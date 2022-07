경제는 유동적이며 고용 시장은 그 어느 때보다 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이 모든 것은 지금, 그 어느 때보다도 군중들 사이에서 눈에 띄고 당신의 기술로 주목받는 것이 중요하다는 것을 의미합니다.

이 기사에서는 사람들이 귀하가 누구이며 귀하가 제공할 수 있는 것이 무엇인지 알 수 있도록 브랜드를 개발하는 방법을 보여줍니다. 당신이 고객을 찾고 있든 새로운 직업을 찾고 있든, 훌륭한 개인 브랜드 성명이 있으면 성공하는 데 도움이 될 것입니다.

"개인 브랜딩"이 정확히 무엇을 의미하는지 정의하는 것으로 시작하겠습니다. 마케팅 캠페인이나 광고 캠페인을 반드시 언급하지는 않습니다. 대신, 고유한 스타일을 개발하고 이러한 모든 요소를 반영하는 온라인 존재를 만드는 것을 의미합니다. 예를 들어.

개인 브랜드 선언문이란 무엇이며 왜 필요한가요?

개인 브랜드 성명서는 자신에 대한 소개입니다. 그것은 사람들에게 당신의 모든 것, 즉 당신이 찾고 있는 기술과 프로젝트의 종류, 전문가로서의 당신이 누구인지, 당신의 열정이 무엇인지 말할 수 있는 완벽한 방법입니다. 하나가 있으면 수백 개의 이력서를 분류하는 대신 사람들이 고용할 수 있는 사람을 정확히 알 수 있기 때문에 직장이나 고객을 더 쉽게 찾을 수 있습니다.

가장 먼저 해야 할 일은 자신을 가장 잘 설명하는 세 단어를 결정하는 것입니다. 이 단어는 잠재적인 고용주나 고객이 쉽게 볼 수 있도록 모든 소셜 미디어 플랫폼에서 동일해야 합니다.

개인 브랜드 성명이 중요한 이유는 무엇입니까?

개인 브랜드 설명은 자신의 이미지를 제어하고 다른 사람들에게 묘사할 수 있기 때문에 중요합니다. 또한 사람들이 귀하를 찾고 귀하가 제공하는 제품을 더 쉽게 이해할 수 있습니다. 또한 개인 브랜드 설명은 경쟁에서 눈에 띄고 잠재적인 고용주나 고객에게 강한 인상을 주는 데 도움이 될 수 있습니다.

대럴 프랭클린 브랜드

Darrell Franklin Brand는 10년 넘게 부동산 업계에서 활동해 왔으며 그 기간 동안 텍사스 오스틴과 그 주변에서 부동산을 관리하고 소유했습니다. 지난 10년 동안 Darrell은 고객과 좋은 관계를 유지할 수 있었습니다. 이러한 관계는 고객을 친구로 만드는 그의 성공을 통해 확인되었습니다. 그들의 성공의 열쇠는 고객의 요구를 이해하고 고객이 당신에게서 듣고 싶어하는 것을 반영하도록 브랜드를 조정하는 것입니다. 이러한 유형의 개인 브랜딩을 통해 그는 가격에 대해 투명하게 공개하면서 시장의 최신 개발 상황을 따라갈 수 있었습니다.

Madalyn Sklar 브랜드

Madalyn Sklar Brand는 기업이 Twitter의 힘을 활용할 수 있도록 돕는 소셜 미디어 전문가입니다. 그녀는 "Twitter for Business"라는 책의 저자이며 Forbes, The Huffington Post 및 Mashable에 인용되었습니다.

Madalyn은 컨퍼런스 및 이벤트에서 자주 연사로 활동하며 전 세계의 비즈니스 소유자, 기업가 및 비영리 전문가에게 소셜 미디어 마케팅을 가르쳤습니다. 그녀는 또한 매주 수요일 오후 9시(동부 표준시)에 트위터 채팅 #SocialMediaChat의 창시자입니다.

