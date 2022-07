La economía está en un estado de cambio y el mercado laboral se está volviendo más competitivo que nunca. Todo esto significa que ahora, más que nunca, es importante sobresalir entre la multitud y destacar por tus habilidades.

Este artículo te mostrará cómo desarrollar tu marca para que las personas sepan quién eres y qué puedes ofrecerles. Ya sea que esté buscando clientes o un nuevo trabajo, tener una excelente declaración de marca personal lo ayudará a tener éxito.

Comencemos definiendo qué significa exactamente "marca personal": no se refiere necesariamente a ninguna campaña de marketing o campaña publicitaria. En cambio, se refiere a desarrollar su estilo único y crear una presencia en línea que refleje todos estos factores. Por ejemplo.

¿Qué es una declaración de marca personal y por qué la necesita?

Una declaración de marca personal es una introducción a ti mismo. Es la manera perfecta de decirle a la gente de qué se trata: qué tipo de habilidades y proyectos está buscando, quién es usted como profesional, cuáles son sus pasiones. Tener uno le facilitará encontrar trabajo o clientes porque ayuda a las personas a saber exactamente a quién pueden contratar en lugar de clasificar cientos de currículos.

Lo primero que debe hacer es decidir las tres palabras que mejor describan quién es usted. Estas palabras deben ser las mismas en todas las plataformas de redes sociales para que los posibles empleadores o clientes puedan verlas fácilmente.

¿Por qué es importante una declaración de marca personal?

Una declaración de marca personal es importante porque le permite controlar su imagen y mostrársela a los demás. También facilita que la gente te encuentre y entienda lo que ofreces. Además, una declaración de marca personal puede ayudarlo a destacarse de la competencia y causar una fuerte impresión en los posibles empleadores o clientes.

Marca Darrell Franklin

Darrell Franklin Brand ha estado activo en la industria de bienes raíces durante más de una década y, en ese tiempo, ha administrado y poseído propiedades en Austin, Texas y sus alrededores. Durante la última década, Darrell ha podido mantener una buena relación con los clientes. Estas relaciones se han visto a través de su éxito en convertir a los clientes en amigos. La clave de su éxito es comprender las necesidades de los clientes y adaptar su marca para que refleje lo que sus clientes quieren escuchar de usted. Con este tipo de marca personal, ha podido mantenerse al día con los últimos desarrollos del mercado y ser transparente sobre sus precios.

Marca Madalyn Sklar

Madalyn Sklar Brand es una experta en redes sociales que ayuda a las empresas a aprovechar el poder de Twitter. Es autora del libro "Twitter for Business" y ha sido citada en Forbes, The Huffington Post y Mashable.

Madalyn es una oradora frecuente en conferencias y eventos y ha enseñado marketing en redes sociales a propietarios de negocios, empresarios y profesionales sin fines de lucro en todo el mundo. También es la fundadora del chat de Twitter #SocialMediaChat, todos los miércoles a las 9 p. m. EST.

Lo que convierte a Madalyn en una experta en redes sociales es su capacidad para traducir conceptos complejos a un lenguaje fácil de entender.

chris hacer marca

Chris Do Brand es un diseñador gráfico, empresario y autor que ha estado en la industria durante más de 20 años. Es el fundador de The Futur, una agencia creativa que se especializa en ayudar a las empresas a encontrar su voz y destacarse de la competencia.

Chris también es cofundador de Canva, una plataforma de diseño en línea que ha sido utilizada por millones de personas en todo el mundo. Lo que convierte a Chris en un experto en diseño gráfico es su habilidad para crear no solo hermosos diseños, sino también su habilidad para enseñar a otros cómo hacer lo mismo.

Marca Irene Koehler

Irene Koehler Brand es experta en el área de toma de decisiones. Ha ayudado a cientos de personas a tomar decisiones a través de sus cursos sobre toma de decisiones. Entre otras cosas, enseña a las personas cómo explorar los pros y los contras de una situación. Esto les ayuda a sopesar sus opciones antes de concluir.

