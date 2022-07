L'économie est en pleine mutation et le marché du travail devient plus compétitif que jamais. Tout cela signifie que maintenant, plus que jamais, il est important de se démarquer de la foule et d'être remarqué pour ses compétences.

Cet article vous montrera comment développer votre marque afin que les gens sachent qui vous êtes et ce que vous pouvez leur offrir. Que vous recherchiez des clients ou un nouvel emploi, avoir une excellente déclaration de marque personnelle vous aidera à réussir.

Commençons par définir ce que signifie exactement « personal branding » : cela ne fait pas nécessairement référence à une campagne de marketing ou à une campagne publicitaire. Au lieu de cela, il s'agit de développer votre style unique et de créer une présence en ligne qui reflète tous ces facteurs. Par example.

Qu'est-ce qu'une déclaration de marque personnelle et pourquoi en avez-vous besoin ?

Une déclaration de marque personnelle est une introduction à vous-même. C'est le moyen idéal de dire aux gens ce que vous êtes - quel type de compétences et de projets vous recherchez, qui vous êtes en tant que professionnel, quelles sont vos passions. En avoir un vous permettra de trouver plus facilement du travail ou des clients, car cela aide les gens à savoir exactement qui ils peuvent embaucher au lieu de trier des centaines de CV.

La première chose que vous devez faire est de choisir trois mots qui décrivent le mieux qui vous êtes. Ces mots doivent être les mêmes sur toutes les plateformes de médias sociaux afin que les employeurs ou clients potentiels puissent facilement les voir.

Pourquoi une déclaration de marque personnelle est-elle importante ?

Une déclaration de marque personnelle est importante car elle vous permet de contrôler votre image et de la présenter aux autres. Cela permet également aux gens de vous trouver plus facilement et de comprendre ce que vous proposez. De plus, une déclaration de marque personnelle peut vous aider à vous démarquer de la concurrence et à faire forte impression sur les employeurs ou clients potentiels.

Marque Darrell Franklin

Darrell Franklin Brand est actif dans le secteur de l'immobilier depuis plus d'une décennie et, au cours de cette période, a géré et possédé des propriétés à Austin et dans les environs, au Texas. Au cours de la dernière décennie, Darrell a été en mesure de maintenir une bonne relation avec les clients. Ces relations ont été vues à travers son succès à transformer les clients en amis. La clé de leur succès est de comprendre les besoins des clients et d'adapter votre marque afin qu'elle reflète ce que vos clients veulent entendre de vous. Avec ce type de personal branding, il a pu suivre les derniers développements du marché tout en étant transparent sur ses prix.

Marque Madalyn Sklar

Madalyn Sklar Brand est une experte des médias sociaux qui aide les entreprises à exploiter la puissance de Twitter. Elle est l'auteur du livre "Twitter for Business" et a été citée dans Forbes, The Huffington Post et Mashable.

Madalyn est une conférencière fréquente lors de conférences et d'événements et a enseigné le marketing des médias sociaux aux propriétaires d'entreprise, aux entrepreneurs et aux professionnels à but non lucratif du monde entier. Elle est également la fondatrice du chat Twitter #SocialMediaChat, tous les mercredis à 21 h HNE.

Ce qui fait de Madalyn une experte des médias sociaux, c'est sa capacité à traduire des concepts complexes dans un langage facile à comprendre.

Marque Chris Do

Chris Do Brand est un graphiste, entrepreneur et auteur qui travaille dans l'industrie depuis plus de 20 ans. Il est le fondateur de The Futur, une agence créative spécialisée pour aider les entreprises à trouver leur voix et à se démarquer de la concurrence.

Chris est également le co-fondateur de Canva, une plateforme de conception en ligne qui a été utilisée par des millions de personnes dans le monde entier. Ce qui fait de Chris un expert en design graphique, c'est sa capacité à créer non seulement de beaux designs, mais aussi sa capacité à enseigner aux autres comment faire de même.