Madalyn을 소셜 미디어 전문가로 만드는 것은 복잡한 개념을 이해하기 쉬운 언어로 번역하는 능력입니다.

크리스 두 브랜드

Chris Do Brand는 20년 넘게 업계에서 일해 온 그래픽 디자이너, 기업가 및 작가입니다. 그는 기업이 자신의 목소리를 내고 경쟁에서 돋보이도록 돕는 크리에이티브 에이전시인 Futur의 설립자입니다.

Chris는 전 세계 수백만 명의 사용자가 사용하는 온라인 디자인 플랫폼인 Canva의 공동 설립자이기도 합니다. Chris를 그래픽 디자인의 전문가로 만드는 것은 아름다운 디자인을 만드는 능력뿐 아니라 다른 사람들에게도 같은 작업을 가르치는 능력입니다.

아이린 쾰러 브랜드

Irene Koehler Brand는 의사 결정 분야의 전문가입니다. 그녀는 의사 결정 과정을 통해 수백 명의 사람들이 의사 결정을 내리는 데 도움을 주었습니다. 무엇보다도 그녀는 사람들에게 상황의 장단점을 탐색하는 방법을 가르칩니다. 이것은 그들이 결론을 내리기 전에 옵션을 평가하는 데 도움이 됩니다.

이 개인 브랜드 설명은 기사에 요약된 세 가지 기준을 모두 충족합니다.

Irene Koehler Brand는 의사결정 분야의 전문가입니다.

Irene을 전문가로 만드는 것은 다른 사람들에게 결정을 내리는 방법을 가르치는 능력입니다.

사람들은 온라인이나 워크샵에서 이러한 수업에 액세스할 수 있습니다.

트로이 샌디지 브랜드

Troy Sandidge Brand는 25년 이상 비즈니스 세계에서 일해 온 성공적인 기업가입니다. 그는 기업의 브랜드 성장을 지원하는 마케팅 회사인 Sandidge & Associates의 설립자이자 CEO입니다.

Troy를 마케팅 전문가로 만드는 것은 성공적인 캠페인을 만드는 능력뿐 아니라 다른 사람들에게도 동일한 방법을 가르칠 수 있는 능력입니다. Troy는 Forbes 및 The Huffington Post와 같은 출판물에서 인용되었으며 컨퍼런스 및 행사에서 자주 연설합니다.

오스틴 벨칵 브랜드

Austin Belcak Brand는 25년 이상 비즈니스 세계에서 일해 온 성공적인 기업가입니다. 그는 기업의 브랜드 성장을 지원하는 마케팅 회사인 Sandidge & Associates의 설립자이자 CEO입니다.

Austin을 마케팅 전문가로 만드는 것은 성공적인 캠페인을 만드는 능력뿐 아니라 다른 사람들에게도 동일한 방법을 가르칠 수 있는 능력입니다.

데비 레빗 브랜드

Debbie Levitt Brand는 25년 이상 비즈니스 세계에서 일해 온 성공적인 기업가입니다. 그녀는 기업의 브랜드 성장을 지원하는 마케팅 회사인 Sandidge & Associates의 설립자이자 CEO입니다.

Debbie를 마케팅 전문가로 만드는 것은 성공적인 캠페인을 만드는 능력뿐 아니라 다른 사람들에게도 같은 방법을 가르칠 수 있는 능력입니다.

엘리자베스 모건 브랜드

Elizabeth Morgan Brand는 기업의 도달 범위 확장을 지원하는 마케팅 회사인 Octopus Marketing의 설립자입니다. Elizabeth를 마케팅 전문가로 만드는 것은 성공적인 캠페인을 만드는 능력뿐 아니라 다른 사람들에게도 같은 방법을 가르칠 수 있는 능력입니다. 엘리자베스는 포브스의 "세계를 변화시키는 10대 여성 기업가" 중 한 명이기도 합니다. 그녀는 Huffington Post 및 Bloomberg Businessweek와 같은 출판물에 의해 소개되었습니다.

