A economia está em um estado de fluxo, e o mercado de trabalho está se tornando mais competitivo do que nunca. Tudo isso significa que agora, mais do que nunca, é importante se destacar da multidão e ser notado por suas habilidades.

Este artigo mostrará como desenvolver sua marca para que as pessoas saibam quem você é e o que você pode oferecer a elas. Esteja você procurando clientes ou um novo emprego, ter uma excelente declaração de marca pessoal o ajudará a ter sucesso.

Vamos começar definindo o que exatamente significa "marca pessoal": não se refere necessariamente a qualquer campanha de marketing ou campanha publicitária. Em vez disso, refere-se a desenvolver seu estilo único e criar uma presença online que reflita todos esses fatores. Por exemplo.

O que é uma declaração de marca pessoal e por que você precisa de uma

Uma declaração de marca pessoal é uma introdução a si mesmo. É a maneira perfeita de dizer às pessoas o que você é - que tipo de habilidades e projetos você está procurando, quem você é como profissional, quais são suas paixões. Ter um tornará mais fácil para você encontrar trabalho ou clientes, porque ajuda as pessoas a saber exatamente quem podem contratar, em vez de classificar centenas de currículos.

A primeira coisa que você precisa fazer é decidir três palavras que melhor descrevem quem você é. Essas palavras devem ser as mesmas em todas as plataformas de mídia social para que potenciais empregadores ou clientes possam vê-las facilmente.

Por que uma declaração de marca pessoal é importante?

Uma declaração de marca pessoal é importante porque permite controlar sua imagem e retratá-la para os outros. Também torna mais fácil para as pessoas encontrarem você e entenderem o que você oferece. Além disso, uma declaração de marca pessoal pode ajudá-lo a se destacar da concorrência e causar uma forte impressão em potenciais empregadores ou clientes.

Marca Darrel Franklin

A Darrell Franklin Brand atua no setor imobiliário há mais de uma década e, nesse período, administrava e possuía propriedades em Austin, Texas. Ao longo da última década, Darrell conseguiu manter um bom relacionamento com os clientes. Esses relacionamentos foram vistos através de seu sucesso em transformar clientes em amigos. A chave para o sucesso deles é entender as necessidades dos clientes e adaptar sua marca para que ela reflita o que seus clientes querem ouvir de você. Com esse tipo de marca pessoal, ele conseguiu acompanhar os últimos desenvolvimentos do mercado e, ao mesmo tempo, ser transparente sobre seus preços.

Marca Madalyn Sklar

Madalyn Sklar Brand é uma especialista em mídia social que ajuda as empresas a aproveitar o poder do Twitter. Ela é a autora do livro "Twitter for Business" e foi citada na Forbes, The Huffington Post e Mashable.

Madalyn é palestrante frequente em conferências e eventos e ensinou marketing de mídia social para empresários, empreendedores e profissionais sem fins lucrativos em todo o mundo. Ela também é a fundadora do bate-papo do Twitter #SocialMediaChat, todas as quartas-feiras às 21h EST.

O que torna Madalyn uma especialista em mídia social é sua capacidade de traduzir conceitos complexos em linguagem fácil de entender.

Chris Do Brand

Chris Do Brand é um designer gráfico, empresário e autor que está na indústria há mais de 20 anos. Ele é o fundador da The Futur, uma agência criativa especializada em ajudar as empresas a encontrar sua voz e se destacar da concorrência.

Chris também é cofundador do Canva, uma plataforma de design online que tem sido usada por milhões de pessoas em todo o mundo. O que torna Chris um especialista em design gráfico é sua capacidade de criar não apenas belos designs, mas também sua capacidade de ensinar outras pessoas a fazer o mesmo.

Marca Irene Koehler

Irene Koehler Brand é especialista na área de tomada de decisão. Ela ajudou centenas de pessoas a tomar decisões por meio de seus cursos sobre tomada de decisão. Entre outras coisas, ela ensina as pessoas a explorar os prós e os contras de uma situação. Isso os ajuda a pesar suas opções antes de concluir.