Esta declaración de marca personal cumple con los tres criterios que se describen en el artículo:

Irene Koehler Brand es experta en el área de toma de decisiones

Lo que convierte a Irene en una experta es su capacidad para enseñar a otros a tomar decisiones

Las personas pueden acceder a estas lecciones en línea o en talleres.

Marca Troy Sandidge

Troy Sandidge Brand es un empresario exitoso que ha estado en el mundo de los negocios por más de 25 años. Es el fundador y director ejecutivo de Sandidge & Associates, una empresa de marketing que ayuda a las empresas a hacer crecer sus marcas.

Lo que convierte a Troy en un experto en marketing es su capacidad no solo para crear campañas exitosas, sino también para enseñar a otros cómo hacer lo mismo. Troy ha sido citado en publicaciones como Forbes y The Huffington Post y es un orador frecuente en conferencias y eventos.

Marca Austin Belcak

Austin Belcak Brand es un empresario exitoso que ha estado en el mundo de los negocios por más de 25 años. Es el fundador y director ejecutivo de Sandidge & Associates, una empresa de marketing que ayuda a las empresas a hacer crecer sus marcas.

Lo que convierte a Austin en un experto en marketing es su capacidad no solo para crear campañas exitosas, sino también para enseñar a otros cómo hacer lo mismo. Troy ha sido citado en publicaciones como Forbes y The Huffington Post y es un orador frecuente en conferencias y eventos.

Marca Debbie Levitt

Debbie Levitt Brand es una emprendedora exitosa que ha estado en el mundo de los negocios por más de 25 años. Es la fundadora y directora ejecutiva de Sandidge & Associates, una firma de marketing que ayuda a las empresas a hacer crecer sus marcas.

Lo que convierte a Debbie en una experta en marketing es su capacidad no solo para crear campañas exitosas, sino también para enseñar a otros cómo hacer lo mismo. Troy ha sido citado en publicaciones como Forbes y The Huffington Post y es un orador frecuente en conferencias y eventos.

marca elizabeth morgan

Elizabeth Morgan Brand es la fundadora de Octopus Marketing, una empresa de marketing que ayuda a las empresas a aumentar su alcance. Lo que convierte a Elizabeth en una experta en marketing es su capacidad no solo para crear campañas exitosas, sino también para enseñar a otros cómo hacer lo mismo. Elizabeth también es una de las "10 mejores mujeres empresarias que cambian el mundo" de Forbes. Ha sido reseñada por publicaciones como The Huffington Post y Bloomberg Businessweek.

Marca Diego Granados

Diego Granados Brand brinda un servicio que está orientado a ayudar a las personas a construir su marca. Lo que convierte a Diego en un experto en el campo del marketing es su capacidad no solo para crear marcas exitosas, sino también para enseñar a otros cómo hacer lo mismo. Es un orador frecuente en conferencias y eventos y escritor colaborador de varias publicaciones. Diego ha sido citado en publicaciones como Forbes, HuffPost y Bloomberg Businessweek.

Marca Andrea Pérez

Mi nombre es Andrea Perez Vera, y soy la fundadora de Andrea Perez Brand. Creé esta empresa porque creía que cada persona merece un estilo único y personal. Con tantas marcas diferentes, puede ser difícil saber por dónde empezar. Creé mi marca con la intención de ayudar a las personas a expresarse a través de la ropa.

Me especializo en estilos modestos y de alta calidad que son perfectos para las personas que quieren verse bien pero mantener su fidelidad a sus creencias. Mi empresa se especializa en prendas personalizadas hechas con las necesidades específicas de un individuo en mente. Es genial para las mujeres que quieren algo modesto que también luzca moderno, divertido, tradicional o atrevido, ¡dependiendo de lo que les guste!