디에고 그라나도스 브랜드

디에고 그라나도스 브랜드는 사람들이 브랜드를 구축할 수 있도록 돕는 서비스를 제공합니다. 디에고를 마케팅 분야의 전문가로 만드는 것은 성공적인 브랜드를 만들 뿐만 아니라 다른 사람들에게도 같은 방법을 가르칠 수 있는 능력입니다. 그는 컨퍼런스와 행사에서 자주 연사를 하고 있으며 다수의 출판물에 기고하는 작가입니다. 디에고는 포브스, 허프포스트, 블룸버그 비즈니스위크와 같은 출판물에서 인용되었습니다.

안드레아 페레즈 브랜드

제 이름은 Andrea Perez Vera이고 Andrea Perez Brand의 설립자입니다. 나는 모든 사람이 독특하고 개인적인 스타일을 가질 자격이 있다고 믿었기 때문에 이 회사를 시작했습니다. 브랜드가 너무 많아서 어디서부터 시작해야 할지 막막할 수 있습니다. 나는 사람들이 옷을 통해 자신을 표현할 수 있도록 돕기 위해 내 브랜드를 만들었습니다.

나는 멋지게 보이고 싶지만 신념에 충실한 사람들에게 완벽한 고품질의 겸손한 스타일을 전문으로합니다. 우리 회사는 개인의 특정한 요구를 염두에 두고 만든 맞춤 의류를 전문으로 합니다. 무엇을 좋아하는지에 따라 펑키하거나 재미있거나 전통적이거나 대담해 보이는 겸손한 것을 원하는 여성에게 좋습니다!

일론 머스크 브랜드

Elon Musk는 PayPal과 Tesla Motors를 공동 설립한 비즈니스 거물이자 투자자이자 발명가입니다. 그는 또한 SpaceX를 설립했으며 현재 Hyperloop 개발 작업을 하고 있습니다. 그는 환상적인 아이디어와 그것을 현실로 만드는 능력으로 널리 알려져 있습니다.

Elon Musk는 기꺼이 위험을 감수하고 혁신에 대한 헌신을 보여주는 고무적인 인물입니다. 그는 결심하고 결코 포기하지 않는다면 무엇이든 가능하다는 것을 보여주었습니다. 넬슨 만델라(Nelson Mandela)의 말처럼, "나는 모든 인간의 마음 속 깊은 곳에는 점화되기를 기다리고 있는 위대함의 불꽃이 있다는 것을 항상 알고 있었습니다."

게리 Vaynerchuk 브랜드

Gary Vaynerchuk은 벨로루시에서 태어난 기업가입니다. 그는 불과 24세에 시작한 Vayner Media의 CEO로 현재까지 그의 직위에서 가장 어린 사람이 되었습니다.

그는 또한 두 권의 New York Times 베스트 셀러 책인 "Jab Jab Jab Right Hook"과 "Crush It"을 저술했습니다.

2008년부터 Gary는 인기 TV 쇼 Shark Tank의 심사위원으로 활동하고 있습니다. 그는 Vayner's Kitchen의 CEO이기도 합니다. Gary는 2009년과 2011년에 Forbes Magazine에서 미국에서 가장 영향력 있는 40세 미만 CEO 중 한 명으로 선정되었습니다.

찰리 마리 브랜드

Charli Marie는 많은 일을 경험한 여성이며, 이를 성공적으로 극복함으로써 다른 사람들에게 영감을 주기 위해 노력하고 있습니다. Charli는 1982년에 태어났고 그녀의 인생은 훌륭하게 시작되었습니다. 그녀는 매우 부유한 집안의 외동딸이었지만 그녀가 20살이 되자 모든 것이 바뀌었습니다. 그녀의 아버지는 그녀가 19세 때 세상을 떠났고, 20세 때 그녀는 21세 생일 몇 주 전에 태어날 쌍둥이를 임신했다는 사실을 알게 되었습니다. Charli는 아기를 키웠고 몇 달 동안 가족들에게 숨겨두었지만 손주를 얻는 것을 좋아하지 않는 아빠에게 알리기로 결정했습니다.

