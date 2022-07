Ekonomi bir değişim halinde ve iş piyasası her zamankinden daha rekabetçi hale geliyor. Tüm bunlar, kalabalığın arasından sıyrılmanın ve becerileriniz için fark edilmenin şimdi her zamankinden daha önemli olduğu anlamına geliyor.

Bu makale, insanların kim olduğunuzu ve onlara neler sunabileceğinizi bilmeleri için markanızı nasıl geliştireceğinizi gösterecektir. İster müşteri ister yeni bir iş arıyor olun, mükemmel bir kişisel marka beyanına sahip olmak başarılı olmanıza yardımcı olacaktır.

"Kişisel marka bilinci oluşturma"nın tam olarak ne anlama geldiğini tanımlayarak başlayalım: Mutlaka herhangi bir pazarlama kampanyasına veya reklam kampanyasına atıfta bulunmaz. Bunun yerine, benzersiz tarzınızı geliştirmeyi ve tüm bu faktörleri yansıtan çevrimiçi bir varlık yaratmayı ifade eder. Örneğin.

Kişisel marka beyanı nedir ve neden buna ihtiyacınız var?

Kişisel bir marka beyanı, kendinizi tanıtmaktır. İnsanlara neyle ilgili olduğunuzu - ne tür beceriler ve projeler aradığınızı, profesyonel olarak kim olduğunuzu, tutkularınızın neler olduğunu söylemenin mükemmel bir yolu. Birine sahip olmak, iş veya müşteri bulmanızı kolaylaştıracaktır çünkü insanların yüzlerce özgeçmişi sıralamak yerine tam olarak kimi işe alabileceklerini bilmelerine yardımcı olur.

Yapmanız gereken ilk şey, kim olduğunuzu en iyi tanımlayan üç kelimeye karar vermek. Potansiyel işverenlerin veya müşterilerin bunları kolayca görebilmesi için bu kelimeler tüm sosyal medya platformlarında aynı olmalıdır.

Kişisel Marka Bildirimi Neden Önemlidir?

Kişisel bir marka beyanı, imajınızı kontrol etmenize ve başkalarına yansıtmanıza izin verdiği için önemlidir. Ayrıca insanların sizi bulmasını ve sunduklarınızı anlamasını kolaylaştırır. Ek olarak, kişisel bir marka beyanı, rekabette öne çıkmanıza ve potansiyel işverenler veya müşteriler üzerinde güçlü bir izlenim bırakmanıza yardımcı olabilir.

Darrell Franklin Markası

Darrell Franklin Brand on yılı aşkın bir süredir emlak sektöründe faaliyet göstermektedir ve bu süre zarfında Austin, Teksas'ta ve çevresinde mülkleri yönetmiş ve bunlara sahip olmuştur. Geçen on yılda Darrell, müşterilerle iyi bir ilişki kurmayı başardı. Bu ilişkiler, müşterileri arkadaşa dönüştürmedeki başarısıyla görülmüştür. Başarılarının anahtarı, müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve markanızı, müşterilerinizin sizden duymak istediklerini yansıtacak şekilde uyarlamaktır. Bu tür kişisel markalaşma ile, fiyatları konusunda şeffaf olurken piyasadaki en son gelişmelere ayak uydurabilmiştir.

Madalyn Sklar Marka

Madalyn Sklar Brand, işletmelerin Twitter'ın gücünden yararlanmasına yardımcı olan bir sosyal medya uzmanıdır. "Twitter for Business" kitabının yazarıdır ve Forbes, The Huffington Post ve Mashable'da alıntıları yapılmıştır.

Madalyn, konferanslarda ve etkinliklerde sık sık konuşmacıdır ve dünya çapında işletme sahiplerine, girişimcilere ve kâr amacı gütmeyen profesyonellere sosyal medya pazarlaması öğretmiştir. Ayrıca her Çarşamba saat 21:00'de EST'de Twitter sohbeti #SocialMediaChat'in de kurucusudur.

Madalyn'i sosyal medyada uzman yapan şey, karmaşık kavramları anlaşılması kolay bir dile çevirebilmesidir.

Chris Do Marka

Chris Do Brand, 20 yılı aşkın süredir sektörde olan bir grafik tasarımcı, girişimci ve yazardır. İşletmelerin seslerini bulmalarına ve rekabette öne çıkmalarına yardımcı olma konusunda uzmanlaşmış yaratıcı bir ajans olan The Futur'un kurucusudur.

