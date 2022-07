Die Wirtschaft befindet sich im Umbruch und der Arbeitsmarkt wird umkämpfter denn je. All dies bedeutet, dass es heute mehr denn je wichtig ist, sich von der Masse abzuheben und mit seinen Fähigkeiten wahrgenommen zu werden.

Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Marke entwickeln, damit die Leute wissen, wer Sie sind und was Sie ihnen bieten können. Egal, ob Sie auf der Suche nach Kunden oder einem neuen Job sind, eine hervorragende persönliche Markenaussage wird Ihnen zum Erfolg verhelfen.

Beginnen wir damit, zu definieren, was genau „Personal Branding“ bedeutet: Es bezieht sich nicht unbedingt auf eine Marketingkampagne oder Werbekampagne. Stattdessen bezieht es sich auf die Entwicklung Ihres einzigartigen Stils und die Schaffung einer Online-Präsenz, die all diese Faktoren widerspiegelt. Beispielsweise.

Was ist eine persönliche Markenaussage und warum brauchen Sie eine?

Ein persönliches Markenstatement ist eine Vorstellung von sich selbst. Es ist der perfekte Weg, den Leuten zu sagen, worum es Ihnen geht – welche Art von Fähigkeiten und Projekten Sie suchen, wer Sie als Profi sind, was Ihre Leidenschaften sind. Wenn Sie einen haben, können Sie leichter Arbeit oder Kunden finden, da die Leute genau wissen, wen sie einstellen können, anstatt Hunderte von Lebensläufen zu durchsuchen.

Das erste, was Sie tun müssen, ist, sich für drei Wörter zu entscheiden, die am besten beschreiben, wer Sie sind. Diese Wörter sollten auf allen Social-Media-Plattformen gleich sein, damit potenzielle Arbeitgeber oder Kunden sie leicht sehen können.

Warum ist ein persönliches Markenstatement wichtig?

Eine persönliche Markenaussage ist wichtig, weil Sie damit Ihr Image kontrollieren und anderen gegenüber darstellen können. Es macht es den Leuten auch leichter, Sie zu finden und zu verstehen, was Sie anbieten. Darüber hinaus kann Ihnen ein persönliches Markenstatement helfen, sich von der Konkurrenz abzuheben und einen starken Eindruck bei potenziellen Arbeitgebern oder Kunden zu hinterlassen.

Darrell Franklin Marke

Darrell Franklin Brand ist seit über einem Jahrzehnt in der Immobilienbranche tätig und hat in dieser Zeit Immobilien in und um Austin, Texas, verwaltet und besessen. In den letzten zehn Jahren konnte Darrell eine gute Beziehung zu seinen Kunden pflegen. Diese Beziehungen wurden durch seinen Erfolg darin gesehen, Kunden zu Freunden zu machen. Der Schlüssel zu ihrem Erfolg liegt darin, die Kundenbedürfnisse zu verstehen und Ihre Marke so anzupassen, dass sie widerspiegelt, was Ihre Kunden von Ihnen hören möchten. Mit dieser Art von Personal Branding war er in der Lage, mit den neuesten Entwicklungen auf dem Markt Schritt zu halten und gleichzeitig seine Preise transparent zu gestalten.

Madalyn Sklar Marke

Madalyn Sklar Brand ist eine Social-Media-Expertin, die Unternehmen hilft, die Kraft von Twitter zu nutzen. Sie ist Autorin des Buches „Twitter for Business“ und wurde in Forbes, The Huffington Post und Mashable zitiert.

Madalyn ist eine häufige Rednerin auf Konferenzen und Veranstaltungen und hat Geschäftsinhabern, Unternehmern und gemeinnützigen Fachleuten weltweit Social-Media-Marketing beigebracht. Sie ist auch die Gründerin des Twitter-Chats #SocialMediaChat, jeden Mittwoch um 21 Uhr EST.

Was Madalyn zu einer Expertin für soziale Medien macht, ist ihre Fähigkeit, komplexe Konzepte in eine leicht verständliche Sprache zu übersetzen.

Chris Do Brand

Chris Do Brand ist Grafikdesigner, Unternehmer und Autor, der seit über 20 Jahren in der Branche tätig ist. Er ist der Gründer von The Futur, einer Kreativagentur, die sich darauf spezialisiert hat, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Stimme zu finden und sich von der Konkurrenz abzuheben.

