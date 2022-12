เศรษฐกิจอยู่ในสภาวะที่ไม่แน่นอน และตลาดงานมีการแข่งขันกันมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา ทั้งหมดนี้หมายความว่าตอนนี้ มากกว่าที่เคยเป็นมา สิ่งสำคัญคือต้องโดดเด่นจากฝูงชนและเป็นที่สังเกตในทักษะของคุณ

บทความนี้จะแสดงวิธีพัฒนาแบรนด์ของคุณเพื่อให้ผู้คนรู้ว่าคุณเป็นใครและคุณสามารถเสนออะไรให้พวกเขาได้บ้าง ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาลูกค้าหรืองานใหม่ การมีแบรนด์ส่วนบุคคลที่ยอดเยี่ยมจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้

เริ่มต้นด้วยการกำหนดว่า "ตราสินค้าส่วนบุคคล" หมายถึงอะไร: ไม่จำเป็นต้องหมายถึงแคมเปญการตลาดหรือแคมเปญโฆษณาใดๆ แต่หมายถึงการพัฒนาสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณและสร้างตัวตนออนไลน์ที่สะท้อนถึงปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น.

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบรนด์ส่วนบุคคลคืออะไร และเหตุใดคุณจึงต้องการ

คำชี้แจงแบรนด์ส่วนบุคคลคือการแนะนำตัวเอง เป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการบอกคนอื่นๆ ว่าคุณเกี่ยวกับอะไร ทักษะและโครงการประเภทใดที่คุณกำลังมองหา คุณเป็นมืออาชีพ สิ่งที่คุณสนใจคืออะไร การมีหนึ่งคนจะช่วยให้คุณหางานหรือลูกค้าได้ง่ายขึ้นเพราะช่วยให้ผู้คนรู้ว่าพวกเขาสามารถจ้างใครได้บ้างแทนที่จะจัดเรียงเรซูเม่หลายร้อยรายการ

สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือเลือกคำสามคำที่อธิบายตัวตนของคุณได้ดีที่สุด คำเหล่านี้ควรเหมือนกันในทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ผู้มีโอกาสเป็นนายจ้างหรือลูกค้ามองเห็นได้ง่าย

เหตุใดคำชี้แจงเกี่ยวกับแบรนด์ส่วนบุคคลจึงมีความสำคัญ

คำแถลงเกี่ยวกับแบรนด์ส่วนบุคคลมีความสำคัญเนื่องจากช่วยให้คุณสามารถควบคุมภาพของคุณและถ่ายทอดให้ผู้อื่นเห็นได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้คนสามารถค้นหาคุณและเข้าใจสิ่งที่คุณนำเสนอได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ คำแถลงเกี่ยวกับแบรนด์ส่วนบุคคลสามารถช่วยให้คุณโดดเด่นกว่าคู่แข่งและสร้างความประทับใจให้กับผู้มีแนวโน้มจะเป็นนายจ้างหรือลูกค้า

ดาร์เรล แฟรงคลิน แบรนด์

Darrell Franklin Brand มีบทบาทในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มากว่าทศวรรษ และในขณะนั้นได้บริหารจัดการและเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและรอบๆ เมืองออสติน รัฐเท็กซัส ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา Darrell สามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ ความสัมพันธ์เหล่านี้ได้เห็นจากความสำเร็จของเขาในการเปลี่ยนลูกค้าให้เป็นเพื่อน กุญแจสู่ความสำเร็จของพวกเขาคือการเข้าใจความต้องการของลูกค้าและปรับแต่งแบรนด์ของคุณเพื่อสะท้อนสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ยินจากคุณ ด้วยการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลประเภทนี้ เขาสามารถติดตามการพัฒนาล่าสุดในตลาดได้ในขณะเดียวกันก็โปร่งใสเกี่ยวกับการกำหนดราคาของเขา

แบรนด์ Madalyn Sklar

Madalyn Sklar Brand เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียที่ช่วยธุรกิจต่างๆ ควบคุมพลังของ Twitter เธอเป็นผู้เขียนหนังสือ "Twitter for Business" และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงใน Forbes, The Huffington Post และ Mashable

Madalyn เป็นวิทยากรประจำในการประชุมและกิจกรรมต่างๆ และได้สอนการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียแก่เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญที่ไม่แสวงหาผลกำไรทั่วโลก เธอยังเป็นผู้ก่อตั้ง Twitter chat #SocialMediaChat ทุกวันพุธ เวลา 21.00 น. EST

