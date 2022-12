Nền kinh tế đang trong tình trạng thay đổi, và thị trường việc làm đang trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết. Tất cả điều này có nghĩa là bây giờ, hơn bao giờ hết, điều quan trọng là phải nổi bật giữa đám đông và được chú ý nhờ các kỹ năng của bạn.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách phát triển thương hiệu để mọi người biết bạn là ai và bạn có thể cung cấp những gì cho họ. Cho dù bạn đang tìm kiếm khách hàng hay một công việc mới, có một tuyên bố thương hiệu cá nhân xuất sắc sẽ giúp bạn thành công.

Hãy bắt đầu bằng cách xác định chính xác "thương hiệu cá nhân" có nghĩa là gì: Nó không nhất thiết đề cập đến bất kỳ chiến dịch tiếp thị hoặc chiến dịch quảng cáo nào. Thay vào đó, nó đề cập đến việc phát triển phong cách độc đáo của bạn và tạo sự hiện diện trực tuyến phản ánh tất cả các yếu tố này. Ví dụ.

Tuyên bố thương hiệu cá nhân là gì và tại sao bạn cần một tuyên bố

Một tuyên bố thương hiệu cá nhân là một lời giới thiệu về bản thân bạn. Đó là cách hoàn hảo để cho mọi người biết tất cả những gì bạn đang có - loại kỹ năng và dự án bạn đang tìm kiếm, bạn là một chuyên gia, niềm đam mê của bạn là gì. Có một cái sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tìm việc làm hoặc khách hàng vì nó giúp mọi người biết chính xác người mà họ có thể thuê thay vì phải phân loại qua hàng trăm hồ sơ xin việc.

Điều đầu tiên bạn cần làm là quyết định chọn ba từ mô tả chính xác nhất con người của bạn. Những từ này phải giống nhau trên tất cả các nền tảng truyền thông xã hội để nhà tuyển dụng hoặc khách hàng tiềm năng có thể dễ dàng nhìn thấy chúng.

Tại sao Tuyên bố Thương hiệu Cá nhân lại quan trọng?

Tuyên bố thương hiệu cá nhân rất quan trọng vì nó cho phép bạn kiểm soát hình ảnh của mình và khắc họa nó với người khác. Nó cũng giúp mọi người tìm thấy bạn và hiểu những gì bạn cung cấp dễ dàng hơn. Ngoài ra, tuyên bố về thương hiệu cá nhân có thể giúp bạn nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh và gây ấn tượng mạnh với các nhà tuyển dụng hoặc khách hàng tiềm năng.

Darrell Franklin Thương hiệu

Darrell Franklin Brand đã hoạt động trong lĩnh vực bất động sản hơn một thập kỷ và trong thời gian đó, đã quản lý và sở hữu các bất động sản tại và xung quanh Austin, Texas. Trong thập kỷ qua, Darrell đã có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng. Những mối quan hệ này đã được nhìn thấy qua sự thành công của anh ấy trong việc biến khách hàng thành bạn bè. Chìa khóa thành công của họ là hiểu nhu cầu của khách hàng và điều chỉnh thương hiệu của bạn sao cho nó phản ánh những gì khách hàng muốn nghe từ bạn. Với loại hình xây dựng thương hiệu cá nhân này, anh ta có thể cập nhật những phát triển mới nhất trên thị trường trong khi vẫn minh bạch về giá cả của mình.

Thương hiệu Madalyn Sklar

Madalyn Sklar Brand là một chuyên gia truyền thông xã hội, người giúp các doanh nghiệp khai thác sức mạnh của Twitter. Cô là tác giả của cuốn sách "Twitter for Business" và đã được trích dẫn trên Forbes, The Huffington Post và Mashable.

Madalyn là một diễn giả thường xuyên tại các hội nghị và sự kiện và đã dạy tiếp thị truyền thông xã hội cho các chủ doanh nghiệp, doanh nhân và các chuyên gia phi lợi nhuận trên toàn thế giới. Cô cũng là người sáng lập cuộc trò chuyện Twitter #SocialMediaChat, lúc 9 giờ tối thứ Tư hàng tuần theo giờ EST.

