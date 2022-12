Gospodarka jest w stanie ciągłych zmian, a rynek pracy staje się bardziej konkurencyjny niż kiedykolwiek wcześniej. Wszystko to oznacza, że teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, ważne jest, aby wyróżnić się z tłumu i zostać zauważonym za swoje umiejętności.

Ten artykuł pokaże Ci jak rozwijać swoją markę, aby ludzie wiedzieli kim jesteś i co możesz im zaoferować. Niezależnie od tego, czy szukasz klientów, czy nowej pracy, posiadanie doskonałej deklaracji marki osobistej pomoże Ci odnieść sukces.

Zacznijmy od zdefiniowania, co dokładnie oznacza "personal branding": Niekoniecznie odnosi się do jakiejkolwiek kampanii marketingowej lub kampanii reklamowej. Zamiast tego odnosi się do rozwijania swojego unikalnego stylu i tworzenia obecności online, która odzwierciedla wszystkie te czynniki. Na przykład.

Co to jest deklaracja marki osobistej i dlaczego jej potrzebujesz

Oświadczenie o marce osobistej to przedstawienie siebie. To idealny sposób, by powiedzieć ludziom, o co Ci chodzi - jakich umiejętności i projektów szukasz, kim jesteś jako profesjonalista, jakie są Twoje pasje. Posiadanie go ułatwi Ci znalezienie pracy lub klientów, ponieważ dzięki niemu ludzie wiedzą dokładnie, kogo mogą zatrudnić, zamiast sortować przez setki CV.

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to zdecydować się na trzy słowa, które najlepiej opisują to, kim jesteś. Te słowa powinny być takie same na wszystkich platformach mediów społecznościowych, aby potencjalni pracodawcy lub klienci mogli je łatwo zobaczyć.

Dlaczego oświadczenie o marce osobistej jest ważne?

Oświadczenie o marce osobistej jest ważne, ponieważ pozwala kontrolować swój wizerunek i przedstawiać go innym. Ułatwia to również ludziom znalezienie Cię i zrozumienie tego, co oferujesz. Dodatkowo, deklaracja marki osobistej może pomóc Ci wyróżnić się na tle konkurencji i wywrzeć silne wrażenie na potencjalnych pracodawcach lub klientach.

Darrell Franklin Brand

Darrell Franklin Brand działa w branży nieruchomości od ponad dziesięciu lat i w tym czasie zarządzał i posiadał nieruchomości w Austin i okolicach, w Teksasie. W ciągu ostatniej dekady Darrell zdołał utrzymać dobre relacje z klientami. Te relacje są widoczne dzięki jego sukcesowi w przekształcaniu klientów w przyjaciół. Kluczem do ich sukcesu jest zrozumienie potrzeb klientów i dostosowanie swojej marki tak, aby odzwierciedlała to, co klienci chcą od Ciebie usłyszeć. Dzięki temu rodzajowi personal brandingu, udało mu się nadążyć za najnowszymi osiągnięciami na rynku, będąc jednocześnie transparentnym w kwestii swoich cen.

Madalyn Sklar Brand

Madalyn Sklar Brand jest ekspertem w dziedzinie mediów społecznościowych, który pomaga firmom wykorzystać moc Twittera. Jest autorką książki "Twitter for Business" i była cytowana w Forbes, The Huffington Post i Mashable.

Madalyn jest częstym prelegentem na konferencjach i wydarzeniach, a także prowadziła zajęcia z marketingu w mediach społecznościowych dla właścicieli firm, przedsiębiorców i osób prowadzących działalność non-profit na całym świecie. Jest również założycielką Twitter chat #SocialMediaChat, w każdą środę o 9 pm EST.

To, co czyni Madalyn ekspertem w dziedzinie mediów społecznościowych, to jej zdolność do przekładania złożonych koncepcji na łatwy do zrozumienia język.

