Perekonomian sedang dalam keadaan fluktuatif, dan pasar kerja menjadi lebih kompetitif daripada sebelumnya. Semua ini berarti bahwa sekarang, lebih dari sebelumnya, penting untuk menonjol dari keramaian dan diperhatikan karena keterampilan Anda.

Artikel ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana mengembangkan merek Anda sehingga orang tahu siapa Anda dan apa yang dapat Anda tawarkan kepada mereka. Apakah Anda sedang mencari klien atau pekerjaan baru, memiliki pernyataan merek pribadi yang sangat baik akan membantu Anda sukses.

Mari kita mulai dengan mendefinisikan apa sebenarnya arti "branding pribadi": Ini tidak selalu mengacu pada kampanye pemasaran atau kampanye iklan apa pun. Sebaliknya, ini mengacu pada pengembangan gaya unik Anda dan menciptakan kehadiran online yang mencerminkan semua faktor ini. Sebagai contoh.

Apa itu pernyataan merek pribadi, dan mengapa Anda membutuhkannya?

Pernyataan merek pribadi adalah pengenalan diri Anda. Ini adalah cara sempurna untuk memberi tahu orang-orang tentang diri Anda - keterampilan dan proyek seperti apa yang Anda cari, siapa Anda sebagai seorang profesional, apa minat Anda. Memiliki satu akan memudahkan Anda untuk menemukan pekerjaan atau klien karena membantu orang tahu persis siapa yang dapat mereka pekerjakan daripada memilah-milah ratusan resume.

Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memutuskan tiga kata yang paling menggambarkan siapa Anda. Kata-kata ini harus sama di semua platform media sosial sehingga calon pemberi kerja atau klien dapat dengan mudah melihatnya.

Mengapa Pernyataan Merek Pribadi Penting?

Pernyataan merek pribadi penting karena memungkinkan Anda untuk mengontrol citra Anda dan menggambarkannya kepada orang lain. Ini juga memudahkan orang untuk menemukan Anda dan memahami apa yang Anda tawarkan. Selain itu, pernyataan merek pribadi dapat membantu Anda menonjol dari persaingan dan membuat kesan yang kuat pada calon pemberi kerja atau klien.

Merek Darrell Franklin

Darrell Franklin Brand telah aktif di industri real estat selama lebih dari satu dekade dan, pada waktu itu, telah mengelola dan memiliki properti di dan sekitar Austin, Texas. Selama dekade terakhir, Darrell telah mampu menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Hubungan ini terlihat melalui keberhasilannya mengubah pelanggan menjadi teman. Kunci keberhasilan mereka adalah memahami kebutuhan pelanggan dan menyesuaikan merek Anda sehingga mencerminkan apa yang ingin didengar klien dari Anda. Dengan jenis personal branding ini, dia mampu mengikuti perkembangan terbaru di pasar sambil tetap transparan tentang harganya.

Merek Madalyn Sklar

Madalyn Sklar Brand adalah pakar media sosial yang membantu bisnis memanfaatkan kekuatan Twitter. Dia adalah penulis buku "Twitter for Business" dan telah dikutip di Forbes, The Huffington Post, dan Mashable.

Madalyn sering menjadi pembicara di konferensi dan acara dan telah mengajarkan pemasaran media sosial kepada pemilik bisnis, pengusaha, dan profesional nirlaba di seluruh dunia. Dia juga pendiri obrolan Twitter #SocialMediaChat, setiap Rabu pukul 9 malam EST.

Apa yang membuat Madalyn ahli di media sosial adalah kemampuannya menerjemahkan konsep kompleks ke dalam bahasa yang mudah dipahami.

Merek Chris Do

Chris Do Brand adalah seorang desainer grafis, pengusaha, dan penulis yang telah berkecimpung di industri ini selama lebih dari 20 tahun. Dia adalah pendiri The Futur, agensi kreatif yang berspesialisasi dalam membantu bisnis menemukan suara mereka dan menonjol dari persaingan.

Chris juga merupakan salah satu pendiri Canva, platform desain online yang telah digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Apa yang membuat Chris ahli dalam desain grafis adalah kemampuannya untuk menciptakan tidak hanya desain yang indah tetapi juga kemampuannya untuk mengajari orang lain bagaimana melakukan hal yang sama.

