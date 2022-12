L'economia è in piena evoluzione e il mercato del lavoro sta diventando più competitivo che mai. Tutto ciò significa che ora più che mai è importante distinguersi dalla massa e farsi notare per le proprie capacità.

Questo articolo vi mostrerà come sviluppare il vostro marchio in modo che le persone sappiano chi siete e cosa potete offrire loro. Che siate alla ricerca di clienti o di un nuovo lavoro, un'eccellente dichiarazione del vostro marchio personale vi aiuterà ad avere successo.

Iniziamo definendo cosa significa esattamente "personal branding": Non si riferisce necessariamente a una campagna di marketing o a una campagna pubblicitaria. Si tratta invece di sviluppare il vostro stile unico e di creare una presenza online che rifletta tutti questi fattori. Per esempio.

Che cos'è una dichiarazione del marchio personale e perché ne avete bisogno?

La dichiarazione del marchio personale è una presentazione di voi stessi. È il modo perfetto per dire alle persone di che cosa si tratta: che tipo di competenze e progetti si stanno cercando, chi siete come professionisti, quali sono le vostre passioni. Avere un curriculum vi renderà più facile trovare lavoro o clienti, perché aiuta le persone a sapere esattamente chi possono assumere, invece di passare in rassegna centinaia di curriculum.

La prima cosa da fare è decidere tre parole che descrivano al meglio chi siete. Queste parole devono essere le stesse su tutte le piattaforme di social media, in modo che i potenziali datori di lavoro o clienti possano vederle facilmente.

Perché è importante una dichiarazione sul marchio personale?

Una dichiarazione sul marchio personale è importante perché consente di controllare la propria immagine e di rappresentarla agli altri. Inoltre, rende più facile per le persone trovarvi e capire cosa offrite. Inoltre, una dichiarazione di marchio personale può aiutarvi a distinguervi dalla concorrenza e a fare una forte impressione su potenziali datori di lavoro o clienti.

Darrell Franklin Brand

Darrell Franklin Brand è attivo nel settore immobiliare da oltre un decennio e, in questo periodo, ha gestito e posseduto proprietà ad Austin e dintorni, in Texas. Negli ultimi dieci anni, Darrell è riuscito a mantenere un buon rapporto con i clienti. Questi rapporti si sono concretizzati nel suo successo nel trasformare i clienti in amici. La chiave del suo successo è la comprensione delle esigenze dei clienti e l'adattamento del proprio marchio in modo che rifletta ciò che i clienti vogliono sentire da voi. Grazie a questo tipo di personal branding, è stato in grado di tenersi al passo con gli ultimi sviluppi del mercato e di essere trasparente sui suoi prezzi.

Marchio Madalyn Sklar

Madalyn Sklar Brand è un'esperta di social media che aiuta le aziende a sfruttare la potenza di Twitter. È autrice del libro "Twitter for Business" ed è stata citata da Forbes, Huffington Post e Mashable.

Madalyn è spesso relatrice in conferenze ed eventi e ha insegnato social media marketing a proprietari di aziende, imprenditori e professionisti del settore non profit in tutto il mondo. È anche la fondatrice della chat di Twitter #SocialMediaChat, ogni mercoledì alle 21:00 EST.

Ciò che rende Madalyn un'esperta di social media è la sua capacità di tradurre concetti complessi in un linguaggio facile da capire.

Chris Do Brand

Chris Do Brand è un graphic designer, imprenditore e autore che opera nel settore da oltre 20 anni. È il fondatore di The Futur, un'agenzia creativa specializzata nell'aiutare le aziende a trovare la propria voce e a distinguersi dalla concorrenza.

Chris è anche il cofondatore di Canva, una piattaforma di design online utilizzata da milioni di persone in tutto il mondo. Ciò che rende Chris un esperto di design grafico è la sua capacità di creare non solo bellissimi design, ma anche di insegnare agli altri come fare lo stesso.