Marque Irène Koehler

Irene Koehler Brand est une experte dans le domaine de la prise de décision. Elle a aidé des centaines de personnes à prendre des décisions grâce à ses cours sur la prise de décision. Entre autres choses, elle enseigne aux gens comment explorer les avantages et les inconvénients d'une situation. Cela les aide à peser leurs options avant de conclure.

Cette déclaration de marque personnelle répond aux trois critères décrits dans l'article :

Irene Koehler Brand est une experte dans le domaine de la prise de décision

Ce qui fait d'Irene une experte, c'est sa capacité à enseigner aux autres comment prendre des décisions

Les gens peuvent accéder à ces leçons en ligne ou lors d'ateliers

Marque Troy Sandidge

Troy Sandidge Brand est un entrepreneur prospère qui travaille dans le monde des affaires depuis plus de 25 ans. Il est le fondateur et PDG de Sandidge & Associates, une société de marketing qui aide les entreprises à développer leurs marques.

Ce qui fait de Troy un expert en marketing, c'est sa capacité à créer non seulement des campagnes réussies, mais aussi sa capacité à enseigner aux autres comment faire de même. Troy a été cité dans des publications telles que Forbes et The Huffington Post et est un conférencier fréquent lors de conférences et d'événements.

Marque Austin Belcak

Austin Belcak Brand est un entrepreneur à succès qui évolue dans le monde des affaires depuis plus de 25 ans. Il est le fondateur et PDG de Sandidge & Associates, une société de marketing qui aide les entreprises à développer leurs marques.

Ce qui fait d'Austin un expert en marketing, c'est sa capacité à créer non seulement des campagnes réussies, mais aussi sa capacité à enseigner aux autres comment faire de même. Troy a été cité dans des publications telles que Forbes et The Huffington Post et est un conférencier fréquent lors de conférences et d'événements.

Marque Debbie Levitt

Debbie Levitt Brand est une entrepreneure prospère qui œuvre dans le monde des affaires depuis plus de 25 ans. Elle est la fondatrice et PDG de Sandidge & Associates, une société de marketing qui aide les entreprises à développer leurs marques.

Ce qui fait de Debbie une experte en marketing, c'est sa capacité à créer non seulement des campagnes réussies, mais aussi sa capacité à enseigner aux autres comment faire de même. Troy a été cité dans des publications telles que Forbes et The Huffington Post et est un conférencier fréquent lors de conférences et d'événements.

Marque Elizabeth Morgan

Elizabeth Morgan Brand est la fondatrice d'Octopus Marketing, une société de marketing qui aide les entreprises à accroître leur portée. Ce qui fait d'Elizabeth une experte en marketing, c'est sa capacité à créer non seulement des campagnes réussies, mais aussi sa capacité à enseigner aux autres comment faire de même. Elizabeth fait également partie du "Top 10 des femmes entrepreneurs qui changent le monde" selon Forbes. Elle a été présentée par des publications telles que The Huffington Post et Bloomberg Businessweek.

Marque Diego Granados

Diego Granados Brand fournit un service qui vise à aider les gens à construire leur marque. Ce qui fait de Diego un expert dans le domaine du marketing, c'est sa capacité non seulement à créer des marques à succès, mais aussi à enseigner aux autres comment faire de même. Il est un conférencier fréquent lors de conférences et d'événements et un écrivain collaborateur pour un certain nombre de publications. Diego a été cité dans des publications comme Forbes, HuffPost et Bloomberg Businessweek.

Marque Andrea Pérez

Je m'appelle Andrea Perez Vera et je suis la fondatrice de la marque Andrea Perez. J'ai créé cette entreprise parce que je croyais que chaque personne méritait un style unique et personnel. Avec autant de marques différentes, il peut être difficile de savoir par où commencer. J'ai créé ma marque avec l'intention d'aider les gens à s'exprimer à travers les vêtements.