Điều khiến Madalyn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông xã hội là khả năng dịch các khái niệm phức tạp sang ngôn ngữ dễ hiểu.

Chris Do Brand

Chris Do Brand là một nhà thiết kế đồ họa, doanh nhân và tác giả đã có hơn 20 năm trong ngành. Ông là người sáng lập The Futur, một cơ quan sáng tạo chuyên giúp các doanh nghiệp tìm thấy tiếng nói của họ và nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh.

Chris cũng là đồng sáng lập của Canva, một nền tảng thiết kế trực tuyến đã được hàng triệu người trên thế giới sử dụng. Điều khiến Chris trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế đồ họa là khả năng tạo ra những thiết kế không chỉ đẹp mà còn là khả năng dạy người khác cách làm tương tự.

Irene Koehler Brand

Irene Koehler Brand là một chuyên gia trong lĩnh vực ra quyết định. Cô đã giúp hàng trăm người đưa ra quyết định thông qua các khóa học về ra quyết định của mình. Trong số những thứ khác, cô ấy dạy mọi người cách khám phá ưu và nhược điểm của một tình huống. Điều này giúp họ cân nhắc lựa chọn trước khi kết luận.

Tuyên bố xây dựng thương hiệu cá nhân này đáp ứng cả ba tiêu chí được nêu trong bài viết:

Irene Koehler Brand là chuyên gia trong lĩnh vực ra quyết định

Điều khiến Irene trở thành chuyên gia là khả năng dạy người khác cách đưa ra quyết định

Mọi người có thể truy cập các bài học này trực tuyến hoặc tại các hội thảo

Thương hiệu Troy Sandidge

Troy Sandidge Brand là một doanh nhân thành đạt đã có hơn 25 năm hoạt động trong giới kinh doanh. Ông là người sáng lập và Giám đốc điều hành của Sandidge & Associates, một công ty tiếp thị giúp các doanh nghiệp phát triển thương hiệu của họ.

Điều khiến Troy trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực tiếp thị là khả năng tạo ra không chỉ các chiến dịch thành công mà còn là khả năng dạy người khác cách làm tương tự. Troy đã được trích dẫn trong các ấn phẩm như Forbes và The Huffington Post và là một diễn giả thường xuyên tại các hội nghị và sự kiện.

Thương hiệu Austin Belcak

Thương hiệu Debbie Levitt

Elizabeth Morgan Thương hiệu

Elizabeth Morgan Brand là người sáng lập Octopus Marketing, một công ty tiếp thị giúp các doanh nghiệp phát triển phạm vi tiếp cận của họ. Điều khiến Elizabeth trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực tiếp thị là khả năng không chỉ tạo ra các chiến dịch thành công mà còn là khả năng dạy người khác cách làm tương tự. Elizabeth cũng là một trong "10 nữ doanh nhân hàng đầu thay đổi thế giới" của Forbes. Cô đã được giới thiệu bởi các ấn phẩm như The Huffington Post và Bloomberg Businessweek.

Thương hiệu Diego Granados

Diego Granados Brand cung cấp dịch vụ hướng tới việc giúp mọi người xây dựng thương hiệu của họ. Điều khiến Diego trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực tiếp thị là khả năng của anh ấy không chỉ tạo ra những thương hiệu thành công mà còn dạy những người khác cách làm điều tương tự. Ông là diễn giả thường xuyên tại các hội nghị và sự kiện và là nhà văn đóng góp cho một số ấn phẩm. Diego đã được trích dẫn trong các ấn phẩm như Forbes, HuffPost và Bloomberg Businessweek.

Thương hiệu Andrea Perez

Tên tôi là Andrea Perez Vera, và tôi là người sáng lập Thương hiệu Andrea Perez. Tôi thành lập công ty này vì tôi tin rằng mỗi người đều xứng đáng có một phong cách riêng, độc đáo. Với rất nhiều thương hiệu khác nhau, thật khó để tìm ra nơi bắt đầu. Tôi tạo ra thương hiệu của mình với mục đích giúp mọi người thể hiện bản thân thông qua quần áo.