Merek Irene Koehler

Irene Koehler Brand adalah seorang ahli dalam bidang pengambilan keputusan. Dia telah membantu ratusan orang membuat keputusan melalui kursusnya tentang pengambilan keputusan. Antara lain, dia mengajari orang bagaimana mengeksplorasi pro dan kontra dari suatu situasi. Ini membantu mereka menimbang pilihan mereka sebelum mereka menyimpulkan.

Pernyataan personal branding ini memenuhi ketiga kriteria yang diuraikan dalam artikel:

Irene Koehler Brand adalah pakar di bidang pengambilan keputusan

Apa yang membuat Irene ahli adalah kemampuannya untuk mengajari orang lain cara membuat keputusan

Orang-orang dapat mengakses pelajaran ini secara online atau di lokakarya

Merk Troy Sandidge

Troy Sandidge Brand adalah seorang pengusaha sukses yang telah berkecimpung di dunia bisnis selama lebih dari 25 tahun. Dia adalah pendiri dan CEO Sandidge & Associates, sebuah firma pemasaran yang membantu bisnis mengembangkan merek mereka.

Apa yang membuat Troy ahli dalam pemasaran adalah kemampuannya untuk membuat tidak hanya kampanye yang sukses tetapi juga kemampuannya untuk mengajari orang lain cara melakukan hal yang sama. Troy telah dikutip dalam publikasi seperti Forbes dan The Huffington Post dan sering menjadi pembicara di konferensi dan acara.

Merek Austin Belcak

Apa yang membuat Austin ahli dalam pemasaran adalah kemampuannya untuk membuat tidak hanya kampanye yang sukses tetapi juga kemampuannya untuk mengajari orang lain cara melakukan hal yang sama.

Merek Debbie Levitt

Apa yang membuat Debbie ahli dalam pemasaran adalah kemampuannya untuk membuat tidak hanya kampanye yang sukses tetapi juga kemampuannya untuk mengajari orang lain cara melakukan hal yang sama.

Merek Elizabeth Morgan

Elizabeth Morgan Brand adalah pendiri Octopus Marketing, sebuah perusahaan pemasaran yang membantu bisnis mengembangkan jangkauan mereka. Apa yang membuat Elizabeth ahli dalam pemasaran adalah kemampuannya untuk membuat tidak hanya kampanye yang sukses tetapi juga kemampuannya untuk mengajari orang lain cara melakukan hal yang sama. Elizabeth juga merupakan salah satu dari "Top 10 Women Entrepreneurs Changing The World" versi Forbes. Dia telah diprofilkan oleh publikasi seperti The Huffington Post dan Bloomberg Businessweek.

Merek Diego Granados

Diego Granados Brand menyediakan layanan yang diarahkan untuk membantu orang membangun merek mereka. Apa yang membuat Diego ahli di bidang pemasaran adalah kemampuannya untuk tidak hanya menciptakan merek yang sukses tetapi juga mengajari orang lain bagaimana melakukan hal yang sama. Dia sering menjadi pembicara di konferensi dan acara dan penulis yang berkontribusi untuk sejumlah publikasi. Diego telah dikutip dalam publikasi seperti Forbes, HuffPost, dan Bloomberg Businessweek.

Merek Andrea Perez

Nama saya Andrea Perez Vera, dan saya adalah pendiri Merek Andrea Perez. Saya memulai perusahaan ini karena saya percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan gaya pribadi yang unik. Dengan begitu banyak merek yang berbeda, mungkin sulit untuk mengetahui dari mana harus memulai. Saya membuat merek saya dengan tujuan membantu orang mengekspresikan diri mereka melalui pakaian.

Saya mengkhususkan diri dalam kualitas tinggi, gaya sederhana yang sempurna untuk orang yang ingin terlihat baik tetapi mempertahankan kesetiaan mereka pada keyakinan mereka. Perusahaan saya mengkhususkan diri dalam pakaian khusus yang dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik individu. Ini bagus untuk wanita yang menginginkan sesuatu yang sederhana yang juga terlihat funky atau menyenangkan atau tradisional atau berani, tergantung pada apa yang mereka sukai!

Merk Elon Musk

Elon Musk adalah tokoh bisnis, investor, dan penemu yang ikut mendirikan PayPal dan Tesla Motors. Dia juga mendirikan SpaceX dan sekarang sedang mengembangkan Hyperloop. Dia dikenal luas karena ide-ide visionernya dan kemampuannya untuk mengubahnya menjadi kenyataan.