Esta declaração de marca pessoal atende a todos os três critérios descritos no artigo:

Irene Koehler Brand é especialista na área de tomada de decisão

O que torna Irene uma especialista é sua capacidade de ensinar aos outros como tomar decisões

As pessoas podem acessar essas aulas on-line ou em workshops

Marca Troy Sandidge

Troy Sandidge Brand é um empresário de sucesso que está no mundo dos negócios há mais de 25 anos. Ele é o fundador e CEO da Sandidge & Associates, uma empresa de marketing que ajuda as empresas a expandir suas marcas.

O que torna Troy um especialista em marketing é sua capacidade de criar não apenas campanhas bem-sucedidas, mas também sua capacidade de ensinar outras pessoas a fazer o mesmo. Troy foi citado em publicações como Forbes e The Huffington Post e é palestrante frequente em conferências e eventos.

Marca Austin Belcak

Marca Debbie Levitt

Marca Elizabeth Morgan

Elizabeth Morgan Brand é a fundadora da Octopus Marketing, uma empresa de marketing que ajuda as empresas a aumentar seu alcance. O que torna Elizabeth uma especialista em marketing é sua capacidade de criar não apenas campanhas bem-sucedidas, mas também sua capacidade de ensinar outras pessoas a fazer o mesmo. Elizabeth também é uma das "10 principais mulheres empreendedoras que mudam o mundo" da Forbes. Ela foi perfilada por publicações como The Huffington Post e Bloomberg Businessweek.

Marca Diego Granados

A Diego Granados Brand oferece um serviço voltado para ajudar as pessoas a construir sua marca. O que torna Diego um especialista na área de marketing é sua capacidade não apenas de criar marcas de sucesso, mas também de ensinar outras pessoas a fazer o mesmo. É orador frequente em conferências e eventos e colaborador de várias publicações. Diego foi citado em publicações como Forbes, HuffPost e Bloomberg Businessweek.

Marca Andrea Perez

Meu nome é Andrea Perez Vera e sou a fundadora da marca Andrea Perez. Comecei esta empresa porque acreditava que cada pessoa merece um estilo único e pessoal. Com tantas marcas diferentes, pode ser difícil descobrir por onde começar. Criei minha marca com a intenção de ajudar as pessoas a se expressarem através do vestuário.

Eu me especializei em estilos modestos e de alta qualidade que são perfeitos para pessoas que querem ter uma boa aparência, mas mantêm sua fidelidade às suas crenças. Minha empresa é especializada em roupas personalizadas feitas com as necessidades específicas de um indivíduo em mente. É ótimo para mulheres que querem algo modesto que também pareça funky ou divertido ou tradicional ou ousado, dependendo do que elas gostam!

Marca Elon Musk

Elon Musk é um magnata de negócios, investidor e inventor que cofundou o PayPal e a Tesla Motors. Ele também fundou a SpaceX e agora está trabalhando no desenvolvimento do Hyperloop. Ele é amplamente conhecido por suas ideias visionárias e sua capacidade de transformá-las em realidade.

Elon Musk é uma figura inspiradora em sua disposição para assumir riscos e sua dedicação à inovação. Ele mostrou que tudo é possível se você se dedicar e nunca desistir. Nas palavras de Nelson Mandela, "sempre soube que no fundo de cada ser humano há uma centelha de grandeza esperando para ser acesa".

Marca Gary Vaynerchuk

Gary Vaynerchuk é um empresário nascido na Bielorrússia. Ele é o CEO da Vayner Media, que começou quando tinha apenas 24 anos, tornando-o a pessoa mais jovem em sua posição até hoje.

Ele também escreveu dois livros best-sellers do New York Times, "Jab Jab Jab Right Hook" e "Crush It".

Desde 2008, Gary é juiz do popular programa de TV Shark Tank. Ele também é o CEO da Vayner's Kitchen. Gary foi nomeado um dos CEOs mais influentes da América com menos de 40 anos pela Forbes Magazine em 2009 e novamente em 2011.