Chris ist auch Mitbegründer von Canva, einer Online-Designplattform, die von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt genutzt wird. Was Chris zu einem Experten für Grafikdesign macht, ist seine Fähigkeit, nicht nur schöne Designs zu erstellen, sondern auch seine Fähigkeit, anderen beizubringen, dasselbe zu tun.

Irene Köhler Brand

Irene Koehler Brand ist Expertin auf dem Gebiet der Entscheidungsfindung. Sie hat Hunderten von Menschen geholfen, Entscheidungen durch ihre Kurse zur Entscheidungsfindung zu treffen. Unter anderem bringt sie Menschen bei, die Vor- und Nachteile einer Situation zu erforschen. Dies hilft ihnen, ihre Optionen abzuwägen, bevor sie zum Abschluss kommen.

Dieses Personal-Branding-Statement erfüllt alle drei Kriterien, die im Artikel beschrieben werden:

Irene Koehler Brand ist Expertin auf dem Gebiet der Entscheidungsfindung

Was Irene zu einer Expertin macht, ist ihre Fähigkeit, anderen beizubringen, wie man Entscheidungen trifft

Die Leute können auf diese Lektionen online oder in Workshops zugreifen

Troy Sandidge-Marke

Troy Sandidge Brand ist ein erfolgreicher Unternehmer, der seit über 25 Jahren in der Geschäftswelt tätig ist. Er ist Gründer und CEO von Sandidge & Associates, einer Marketingfirma, die Unternehmen beim Ausbau ihrer Marken unterstützt.

Was Troy zu einem Marketingexperten macht, ist seine Fähigkeit, nicht nur erfolgreiche Kampagnen zu erstellen, sondern auch seine Fähigkeit, anderen beizubringen, dasselbe zu tun. Troy wurde in Publikationen wie Forbes und The Huffington Post zitiert und ist ein häufiger Redner auf Konferenzen und Veranstaltungen.

Marke Austin Belcak

Austin Belcak Brand ist ein erfolgreicher Unternehmer, der seit über 25 Jahren in der Geschäftswelt tätig ist. Er ist Gründer und CEO von Sandidge & Associates, einer Marketingfirma, die Unternehmen beim Ausbau ihrer Marken unterstützt.

Was Austin zu einem Marketingexperten macht, ist seine Fähigkeit, nicht nur erfolgreiche Kampagnen zu erstellen, sondern auch seine Fähigkeit, anderen beizubringen, dasselbe zu tun. Troy wurde in Publikationen wie Forbes und The Huffington Post zitiert und ist ein häufiger Redner auf Konferenzen und Veranstaltungen.

Debbie Levitt Brand

Debbie Levitt Brand ist eine erfolgreiche Unternehmerin, die seit über 25 Jahren in der Geschäftswelt tätig ist. Sie ist die Gründerin und CEO von Sandidge & Associates, einer Marketingfirma, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Marken auszubauen.

Was Debbie zu einer Marketingexpertin macht, ist ihre Fähigkeit, nicht nur erfolgreiche Kampagnen zu erstellen, sondern auch ihre Fähigkeit, anderen beizubringen, dasselbe zu tun. Troy wurde in Publikationen wie Forbes und The Huffington Post zitiert und ist ein häufiger Redner auf Konferenzen und Veranstaltungen.

Elizabeth Morgan Marke

Elizabeth Morgan Brand ist die Gründerin von Octopus Marketing, einem Marketingunternehmen, das Unternehmen hilft, ihre Reichweite zu vergrößern. Was Elizabeth zu einer Marketingexpertin macht, ist ihre Fähigkeit, nicht nur erfolgreiche Kampagnen zu erstellen, sondern auch ihre Fähigkeit, anderen beizubringen, dasselbe zu tun. Elizabeth ist auch eine der „Top 10 Women Entrepreneurs Changing The World“ von Forbes. Sie wurde von Publikationen wie The Huffington Post und Bloomberg Businessweek vorgestellt.