Elon Musk adalah sosok yang menginspirasi dalam kesediaannya mengambil risiko dan dedikasinya terhadap inovasi. Dia telah menunjukkan bahwa segala sesuatu mungkin terjadi jika Anda memikirkannya dan tidak pernah menyerah. Dalam kata-kata Nelson Mandela, "Saya selalu tahu bahwa jauh di lubuk hati setiap manusia, ada percikan kebesaran yang menunggu untuk dinyalakan."

Gary Vaynerchuk Merek

Gary Vaynerchuk adalah seorang pengusaha yang lahir di Belarus. Dia adalah CEO Vayner Media, yang dia mulai ketika dia baru berusia 24 tahun, menjadikannya orang termuda di posisinya hingga saat ini.

Dia juga telah menulis dua buku terlaris New York Times, "Jab Jab Jab Right Hook" dan "Crush It."

Sejak 2008, Gary telah menjadi juri untuk acara TV populer Shark Tank. Dia juga CEO Vayner's Kitchen. Gary dinobatkan sebagai salah satu CEO Amerika Paling Berpengaruh di Bawah 40 tahun oleh Majalah Forbes pada tahun 2009 dan sekali lagi pada tahun 2011.

Charlie Marie Merek

Charli Marie adalah seorang wanita yang telah mengalami banyak hal, dan dalam berhasil mengatasinya, dia berusaha untuk menginspirasi orang lain. Charli lahir pada tahun 1982, dan hidupnya dimulai dengan baik. Dia adalah satu-satunya putri dari keluarga yang sangat kaya, tetapi semuanya berubah ketika dia berusia 20 tahun. Ayahnya meninggal ketika dia berusia 19 tahun, dan pada usia 20 tahun, dia mengetahui bahwa dia hamil anak kembar yang akan lahir beberapa minggu sebelum ulang tahunnya yang ke-21. Charli menyimpan bayi itu dan menyembunyikannya dari keluarganya selama berbulan-bulan, tetapi kemudian memutuskan untuk memberi tahu ayahnya, yang tidak senang mendapatkan cucu.

Merek Alice Thorpe

Merek Wol Nesha

Nesha Woolery Brand didirikan oleh Nesha Woolery pada tahun 2017. Brand ini didesain untuk wanita yang merasa percaya diri dan cantik setiap hari. Desainnya meliputi gaun maxi, tunik, dan rok. Semua desain dibuat dengan kain berbeda yang tidak hanya terlihat bagus tetapi juga terasa nyaman. Slogan untuk perusahaan adalah "Anda layak", yang berarti Anda layak untuk terlihat dan merasakan yang terbaik.

Merek XO Pixel

Merek XO Pixel adalah perusahaan pakaian yang dimulai pada tahun 2017. Merek ini dirancang untuk wanita yang merasa percaya diri dan cantik setiap hari. Desainnya meliputi gaun maxi, tunik, dan rok. Semua desain dibuat dengan kain berbeda yang tidak hanya terlihat bagus tetapi juga terasa nyaman. Slogan untuk perusahaan adalah "Anda layak", yang berarti Anda layak untuk terlihat dan merasakan yang terbaik.

Merek Bill Nye

Bill Nye, the Science Guy, adalah seorang pendidik sains Amerika, pembawa acara TV, dan insinyur mesin yang selalu memiliki hasrat untuk sains. Ia dikenal sebagai Bill Nye the Science Guy setelah membintangi acara pendidikan pemenang Penghargaan Emmy dengan nama yang sama. Keingintahuan ilmiahnya membawanya ke Universitas Cornell untuk studi sarjana, di mana ia memperoleh gelar di bidang Teknik Mesin.

Dia melanjutkan untuk belajar di Universitas Cambridge, di mana dia mendapatkan gelar Doktor di bidang Teknik Mesin. Bill Nye juga bekerja sebagai profesor teknik mesin di Cornell University dan telah menulis beberapa buku tentang topik sains.

Merek Brian Dean

Brian Dean adalah seorang internet marketer dan pakar SEO yang mendirikan website Backlinko. Brian dikenal karena penelitiannya yang mendalam dan kemampuannya untuk mengajarkan konsep SEO yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Blognya adalah salah satu blog pemasaran paling populer di internet, dan dia dianggap sebagai salah satu pakar top di bidang SEO.