Chris Do Brand

Chris Do Brand jest projektantem graficznym, przedsiębiorcą i autorem, który działa w branży od ponad 20 lat. Jest założycielem The Futur, agencji kreatywnej specjalizującej się w pomaganiu firmom w znalezieniu ich głosu i wyróżnieniu się na tle konkurencji.

Chris jest również współzałożycielem Canva, platformy do projektowania online, z której korzystają miliony ludzi na całym świecie. Tym, co czyni Chrisa ekspertem w dziedzinie projektowania graficznego, jest jego zdolność do tworzenia nie tylko pięknych projektów, ale także umiejętność uczenia innych, jak robić to samo.

Irene Koehler Brand

Irene Koehler Brand jest ekspertem w dziedzinie podejmowania decyzji. Dzięki swoim kursom dotyczącym podejmowania decyzji pomogła setkom ludzi w podejmowaniu decyzji. Między innymi uczy ludzi, jak badać plusy i minusy danej sytuacji. To pomaga im ważyć swoje opcje, zanim dojdą do wniosku.

Ta wypowiedź o personal brandingu spełnia wszystkie trzy kryteria, które zostały przedstawione w artykule:

Irene Koehler Brand jest ekspertem w dziedzinie podejmowania decyzji

Tym, co czyni Irene ekspertem, jest jej zdolność do uczenia innych, jak podejmować decyzje.

Ludzie mogą uzyskać dostęp do tych lekcji online lub podczas warsztatów

Troy Sandidge Brand

Troy Sandidge Brand jest odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą, który działa w świecie biznesu od ponad 25 lat. Jest założycielem i dyrektorem generalnym Sandidge & Associates, firmy marketingowej, która pomaga firmom rozwijać ich marki.

To, co czyni Troya ekspertem w dziedzinie marketingu, to jego zdolność do tworzenia nie tylko udanych kampanii, ale także umiejętność uczenia innych, jak robić to samo. Troy był cytowany w takich publikacjach jak Forbes i The Huffington Post i jest częstym mówcą na konferencjach i wydarzeniach.

Austin Belcak Brand

Austin Belcak Brand jest odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą, który działa w świecie biznesu od ponad 25 lat. Jest założycielem i dyrektorem generalnym Sandidge & Associates, firmy marketingowej, która pomaga firmom rozwijać swoje marki.

To, co czyni Austina ekspertem w dziedzinie marketingu, to jego zdolność do tworzenia nie tylko udanych kampanii, ale także umiejętność uczenia innych, jak robić to samo. Troy był cytowany w takich publikacjach jak Forbes i The Huffington Post i jest częstym mówcą na konferencjach i wydarzeniach.

Debbie Levitt Brand

Debbie Levitt Brand jest odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą, który działa w świecie biznesu od ponad 25 lat. Jest założycielką i prezesem Sandidge & Associates, firmy marketingowej, która pomaga firmom rozwijać ich marki.

Tym, co czyni Debbie ekspertem w dziedzinie marketingu, jest jej zdolność do tworzenia nie tylko udanych kampanii, ale także umiejętność uczenia innych, jak robić to samo. Troy była cytowana w takich publikacjach jak Forbes i The Huffington Post i jest częstym mówcą na konferencjach i wydarzeniach.

Elizabeth Morgan Brand

Elizabeth Morgan Brand jest założycielką Octopus Marketing, firmy marketingowej, która pomaga firmom zwiększać ich zasięg. To, co czyni Elizabeth ekspertem w dziedzinie marketingu, to jej zdolność do tworzenia nie tylko udanych kampanii, ale także umiejętność uczenia innych, jak robić to samo. Elizabeth jest również jedną z 10 kobiet-przedsiębiorców Forbesa, które zmieniają świat. Została opisana przez takie publikacje jak The Huffington Post i Bloomberg Businessweek.

Diego Granados Brand

Diego Granados Brand świadczy usługi, które są ukierunkowane na pomoc ludziom w budowaniu ich marki. Tym, co czyni Diego ekspertem w dziedzinie marketingu jest jego zdolność nie tylko do tworzenia udanych marek, ale także do uczenia innych, jak robić to samo. Jest częstym prelegentem na konferencjach i wydarzeniach oraz autorem wielu publikacji. Diego był cytowany w takich publikacjach jak Forbes, HuffPost i Bloomberg Businessweek.