Marca Elon Musk

Elon Musk es un magnate empresarial, inversor e inventor que cofundó PayPal y Tesla Motors. También fundó SpaceX y ahora está trabajando en el desarrollo de Hyperloop. Es ampliamente conocido por sus ideas visionarias y su habilidad para convertirlas en realidad.

Elon Musk es una figura inspiradora por su voluntad de asumir riesgos y su dedicación a la innovación. Ha demostrado que todo es posible si te lo propones y nunca te rindes. En palabras de Nelson Mandela, "Siempre supe que en el fondo de cada ser humano hay una chispa de grandeza esperando ser encendida".

Marca Gary Vaynerchuk

Gary Vaynerchuk es un empresario nacido en Bielorrusia. Es el director general de Vayner Media, que comenzó cuando tenía solo 24 años, lo que lo convierte en la persona más joven en su cargo hasta la fecha.

También ha escrito dos libros superventas del New York Times, "Jab Jab Jab Right Hook" y "Crush It".

Desde 2008, Gary ha sido juez del popular programa de televisión Shark Tank. También es el director ejecutivo de Vayner's Kitchen. Gary fue nombrado uno de los directores ejecutivos menores de 40 años más influyentes de Estados Unidos por la revista Forbes en 2009 y nuevamente en 2011.

Marca charli marie

Charli Marie es una mujer que ha vivido muchas cosas y, al superarlas con éxito, está tratando de inspirar a otras. Charli nació en 1982 y su vida comenzó muy bien. Era la única hija de una familia muy rica, pero todo cambió cuando cumplió 20 años. Su padre murió cuando ella tenía 19 años y, a los 20, se enteró de que estaba embarazada de mellizos que nacerían semanas antes de cumplir 21 años. Charli se quedó con el bebé y lo ocultó a su familia durante meses, pero luego decidió contárselo a su padre, que no estaba contento con la idea de tener nietos.

Marca Alice Thorpe

Alice Thorpe Brand es una empresa de ropa fundada por Alice Thorpe en 2016. Alice es una mujer que ha experimentado muchas cosas y, al superarlas con éxito, intenta inspirar a otras. Charli nació en 1982 y su vida comenzó muy bien. Era la única hija de una familia muy rica, pero todo cambió cuando cumplió 20 años. Su padre murió cuando ella tenía 19 años y, a los 20, se enteró de que estaba embarazada de mellizos que nacerían semanas antes de cumplir 21 años. Charli se quedó con el bebé y lo ocultó a su familia durante meses, pero luego decidió contárselo a su padre, que no estaba contento con la idea de tener nietos.

Marca de lana Nesha

Nesha Woolery Brand fue fundada por Nesha Woolery en 2017. La marca está diseñada para mujeres que se sienten seguras y hermosas todos los días. Los diseños incluyen maxi vestidos, túnicas y faldas. Todos los diseños están creados con diferentes telas que no solo se ven bien sino que también se sienten bien. El eslogan de la compañía es "usted lo vale", lo que significa que usted merece verse y sentirse lo mejor posible.

Marca de píxeles XO

La marca XO Pixel es una empresa de ropa que se inició en 2017. La marca está diseñada para mujeres que se sienten seguras y hermosas todos los días. Los diseños incluyen maxi vestidos, túnicas y faldas. Todos los diseños están creados con diferentes telas que no solo se ven bien sino que también se sienten bien. El eslogan de la compañía es "usted lo vale", lo que significa que usted merece verse y sentirse lo mejor posible.

Marca Bill Nye

Bill Nye, Science Guy, es un educador científico, presentador de televisión e ingeniero mecánico estadounidense que siempre ha sentido pasión por la ciencia. Se hizo conocido como Bill Nye the Science Guy después de protagonizar un programa educativo del mismo nombre ganador del premio Emmy. Su curiosidad científica lo llevó a la Universidad de Cornell para sus estudios universitarios, donde obtuvo una licenciatura en Ingeniería Mecánica.