Marca Charli Marie

Charli Marie é uma mulher que experimentou muitas coisas e, ao superá-las com sucesso, ela está tentando inspirar outras pessoas. Charli nasceu em 1982 e sua vida começou muito bem. Ela era a única filha de uma família muito rica, mas tudo mudou quando ela completou 20 anos. Seu pai morreu quando ela tinha 19 anos e, aos 20, ela descobriu que estava grávida de gêmeos que nasceriam semanas antes de seu aniversário de 21 anos. Charli ficou com o bebê e o escondeu da família por meses, mas depois decidiu contar ao pai, que não ficou feliz em ter netos.

Marca Alice Thorpe

Marca de lã Nesha

A marca Nesha Woolery foi fundada por Nesha Woolery em 2017. A marca é projetada para mulheres que se sentem confiantes e bonitas todos os dias. Os designs incluem vestidos maxi, túnicas e saias. Todos os designs são criados com tecidos diferentes que não só ficam bem, mas também se sentem bem. O slogan da empresa é "você vale a pena", o que significa que você merece parecer e se sentir melhor.

Marca XO Pixel

Marca Bill Nye

Bill Nye, o cara da ciência, é um educador de ciências, apresentador de TV e engenheiro mecânico americano que sempre teve paixão pela ciência. Ele ficou conhecido como Bill Nye the Science Guy depois de estrelar um programa educacional vencedor do Emmy com o mesmo nome. Sua curiosidade científica o levou à Universidade de Cornell para seus estudos de graduação, onde se formou em Engenharia Mecânica.

Ele passou a estudar na Universidade de Cambridge, onde obteve seu doutorado em Engenharia Mecânica. Bill Nye também trabalhou como professor de engenharia mecânica na Universidade de Cornell e escreveu vários livros sobre temas científicos.

Brian Dean Brand

Brian Dean é um comerciante da Internet e especialista em SEO que fundou o site Backlinko. Brian é conhecido por sua pesquisa aprofundada e capacidade de ensinar conceitos complexos de SEO de maneira fácil de entender. Seu blog é um dos blogs de marketing mais populares da internet, e ele é considerado um dos maiores especialistas na área de SEO.

O amplo conhecimento de SEO de Brian o ajudou a alcançar um sucesso incrível em seu negócio online. Em apenas alguns anos, ele conseguiu construir um negócio multimilionário que fornece serviços de SEO para empresas em todo o mundo.

Marca Tony Robbins

Tony Robbins é um empresário americano, autor e palestrante motivacional que ajudou milhões de pessoas a alcançar o sucesso em suas vidas. Ele é considerado um dos palestrantes motivacionais mais bem-sucedidos do mundo, e seus ensinamentos ajudaram pessoas de todas as esferas da vida a alcançar seus objetivos.

Tony Robbins é um defensor apaixonado do crescimento e desenvolvimento pessoal. Ele acredita que todos têm potencial para alcançar grandes coisas e dedicou sua vida a ajudar as pessoas a realizarem todo o seu potencial. Seus ensinamentos são baseados no princípio de que "se você quer mudar sua vida, primeiro você deve mudar sua mente".

Marca Melyssa Griffin

Melyssa Griffin é uma especialista em mídia social e profissional de marketing on-line que ajudou centenas de empresas a alcançar o sucesso on-line. Ela é a fundadora de duas empresas de sucesso, MelyssaGriffin.com e Femtrepreneur.com.

Melyssa é uma palestrante muito requisitada e já falou em eventos em todo o mundo. Seus ensinamentos são baseados em sua própria experiência pessoal construindo negócios de sucesso a partir do zero. Ela é conhecida por sua capacidade de ensinar conceitos complexos de maneira fácil de entender, e seu blog é um dos blogs de marketing mais populares da internet.

Em apenas alguns anos, Melyssa conseguiu construir dois negócios de sucesso que fornecem serviços valiosos para empresas em todo o mundo.

Marca Shaun White

Shaun White é um snowboarder e skatista profissional americano que ganhou três medalhas de ouro olímpicas. Ele também é o snowboarder de maior sucesso na história dos X Games, com dezoito medalhas de ouro e vinte e seis medalhas no total.

Shaun White é amplamente considerado o maior snowboarder de todos os tempos. Ele ganhou mais medalhas de ouro olímpicas e X Games do que qualquer outro atleta na história, e suas habilidades no snowboard são incomparáveis. Shaun White é um verdadeiro campeão e uma inspiração para atletas de todo o mundo.