Marke Diego Granados

Diego Granados Brand bietet einen Service, der darauf ausgerichtet ist, Menschen beim Aufbau ihrer Marke zu helfen. Was Diego zu einem Experten auf dem Gebiet des Marketings macht, ist seine Fähigkeit, nicht nur erfolgreiche Marken zu schaffen, sondern auch anderen beizubringen, dasselbe zu tun. Er ist ein häufiger Redner auf Konferenzen und Veranstaltungen und ein beitragender Autor für eine Reihe von Publikationen. Diego wurde in Publikationen wie Forbes, HuffPost und Bloomberg Businessweek zitiert.

Andrea Pérez Marke

Mein Name ist Andrea Perez Vera und ich bin die Gründerin von Andrea Perez Brand. Ich habe dieses Unternehmen gegründet, weil ich der Meinung war, dass jeder Mensch einen einzigartigen, persönlichen Stil verdient. Bei so vielen verschiedenen Marken kann es schwierig sein, herauszufinden, wo man anfangen soll. Ich habe meine Marke mit der Absicht geschaffen, Menschen dabei zu helfen, sich durch Kleidung auszudrücken.

Ich habe mich auf hochwertige, schlichte Stile spezialisiert, die perfekt für Menschen sind, die gut aussehen, aber ihren Überzeugungen treu bleiben wollen. Mein Unternehmen ist auf maßgeschneiderte Kleidungsstücke spezialisiert, die unter Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse einer Person hergestellt werden. Es ist großartig für Frauen, die etwas Bescheidenes wollen, das auch flippig oder lustig oder traditionell oder mutig aussieht, je nachdem, worauf sie stehen!

Marke Elon Musk

Elon Musk ist ein Geschäftsmagnat, Investor und Erfinder, der PayPal und Tesla Motors mitbegründet hat. Er gründete auch SpaceX und arbeitet jetzt an der Entwicklung des Hyperloop. Er ist weithin bekannt für seine visionären Ideen und seine Fähigkeit, sie in die Realität umzusetzen.

Elon Musk ist eine inspirierende Figur in seiner Risikobereitschaft und seinem Engagement für Innovationen. Er hat gezeigt, dass alles möglich ist, wenn man sich darauf konzentriert und niemals aufgibt. Mit den Worten von Nelson Mandela: „Ich wusste immer, dass tief in jedem Menschen ein Funke der Größe darauf wartet, entzündet zu werden.“

Gary Vaynerchuk Marke

Gary Vaynerchuk ist ein in Weißrussland geborener Unternehmer. Er ist CEO von Vayner Media, das er im Alter von nur 24 Jahren gründete und damit bis heute die jüngste Person in seiner Position ist.

Er hat auch zwei Bestseller der New York Times geschrieben, „Jab Jab Jab Right Hook“ und „Crush It“.

Seit 2008 ist Gary Richter für die beliebte TV-Show Shark Tank. Er ist auch CEO von Vayner's Kitchen. Gary wurde 2009 und erneut 2011 vom Forbes Magazine zu einem der einflussreichsten CEOs Amerikas unter 40 ernannt.

Charli-Marie Marke

Charli Marie ist eine Frau, die vieles erlebt hat, und indem sie diese erfolgreich überwindet, versucht sie andere zu inspirieren. Charli wurde 1982 geboren und ihr Leben begann großartig. Sie war die einzige Tochter einer sehr wohlhabenden Familie, aber alles änderte sich, als sie 20 Jahre alt wurde. Ihr Vater starb, als sie 19 Jahre alt war, und im Alter von 20 Jahren erfuhr sie, dass sie mit Zwillingen schwanger war, die Wochen vor ihrem 21. Geburtstag geboren werden würden. Charli behielt das Baby und versteckte es monatelang vor ihrer Familie, entschied sich dann aber, es ihrem Vater zu erzählen, der nicht glücklich darüber war, Enkelkinder zu bekommen.

Alice Thorpe Marke

Alice Thorpe Brand ist ein Bekleidungsunternehmen, das 2016 von Alice Thorpe gegründet wurde. Alice ist eine Frau, die viele Dinge erlebt hat, und indem sie diese erfolgreich überwindet, versucht sie, andere zu inspirieren. Charli wurde 1982 geboren und ihr Leben begann großartig. Sie war die einzige Tochter einer sehr wohlhabenden Familie, aber alles änderte sich, als sie 20 Jahre alt wurde. Ihr Vater starb, als sie 19 Jahre alt war, und im Alter von 20 Jahren erfuhr sie, dass sie mit Zwillingen schwanger war, die Wochen vor ihrem 21. Geburtstag geboren werden würden. Charli behielt das Baby und versteckte es monatelang vor ihrer Familie, entschied sich dann aber, es ihrem Vater zu erzählen, der nicht glücklich darüber war, Enkelkinder zu bekommen.