Luego pasó a estudiar en la Universidad de Cambridge, donde obtuvo su Doctorado en Ingeniería Mecánica. Bill Nye también ha trabajado como profesor de ingeniería mecánica en la Universidad de Cornell y ha escrito varios libros sobre temas científicos.

Marca Brian Dean

Brian Dean es un experto en marketing de Internet y SEO que fundó el sitio web Backlinko. Brian es conocido por su profunda investigación y su capacidad para enseñar conceptos complejos de SEO de una manera fácil de entender. Su blog es uno de los blogs de marketing más populares en Internet y es considerado uno de los mejores expertos en el campo del SEO.

El amplio conocimiento de Brian sobre SEO lo ha ayudado a lograr un éxito increíble en su negocio en línea. En solo unos años, logró construir un negocio multimillonario que brinda servicios de SEO a empresas de todo el mundo.

marca tony robbins

Tony Robbins es un empresario, autor y orador motivacional estadounidense que ha ayudado a millones de personas a lograr el éxito en sus vidas. Se le considera uno de los oradores motivacionales más exitosos del mundo, y sus enseñanzas han ayudado a personas de todos los ámbitos de la vida a alcanzar sus metas.

Tony Robbins es un apasionado defensor del crecimiento y desarrollo personal. Él cree que todos tienen el potencial para lograr grandes cosas y ha dedicado su vida a ayudar a las personas a desarrollar todo su potencial. Sus enseñanzas se basan en el principio de que "si quieres cambiar tu vida, primero debes cambiar de opinión".

Marca Melyssa Griffin

Melyssa Griffin es una experta en redes sociales y comercializadora en línea que ha ayudado a cientos de empresas a lograr el éxito en línea. Es la fundadora de dos negocios exitosos, a saber, MelyssaGriffin.com y Femtrepreneur.com.

Melyssa es una oradora muy solicitada y ha hablado en eventos en todo el mundo. Sus enseñanzas se basan en su propia experiencia personal construyendo negocios exitosos desde cero. Es conocida por su capacidad para enseñar conceptos complejos de una manera fácil de entender, y su blog es uno de los blogs de marketing más populares de Internet.

En solo unos años, Melyssa ha logrado construir dos negocios exitosos que brindan servicios valiosos a empresas de todo el mundo.

marca blanca shaun

Shaun White es un snowboarder y skater profesional estadounidense que ha ganado tres medallas de oro olímpicas. También es el snowboarder más exitoso en la historia de los X Games, con dieciocho medallas de oro y veintiséis medallas en total.

Shaun White es ampliamente considerado como el mejor snowboarder de todos los tiempos. Ha ganado más medallas de oro en Juegos Olímpicos y X Games que cualquier otro atleta en la historia, y sus habilidades en la tabla de snowboard son inigualables. Shaun White es un verdadero campeón y una inspiración para los atletas de todo el mundo.

Marca Tim Ferriss

Tim Ferriss es un autor, empresario y orador público estadounidense que ha escrito varios libros superventas sobre crecimiento y desarrollo personal. Sus libros se basan en sus propias experiencias personales de lograr el éxito en varias áreas de su vida.

Tim Ferriss es un orador muy solicitado y ha hablado en eventos en todo el mundo. Sus enseñanzas se basan en su propia experiencia personal construyendo negocios exitosos desde cero. Es conocido por su capacidad para enseñar conceptos complejos de una manera fácil de entender, y su blog es uno de los blogs de marketing más populares de Internet.

En solo unos pocos años, Tim Ferriss ha logrado construir varios negocios exitosos que brindan servicios valiosos a empresas de todo el mundo.

marca roberto blake

Roberto Blake es un actor y cantante cubanoamericano que protagonizó más de 50 programas de televisión y películas. Es mejor conocido por su papel de Renzo en la comedia "Sanford and Son" y por su papel principal como Samson Blake en la telenovela "The Young and the Restless".

martha stewart marca

Martha Stewart es una magnate de los medios, escritora, presentadora de televisión y productora reconocida por sus logros en el campo culinario y la industria del entretenimiento. Recibió una Medalla de Oro de los Juegos Olímpicos Culinarios Mundiales, diez doctorados honorarios de universidades de todo el mundo y fue nombrada "Mujer Sobresaliente de América" en 1991.