สิ่งที่ทำให้ Madalyn เป็นผู้เชี่ยวชาญในโซเชียลมีเดียคือความสามารถของเธอในการแปลแนวคิดที่ซับซ้อนเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย

Chris Do Brand

Chris Do Brand เป็นนักออกแบบกราฟิก ผู้ประกอบการ และนักเขียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากว่า 20 ปี เขาเป็นผู้ก่อตั้ง The Futur ซึ่งเป็นหน่วยงานสร้างสรรค์ที่เชี่ยวชาญในการช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ค้นพบเสียงของตนเองและโดดเด่นกว่าคู่แข่ง

Chris ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Canva ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการออกแบบออนไลน์ที่มีผู้คนนับล้านทั่วโลกใช้ สิ่งที่ทำให้ Chris เป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบกราฟิกคือความสามารถของเขาในการสร้างไม่เพียงแต่การออกแบบที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถของเขาในการสอนผู้อื่นให้ทำแบบเดียวกันด้วย

ไอรีน โคห์เลอร์ แบรนด์

Irene Koehler Brand เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการตัดสินใจ เธอได้ช่วยผู้คนหลายร้อยคนในการตัดสินใจผ่านหลักสูตรการตัดสินใจของเธอ เหนือสิ่งอื่นใด เธอสอนผู้คนถึงวิธีสำรวจข้อดีและข้อเสียของสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาชั่งน้ำหนักตัวเลือกก่อนที่จะสรุป

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบรนด์ส่วนบุคคลนี้ตรงตามเกณฑ์ทั้งสามที่ระบุไว้ในบทความ:

Irene Koehler Brand เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการตัดสินใจ

สิ่งที่ทำให้ไอรีนเป็นผู้เชี่ยวชาญคือความสามารถของเธอในการสอนผู้อื่นถึงวิธีตัดสินใจ

ผู้คนสามารถเข้าถึงบทเรียนเหล่านี้ทางออนไลน์หรือที่เวิร์กชอป

ทรอย แซนดิดจ์ แบรนด์

Troy Sandidge Brand เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จซึ่งอยู่ในโลกธุรกิจมานานกว่า 25 ปี เขาเป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Sandidge & Associates ซึ่งเป็นบริษัทการตลาดที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ เติบโตแบรนด์ของตน

สิ่งที่ทำให้ทรอยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดคือความสามารถของเขาในการสร้างแคมเปญที่ประสบความสำเร็จไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถของเขาในการสอนผู้อื่นให้ทำเช่นเดียวกันนี้ด้วย ทรอยได้รับการอ้างถึงในสิ่งพิมพ์เช่น Forbes และ The Huffington Post และเป็นวิทยากรประจำในการประชุมและงานต่างๆ

ออสติน เบลคัค แบรนด์

แบรนด์ Debbie Levitt

แบรนด์ Elizabeth Morgan

แบรนด์ Elizabeth Morgan เป็นผู้ก่อตั้ง Octopus Marketing ซึ่งเป็นบริษัทการตลาดที่ช่วยให้ธุรกิจขยายการเข้าถึง สิ่งที่ทำให้เอลิซาเบธเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดคือความสามารถของเธอในการสร้างแคมเปญที่ประสบความสำเร็จไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถของเธอในการสอนผู้อื่นให้ทำเช่นเดียวกันนี้ด้วย เอลิซาเบธยังเป็นหนึ่งใน "ผู้ประกอบการสตรี 10 อันดับแรกที่เปลี่ยนโลก" ของฟอร์บส์อีกด้วย เธอได้รับประวัติโดยสิ่งพิมพ์เช่น The Huffington Post และ Bloomberg Businessweek

ดิเอโก้ กรานาดอส แบรนด์

แบรนด์ Diego Granados ให้บริการที่มุ่งช่วยเหลือผู้คนในการสร้างแบรนด์ของพวกเขา สิ่งที่ทำให้ดิเอโกเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการตลาดคือความสามารถของเขาที่ไม่เพียงแต่สร้างแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่ยังสอนให้ผู้อื่นทำเช่นเดียวกันอีกด้วย เขาเป็นวิทยากรประจำในการประชุมและงานต่างๆ และเป็นนักเขียนร่วมในสิ่งพิมพ์หลายฉบับ ดิเอโกได้รับการอ้างถึงในสิ่งพิมพ์เช่น Forbes, HuffPost และ Bloomberg Businessweek