Je me spécialise dans les styles modestes de haute qualité qui sont parfaits pour les personnes qui veulent bien paraître mais qui restent fidèles à leurs croyances. Mon entreprise se spécialise dans les vêtements personnalisés fabriqués en tenant compte des besoins spécifiques d'un individu. C'est idéal pour les femmes qui veulent quelque chose de modeste qui a aussi l'air funky ou amusant ou traditionnel ou audacieux, selon ce qu'elles aiment !

Marque Elon Musk

Elon Musk est un magnat des affaires, un investisseur et un inventeur qui a cofondé PayPal et Tesla Motors. Il a également fondé SpaceX et travaille actuellement au développement de l'Hyperloop. Il est largement connu pour ses idées visionnaires et sa capacité à les transformer en réalité.

Elon Musk est une figure inspirante dans sa volonté de prendre des risques et son dévouement à l'innovation. Il a montré que tout est possible si vous y réfléchissez et n'abandonnez jamais. Pour reprendre les mots de Nelson Mandela, "J'ai toujours su qu'au plus profond de chaque être humain, il y a une étincelle de grandeur qui attend d'être allumée."

Marque Gary Vaynerchuk

Gary Vaynerchuk est un entrepreneur né en Biélorussie. Il est le PDG de Vayner Media, qu'il a lancé alors qu'il n'avait que 24 ans, ce qui fait de lui le plus jeune à ce poste à ce jour.

Il a également écrit deux best-sellers du New York Times, "Jab Jab Jab Right Hook" et "Crush It".

Depuis 2008, Gary est juge pour la populaire émission télévisée Shark Tank. Il est également le PDG de Vayner's Kitchen. Gary a été nommé l'un des PDG de moins de 40 ans les plus influents d'Amérique par le magazine Forbes en 2009 et à nouveau en 2011.

Marque Charli Marie

Charli Marie est une femme qui a vécu beaucoup de choses, et en réussissant à les surmonter, elle essaie d'inspirer les autres. Charli est née en 1982 et sa vie a bien commencé. Elle était la fille unique d'une famille très riche, mais tout a changé lorsqu'elle a eu 20 ans. Son père est mort quand elle avait 19 ans et à l'âge de 20 ans, elle a découvert qu'elle était enceinte de jumeaux qui naîtraient des semaines avant son 21e anniversaire. Charli a gardé le bébé et l'a caché à sa famille pendant des mois, mais a ensuite décidé de le dire à son père, qui n'était pas content d'avoir des petits-enfants.

Marque Alice Thorpe

Marque de laine Nesha

La marque Nesha Woolery a été fondée par Nesha Woolery en 2017. La marque est conçue pour les femmes qui se sentent confiantes et belles au quotidien. Les modèles comprennent des robes longues, des tuniques et des jupes. Tous les modèles sont créés avec différents tissus qui non seulement ont l'air bien mais aussi se sentent bien. Le slogan de l'entreprise est "vous en valez la peine", ce qui signifie que vous méritez d'être à votre meilleur.

Marque XO Pixel

La marque XO Pixel est une entreprise de vêtements qui a été lancée en 2017. La marque est conçue pour les femmes qui se sentent confiantes et belles au quotidien. Les modèles comprennent des robes longues, des tuniques et des jupes. Tous les modèles sont créés avec différents tissus qui non seulement ont l'air bien mais aussi se sentent bien. Le slogan de l'entreprise est "vous en valez la peine", ce qui signifie que vous méritez d'être à votre meilleur.

Marque Bill Nye

Bill Nye, the Science Guy, est un éducateur scientifique américain, présentateur de télévision et ingénieur en mécanique qui a toujours eu une passion pour la science. Il est devenu connu sous le nom de Bill Nye the Science Guy après avoir joué dans une émission éducative primée aux Emmy Awards du même nom. Sa curiosité scientifique l'a conduit à l'Université Cornell pour ses études de premier cycle, où il a obtenu un diplôme en génie mécanique.

Il a ensuite étudié à l'Université de Cambridge, où il a obtenu son doctorat en génie mécanique. Bill Nye a également travaillé comme professeur de génie mécanique à l'Université Cornell et a écrit plusieurs livres sur des sujets scientifiques.