Irene Koehler Brand

Irene Koehler Brand è un'esperta nel campo del processo decisionale. Ha aiutato centinaia di persone a prendere decisioni attraverso i suoi corsi sul processo decisionale. Tra le altre cose, insegna alle persone come esplorare i pro e i contro di una situazione. Questo li aiuta a soppesare le opzioni prima di concludere.

Questa dichiarazione di personal branding soddisfa tutti e tre i criteri descritti nell'articolo:

Irene Koehler Brand è un'esperta nell'area del processo decisionale.

Ciò che rende Irene un'esperta è la sua capacità di insegnare agli altri come prendere decisioni.

Le persone possono accedere a queste lezioni online o durante i workshop

Troy Sandidge Brand

Troy Sandidge Brand è un imprenditore di successo che opera nel mondo degli affari da oltre 25 anni. È fondatore e CEO di Sandidge & Associates, una società di marketing che aiuta le aziende a far crescere i loro marchi.

Ciò che rende Troy un esperto di marketing è la sua capacità di creare non solo campagne di successo, ma anche di insegnare agli altri come fare lo stesso. Troy è stato citato in pubblicazioni come Forbes e The Huffington Post ed è spesso relatore a conferenze ed eventi.

Austin Belcak Brand

Austin Belcak Brand è un imprenditore di successo che opera nel mondo degli affari da oltre 25 anni. È fondatore e CEO di Sandidge & Associates, una società di marketing che aiuta le aziende a far crescere i loro marchi.

Ciò che rende Austin un esperto di marketing è la sua capacità di creare non solo campagne di successo, ma anche di insegnare agli altri come fare lo stesso. Troy è stato citato in pubblicazioni come Forbes e The Huffington Post ed è spesso relatore a conferenze ed eventi.

Debbie Levitt Brand

Debbie Levitt Brand è un'imprenditrice di successo che opera nel mondo degli affari da oltre 25 anni. È fondatrice e CEO di Sandidge & Associates, una società di marketing che aiuta le aziende a far crescere i loro marchi.

Ciò che rende Debbie un'esperta di marketing è la sua capacità di creare non solo campagne di successo, ma anche di insegnare agli altri come fare lo stesso. Troy è stata citata in pubblicazioni come Forbes e The Huffington Post ed è spesso relatrice in conferenze ed eventi.

Elizabeth Morgan Brand

Elizabeth Morgan Brand è la fondatrice di Octopus Marketing, un'azienda di marketing che aiuta le aziende ad aumentare la loro portata. Ciò che rende Elizabeth un'esperta di marketing è la sua capacità di creare non solo campagne di successo, ma anche di insegnare agli altri come fare lo stesso. Elizabeth è anche una delle "Top 10 donne imprenditrici che stanno cambiando il mondo" di Forbes. È stata segnalata da pubblicazioni come l'Huffington Post e Bloomberg Businessweek.

Marchio Diego Granados

Diego Granados Brand offre un servizio orientato ad aiutare le persone a costruire il proprio marchio. Ciò che rende Diego un esperto nel campo del marketing è la sua capacità non solo di creare marchi di successo, ma anche di insegnare agli altri come fare lo stesso. È spesso relatore a conferenze ed eventi e scrive per diverse pubblicazioni. Diego è stato citato in pubblicazioni come Forbes, HuffPost e Bloomberg Businessweek.

Marchio Andrea Perez

Mi chiamo Andrea Perez Vera e sono la fondatrice di Andrea Perez Brand. Ho fondato questa azienda perché credo che ogni persona meriti uno stile unico e personale. Con così tanti marchi diversi, può essere difficile capire da dove cominciare. Ho creato il mio marchio con l'intenzione di aiutare le persone a esprimere se stesse attraverso l'abbigliamento.

Sono specializzata in modelli modesti e di alta qualità, perfetti per chi vuole avere un bell'aspetto ma mantenere la fedeltà alle proprie convinzioni. La mia azienda è specializzata in capi personalizzati realizzati tenendo conto delle esigenze specifiche di ogni persona. È l'ideale per le donne che vogliono qualcosa di modesto che abbia anche un aspetto divertente o allegro o tradizionale o audace, a seconda di ciò che amano!