앨리스 소프 브랜드

네샤 울 브랜드

Nesha Woolery Brand는 2017년 Nesha Woolery에 의해 설립되었습니다. 이 브랜드는 매일 자신감과 아름다움을 느끼는 여성을 위해 디자인되었습니다. 디자인에는 맥시 드레스, 튜닉, 스커트가 포함됩니다. 모든 디자인은 보기에도 좋을 뿐만 아니라 촉감도 좋은 다양한 원단으로 제작되었습니다. 회사의 슬로건은 "당신은 가치가 있습니다"입니다. 이는 당신이 최고로 보이고 느낄 자격이 있음을 의미합니다.

XO 픽셀 브랜드

XO 픽셀 브랜드는 2017년에 런칭한 의류 회사입니다. 매일매일 자신감 넘치고 아름다워지는 여성들을 위해 디자인된 브랜드입니다. 디자인에는 맥시 드레스, 튜닉, 스커트가 포함됩니다. 모든 디자인은 보기에도 좋을 뿐만 아니라 촉감도 좋은 다양한 원단으로 제작되었습니다. 회사의 슬로건은 "당신은 가치가 있습니다"입니다. 이는 당신이 최고로 보이고 느낄 자격이 있음을 의미합니다.

빌 나이 브랜드

Science Guy인 Bill Nye는 항상 과학에 대한 열정을 가지고 있는 미국 과학 교육자, TV 발표자 및 기계 엔지니어입니다. 그는 같은 이름의 에미상을 수상한 교육 프로그램에 출연한 후 Bill Nye Science Guy로 알려지게 되었습니다. 그의 과학적 호기심으로 인해 그는 학부 과정을 위해 Cornell University에 입학하여 기계 공학 학위를 취득했습니다.

그는 케임브리지 대학에서 기계 공학 박사 학위를 취득했습니다. Bill Nye는 Cornell University에서 기계 공학 교수로 재직했으며 과학 주제에 대해 여러 권의 책을 저술했습니다.

브라이언 딘 브랜드

Brian Dean은 Backlinko 웹사이트를 설립한 인터넷 마케터이자 SEO 전문가입니다. Brian은 심층 연구와 복잡한 SEO 개념을 이해하기 쉬운 방식으로 가르치는 능력으로 유명합니다. 그의 블로그는 인터넷에서 가장 인기 있는 마케팅 블로그 중 하나이며 SEO 분야의 최고 전문가 중 하나로 간주됩니다.

Brian은 SEO에 대한 광범위한 지식을 바탕으로 온라인 비즈니스에서 놀라운 성공을 거두었습니다. 불과 몇 년 만에 그는 전 세계 기업에 SEO 서비스를 제공하는 수백만 달러 규모의 비즈니스를 구축할 수 있었습니다.

토니 로빈스 브랜드

멜리사 그리핀 브랜드

Melyssa Griffin은 수백 개의 기업이 온라인에서 성공할 수 있도록 도운 소셜 미디어 전문가이자 온라인 마케팅 담당자입니다. 그녀는 두 개의 성공적인 비즈니스, 즉 MelyssaGriffin.com과 Femtrepreneur.com의 설립자입니다.

Melyssa는 인기가 높은 연사이며 전 세계의 행사에서 연설했습니다. 그녀의 가르침은 처음부터 성공적인 비즈니스를 구축한 자신의 개인적인 경험을 기반으로 합니다. 그녀는 이해하기 쉬운 방식으로 복잡한 개념을 가르치는 능력으로 유명하며 그녀의 블로그는 인터넷에서 가장 인기 있는 마케팅 블로그 중 하나입니다.

불과 몇 년 만에 Melyssa는 전 세계 비즈니스에 가치 있는 서비스를 제공하는 두 개의 성공적인 비즈니스를 구축할 수 있었습니다.