อันเดรีย เปเรซ แบรนด์

ฉันชื่อ Andrea Perez Vera และฉันเป็นผู้ก่อตั้ง Andrea Perez Brand ฉันเริ่มต้นบริษัทนี้เพราะฉันเชื่อว่าทุกคนคู่ควรกับสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยแบรนด์ต่างๆ มากมาย จึงเป็นเรื่องยากที่จะทราบว่าจะเริ่มต้นจากจุดใด ฉันสร้างแบรนด์ของฉันโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้คนแสดงออกผ่านเสื้อผ้า

ฉันเชี่ยวชาญในสไตล์เจียมเนื้อเจียมตัวคุณภาพสูงที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูดีแต่ยังคงความซื่อตรงต่อความเชื่อของตน บริษัทของฉันเชี่ยวชาญด้านเสื้อผ้าที่ผลิตขึ้นเองโดยคำนึงถึงความต้องการเฉพาะของแต่ละคน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงที่ต้องการสิ่งที่เจียมเนื้อเจียมตัวและดูขี้ขลาดหรือสนุกสนานหรือแบบดั้งเดิมหรือกล้าหาญขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเขาเป็น!

แบรนด์ อีลอน มัสก์

Elon Musk เป็นนักธุรกิจ นักลงทุน และนักประดิษฐ์ ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง PayPal และ Tesla Motors เขายังได้ก่อตั้ง SpaceX และตอนนี้กำลังทำงานเพื่อพัฒนา Hyperloop เขาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในด้านความคิดที่มีวิสัยทัศน์และความสามารถของเขาในการทำให้เป็นจริง

Elon Musk เป็นบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจในความเต็มใจที่จะเสี่ยงและการอุทิศตนเพื่อนวัตกรรม เขาได้แสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งเป็นไปได้หากคุณใส่ใจและไม่ยอมแพ้ ในคำพูดของเนลสัน แมนเดลา "ฉันรู้เสมอว่าลึกๆ ในตัวมนุษย์ทุกคน มีประกายไฟแห่งความยิ่งใหญ่รอการจุดไฟอยู่"

Gary Vaynerchuk แบรนด์

Gary Vaynerchuk เป็นผู้ประกอบการที่เกิดในเบลารุส เขาเป็น CEO ของ Vayner Media ซึ่งเขาเริ่มต้นเมื่ออายุเพียง 24 ปี ทำให้เขากลายเป็นคนสุดท้องในตำแหน่งของเขาจนถึงปัจจุบัน

เขายังเขียนหนังสือขายดีของ New York Times สองเล่มเรื่อง "Jab Jab Jab Right Hook" และ "Crush It"

ตั้งแต่ปี 2008 แกรี่เป็นกรรมการตัดสินรายการทีวียอดนิยม Shark Tank เขายังเป็น CEO ของ Vayner's Kitchen ด้วย แกรี่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในซีอีโอที่ทรงอิทธิพลที่สุดของอเมริกาที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี จากนิตยสาร Forbes ในปี 2552 และอีกครั้งในปี 2554

แบรนด์ Charli Marie

Charli Marie เป็นผู้หญิงที่มีประสบการณ์หลายสิ่งหลายอย่าง และในการเอาชนะมันได้สำเร็จ เธอพยายามสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น Charli เกิดในปี 1982 และชีวิตของเธอเริ่มต้นขึ้นอย่างยอดเยี่ยม เธอเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัวที่ร่ำรวยมาก แต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อเธออายุ 20 ปี พ่อของเธอเสียชีวิตเมื่ออายุได้ 19 ปี และเมื่ออายุได้ 20 ปี เธอพบว่าเธอตั้งท้องลูกแฝดที่จะเกิดก่อนวันเกิดปีที่ 21 ของเธอหลายสัปดาห์ ชาร์ลีเก็บทารกและซ่อนมันไว้จากครอบครัวเป็นเวลาหลายเดือน แต่เธอก็ตัดสินใจบอกพ่อของเธอซึ่งไม่มีความสุขกับการมีหลาน

อลิซ ธอร์ป แบรนด์

Nesha Woolery Brand

แบรนด์ Nesha Woolery ก่อตั้งโดย Nesha Woolery ในปี 2560 แบรนด์นี้ออกแบบมาสำหรับผู้หญิงที่รู้สึกมั่นใจและสวยงามทุกวัน การออกแบบรวมถึงแมกซี่เดรส เสื้อคลุม และกระโปรง การออกแบบทั้งหมดถูกสร้างขึ้นด้วยผ้าที่แตกต่างกันซึ่งไม่เพียงแต่ดูดีแต่ให้ความรู้สึกที่ดีด้วย สโลแกนของบริษัทคือ "คุณคุ้มค่า" ซึ่งหมายความว่าคุณสมควรที่จะดูดีและรู้สึกดีที่สุด