Marke Nesha Woolery

Die Marke Nesha Woolery wurde 2017 von Nesha Woolery gegründet. Die Marke wurde für Frauen entwickelt, die sich jeden Tag selbstbewusst und schön fühlen. Die Designs umfassen Maxikleider, Tuniken und Röcke. Alle Designs werden mit unterschiedlichen Stoffen kreiert, die nicht nur gut aussehen, sondern sich auch gut anfühlen. Der Slogan für das Unternehmen lautet „Du bist es wert“, was bedeutet, dass du es verdienst, gut auszusehen und dich gut zu fühlen.

XO-Pixel-Marke

Die Marke XO Pixel ist ein Bekleidungsunternehmen, das 2017 gegründet wurde. Die Marke wurde für Frauen entwickelt, die sich jeden Tag selbstbewusst und schön fühlen. Die Designs umfassen Maxikleider, Tuniken und Röcke. Alle Designs werden mit unterschiedlichen Stoffen kreiert, die nicht nur gut aussehen, sondern sich auch gut anfühlen. Der Slogan für das Unternehmen lautet „Du bist es wert“, was bedeutet, dass du es verdienst, gut auszusehen und dich gut zu fühlen.

Bill Nye Marke

Bill Nye, der Science Guy, ist ein amerikanischer Wissenschaftspädagoge, Fernsehmoderator und Maschinenbauingenieur, der schon immer eine Leidenschaft für die Wissenschaft hatte. Er wurde als Bill Nye the Science Guy bekannt, nachdem er in einer mit dem Emmy Award ausgezeichneten gleichnamigen Bildungsshow mitgespielt hatte. Seine wissenschaftliche Neugier führte ihn für sein Grundstudium an die Cornell University, wo er einen Abschluss in Maschinenbau erwarb.

Anschließend studierte er an der University of Cambridge, wo er in Maschinenbau promovierte. Bill Nye hat auch als Professor für Maschinenbau an der Cornell University gearbeitet und mehrere Bücher zu wissenschaftlichen Themen geschrieben.

Brian Dean Marke

Brian Dean ist ein Internet-Vermarkter und SEO-Experte, der die Website Backlinko gegründet hat. Brian ist bekannt für seine gründliche Recherche und seine Fähigkeit, komplexe SEO-Konzepte auf leicht verständliche Weise zu vermitteln. Sein Blog gehört zu den beliebtesten Marketing-Blogs im Internet und er gilt als einer der Top-Experten im Bereich SEO.

Brians umfassendes SEO-Wissen hat ihm geholfen, unglaubliche Erfolge in seinem Online-Geschäft zu erzielen. In nur wenigen Jahren hat er es geschafft, ein Multimillionen-Dollar-Geschäft aufzubauen, das Unternehmen weltweit SEO-Dienstleistungen anbietet.

Tony Robbins Marke

Tony Robbins ist ein amerikanischer Geschäftsmann, Autor und Motivationsredner, der Millionen von Menschen geholfen hat, in ihrem Leben erfolgreich zu sein. Er gilt als einer der erfolgreichsten Motivationsredner der Welt, und seine Lehren haben Menschen aus allen Lebensbereichen geholfen, ihre Ziele zu erreichen.

Tony Robbins ist ein leidenschaftlicher Fürsprecher für persönliches Wachstum und Entwicklung. Er glaubt, dass jeder das Potenzial hat, Großes zu erreichen, und er hat sein Leben der Aufgabe gewidmet, Menschen dabei zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Seine Lehren basieren auf dem Grundsatz: „Wenn du dein Leben ändern willst, musst du zuerst deine Meinung ändern.“

Melyssa Griffin Marke

Melyssa Griffin ist eine Social-Media-Expertin und Online-Vermarkterin, die Hunderten von Unternehmen geholfen hat, online erfolgreich zu sein. Sie ist die Gründerin von zwei erfolgreichen Unternehmen, nämlich MelyssaGriffin.com und Femtrepreneur.com.

