشاء تطبيقات بمستويات مختلفة بفضل نظام السحب والإفلات وعناصر بيانات المستخدم المبنية مسبقًا. ليس باهظ الثمن

قد لا يكون تعيين مطور واحد كامل المكدس مشكلة ، لكن الفريق بأكمله لن يكون قرارًا رخيصًا على الإطلاق.

قد لا يكون تعيين مطور واحد كامل المكدس مشكلة ، لكن الفريق بأكمله لن يكون قرارًا رخيصًا على الإطلاق. تعلم شيئا جديدا؛

الطلاب الجدد يغوصون في عالم تطوير البرمجيات من خطوة أسهل. تخيل مسار مبرمج متمرس. لقد انتهيت بالفعل من نصف هذا المسار باستخدام أطر عمل ذات تعليمات برمجية منخفضة وبدون تعليمات برمجية.

سلبيات:

قائمة محدودة من الوظائف ؛

لم تصبح البرمجة الخالية من التعليمات البرمجية والشفرة المنخفضة حتى الآن أداة لمشاريع البرامج الأكثر تعقيدًا. كلما كان النظام أكبر ، كانت هناك حاجة إلى وظائف أكثر تقدمًا.

لم تصبح البرمجة الخالية من التعليمات البرمجية والشفرة المنخفضة حتى الآن أداة لمشاريع البرامج الأكثر تعقيدًا. كلما كان النظام أكبر ، كانت هناك حاجة إلى وظائف أكثر تقدمًا. بعض العقبات على الطريق.

قد يكون عدد المكونات الرسومية أكبر من أن يتم تنفيذه في المرحلة النهائية. يأخذ الكثير من الذاكرة والقوة.

ما الفرق بين الكود المعتاد والبرمجة المرئية؟

كود في نص وكعنصر مرئي

تعتمد لغات البرمجة المعتادة على النص ، بينما تعتمد البرمجة المرئية على الرسوم البيانية.

تعتمد لغات البرمجة المعتادة على النص ، بينما تعتمد البرمجة المرئية على الرسوم البيانية. كمية كبيرة من البيانات

تأخذ أدوات البرمجة المرئية ذاكرة أكبر من البرامج النصية. ولكن هناك اختلاف واحد مع AppMaster وهو أن التطبيقات التي يقوم بإنشائها لا تستهلك الكثير من ذاكرتك. وهي تعمل بنفس سرعة التطبيقات المكتوبة بلغات البرمجة الكلاسيكية. تأخذ التطبيقات التي تم إنشاؤها في AppMaster الأساسيات فقط من الأسلوب المرئي وتعمل مع المتطلبات. تقوم المنصة بتحليل المتطلبات التي وضعها المستخدم باستخدام العناصر المرئية أو باستخدام كتل عمليات الأعمال ، وبناءً على كتل عمليات الأعمال هذه ، تقوم بالفعل بإنشاء منطق خالٍ من الأخطاء.

تأخذ أدوات البرمجة المرئية ذاكرة أكبر من البرامج النصية. ولكن هناك اختلاف واحد مع AppMaster وهو أن التطبيقات التي يقوم بإنشائها لا تستهلك الكثير من ذاكرتك. وهي تعمل بنفس سرعة التطبيقات المكتوبة بلغات البرمجة الكلاسيكية. تأخذ التطبيقات التي تم إنشاؤها في AppMaster الأساسيات فقط من الأسلوب المرئي وتعمل مع المتطلبات. تقوم المنصة بتحليل المتطلبات التي وضعها المستخدم باستخدام العناصر المرئية أو باستخدام كتل عمليات الأعمال ، وبناءً على كتل عمليات الأعمال هذه ، تقوم بالفعل بإنشاء منطق خالٍ من الأخطاء. أكثر بساطة في الفهم

من السهل إدراك الواجهات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة بصريًا.

من السهل إدراك الواجهات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة بصريًا. الخلق السريع

لا تحتاج إلى ترتيب رمز كبير لأن كل ما عليك فعله هو التنقل بين الكتل المختلفة وإنشاء تسلسل منطقي.

استنتاج

اليوم ، قدمت استراتيجيات تطوير البرمجة منخفضة الكود ولا تحتوي على كود الكثير من الوظائف المفيدة التي يمكن للجميع العمل بها. طوال عملية التطوير ، لا تزال لغات البرمجة هذه قيد التقدم ، ومع تطور التقنيات الأخرى أصبحت أفضل وأفضل.

يتيح لنا LCNC إلقاء نظرة على إنشاء التطبيق من جانب آخر ويساعد الشركات الجديدة على النمو. إنها ثورة في البرمجة في الوقت الحاضر.