الاقتصاد في حالة تغير مستمر ، وسوق العمل أصبح أكثر تنافسية من أي وقت مضى. كل هذا يعني أنه الآن ، أكثر من أي وقت مضى ، من المهم أن تبرز من بين الحشود وأن تحظى بمهاراتك.

ستوضح لك هذه المقالة كيفية تطوير علامتك التجارية حتى يعرف الناس من أنت وما يمكنك تقديمه لهم. سواء كنت تبحث عن عملاء أو وظيفة جديدة ، فإن وجود بيان ممتاز للعلامة التجارية الشخصية سيساعدك على النجاح.

لنبدأ بتحديد ما تعنيه "العلامة التجارية الشخصية" بالضبط: فهي لا تشير بالضرورة إلى أي حملة تسويقية أو حملة إعلانية. بدلاً من ذلك ، يشير إلى تطوير أسلوبك الفريد وخلق حضور عبر الإنترنت يعكس كل هذه العوامل. فمثلا.

ما هو بيان العلامة التجارية الشخصية ، ولماذا تحتاج إليه

بيان العلامة التجارية الشخصية هو مقدمة لنفسك. إنها الطريقة المثالية لإخبار الأشخاص بما يدور حولك - ما نوع المهارات والمشاريع التي تبحث عنها ، ومن أنت كمحترف ، وما هي شغفك. سيسهل عليك الحصول على واحد من العثور على عمل أو عملاء لأنه يساعد الأشخاص على معرفة من يمكنهم تعيينهم بالضبط بدلاً من فرز مئات السير الذاتية.

أول شيء عليك القيام به هو اختيار ثلاث كلمات تصف من أنت على أفضل وجه. يجب أن تكون هذه الكلمات هي نفسها عبر جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي بحيث يمكن لأصحاب العمل أو العملاء المحتملين رؤيتها بسهولة.

ما سبب أهمية بيان العلامة التجارية الشخصي؟

يعد بيان العلامة التجارية الشخصية مهمًا لأنه يسمح لك بالتحكم في صورتك وتصويرها للآخرين. كما أنه يسهل على الأشخاص العثور عليك وفهم ما تقدمه. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعدك بيان العلامة التجارية الشخصية في التميز عن المنافسة وترك انطباع قوي لدى أصحاب العمل أو العملاء المحتملين.

داريل فرانكلين براند

داريل فرانكلين براند نشط في صناعة العقارات لأكثر من عقد ، وفي ذلك الوقت ، أدار وامتلك عقارات في أوستن ، تكساس وما حولها. على مدار العقد الماضي ، تمكن Darrell من الحفاظ على علاقة جيدة مع العملاء. شوهدت هذه العلاقات من خلال نجاحه في تحويل العملاء إلى أصدقاء. مفتاح نجاحهم هو فهم احتياجات العملاء وتصميم علامتك التجارية بحيث تعكس ما يريد عملاؤك سماعه منك. من خلال هذا النوع من العلامات التجارية الشخصية ، تمكن من مواكبة آخر التطورات في السوق مع التزام الشفافية بشأن أسعاره.

مادالين سكلار براند

Madalyn Sklar Brand هي خبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي تساعد الشركات على تسخير قوة Twitter. هي مؤلفة كتاب "Twitter for Business" وقد نقلت عنها تقارير في Forbes و The Huffington Post و Mashable.

مادالين هي متحدثة متكررة في المؤتمرات والأحداث وقد قامت بتدريس التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأصحاب الأعمال ورجال الأعمال والمهنيين غير الربحيين في جميع أنحاء العالم. وهي أيضًا مؤسسة دردشة Twitter #SocialMediaChat ، كل يوم أربعاء في الساعة 9 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ما يجعل مادالين خبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي هو قدرتها على ترجمة المفاهيم المعقدة إلى لغة سهلة الفهم.