Melyssa ist eine sehr gefragte Rednerin und hat auf Veranstaltungen auf der ganzen Welt gesprochen. Ihre Lehren basieren auf ihrer eigenen persönlichen Erfahrung beim Aufbau erfolgreicher Unternehmen von Grund auf. Sie ist bekannt für ihre Fähigkeit, komplexe Konzepte leicht verständlich zu vermitteln, und ihr Blog ist einer der beliebtesten Marketing-Blogs im Internet.

In nur wenigen Jahren ist es Melyssa gelungen, zwei erfolgreiche Unternehmen aufzubauen, die Unternehmen auf der ganzen Welt wertvolle Dienste leisten.

Shaun White-Marke

Shaun White ist ein amerikanischer Profi-Snowboarder und -Skateboarder, der drei olympische Goldmedaillen gewonnen hat. Er ist auch der erfolgreichste Snowboarder in der Geschichte der X Games, mit achtzehn Goldmedaillen und sechsundzwanzig Gesamtmedaillen.

Shaun White gilt weithin als der beste Snowboarder aller Zeiten. Er hat mehr Olympia- und X-Games-Goldmedaillen gewonnen als jeder andere Athlet in der Geschichte, und seine Fähigkeiten auf dem Snowboard sind unübertroffen. Shaun White ist ein wahrer Champion und eine Inspiration für Athleten auf der ganzen Welt.

Tim Ferriss-Marke

Tim Ferriss ist ein amerikanischer Autor, Unternehmer und Redner, der mehrere Bestseller über persönliches Wachstum und Entwicklung geschrieben hat. Seine Bücher basieren auf seinen persönlichen Erfolgserlebnissen in verschiedenen Bereichen seines Lebens.

Tim Ferriss ist ein gefragter Redner und hat auf Veranstaltungen auf der ganzen Welt gesprochen. Seine Lehren basieren auf seiner eigenen persönlichen Erfahrung beim Aufbau erfolgreicher Unternehmen von Grund auf. Er ist bekannt für seine Fähigkeit, komplexe Konzepte leicht verständlich zu vermitteln, und sein Blog ist einer der beliebtesten Marketing-Blogs im Internet.

In nur wenigen Jahren ist es Tim Ferriss gelungen, mehrere erfolgreiche Unternehmen aufzubauen, die Unternehmen auf der ganzen Welt wertvolle Dienste leisten.

Roberto Blake Brand

Roberto Blake ist ein kubanisch-amerikanischer Schauspieler und Sänger, der in mehr als 50 Fernsehsendungen und Filmen mitgespielt hat. Er ist vor allem für seine Rolle als Renzo in der Sitcom „Sanford and Son“ und für seine Hauptrolle als Samson Blake in der Seifenoper „The Young and the Restless“ bekannt.

Martha Stewart Marke

Martha Stewart ist eine Medienmogulin, Autorin, Fernsehmoderatorin und Produzentin, die für ihre Leistungen im kulinarischen Bereich und in der Unterhaltungsindustrie anerkannt wurde. Sie erhielt eine Goldmedaille der World Culinary Olympics, zehn Ehrendoktorwürden von Universitäten weltweit und wurde 1991 zur „Outstanding Woman of America“ ernannt.

Martha Stewart ist es eine Leidenschaft, Menschen umfassend zu beraten, damit sie das Leben in vollen Zügen genießen können. Wenn sie nicht an ihrer jeweiligen Fernsehsendung arbeitet oder zu Hause mit Freunden neue Rezepte kocht, verbringt Martha Stewart Zeit damit, K-Mart, JCPenny's und viele andere zu entwickeln.

Marke Casey Neistat

Casey Neistat ist eine YouTube-Persönlichkeit. Am 21. Februar 2016 veröffentlichte Casey Neistat auf seinem YouTube-Kanal ein Video mit dem Titel „Snow Day“. Das Video zeichnete die Ereignisse eines Schneesturms auf, der New York City am 20. Februar und am folgenden Tag heimsuchte. Casey Neistat nutzte seine große Fangemeinde in den sozialen Medien, um denjenigen zu helfen, die nach dem Hurrikan Sandy im Jahr 2012 ohne Wärme oder Strom waren, sowie denjenigen, die vom Erdbeben in Nepal im Jahr 2015 betroffen waren.

