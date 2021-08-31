经济处于动荡状态，就业市场比以往任何时候都更具竞争力。所有这一切意味着，现在比以往任何时候都更重要的是要从人群中脱颖而出并以您的技能受到关注。

本文将向您展示如何发展您的品牌，以便人们知道您是谁以及您可以为他们提供什么。无论您是在寻找客户还是新工作，拥有出色的个人品牌声明都将帮助您取得成功。

让我们首先定义“个人品牌”的确切含义：它不一定指任何营销活动或广告活动。相反，它指的是发展您的独特风格并创建反映所有这些因素的在线形象。例如。

什么是个人品牌声明，为什么需要一个

个人品牌声明是对自己的介绍。这是告诉人们你的全部内容的完美方式 - 你正在寻找什么样的技能和项目，你是一个专业人士，你的激情是什么。拥有一个将使您更容易找到工作或客户，因为它可以帮助人们确切地知道他们可以雇用谁，而不是整理数百份简历。

您需要做的第一件事是确定最能描述您是谁的三个词。这些词在所有社交媒体平台上都应该是相同的，以便潜在的雇主或客户可以轻松地看到它们。

为什么个人品牌声明很重要？

个人品牌声明很重要，因为它可以让您控制自己的形象并将其描绘给他人。它还使人们更容易找到您并了解您提供的服务。此外，个人品牌声明可以帮助您在竞争中脱颖而出，给潜在的雇主或客户留下深刻的印象。

达雷尔富兰克林品牌

Darrell Franklin Brand 十多年来一直活跃于房地产行业，在此期间，他在德克萨斯州奥斯汀及其周边地区管理和拥有房产。在过去的十年里，Darrell 一直能够与客户保持良好的关系。这些关系从他成功地将客户变成朋友中得到了体现。他们成功的关键是了解客户需求并定制您的品牌，以反映您的客户希望从您那里听到的信息。通过这种类型的个人品牌，他能够跟上市场的最新发展，同时对他的定价保持透明。

Madalyn Sklar 品牌

Madalyn Sklar Brand 是一位社交媒体专家，他帮助企业利用 Twitter 的力量。她是《商业推特》一书的作者，并被福布斯、赫芬顿邮报和 Mashable 引用。

Madalyn 经常在会议和活动中发表演讲，并向全球的企业主、企业家和非营利专业人士教授社交媒体营销。她还是美国东部标准时间每周三晚上 9 点的 Twitter 聊天#SocialMediaChat 的创始人。

使 Madalyn 成为社交媒体专家的原因在于她能够将复杂的概念翻译成易于理解的语言。

克里斯多品牌

Chris Do Brand 是一位平面设计师、企业家和作家，从事该行业已有 20 多年。他是 The Futur 的创始人，这是一家专门帮助企业找到自己的声音并在竞争中脱颖而出的创意机构。

Chris 还是 Canva 的联合创始人，Canva 是一个已被全球数百万人使用的在线设计平台。让 Chris 成为平面设计专家的原因在于，他不仅能够创造出精美的设计，而且还能够教别人如何做同样的事情。

艾琳·科勒品牌

Irene Koehler Brand 是决策领域的专家。她通过她的决策课程帮助数百人做出决策。除其他外，她教人们如何探索情况的利弊。这有助于他们在得出结论之前权衡他们的选择。

此个人品牌声明符合文章中概述的所有三个标准：

Irene Koehler Brand 是决策领域的专家

艾琳之所以成为专家，是因为她有能力教别人如何做决定

人们可以在线或在研讨会上访问这些课程

特洛伊桑迪奇品牌

Troy Sandidge Brand 是一位成功的企业家，他在商界工作超过 25 年。他是帮助企业发展品牌的营销公司 Sandidge & Associates 的创始人兼首席执行官。

使特洛伊成为营销专家的原因在于他不仅能够创造成功的活动，而且还能够教别人如何做同样的事情。特洛伊曾被福布斯和赫芬顿邮报等出版物引用，并且经常在会议和活动中发表演讲。