XO Pixel Brand

XO Pixel Brand เป็นบริษัทเสื้อผ้าที่เริ่มต้นในปี 2017 แบรนด์นี้ออกแบบมาสำหรับผู้หญิงที่รู้สึกมั่นใจและสวยงามในทุกวัน การออกแบบรวมถึงแมกซี่เดรส เสื้อคลุม และกระโปรง การออกแบบทั้งหมดถูกสร้างขึ้นด้วยผ้าที่แตกต่างกันซึ่งไม่เพียงแต่ดูดีแต่ให้ความรู้สึกที่ดีด้วย สโลแกนของบริษัทคือ "คุณคุ้มค่า" ซึ่งหมายความว่าคุณสมควรที่จะดูดีและรู้สึกดีที่สุด

แบรนด์ Bill Nye

Bill Nye, the Science Guy เป็นนักการศึกษาวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน ผู้จัดรายการโทรทัศน์ และวิศวกรเครื่องกลที่มีความหลงใหลในวิทยาศาสตร์มาโดยตลอด เขากลายเป็นที่รู้จักในนาม Bill Nye the Science Guy หลังจากแสดงในรายการด้านการศึกษาที่ได้รับรางวัล Emmy ในชื่อเดียวกัน ความอยากรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเขาทำให้เขาไปที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเขาได้รับปริญญาด้านวิศวกรรมเครื่องกล

เขาไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึ่งเขาได้รับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกล Bill Nye ยังทำงานเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่ Cornell University และได้เขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับหัวข้อวิทยาศาสตร์

Brian Dean Brand

Brian Dean เป็นนักการตลาดอินเทอร์เน็ตและผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Backlinko Brian เป็นที่รู้จักจากการวิจัยเชิงลึกและความสามารถในการสอนแนวคิด SEO ที่ซับซ้อนด้วยวิธีที่เข้าใจง่าย บล็อกของเขาเป็นหนึ่งในบล็อกการตลาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบนอินเทอร์เน็ต และเขาถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในด้าน SEO

ความรู้ที่กว้างขวางของ Brian เกี่ยวกับ SEO ช่วยให้เขาประสบความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อในธุรกิจออนไลน์ของเขา ในเวลาเพียงไม่กี่ปี เขาสามารถสร้างธุรกิจมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่ให้บริการ SEO แก่ธุรกิจทั่วโลก

Tony Robbins Brand

Tony Robbins เป็นนักธุรกิจ นักเขียน และนักพูดสร้างแรงบันดาลใจชาวอเมริกัน ที่ได้ช่วยเหลือผู้คนนับล้านให้ประสบความสำเร็จในชีวิต เขาถือเป็นหนึ่งในวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก และคำสอนของเขาได้ช่วยให้ผู้คนจากทุกสาขาอาชีพบรรลุเป้าหมาย

Tony Robbins เป็นผู้สนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลอย่างกระตือรือร้น เขาเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และเขาได้อุทิศชีวิตของเขาเพื่อช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดของพวกเขา คำสอนของพระองค์อยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ว่า "ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชีวิต คุณต้องเปลี่ยนความคิดก่อน"

แบรนด์ Melyssa Griffin

Melyssa Griffin เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียและนักการตลาดออนไลน์ที่ช่วยให้ธุรกิจหลายร้อยแห่งประสบความสำเร็จทางออนไลน์ เธอเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสองแห่ง ได้แก่ MelyssaGriffin.com และ Femtrepreneur.com

เมลิสซ่าเป็นนักพูดที่เป็นที่ต้องการตัวสูงและพูดในงานต่างๆ ทั่วโลก คำสอนของเธอขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนตัวของเธอในการสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้น เธอเป็นที่รู้จักจากความสามารถในการสอนแนวคิดที่ซับซ้อนด้วยวิธีที่เข้าใจง่าย และบล็อกของเธอเป็นหนึ่งในบล็อกการตลาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบนอินเทอร์เน็ต

ในเวลาเพียงไม่กี่ปี Melyssa ได้สร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสองแห่งที่ให้บริการที่มีคุณค่าแก่ธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก

ชอน ไวท์ แบรนด์

Shaun White เป็นนักสโนว์บอร์ดและนักสเก็ตบอร์ดมืออาชีพชาวอเมริกันที่ได้รับรางวัลเหรียญทองโอลิมปิกสามเหรียญ เขายังเป็นนักสโนว์บอร์ดที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ X Games ด้วยเหรียญทอง 18 เหรียญและเหรียญทั้งหมด 26 เหรียญ

Shaun White ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นนักสโนว์บอร์ดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล เขาได้รับเหรียญทองโอลิมปิกและ X Games มากกว่านักกีฬาคนอื่นๆ ในประวัติศาสตร์ และทักษะของเขาในการเล่นสโนว์บอร์ดนั้นไม่มีใครเทียบได้ Shaun White คือแชมป์ที่แท้จริงและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาทั่วโลก

Tim Ferriss Brand

Tim Ferriss เป็นนักเขียน ผู้ประกอบการ และนักพูดชาวอเมริกัน ซึ่งเคยเขียนหนังสือขายดีหลายเล่มเกี่ยวกับการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคล หนังสือของเขาอิงจากประสบการณ์ส่วนตัวในการประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ของชีวิต

Tim Ferriss เป็นวิทยากรที่เป็นที่ต้องการตัวสูงและพูดในงานต่างๆ ทั่วโลก คำสอนของเขาขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนตัวของเขาในการสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้น เขาเป็นที่รู้จักจากความสามารถในการสอนแนวคิดที่ซับซ้อนด้วยวิธีที่เข้าใจง่าย และบล็อกของเขาเป็นหนึ่งในบล็อกการตลาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบนอินเทอร์เน็ต

ในเวลาเพียงไม่กี่ปี Tim Ferriss ได้สร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหลายแห่งซึ่งให้บริการที่มีคุณค่าแก่ธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก

แบรนด์ Roberto Blake

Roberto Blake เป็นนักแสดงและนักร้องชาวคิวบา - อเมริกันที่แสดงในรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์มากกว่า 50 เรื่อง เขาเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในบทบาท Renzo ในซิทคอมเรื่อง "Sanford and Son" และสำหรับบทบาทนำของเขาในฐานะ Samson Blake ในละครโทรทัศน์เรื่อง "The Young and the Restless"

แบรนด์ Martha Stewart

มาร์ธา สจ๊วร์ตเป็นเจ้าพ่อสื่อ นักเขียน พิธีกรรายการโทรทัศน์ และโปรดิวเซอร์ ซึ่งได้รับการยอมรับจากความสำเร็จของเธอในด้านการทำอาหารและวงการบันเทิง เธอได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกการทำอาหารโลก ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ 10 ปริญญาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก และได้รับการเสนอชื่อให้เป็น "ผู้หญิงดีเด่นแห่งอเมริกา" ในปี 2534

มาร์ธา สจ๊วร์ตมีความกระตือรือร้นในการให้คำแนะนำที่ครอบคลุมแก่ผู้คน เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่มากขึ้น เมื่อเธอไม่ได้ทำงานรายการทีวีหรือทำสูตรอาหารใหม่ๆ ที่บ้านกับเพื่อน ๆ มาร์ธา สจ๊วร์ตใช้เวลาพัฒนา K-mart, JCPenny's และอื่นๆ อีกมากมาย

แบรนด์ Casey Neistat

Casey Neistat เป็นบุคลิกของ YouTube เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2016 Casey Neistat ได้เผยแพร่วิดีโอชื่อ "Snow Day" ในช่อง YouTube ของเขา วิดีโอบันทึกเหตุการณ์ของพายุหิมะที่พัดถล่มนิวยอร์กซิตี้เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์และวันถัดไป Casey Neistat ใช้โซเชียลมีเดียขนาดใหญ่ของเขาในการติดตามเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีความร้อนหรือพลังงานหลังจากพายุเฮอริเคนแซนดี้ในปี 2555 รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เนปาลในปี 2558

แบรนด์ Mindy Kaling

Mindy Kaling เป็นนักแสดง นักแสดงตลก และนักเขียนชาวอเมริกัน เธอเป็นผู้สร้างและดาราของซีรีส์ Fox/Hulu The Mindy Project Kaling เกิดที่เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ โดยมีพ่อแม่เป็นชาวฮินดูจากอินเดีย เธอเติบโตในนิวตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ และเข้าเรียนที่วิทยาลัยดาร์ตมัธ ซึ่งเป็นสมาชิกของคณะละครตลกด้นสดเรื่อง The Dog Day Players