A Martha Stewart le apasiona brindar asesoramiento integral a las personas para que puedan disfrutar la vida más plenamente. Cuando no está trabajando en su respectivo programa de televisión o cocinando nuevas recetas en casa con amigos, Martha Stewart pasa tiempo desarrollando K-mart, JCPenny's y muchos otros.

Marca Casey Neistat

Casey Neistat es una personalidad de YouTube. El 21 de febrero de 2016, Casey Neistat lanzó un video titulado "Snow Day" en su canal de YouTube. El video narra los eventos de una tormenta de nieve que azotó la ciudad de Nueva York el 20 de febrero y el día siguiente. Casey Neistat usó su gran cantidad de seguidores en las redes sociales para ayudar a quienes se quedaron sin calefacción ni electricidad después del huracán Sandy en 2012, así como a los afectados por el terremoto de Nepal de 2015.

Marca Mindy Kaling

Mindy Kaling es una actriz, comediante y escritora estadounidense. Es la creadora y estrella de la serie The Mindy Project de Fox/Hulu. Kaling nació en Cambridge, Massachusetts, de padres hindúes de la India. Se crió en Newton, Massachusetts, y asistió a Dartmouth College, miembro de la compañía de comedia de improvisación The Dog Day Players.

Kaling saltó a la fama con su trabajo en The Office de NBC. Interpretó a Kelly Kapoor, inspirada por su madre, una obstetra y ginecóloga. Además de su papel en The Office, Kaling ha escrito y protagonizado las películas The 40-Year-Old Virgin (2005), License to Wed (2007).

Marca Satori Graphics

Satori Graphics se especializa en ilustraciones personalizadas, trabajos por encargo, logotipos y diseño web. ¡Ofrecemos tarifas asequibles para nuestros servicios que son por orden de llegada! Nuestro objetivo es crear diseños cohesivos y consistentes que se reconozcan fácilmente entre todos los activos de su producto o empresa.

Marca Billie Eilish

Billie Eilish es una cantautora. Comenzó a hacer música en 2011, a los 11 años, publicando versiones de canciones en línea. Cuando Eilish tenía 13 años, ganó popularidad en la plataforma para compartir audio SoundCloud después de lanzar sus dos canciones originales, "Ocean Eyes" y "Hold Your Breath". Para febrero de 2018, había acumulado más de 240 millones de transmisiones en todas sus plataformas de redes sociales combinadas.

marca larry kim

Larry Kim es un veterano experto en marketing en línea y fundador de WordStream.com. Ha sido clasificado como uno de los principales influencers de marketing. En su artículo 10 leyes irrefutables del marketing en Internet, enfatiza que el marketing en Internet tiene que ver con la relevancia, no con trucos aleatorios de optimización de motores de búsqueda.

Marca Ann Handley

Ann Handley es una reconocida empresaria y creadora de contenido. Es la directora de contenido de MarketingProfs, una empresa que ofrece capacitación en habilidades de marketing digital. Ann Handley también es la autora del bestseller del New York Times. Todo el mundo escribe su guía para crear contenido ridículamente bueno. Además de escribir, ha aparecido en varios medios de comunicación como Forbes.com, Mashable.com, Huffington Post y Entrepreneur Magazine".

Marca Brittany Berger

Brittany Berger es consultora de marketing y marca personal y coach de vida. Ella ayuda a los profesionales y empresarios a crear una marca personal auténtica, significativa y rentable que se puede aprovechar para atraer a los clientes adecuados, hacer crecer su negocio y avanzar en sus carreras.