Tôi chuyên về phong cách chất lượng cao, khiêm tốn, hoàn hảo cho những người muốn có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng duy trì sự trung thành với niềm tin của họ. Công ty của tôi chuyên về hàng may mặc đặt làm theo yêu cầu của từng cá nhân. Thật tuyệt vời cho những phụ nữ muốn một cái gì đó khiêm tốn trông cũng sôi nổi hoặc vui nhộn hoặc truyền thống hoặc táo bạo, tùy thuộc vào những gì họ yêu thích!

Thương hiệu Elon Musk

Elon Musk là một ông trùm kinh doanh, nhà đầu tư và nhà phát minh, người đồng sáng lập PayPal và Tesla Motors. Anh ấy cũng thành lập SpaceX và hiện đang làm việc để phát triển Hyperloop. Ông được biết đến rộng rãi với những ý tưởng có tầm nhìn xa và khả năng biến chúng thành hiện thực.

Elon Musk là một nhân vật đầy cảm hứng về sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro và sự cống hiến của mình cho sự đổi mới. Anh ấy đã chứng minh rằng bất cứ điều gì cũng có thể làm được nếu bạn đặt hết tâm trí vào nó và không bao giờ bỏ cuộc. Nói như lời của Nelson Mandela thì: “Tôi luôn biết rằng sâu thẳm trong mỗi con người đều có một tia sáng vĩ đại đang chờ được bùng cháy”.

Gary Vaynerchuk Thương hiệu

Gary Vaynerchuk là một doanh nhân sinh ra ở Belarus. Anh ấy là Giám đốc điều hành của Vayner Media, công ty mà anh ấy bắt đầu khi mới 24 tuổi, khiến anh ấy trở thành người trẻ nhất ở vị trí của mình cho đến nay.

Ông cũng đã viết hai cuốn sách bán chạy nhất của New York Times, "Jab Jab Jab Right Hook" và "Crush It."

Từ năm 2008, Gary đã làm giám khảo cho chương trình truyền hình nổi tiếng Shark Tank. Ông cũng là Giám đốc điều hành của Vayner Kitchen. Gary được Tạp chí Forbes vinh danh là một trong những CEO dưới 40 tuổi có ảnh hưởng nhất của Mỹ vào năm 2009 và một lần nữa vào năm 2011.

Thương hiệu Charli Marie

Charli Marie là một người phụ nữ đã trải qua nhiều điều, và khi vượt qua chúng thành công, cô ấy đang cố gắng truyền cảm hứng cho những người khác. Charli sinh năm 1982, và cuộc đời của cô ấy bắt đầu rất tuyệt. Cô là con gái duy nhất của một gia đình rất giàu có, nhưng tất cả đã thay đổi khi cô tròn 20 tuổi. Cha cô mất khi cô 19 tuổi, và ở tuổi 20, cô phát hiện ra mình mang song thai sẽ chào đời vài tuần trước sinh nhật thứ 21 của cô. Charli đã giữ đứa bé và giấu nó với gia đình trong nhiều tháng nhưng sau đó quyết định nói với cha cô, người không vui về việc có cháu.

Thương hiệu Alice Thorpe

Thương hiệu đồ len Nesha

Thương hiệu Nesha Woolery được thành lập bởi Nesha Woolery vào năm 2017. Thương hiệu được thiết kế dành cho những người phụ nữ luôn cảm thấy tự tin và xinh đẹp mỗi ngày. Các thiết kế bao gồm váy maxi, áo chẽn và váy. Tất cả các thiết kế được tạo ra bằng các loại vải khác nhau không chỉ trông đẹp mà còn cảm thấy tốt nữa. Khẩu hiệu của công ty là "bạn xứng đáng", có nghĩa là bạn xứng đáng được nhìn và cảm nhận hết mình.

Thương hiệu XO Pixel

Thương hiệu XO Pixel là một công ty quần áo được thành lập vào năm 2017. Thương hiệu được thiết kế cho những người phụ nữ cảm thấy tự tin và xinh đẹp mỗi ngày. Các thiết kế bao gồm váy maxi, áo chẽn và váy. Tất cả các thiết kế được tạo ra bằng các loại vải khác nhau không chỉ trông đẹp mà còn cảm thấy tốt nữa. Khẩu hiệu của công ty là "bạn xứng đáng", có nghĩa là bạn xứng đáng được nhìn và cảm nhận hết mình.