Andrea Perez Brand

Nazywam się Andrea Perez Vera i jestem założycielką Andrea Perez Brand. Założyłam tę firmę, ponieważ wierzyłam, że każda osoba zasługuje na unikalny, osobisty styl. Przy tak dużej liczbie różnych marek, może być trudno dowiedzieć się, od czego zacząć. Stworzyłam moją markę z zamiarem pomocy ludziom w wyrażaniu siebie poprzez ubrania.

Specjalizuję się w wysokiej jakości, skromnych stylach, które są idealne dla ludzi, którzy chcą wyglądać dobrze, ale zachować wierność swoim przekonaniom. Moja firma specjalizuje się w ubraniach szytych na miarę, z myślą o konkretnych potrzebach danej osoby. To świetne rozwiązanie dla kobiet, które chcą mieć coś skromnego, a jednocześnie wyglądać zabawnie, wesoło, tradycyjnie lub odważnie, w zależności od tego, co je kręci!

Marka Elon Musk

Elon Musk jest magnatem biznesu, inwestorem i wynalazcą, który był współzałożycielem PayPal i Tesla Motors. Założył również SpaceX, a obecnie pracuje nad rozwojem Hyperloopa. Jest powszechnie znany ze swoich wizjonerskich pomysłów i umiejętności przekształcania ich w rzeczywistość.

Elon Musk jest postacią inspirującą ze względu na swoją gotowość do podejmowania ryzyka i poświęcenie dla innowacji. Pokazał, że wszystko jest możliwe, jeśli się do tego przyłożysz i nigdy się nie poddasz. Słowami Nelsona Mandeli "Zawsze wiedziałem, że w głębi każdego człowieka jest iskra wielkości, która czeka na rozpalenie."

Marka Gary Vaynerchuk

Gary Vaynerchuk to przedsiębiorca, który urodził się na Białorusi. Jest dyrektorem generalnym Vayner Media, które założył w wieku zaledwie 24 lat, co czyni go najmłodszą osobą na swoim stanowisku do tej pory.

Napisał również dwie bestsellerowe książki New York Timesa, "Jab Jab Jab Right Hook" i "Crush It".

Od 2008 roku Gary jest sędzią w popularnym programie telewizyjnym Shark Tank. Jest również dyrektorem generalnym Vayner's Kitchen. W 2009 roku Gary został uznany przez magazyn Forbes za jednego z najbardziej wpływowych dyrektorów generalnych w Ameryce poniżej 40 roku życia, a w 2011 roku ponownie.

Charli Marie Brand

Charli Marie to kobieta, która doświadczyła wielu rzeczy, a skutecznie je pokonując, stara się inspirować innych. Charli urodziła się w 1982 roku, a jej życie zaczęło się wspaniale. Była jedyną córką bardzo zamożnej rodziny, ale wszystko zmieniło się, gdy skończyła 20 lat. Jej ojciec zmarł, gdy miała 19 lat, a w wieku 20 lat dowiedziała się, że jest w ciąży z bliźniakami, które miały się urodzić na kilka tygodni przed jej 21 urodzinami. Charli zachowała dziecko i ukrywała je przed rodziną przez kilka miesięcy, ale potem zdecydowała się powiedzieć o tym swojemu tacie, który nie był zadowolony z faktu otrzymania wnuków.