Marchio Elon Musk

Elon Musk è un magnate dell'economia, investitore e inventore che ha co-fondato PayPal e Tesla Motors. Ha anche fondato SpaceX e ora sta lavorando allo sviluppo dell'Hyperloop. È noto per le sue idee visionarie e per la sua capacità di trasformarle in realtà.

Elon Musk è una figura che ispira per la sua volontà di rischiare e per la sua dedizione all'innovazione. Ha dimostrato che tutto è possibile se ci si impegna e non ci si arrende mai. Come disse Nelson Mandela: "Ho sempre saputo che nel profondo di ogni essere umano c'è una scintilla di grandezza che aspetta di essere accesa".

Marchio Gary Vaynerchuk

Gary Vaynerchuk è un imprenditore nato in Bielorussia. È l'amministratore delegato di Vayner Media, che ha avviato a soli 24 anni, il che lo rende il più giovane a ricoprire questa posizione fino ad oggi.

Ha scritto anche due libri bestseller del New York Times, "Jab Jab Jab Right Hook" e "Crush It".

Dal 2008, Gary è giudice del popolare programma televisivo Shark Tank. È anche l'amministratore delegato di Vayner's Kitchen. Nel 2009 e nel 2011 Gary è stato nominato dalla rivista Forbes uno dei CEO più influenti d'America sotto i 40 anni.

Marchio Charli Marie

Charli Marie è una donna che ha vissuto molte esperienze e che, superandole con successo, cerca di ispirare gli altri. Charli è nata nel 1982 e la sua vita è iniziata alla grande. Era l'unica figlia di una famiglia molto ricca, ma tutto è cambiato quando ha compiuto 20 anni. Suo padre morì quando lei aveva 19 anni e all'età di 20 anni scoprì di essere incinta di due gemelli che sarebbero nati settimane prima del suo 21° compleanno. Charli ha tenuto il bambino e lo ha nascosto alla famiglia per mesi, ma poi ha deciso di dirlo al padre, che non era contento di avere dei nipotini.

Il marchio Alice Thorpe

Alice Thorpe Brand è un'azienda di abbigliamento fondata da Alice Thorpe nel 2016. Alice è una donna che ha vissuto molte esperienze e, superandole con successo, cerca di ispirare gli altri. Charli è nata nel 1982 e la sua vita è iniziata alla grande. Era l'unica figlia di una famiglia molto ricca, ma tutto è cambiato quando ha compiuto 20 anni. Suo padre morì quando lei aveva 19 anni e all'età di 20 anni scoprì di essere incinta di due gemelli che sarebbero nati settimane prima del suo 21° compleanno. Charli ha tenuto il bambino e lo ha nascosto alla famiglia per mesi, ma poi ha deciso di dirlo al padre, che non era contento di avere dei nipotini.

Il marchio Nesha Woolery

Il marchio Nesha Woolery è stato fondato da Nesha Woolery nel 2017. Il marchio è pensato per le donne che si sentono sicure di sé e belle ogni giorno. I modelli includono maxi abiti, tuniche e gonne. Tutti i modelli sono creati con tessuti diversi che non solo hanno un bell'aspetto, ma anche una buona sensazione. Lo slogan dell'azienda è "you're worth it", che significa che meritate di apparire e sentirvi al meglio.

Marchio XO Pixel

XO Pixel Brand è un'azienda di abbigliamento nata nel 2017. Il marchio è pensato per le donne che si sentono sicure di sé e belle ogni giorno. I modelli includono maxi abiti, tuniche e gonne. Tutti i modelli sono creati con tessuti diversi che non solo hanno un bell'aspetto, ma anche una buona sensazione. Lo slogan dell'azienda è "you're worth it", che significa che meritate di apparire e sentirvi al meglio.

Marchio Bill Nye

Bill Nye, il ragazzo della scienza, è un educatore scientifico, presentatore televisivo e ingegnere meccanico americano che ha sempre avuto una passione per la scienza. È diventato noto come Bill Nye the Science Guy dopo aver partecipato all'omonimo programma educativo vincitore di un Emmy Award. La sua curiosità scientifica lo ha portato alla Cornell University per gli studi universitari, dove si è laureato in ingegneria meccanica.