Chris aynı zamanda tüm dünyada milyonlarca insan tarafından kullanılan çevrimiçi bir tasarım platformu olan Canva'nın da kurucu ortağıdır. Chris'i grafik tasarımda uzman yapan şey, sadece güzel tasarımlar yaratabilmesi değil, aynı zamanda başkalarına da aynısını yapmayı öğretebilmesidir.

Irene Köhler Marka

Irene Koehler Brand, karar verme alanında uzmandır. Karar verme konusundaki kurslarıyla yüzlerce insanın karar vermesine yardımcı oldu. Diğer şeylerin yanı sıra, insanlara bir durumun artılarını ve eksilerini nasıl keşfedeceklerini öğretir. Bu, sonuca varmadan önce seçeneklerini tartmalarına yardımcı olur.

Bu kişisel marka bilinci oluşturma beyanı, makalede özetlenen üç kriterin hepsini karşılamaktadır:

Irene Koehler Brand karar verme alanında uzmandır

Irene'i uzman yapan şey, başkalarına nasıl karar vereceklerini öğretme yeteneğidir.

İnsanlar bu derslere çevrimiçi olarak veya atölyelerde erişebilir

Troy Sandidge Markası

Troy Sandidge Brand, 25 yılı aşkın süredir iş dünyasının içinde olan başarılı bir girişimcidir. İşletmelerin markalarını büyütmelerine yardımcı olan bir pazarlama firması olan Sandidge & Associates'in kurucusu ve CEO'sudur.

Troy'u pazarlamada uzman yapan şey, yalnızca başarılı kampanyalar oluşturma yeteneği değil, aynı zamanda başkalarına da aynı şeyi nasıl yapacaklarını öğretme yeteneğidir. Troy, Forbes ve The Huffington Post gibi yayınlarda alıntılandı ve konferanslarda ve etkinliklerde sık sık konuşmacı oldu.

Austin Belcak Markası

Debbie Levitt Markası

Elizabeth Morgan Markası

Elizabeth Morgan Brand, işletmelerin erişimlerini büyütmelerine yardımcı olan bir pazarlama şirketi olan Octopus Marketing'in kurucusudur. Elizabeth'i pazarlamada uzman yapan şey, yalnızca başarılı kampanyalar oluşturma yeteneği değil, aynı zamanda başkalarına da aynı şeyi nasıl yapacaklarını öğretme yeteneğidir. Elizabeth ayrıca Forbes'un "Dünyayı Değiştiren En İyi 10 Kadın Girişimci"den biridir. The Huffington Post ve Bloomberg Businessweek gibi yayınlar tarafından profili çıkarılmıştır.

Diego Granados Markası

Diego Granados Brand, insanların markalarını oluşturmalarına yardımcı olmaya yönelik bir hizmet sunmaktadır. Diego'yu pazarlama alanında uzman yapan şey, sadece başarılı markalar yaratması değil, aynı zamanda başkalarına da aynısını yapmayı öğretmesidir. Konferanslarda ve etkinliklerde sık sık konuşmacı olarak yer almakta ve bir dizi yayına katkıda bulunan bir yazardır. Diego, Forbes, HuffPost ve Bloomberg Businessweek gibi yayınlarda alıntılanmıştır.

Andrea Perez Markası

Benim adım Andrea Perez Vera ve Andrea Perez Brand'in kurucusuyum. Bu şirketi kurdum çünkü her insanın benzersiz, kişisel bir tarzı hak ettiğine inandım. Bu kadar çok farklı markayla, nereden başlayacağınızı bulmak zor olabilir. İnsanların kendilerini giyim yoluyla ifade etmelerine yardımcı olmak amacıyla markamı yarattım.

İyi görünmek isteyen ancak inançlarına bağlılığını koruyan insanlar için mükemmel olan yüksek kaliteli, mütevazı stiller konusunda uzmanım. Şirketim, bireyin özel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılan özel giysilerde uzmanlaşmıştır. İlgi alanlarına bağlı olarak, aynı zamanda korkak veya eğlenceli veya geleneksel veya cesur görünen mütevazı bir şey isteyen kadınlar için harika!

Elon Musk Markası

Elon Musk, PayPal ve Tesla Motors'un kurucu ortağı olan bir iş adamı, yatırımcı ve mucittir. Ayrıca SpaceX'i kurdu ve şu anda Hyperloop'u geliştirmek için çalışıyor. Vizyoner fikirleri ve bunları gerçeğe dönüştürme yeteneği ile tanınır.