Alice Thorpe Brand

Alice Thorpe Brand to firma odzieżowa, która została założona przez Alice Thorpe w 2016 roku. Alice jest kobietą, która doświadczyła wielu rzeczy, a skutecznie je pokonując, stara się inspirować innych. Charli urodziła się w 1982 roku, a jej życie zaczęło się wspaniale. Była jedyną córką bardzo zamożnej rodziny, ale wszystko zmieniło się, gdy skończyła 20 lat. Jej ojciec zmarł, gdy miała 19 lat, a w wieku 20 lat dowiedziała się, że jest w ciąży z bliźniakami, które miały się urodzić na kilka tygodni przed jej 21 urodzinami. Charli zachowała dziecko i ukrywała je przed rodziną przez wiele miesięcy, ale potem zdecydowała się powiedzieć o tym swojemu tacie, który nie był zadowolony z tego, że dostanie wnuki.

Marka Nesha Woolery

Nesha Woolery Brand została założona przez Neshę Woolery w 2017 roku. Marka jest przeznaczona dla kobiet, które czują się pewne siebie i piękne każdego dnia. Wśród projektów znajdują się sukienki maxi, tuniki i spódnice. Wszystkie projekty są tworzone z różnych tkanin, które nie tylko dobrze wyglądają, ale również dobrze się czują. Hasłem przewodnim firmy jest "jesteś tego warta", co oznacza, że zasługujesz na to, aby wyglądać i czuć się jak najlepiej.

XO Pixel Brand

XO Pixel Brand to firma odzieżowa, która została założona w 2017 roku. Marka jest przeznaczona dla kobiet, które czują się pewne siebie i piękne każdego dnia. Projekty obejmują sukienki maxi, tuniki i spódnice. Wszystkie projekty są tworzone z różnych tkanin, które nie tylko dobrze wyglądają, ale również dobrze się czują. Slogan firmy to "jesteś tego warta", co oznacza, że zasługujesz na to, aby wyglądać i czuć się jak najlepiej.

Bill Nye Brand

Bill Nye, the Science Guy, to amerykański edukator naukowy, prezenter telewizyjny i inżynier mechanik, który zawsze miał pasję do nauki. Stał się znany jako Bill Nye the Science Guy po występie w nagrodzonym nagrodą Emmy programie edukacyjnym o tej samej nazwie. Jego naukowa ciekawość doprowadziła go do Cornell University na studia licencjackie, gdzie uzyskał tytuł inżyniera mechanika.

Następnie studiował na Uniwersytecie Cambridge, gdzie uzyskał tytuł doktora inżynierii mechanicznej. Bill Nye pracował również jako profesor inżynierii mechanicznej na Cornell University i napisał kilka książek o tematyce naukowej.

Brian Dean Brand

Brian Dean to marketer internetowy i ekspert SEO, który założył stronę Backlinko. Brian znany jest ze swoich dogłębnych badań i umiejętności nauczania skomplikowanych koncepcji SEO w łatwy do zrozumienia sposób. Jego blog jest jednym z najpopularniejszych blogów marketingowych w internecie, a on sam jest uważany za jednego z najlepszych ekspertów w dziedzinie SEO.

Szeroka wiedza Briana na temat SEO pomogła mu osiągnąć niesamowity sukces w jego biznesie online. W ciągu zaledwie kilku lat udało mu się zbudować wielomilionowy biznes, który świadczy usługi SEO dla firm na całym świecie.

Tony Robbins Brand

Tony Robbins to amerykański biznesmen, autor i mówca motywacyjny, który pomógł milionom ludzi osiągnąć sukces w ich życiu. Jest uważany za jednego z najbardziej skutecznych mówców motywacyjnych na świecie, a jego nauki pomogły ludziom ze wszystkich środowisk osiągnąć ich cele.

Tony Robbins jest gorącym orędownikiem wzrostu i rozwoju osobistego. Wierzy, że każdy ma potencjał, aby osiągnąć wielkie rzeczy, a on poświęcił swoje życie, aby pomóc ludziom zrealizować ich pełny potencjał. Jego nauki opierają się na zasadzie, że "jeśli chcesz zmienić swoje życie, musisz najpierw zmienić swój umysł".

Melyssa Griffin Brand

Melyssa Griffin jest ekspertem od mediów społecznościowych i marketerem internetowym, który pomógł setkom firm osiągnąć sukces w sieci. Jest założycielką dwóch udanych biznesów, a mianowicie MelyssaGriffin.com i Femtrepreneur.com.