كريس دو براند

كريس دو براند مصمم جرافيك ورجل أعمال ومؤلف يعمل في هذه الصناعة منذ أكثر من 20 عامًا. وهو مؤسس The Futur ، وهي وكالة إبداعية متخصصة في مساعدة الشركات على إيجاد صوتها والتميز عن المنافسة.

يعد Chris أيضًا أحد مؤسسي Canva ، وهي منصة تصميم عبر الإنترنت يستخدمها ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. ما يجعل كريس خبيرًا في تصميم الجرافيك هو قدرته على إنشاء ليس فقط تصميمات جميلة ولكن أيضًا قدرته على تعليم الآخرين كيفية فعل الشيء نفسه.

ايرين كوهلر براند

آيرين كوهلر براند خبيرة في مجال صنع القرار. لقد ساعدت مئات الأشخاص في اتخاذ القرارات من خلال دوراتها التدريبية حول صنع القرار. من بين أمور أخرى ، تعلم الناس كيفية استكشاف إيجابيات وسلبيات الموقف. هذا يساعدهم على تقييم خياراتهم قبل أن يستنتجوا.

يفي بيان العلامة التجارية الشخصي هذا بالمعايير الثلاثة الموضحة في المقالة:

آيرين كوهلر براند خبيرة في مجال صنع القرار

ما يجعل إيرين خبيرة هو قدرتها على تعليم الآخرين كيفية اتخاذ القرارات

يمكن للأشخاص الوصول إلى هذه الدروس عبر الإنترنت أو في ورش العمل

ماركة تروي سانديج

Troy Sandidge Brand هو رائد أعمال ناجح يعمل في عالم الأعمال منذ أكثر من 25 عامًا. وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Sandidge & Associates ، وهي شركة تسويق تساعد الشركات على تنمية علاماتها التجارية.

ما يجعل Troy خبيرًا في التسويق هو قدرته على إنشاء ليس فقط حملات ناجحة ولكن أيضًا قدرته على تعليم الآخرين كيفية فعل الشيء نفسه. تم اقتباس تروي في منشورات مثل Forbes و The Huffington Post وهو متحدث متكرر في المؤتمرات والفعاليات.

أوستن بلكاك براند

ديبي ليفيت براند

إليزابيث مورجان براند

إليزابيث مورجان براند هي مؤسسة Octopus Marketing ، وهي شركة تسويق تساعد الشركات على زيادة انتشارها. ما يجعل إليزابيث خبيرة في التسويق هو قدرتها على إنشاء ليس فقط حملات ناجحة ولكن أيضًا قدرتها على تعليم الآخرين كيفية فعل الشيء نفسه. إليزابيث هي أيضًا واحدة من "أفضل 10 رائدات أعمال يغيرن العالم" في مجلة فوربس. تم تصنيفها في منشورات مثل The Huffington Post و Bloomberg Businessweek.

دييجو جرانادوس براند

تقدم علامة Diego Granados Brand خدمة موجهة نحو مساعدة الأشخاص على بناء علامتهم التجارية. ما يجعل دييغو خبيرًا في مجال التسويق هو قدرته ليس فقط على إنشاء علامات تجارية ناجحة ولكن أيضًا تعليم الآخرين كيفية فعل الشيء نفسه. وهو متحدث متكرر في المؤتمرات والفعاليات وكاتب مساهم في عدد من المنشورات. نُقل عن دييجو في منشورات مثل Forbes و HuffPost و Bloomberg Businessweek.

أندريا بيريز براند

اسمي أندريا بيريز فيرا ، وأنا مؤسس ماركة أندريا بيريز. لقد أنشأت هذه الشركة لأنني اعتقدت أن كل شخص يستحق أسلوبًا فريدًا وشخصيًا. مع وجود العديد من العلامات التجارية المختلفة ، قد يكون من الصعب معرفة من أين تبدأ. لقد أنشأت علامتي التجارية بهدف مساعدة الناس على التعبير عن أنفسهم من خلال الملابس.