Marque Brian Dean

Brian Dean est un spécialiste du marketing Internet et un expert en référencement qui a fondé le site Web Backlinko. Brian est connu pour ses recherches approfondies et sa capacité à enseigner des concepts SEO complexes d'une manière facile à comprendre. Son blog est l'un des blogs marketing les plus populaires sur Internet et il est considéré comme l'un des meilleurs experts dans le domaine du référencement.

Les connaissances approfondies de Brian en matière de référencement l'ont aidé à obtenir un succès incroyable dans son entreprise en ligne. En quelques années seulement, il a réussi à créer une entreprise de plusieurs millions de dollars qui fournit des services de référencement aux entreprises du monde entier.

Marque Tony Robbins

Tony Robbins est un homme d'affaires américain, auteur et conférencier motivateur qui a aidé des millions de personnes à réussir dans leur vie. Il est considéré comme l'un des conférenciers motivateurs les plus performants au monde et ses enseignements ont aidé des personnes de tous horizons à atteindre leurs objectifs.

Tony Robbins est un défenseur passionné de la croissance et du développement personnels. Il croit que tout le monde a le potentiel de réaliser de grandes choses et il a consacré sa vie à aider les gens à réaliser leur plein potentiel. Ses enseignements sont basés sur le principe que "si vous voulez changer votre vie, vous devez d'abord changer d'avis".

Marque Melyssa Griffin

Melyssa Griffin est une experte des médias sociaux et spécialiste du marketing en ligne qui a aidé des centaines d'entreprises à réussir en ligne. Elle est la fondatrice de deux entreprises prospères, à savoir MelyssaGriffin.com et Femtrepreneur.com.

Melyssa est une conférencière très recherchée et a pris la parole lors d'événements partout dans le monde. Ses enseignements sont basés sur sa propre expérience personnelle dans la création d'entreprises prospères à partir de zéro. Elle est connue pour sa capacité à enseigner des concepts complexes d'une manière facile à comprendre, et son blog est l'un des blogs marketing les plus populaires sur Internet.

En quelques années seulement, Melyssa a réussi à créer deux entreprises prospères qui fournissent des services précieux aux entreprises du monde entier.

Marque Shaun White

Shaun White est un snowboarder et skateur professionnel américain qui a remporté trois médailles d'or olympiques. Il est également le snowboarder le plus titré de l'histoire des X Games, avec dix-huit médailles d'or et vingt-six médailles au total.

Shaun White est largement considéré comme le plus grand snowboarder de tous les temps. Il a remporté plus de médailles d'or aux Jeux olympiques et aux X Games que tout autre athlète de l'histoire, et ses compétences en snowboard sont inégalées. Shaun White est un vrai champion et une source d'inspiration pour les athlètes du monde entier.

Marque Tim Ferriss

Tim Ferriss est un auteur, entrepreneur et conférencier américain qui a écrit plusieurs livres à succès sur la croissance et le développement personnels. Ses livres sont basés sur ses propres expériences personnelles de réussite dans divers domaines de sa vie.

Tim Ferriss est un conférencier très recherché et a pris la parole lors d'événements partout dans le monde. Ses enseignements sont basés sur sa propre expérience personnelle dans la création d'entreprises prospères à partir de zéro. Il est connu pour sa capacité à enseigner des concepts complexes d'une manière facile à comprendre, et son blog est l'un des blogs marketing les plus populaires sur Internet.

En quelques années seulement, Tim Ferriss a réussi à créer plusieurs entreprises prospères qui fournissent des services précieux aux entreprises du monde entier.

Marque Roberto Blake

Roberto Blake est un acteur et chanteur cubano-américain qui a joué dans plus de 50 émissions de télévision et films. Il est surtout connu pour son rôle de Renzo dans la sitcom "Sanford and Son" et pour son rôle principal de Samson Blake dans le feuilleton "The Young and the Restless".