Marca Tim Ferriss

Tim Ferriss é um autor, empresário e palestrante americano que escreveu vários livros best-sellers sobre crescimento e desenvolvimento pessoal. Seus livros são baseados em suas próprias experiências pessoais de alcançar o sucesso em várias áreas de sua vida.

Tim Ferriss é um palestrante muito procurado e já falou em eventos em todo o mundo. Seus ensinamentos são baseados em sua própria experiência pessoal construindo negócios de sucesso a partir do zero. Ele é conhecido por sua capacidade de ensinar conceitos complexos de maneira fácil de entender, e seu blog é um dos blogs de marketing mais populares da internet.

Em apenas alguns anos, Tim Ferriss conseguiu construir vários negócios de sucesso que fornecem serviços valiosos para empresas em todo o mundo.

Marca Roberto Blake

Roberto Blake é um ator e cantor cubano-americano que atuou em mais de 50 programas de TV e filmes. Ele é mais conhecido por seu papel como Renzo na sitcom "Sanford and Son" e por seu papel principal como Samson Blake na novela "The Young and the Restless".

Marca Martha Stewart

Martha Stewart é uma magnata da mídia, escritora, apresentadora de televisão e produtora reconhecida por suas realizações no campo da culinária e na indústria do entretenimento. Ela foi premiada com uma medalha de ouro das Olimpíadas Mundiais de Culinária, dez doutorados honorários de universidades em todo o mundo e foi nomeada "Mulher Extraordinária da América" em 1991.

Martha Stewart é apaixonada por fornecer conselhos abrangentes às pessoas para que possam aproveitar a vida mais plenamente. Quando não está trabalhando em seu respectivo programa de TV ou preparando novas receitas em casa com os amigos, Martha Stewart passa o tempo desenvolvendo K-mart, JCPenny's e muitos outros.

Marca Casey Neistat

Casey Neistat é uma personalidade do YouTube. Em 21 de fevereiro de 2016, Casey Neistat lançou um vídeo intitulado “Snow Day” em seu canal no YouTube. O vídeo narra os eventos de uma nevasca que atingiu a cidade de Nova York em 20 de fevereiro e no dia seguinte. Casey Neistat usou seu grande número de seguidores nas redes sociais para ajudar aqueles sem aquecimento ou energia após o furacão Sandy em 2012, bem como aqueles afetados pelo terremoto de 2015 no Nepal.

Marca Mindy Kaling

Mindy Kaling é uma atriz, comediante e escritora americana. Ela é a criadora e estrela da série The Mindy Project, da Fox/Hulu. Kaling nasceu em Cambridge, Massachusetts, filho de pais hindus da Índia. Ela foi criada em Newton, Massachusetts, e frequentou o Dartmouth College, membro da trupe de comédia de improvisação The Dog Day Players.

Kaling ganhou destaque com seu trabalho no The Office da NBC. Ela interpretou Kelly Kapoor, inspirada por sua mãe, uma ginecologista. Além de seu papel em The Office, Kaling escreveu e estrelou os filmes The 40-Year-Old Virgin (2005), License to Wed (2007).

Marca Sator Graphics

A Satori Graphics é especializada em ilustrações personalizadas, trabalhos de comissão, logotipos e web design. Oferecemos preços acessíveis para nossos serviços que são por ordem de chegada! Nosso objetivo é criar designs coesos e consistentes que sejam facilmente reconhecidos entre todos os ativos de seu produto ou empresa.

Marca Billie Eilish

Billie Eilish é uma cantora e compositora. Ela começou a fazer música em 2011, aos 11 anos, postando covers de músicas online. Quando Eilish tinha 13 anos, ela ganhou popularidade na plataforma de compartilhamento de áudio SoundCloud depois de lançar suas duas músicas originais, "Ocean Eyes" e "Hold Your Breath". Em fevereiro de 2018, ela acumulou mais de 240 milhões de streams em todas as suas plataformas de mídia social combinadas.