أنا متخصص في الأساليب عالية الجودة والمتواضعة المثالية للأشخاص الذين يريدون أن يظهروا بمظهر جيد مع الحفاظ على إخلاصهم لمعتقداتهم. تتخصص شركتي في الملابس المصممة حسب الطلب مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للفرد. إنه رائع للنساء اللواتي يرغبن في شيء متواضع يبدو أيضًا غير تقليدي أو ممتع أو تقليدي أو جريء ، اعتمادًا على ما يعجبهن!

ماركة Elon Musk

Elon Musk هو رجل أعمال ومستثمر ومخترع شارك في تأسيس PayPal و Tesla Motors. كما أسس SpaceX ويعمل الآن على تطوير Hyperloop. وهو معروف على نطاق واسع بأفكاره الحكيمة وقدرته على تحويلها إلى واقع.

يعد Elon Musk شخصية ملهمة في استعداده لتحمل المخاطر وتفانيه في الابتكار. لقد أظهر أن كل شيء ممكن إذا ركزت عليه ولم تستسلم أبدًا. على حد تعبير نيلسون مانديلا ، "كنت أعرف دائمًا أنه في أعماق كل إنسان ، هناك شرارة من العظمة تنتظر الاشتعال".

غاري فاينيرتشوك براند

غاري فاينيرتشوك رجل أعمال ولد في بيلاروسيا. إنه الرئيس التنفيذي لشركة Vayner Media ، التي بدأها عندما كان عمره 24 عامًا فقط ، مما جعله أصغر شخص في منصبه حتى الآن.

كما كتب كتابين من أكثر الكتب مبيعًا في نيويورك تايمز ، وهما "Jab Jab Jab Right Hook" و "Crush It".

منذ عام 2008 ، كان غاري قاضيًا في البرنامج التلفزيوني الشهير Shark Tank. وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة Vayner's Kitchen. تم اختيار غاري كواحد من أكثر الرؤساء التنفيذيين تأثيراً في أمريكا تحت سن الأربعين من قبل مجلة فوربس في عام 2009 ومرة أخرى في عام 2011.

شارلي ماري براند

شارلي ماري امرأة مرت بأشياء كثيرة ، وفي التغلب عليها بنجاح تحاول إلهام الآخرين. ولدت شارلي عام 1982 ، وبدأت حياتها رائعة. كانت الابنة الوحيدة لعائلة ثرية للغاية ، لكن كل شيء تغير عندما بلغت العشرين من عمرها. توفي والدها عندما كان عمرها 19 عامًا ، وفي سن العشرين اكتشفت أنها حامل بتوأم سيولد قبل أسابيع من عيد ميلادها الحادي والعشرين. احتفظت تشارلي بالطفل وأخفته عن أسرتها لعدة أشهر لكنها قررت بعد ذلك إخبار والدها ، الذي لم يكن سعيدًا بإنجاب الأحفاد.

أليس ثورب براند

ماركة نشا للصوف

تأسست ماركة Nesha Woolery من قبل Nesha Woolery في عام 2017. صُممت العلامة التجارية للنساء اللواتي يشعرن بالثقة والجمال كل يوم. تشمل التصميمات فساتين طويلة وسترات وتنانير. تم إنشاء جميع التصميمات باستخدام أقمشة مختلفة لا تبدو جيدة فحسب ، بل تشعرك أيضًا بالراحة. شعار الشركة هو "أنت تستحق ذلك" ، مما يعني أنك تستحق المظهر والشعور بأفضل ما لديك.

XO Pixel Brand

XO Pixel Brand هي شركة ملابس بدأت في عام 2017. صُممت العلامة التجارية للنساء اللواتي يشعرن بالثقة والجمال كل يوم. تشمل التصميمات فساتين طويلة وسترات وتنانير. تم إنشاء جميع التصميمات باستخدام أقمشة مختلفة لا تبدو جيدة فحسب ، بل تشعرك أيضًا بالراحة. شعار الشركة هو "أنت تستحق ذلك" ، مما يعني أنك تستحق المظهر والشعور بأفضل ما لديك.