Marque Martha Stewart

Martha Stewart est une magnat des médias, écrivaine, animatrice de télévision et productrice reconnue pour ses réalisations dans le domaine culinaire et l'industrie du divertissement. Elle a reçu une médaille d'or des World Culinary Olympics, dix doctorats honorifiques d'universités du monde entier et a été nommée "Outstanding Woman of America" en 1991.

Martha Stewart est passionnée par la prestation de conseils complets aux gens afin qu'ils puissent profiter pleinement de la vie. Lorsqu'elle ne travaille pas sur son émission de télévision respective ou ne cuisine pas de nouvelles recettes à la maison avec des amis, Martha Stewart passe du temps à développer K-mart, JCPenny's et bien d'autres.

Marque Casey Neistat

Casey Neistat est une personnalité YouTube. Le 21 février 2016, Casey Neistat a publié une vidéo intitulée "Snow Day" sur sa chaîne YouTube. La vidéo relate les événements d'un blizzard qui a frappé New York le 20 février et le lendemain. Casey Neistat a utilisé ses nombreux réseaux sociaux pour aider les personnes sans chauffage ni électricité après l'ouragan Sandy en 2012, ainsi que celles touchées par le tremblement de terre de 2015 au Népal.

Marque Mindy Kaling

Mindy Kaling est une actrice, comédienne et écrivain américaine. Elle est la créatrice et la star de la série Fox/Hulu The Mindy Project. Kaling est né à Cambridge, Massachusetts, de parents hindous indiens. Elle a grandi à Newton, dans le Massachusetts, et a fréquenté le Dartmouth College, membre de la troupe de comédie d'improvisation The Dog Day Players.

Kaling s'est fait connaître grâce à son travail sur The Office de NBC. Elle a joué Kelly Kapoor, inspirée par sa mère, une OB-GYN. En plus de son rôle dans The Office, Kaling a écrit et joué dans les films The 40-Year-Old Virgin (2005), License to Wed (2007).

Marque Satori Graphics

Satori Graphics est spécialisé dans les illustrations personnalisées, les travaux sur commande, les logos et la conception Web. Nous offrons des tarifs abordables pour nos services qui sont les premiers arrivés, premiers servis ! Notre objectif est de créer des conceptions cohérentes et cohérentes qui sont facilement reconnaissables parmi tous les actifs de votre produit ou de votre entreprise.

Marque Billie Eilish

Billie Eilish est une auteure-compositrice-interprète. Elle a commencé à faire de la musique en 2011, à l'âge de 11 ans, en publiant des reprises de chansons en ligne. Quand Eilish avait 13 ans, elle a gagné en popularité sur la plateforme de partage audio SoundCloud après avoir sorti ses deux chansons originales, "Ocean Eyes" et "Hold Your Breath". En février 2018, elle avait accumulé plus de 240 millions de flux sur toutes ses plateformes de médias sociaux combinées.

Marque Larry Kim

Larry Kim est un expert chevronné du marketing en ligne et le fondateur de WordStream.com. Il a été classé parmi les meilleurs influenceurs marketing. Dans son article 10 lois irréfutables du marketing Internet, il souligne que le marketing Internet est une question de pertinence, et non d'astuces d'optimisation aléatoires pour les moteurs de recherche.

Marque Ann Handley

Ann Handley est une femme d'affaires et créatrice de contenu bien connue. Elle est directrice du contenu de MarketingProfs, une entreprise qui propose une formation sur les compétences en marketing numérique. Ann Handley est également l'auteur du best-seller du New York Times. Tout le monde écrit votre guide de référence pour créer un contenu ridiculement bon. En plus d'écrire, elle a été présentée dans divers médias tels que Forbes.com, Mashable.com, Huffington Post et Entrepreneur Magazine."

Marque Bretonne Berger

Brittany Berger est consultante en image de marque personnelle et en marketing et coach de vie. Elle aide les professionnels et les entrepreneurs à créer une marque personnelle authentique, significative et rentable qui peut être mise à profit pour attirer les bons clients, développer leur entreprise et faire progresser leur carrière.