奥斯汀贝尔卡克品牌

Austin Belcak Brand 是一位成功的企业家，他在商界工作超过 25 年。他是帮助企业发展品牌的营销公司 Sandidge & Associates 的创始人兼首席执行官。

奥斯汀之所以成为营销专家，是因为他不仅能够创造成功的营销活动，而且还能够教别人如何做同样的事情。特洛伊曾被福布斯和赫芬顿邮报等出版物引用，并且经常在会议和活动中发表演讲。

黛比莱维特品牌

Debbie Levitt Brand 是一位成功的企业家，在商界工作超过 25 年。她是帮助企业发展品牌的营销公司 Sandidge & Associates 的创始人兼首席执行官。

使黛比成为营销专家的原因在于她不仅能够创造成功的活动，而且还能够教别人如何做同样的事情。特洛伊曾被福布斯和赫芬顿邮报等出版物引用，并且经常在会议和活动中发表演讲。

伊丽莎白摩根品牌

Elizabeth Morgan Brand 是 Octopus Marketing 的创始人，这是一家帮助企业扩大影响力的营销公司。使伊丽莎白成为营销专家的原因在于她不仅能够创造成功的活动，而且还能够教别人如何做同样的事情。伊丽莎白也是福布斯“改变世界的十大女企业家”之一。她曾被《赫芬顿邮报》和《彭博商业周刊》等刊物报道。

迭戈格拉纳多斯品牌

Diego Granados Brand 提供的服务旨在帮助人们建立自己的品牌。使 Diego 成为营销领域专家的原因在于，他不仅能够创造成功的品牌，而且还能教别人如何做同样的事情。他经常在会议和活动中发表演讲，并为许多出版物撰稿。迭戈曾被福布斯、赫芬顿邮报和彭博商业周刊等出版物引用。

安德里亚佩雷斯品牌

我的名字是 Andrea Perez Vera，我是 Andrea Perez Brand 的创始人。我创办这家公司是因为我相信每个人都应该拥有独特的个人风格。有这么多不同的品牌，很难弄清楚从哪里开始。我创建品牌的目的是帮助人们通过服装表达自己。

我专注于高品质、朴素的款式，非常适合那些想要看起来不错但又要忠于自己的信仰的人。我的公司专注于根据个人的特定需求定制服装。对于想要一些既时髦又有趣、传统或大胆的女性来说，这非常棒，这取决于她们喜欢什么！

伊隆马斯克品牌

埃隆马斯克是一位商业巨头、投资者和发明家，他共同创立了 PayPal 和特斯拉汽车公司。他还创立了 SpaceX，目前正致力于开发 Hyperloop。他以其富有远见的想法和将其变为现实的能力而广为人知。

埃隆马斯克是一个鼓舞人心的人物，他愿意承担风险并致力于创新。他已经证明，只要你下定决心，永不放弃，一切皆有可能。用纳尔逊·曼德拉的话来说，“我一直都知道，在每个人的内心深处，都有一颗伟大的火花等待被点燃。”

Gary Vaynerchuk 品牌

Gary Vaynerchuk 是一位出生在白俄罗斯的企业家。他是 Vayner Media 的首席执行官，他在 24 岁时就开始了这家公司，这使他成为迄今为止担任该职位的最年轻的人。

他还撰写了两本《纽约时报》畅销书《Jab Jab Jab Right Hook》和《Crush It》。

自 2008 年以来，Gary 一直担任热门电视节目 Shark Tank 的评委。他也是 Vayner's Kitchen 的首席执行官。加里在 2009 年和 2011 年被福布斯杂志评为美国 40 岁以下最具影响力的 CEO 之一。