بيل ناي براند

بيل ناي ، رجل العلوم ، هو معلم علوم أمريكي ومقدم برامج تلفزيونية ومهندس ميكانيكي كان لديه دائمًا شغف بالعلوم. أصبح معروفًا باسم Bill Nye the Science Guy بعد أن لعب دور البطولة في عرض تعليمي حائز على جائزة Emmy يحمل الاسم نفسه. قاده فضوله العلمي إلى جامعة كورنيل لدراساته الجامعية ، حيث حصل على شهادة في الهندسة الميكانيكية.

تابع دراسته في جامعة كامبريدج حيث حصل على الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية. عمل بيل ناي أيضًا كأستاذ للهندسة الميكانيكية بجامعة كورنيل وله العديد من الكتب حول موضوعات علمية.

بريان دين براند

Brian Dean هو مسوق عبر الإنترنت وخبير في تحسين محركات البحث أسس موقع الويب Backlinko. يشتهر برايان بأبحاثه المتعمقة وقدرته على تدريس مفاهيم مُحسّنات محرّكات البحث المعقدة بطريقة سهلة الفهم. تعتبر مدونته من أشهر مدونات التسويق على الإنترنت ، ويعتبر من أفضل الخبراء في مجال تحسين محركات البحث (SEO).

ساعدته معرفة Brian الواسعة بـ SEO على تحقيق نجاح مذهل في عمله عبر الإنترنت. في غضون بضع سنوات فقط ، تمكن من بناء شركة بملايين الدولارات توفر خدمات تحسين محركات البحث للشركات في جميع أنحاء العالم.

توني روبينز براند

توني روبينز هو رجل أعمال أمريكي ومؤلف ومتحدث تحفيزي ساعد ملايين الأشخاص على تحقيق النجاح في حياتهم. يعتبر من أنجح المتحدثين التحفيزيين في العالم ، وقد ساعدت تعاليمه الناس من جميع مناحي الحياة على تحقيق أهدافهم.

توني روبينز هو مدافع شغوف عن النمو الشخصي والتنمية. إنه يعتقد أن كل شخص لديه القدرة على تحقيق أشياء عظيمة ، وقد كرس حياته لمساعدة الناس على تحقيق إمكاناتهم الكاملة. تستند تعاليمه على مبدأ أنه "إذا كنت تريد تغيير حياتك ، فعليك أولاً أن تغير رأيك".

ميليسا جريفين براند

Melyssa Griffin هي خبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي ومسوقة عبر الإنترنت ساعدت مئات الشركات في تحقيق النجاح عبر الإنترنت. وهي مؤسسة شركتين ناجحتين ، هما MelyssaGriffin.com و Femtrepreneur.com.

ميليسا هي المتحدثة المرغوبة للغاية وقد تحدثت في مناسبات في جميع أنحاء العالم. تستند تعاليمها إلى تجربتها الشخصية في بناء أعمال ناجحة من الصفر. وهي معروفة بقدرتها على تدريس المفاهيم المعقدة بطريقة سهلة الفهم ، وتعد مدونتها واحدة من أكثر مدونات التسويق شيوعًا على الإنترنت.

في غضون سنوات قليلة فقط ، تمكنت Melyssa من بناء شركتين ناجحتين توفران خدمات قيمة للشركات في جميع أنحاء العالم.

شون وايت براند

شون وايت هو متزلج أمريكي محترف ومتزلج على الجليد وفاز بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية. وهو أيضًا أنجح متزلج على الجليد في تاريخ ألعاب X ، حيث حصل على ثمانية عشر ميدالية ذهبية وستة وعشرين ميدالية.