Elon Musk, risk alma konusundaki istekliliği ve inovasyona olan bağlılığıyla ilham verici bir figür. Aklınıza koyarsanız ve asla pes etmezseniz her şeyin mümkün olduğunu gösterdi. Nelson Mandela'nın sözleriyle, "Her insanın derinliklerinde, ateşlenmeyi bekleyen bir büyüklük kıvılcımı olduğunu her zaman biliyordum."

Gary Vaynerchuk Markası

Gary Vaynerchuk, Belarus'ta doğmuş bir girişimcidir. Henüz 24 yaşındayken başladığı Vayner Media'nın CEO'su ve bu onu pozisyonundaki en genç kişi yapıyor.

Ayrıca New York Times'ın en çok satan iki kitabı olan "Jab Jab Jab Right Hook" ve "Crush It" yazdı.

2008'den beri Gary, popüler TV şovu Shark Tank için bir yargıçtır. Aynı zamanda Vayner's Kitchen'ın CEO'su. Gary, 2009'da ve 2011'de Forbes Magazine tarafından Amerika'nın 40 Yaş Altı En Etkili CEO'larından biri seçildi.

charli marie marka

Charli Marie, pek çok şey yaşamış bir kadındır ve bunların üstesinden başarıyla gelerek başkalarına ilham vermeye çalışmaktadır. Charli 1982'de doğdu ve hayatı harika başladı. Çok zengin bir ailenin tek kızıydı ama 20 yaşına geldiğinde her şey değişti. 19 yaşındayken babasını kaybetti ve 20 yaşındayken 21. doğum gününden haftalar önce doğacak ikizlere hamile olduğunu öğrendi. Charli bebeği alıkoydu ve aylarca ailesinden sakladı ama sonra torun sahibi olmaktan mutlu olmayan babasına söylemeye karar verdi.

Alice Thorpe Markası

Nesha Yünlü Marka

Nesha Woolery Markası, 2017 yılında Nesha Woolery tarafından kuruldu. Marka, kendini her gün kendine güvenen ve güzel hisseden kadınlar için tasarlandı. Tasarımlar arasında maksi elbiseler, tunikler ve etekler bulunmaktadır. Tüm tasarımlar, sadece güzel görünmekle kalmayıp aynı zamanda iyi hissettiren farklı kumaşlarla yaratılmıştır. Şirketin sloganı "buna değersin", yani en iyi şekilde görünmeyi ve hissetmeyi hak ediyorsun.

XO Piksel Markası

XO Pixel Brand, 2017 yılında kurulmuş bir giyim firmasıdır. Marka, kendini her gün kendine güvenen ve güzel hisseden kadınlar için tasarlanmıştır. Tasarımlar arasında maksi elbiseler, tunikler ve etekler bulunmaktadır. Tüm tasarımlar, sadece güzel görünmekle kalmayıp aynı zamanda iyi hissettiren farklı kumaşlarla yaratılmıştır. Şirketin sloganı "buna değersin", yani en iyi şekilde görünmeyi ve hissetmeyi hak ediyorsun.

Bill Nye Marka

Bilim Adamı Bill Nye, her zaman bilime tutkusu olan Amerikalı bir bilim eğitimcisi, TV sunucusu ve makine mühendisidir. Aynı adı taşıyan Emmy Ödüllü bir eğitim programında oynadıktan sonra Bilim Adamı Bill Nye olarak tanındı. Bilimsel merakı onu lisans eğitimi için Cornell Üniversitesi'ne götürdü ve burada Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Cambridge Üniversitesi'nde eğitimine devam etti ve burada Makine Mühendisliği Doktorasını aldı. Bill Nye ayrıca Cornell Üniversitesi'nde makine mühendisliği profesörü olarak çalıştı ve bilim konularında birkaç kitap yazdı.

Brian Dean Marka

Brian Dean, Backlinko web sitesini kuran bir internet pazarlamacısı ve SEO uzmanıdır. Brian, derinlemesine araştırması ve karmaşık SEO kavramlarını anlaşılması kolay bir şekilde öğretme yeteneği ile tanınır. Blogu internetteki en popüler pazarlama bloglarından biridir ve SEO alanında en iyi uzmanlardan biri olarak kabul edilir.