Brittany y est parvenue en tirant parti de ses expériences personnelles pour aider les gens à agir dans divers domaines de leur vie, tels que les affaires, la santé, les relations, etc. Ces domaines d'expertise se sont traduits par une grande variété de compétences qu'elle apporte à ses clients.

Sa passion pour le changement a déclenché son parcours d'un foyer violent à un entrepreneur social globe-trotter. Plus que simplement survivre, Brittany s'épanouit en aidant les autres à faire de même.

Marque Neil Patel

Neil Patel est l'un des plus grands experts en marketing au monde. Il a été cité dans des publications telles que le New York Times, le Wall Street Journal et CNN. Son blog, Quicksprout.com, génère plus de 300 millions de pages vues par mois.

En 2007, Neil a co-fondé CrazyEgg avec Hiten Shah. En 2010, il crée KISSmetrics, une société d'analyse Web acquise par Google en 2013 pour 200 millions de dollars.

En 2012, il a publié son premier livre, "The Gatekeeper", qui a fait la liste des best-sellers du Wall Street Journal.

Marque Sujan Patel

Sujan Patel est un expert en marketing et un entrepreneur. Il a plus d'une décennie d'expérience dans le marketing numérique et a travaillé avec certaines des plus grandes marques au monde, notamment Salesforce, Oracle, NBC et Coca-Cola.

Sujan est le co-fondateur de WebProfits US, une agence de marketing numérique. Il est également co-fondateur de ContentMarketer.io, une plateforme de marketing de contenu. Et il est le co-fondateur de Narrow.io, un outil d'automatisation de Twitter.

Sujan est un écrivain prolifique publié dans The Huffington Post, Inc.com et Entrepreneur.com, entre autres.

Marque Jessi Fearon

Jessi Fearon est consultante en image de marque personnelle et en marketing et coach de vie. Elle aide les professionnels et les entrepreneurs à créer une marque personnelle authentique, significative et rentable qui peut être mise à profit pour attirer les bons clients, développer leur entreprise et faire progresser leur carrière.

Jessi l'a fait en tirant parti de ses expériences personnelles pour aider les gens à agir dans divers domaines de leur vie, tels que les affaires, la santé, les relations, etc. Ces domaines d'expertise se sont traduits par une grande variété de compétences qu'elle apporte à ses clients.

Sa passion pour le changement a été suscitée par son parcours d'un foyer abusif à un entrepreneur social globe-trotter. Plus que simplement survivre, Jessi s'épanouit en aidant les autres à faire de même.

Marque Carol Tice

Carol Tice est la fondatrice et PDG de la société de coaching exécutif, Carol Tice Coaching. Le cabinet offre du coaching aux hommes et aux femmes professionnels à la recherche d'une vie plus épanouie. En plus du coaching, Carol propose des formations qui aident les professionnels à mieux réussir dans leur carrière.

Elle est passionnée par ce qu'elle fait et veut que les autres connaissent un avenir différent souhaité. Elle se spécialise pour vous aider à explorer votre passé, à explorer votre avenir, à explorer comment ce que vous avez fait a ou n'a pas fonctionné pour vous jusqu'à présent, et à explorer ce que vous voulez faire ensuite - pour créer un avenir différent souhaité.

Marque Dave Nelson

Dave Nelson est un auteur, un conférencier et un homme d'affaires prospère. Il a parcouru le monde pour parler au public de l'entrepreneuriat, du marketing et des médias sociaux. Le livre récent de Dave, The Karma Project: A New Way to Make Good Things Happen, est sorti en 2013.

Le projet Karma est une lecture incontournable pour tous ceux qui veulent réussir dans la vie et les affaires et sortir des ornières et des routines qui ne fonctionnent tout simplement pas.

Dave enseigne des leçons puissantes sur la façon d'être heureux et; il livre ses enseignements avec esprit, sagesse, réflexion révolutionnaire, honnêteté, énergie, pertinence, compassion et beaucoup de plaisir.