يعتبر شون وايت على نطاق واسع أعظم متزلج على الجليد في كل العصور. لقد فاز بميداليات ذهبية في الألعاب الأولمبية والألعاب X أكثر من أي رياضي آخر في التاريخ ، ومهاراته على الجليد لا مثيل لها. شون وايت هو بطل حقيقي ومصدر إلهام للرياضيين في جميع أنحاء العالم.

تيم فيريس براند

تيم فيريس مؤلف أمريكي ورائد أعمال ومتحدث عام كتب العديد من الكتب الأكثر مبيعًا حول النمو الشخصي والتنمية. تستند كتبه إلى تجاربه الشخصية في تحقيق النجاح في مختلف مجالات حياته.

تيم فيريس متحدث مرغوب فيه للغاية وقد تحدث في مناسبات في جميع أنحاء العالم. تعتمد تعاليمه على تجربته الشخصية في بناء أعمال ناجحة من الصفر. وهو معروف بقدرته على تدريس المفاهيم المعقدة بطريقة سهلة الفهم ، وتعد مدونته من أشهر مدونات التسويق على الإنترنت.

في غضون بضع سنوات فقط ، تمكن Tim Ferriss من بناء العديد من الشركات الناجحة التي تقدم خدمات قيمة للشركات في جميع أنحاء العالم.

روبرتو بليك براند

روبرتو بليك ممثل ومغني كوبي-أمريكي لعب دور البطولة في أكثر من 50 برنامجًا تلفزيونيًا وفيلمًا. اشتهر بدوره كرينزو في المسرحية الهزلية "Sanford and Son" ودوره القيادي بشخصية Samson Blake في المسلسل التلفزيوني "The Young and the Restless".

مارثا ستيوارت براند

مارثا ستيوارت هي قطب إعلامي وكاتبة ومقدمة برامج تلفزيونية ومنتجة تم تكريمها لإنجازاتها في مجال الطهي وصناعة الترفيه. حصلت على الميدالية الذهبية من أولمبياد الطهي العالمي ، وعشر درجات دكتوراه فخرية من جامعات في جميع أنحاء العالم ، وحصلت على لقب "المرأة الأمريكية المتميزة" في عام 1991.

مارثا ستيوارت متحمسة لتقديم المشورة الشاملة للأشخاص حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالحياة بشكل كامل. عندما لا تعمل في برنامجها التلفزيوني الخاص بها أو تطبخ وصفات جديدة في المنزل مع الأصدقاء ، تقضي مارثا ستيوارت وقتًا في تطوير K-mart و JCPenny's والعديد من الآخرين.

كيسي نيستات براند

Casey Neistat شخصية على YouTube. في 21 فبراير 2016 ، أصدر Casey Neistat مقطع فيديو بعنوان "Snow Day" على قناته على YouTube. سجل الفيديو أحداث عاصفة ثلجية ضربت مدينة نيويورك في 20 فبراير واليوم التالي. استخدم Casey Neistat متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدة أولئك الذين ليس لديهم تدفئة أو كهرباء بعد إعصار ساندي في عام 2012 ، وكذلك المتضررين من زلزال نيبال عام 2015.

ميندي كالينج براند

ميندي كالينج ممثلة وكوميدية وكاتبة أمريكية. هي مخترعة ونجمة سلسلة Fox / Hulu The Mindy Project. ولد كالينج في كامبريدج ، ماساتشوستس ، لأبوين هندوسيين من الهند. نشأت في نيوتن ، ماساتشوستس ، وحضرت كلية دارتموث ، وهي عضو في فرقة الكوميديا الارتجالية The Dog Day Players.

صعدت كالينج إلى الصدارة مع عملها في المكتب على شبكة إن بي سي. لعبت دور كيلي كابور ، مستوحاة من والدتها ، OB-GYN. بالإضافة إلى دورها في المكتب ، كتبت كالينج وتمثلت في أفلام العذراء البالغة من العمر 40 عامًا (2005) ، رخصة الأربعاء (2007).