Ha poi studiato all'Università di Cambridge, dove ha conseguito il dottorato in ingegneria meccanica. Bill Nye ha anche lavorato come professore di ingegneria meccanica alla Cornell University e ha scritto diversi libri su argomenti scientifici.

Marchio Brian Dean

Brian Dean è un internet marketer ed esperto SEO che ha fondato il sito web Backlinko. Brian è noto per le sue ricerche approfondite e per la capacità di insegnare concetti SEO complessi in modo facile da capire. Il suo blog è uno dei più popolari blog di marketing su Internet ed è considerato uno dei massimi esperti nel campo della SEO.

La vasta conoscenza di Brian in materia di SEO lo ha aiutato a raggiungere un incredibile successo nel suo business online. In pochi anni è riuscito a costruire un'attività multimilionaria che fornisce servizi SEO alle aziende di tutto il mondo.

Il marchio Tony Robbins

Tony Robbins è un uomo d'affari, autore e oratore motivazionale americano che ha aiutato milioni di persone a raggiungere il successo nella loro vita. È considerato uno degli oratori motivazionali di maggior successo al mondo e i suoi insegnamenti hanno aiutato persone di ogni estrazione sociale a raggiungere i propri obiettivi.

Tony Robbins è un appassionato sostenitore della crescita e dello sviluppo personale. Crede che tutti abbiano il potenziale per raggiungere grandi obiettivi e ha dedicato la sua vita ad aiutare le persone a realizzare il loro pieno potenziale. I suoi insegnamenti si basano sul principio che "se vuoi cambiare la tua vita, devi prima cambiare la tua mente".

Melyssa Griffin Marchio

Melyssa Griffin è un'esperta di social media e di marketing online che ha aiutato centinaia di aziende a raggiungere il successo online. È la fondatrice di due aziende di successo, MelyssaGriffin.com e Femtrepreneur.com.

Melyssa è un'oratrice molto richiesta e ha parlato in eventi in tutto il mondo. I suoi insegnamenti si basano sulla sua esperienza personale di costruzione di aziende di successo partendo da zero. È nota per la sua capacità di insegnare concetti complessi in modo facile da capire e il suo blog è uno dei più popolari blog di marketing su Internet.

In pochi anni, Melyssa è riuscita a costruire due aziende di successo che forniscono servizi preziosi alle imprese di tutto il mondo.

Marchio Shaun White

Shaun White è uno snowboarder e skateboarder professionista americano che ha vinto tre medaglie d'oro olimpiche. È anche lo snowboarder di maggior successo nella storia degli X Games, con diciotto medaglie d'oro e ventisei medaglie totali.

Shaun White è considerato il più grande snowboarder di tutti i tempi. Ha vinto più medaglie d'oro alle Olimpiadi e agli X Games di qualsiasi altro atleta nella storia e le sue abilità sullo snowboard sono ineguagliabili. Shaun White è un vero campione e un'ispirazione per gli atleti di tutto il mondo.

Marchio Tim Ferriss

Tim Ferriss è un autore, imprenditore e oratore americano che ha scritto diversi best-seller sulla crescita e lo sviluppo personale. I suoi libri si basano sulle sue esperienze personali di raggiungimento del successo in vari settori della sua vita.

Tim Ferriss è un oratore molto richiesto e ha parlato in eventi in tutto il mondo. I suoi insegnamenti si basano sulla sua esperienza personale di costruzione di aziende di successo partendo da zero. È noto per la sua capacità di insegnare concetti complessi in modo facile da capire e il suo blog è uno dei più popolari blog di marketing su Internet.

In pochi anni, Tim Ferriss è riuscito a costruire diverse aziende di successo che forniscono servizi preziosi alle imprese di tutto il mondo.

Roberto Blake Marchio

Roberto Blake è un attore e cantante cubano-americano che ha recitato in più di 50 programmi televisivi e film. È noto soprattutto per il ruolo di Renzo nella sitcom "Sanford and Son" e per il ruolo principale di Samson Blake nella soap opera "The Young and the Restless".