Marca Larry Kim

Larry Kim é um veterano especialista em marketing online e fundador do WordStream.com. Ele foi classificado como um dos principais influenciadores de marketing. Em seu artigo 10 Leis Irrefutáveis do Marketing na Internet, ele enfatiza que o marketing na Internet é sobre relevância, não sobre truques aleatórios de otimização de mecanismos de busca.

Marca Ann Handley

Ann Handley é uma conhecida empresária e criadora de conteúdo. Ela é a Chief Content Officer da MarketingProfs, uma empresa que oferece treinamento em habilidades de marketing digital. Ann Handley também é autora do best-seller do New York Times. Todo mundo escreve seu guia para criar conteúdo ridiculamente bom. Além de escrever, ela foi destaque em vários meios de comunicação, como Forbes.com, Mashable.com, Huffington Post e Entrepreneur Magazine."

Marca Brittany Berger

Brittany Berger é consultora de marca pessoal e marketing e coach de vida. Ela ajuda profissionais e empreendedores a criar uma marca pessoal autêntica, significativa e lucrativa que pode ser aproveitada para atrair os clientes certos, expandir seus negócios e avançar em suas carreiras.

Brittany fez isso aproveitando suas experiências pessoais para ajudar as pessoas a agir em várias áreas de suas vidas - como negócios, saúde, relacionamentos e muito mais. Essas áreas de especialização se traduziram em uma ampla variedade de habilidades que ela traz para seus clientes.

Sua paixão pela mudança desencadeou sua jornada de uma casa abusiva para uma empreendedora social itinerante. Mais do que apenas sobreviver, Brittany prospera ajudando os outros a fazerem o mesmo.

Marca Neil Patel

Neil Patel é um dos maiores especialistas em marketing do mundo. Ele foi citado em publicações como The New York Times, Wall Street Journal e CNN. Seu blog, Quicksprout.com, gera mais de 300 milhões de visualizações de página por mês.

Em 2007 Neil co-fundou CrazyEgg com Hiten Shah. Em 2010, ele criou a KISSmetrics, uma empresa de análise da Web adquirida pelo Google em 2013 por US$ 200 milhões.

Em 2012 lançou seu primeiro livro, "The Gatekeeper", que entrou na lista de best-sellers do Wall Street Journal.

Marca Sujan Patel

Sujan Patel é especialista em marketing e empresário. Ele tem mais de uma década de experiência em marketing digital e trabalhou com algumas das maiores marcas do mundo, incluindo Salesforce, Oracle, NBC e Coca-Cola.

Sujan é cofundador da WebProfits US, uma agência de marketing digital. Ele também é cofundador da ContentMarketer.io, uma plataforma de marketing de conteúdo. E ele é o cofundador da Narrow.io, uma ferramenta de automação do Twitter.

Sujan é um escritor prolífico publicado no The Huffington Post, Inc.com e Entrepreneur.com, entre outros.

Marca Jessi Fearon

Jessi Fearon é consultora de marca pessoal e marketing e coach de vida. Ela ajuda profissionais e empreendedores a criar uma marca pessoal autêntica, significativa e lucrativa que pode ser aproveitada para atrair os clientes certos, expandir seus negócios e avançar em suas carreiras.

Jessi fez isso aproveitando suas experiências pessoais para ajudar as pessoas a agir em várias áreas de suas vidas - como negócios, saúde, relacionamentos e muito mais. Essas áreas de especialização se traduziram em uma ampla variedade de habilidades que ela traz para seus clientes.

Sua paixão pela mudança foi desencadeada por sua jornada de uma casa abusiva para uma empreendedora social itinerante. Mais do que apenas sobreviver, Jessi prospera ajudando os outros a fazerem o mesmo.

Marca Carol Tice

Carol Tice é fundadora e CEO da empresa de coaching executivo Carol Tice Coaching. A empresa oferece coaching para homens e mulheres profissionais que buscam uma vida mais plena. Além do coaching, Carol oferece treinamentos que ajudam os profissionais a alcançarem maior sucesso em suas carreiras.