Brian'ın kapsamlı SEO bilgisi, çevrimiçi işinde inanılmaz bir başarı elde etmesine yardımcı oldu. Sadece birkaç yıl içinde, dünya çapındaki işletmelere SEO hizmetleri sağlayan milyonlarca dolarlık bir iş kurmayı başardı.

Tony Robbins Markası

Tony Robbins, milyonlarca insanın hayatlarında başarıya ulaşmasına yardımcı olan Amerikalı bir iş adamı, yazar ve motivasyon konuşmacısıdır. Dünyanın en başarılı motivasyonel konuşmacılarından biri olarak kabul edilir ve öğretileri, hayatın her kesiminden insanın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmuştur.

Tony Robbins, kişisel büyüme ve gelişme için tutkulu bir savunucudur. Herkesin harika şeyler başarma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor ve hayatını insanların tüm potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaya adadı. Öğretileri, "hayatınızı değiştirmek istiyorsanız, önce fikrinizi değiştirmelisiniz" ilkesine dayanmaktadır.

Melyssa Griffin Markası

Melyssa Griffin, yüzlerce işletmenin çevrimiçi başarıya ulaşmasına yardımcı olan bir sosyal medya uzmanı ve çevrimiçi pazarlamacıdır. MelyssaGriffin.com ve Femtrepreneur.com olmak üzere iki başarılı işletmenin kurucusudur.

Melyssa çok aranan bir konuşmacıdır ve dünyanın her yerindeki etkinliklerde konuşmalar yapmıştır. Öğretileri, sıfırdan başarılı işletmeler kurma konusundaki kendi kişisel deneyimine dayanmaktadır. Karmaşık kavramları anlaşılması kolay bir şekilde öğretme yeteneği ile tanınır ve blogu internetteki en popüler pazarlama bloglarından biridir.

Sadece birkaç yıl içinde Melyssa, dünyanın her yerindeki işletmelere değerli hizmetler sunan iki başarılı işletme kurmayı başardı.

Shaun Beyaz Marka

Shaun White, üç Olimpiyat altın madalyası kazanan Amerikalı profesyonel bir snowboardcu ve kaykaycıdır. Ayrıca, on sekiz altın madalya ve toplam yirmi altı madalya ile X Games tarihindeki en başarılı snowboardcudur.

Shaun White, tüm zamanların en büyük snowboardcusu olarak kabul ediliyor. Tarihteki diğer tüm atletlerden daha fazla Olimpiyat ve X Oyunları altın madalyası kazandı ve snowboard'daki becerileri eşsiz. Shaun White gerçek bir şampiyon ve tüm dünyadaki sporcular için bir ilham kaynağı.

Tim Ferriss Markası

Tim Ferriss, kişisel büyüme ve gelişme üzerine en çok satan birkaç kitap yazmış olan Amerikalı bir yazar, girişimci ve konuşmacıdır. Kitapları, hayatının çeşitli alanlarında başarıya ulaşma konusundaki kendi kişisel deneyimlerine dayanmaktadır.

Tim Ferriss çok aranan bir konuşmacıdır ve dünyanın her yerindeki etkinliklerde konuşmalar yapmıştır. Öğretileri, sıfırdan başarılı işler kurma konusundaki kendi kişisel deneyimine dayanmaktadır. Karmaşık kavramları anlaşılması kolay bir şekilde öğretme yeteneği ile tanınır ve blogu internetteki en popüler pazarlama bloglarından biridir.

Sadece birkaç yıl içinde Tim Ferriss, dünyanın her yerindeki işletmelere değerli hizmetler sunan birkaç başarılı işletme kurmayı başardı.

Roberto Blake Markası

Roberto Blake, 50'den fazla dizi ve filmde rol almış Küba asıllı Amerikalı bir aktör ve şarkıcıdır. En iyi sitcom "Sanford and Son"daki Renzo rolü ve "The Young and the Restless" adlı pembe dizideki Samson Blake rolüyle tanınır.

Martha Stewart Markası

Martha Stewart, mutfak alanındaki ve eğlence endüstrisindeki başarılarıyla tanınan bir medya patronu, yazar, televizyon sunucusu ve yapımcıdır. Dünya Mutfak Olimpiyatları'ndan Altın Madalya, dünya çapındaki üniversitelerden on fahri doktora derecesi aldı ve 1991'de "Amerika'nın Üstün Kadını" seçildi.