Melyssa jest bardzo poszukiwanym mówcą i przemawiała na imprezach na całym świecie. Jej nauki oparte są na jej osobistym doświadczeniu w budowaniu udanych biznesów od podstaw. Jest znana ze swojej zdolności do nauczania złożonych koncepcji w łatwy do zrozumienia sposób, a jej blog jest jednym z najbardziej popularnych blogów marketingowych w Internecie.

W ciągu zaledwie kilku lat Melyssa zdołała zbudować dwa udane biznesy, które dostarczają cennych usług firmom na całym świecie.

Shaun White Brand

Shaun White to amerykański profesjonalny snowboardzista i skateboardzista, który zdobył trzy złote medale olimpijskie. Jest również najbardziej utytułowanym snowboardzistą w historii X Games, z osiemnastoma złotymi medalami i dwudziestoma sześcioma medalami ogółem.

Shaun White jest powszechnie uważany za największego snowboardzistę wszech czasów. Zdobył więcej złotych medali olimpijskich i X Games niż jakikolwiek inny sportowiec w historii, a jego umiejętności na snowboardzie są niezrównane. Shaun White jest prawdziwym mistrzem i inspiracją dla sportowców na całym świecie.

Tim Ferriss Brand

Tim Ferriss jest amerykańskim autorem, przedsiębiorcą i mówcą publicznym, który napisał kilka bestsellerowych książek na temat wzrostu i rozwoju osobistego. Jego książki oparte są na jego osobistych doświadczeniach związanych z osiąganiem sukcesu w różnych dziedzinach życia.

Tim Ferriss jest bardzo poszukiwanym mówcą i przemawiał na imprezach na całym świecie. Jego nauki oparte są na jego osobistych doświadczeniach budowania udanych biznesów od podstaw. Jest znany ze swojej zdolności do nauczania złożonych koncepcji w łatwy do zrozumienia sposób, a jego blog jest jednym z najbardziej popularnych blogów marketingowych w Internecie.

W ciągu zaledwie kilku lat Tim Ferriss zdołał zbudować kilka udanych firm, które świadczą wartościowe usługi dla przedsiębiorstw na całym świecie.

Roberto Blake Brand

Roberto Blake to kubańsko-amerykański aktor i piosenkarz, który wystąpił w ponad 50 programach telewizyjnych i filmach. Najbardziej znany jest z roli Renzo w sitcomie "Sanford i syn" oraz z głównej roli Samsona Blake'a w operze mydlanej "The Young and the Restless".

Martha Stewart Brand

Martha Stewart jest potentatem medialnym, pisarzem, gospodarzem telewizyjnym i producentem, który został doceniony za swoje osiągnięcia w dziedzinie kulinarnej i przemyśle rozrywkowym. Otrzymała złoty medal ze Światowej Olimpiady Kulinarnej, dziesięć tytułów doktora honoris causa od uniwersytetów na całym świecie i została nazwana "Wybitną Kobietą Ameryki" w 1991 roku.

Pasją Marthy Stewart jest udzielanie ludziom wszechstronnych porad, aby mogli pełniej cieszyć się życiem. Kiedy nie pracuje nad swoim programem telewizyjnym lub nie gotuje nowych przepisów w domu z przyjaciółmi, Martha Stewart spędza czas rozwijając K-mart, JCPenny's i wiele innych.

Casey Neistat Brand

Casey Neistat jest osobowością YouTube. 21 lutego 2016 roku Casey Neistat wydał na swoim kanale YouTube film zatytułowany "Snow Day". Wideo stanowiło kronikę wydarzeń związanych z zamiecią, która nawiedziła Nowy Jork 20 lutego i następnego dnia. Casey Neistat wykorzystał swój duży ślad w mediach społecznościowych, aby pomóc osobom bez ciepła lub mocy po huraganie Sandy w 2012 roku, a także osobom dotkniętym trzęsieniem ziemi w Nepalu w 2015 roku.