Thương hiệu Bill Nye

Bill Nye, Science Guy, là một nhà giáo dục khoa học người Mỹ, người dẫn chương trình truyền hình và kỹ sư cơ khí, người luôn có niềm đam mê với khoa học. Anh được biết đến với cái tên Bill Nye the Science Guy sau khi tham gia chương trình giáo dục cùng tên từng đoạt giải Emmy. Sự tò mò về khoa học đã đưa anh đến Đại học Cornell để học đại học, nơi anh lấy bằng Kỹ sư Cơ khí.

Ông tiếp tục theo học tại Đại học Cambridge, nơi ông lấy bằng Tiến sĩ về Kỹ thuật Cơ khí. Bill Nye cũng đã từng là giáo sư kỹ thuật cơ khí tại Đại học Cornell và đã viết một số cuốn sách về các chủ đề khoa học.

Brian Dean Brand

Brian Dean là một nhà tiếp thị internet và chuyên gia SEO, người đã thành lập trang web Backlinko. Brian được biết đến với những nghiên cứu chuyên sâu và khả năng giảng dạy các khái niệm SEO phức tạp một cách dễ hiểu. Blog của anh ấy là một trong những blog tiếp thị phổ biến nhất trên internet, và anh ấy được coi là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực SEO.

Kiến thức sâu rộng của Brian về SEO đã giúp anh đạt được thành công đáng kinh ngạc trong công việc kinh doanh trực tuyến của mình. Chỉ trong vài năm, anh ấy đã xây dựng được một doanh nghiệp trị giá hàng triệu đô la cung cấp dịch vụ SEO cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Thương hiệu Tony Robbins

Tony Robbins là một doanh nhân, tác giả và diễn giả truyền động lực người Mỹ, người đã giúp hàng triệu người đạt được thành công trong cuộc sống của họ. Ông được coi là một trong những diễn giả thành công nhất trên thế giới, và những lời dạy của ông đã giúp mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội đạt được mục tiêu của họ.

Tony Robbins là một người ủng hộ nhiệt tình cho sự trưởng thành và phát triển cá nhân. Anh ấy tin rằng mọi người đều có tiềm năng để đạt được những điều tuyệt vời, và anh ấy đã dành cả cuộc đời mình để giúp mọi người nhận ra hết tiềm năng của mình. Những lời dạy của ông dựa trên nguyên tắc “nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống của mình, trước tiên bạn phải thay đổi suy nghĩ của mình”.

Thương hiệu Melyssa Griffin

Melyssa Griffin là một chuyên gia truyền thông xã hội và nhà tiếp thị trực tuyến, người đã giúp hàng trăm doanh nghiệp đạt được thành công trực tuyến. Cô là nhà sáng lập của hai doanh nghiệp thành công, đó là MelyssaGriffin.com và Femtosystemur.com.

Melyssa là một diễn giả rất được săn đón và đã phát biểu tại các sự kiện trên toàn thế giới. Những lời dạy của bà dựa trên kinh nghiệm cá nhân của bà để xây dựng các doanh nghiệp thành công từ con số không. Cô được biết đến với khả năng giảng dạy các khái niệm phức tạp một cách dễ hiểu và blog của cô là một trong những blog tiếp thị phổ biến nhất trên internet.

Chỉ trong một vài năm, Melyssa đã quản lý để xây dựng hai doanh nghiệp thành công cung cấp các dịch vụ có giá trị cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Thương hiệu Shaun White

Shaun White là một vận động viên trượt ván và trượt ván trượt tuyết chuyên nghiệp người Mỹ, người đã giành được ba huy chương vàng Olympic. Anh cũng là vận động viên trượt tuyết thành công nhất trong lịch sử Thế vận hội X, với 18 huy chương vàng và tổng số 26 huy chương.

Shaun White được nhiều người coi là vận động viên trượt tuyết vĩ đại nhất mọi thời đại. Anh ấy đã giành được nhiều huy chương vàng Thế vận hội Olympic và X hơn bất kỳ vận động viên nào khác trong lịch sử, và kỹ năng trượt ván trên tuyết của anh ấy là vô song. Shaun White là một nhà vô địch thực sự và là nguồn cảm hứng cho các vận động viên trên toàn thế giới.