Marchio Martha Stewart

Martha Stewart è un magnate dei media, scrittrice, conduttrice televisiva e produttrice, riconosciuta per i suoi successi nel campo culinario e nell'industria dell'intrattenimento. Ha ricevuto una medaglia d'oro alle Olimpiadi culinarie mondiali, dieci lauree honoris causa da università di tutto il mondo ed è stata nominata "Donna eccezionale d'America" nel 1991.

Martha Stewart si occupa con passione di fornire consigli completi alle persone, affinché possano godersi la vita in modo più completo. Quando non lavora al suo programma televisivo o non cucina nuove ricette a casa con gli amici, Martha Stewart passa il tempo a sviluppare K-mart, JCPenny's e molti altri.

Marchio Casey Neistat

Casey Neistat è un personaggio di YouTube. Il 21 febbraio 2016, Casey Neistat ha pubblicato sul suo canale YouTube un video intitolato "Snow Day". Il video raccontava gli eventi di una bufera di neve che ha colpito New York il 20 febbraio e il giorno successivo. Casey Neistat ha utilizzato il suo grande seguito sui social media per aiutare coloro che erano rimasti senza riscaldamento o energia elettrica dopo l'uragano Sandy nel 2012 e le persone colpite dal terremoto in Nepal del 2015.

Marchio Mindy Kaling

Mindy Kaling è un'attrice, comica e scrittrice americana. È la creatrice e la protagonista della serie Fox/Hulu The Mindy Project. Kaling è nata a Cambridge, nel Massachusetts, da genitori indù originari dell'India. È cresciuta a Newton, Massachusetts, e ha frequentato il Dartmouth College, membro della compagnia di improvvisazione comica The Dog Day Players.

Kaling è salita alla ribalta grazie al suo lavoro in The Office della NBC. Ha interpretato Kelly Kapoor, ispirata alla madre, una ginecologa. Oltre al suo ruolo in The Office, la Kaling ha scritto e recitato nei film The 40-Year-Old Virgin (2005) e License to Wed (2007).

Marchio Satori Graphics

Satori Graphics è specializzata in illustrazioni personalizzate, lavori su commissione, loghi e web design. Offriamo tariffe convenienti per i nostri servizi, che vengono offerti in base all'ordine di arrivo! Il nostro obiettivo è creare disegni coerenti e coesi che siano facilmente riconoscibili tra tutti i prodotti o le risorse della vostra azienda.

Marchio Billie Eilish

Billie Eilish è una cantautrice. Ha iniziato a fare musica nel 2011, all'età di 11 anni, pubblicando cover di canzoni online. A 13 anni, Billie Eilish ha guadagnato popolarità sulla piattaforma di condivisione audio SoundCloud dopo aver pubblicato le sue due canzoni originali, "Ocean Eyes" e "Hold Your Breath". A febbraio 2018, aveva accumulato oltre 240 milioni di stream su tutte le sue piattaforme di social media.

Marchio Larry Kim

Larry Kim è un esperto veterano di marketing online e fondatore di WordStream.com. È stato classificato come uno dei migliori influencer di marketing. Nel suo articolo 10 Irrefutable Laws of Internet Marketing (10 leggi inconfutabili del marketing su Internet), sottolinea che il marketing su Internet è una questione di rilevanza, non di trucchi casuali per l'ottimizzazione dei motori di ricerca.

Il marchio Ann Handley

Ann Handley è una nota imprenditrice e creatrice di contenuti. È il Chief Content Officer di MarketingProfs, un'azienda che offre formazione sulle competenze di marketing digitale. Ann Handley è anche autrice del bestseller del New York Times. Everybody Writes Your Go-To Guide to Create Ridiculously Good Content. Oltre a scrivere, è stata pubblicata su vari media come Forbes.com, Mashable.com, Huffington Post e Entrepreneur Magazine".