Martha Stewart, insanlara hayattan daha fazla zevk alabilmeleri için kapsamlı tavsiyelerde bulunma konusunda tutkulu. Martha Stewart, kendi TV programında çalışmadığı veya arkadaşlarıyla evde yeni tarifler hazırlamadığı zamanlarda K-mart, JCPenny's ve diğer pek çok şeyi geliştirmek için zaman harcar.

Casey Neistat Markası

Casey Neistat bir YouTube kişiliğidir. 21 Şubat 2016'da Casey Neistat, YouTube kanalında “Kar Günü” başlıklı bir video yayınladı. Video, 20 Şubat'ta ve ertesi gün New York'u vuran bir kar fırtınasının olaylarını anlatıyordu. Casey Neistat, geniş sosyal medyasını, 2012'deki Sandy Kasırgası'ndan sonra ısısı ve elektriği olmayanlara ve 2015 Nepal depreminden etkilenenlere yardım etmek için kullandı.

Mindy Kaling Markası

Mindy Kaling, Amerikalı aktris, komedyen ve yazardır. Fox/Hulu dizisi The Mindy Project'in yaratıcısı ve yıldızıdır. Kaling, Cambridge, Massachusetts'te Hindistanlı Hindu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Newton, Massachusetts'te büyüdü ve doğaçlama komedi topluluğu The Dog Day Players'ın bir üyesi olan Dartmouth College'a gitti.

Kaling, NBC'nin The Office dizisindeki çalışmasıyla öne çıktı. Bir OB-GYN olan annesinden esinlenerek Kelly Kapoor'u canlandırdı. The Office'teki rolüne ek olarak Kaling, The 40-Year-Old Virgin (2005), License to Wed (2007) filmlerinde yazıp oynadı.

Satori Grafik Markası

Satori Graphics özel çizimler, komisyon çalışmaları, logolar ve web tasarımında uzmanlaşmıştır. İlk gelen, ilk hizmet alan hizmetlerimiz için uygun fiyatlar sunuyoruz! Amacımız, tüm ürününüz veya şirketinizin varlıkları arasında kolayca tanınan uyumlu, tutarlı tasarımlar yaratmaktır.

Billie Eilish Markası

Billie Eilish bir şarkıcı-söz yazarıdır. 2011'de 11 yaşında müzik yapmaya başladı ve çevrimiçi şarkıların kapaklarını yayınladı. Eilish 13 yaşındayken, iki orijinal şarkısı "Ocean Eyes" ve "Hold Your Breath"ı yayınladıktan sonra ses paylaşım platformu SoundCloud'da popülerlik kazandı. Şubat 2018'e kadar, tüm sosyal medya platformlarında toplam 240 milyondan fazla akış biriktirdi.

Larry Kim Marka

Larry Kim, deneyimli bir çevrimiçi pazarlama uzmanı ve WordStream.com'un kurucusudur. En iyi pazarlama etkileyicilerinden biri olarak derecelendirildi. İnternet Pazarlamasının Reddedilemez 10 Yasası adlı makalesinde, internet pazarlamacılığının rastgele arama motoru optimizasyonu hileleri değil, alaka düzeyi ile ilgili olduğunu vurgulamaktadır.

Ann Handley Marka

Ann Handley tanınmış bir iş kadını ve içerik yaratıcısıdır. Dijital pazarlama becerileri konusunda eğitim veren bir şirket olan MarketingProfs'un Baş İçerik Sorumlusu'dur. Ann Handley aynı zamanda New York Times'ın en çok satan kitabının da yazarıdır. Herkes Gülünç Bir Şekilde İyi İçerik Oluşturmak için Gideceğiniz Rehberi Yazıyor. Yazmaya ek olarak, Forbes.com, Mashable.com, Huffington Post ve Entrepreneur Magazine gibi çeşitli medya kuruluşlarında yer aldı."

Brittany Berger Markası

Brittany Berger kişisel marka ve pazarlama danışmanı ve yaşam koçudur. Profesyonellerin ve girişimcilerin doğru müşterileri çekmek, işlerini büyütmek ve kariyerlerini ilerletmek için kullanılabilecek özgün, anlamlı ve karlı bir kişisel marka yaratmalarına yardımcı olur.

Brittany bunu, iş, sağlık, ilişkiler ve daha fazlası gibi insanların hayatlarının çeşitli alanlarında harekete geçmelerine yardımcı olmak için kişisel deneyimlerinden yararlanarak yaptı. Bu uzmanlık alanları, müşterilerine sunduğu çok çeşitli becerilere dönüşmüştür.