查理玛丽品牌

Charli Marie 是一个经历过很多事情的女人，在成功克服这些事情的过程中，她试图激励他人。 Charli 出生于 1982 年，她的生活开局很好。她是一个非常富裕的家庭的独生女，但是当她20岁时，一切都变了。她的父亲在她 19 岁时去世，在 20 岁时，她发现自己怀了一对双胞胎，这对双胞胎将在她 21 岁生日前几周出生。查莉把孩子藏了好几个月，不让家人知道，但后来决定告诉她的父亲，因为父亲对得到孙子孙女并不高兴。

爱丽丝索普品牌

Alice Thorpe Brand 是一家服装公司，由 Alice Thorpe 于 2016 年创立。Alice 是一个经历过很多事情的女人，在成功克服这些事情的过程中，她试图激励他人。 Charli 出生于 1982 年，她的生活开局很好。她是一个非常富裕的家庭的独生女，但是当她20岁时，一切都变了。她的父亲在她 19 岁时去世，在 20 岁时，她发现自己怀了一对双胞胎，这对双胞胎将在她 21 岁生日前几周出生。查莉把孩子藏了好几个月，不让家人知道，但后来决定告诉她的父亲，因为父亲对得到孙子孙女并不高兴。

Nesha 羊毛制品品牌

Nesha Woolery 品牌由 Nesha Woolery 于 2017 年创立。该品牌专为每天感到自信和美丽的女性而设计。设计包括长裙、束腰外衣和裙子。所有的设计都是用不同的面料制成的，不仅好看，而且手感也很好。公司的口号是“你值得拥有”，这意味着你应该拥有最好的外观和感觉。

XO像素品牌

XO Pixel Brand 是一家成立于 2017 年的服装公司。该品牌专为每天都感到自信和美丽的女性而设计。设计包括长裙、束腰外衣和裙子。所有的设计都是用不同的面料制成的，不仅好看，而且手感也很好。公司的口号是“你值得拥有”，这意味着你应该拥有最好的外观和感觉。

比尔·奈品牌

科学专家比尔·奈 (Bill Nye) 是一位美国科学教育家、电视节目主持人和机械工程师，他一直对科学充满热情。在主演了艾美奖获奖的同名教育节目后，他被称为科学人比尔奈。他的科学好奇心使他进入康奈尔大学攻读本科，并获得了机械工程学位。

他继续在剑桥大学学习，并在那里获得了机械工程博士学位。 Bill Nye 还曾在康奈尔大学担任机械工程教授，并撰写了几本关于科学主题的书籍。

布赖恩·迪恩·布兰德

Brian Dean 是一位互联网营销人员和 SEO 专家，他创立了 Backlinko 网站。 Brian 以其深入的研究和以易于理解的方式教授复杂的 SEO 概念的能力而闻名。他的博客是互联网上最受欢迎的营销博客之一，被认为是 SEO 领域的顶级专家之一。

Brian 对 SEO 的广泛了解帮助他在在线业务中取得了令人难以置信的成功。在短短几年内，他成功建立了一家价值数百万美元的企业，为全球企业提供 SEO 服务。

托尼罗宾斯品牌

托尼·罗宾斯 (Tony Robbins) 是一位美国商人、作家和励志演说家，他帮助数百万人在生活中取得成功。他被认为是世界上最成功的励志演说家之一，他的教义帮助各行各业的人们实现了他们的目标。

托尼·罗宾斯 (Tony Robbins) 是个人成长和发展的热情倡导者。他相信每个人都有成就伟大事业的潜力，他毕生致力于帮助人们充分发挥潜力。他的教导是基于“如果你想改变你的生活，你必须先改变你的想法”的原则。

梅丽莎格里芬品牌

Melyssa Griffin 是一位社交媒体专家和在线营销人员，曾帮助数百家企业在线取得成功。她是两家成功企业的创始人，即 MelyssaGriffin.com 和 Femtrepreneur.com。

Melyssa 是一位备受追捧的演讲者，曾在世界各地的活动中发表演讲。她的教导基于她自己从零开始建立成功企业的个人经验。她以易于理解的方式教授复杂概念的能力而闻名，她的博客是互联网上最受欢迎的营销博客之一。