Ela é apaixonada pelo que faz e quer que os outros experimentem um futuro diferente e desejado.' Ela é especializada em ajudá-lo a explorar seu passado, explorar seu futuro, explorar como o que você tem feito funcionou ou não para você até agora e explorar o que você quer fazer a seguir – para criar um futuro diferente desejado.

Marca Dave Nelson

Dave Nelson é um autor e palestrante e empresário de sucesso. Ele viajou o mundo falando para o público sobre empreendedorismo, marketing e mídia social. O livro recente de Dave, The Karma Project: A New Way to Make Good Things Happen, foi lançado em 2013.

O Projeto Karma é uma leitura obrigatória para quem quer ter sucesso na vida e nos negócios e quebrar rotinas e rotinas que simplesmente não estão funcionando.

Dave ensina lições poderosas sobre como ser feliz e; ele entrega seus ensinamentos com sagacidade, sabedoria, pensamento inovador, honestidade, energia, relevância, compaixão - e toneladas de diversão.

Marca Marie Forleo

Marie Forleo é a fundadora do MarieForleo.com, um site que oferece conselhos sobre empreendedorismo, marketing e design de estilo de vida. Ela também é a criadora do B-School, um curso online que ensina empreendedores a iniciar e expandir seus negócios.

Marie é uma empresária de sucesso e foi destaque em publicações como The New York Times, Forbes e Entrepreneur. Ela é apaixonada por ajudar os outros a alcançar seus objetivos e tem ajudado milhares de pessoas a iniciar e expandir seus negócios.

Marca mate nômade

Nomadic Matt é um blogueiro de viagens e autor. Ele é o fundador do site Nomadic Matt, que fornece conselhos sobre viagens e orçamentos. Ele foi destaque em publicações como The New York Times, The Huffington Post e Forbes.

Nomadic Matt é apaixonado por viagens e acredita que todos devem ter a oportunidade de explorar o mundo. Ele viajou para mais de 55 países e ajudou milhares de pessoas a fazer o mesmo.

Marca Pam Moore

Pam Moore é estrategista de mídia social e CEO da Marketing Nutz, uma agência de marketing de mídia social. Ela também é autora do livro The Social Media Marketing Book.

Pam é apaixonada por mídias sociais e acredita que é uma das melhores maneiras de se conectar com outras pessoas e construir relacionamentos. Ela ajudou milhares de pessoas a aprender a usar as mídias sociais a seu favor e apareceu em publicações como The Huffington Post, Forbes e Entrepreneur.

Marca Felicia Hatcher

Felicia Hatcher é blogueira e autora. Ela tem sido destaque em publicações como Forbes e Entrepreneur. Felicia é apaixonada por empreendedorismo e acredita que o mundo tem muito a aprender com os empreendedores. Ela fornece conselhos sobre como qualquer pessoa pode ser empreendedora e construir um negócio de sucesso na sociedade atual.

Marca Adam Enfroy

Adam Enfroy é um blogueiro e autor apaixonado por empreendedorismo. Foi destaque em publicações como Forbes e Entrepreneur. Adam fornece conselhos sobre como qualquer pessoa pode ser empreendedora e construir um negócio de sucesso na sociedade atual.

Como escrever uma declaração de marca pessoal eficaz

Se você leva a sério a criação de uma marca pessoal, precisa pensar sobre seus valores e o que esses valores dizem aos clientes em potencial. Pense no que faz sua empresa se destacar da concorrência. O que você quer que os clientes tirem da sua marca? Como você quer ser percebido? Quais são as qualidades da sua empresa?

Embora seja importante saber quem você é, também é importante que os clientes saibam de quem estão comprando. Mais importante, os clientes merecem saber como seu dinheiro está sendo usado e se estão recebendo valor pela compra.

Conclusão

A declaração da marca pessoal é a parte mais importante da sua estratégia de marketing. É o que o diferencia dos outros em um mercado saturado e pode ajudá-lo a encontrar novos clientes, estabelecer credibilidade com potenciais empregadores e expandir seus negócios. Se você está com dificuldades para criar um por conta própria ou precisa de orientação para criar o seu, entre em contato com nossa equipe hoje para obter mais informações sobre como podemos criar juntos um plano eficaz que se destaque da concorrência!