Pengetahuan luas Brian tentang SEO telah membantunya mencapai kesuksesan luar biasa dalam bisnis online-nya. Hanya dalam beberapa tahun, ia telah berhasil membangun bisnis jutaan dolar yang menyediakan layanan SEO untuk bisnis di seluruh dunia.

Merek Tony Robbins

Tony Robbins adalah seorang pengusaha Amerika, penulis, dan pembicara motivasi yang telah membantu jutaan orang mencapai kesuksesan dalam hidup mereka. Dia dianggap sebagai salah satu pembicara motivasi paling sukses di dunia, dan ajarannya telah membantu orang-orang dari semua lapisan masyarakat mencapai tujuan mereka.

Tony Robbins adalah advokat yang bersemangat untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Dia percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mencapai hal-hal besar, dan dia telah mengabdikan hidupnya untuk membantu orang menyadari potensi penuh mereka. Ajarannya didasarkan pada prinsip bahwa "jika Anda ingin mengubah hidup Anda, Anda harus terlebih dahulu mengubah pikiran Anda."

Merk Melyssa Griffin

Melyssa Griffin adalah pakar media sosial dan pemasar online yang telah membantu ratusan bisnis mencapai kesuksesan online. Dia adalah pendiri dua bisnis yang sukses, yaitu MelyssaGriffin.com dan Femtrepreneur.com.

Melyssa adalah pembicara yang sangat dicari dan telah berbicara di berbagai acara di seluruh dunia. Ajarannya didasarkan pada pengalaman pribadinya membangun bisnis yang sukses dari awal. Dia dikenal karena kemampuannya untuk mengajarkan konsep kompleks dengan cara yang mudah dipahami, dan blognya adalah salah satu blog pemasaran paling populer di internet.

Hanya dalam beberapa tahun, Melyssa telah berhasil membangun dua bisnis sukses yang menyediakan layanan berharga bagi bisnis di seluruh dunia.

Merek Shaun White

Shaun White adalah pemain snowboard dan skateboard profesional Amerika yang telah memenangkan tiga medali emas Olimpiade. Dia juga pemain seluncur salju paling sukses dalam sejarah X Games, dengan delapan belas medali emas dan total dua puluh enam medali.

Shaun White secara luas dianggap sebagai snowboarder terhebat sepanjang masa. Dia telah memenangkan lebih banyak medali emas Olimpiade dan X Games daripada atlet lain dalam sejarah, dan keterampilannya di papan luncur salju tidak tertandingi. Shaun White adalah juara sejati dan inspirasi bagi para atlet di seluruh dunia.

Merek Tim Ferriss

Tim Ferriss adalah seorang penulis, pengusaha, dan pembicara publik Amerika yang telah menulis beberapa buku terlaris tentang pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Buku-bukunya didasarkan pada pengalaman pribadinya mencapai kesuksesan di berbagai bidang kehidupannya.

Tim Ferriss adalah pembicara yang sangat dicari dan telah berbicara di berbagai acara di seluruh dunia. Ajarannya didasarkan pada pengalaman pribadinya membangun bisnis yang sukses dari awal. Ia dikenal karena kemampuannya untuk mengajarkan konsep kompleks dengan cara yang mudah dipahami, dan blognya adalah salah satu blog pemasaran paling populer di internet.

Hanya dalam beberapa tahun, Tim Ferriss telah berhasil membangun beberapa bisnis sukses yang menyediakan layanan berharga bagi bisnis di seluruh dunia.

Merek Roberto Blake

Roberto Blake adalah aktor dan penyanyi Kuba-Amerika yang membintangi lebih dari 50 acara TV dan film. Dia terkenal karena perannya sebagai Renzo di sitkom "Sanford and Son" dan untuk peran utamanya sebagai Samson Blake di opera sabun "The Young and the Restless."

Merek Martha Stewart

Martha Stewart adalah maestro media, penulis, pembawa acara televisi, dan produser yang telah diakui atas prestasinya di bidang kuliner dan industri hiburan. Dia dianugerahi Medali Emas dari Olimpiade Kuliner Dunia, sepuluh gelar doktor kehormatan dari universitas di seluruh dunia, dan dinobatkan sebagai "Wanita Luar Biasa Amerika" pada tahun 1991.