ماركة ساتوري للجرافيكس

Satori Graphics متخصصة في الرسوم التوضيحية المخصصة وعمل العمولات والشعارات وتصميم الويب. نحن نقدم أسعارًا معقولة لخدماتنا التي تأتي أولاً يخدم أولاً! هدفنا هو إنشاء تصميمات متماسكة ومتسقة يمكن التعرف عليها بسهولة بين جميع أصول منتجك أو شركتك.

بيلي إيليش براند

بيلي إيليش مغنية وكاتبة أغاني. بدأت في صنع الموسيقى في عام 2011 ، عندما كانت تبلغ من العمر 11 عامًا ، ونشرت أغنيات على الإنترنت. عندما كانت إيليش في الثالثة عشرة من عمرها ، اكتسبت شعبية على منصة مشاركة الصوت SoundCloud بعد إصدار أغنيتيها الأصليتين ، "Ocean Eyes" و "Hold Your Breath". بحلول فبراير 2018 ، جمعت أكثر من 240 مليون تدفقات عبر جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها مجتمعة.

لاري كيم براند

لاري كيم هو خبير تسويق عبر الإنترنت مخضرم ومؤسس WordStream.com. تم تصنيفه كواحد من أفضل المؤثرين في التسويق. في مقالته 10 قوانين لا تقبل الجدل للتسويق عبر الإنترنت ، أكد على أن التسويق عبر الإنترنت يتعلق بالملاءمة ، وليس الحيل العشوائية لتحسين محرك البحث.

آن هاندلي براند

آن هاندلي هي سيدة أعمال معروفة وصانع محتوى. تشغل منصب كبير مسؤولي المحتوى في MarketingProfs ، وهي شركة تقدم تدريبًا على مهارات التسويق الرقمي. آن هاندلي هي أيضًا مؤلفة أفضل الكتب مبيعًا في نيويورك تايمز. يكتب الجميع دليل Go-To الخاص بك لإنشاء محتوى جيد للغاية. بالإضافة إلى الكتابة ، ظهرت في العديد من وسائل الإعلام مثل Forbes.com و Mashable.com و Huffington Post و Entrepreneur Magazine ".

بريتاني بيرجر براند

بريتاني بيرجر هي مستشارة شخصية في مجال العلامات التجارية والتسويق ومدربة الحياة. إنها تساعد المهنيين ورواد الأعمال في إنشاء علامة تجارية شخصية أصيلة وذات مغزى ومربحة يمكن الاستفادة منها لجذب العملاء المناسبين وتنمية أعمالهم وتعزيز حياتهم المهنية.

فعلت بريتاني ذلك من خلال الاستفادة من تجاربها الشخصية لمساعدة الأشخاص على اتخاذ إجراءات في مجالات مختلفة من حياتهم - مثل الأعمال والصحة والعلاقات وغير ذلك. تُرجمت مجالات الخبرة هذه إلى مجموعة متنوعة من المهارات التي تجلبها لعملائها.

أثار شغفها للتغيير رحلتها من منزل مسيء إلى رائدة أعمال اجتماعية تجوب العالم. أكثر من مجرد البقاء على قيد الحياة ، تزدهر بريتاني في مساعدة الآخرين على فعل الشيء نفسه.

نيل باتيل براند

نيل باتيل هو أحد خبراء التسويق الرائدين في العالم. تم اقتباسه في منشورات مثل The New York Times و Wall Street Journal و CNN. تحقق مدونته ، Quicksprout.com ، أكثر من 300 مليون مشاهدة للصفحة شهريًا.

في عام 2007 ، شارك نيل في تأسيس CrazyEgg مع Hiten Shah. في عام 2010 ، أنشأ شركة KISSmetrics ، وهي شركة لتحليلات الويب استحوذت عليها Google في عام 2013 مقابل 200 مليون دولار.