Değişime olan tutkusu, tacizci bir evden dünyayı dolaşan bir sosyal girişimciye giden yolculuğunu ateşledi. Brittany, hayatta kalmaktan çok, başkalarının da aynı şeyi yapmasına yardım ederek büyüyor.

Neil Patel Markası

Neil Patel, dünyanın önde gelen pazarlama uzmanlarından biridir. The New York Times, Wall Street Journal ve CNN gibi yayınlarda alıntıları yapılmıştır. Quicksprout.com adlı blogu, ayda 300 milyondan fazla sayfa görüntülemesi üretiyor.

2007'de Neil, Hiten Shah ile birlikte CrazyEgg'i kurdu. 2010 yılında Google tarafından 200 milyon dolara satın alınan bir Web analiz şirketi olan KISSmetrics'i kurdu.

2012'de Wall Street Journal'ın en çok satanlar listesine giren ilk kitabı The Gatekeeper'ı yayınladı.

Sujan Patel Markası

Sujan Patel bir pazarlama uzmanı ve girişimcidir. Dijital pazarlamada on yılı aşkın bir deneyime sahiptir ve Salesforce, Oracle, NBC ve Coca-Cola dahil olmak üzere dünyanın en büyük markalarından bazılarıyla çalışmıştır.

Sujan, bir dijital pazarlama ajansı olan WebProfits US'nin kurucu ortağıdır. Aynı zamanda bir içerik pazarlama platformu olan ContentMarketer.io'nun kurucu ortağıdır. Ve bir Twitter otomasyon aracı olan Narrow.io'nun kurucu ortağıdır.

Sujan, diğerleri arasında The Huffington Post, Inc.com ve Entrepreneur.com'da yayınlanan üretken bir yazardır.

Jessi Fearon Markası

Jessi Fearon kişisel marka ve pazarlama danışmanı ve yaşam koçudur. Profesyonellerin ve girişimcilerin doğru müşterileri çekmek, işlerini büyütmek ve kariyerlerini ilerletmek için kullanılabilecek özgün, anlamlı ve karlı bir kişisel marka yaratmalarına yardımcı olur.

Jessi bunu, insanların iş, sağlık, ilişkiler ve daha fazlası gibi hayatlarının çeşitli alanlarında harekete geçmelerine yardımcı olmak için kişisel deneyimlerinden yararlanarak yaptı. Bu uzmanlık alanları, müşterilerine sunduğu çok çeşitli becerilere dönüşmüştür.

Değişime olan tutkusu, tacizci bir evden dünyayı dolaşan bir sosyal girişimciye yaptığı yolculukla ateşlendi. Jessi, hayatta kalmaktan çok, başkalarının da aynı şeyi yapmasına yardım ederek büyür.

Carol Tice Markası

Carol Tice, yönetici koçluk firması Carol Tice Coaching'in kurucusu ve CEO'sudur. Firma, daha tatmin edici bir yaşam arayan profesyonel erkek ve kadınlara koçluk sağlar. Carol, koçluğa ek olarak, profesyonellerin kariyerlerinde daha büyük başarılar elde etmelerine yardımcı olan eğitimler sunar.

Yaptığı şey konusunda tutkulu ve başkalarının arzu edilen farklı bir geleceği deneyimlemelerini istiyor.' Geçmişinizi keşfetmenize, geleceğinizi keşfetmenize, yaptıklarınızın şimdiye kadar sizin için nasıl işe yarayıp yaramadığını keşfetmenize ve bir sonraki adımda ne yapmak istediğinizi keşfetmenize yardımcı olmak konusunda uzmanlaşmıştır - arzu edilen farklı bir gelecek yaratmak için.

Dave Nelson Markası

Dave Nelson bir yazar, konuşmacı ve başarılı bir iş adamıdır. İzleyicilere girişimcilik, pazarlama ve sosyal medya hakkında konuşarak dünyayı dolaştı. Dave'in son kitabı The Karma Project: A New Way to Make Good Things Happen 2013'te yayınlandı.

Karma Projesi, hayatta ve iş hayatında başarılı olmak ve bir türlü işe yaramayan rutin ve rutinlerden kurtulmak isteyen herkesin okuması gereken bir kitap.