Mindy Kaling-Marke

Mindy Kaling ist eine US-amerikanische Schauspielerin, Komikerin und Autorin. Sie ist die Schöpferin und Star der Fox/Hulu-Serie The Mindy Project. Kaling wurde in Cambridge, Massachusetts, als Sohn hinduistischer Eltern aus Indien geboren. Sie wuchs in Newton, Massachusetts, auf und besuchte das Dartmouth College, ein Mitglied der improvisierten Comedy-Truppe The Dog Day Players.

Kaling wurde mit ihrer Arbeit an NBCs The Office bekannt. Sie spielte Kelly Kapoor, inspiriert von ihrer Mutter, einer Gynäkologin. Zusätzlich zu ihrer Rolle in „The Office“ hat Kaling für die Filme „The 40-Year-Old Virgin“ (2005) und „License to Wed“ (2007) geschrieben und in ihnen mitgespielt.

Satori-Grafikmarke

Satori Graphics ist spezialisiert auf kundenspezifische Illustrationen, Auftragsarbeiten, Logos und Webdesign. Wir bieten erschwingliche Preise für unsere Dienstleistungen, die je nach Verfügbarkeit vergeben werden! Unser Ziel ist es, zusammenhängende, konsistente Designs zu erstellen, die unter allen Vermögenswerten Ihres Produkts oder Unternehmens leicht wiederzuerkennen sind.

Billie Eilish Marke

Billie Eilish ist Singer-Songwriterin. Sie begann 2011 im Alter von 11 Jahren Musik zu machen und veröffentlichte Coverversionen von Songs online. Als Eilish 13 Jahre alt war, gewann sie auf der Audio-Sharing-Plattform SoundCloud an Popularität, nachdem sie ihre beiden Originalsongs „Ocean Eyes“ und „Hold Your Breath“ veröffentlicht hatte. Bis Februar 2018 hatte sie über 240 Millionen Streams auf allen ihren Social-Media-Plattformen zusammen gesammelt.

Larry Kim Marke

Larry Kim ist ein erfahrener Online-Marketing-Experte und Gründer von WordStream.com. Er wurde als einer der Top-Marketing-Influencer eingestuft. In seinem Artikel 10 Unwiderlegbare Gesetze des Internetmarketings betont er, dass es beim Internetmarketing um Relevanz geht und nicht um zufällige Suchmaschinenoptimierungstricks.

Ann Handley Marke

Ann Handley ist eine bekannte Geschäftsfrau und Content-Erstellerin. Sie ist Chief Content Officer von MarketingProfs, einem Unternehmen, das Schulungen zu digitalen Marketingfähigkeiten anbietet. Ann Handley ist auch die Autorin des Bestsellers der New York Times. Jeder schreibt Ihren Go-To-Leitfaden, um lächerlich gute Inhalte zu erstellen. Neben dem Schreiben wurde sie in verschiedenen Medien wie Forbes.com, Mashable.com, Huffington Post und Entrepreneur Magazine vorgestellt.

Bretagne Berger Marke

Brittany Berger ist Beraterin für Personal Branding und Marketing sowie Life Coach. Sie hilft Fachleuten und Unternehmern, eine authentische, aussagekräftige und profitable persönliche Marke zu schaffen, die genutzt werden kann, um die richtigen Kunden anzuziehen, ihr Geschäft auszubauen und ihre Karriere voranzutreiben.

Brittany hat dies getan, indem sie ihre persönlichen Erfahrungen genutzt hat, um Menschen dabei zu helfen, in verschiedenen Bereichen ihres Lebens aktiv zu werden - wie Geschäft, Gesundheit, Beziehungen und mehr. Diese Fachgebiete haben sich in einer Vielzahl von Fähigkeiten niedergeschlagen, die sie ihren Kunden zur Verfügung stellt.

Ihre Leidenschaft für Veränderungen entfachte ihre Reise von einem missbräuchlichen Zuhause zu einer weltumspannenden Sozialunternehmerin. Mehr als nur zu überleben, lebt Brittany davon, anderen dabei zu helfen, dasselbe zu tun.

Neil Patel Marke

Neil Patel ist einer der führenden Marketingexperten der Welt. Er wurde in Publikationen wie der New York Times, dem Wall Street Journal und CNN zitiert. Sein Blog Quicksprout.com generiert monatlich über 300 Millionen Seitenaufrufe.