Marka Mindy Kaling

Mindy Kaling to amerykańska aktorka, komik i pisarka. Jest twórczynią i gwiazdą serialu Fox/Hulu The Mindy Project. Kaling urodziła się w Cambridge, Massachusetts, do hinduskich rodziców z Indii. Wychowywała się w Newton, Massachusetts i uczęszczała do Dartmouth College, będąc członkiem improwizowanej trupy komediowej The Dog Day Players.

Kaling zyskała sławę dzięki pracy w serialu NBC The Office. Grała tam Kelly Kapoor, zainspirowaną przez swoją matkę, położną. Oprócz roli w serialu The Office, Kaling napisała scenariusz i wystąpiła w filmach 40-letni prawiczek (2005), Licencja na ślub (2007).

Marka Satori Graphics

Satori Graphics specjalizuje się w ilustracjach na zamówienie, pracach na zlecenie, logotypach i projektowaniu stron internetowych. Oferujemy przystępne ceny za nasze usługi, które są wykonywane według kolejności zgłoszeń! Naszym celem jest tworzenie spójnych, konsekwentnych projektów, które są łatwo rozpoznawalne wśród wszystkich zasobów Twojego produktu lub firmy.

Billie Eilish Brand

Billie Eilish jest piosenkarką i autorką tekstów. Zaczęła tworzyć muzykę w 2011 roku, w wieku 11 lat, zamieszczając w sieci covery piosenek. Kiedy Eilish miała 13 lat, zdobyła popularność na platformie udostępniania audio SoundCloud po wydaniu swoich dwóch oryginalnych piosenek, "Ocean Eyes" i "Hold Your Breath". Do lutego 2018 roku zgromadziła ponad 240 milionów strumieni na wszystkich swoich platformach mediów społecznościowych łącznie.

Larry Kim Brand

Larry Kim to weteran marketingu internetowego i założyciel WordStream.com. Został zaliczony do grona najlepszych influencerów marketingowych. W swoim artykule 10 Irrefutable Laws of Internet Marketing podkreśla, że w marketingu internetowym chodzi o relewantność, a nie przypadkowe sztuczki optymalizacji pod kątem wyszukiwarek.

Ann Handley Brand

Ann Handley to znana bizneswoman i twórczyni treści. Jest Chief Content Officer w MarketingProfs, firmie oferującej szkolenia z zakresu umiejętności marketingu cyfrowego. Ann Handley jest również autorką bestsellera New York Timesa. Everybody Writes Your Go-To Guide to Create Ridiculously Good Content. Oprócz pisania, występowała w różnych mediach, takich jak Forbes.com, Mashable.com, Huffington Post i Entrepreneur Magazine."

Brittany Berger Brand

Brittany Berger jest konsultantką ds. personal brandingu i marketingu oraz life coachem. Pomaga profesjonalistom i przedsiębiorcom stworzyć autentyczną, znaczącą i dochodową markę osobistą, która może być wykorzystana do przyciągnięcia odpowiednich klientów, rozwoju biznesu i kariery.

Brittany dokonała tego poprzez wykorzystanie swoich osobistych doświadczeń, aby pomóc ludziom podjąć działania w różnych obszarach ich życia - takich jak biznes, zdrowie, relacje i inne. Te obszary wiedzy przełożyły się na szeroki wachlarz umiejętności, które wnosi do swoich klientów.

Jej pasja do zmian zapoczątkowała jej podróż z domu, w którym panowała przemoc, do przedsiębiorcy społecznego przemierzającego świat. Brittany nie tylko przetrwała, ale także pomaga innym w osiągnięciu tego samego.

Neil Patel Brand

Neil Patel jest jednym z wiodących ekspertów ds. marketingu na świecie. Był cytowany w takich publikacjach jak The New York Times, Wall Street Journal i CNN. Jego blog, Quicksprout.com, generuje ponad 300 milionów odsłon miesięcznie.