Brittany Berger Marchio

Brittany Berger è consulente di personal branding e marketing e life coach. Aiuta professionisti e imprenditori a creare un marchio personale autentico, significativo e redditizio che possa essere sfruttato per attirare i clienti giusti, far crescere il proprio business e far progredire la propria carriera.

Brittany ha fatto questo sfruttando le sue esperienze personali per aiutare le persone ad agire in varie aree della loro vita, come affari, salute, relazioni e altro. Queste aree di competenza si sono tradotte in un'ampia varietà di abilità che Brittany mette a disposizione dei suoi clienti.

La sua passione per il cambiamento ha dato il via al suo viaggio da una casa violata a un'imprenditrice sociale in giro per il mondo. Più che sopravvivere, Brittany desidera aiutare gli altri a fare lo stesso.

Marchio Neil Patel

Neil Patel è uno dei maggiori esperti di marketing al mondo. È stato citato in pubblicazioni come il New York Times, il Wall Street Journal e la CNN. Il suo blog, Quicksprout.com, genera oltre 300 milioni di pagine viste al mese.

Nel 2007 Neil ha co-fondato CrazyEgg con Hiten Shah. Nel 2010 ha creato KISSmetrics, una società di analisi web acquisita da Google nel 2013 per 200 milioni di dollari.

Nel 2012 ha pubblicato il suo primo libro, "The Gatekeeper", che è entrato nella classifica dei bestseller del Wall Street Journal.

Marchio Sujan Patel

Sujan Patel è un esperto di marketing e imprenditore. Ha oltre dieci anni di esperienza nel marketing digitale e ha lavorato con alcuni dei più grandi marchi del mondo, tra cui Salesforce, Oracle, NBC e Coca-Cola.

Sujan è il cofondatore di WebProfits US, un'agenzia di marketing digitale. È anche cofondatore di ContentMarketer.io, una piattaforma di content marketing. È inoltre cofondatore di Narrow.io, uno strumento di automazione di Twitter.

Sujan è uno scrittore prolifico pubblicato, tra gli altri, su Huffington Post, Inc.com e Entrepreneur.com.

Jessi Fearon Marchio

Jessi Fearon è consulente di personal branding e marketing e life coach. Aiuta professionisti e imprenditori a creare un marchio personale autentico, significativo e redditizio che possa essere sfruttato per attirare i clienti giusti, far crescere la propria attività e far progredire la propria carriera.

Jessi ha fatto questo sfruttando le sue esperienze personali per aiutare le persone ad agire in varie aree della loro vita, come affari, salute, relazioni e altro. Queste aree di competenza si sono tradotte in un'ampia varietà di abilità che Jessi mette a disposizione dei suoi clienti.

La sua passione per il cambiamento è stata innescata dal suo viaggio da una casa violata a un'imprenditrice sociale in giro per il mondo. Più che sopravvivere, Jessi vive nell'aiutare gli altri a fare lo stesso.

Carol Tice Marchio

Carol Tice è la fondatrice e CEO della società di executive coaching Carol Tice Coaching. L'azienda fornisce coaching a uomini e donne in cerca di una vita più soddisfacente. Oltre al coaching, Carol offre corsi di formazione che aiutano i professionisti a raggiungere un maggiore successo nella loro carriera.

È appassionata di ciò che fa e vuole che gli altri sperimentino un futuro diverso da quello desiderato". È specializzata nell'aiutarvi a esplorare il vostro passato, il vostro futuro, il modo in cui ciò che avete fatto finora ha funzionato o non ha funzionato per voi, e ad esplorare ciò che volete fare dopo, per creare un futuro diverso.

Marchio Dave Nelson

Dave Nelson è un autore e oratore, nonché uomo d'affari di successo. Ha girato il mondo parlando al pubblico di imprenditorialità, marketing e social media. Il recente libro di Dave, The Karma Project: A New Way to Make Good Things Happen, è stato pubblicato nel 2013.

The Karma Project è una lettura imperdibile per tutti coloro che vogliono avere successo nella vita e negli affari e uscire dai solchi e dalle routine che non funzionano.