Martha Stewart bersemangat dalam memberikan nasihat yang komprehensif kepada orang-orang sehingga mereka dapat menikmati hidup dengan lebih penuh. Ketika dia tidak sedang mengerjakan acara TV masing-masing atau memasak resep baru di rumah bersama teman-teman, Martha Stewart menghabiskan waktu mengembangkan K-mart, JCPenny's, dan banyak lainnya.

Merek Casey Neistat

Casey Neistat adalah kepribadian YouTube. Pada 21 Februari 2016, Casey Neistat merilis video berjudul “Snow Day” di saluran YouTube-nya. Video tersebut mencatat peristiwa badai salju yang melanda New York City pada 20 Februari dan hari berikutnya. Casey Neistat menggunakan pengikut media sosialnya yang besar untuk membantu mereka yang tidak memiliki panas atau listrik setelah Badai Sandy pada 2012, serta mereka yang terkena dampak gempa Nepal 2015.

Merk Mindy Kaling

Mindy Kaling adalah seorang aktris, komedian, dan penulis Amerika. Dia adalah pencipta dan bintang serial Fox/Hulu The Mindy Project. Kaling lahir di Cambridge, Massachusetts, dari orang tua Hindu dari India. Dia dibesarkan di Newton, Massachusetts, dan kuliah di Dartmouth College, anggota rombongan komedi improvisasi The Dog Day Players.

Kaling menjadi terkenal dengan karyanya di The Office NBC. Dia memerankan Kelly Kapoor, terinspirasi oleh ibunya, seorang OB-GYN. Selain perannya di The Office, Kaling telah menulis dan membintangi film The 40-Year-Old Virgin (2005), License to Wed (2007).

Merek Grafis Satori

Satori Graphics mengkhususkan diri dalam ilustrasi khusus, pekerjaan komisi, logo, dan desain web. Kami menawarkan harga terjangkau untuk layanan kami yang datang pertama, dilayani pertama! Tujuan kami adalah menciptakan desain yang kohesif dan konsisten yang mudah dikenali di antara semua produk atau aset perusahaan Anda.

Merek Billie Eilish

Billie Eilish adalah seorang penyanyi-penulis lagu. Dia mulai membuat musik pada tahun 2011, pada usia 11 tahun, memposting cover lagu secara online. Ketika Eilish berusia 13 tahun, ia mendapatkan popularitas di platform berbagi audio SoundCloud setelah merilis dua lagu aslinya, "Ocean Eyes" dan "Hold Your Breath". Pada Februari 2018, ia telah mengumpulkan lebih dari 240 juta streaming di semua platform media sosialnya.

Larry Kim Merek

Larry Kim adalah pakar pemasaran online veteran dan pendiri WordStream.com. Dia telah diperingkatkan sebagai salah satu influencer pemasaran teratas. Dalam artikelnya 10 Irrefutable Laws of Internet Marketing, ia menekankan bahwa pemasaran internet adalah tentang relevansi, bukan trik optimasi mesin pencari acak.

Merek Ann Handley

Ann Handley adalah seorang pengusaha dan pembuat konten terkenal. Dia adalah Chief Content Officer MarketingProfs, sebuah perusahaan yang menawarkan pelatihan keterampilan pemasaran digital. Ann Handley juga penulis buku terlaris New York Times. Semua Orang Menulis Panduan Go-To Anda untuk Membuat Konten yang Sangat Bagus. Selain menulis, dia telah tampil di berbagai media seperti Forbes.com, Mashable.com, Huffington Post, dan Majalah Pengusaha."

Merek Brittany Berger

Brittany Berger adalah konsultan personal branding dan pemasaran dan pelatih kehidupan. Dia membantu para profesional dan pengusaha menciptakan merek pribadi yang otentik, bermakna, dan menguntungkan yang dapat dimanfaatkan untuk menarik klien yang tepat, mengembangkan bisnis mereka, dan memajukan karier mereka.

Brittany telah melakukan ini dengan memanfaatkan pengalaman pribadinya untuk membantu orang mengambil tindakan di berbagai bidang kehidupan mereka - seperti bisnis, kesehatan, hubungan, dan banyak lagi. Bidang keahlian ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai keterampilan yang dia bawa ke kliennya.

Semangatnya untuk berubah memicu perjalanannya dari rumah yang penuh kekerasan menjadi wirausahawan sosial yang menguasai dunia. Lebih dari sekadar bertahan hidup, Brittany berkembang pesat dalam membantu orang lain melakukan hal yang sama.