Kaling โดดเด่นด้วยผลงานของเธอใน The Office ของ NBC เธอเล่นเป็น Kelly Kapoor ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก OB-GYN แม่ของเธอ นอกจากบทบาทของเธอใน The Office แล้ว Kaling ยังเขียนบทและแสดงในภาพยนตร์ The 40-Year-Old Virgin (2005), License to Wed (2007)

แบรนด์กราฟิก Satori

Satori Graphics เชี่ยวชาญด้านภาพประกอบแบบกำหนดเอง งานคอมมิชชัน โลโก้ และการออกแบบเว็บ เราเสนอราคาที่ไม่แพงสำหรับบริการของเราที่มาก่อนได้ก่อน! เป้าหมายของเราคือการสร้างการออกแบบที่สอดคล้องและสอดคล้องกันซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ง่ายในบรรดาผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดของคุณ

แบรนด์ Billie Eilish

Billie Eilish เป็นนักร้องนักแต่งเพลง เธอเริ่มทำเพลงในปี 2011 ด้วยวัย 11 ปี โดยโพสต์เพลงคัฟเวอร์ออนไลน์ เมื่อ Eilish อายุ 13 ปี เธอได้รับความนิยมบนแพลตฟอร์มแบ่งปันเสียง SoundCloud หลังจากปล่อยเพลงต้นฉบับสองเพลงของเธอคือ "Ocean Eyes" และ "Hold Your Breath" ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 เธอได้รวบรวมสตรีมกว่า 240 ล้านสตรีมจากทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเธอรวมกัน

แลร์รี่ คิม แบรนด์

Larry Kim เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ที่มีประสบการณ์และเป็นผู้ก่อตั้ง WordStream.com เขาได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในผู้มีอิทธิพลด้านการตลาดชั้นนำ ในบทความ 10 กฎหมายที่หักล้างไม่ได้ของการตลาดทางอินเทอร์เน็ต เขาเน้นว่าการตลาดทางอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเกี่ยวข้อง ไม่ใช่กลอุบายในการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหาแบบสุ่ม

แบรนด์ Ann Handley

Ann Handley เป็นนักธุรกิจหญิงและผู้สร้างเนื้อหาที่มีชื่อเสียง เธอเป็น Chief Content Officer ของ MarketingProfs ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการฝึกอบรมทักษะด้านการตลาดดิจิทัล Ann Handley ยังเป็นผู้เขียนหนังสือขายดีของ New York Times ทุกคนเขียนคู่มือ Go-To ของคุณเพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าหัวเราะ นอกจากงานเขียนแล้ว เธอยังได้แสดงในสื่อต่างๆ เช่น Forbes.com, Mashable.com, Huffington Post และ Entrepreneur Magazine"

แบรนด์ Brittany Berger

Brittany Berger เป็นที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์และการตลาดส่วนบุคคลและโค้ชชีวิต เธอช่วยมืออาชีพและผู้ประกอบการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลที่แท้จริง มีความหมาย และสร้างผลกำไร ซึ่งสามารถดึงดูดลูกค้าที่เหมาะสม ขยายธุรกิจ และก้าวหน้าในอาชีพการงาน

Brittany ทำเช่นนี้โดยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ส่วนตัวของเธอเพื่อช่วยให้ผู้คนดำเนินการในด้านต่างๆ ของชีวิต เช่น ธุรกิจ สุขภาพ ความสัมพันธ์ และอื่นๆ ความเชี่ยวชาญเหล่านี้ได้แปลเป็นทักษะที่หลากหลายที่เธอนำเสนอให้กับลูกค้าของเธอ

ความหลงใหลในการเปลี่ยนแปลงของเธอจุดประกายการเดินทางของเธอจากบ้านที่ไม่เหมาะสมไปสู่ผู้ประกอบการทางสังคมที่วิ่งเหยาะๆ มากกว่าแค่เอาตัวรอด บริตตานียังพยายามช่วยเหลือผู้อื่นให้ทำเช่นเดียวกัน

Neil Patel Brand

Neil Patel เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดชั้นนำของโลก เขาได้รับการอ้างถึงในสิ่งพิมพ์เช่น The New York Times, Wall Street Journal และ CNN บล็อก Quicksprout.com ของเขาสร้างการดูหน้าเว็บมากกว่า 300 ล้านครั้งต่อเดือน

ในปี 2550 Neil ได้ร่วมก่อตั้ง CrazyEgg กับ Hiten Shah ในปี 2010 เขาได้สร้าง KISSmetrics ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์เว็บที่ Google เข้าซื้อกิจการในปี 2013 ด้วยมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์