숀 화이트 브랜드

Shaun White는 3개의 올림픽 금메달을 획득한 미국의 프로 스노보더이자 스케이트보더입니다. 그는 18개의 금메달과 26개의 총 메달을 획득하여 X Games 역사상 가장 성공적인 스노보더이기도 합니다.

Shaun White는 역사상 가장 위대한 스노보더로 널리 알려져 있습니다. 그는 역사상 그 어떤 운동선수보다 더 많은 올림픽과 X Games 금메달을 획득했으며 스노보드에서의 그의 기술은 타의 추종을 불허합니다. Shaun White는 진정한 챔피언이자 전 세계 운동선수들에게 영감을 줍니다.

팀 페리스 브랜드

팀 페리스(Tim Ferriss)는 미국 작가이자 기업가이자 대중 연설가로 개인의 성장과 발전에 관한 여러 베스트셀러를 저술했습니다. 그의 책은 삶의 다양한 영역에서 성공을 달성한 자신의 개인적인 경험을 기반으로 합니다.

팀 페리스(Tim Ferriss)는 인기 있는 연사이며 전 세계의 행사에서 연설했습니다. 그의 가르침은 처음부터 성공적인 비즈니스를 구축한 자신의 개인적인 경험을 기반으로 합니다. 그는 복잡한 개념을 이해하기 쉽게 가르치는 능력으로 유명하며 그의 블로그는 인터넷에서 가장 인기 있는 마케팅 블로그 중 하나입니다.

Tim Ferriss는 불과 몇 년 만에 전 세계 비즈니스에 가치 있는 서비스를 제공하는 여러 성공적인 비즈니스를 구축할 수 있었습니다.

로베르토 블레이크 브랜드

로베르토 블레이크는 쿠바계 미국인 배우이자 가수로 50개 이상의 TV 프로그램과 영화에 출연했습니다. 그는 시트콤 "Sanford and Son"에서 Renzo의 역할과 연속극 "Young and Restless"에서 Samson Blake의 주연 역할로 가장 잘 알려져 있습니다.

마사 스튜어트 브랜드

Martha Stewart는 요리 분야와 엔터테인먼트 산업에서 그녀의 업적을 인정받은 미디어 거물, 작가, 텔레비전 진행자 및 프로듀서입니다. 그녀는 세계 요리 올림픽에서 금메달을, 전 세계 대학에서 10개의 명예 박사 학위를 받았으며 1991년 "미국의 뛰어난 여성"으로 선정되었습니다.

Martha Stewart는 사람들이 삶을 더 온전히 즐길 수 있도록 포괄적인 조언을 제공하는 데 열정적입니다. Martha Stewart는 각자의 TV 프로그램을 진행하지 않거나 집에서 친구와 함께 새로운 요리법을 요리하지 않을 때 K-mart, JCPenny's 및 기타 여러 제품을 개발하는 데 시간을 보냅니다.

케이시 나이스타트 브랜드

Casey Neistat은 YouTube 인물입니다. 2016년 2월 21일 Casey Neistat은 자신의 YouTube 채널에 "Snow Day"라는 제목의 동영상을 공개했습니다. 이 비디오는 2월 20일과 그 다음날 뉴욕시를 강타한 눈보라의 사건을 연대순으로 기록했습니다. Casey Neistat은 2012년 허리케인 Sandy 이후 더위나 전력이 부족한 사람들과 2015년 네팔 지진으로 피해를 입은 사람들을 돕기 위해 자신의 대규모 소셜 미디어 팔로잉을 사용했습니다.

민디 칼링 브랜드

민디 캘링은 미국의 배우, 코미디언, 작가입니다. 그녀는 Fox/Hulu 시리즈 The Mindy Project의 제작자이자 스타입니다. Kaling은 매사추세츠 주 케임브리지에서 인도에서 온 힌두교 부모 사이에서 태어났습니다. 그녀는 매사추세츠 주 뉴턴에서 자랐고 즉흥 코미디 공연단 The Dog Day Players의 일원인 Dartmouth College에 다녔습니다.