2007 gründete Neil zusammen mit Hiten Shah CrazyEgg. 2010 gründete er KISSmetrics, ein Webanalyseunternehmen, das 2013 von Google für 200 Millionen US-Dollar übernommen wurde.

2012 veröffentlichte er sein erstes Buch „The Gatekeeper“, das es auf die Bestsellerliste des Wall Street Journal schaffte.

Marke Sujan Patel

Sujan Patel ist Marketingexperte und Unternehmer. Er verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im digitalen Marketing und hat mit einigen der größten Marken der Welt zusammengearbeitet, darunter Salesforce, Oracle, NBC und Coca-Cola.

Sujan ist Mitbegründer von WebProfits US, einer Agentur für digitales Marketing. Er ist außerdem Mitbegründer von ContentMarketer.io, einer Content-Marketing-Plattform. Und er ist Mitbegründer von Narrow.io, einem Twitter-Automatisierungstool.

Sujan ist ein produktiver Autor, der unter anderem in The Huffington Post, Inc.com und Entrepreneur.com veröffentlicht wird.

Jessi Fearon Marke

Jessi Fearon ist Beraterin für Personal Branding und Marketing sowie Life Coach. Sie hilft Fachleuten und Unternehmern, eine authentische, aussagekräftige und profitable persönliche Marke zu schaffen, die genutzt werden kann, um die richtigen Kunden anzuziehen, ihr Geschäft auszubauen und ihre Karriere voranzutreiben.

Jessi hat dies getan, indem sie ihre persönlichen Erfahrungen genutzt hat, um Menschen dabei zu helfen, in verschiedenen Bereichen ihres Lebens aktiv zu werden - wie Geschäft, Gesundheit, Beziehungen und mehr. Diese Fachgebiete haben sich in einer Vielzahl von Fähigkeiten niedergeschlagen, die sie ihren Kunden zur Verfügung stellt.

Ihre Leidenschaft für Veränderung wurde durch ihre Reise von einem missbräuchlichen Zuhause zu einer weltumspannenden Sozialunternehmerin entfacht. Mehr als nur zu überleben, Jessi lebt davon, anderen zu helfen, dasselbe zu tun.

Carol Tice Marke

Carol Tice ist Gründerin und CEO des Executive-Coaching-Unternehmens Carol Tice Coaching. Das Unternehmen bietet Coaching für berufstätige Männer und Frauen, die ein erfüllteres Leben anstreben. Zusätzlich zum Coaching bietet Carol Schulungen an, die Fachleuten helfen, mehr Erfolg in ihrer Karriere zu erzielen.

Sie ist leidenschaftlich bei dem, was sie tut, und möchte, dass andere eine gewünschte andere Zukunft erleben.“ Sie ist darauf spezialisiert, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Vergangenheit zu erforschen, Ihre Zukunft zu erforschen, herauszufinden, wie das, was Sie bisher getan haben, für Sie funktioniert oder nicht funktioniert hat, und herauszufinden, was Sie als nächstes tun möchten - um eine gewünschte andere Zukunft zu schaffen.

Dave Nelson Marke

Dave Nelson ist Autor und Redner sowie erfolgreicher Geschäftsmann. Er hat die Welt bereist und vor Publikum über Unternehmertum, Marketing und soziale Medien gesprochen. Daves jüngstes Buch „The Karma Project: A New Way to Make Good Things Happen“ wurde 2013 veröffentlicht.

Das Karma-Projekt ist ein Muss für jeden, der im Leben und im Geschäft erfolgreich sein und aus eingefahrenen Bahnen und Routinen ausbrechen möchte, die einfach nicht funktionieren.

Dave lehrt kraftvolle Lektionen darüber, wie man glücklich ist – und; Er vermittelt seine Lehren mit Witz, Weisheit, bahnbrechendem Denken, Ehrlichkeit, Energie, Relevanz, Mitgefühl – und jede Menge Spaß.

Marie Forleo Marke

Marie Forleo ist die Gründerin von MarieForleo.com, einer Website, die Ratschläge zu Unternehmertum, Marketing und Lifestyle-Design bietet. Sie ist auch die Schöpferin der B-School, eines Online-Kurses, der Unternehmern beibringt, wie sie ihr Unternehmen gründen und ausbauen können.