Thương hiệu Tim Ferriss

Tim Ferriss là một tác giả, doanh nhân và diễn giả người Mỹ, người đã viết một số cuốn sách bán chạy nhất về sự trưởng thành và phát triển cá nhân. Những cuốn sách của ông dựa trên kinh nghiệm cá nhân của chính ông về việc đạt được thành công trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống.

Tim Ferriss là một diễn giả rất được săn đón và đã từng diễn thuyết tại các sự kiện trên toàn thế giới. Những lời dạy của ông dựa trên kinh nghiệm cá nhân của chính ông để xây dựng các doanh nghiệp thành công từ con số không. Ông được biết đến với khả năng giảng dạy các khái niệm phức tạp một cách dễ hiểu và blog của ông là một trong những blog tiếp thị phổ biến nhất trên internet.

Chỉ trong vài năm, Tim Ferriss đã thành công trong việc xây dựng một số doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ có giá trị cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Thương hiệu Roberto Blake

Roberto Blake là một diễn viên và ca sĩ người Mỹ gốc Cuba, người đã đóng vai chính trong hơn 50 chương trình truyền hình và phim. Anh được biết đến với vai Renzo trong phim sitcom "Sanford and Son" và vai chính Samson Blake trong phim truyền hình "The Young and the Restless".

Thương hiệu Martha Stewart

Martha Stewart là một bà trùm truyền thông, nhà văn, người dẫn chương trình truyền hình và nhà sản xuất đã được công nhận vì những thành tựu của mình trong lĩnh vực ẩm thực và ngành công nghiệp giải trí. Cô đã được trao Huy chương vàng Thế vận hội ẩm thực thế giới, mười bằng tiến sĩ danh dự của các trường đại học trên toàn thế giới và được vinh danh là "Người phụ nữ xuất sắc của Mỹ" vào năm 1991.

Martha Stewart rất tâm huyết trong việc đưa ra những lời khuyên toàn diện cho mọi người để họ có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn hơn. Khi không làm việc trên chương trình truyền hình tương ứng hoặc nấu các công thức nấu ăn mới ở nhà với bạn bè, Martha Stewart dành thời gian phát triển K-mart, JCPenny's và nhiều công ty khác.

Thương hiệu Casey Neistat

Casey Neistat là một nhân vật YouTube. Vào ngày 21 tháng 2 năm 2016, Casey Neistat đã phát hành một video mang tên “Snow Day” trên kênh YouTube của anh ấy. Đoạn video ghi lại các sự kiện của trận bão tuyết tấn công thành phố New York vào ngày 20 tháng 2 và ngày hôm sau. Casey Neistat đã sử dụng số lượt theo dõi trên mạng xã hội lớn của mình để giúp đỡ những người không có nhiệt hoặc năng lượng sau cơn bão Sandy năm 2012, cũng như những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Nepal năm 2015.

Thương hiệu Mindy Kaling

Mindy Kaling là một nữ diễn viên, diễn viên hài và nhà văn người Mỹ. Cô là người sáng tạo và là ngôi sao của loạt phim The Mindy Project của Fox / Hulu. Kaling sinh ra ở Cambridge, Massachusetts, có cha mẹ là người Ấn Độ giáo theo đạo Hindu. Cô lớn lên ở Newton, Massachusetts, và theo học Đại học Dartmouth, thành viên của đoàn hài kịch ngẫu hứng The Dog Day Players.

Kaling trở nên nổi tiếng nhờ công việc của cô trên The Office của NBC. Cô đóng vai Kelly Kapoor, lấy cảm hứng từ mẹ cô, một OB-GYN. Ngoài vai diễn trong The Office, Kaling đã viết kịch bản và đóng vai chính trong các bộ phim The 40-Year-Old Virgin (2005), License to Wed (2007).

Thương hiệu đồ họa Satori

Satori Graphics chuyên về minh họa tùy chỉnh, công việc hoa hồng, logo và thiết kế web. Chúng tôi cung cấp mức giá phải chăng cho các dịch vụ của chúng tôi, ưu tiên người đến trước! Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra các thiết kế gắn kết, nhất quán và dễ dàng được công nhận trong tất cả các sản phẩm hoặc tài sản của công ty bạn.