Kaling은 NBC의 Office에서 그녀의 작업으로 유명해졌습니다. 그녀는 어머니인 산부인과에게서 영감을 받은 Kelly Kapoor를 연기했습니다. 사무실에서의 그녀의 역할 외에도 Kaling은 영화 The 40-Year-Oold Virgin (2005), License to Wed (2007)의 각본과 주연을 맡았습니다.

사토리 그래픽 브랜드

Satori Graphics는 맞춤형 일러스트레이션, 커미션 작업, 로고 및 웹 디자인을 전문으로 합니다. 우리는 선착순으로 서비스를 저렴한 가격으로 제공합니다! 우리의 목표는 모든 제품 또는 회사 자산에서 쉽게 인식할 수 있는 응집력 있고 일관된 디자인을 만드는 것입니다.

빌리 아일리시 브랜드

Billie Eilish는 싱어송라이터입니다. 그녀는 2011년 11세의 나이로 음악을 만들기 시작했으며 온라인에 노래 커버를 게시했습니다. Eilish는 13살 때 "Ocean Eyes"와 "Hold Your Breath"라는 두 곡의 오리지널 곡을 발표한 후 오디오 공유 플랫폼 SoundCloud에서 인기를 얻었습니다. 2018년 2월까지 그녀는 모든 소셜 미디어 플랫폼을 합산하여 2억 4천만 개 이상의 스트림을 축적했습니다.

래리 김 브랜드

Larry Kim은 베테랑 온라인 마케팅 전문가이자 WordStream.com의 설립자입니다. 그는 최고의 마케팅 인플루언서 중 한 명으로 선정되었습니다. 그의 기사 10 인터넷 마케팅의 반박할 수 없는 법칙에서 그는 인터넷 마케팅은 무작위 검색 엔진 최적화 트릭이 아니라 관련성에 관한 것이라고 강조합니다.

앤 핸들리 브랜드

Ann Handley는 잘 알려진 사업가이자 콘텐츠 제작자입니다. 그녀는 디지털 마케팅 기술 교육을 제공하는 회사인 MarketingProfs의 최고 콘텐츠 책임자입니다. 앤 핸들리는 New York Times 베스트셀러의 저자이기도 합니다. 모두가 말도 안 되게 좋은 콘텐츠를 만들기 위한 가이드를 작성합니다. 글을 쓰는 것 외에도 그녀는 Forbes.com, Mashable.com, Huffington Post, Entrepreneur Magazine과 같은 다양한 언론 매체에 소개되었습니다."

브리트니 버거 브랜드

Brittany Berger는 개인 브랜딩 및 마케팅 컨설턴트이자 라이프 코치입니다. 그녀는 전문가와 기업가가 올바른 고객을 유치하고 비즈니스를 성장시키며 경력을 발전시키는 데 활용할 수 있는 정통하고 의미 있고 수익성 있는 개인 브랜드를 만들 수 있도록 돕습니다.

Brittany는 비즈니스, 건강, 관계 등과 같은 삶의 다양한 영역에서 사람들이 행동을 취하도록 돕기 위해 개인적인 경험을 활용하여 이를 수행했습니다. 이러한 전문 분야는 그녀가 고객에게 제공하는 다양한 기술로 전환되었습니다.

변화에 대한 그녀의 열정은 학대받는 가정에서 전 세계를 떠도는 사회적 기업가로의 여정을 촉발했습니다. Brittany는 단순히 생존하는 것 이상으로 다른 사람들도 똑같이 하도록 돕는 데 성공합니다.

닐 파텔 브랜드

Neil Patel은 세계 최고의 마케팅 전문가 중 한 명입니다. 그는 New York Times, Wall Street Journal 및 CNN과 같은 출판물에 인용되었습니다. 그의 블로그인 Quicksprout.com은 한 달에 3억 회 이상의 페이지 뷰를 생성합니다.

2007년 Neil은 Hiten Shah와 함께 CrazyEgg를 공동 설립했습니다. 2010년 그는 2013년 Google에 2억 달러에 인수된 웹 분석 회사인 KISSmetrics를 만들었습니다.