Marie ist eine erfolgreiche Unternehmerin und wurde in Publikationen wie The New York Times, Forbes und Entrepreneur vorgestellt. Sie ist leidenschaftlich daran interessiert, anderen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen, und hat Tausenden von Menschen dabei geholfen, ihre Unternehmen zu gründen und auszubauen.

Marke Nomadic Matt

Nomadic Matt ist Reiseblogger und Autor. Er ist Gründer der Website Nomadic Matt, die Reise- und Budgetratschläge anbietet. Er wurde in Publikationen wie der New York Times, der Huffington Post und Forbes vorgestellt.

Nomadic Matt reist leidenschaftlich gerne und glaubt, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, die Welt zu entdecken. Er hat über 55 Länder bereist und Tausenden von Menschen geholfen, dasselbe zu tun.

Tony Robbins Marke

Tony Robbins ist Lebensberater, Autor und Redner. Er ist der Gründer von Robbins Research International, das Selbsthilfe- und Persönlichkeitsentwicklungsprogramme anbietet. Er wurde in Publikationen wie der New York Times, der Huffington Post und Forbes vorgestellt.

Tony Robbins ist leidenschaftlich daran interessiert, anderen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen, und hat Millionen von Menschen dabei geholfen, dasselbe zu tun. Er ist Lebensberater, Autor und Redner, der Menschen aus allen Lebensbereichen zum Erfolg verholfen hat.

Pam Moore Marke

Pam Moore ist Social-Media-Strategin und CEO von Marketing Nutz, einer Social-Media-Marketing-Agentur. Sie ist auch Autorin des Buches „The Social Media Marketing Book“.

Pam hat eine Leidenschaft für soziale Medien und glaubt, dass dies eine der besten Möglichkeiten ist, sich mit anderen zu verbinden und Beziehungen aufzubauen. Sie hat Tausenden von Menschen geholfen, zu lernen, wie sie soziale Medien zu ihrem Vorteil nutzen können, und wurde in Publikationen wie The Huffington Post, Forbes und Entrepreneur vorgestellt.

Felicia Hatcher Marke

Felicia Hatcher ist Bloggerin und Autorin. Sie wurde in Publikationen wie Forbes und Entrepreneur vorgestellt. Felicia engagiert sich leidenschaftlich für Unternehmertum und glaubt, dass die Welt viel von Unternehmern lernen kann. Sie gibt Ratschläge, wie jeder Unternehmer sein und in der heutigen Gesellschaft ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen kann.

Adam Enfroy Marke

Adam Enfroy ist ein Blogger und Autor mit einer Leidenschaft für Unternehmertum. Er wurde in Publikationen wie Forbes und Entrepreneur vorgestellt. Adam gibt Ratschläge, wie jeder Unternehmer werden und in der heutigen Gesellschaft ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen kann.

So schreiben Sie ein effektives persönliches Markenstatement

Wenn Sie es ernst meinen mit der Schaffung einer persönlichen Marke, dann müssen Sie über Ihre Werte nachdenken und darüber, was diese Werte potenziellen Kunden sagen. Überlegen Sie, was Ihr Unternehmen von der Konkurrenz abhebt. Was sollen Kunden von Ihrer Marke mitnehmen? Wie möchten Sie wahrgenommen werden? Was sind die Qualitäten Ihres Unternehmens?

Während es wichtig ist zu wissen, wer Sie sind, ist es auch wichtig, dass Kunden wissen, bei wem sie einkaufen. Noch wichtiger ist, dass Kunden wissen müssen, wie ihr Geld verwendet wird und ob sie einen Gegenwert für ihren Kauf erhalten.

Fazit

Die persönliche Markenaussage ist der wichtigste Teil Ihrer Marketingstrategie. Es ist das, was Sie in einem gesättigten Markt von anderen abheben wird, und es kann Ihnen helfen, neue Kunden zu finden, Glaubwürdigkeit bei potenziellen Arbeitgebern aufzubauen und Ihr Geschäft auszubauen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, selbst einen zu erstellen, oder Hilfe bei der Erstellung Ihres eigenen benötigen, wenden Sie sich noch heute an unser Team, um weitere Informationen darüber zu erhalten, wie wir gemeinsam einen effektiven Plan erstellen können, der sich von der Konkurrenz abhebt!