Thương hiệu Billie Eilish

Billie Eilish là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Cô bắt đầu sáng tác âm nhạc vào năm 2011, khi 11 tuổi, đăng tải các bản cover của các bài hát lên mạng. Khi Eilish 13 tuổi, cô đã trở nên nổi tiếng trên nền tảng chia sẻ âm thanh SoundCloud sau khi phát hành hai bài hát gốc của mình, "Ocean Eyes" và "Hold Your Breath". Đến tháng 2 năm 2018, cô ấy đã tích lũy được hơn 240 triệu lượt stream trên tất cả các nền tảng mạng xã hội của mình cộng lại.

Thương hiệu Larry Kim

Larry Kim là một chuyên gia tiếp thị trực tuyến kỳ cựu và là người sáng lập của WordStream.com. Anh ấy đã được xếp hạng là một trong những người có ảnh hưởng tiếp thị hàng đầu. Trong bài báo 10 Quy luật Không thể chối cãi của Tiếp thị Internet, ông nhấn mạnh rằng tiếp thị Internet là về sự phù hợp, không phải là các thủ thuật tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ngẫu nhiên.

Thương hiệu Ann Handley

Ann Handley là một nữ doanh nhân và nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng. Cô là Giám đốc Nội dung của MarketingProfs, một công ty chuyên đào tạo về các kỹ năng tiếp thị kỹ thuật số. Ann Handley cũng là tác giả của sách bán chạy nhất của New York Times. Mọi người đều viết hướng dẫn bắt đầu của bạn để tạo nội dung tốt đến kỳ lạ. Ngoài việc viết lách, cô ấy đã được giới thiệu trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau như Forbes.com, Mashable.com, Huffington Post, và Tạp chí Doanh nhân. "

Thương hiệu Brittany Berger

Brittany Berger là một nhà tư vấn tiếp thị và thương hiệu cá nhân và huấn luyện viên cuộc sống. Cô ấy giúp các chuyên gia và doanh nhân tạo ra một thương hiệu cá nhân đích thực, có ý nghĩa và sinh lợi có thể được tận dụng để thu hút đúng khách hàng, phát triển kinh doanh và thăng tiến sự nghiệp của họ.

Brittany đã làm được điều này bằng cách tận dụng kinh nghiệm cá nhân của mình để giúp mọi người hành động trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống - chẳng hạn như kinh doanh, sức khỏe, các mối quan hệ, v.v. Những lĩnh vực chuyên môn này đã chuyển thành nhiều kỹ năng mà cô ấy mang lại cho khách hàng của mình.

Niềm đam mê thay đổi đã khơi dậy hành trình của cô từ một ngôi nhà bị bạo hành trở thành một doanh nhân xã hội năng động trên toàn cầu. Không chỉ là sống sót, Brittany còn phát triển bằng cách giúp những người khác làm điều tương tự.

Thương hiệu Neil Patel

Neil Patel là một trong những chuyên gia marketing hàng đầu thế giới. Ông đã được trích dẫn trong các ấn phẩm như The New York Times, Wall Street Journal và CNN. Blog của anh ấy, Quicksprout.com, tạo ra hơn 300 triệu lượt xem trang mỗi tháng.

Năm 2007 Neil đồng sáng lập CrazyEgg với Hiten Shah. Năm 2010, anh thành lập KISSmetrics, một công ty phân tích trang web được Google mua lại vào năm 2013 với giá 200 triệu đô la.

Năm 2012, ông phát hành cuốn sách đầu tiên của mình, "Người gác cổng", cuốn sách lọt vào danh sách bán chạy nhất của Wall Street Journal.

Thương hiệu Sujan Patel

Sujan Patel là một chuyên gia tiếp thị và doanh nhân. Ông có hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số và đã làm việc với một số thương hiệu lớn nhất trên thế giới, bao gồm Salesforce, Oracle, NBC và Coca-Cola.