2012년에 그는 월스트리트 저널의 베스트 셀러 목록에 오른 첫 번째 책 "The Gatekeeper"를 발표했습니다.

수잔 파텔 브랜드

Sujan Patel은 마케팅 전문가이자 기업가입니다. 그는 디지털 마케팅 분야에서 10년 이상의 경험을 가지고 있으며 Salesforce, Oracle, NBC 및 Coca-Cola를 비롯한 세계 최대 브랜드와 협력했습니다.

Sujan은 디지털 마케팅 대행사인 WebProfits US의 공동 설립자입니다. 그는 콘텐츠 마케팅 플랫폼인 ContentMarketer.io의 공동 설립자이기도 합니다. 그리고 그는 트위터 자동화 도구인 Narrow.io의 공동 설립자입니다.

Sujan은 Huffington Post, Inc.com 및 Entrepreneur.com 등에 기고하는 다작 작가입니다.

제시 피어론 브랜드

Jessi Fearon은 개인 브랜딩 및 마케팅 컨설턴트이자 인생 코치입니다. 그녀는 전문가와 기업가가 올바른 고객을 유치하고 비즈니스를 성장시키며 경력을 발전시키는 데 활용할 수 있는 정통하고 의미 있고 수익성 있는 개인 브랜드를 만들 수 있도록 돕습니다.

Jessi는 사람들이 비즈니스, 건강, 관계 등과 같은 삶의 다양한 영역에서 행동을 취하도록 돕기 위해 개인적인 경험을 활용하여 이를 수행했습니다. 이러한 전문 분야는 그녀가 고객에게 제공하는 다양한 기술로 전환되었습니다.

변화에 대한 그녀의 열정은 학대받는 가정에서 전 세계를 떠도는 사회적 기업가로의 여정에서 촉발되었습니다. Jessi는 단순히 생존하는 것 이상으로 다른 사람들도 그렇게 하도록 돕는 데 성공합니다.

캐롤 타이스 브랜드

Carol Tice는 경영진 코칭 회사인 Carol Tice Coaching의 설립자이자 CEO입니다. 회사는 보다 만족스러운 삶을 추구하는 전문 남성과 여성에게 코칭을 제공합니다. 코칭 외에도 Carol은 전문가가 자신의 경력에서 더 큰 성공을 거둘 수 있도록 돕는 교육을 제공합니다.

그녀는 자신이 하는 일에 열정적이며 다른 사람들이 원하는 다른 미래를 경험하기를 바랍니다.' 그녀는 당신이 과거를 탐색하고, 미래를 탐색하고, 지금까지 해온 일이 당신을 위해 어떻게 작용했는지 탐구하고, 다음에 하고 싶은 일을 탐색하여 원하는 다른 미래를 창조하도록 돕는 것을 전문으로 합니다.

데이브 넬슨 브랜드

Dave Nelson은 작가이자 연사이자 성공적인 사업가입니다. 그는 전 세계를 여행하며 기업가 정신, 마케팅 및 소셜 미디어에 관해 청중에게 연설했습니다. Dave의 최근 저서인 The Karma Project: A New Way to Make Good Things Happen이 2013년에 출간되었습니다.

카르마 프로젝트는 삶과 사업에서 성공하고 제대로 작동하지 않는 틀에 박힌 일상에서 벗어나고자 하는 모든 사람이 반드시 읽어야 할 필독서입니다.

Dave는 행복해지는 방법에 대한 강력한 교훈을 가르칩니다. 그는 재치, 지혜, 획기적인 사고, 정직, 에너지, 관련성, 동정심, 그리고 수많은 재미로 자신의 가르침을 전합니다.

마리 포를레오 브랜드

Marie Forleo는 기업가 정신, 마케팅 및 라이프스타일 디자인에 대한 조언을 제공하는 웹사이트 MarieForleo.com의 설립자입니다. 그녀는 또한 기업가에게 사업을 시작하고 성장시키는 방법을 가르치는 온라인 과정인 B-School의 창시자이기도 합니다.