ในปี 2012 เขาออกหนังสือเล่มแรกของเขา "The Gatekeeper" ซึ่งทำให้รายชื่อหนังสือขายดีของ Wall Street Journal

แบรนด์ Sujan Patel

Sujan Patel เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและผู้ประกอบการ เขามีประสบการณ์มากกว่าทศวรรษในด้านการตลาดดิจิทัลและเคยร่วมงานกับแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางแห่ง เช่น Salesforce, Oracle, NBC และ Coca-Cola

Sujan เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง WebProfits US ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการตลาดดิจิทัล เขายังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง ContentMarketer.io ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการตลาดเนื้อหา และเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Narrow.io ซึ่งเป็นเครื่องมืออัตโนมัติของ Twitter

Sujan เป็นนักเขียนที่มีผลงานตีพิมพ์ใน The Huffington Post, Inc.com และ Entrepreneur.com และอื่นๆ อีกมากมาย

แบรนด์ Jessi Fearon

Jessi Fearon เป็นที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์และการตลาดส่วนบุคคลและโค้ชชีวิต เธอช่วยมืออาชีพและผู้ประกอบการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลที่แท้จริง มีความหมาย และสร้างผลกำไร ซึ่งสามารถดึงดูดลูกค้าที่เหมาะสม ขยายธุรกิจ และก้าวหน้าในอาชีพการงาน

เจสซีทำเช่นนี้โดยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ส่วนตัวของเธอเพื่อช่วยให้ผู้คนดำเนินการในด้านต่างๆ ของชีวิต เช่น ธุรกิจ สุขภาพ ความสัมพันธ์ และอื่นๆ ความเชี่ยวชาญเหล่านี้ได้แปลเป็นทักษะที่หลากหลายที่เธอนำเสนอให้กับลูกค้าของเธอ

ความหลงใหลในการเปลี่ยนแปลงของเธอจุดประกายจากการเดินทางของเธอจากบ้านที่ดูถูกเหยียดหยามไปจนถึงผู้ประกอบการทางสังคมที่วิ่งเหยาะๆ มากกว่าแค่เอาตัวรอด Jessi เติบโตในการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทำเช่นเดียวกัน

แบรนด์ Carol Tice

Carol Tice เป็นผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัทฝึกสอน Carol Tice Coaching บริษัทให้การฝึกสอนแก่ชายและหญิงมืออาชีพที่แสวงหาชีวิตที่เติมเต็มมากขึ้น นอกจากการฝึกสอนแล้ว Carol ยังเสนอการฝึกอบรมที่ช่วยให้มืออาชีพประสบความสำเร็จมากขึ้นในอาชีพการงาน

เธอหลงใหลในสิ่งที่เธอทำและต้องการให้คนอื่นได้สัมผัสกับอนาคตที่แตกต่างออกไป' เธอเชี่ยวชาญในการช่วยคุณสำรวจอดีต สำรวจอนาคต สำรวจว่าสิ่งที่คุณทำมานั้นได้ผลหรือไม่ได้ผลจนถึงตอนนี้ และสำรวจสิ่งที่คุณต้องการจะทำต่อไป เพื่อสร้างอนาคตที่แตกต่างออกไป

Dave Nelson Brand

Dave Nelson เป็นนักเขียน นักพูด และเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เขาได้เดินทางไปทั่วโลกเพื่อพูดคุยกับผู้ฟังเกี่ยวกับการประกอบการ การตลาด และโซเชียลมีเดีย หนังสือเล่มล่าสุดของ Dave ชื่อ The Karma Project: A New Way to Make Good Things Happen วางจำหน่ายในปี 2013

The Karma Project เป็นสิ่งที่ต้องอ่านสำหรับทุกคนที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจ และหลุดพ้นจากความซ้ำซากจำเจและกิจวัตรที่ไม่ได้ผล

เดฟสอนบทเรียนอันทรงพลังเกี่ยวกับวิธีการมีความสุขและ; เขาถ่ายทอดคำสอนของเขาด้วยปัญญา ปัญญา การคิดที่ก้าวหน้า ความซื่อสัตย์ พลังงาน ความเกี่ยวข้อง ความเห็นอกเห็นใจ และความสนุกสนานมากมาย

Marie Forleo Brand

Marie Forleo เป็นผู้ก่อตั้ง MarieForleo.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประกอบการ การตลาด และการออกแบบไลฟ์สไตล์ เธอยังเป็นผู้สร้าง B-School ซึ่งเป็นหลักสูตรออนไลน์ที่สอนผู้ประกอบการถึงวิธีการเริ่มต้นและขยายธุรกิจของตน