在短短几年内，Melyssa 成功建立了两家为全球企业提供有价值服务的成功企业。

肖恩怀特品牌

肖恩怀特是一位美国职业滑雪运动员和滑板运动员，曾获得三枚奥运会金牌。他也是 X Games 历史上最成功的单板滑雪运动员，共获得 18 枚金牌和 26 枚奖牌。

肖恩怀特被广泛认为是有史以来最伟大的滑雪板运动员。他赢得的奥运会和极限运动会金牌比历史上任何其他运动员都多，他的滑雪技术无人能及。肖恩怀特是一位真正的冠军，是全世界运动员的灵感源泉。

蒂姆·费里斯品牌

蒂姆·费里斯（Tim Ferriss）是一位美国作家、企业家和公众演说家，他写了几本关于个人成长和发展的畅销书。他的书是基于他自己在生活的各个领域取得成功的个人经历。

Tim Ferriss 是一位备受追捧的演讲者，曾在世界各地的活动中发表演讲。他的教导基于他自己从零开始建立成功企业的个人经验。他以易于理解的方式教授复杂概念的能力而闻名，他的博客是互联网上最受欢迎的营销博客之一。

在短短几年内，Tim Ferriss 成功建立了几家成功的企业，为世界各地的企业提供有价值的服务。

罗伯托布莱克品牌

罗伯托·布莱克（Roberto Blake）是一位古巴裔美国演员和歌手，出演了 50 多部电视节目和电影。他最出名的是他在情景喜剧“桑福德和儿子”中扮演的伦佐以及他在肥皂剧“年轻人和不安分”中扮演参孙布莱克的主角。

玛莎斯图尔特品牌

玛莎·斯图尔特（Martha Stewart）是一位媒体大亨、作家、电视主持人和制片人，因其在烹饪领域和娱乐业的成就而受到认可。 1991年，她获得了世界烹饪奥运会金牌，10个世界大学荣誉博士学位，并被评为“美国杰出女性”。

玛莎·斯图尔特热衷于为人们提供全面的建议，让他们能够更充分地享受生活。当她不在各自的电视节目工作或在家与朋友一起烹饪新食谱时，玛莎斯图尔特花时间开发 K-mart、JCPenny's 和许多其他商店。

凯西内斯塔品牌

Casey Neistat 是 YouTube 名人。 2016 年 2 月 21 日，Casey Neistat 在他的 YouTube 频道上发布了一段名为“Snow Day”的视频。该视频记录了 2 月 20 日和次日袭击纽约市的暴风雪事件。 Casey Neistat 利用他的大量社交媒体追随者，帮助 2012 年飓风桑迪之后没有供暖或断电的人，以及受 2015 年尼泊尔地震影响的人。

敏迪卡灵品牌

Mindy Kaling 是美国女演员、喜剧演员和作家。她是 Fox/Hulu 系列 The Mindy Project 的创作者和明星。 Kaling 出生在马萨诸塞州的剑桥，父母来自印度。她在马萨诸塞州的牛顿长大，就读于达特茅斯学院，是即兴喜剧剧团 The Dog Day Players 的成员。

Kaling 因在 NBC 的办公室工作而声名鹊起。她扮演凯莉卡普尔，灵感来自她的母亲，一名妇产科医生。除了在《办公室》中的角色外，Kaling 还为电影《40 岁的处女》（2005 年）和《结婚许可证》（2007 年）撰稿并出演。

Satori 图形品牌

Satori Graphics 专注于定制插图、委托工作、徽标和网页设计。我们为我们的服务提供实惠的价格，先到先得！我们的目标是创建有凝聚力、一致的设计，这些设计很容易在您的所有产品或公司资产中被识别。