Marie는 성공적인 기업가이며 The New York Times, Forbes 및 Entrepreneur와 같은 출판물에 소개되었습니다. 그녀는 다른 사람들이 목표를 달성하도록 돕는 데 열정적이며 수천 명의 사람들이 비즈니스를 시작하고 성장시키는 데 도움을 주었습니다.

노마딕 매트 브랜드

Nomadic Matt는 여행 블로거이자 작가입니다. 그는 여행 및 예산 책정에 대한 조언을 제공하는 웹사이트 Nomadic Matt의 설립자입니다. 그는 New York Times, The Huffington Post, Forbes와 같은 출판물에 기고했습니다.

Nomadic Matt는 여행에 열정적이며 모든 사람이 세계를 탐험할 기회를 가져야 한다고 믿습니다. 그는 55개국 이상을 여행했으며 수천 명의 사람들이 같은 일을 하도록 도왔습니다.

팸 무어 브랜드

Pam Moore는 소셜 미디어 전략가이자 소셜 미디어 마케팅 대행사인 Marketing Nutz의 CEO입니다. 그녀는 또한 The Social Media Marketing Book이라는 책의 저자이기도 합니다.

Pam은 소셜 미디어에 열정적이며 소셜 미디어가 다른 사람들과 연결하고 관계를 구축하는 가장 좋은 방법 중 하나라고 믿습니다. 그녀는 수천 명의 사람들이 소셜 미디어를 활용하는 방법을 배우도록 도왔고 Huffington Post, Forbes 및 Entrepreneur와 같은 출판물에 소개되었습니다.

Felicia Hatcher 브랜드

Felicia Hatcher는 블로거이자 작가입니다. 그녀는 Forbes 및 Entrepreneur와 같은 출판물에 소개되었습니다. Felicia는 기업가 정신에 열정적이며 세상에는 기업가로부터 배울 것이 많다고 믿습니다. 그녀는 오늘날 사회에서 누구나 기업가가 될 수 있고 성공적인 비즈니스를 구축할 수 있는 방법에 대한 조언을 제공합니다.

아담 엔프로이 브랜드

Adam Enfroy는 기업가 정신에 열정적인 블로거이자 작가입니다. 그는 Forbes 및 Entrepreneur와 같은 출판물에 소개되었습니다. Adam은 오늘날 사회에서 누구나 기업가가 될 수 있고 성공적인 비즈니스를 구축할 수 있는 방법에 대한 조언을 제공합니다.

효과적인 개인 브랜드 성명서를 작성하는 방법

개인 브랜드를 만드는 것에 대해 진지하게 생각하고 있다면 자신의 가치와 이러한 가치가 잠재 고객에게 무엇을 의미하는지 생각해야 합니다. 귀하의 비즈니스가 경쟁업체와 차별화되는 요소가 무엇인지 생각해 보십시오. 고객들이 당신의 브랜드에서 무엇을 얻었으면 합니까? 어떻게 인식되기를 원하십니까? 귀사의 자질은 무엇입니까?

당신이 누구인지 아는 것도 중요하지만 고객이 누구에게서 구매하는지 아는 것도 중요합니다. 더 중요한 것은 고객이 자신의 돈이 어떻게 사용되고 있으며 구매 가치가 있는지 알 권리가 있다는 것입니다.

결론

개인 브랜드 설명은 마케팅 전략에서 가장 중요한 부분입니다. 이는 포화된 시장에서 다른 사람들과 차별화되는 요소이며 새로운 고객을 찾고 잠재적인 고용주와 신뢰를 구축하며 비즈니스를 성장시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 스스로 계획을 세우는 데 어려움을 겪거나 직접 작성하는 데 지침이 필요한 경우 오늘 우리 팀에 연락하여 경쟁에서 눈에 띄는 효과적인 계획을 함께 만들 수 있는 방법에 대해 자세히 알아보세요!