Sujan là đồng sáng lập của WebProfits US, một cơ quan tiếp thị kỹ thuật số. Anh cũng là người đồng sáng lập ContentMarketer.io, một nền tảng tiếp thị nội dung. Và anh ấy là đồng sáng lập của Narrow.io, một công cụ tự động hóa của Twitter.

Sujan là một nhà văn xuất bản trên Huffington Post, Inc.com, và Entrepreneur.com, trong số những người khác.

Thương hiệu Jessi Fearon

Jessi Fearon là một nhà tư vấn tiếp thị và thương hiệu cá nhân và huấn luyện viên cuộc sống. Cô ấy giúp các chuyên gia và doanh nhân tạo ra một thương hiệu cá nhân đích thực, có ý nghĩa và sinh lợi có thể được tận dụng để thu hút đúng khách hàng, phát triển kinh doanh và thăng tiến sự nghiệp của họ.

Jessi đã làm được điều này bằng cách tận dụng kinh nghiệm cá nhân của mình để giúp mọi người hành động trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống - chẳng hạn như kinh doanh, sức khỏe, các mối quan hệ, v.v. Những lĩnh vực chuyên môn này đã chuyển thành nhiều kỹ năng mà cô ấy mang lại cho khách hàng của mình.

Niềm đam mê thay đổi của cô ấy đã được khơi dậy bởi hành trình của cô ấy từ một ngôi nhà bị bạo hành trở thành một doanh nhân xã hội năng động trên toàn cầu. Không chỉ sống sót, Jessi còn phát triển trong việc giúp đỡ những người khác làm điều tương tự.

Thương hiệu Carol Tice

Carol Tice là người sáng lập và CEO của công ty huấn luyện điều hành, Carol Tice Coaching. Công ty cung cấp dịch vụ huấn luyện cho những người đàn ông và phụ nữ chuyên nghiệp đang tìm kiếm một cuộc sống trọn vẹn hơn. Ngoài huấn luyện, Carol cung cấp các khóa đào tạo giúp các chuyên gia đạt được thành công lớn hơn trong sự nghiệp của họ.

Cô ấy đam mê những gì mình làm và muốn người khác trải nghiệm một tương lai khác mong muốn. ' Cô ấy chuyên giúp bạn khám phá quá khứ, khám phá tương lai của bạn, khám phá những gì bạn đang làm có hiệu quả hay không cho đến nay và khám phá những gì bạn muốn làm tiếp theo - để tạo ra một tương lai khác mong muốn.

Thương hiệu Dave Nelson

Dave Nelson là một tác giả, diễn giả và một doanh nhân thành đạt. Anh ấy đã đi khắp thế giới để nói chuyện với khán giả về tinh thần kinh doanh, tiếp thị và truyền thông xã hội. Cuốn sách gần đây của Dave, The Karma Project: A New Way to Make Good Things Happen, được phát hành vào năm 2013.

Dự án Karma là một cuốn sách phải đọc cho bất kỳ ai muốn thành công trong cuộc sống và kinh doanh và thoát ra khỏi những thói quen và thói quen không hiệu quả.

Dave dạy những bài học mạnh mẽ về cách hạnh phúc-và; ông truyền đạt những lời dạy của mình với sự hóm hỉnh, thông thái, tư duy đột phá, trung thực, năng lượng, phù hợp, từ bi - và rất nhiều niềm vui.

Thương hiệu Marie Forleo

Marie Forleo là người sáng lập MarieForleo.com, một trang web cung cấp lời khuyên về khởi nghiệp, tiếp thị và thiết kế phong cách sống. Cô cũng là người tạo ra B-School, một khóa học trực tuyến hướng dẫn các doanh nhân cách bắt đầu và phát triển doanh nghiệp của họ.

Marie là một doanh nhân thành đạt và đã xuất hiện trên các ấn phẩm như The New York Times, Forbes và Entrepreneur. Cô ấy đam mê giúp đỡ người khác đạt được mục tiêu của họ và đã giúp hàng nghìn người bắt đầu và phát triển doanh nghiệp của họ.

Thương hiệu Nomadic Matt

Nomadic Matt là một blogger và tác giả du lịch. Anh ấy là người sáng lập trang web Nomadic Matt, chuyên cung cấp lời khuyên về du lịch và lập ngân sách. Ông đã được giới thiệu trên các ấn phẩm như The New York Times, The Huffington Post và Forbes.