في عام 2012 ، أصدر كتابه الأول ، "The Gatekeeper" ، الذي احتل قائمة وول ستريت جورنال الأكثر مبيعًا.

ماركة سوجان باتيل

سوجان باتيل خبيرة تسويق ورائدة أعمال. يتمتع بخبرة تزيد عن عشر سنوات في مجال التسويق الرقمي وعمل مع بعض أكبر العلامات التجارية في العالم ، بما في ذلك Salesforce و Oracle و NBC و Coca-Cola.

سوجان هو المؤسس المشارك لـ WebProfits US ، وهي وكالة تسويق رقمي. وهو أيضًا المؤسس المشارك لـ ContentMarketer.io ، وهو نظام أساسي لتسويق المحتوى. وهو المؤسس المشارك لـ Narrow.io ، وهي أداة أتمتة على Twitter.

سوجان كاتب غزير الإنتاج نُشر في The Huffington Post و Inc.com و Entrepreneur.com ، من بين آخرين.

جيسي فيرون براند

جيسي فيرون هو مستشار شخصي للعلامات التجارية والتسويق ومدرب الحياة. إنها تساعد المهنيين ورواد الأعمال في إنشاء علامة تجارية شخصية أصيلة وذات مغزى ومربحة يمكن الاستفادة منها لجذب العملاء المناسبين وتنمية أعمالهم وتعزيز حياتهم المهنية.

قامت Jessi بذلك من خلال الاستفادة من تجاربها الشخصية لمساعدة الأشخاص على اتخاذ إجراءات في مجالات مختلفة من حياتهم - مثل الأعمال والصحة والعلاقات والمزيد. تُرجمت مجالات الخبرة هذه إلى مجموعة متنوعة من المهارات التي تجلبها لعملائها.

بدأ شغفها بالتغيير من رحلتها من منزل مسيء إلى رائدة أعمال اجتماعية تجوب العالم. أكثر من مجرد البقاء على قيد الحياة ، تزدهر جيسي في مساعدة الآخرين على فعل الشيء نفسه.

كارول تايس براند

كارول تايس هي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التدريب التنفيذي كارول تايس كوتشينج. توفر الشركة التدريب للرجال والنساء المحترفين الذين يسعون إلى حياة أكثر إشباعًا. بالإضافة إلى التدريب ، تقدم Carol دورات تدريبية تساعد المهنيين على تحقيق نجاح أكبر في حياتهم المهنية.

إنها شغوفة بما تفعله وتريد أن يختبر الآخرون مستقبلًا مختلفًا مرغوبًا فيه. إنها متخصصة في مساعدتك على استكشاف ماضيك ، واستكشاف مستقبلك ، واستكشاف كيف كان ما كنت تفعله أو لا يعمل من أجلك حتى الآن ، واستكشف ما تريد القيام به بعد ذلك - لإنشاء مستقبل مختلف مرغوب فيه.

ديف نيلسون براند

ديف نيلسون هو كاتب ومتحدث ورجل أعمال ناجح. لقد سافر حول العالم متحدثًا إلى الجماهير حول ريادة الأعمال والتسويق ووسائل التواصل الاجتماعي. صدر كتاب ديف الأخير ، The Karma Project: A New Way to Make Good Things ، في عام 2013.

مشروع Karma هو مشروع يجب قراءته لأي شخص يريد النجاح في الحياة والعمل والتخلص من الأخاديد والروتينات التي لا تعمل.

يعلم ديف دروسًا قوية حول كيفية أن تكون سعيدًا - و ؛ يسلم تعاليمه بالذكاء والحكمة والتفكير الخارق والصدق والطاقة والملاءمة والرحمة - وأطنان من المرح.