比莉·艾利什品牌

Billie Eilish 是一位创作歌手。她于 2011 年开始制作音乐，11 岁，在网上发布歌曲翻唱。 Eilish 13 岁时，在发布了她的两首原创歌曲《Ocean Eyes》和《Hold Your Breath》后，在音频共享平台 SoundCloud 上走红。到 2018 年 2 月，她在所有社交媒体平台上累积了超过 2.4 亿次流媒体。

拉里金布兰德

Larry Kim 是一位资深的在线营销专家，也是 WordStream.com 的创始人。他被评为顶级营销影响者之一。在他的文章 10 无可辩驳的网络营销法则中，他强调网络营销是关于相关性，而不是随机的搜索引擎优化技巧。

安汉德利品牌

Ann Handley 是一位著名的女商人和内容创作者。她是 MarketingProfs 的首席内容官，该公司提供数字营销技能培训。安·汉德利也是《纽约时报》畅销书的作者。每个人都编写您的入门指南以创建可笑的好内容。除了写作之外，她还出现在各种媒体上，例如 Forbes.com、Mashable.com、Huffington Post 和 Entrepreneur Magazine。”

布列塔尼伯杰品牌

Brittany Berger 是个人品牌和营销顾问以及生活教练。她帮助专业人士和企业家创建一个真实、有意义和有利可图的个人品牌，可以用来吸引合适的客户、发展他们的业务并推进他们的职业生涯。

布列塔尼通过利用她的个人经历帮助人们在生活的各个领域采取行动，例如商业、健康、人际关系等，从而做到了这一点。这些专业领域已转化为她为客户带来的各种技能。

她对变革的热情激发了她从一个受虐待的家庭到一个环球旅行的社会企业家的旅程。不只是生存，布列塔尼还在帮助其他人做同样的事情上茁壮成长。

尼尔帕特尔品牌

尼尔帕特尔是世界领先的营销专家之一。他曾被《纽约时报》、《华尔街日报》和 CNN 等出版物引用。他的博客 Quicksprout.com 每月的页面浏览量超过 3 亿次。

2007 年，Neil 与 Hiten Shah 共同创立了 CrazyEgg。 2010 年，他创建了 KISSmetrics，这是一家网络分析公司，2013 年被谷歌以 2 亿美元收购。

2012年，他出版了他的第一本书《守门人》，这本书登上了华尔街日报的畅销书排行榜。

苏扬帕特尔品牌

Sujan Patel 是一位营销专家和企业家。他在数字营销方面拥有十多年的经验，并曾与世界上一些最大的品牌合作过，包括 Salesforce、甲骨文、NBC 和可口可乐。

Sujan 是数字营销机构 WebProfits US 的联合创始人。他还是内容营销平台 ContentMarketer.io 的联合创始人。他是 Twitter 自动化工具 Narrow.io 的联合创始人。

Sujan 是一位多产作家，发表于《赫芬顿邮报》、Inc.com 和 Entrepreneur.com 等。

杰西费伦品牌

Jessi Fearon 是一位个人品牌和营销顾问以及生活教练。她帮助专业人士和企业家创建一个真实、有意义和有利可图的个人品牌，可以用来吸引合适的客户、发展他们的业务并推进他们的职业生涯。

Jessi 通过利用她的个人经历帮助人们在生活的各个领域采取行动，例如商业、健康、人际关系等等。这些专业领域已转化为她为客户带来的各种技能。

她从一个受虐待的家庭到一个环球旅行的社会企业家的旅程激发了她对变革的热情。 Jessi 不仅仅是生存，还热衷于帮助其他人做同样的事情。

卡罗尔蒂斯品牌

Carol Tice 是高管教练公司 Carol Tice Coaching 的创始人兼首席执行官。该公司为寻求更充实生活的职业男性和女性提供指导。除了指导之外，Carol 还提供帮助专业人士在职业生涯中取得更大成功的培训。

她对自己所做的事情充满热情，并希望其他人能够体验到不同的未来。她擅长帮助你探索你的过去，探索你的未来，探索你一直在做的事情对你有用或没有为你工作，并探索你接下来想做什么——创造一个理想的不同未来。