Marque Marie Forléo

Marie Forleo est la fondatrice de MarieForleo.com, un site Web qui fournit des conseils sur l'entrepreneuriat, le marketing et la conception de style de vie. Elle est également la créatrice de la B-School, un cours en ligne qui enseigne aux entrepreneurs comment démarrer et développer leur entreprise.

Marie est une entrepreneure prospère et a été présentée dans des publications telles que le New York Times, Forbes et Entrepreneur. Elle se passionne pour aider les autres à atteindre leurs objectifs et a aidé des milliers de personnes à démarrer et à développer leur entreprise.

Marque Matt Nomade

Nomadic Matt est un blogueur de voyage et auteur. Il est le fondateur du site Web Nomadic Matt, qui fournit des conseils sur les voyages et la budgétisation. Il a été présenté dans des publications telles que le New York Times, le Huffington Post et Forbes.

Nomadic Matt est passionné par les voyages et pense que tout le monde devrait avoir la possibilité d'explorer le monde. Il a voyagé dans plus de 55 pays et a aidé des milliers de personnes à faire de même.

Marque Tony Robbins

Tony Robbins est coach de vie, auteur et conférencier. Il est le fondateur de Robbins Research International, qui propose des programmes d'entraide et de développement personnel. Il a été présenté dans des publications telles que le New York Times, le Huffington Post et Forbes.

Tony Robbins se passionne pour aider les autres à atteindre leurs objectifs et a aidé des millions de personnes à faire de même. Il est un coach de vie, un auteur et un conférencier qui a aidé des personnes de tous horizons à réussir.

Marque Pam Moore

Pam Moore est une stratège des médias sociaux et PDG de Marketing Nutz, une agence de marketing des médias sociaux. Elle est également l'auteur du livre The Social Media Marketing Book.

Pam est passionnée par les médias sociaux et pense que c'est l'un des meilleurs moyens de se connecter avec les autres et d'établir des relations. Elle a aidé des milliers de personnes à apprendre à utiliser les médias sociaux à leur avantage et a figuré dans des publications telles que The Huffington Post, Forbes et Entrepreneur.

Marque Felicia Hatcher

Felicia Hatcher est blogueuse et auteure. Elle a été présentée dans des publications telles que Forbes et Entrepreneur. Felicia est passionnée par l'entrepreneuriat et pense que le monde a beaucoup à apprendre des entrepreneurs. Elle donne des conseils sur la façon dont n'importe qui peut devenir entrepreneur et bâtir une entreprise prospère dans la société d'aujourd'hui.

Marque Adam Enfroy

Adam Enfroy est un blogueur et auteur passionné par l'entrepreneuriat. Il a été présenté dans des publications telles que Forbes et Entrepreneur. Adam donne des conseils sur la façon dont n'importe qui peut devenir entrepreneur et bâtir une entreprise prospère dans la société d'aujourd'hui.

Comment rédiger une déclaration de marque personnelle efficace

Si vous envisagez sérieusement de créer une marque personnelle, vous devrez alors réfléchir à vos valeurs et à ce que ces valeurs disent aux clients potentiels. Réfléchissez à ce qui distingue votre entreprise de la concurrence. Que voulez-vous que les clients retiennent de votre marque ? Comment voulez-vous être perçu ? Quelles sont les qualités de votre entreprise ?

Bien qu'il soit important de savoir qui vous êtes, il est également important que les clients sachent à qui ils achètent. Plus important encore, les clients méritent de savoir comment leur argent est utilisé et s'ils en retirent une valeur pour leur achat.

Conclusion

La déclaration de marque personnelle est la partie la plus importante de votre stratégie marketing. C'est ce qui vous distinguera des autres dans un marché saturé, et cela peut vous aider à trouver de nouveaux clients, à établir votre crédibilité auprès d'employeurs potentiels et à développer votre entreprise. Si vous avez du mal à en trouver un par vous-même ou si vous avez besoin de conseils pour élaborer le vôtre, contactez notre équipe dès aujourd'hui pour plus d'informations sur la façon dont nous pouvons créer ensemble un plan efficace qui se démarque de la concurrence !