Merk Neil Patel

Neil Patel adalah salah satu pakar pemasaran terkemuka di dunia. Dia telah dikutip dalam publikasi seperti The New York Times, Wall Street Journal, dan CNN. Blognya, Quicksprout.com, menghasilkan lebih dari 300 juta tampilan halaman per bulan.

Pada tahun 2007 Neil mendirikan CrazyEgg dengan Hiten Shah. Pada tahun 2010 ia menciptakan KISSmetrics, sebuah perusahaan analisis Web yang diakuisisi oleh Google pada tahun 2013 seharga $200 juta.

Pada 2012 ia merilis buku pertamanya, "The Gatekeeper", yang membuat daftar buku terlaris Wall Street Journal.

Merek Sujan Patel

Sujan Patel adalah seorang ahli pemasaran dan pengusaha. Dia memiliki lebih dari satu dekade pengalaman dalam pemasaran digital dan telah bekerja dengan beberapa merek terbesar di dunia, termasuk Salesforce, Oracle, NBC, dan Coca-Cola.

Sujan adalah salah satu pendiri WebProfits US, agen pemasaran digital. Dia juga salah satu pendiri ContentMarketer.io, platform pemasaran konten. Dan dia adalah salah satu pendiri Narrow.io, alat otomatisasi Twitter.

Sujan adalah penulis produktif yang diterbitkan di The Huffington Post, Inc.com, dan Entrepreneur.com, antara lain.

Merek Jessi Fearon

Jessi Fearon adalah konsultan personal branding dan pemasaran dan pelatih kehidupan. Dia membantu para profesional dan pengusaha menciptakan merek pribadi yang otentik, bermakna, dan menguntungkan yang dapat dimanfaatkan untuk menarik klien yang tepat, mengembangkan bisnis mereka, dan memajukan karier mereka.

Jessi telah melakukan ini dengan memanfaatkan pengalaman pribadinya untuk membantu orang mengambil tindakan di berbagai bidang kehidupan mereka - seperti bisnis, kesehatan, hubungan, dan banyak lagi. Bidang keahlian ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai keterampilan yang dia bawa ke kliennya.

Gairahnya untuk perubahan telah dipicu oleh perjalanannya dari rumah yang kejam menjadi wirausahawan sosial yang menjelajahi dunia. Lebih dari sekadar bertahan hidup, Jessi tumbuh subur dalam membantu orang lain melakukan hal yang sama.

Merek Carol Tice

Carol Tice adalah pendiri dan CEO perusahaan pelatihan eksekutif, Carol Tice Coaching. Perusahaan ini memberikan pelatihan kepada pria dan wanita profesional yang mencari kehidupan yang lebih memuaskan. Selain pembinaan, Carol menawarkan pelatihan yang membantu para profesional mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam karier mereka.

Dia bersemangat tentang apa yang dia lakukan dan ingin orang lain mengalami masa depan berbeda yang diinginkan.' Dia mengkhususkan diri dalam membantu Anda menjelajahi masa lalu Anda, menjelajahi masa depan Anda, menjelajahi bagaimana apa yang telah Anda lakukan telah atau belum bekerja untuk Anda sejauh ini, dan menjelajahi apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya--untuk menciptakan masa depan berbeda yang diinginkan.

Dave Nelson Merek

Dave Nelson adalah seorang penulis dan pembicara, dan pengusaha sukses. Dia telah berkeliling dunia berbicara kepada audiens tentang kewirausahaan, pemasaran, dan media sosial. Buku terbaru Dave, The Karma Project: A New Way to Make Good Things Happen, dirilis pada 2013.

Proyek Karma adalah bacaan wajib bagi siapa saja yang ingin sukses dalam hidup dan bisnis serta keluar dari kebiasaan dan rutinitas yang tidak berhasil.

Dave mengajarkan pelajaran yang kuat tentang bagaimana menjadi bahagia-dan; dia menyampaikan ajarannya dengan kecerdasan, kebijaksanaan, pemikiran terobosan, kejujuran, energi, relevansi, kasih sayang--dan banyak kesenangan.

Merk Marie Forleo

Marie Forleo adalah pendiri MarieForleo.com, sebuah situs web yang memberikan saran tentang kewirausahaan, pemasaran, dan desain gaya hidup. Dia juga pencipta B-School, kursus online yang mengajarkan pengusaha bagaimana memulai dan mengembangkan bisnis mereka.