W 2007 roku Neil współtworzył CrazyEgg z Hitenem Shah. W 2010 roku stworzył KISSmetrics, firmę zajmującą się analityką internetową, przejętą przez Google w 2013 roku za 200 milionów dolarów.

W 2012 roku wydał swoją pierwszą książkę "The Gatekeeper", która trafiła na listę bestsellerów Wall Street Journal.

Sujan Patel Brand

Sujan Patel jest ekspertem ds. marketingu i przedsiębiorcą. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w marketingu cyfrowym i współpracował z największymi markami na świecie, w tym Salesforce, Oracle, NBC i Coca-Cola.

Sujan jest współzałożycielem WebProfits US, agencji marketingu cyfrowego. Jest również współzałożycielem ContentMarketer.io, platformy content marketingowej. I jest współzałożycielem Narrow.io, narzędzia do automatyzacji Twittera.

Sujan jest płodnym pisarzem publikowanym między innymi w The Huffington Post, Inc.com i Entrepreneur.com.

Jessi Fearon Brand

Jessi Fearon jest konsultantem ds. brandingu osobistego i marketingu oraz trenerem życia. Pomaga profesjonalistom i przedsiębiorcom w tworzeniu autentycznej, znaczącej i dochodowej marki osobistej, która może być wykorzystana do przyciągnięcia odpowiednich klientów, rozwoju biznesu i kariery.

Jessi dokonała tego poprzez wykorzystanie swoich osobistych doświadczeń, aby pomóc ludziom podjąć działania w różnych obszarach ich życia - takich jak biznes, zdrowie, relacje i inne. Te obszary wiedzy przełożyły się na szeroki wachlarz umiejętności, które przekazuje swoim klientom.

Jej pasja do zmian została rozbudzona przez jej podróż z domu, w którym panowała przemoc, do przedsiębiorcy społecznego podróżującego po całym świecie. Bardziej niż na przetrwaniu, Jessi rozwija się na pomaganiu innym w osiągnięciu tego samego.

Carol Tice Brand

Carol Tice jest założycielką i dyrektorem generalnym firmy coachingowej Carol Tice Coaching. Firma oferuje coaching dla mężczyzn i kobiet poszukujących bardziej satysfakcjonującego życia. Oprócz coachingu, Carol oferuje szkolenia, które pomagają profesjonalistom osiągnąć większy sukces w ich karierze.

Jest pasjonatką tego, co robi i pragnie, aby inni doświadczyli pożądanej innej przyszłości". Specjalizuje się w pomaganiu Ci w odkrywaniu Twojej przeszłości, odkrywaniu Twojej przyszłości, odkrywaniu tego, jak to, co robisz, działa lub nie działa dla Ciebie do tej pory, oraz odkrywaniu tego, co chcesz robić dalej - aby stworzyć pożądaną inną przyszłość.

Dave Nelson Marka

Dave Nelson jest autorem i mówcą oraz odnoszącym sukcesy biznesmenem. Podróżował po całym świecie przemawiając do publiczności na temat przedsiębiorczości, marketingu i mediów społecznościowych. Ostatnia książka Dave'a, The Karma Project: A New Way to Make Good Things Happen, została wydana w 2013 roku.

The Karma Project to lektura obowiązkowa dla każdego, kto chce osiągnąć sukces w życiu i biznesie oraz wyrwać się z kolein i rutyny, które po prostu nie działają.

Dave udziela potężnych lekcji na temat tego, jak być szczęśliwym - i przekazuje swoje nauki z dowcipem, mądrością, przełomowym myśleniem, szczerością, energią, trafnością, współczuciem - i tonami zabawy.

Marie Forleo Brand

Marie Forleo jest założycielką MarieForleo.com, strony internetowej zawierającej porady dotyczące przedsiębiorczości, marketingu i projektowania stylu życia. Jest również twórczynią B-School, kursu online, który uczy przedsiębiorców, jak rozpocząć i rozwijać swój biznes.