Marie เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จและได้รับการแนะนำในสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น The New York Times, Forbes และ Entrepreneur เธอหลงใหลในการช่วยเหลือผู้อื่นให้บรรลุเป้าหมาย และได้ช่วยให้ผู้คนหลายพันคนเริ่มต้นและขยายธุรกิจของตน

Nomadic Matt Brand

Nomadic Matt เป็นบล็อกเกอร์และนักเขียนด้านการท่องเที่ยว เขาเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Nomadic Matt ซึ่งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางและการจัดทำงบประมาณ เขาได้รับการแนะนำในสิ่งพิมพ์เช่น The New York Times, The Huffington Post และ Forbes

Nomadic Matt มีความหลงใหลในการเดินทางและเชื่อว่าทุกคนควรมีโอกาสได้สำรวจโลก เขาได้เดินทางไปกว่า 55 ประเทศและได้ช่วยคนหลายพันคนทำเช่นเดียวกัน

แพม มัวร์ แบรนด์

Pam Moore เป็นนักยุทธศาสตร์ด้านโซเชียลมีเดียและ CEO ของ Marketing Nutz ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการตลาดโซเชียลมีเดีย เธอยังเป็นผู้เขียนหนังสือ The Social Media Marketing Book

แพมมีความหลงใหลในโซเชียลมีเดียและเชื่อว่านี่เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเชื่อมต่อกับผู้อื่นและสร้างความสัมพันธ์ เธอได้ช่วยให้ผู้คนหลายพันคนเรียนรู้วิธีใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์และนำเสนอในสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น The Huffington Post, Forbes และ Entrepreneur

แบรนด์ Felicia Hatcher

Felicia Hatcher เป็นบล็อกเกอร์และนักเขียน เธอได้รับการแนะนำในสิ่งพิมพ์เช่น Forbes และ Entrepreneur เฟลิเซียมีความหลงใหลในการเป็นผู้ประกอบการและเชื่อว่าโลกยังมีอะไรอีกมากมายให้เรียนรู้จากผู้ประกอบการ เธอให้คำแนะนำว่าทุกคนสามารถเป็นผู้ประกอบการและสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในสังคมปัจจุบันได้อย่างไร

แบรนด์ Adam Enfroy

Adam Enfroy เป็นบล็อกเกอร์และนักเขียนที่หลงใหลในการเป็นผู้ประกอบการ เขาได้รับการแนะนำในสิ่งพิมพ์เช่น Forbes และ Entrepreneur อดัมให้คำแนะนำว่าทุกคนสามารถเป็นผู้ประกอบการและสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในสังคมปัจจุบันได้อย่างไร

วิธีการเขียนคำชี้แจงแบรนด์ส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

หากคุณจริงจังกับการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล คุณจะต้องคิดถึงค่านิยมของคุณและคุณค่าเหล่านี้บอกอะไรกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ลองนึกถึงสิ่งที่ทำให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นกว่าคู่แข่ง คุณต้องการให้ลูกค้าได้อะไรจากแบรนด์ของคุณ? คุณต้องการที่จะรับรู้ได้อย่างไร คุณสมบัติของบริษัทคุณเป็นอย่างไร?

แม้ว่าการรู้ว่าคุณเป็นใครเป็นสิ่งสำคัญ แต่ลูกค้าก็ต้องรู้ว่าพวกเขากำลังซื้อจากใคร ที่สำคัญกว่านั้น ลูกค้าควรที่จะรู้ว่าเงินของพวกเขาถูกนำไปใช้อย่างไร และหากพวกเขาได้รับความคุ้มค่าจากการซื้อของพวกเขา

บทสรุป

คำชี้แจงแบรนด์ส่วนบุคคลเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณ สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณแตกต่างจากคนอื่นๆ ในตลาดที่อิ่มตัว และสามารถช่วยให้คุณพบลูกค้าใหม่ สร้างความน่าเชื่อถือกับผู้มีโอกาสเป็นนายจ้าง และทำให้ธุรกิจของคุณเติบโต หากคุณกำลังประสบปัญหาในการคิดหาแนวทางด้วยตัวเองหรือต้องการคำแนะนำในการสร้างแนวทางของคุณเอง โปรดติดต่อทีมของเราวันนี้เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถสร้างแผนที่มีประสิทธิภาพร่วมกันซึ่งโดดเด่นเหนือคู่แข่ง!