Dave insegna lezioni potenti su come essere felici e le trasmette con arguzia, saggezza, pensiero innovativo, onestà, energia, pertinenza, compassione e un sacco di divertimento.

Il marchio Marie Forleo

Marie Forleo è la fondatrice di MarieForleo.com, un sito web che fornisce consigli sull'imprenditorialità, il marketing e il design dello stile di vita. È anche la creatrice della B-School, un corso online che insegna agli imprenditori come avviare e far crescere le proprie attività.

Marie è un'imprenditrice di successo ed è stata citata in pubblicazioni come il New York Times, Forbes e Entrepreneur. È appassionata di aiutare gli altri a raggiungere i propri obiettivi e ha aiutato migliaia di persone ad avviare e far crescere le proprie attività.

Marchio Nomadic Matt

Nomadic Matt è un blogger e autore di viaggi. È il fondatore del sito web Nomadic Matt, che fornisce consigli sui viaggi e sul budget. È stato pubblicato in pubblicazioni come il New York Times, l'Huffington Post e Forbes.

Nomadic Matt è appassionato di viaggi e crede che tutti debbano avere l'opportunità di esplorare il mondo. Ha viaggiato in oltre 55 Paesi e ha aiutato migliaia di persone a fare lo stesso.

Marchio Tony Robbins

Tony Robbins è un life coach, autore e oratore. È il fondatore di Robbins Research International, che offre programmi di auto-aiuto e di sviluppo personale. È stato citato in pubblicazioni come il New York Times, l'Huffington Post e Forbes.

Tony Robbins è appassionato di aiutare gli altri a raggiungere i loro obiettivi e ha aiutato milioni di persone a fare lo stesso. È un life coach, autore e oratore che ha aiutato persone di ogni estrazione sociale a raggiungere il successo.

Pam Moore Marchio

Pam Moore è una stratega dei social media e CEO di Marketing Nutz, un'agenzia di social media marketing. È anche autrice del libro The Social Media Marketing Book.

Pam è appassionata di social media e crede che sia uno dei modi migliori per entrare in contatto con gli altri e costruire relazioni. Ha aiutato migliaia di persone a imparare a usare i social media a loro vantaggio ed è apparsa in pubblicazioni come l'Huffington Post, Forbes e Entrepreneur.

Felicia Hatcher Marchio

Felicia Hatcher è una blogger e autrice. È stata pubblicata in pubblicazioni come Forbes e Entrepreneur. Felicia è appassionata di imprenditoria e ritiene che il mondo abbia molto da imparare dagli imprenditori. Fornisce consigli su come chiunque possa essere un imprenditore e costruire un'azienda di successo nella società di oggi.

Adam Enfroy Marchio

Adam Enfroy è un blogger e autore appassionato di imprenditorialità. È stato pubblicato in pubblicazioni come Forbes e Entrepreneur. Adam fornisce consigli su come chiunque possa essere un imprenditore e costruire un'azienda di successo nella società di oggi.

Come scrivere una dichiarazione efficace sul marchio personale

Se siete seriamente intenzionati a creare un marchio personale, dovete pensare ai vostri valori e a ciò che questi valori dicono ai potenziali clienti. Pensate a ciò che distingue la vostra attività dalla concorrenza. Che cosa volete che i clienti traggano dal vostro marchio? Come volete essere percepiti? Quali sono le qualità della vostra azienda?

Se è importante sapere chi siete, è altrettanto importante che i clienti sappiano da chi stanno acquistando. Soprattutto, i clienti meritano di sapere come viene utilizzato il loro denaro e se stanno ricevendo un valore per il loro acquisto.

Conclusione

La dichiarazione del marchio personale è la parte più importante della vostra strategia di marketing. È ciò che vi distinguerà dagli altri in un mercato saturo e può aiutarvi a trovare nuovi clienti, a stabilire una credibilità con i potenziali datori di lavoro e a far crescere la vostra attività. Se avete difficoltà a crearne uno da soli o avete bisogno di una guida per crearlo, contattate il nostro team per avere maggiori informazioni su come creare insieme un piano efficace che si distingua dalla concorrenza!