ماركة ماري فورليو

ماري فورليو هي مؤسسة موقع MarieForleo.com ، وهو موقع يقدم نصائح حول ريادة الأعمال والتسويق وتصميم نمط الحياة. وهي أيضًا منشئت B-School ، وهي دورة تدريبية عبر الإنترنت تعلم رواد الأعمال كيفية بدء أعمالهم وتنميتها.

ماري رائدة أعمال ناجحة وقد ظهرت في منشورات مثل The New York Times و Forbes و Entrepreneur. إنها متحمسة لمساعدة الآخرين على تحقيق أهدافهم وساعدت الآلاف من الأشخاص في بدء أعمالهم التجارية وتنميتها.

بدوي مات براند

Nomadic Matt هو مدون سفر ومؤلف. وهو مؤسس موقع Nomadic Matt على الإنترنت ، والذي يقدم المشورة بشأن السفر والميزانية. وقد ظهر في منشورات مثل The New York Times و The Huffington Post و Forbes.

نوماديك مات شغوف بالسفر ويعتقد أنه يجب أن تتاح للجميع الفرصة لاستكشاف العالم. لقد سافر إلى أكثر من 55 دولة وساعد الآلاف من الناس على فعل الشيء نفسه.

ماركة بام مور

بام مور استراتيجي في وسائل التواصل الاجتماعي ومدير تنفيذي لوكالة Marketing Nutz ، وهي وكالة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وهي أيضًا مؤلفة كتاب The Social Media Marketing Book.

تعشق بام وسائل التواصل الاجتماعي وتعتقد أنها واحدة من أفضل الطرق للتواصل مع الآخرين وبناء العلاقات. لقد ساعدت آلاف الأشخاص في تعلم كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لصالحهم وظهرت في منشورات مثل The Huffington Post و Forbes و Entrepreneur.

فيليسيا هاتشر براند

فيليسيا هاتشر هي مدوّنة ومؤلفة. ظهرت في منشورات مثل Forbes و Entrepreneur. فيليسيا شغوفة بريادة الأعمال وتعتقد أن العالم لديه الكثير لنتعلمه من رواد الأعمال. إنها تقدم المشورة حول كيف يمكن لأي شخص أن يكون رائد أعمال وأن يبني مشروعًا تجاريًا ناجحًا في مجتمع اليوم.

آدم إنفروي براند

آدم إنفروي هو مدون ومؤلف متحمس لريادة الأعمال. وقد ظهر في منشورات مثل Forbes و Entrepreneur. يقدم آدم المشورة حول كيف يمكن لأي شخص أن يكون رائد أعمال وأن يبني مشروعًا تجاريًا ناجحًا في مجتمع اليوم.

كيف تكتب بيان علامة تجارية شخصي فعال

إذا كنت جادًا في إنشاء علامة تجارية شخصية ، فستحتاج إلى التفكير في قيمك وما تقوله هذه القيم للعملاء المحتملين. فكر في ما يجعل عملك متميزًا عن المنافسة. ماذا تريد أن يأخذ العملاء من علامتك التجارية؟ كيف تريد أن يُنظر إليك؟ ما هي صفات شركتك؟

في حين أنه من المهم أن تعرف من أنت ، من المهم أيضًا أن يعرف العملاء من الذي يشترون منه. والأهم من ذلك ، يستحق العملاء معرفة كيفية استخدام أموالهم وما إذا كانوا يتلقون قيمة مقابل شرائهم.

استنتاج

يعتبر بيان العلامة التجارية الشخصية أهم جزء في استراتيجية التسويق الخاصة بك. إنه ما يميزك عن الآخرين في سوق مشبع ، ويمكن أن يساعدك في العثور على عملاء جدد ، وإنشاء المصداقية مع أصحاب العمل المحتملين ، وتنمية عملك. إذا كنت تكافح من أجل التوصل إلى خطة بمفردك أو كنت بحاجة إلى بعض الإرشادات الخاصة بك ، فاتصل بفريقنا اليوم للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إنشاء خطة فعالة معًا تبرز في مواجهة المنافسة!