Marie jest odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą i pojawiała się w takich publikacjach jak The New York Times, Forbes i Entrepreneur. Jej pasją jest pomaganie innym w osiąganiu ich celów i pomogła tysiącom ludzi w rozpoczęciu i rozwijaniu ich biznesów.

Nomadic Matt Brand

Nomadic Matt jest blogerem podróżniczym i autorem. Jest założycielem strony internetowej Nomadic Matt, która zawiera porady dotyczące podróży i budżetowania. Jego artykuły pojawiały się w takich publikacjach jak The New York Times, The Huffington Post i Forbes.

Nomadic Matt jest pasjonatem podróży i uważa, że każdy powinien mieć możliwość poznawania świata. Podróżował do ponad 55 krajów i pomógł tysiącom ludzi zrobić to samo.

Tony Robbins Brand

Tony Robbins jest trenerem życia, autorem i mówcą. Jest założycielem firmy Robbins Research International, która oferuje programy samopomocy i rozwoju osobistego. Występował w takich publikacjach jak The New York Times, The Huffington Post i Forbes.

Tony Robbins jest pasjonatem pomagania innym w osiąganiu ich celów i pomógł milionom ludzi zrobić to samo. Jest trenerem życia, autorem i mówcą, który pomaga ludziom ze wszystkich środowisk osiągnąć sukces.

Pam Moore Brand

Pam Moore jest strategiem mediów społecznościowych i dyrektorem generalnym Marketing Nutz, agencji marketingu w mediach społecznościowych. Jest również autorką książki "The Social Media Marketing Book".

Pam jest pasjonatką mediów społecznościowych i uważa, że jest to jeden z najlepszych sposobów na łączenie się z innymi i budowanie relacji. Pomogła tysiącom ludzi nauczyć się, jak wykorzystać media społecznościowe na swoją korzyść i pojawiła się w takich publikacjach jak The Huffington Post, Forbes i Entrepreneur.

Felicia Hatcher Brand

Felicia Hatcher jest blogerką i autorką. Występowała w takich publikacjach jak Forbes i Entrepreneur. Felicia jest pasjonatką przedsiębiorczości i uważa, że świat może się wiele nauczyć od przedsiębiorców. Doradza, jak każdy może zostać przedsiębiorcą i zbudować udany biznes w dzisiejszym społeczeństwie.

Adam Enfroy Brand

Adam Enfroy jest blogerem i autorem, który jest pasjonatem przedsiębiorczości. Występował w takich publikacjach jak Forbes i Entrepreneur. Adam udziela porad, jak każdy może być przedsiębiorcą i zbudować udany biznes w dzisiejszym społeczeństwie.

Jak napisać skuteczną deklarację marki osobistej

Jeśli poważnie myślisz o stworzeniu marki osobistej, musisz zastanowić się nad swoimi wartościami i tym, co te wartości mówią do potencjalnych klientów. Zastanów się, co sprawia, że Twoja firma wyróżnia się na tle konkurencji. Co chcesz, aby klienci wynieśli z Twojej marki? Jak chcesz być postrzegany? Jakie są cechy Twojej firmy?

Chociaż ważne jest, aby wiedzieć, kim jesteś, ważne jest również, aby klienci wiedzieli, od kogo kupują. Co ważniejsze, klienci zasługują na to, aby wiedzieć, jak wykorzystywane są ich pieniądze i czy otrzymują wartość za swój zakup.

Wniosek

Oświadczenie o marce osobistej jest najważniejszą częścią Twojej strategii marketingowej. To właśnie ona odróżni cię od innych na nasyconym rynku i może pomóc ci w znalezieniu nowych klientów, ustanowieniu wiarygodności w oczach potencjalnych pracodawców i rozwoju twojego biznesu. Jeśli masz problemy z samodzielnym wymyśleniem takiej deklaracji lub potrzebujesz pomocy przy jej tworzeniu, skontaktuj się z naszym zespołem już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy wspólnie stworzyć skuteczny plan, który wyróżni Cię na tle konkurencji!