Nomadic Matt đam mê du lịch và tin rằng mọi người nên có cơ hội khám phá thế giới. Anh ấy đã đi đến hơn 55 quốc gia và đã giúp hàng nghìn người làm được điều tương tự.

Thương hiệu Tony Robbins

Tony Robbins là một nhà huấn luyện cuộc sống, tác giả và diễn giả. Ông là người sáng lập Robbins Research International, tổ chức cung cấp các chương trình phát triển bản thân và cá nhân. Ông đã được giới thiệu trên các ấn phẩm như The New York Times, The Huffington Post và Forbes.

Tony Robbins rất đam mê giúp đỡ người khác đạt được mục tiêu của họ và đã giúp hàng triệu người làm được như vậy. Anh ấy là một huấn luyện viên cuộc sống, một tác giả và một diễn giả đã giúp mọi người từ mọi tầng lớp xã hội đạt được thành công.

Thương hiệu Pam Moore

Pam Moore là nhà chiến lược truyền thông xã hội và là Giám đốc điều hành của Marketing Nutz, một công ty tiếp thị truyền thông xã hội. Cô cũng là tác giả của cuốn sách Tiếp thị Truyền thông Xã hội.

Pam đam mê truyền thông xã hội và tin rằng đó là một trong những cách tốt nhất để kết nối với những người khác và xây dựng mối quan hệ. Cô đã giúp hàng nghìn người học cách sử dụng mạng xã hội để làm lợi thế của họ và được đăng trên các ấn phẩm như The Huffington Post, Forbes và Entrepreneur.

Thương hiệu Felicia Hatcher

Felicia Hatcher là một blogger và tác giả. Cô đã được giới thiệu trên các ấn phẩm như Forbes và Entrepreneur. Felicia đam mê chủ nghĩa kinh doanh và tin rằng thế giới có rất nhiều điều để học hỏi từ các doanh nhân. Cô ấy đưa ra lời khuyên về cách bất kỳ ai cũng có thể trở thành một doanh nhân và xây dựng một doanh nghiệp thành công trong xã hội ngày nay.

Thương hiệu Adam Enfroy

Adam Enfroy là một blogger và tác giả đam mê khởi nghiệp. Anh ấy đã được giới thiệu trên các ấn phẩm như Forbes và Entrepreneur. Adam đưa ra lời khuyên về cách bất kỳ ai cũng có thể trở thành một doanh nhân và xây dựng một doanh nghiệp thành công trong xã hội ngày nay.

Cách viết Tuyên bố Thương hiệu Cá nhân Hiệu quả

Nếu bạn nghiêm túc về việc tạo ra một thương hiệu cá nhân, thì bạn sẽ cần phải suy nghĩ về các giá trị của mình và những giá trị này nói lên điều gì đối với khách hàng tiềm năng. Suy nghĩ về điều gì làm cho doanh nghiệp của bạn nổi bật so với đối thủ cạnh tranh. Bạn muốn khách hàng lấy đi điều gì từ thương hiệu của bạn? Bạn muốn được nhìn nhận như thế nào? Những phẩm chất của công ty bạn là gì?

Mặc dù biết bạn là ai, điều quan trọng là khách hàng phải biết họ đang mua hàng của ai. Quan trọng hơn, khách hàng xứng đáng được biết tiền của họ đang được sử dụng như thế nào và liệu họ có nhận được giá trị cho việc mua hàng của họ hay không.

Sự kết luận

Tuyên bố thương hiệu cá nhân là phần quan trọng nhất trong chiến lược tiếp thị của bạn. Đó là điều sẽ giúp bạn khác biệt với những người khác trong một thị trường bão hòa và nó có thể giúp bạn tìm kiếm khách hàng mới, thiết lập uy tín với các nhà tuyển dụng tiềm năng và phát triển doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc tự mình đưa ra một kế hoạch hoặc cần một số hướng dẫn để tạo cho mình một kế hoạch, hãy liên hệ với nhóm của chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm thông tin về cách chúng ta có thể cùng nhau tạo ra một kế hoạch hiệu quả, nổi bật so với đối thủ cạnh tranh!