Dave nasıl mutlu olunacağına dair güçlü dersler veriyor ve; öğretilerini zekâ, bilgelik, çığır açan düşünce, dürüstlük, enerji, alaka, şefkat ve tonlarca eğlence ile sunar.

Marie Forleo Markası

Marie Forleo, girişimcilik, pazarlama ve yaşam tarzı tasarımı konusunda tavsiyeler veren bir web sitesi olan MarieForleo.com'un kurucusudur. Aynı zamanda girişimcilere işlerini nasıl başlatacaklarını ve büyüteceklerini öğreten çevrimiçi bir kurs olan B-School'un da yaratıcısıdır.

Marie başarılı bir girişimcidir ve The New York Times, Forbes ve Entrepreneur gibi yayınlarda yer almıştır. Başkalarının hedeflerine ulaşmasına yardım etme konusunda tutkulu ve binlerce insanın işlerini kurmasına ve büyütmesine yardımcı oldu.

Göçebe Matt Marka

Göçebe Matt bir seyahat blogcusu ve yazarıdır. Seyahat ve bütçeleme konusunda tavsiyeler veren Nomadic Matt web sitesinin kurucusudur. The New York Times, The Huffington Post ve Forbes gibi yayınlarda yer aldı.

Göçebe Matt seyahat konusunda tutkulu ve herkesin dünyayı keşfetme fırsatına sahip olması gerektiğine inanıyor. 55'ten fazla ülkeye seyahat etti ve binlerce insanın aynı şeyi yapmasına yardımcı oldu.

Pam Moore Markası

Pam Moore bir sosyal medya stratejisti ve bir sosyal medya pazarlama ajansı olan Marketing Nutz'un CEO'sudur. Sosyal Medya Pazarlama Kitabı kitabının yazarıdır.

Pam, sosyal medya konusunda tutkulu ve bunun başkalarıyla bağlantı kurmanın ve ilişkiler kurmanın en iyi yollarından biri olduğuna inanıyor. Binlerce insanın sosyal medyayı kendi avantajlarına kullanmayı öğrenmesine yardımcı oldu ve The Huffington Post, Forbes ve Entrepreneur gibi yayınlarda yer aldı.

Felicia Hatcher Markası

Felicia Hatcher bir blogcu ve yazardır. Forbes ve Entrepreneur gibi yayınlarda yer aldı. Felicia girişimcilik konusunda tutkulu ve dünyanın girişimcilerden öğreneceği çok şey olduğuna inanıyor. Günümüz toplumunda herkesin nasıl girişimci olabileceği ve başarılı bir iş kurabileceği konusunda tavsiyeler veriyor.

Adam Enfroy Marka

Adam Enfroy girişimcilik konusunda tutkulu bir blogcu ve yazardır. Forbes ve Entrepreneur gibi yayınlarda yer aldı. Adam, günümüz toplumunda herkesin nasıl girişimci olabileceği ve başarılı bir iş kurabileceği konusunda tavsiyeler veriyor.

Etkili Bir Kişisel Marka Bildirimi Nasıl Yazılır?

Kişisel bir marka yaratma konusunda ciddiyseniz, değerlerinizi ve bu değerlerin potansiyel müşterilere ne söylediğini düşünmeniz gerekir. İşletmenizi rekabette öne çıkaran şeyin ne olduğunu düşünün. Müşterilerin markanızdan ne almasını istiyorsunuz? Nasıl algılanmak istiyorsunuz? Şirketinizin nitelikleri nelerdir?

Kim olduğunuzu bilmek önemli olmakla birlikte, müşterilerin kimden satın aldıklarını bilmeleri de önemlidir. Daha da önemlisi, müşteriler paralarının nasıl kullanıldığını ve satın almalarının karşılığını alıp almadıklarını bilmeyi hak ediyor.

Çözüm

Kişisel marka beyanı, pazarlama stratejinizin en önemli parçasıdır. Doygun bir pazarda sizi diğerlerinden ayıracak olan budur ve yeni müşteriler bulmanıza, potansiyel işverenlerle güvenilirlik oluşturmanıza ve işinizi büyütmenize yardımcı olabilir. Kendi başınıza bir tane bulmakta zorlanıyorsanız veya kendinizinkini oluşturmak için biraz rehberliğe ihtiyacınız varsa, rekabette öne çıkan etkili bir planı nasıl birlikte oluşturabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi için bugün ekibimizle iletişime geçin!