Marie adalah seorang pengusaha sukses dan telah ditampilkan dalam publikasi seperti The New York Times, Forbes, dan Pengusaha. Dia bersemangat membantu orang lain mencapai tujuan mereka dan telah membantu ribuan orang memulai dan mengembangkan bisnis mereka.

Merek Matt Nomadik

Nomadic Matt adalah seorang blogger perjalanan dan penulis. Dia adalah pendiri situs web Nomadic Matt, yang memberikan saran tentang perjalanan dan penganggaran. Dia telah ditampilkan dalam publikasi seperti The New York Times, The Huffington Post, dan Forbes.

Nomadic Matt sangat menyukai perjalanan dan percaya bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan untuk menjelajahi dunia. Dia telah melakukan perjalanan ke lebih dari 55 negara dan telah membantu ribuan orang melakukan hal yang sama.

Merek Tony Robbins

Tony Robbins adalah pelatih kehidupan, penulis, dan pembicara. Dia adalah pendiri Robbins Research International, yang menyediakan program pengembangan diri dan pengembangan pribadi. Dia telah ditampilkan dalam publikasi seperti The New York Times, The Huffington Post, dan Forbes.

Tony Robbins bersemangat membantu orang lain mencapai tujuan mereka dan telah membantu jutaan orang melakukan hal yang sama. Dia adalah pelatih kehidupan, penulis, dan pembicara yang telah membantu orang-orang dari semua lapisan masyarakat mencapai kesuksesan.

Merek Pam Moore

Pam Moore adalah ahli strategi media sosial dan CEO Marketing Nutz, agensi pemasaran media sosial. Dia juga penulis buku, Buku Pemasaran Media Sosial.

Pam sangat menyukai media sosial dan percaya bahwa itu adalah salah satu cara terbaik untuk terhubung dengan orang lain dan membangun hubungan. Dia telah membantu ribuan orang belajar bagaimana menggunakan media sosial untuk keuntungan mereka dan ditampilkan dalam publikasi seperti The Huffington Post, Forbes, dan Entrepreneur.

Felicia Hatcher Merek

Felicia Hatcher adalah seorang blogger dan penulis. Dia telah ditampilkan dalam publikasi seperti Forbes dan Pengusaha. Felicia sangat menyukai kewirausahaan dan percaya bahwa dunia harus banyak belajar dari para pengusaha. Dia memberikan nasihat tentang bagaimana setiap orang bisa menjadi pengusaha dan membangun bisnis yang sukses di masyarakat saat ini.

Merek Adam Enfroy

Adam Enfroy adalah seorang blogger dan penulis yang sangat menyukai kewirausahaan. Dia telah ditampilkan dalam publikasi seperti Forbes dan Pengusaha. Adam memberikan nasihat tentang bagaimana setiap orang bisa menjadi pengusaha dan membangun bisnis yang sukses di masyarakat saat ini.

Cara Menulis Pernyataan Merek Pribadi yang Efektif

Jika Anda serius ingin menciptakan merek pribadi, maka Anda harus memikirkan nilai-nilai Anda dan apa yang dikatakan nilai-nilai ini kepada calon pelanggan. Pikirkan tentang apa yang membuat bisnis Anda menonjol dari persaingan. Apa yang Anda ingin pelanggan ambil dari merek Anda? Bagaimana Anda ingin dianggap? Apa kualitas perusahaan Anda?

Meskipun penting untuk mengetahui siapa Anda, penting juga bagi pelanggan untuk mengetahui dari siapa mereka membeli. Lebih penting lagi, pelanggan berhak mengetahui bagaimana uang mereka digunakan dan apakah mereka menerima nilai untuk pembelian mereka.

Kesimpulan

Pernyataan merek pribadi adalah bagian terpenting dari strategi pemasaran Anda. Inilah yang akan membedakan Anda dari orang lain di pasar yang jenuh, dan ini dapat membantu Anda menemukan klien baru, membangun kredibilitas dengan calon pemberi kerja, dan mengembangkan bisnis Anda. Jika Anda kesulitan untuk membuatnya sendiri atau memerlukan panduan untuk menyusunnya, hubungi tim kami hari ini untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat membuat rencana yang efektif bersama-sama yang menonjol dalam persaingan!