戴夫尼尔森品牌

Dave Nelson 是一位作家和演说家，也是一位成功的商人。他周游世界，向观众讲述创业、营销和社交媒体。戴夫的新书《业力计划：让好事发生的新方法》于 2013 年出版。

对于想要在生活和商业上取得成功并打破常规和行不通的常规的人来说，Karma Project 是必读的。

戴夫教授关于如何快乐的强有力的课程——而且；他以机智、智慧、突破性思维、诚实、精力、相关性、同情心和大量的乐趣来教授他的教义。

玛丽·弗雷奥品牌

Marie Forleo 是 MarieForleo.com 的创始人，该网站提供有关创业、营销和生活方式设计的建议。她还是 B-School 的创建者，这是一门教授企业家如何创业和发展业务的在线课程。

玛丽是一位成功的企业家，曾在《纽约时报》、《福布斯》和《企业家》等刊物上发表文章。她热衷于帮助他人实现目标，并帮助成千上万的人开始和发展他们的业务。

游牧马特品牌

Nomadic Matt 是一位旅游博主和作家。他是 Nomadic Matt 网站的创始人，该网站提供有关旅行和预算的建议。他曾出现在《纽约时报》、《赫芬顿邮报》和《福布斯》等出版物上。

Nomadic Matt 对旅行充满热情，相信每个人都应该有机会探索世界。他去过超过 55 个国家，并帮助成千上万的人做同样的事情。

托尼罗宾斯品牌

托尼·罗宾斯 (Tony Robbins) 是一位生活教练、作家和演说家。他是 Robbins Research International 的创始人，该公司提供自助和个人发展计划。他曾出现在《纽约时报》、《赫芬顿邮报》和《福布斯》等出版物上。

托尼·罗宾斯 (Tony Robbins) 热衷于帮助他人实现目标，并帮助数百万人做到了这一点。他是一位生活教练、作家和演说家，曾帮助各行各业的人们取得成功。

帕姆摩尔品牌

Pam Moore 是社交媒体营销机构 Marketing Nutz 的社交媒体策略师兼首席执行官。她还是《社交媒体营销书》一书的作者。

Pam 对社交媒体充满热情，并认为这是与他人建立联系和建立关系的最佳方式之一。她帮助成千上万的人学习如何利用社交媒体来发挥自己的优势，并在《赫芬顿邮报》、《福布斯》和《企业家》等刊物上发表文章。

费利西亚孵化器品牌

Felicia Hatcher 是一位博主和作家。她曾出现在《福布斯》和《企业家》等出版物上。 Felicia 对企业家精神充满热情，并认为世界有很多东西可以向企业家学习。她就任何人如何成为企业家并在当今社会建立成功的企业提供建议。

亚当·恩弗罗伊品牌

Adam Enfroy 是一位对创业充满热情的博主和作家。他曾在《福布斯》和《企业家》等刊物上发表文章。亚当就任何人如何成为企业家并在当今社会建立成功的企业提供建议。

如何撰写有效的个人品牌声明

如果您认真对待创建个人品牌，那么您需要考虑您的价值观以及这些价值观对潜在客户的影响。想想是什么让您的企业在竞争中脱颖而出。您希望客户从您的品牌中获得什么？你想被怎样看待？贵公司的素质是什么？

虽然知道你是谁很重要，但让客户知道他们从谁那里购买也很重要。更重要的是，客户应该知道他们的钱是如何被使用的，以及他们的购买是否物有所值。

结论

个人品牌声明是您营销策略中最重要的部分。这将使您在饱和市场中脱颖而出，它可以帮助您找到新客户，在潜在雇主中建立信誉，并发展您的业务。如果您正在努力自己想出一个或需要一些指导来制作您的，请立即联系我们的团队，以获取有关我们如何共同制定在竞争中脱颖而出的有效计划的更多信息！