Brittany ha hecho esto al aprovechar sus experiencias personales para ayudar a las personas a tomar medidas en varias áreas de sus vidas, como negocios, salud, relaciones y más. Estas áreas de especialización se han traducido en una amplia variedad de habilidades que aporta a sus clientes.

Su pasión por el cambio provocó su viaje de un hogar abusivo a una empresaria social trotamundos. Más que solo sobrevivir, Brittany prospera ayudando a otros a hacer lo mismo.

Marca Neil Patel

Neil Patel es uno de los principales expertos en marketing del mundo. Ha sido citado en publicaciones como The New York Times, Wall Street Journal y CNN. Su blog, Quicksprout.com, genera más de 300 millones de páginas vistas al mes.

En 2007, Neil cofundó CrazyEgg con Hiten Shah. En 2010 creó KISSmetrics, una empresa de análisis web adquirida por Google en 2013 por 200 millones de dólares.

En 2012 publicó su primer libro, "The Gatekeeper", que entró en la lista de los más vendidos del Wall Street Journal.

Marca Sujan Patel

Sujan Patel es experta en marketing y empresaria. Tiene más de una década de experiencia en marketing digital y ha trabajado con algunas de las marcas más importantes del mundo, incluidas Salesforce, Oracle, NBC y Coca-Cola.

Sujan es cofundadora de WebProfits US, una agencia de marketing digital. También es cofundador de ContentMarketer.io, una plataforma de marketing de contenidos. Y es cofundador de Narrow.io, una herramienta de automatización de Twitter.

Sujan es una prolífica escritora publicada en The Huffington Post, Inc.com y Entrepreneur.com, entre otros.

marca jessi fearon

Jessi Fearon es consultora de marca personal y marketing y entrenadora de vida. Ella ayuda a los profesionales y empresarios a crear una marca personal auténtica, significativa y rentable que se puede aprovechar para atraer a los clientes adecuados, hacer crecer su negocio y avanzar en sus carreras.

Jessi ha hecho esto al aprovechar sus experiencias personales para ayudar a las personas a tomar medidas en varias áreas de sus vidas, como negocios, salud, relaciones y más. Estas áreas de especialización se han traducido en una amplia variedad de habilidades que aporta a sus clientes.

Su pasión por el cambio ha sido provocada por su viaje de un hogar abusivo a un emprendedor social trotamundos. Más que sobrevivir, a Jessi le encanta ayudar a otros a hacer lo mismo.

Marca Carol Tice

Carol Tice es la fundadora y directora ejecutiva de la firma de coaching ejecutivo Carol Tice Coaching. La firma brinda asesoramiento a hombres y mujeres profesionales que buscan una vida más satisfactoria. Además del coaching, Carol ofrece capacitaciones que ayudan a los profesionales a lograr un mayor éxito en sus carreras.

Le apasiona lo que hace y quiere que otros experimenten un futuro diferente deseado.' Ella se especializa en ayudarlo a explorar su pasado, explorar su futuro, explorar cómo lo que ha estado haciendo ha funcionado o no para usted hasta ahora, y explorar lo que quiere hacer a continuación, para crear un futuro diferente deseado.

Marca Dave Nelson

Dave Nelson es autor, orador y exitoso hombre de negocios. Ha viajado por todo el mundo hablando a audiencias sobre emprendimiento, marketing y redes sociales. El libro reciente de Dave, The Karma Project: A New Way to Make Good Things Happen, se publicó en 2013.

El Proyecto Karma es una lectura obligada para cualquier persona que quiera tener éxito en la vida y en los negocios y romper con las rutinas que simplemente no funcionan.

Dave enseña poderosas lecciones sobre cómo ser feliz y; imparte sus enseñanzas con ingenio, sabiduría, pensamiento innovador, honestidad, energía, relevancia, compasión y mucha diversión.

Marca Marie Forleo

Marie Forleo es la fundadora de MarieForleo.com, un sitio web que brinda asesoramiento sobre emprendimiento, marketing y diseño de estilo de vida. También es la creadora de B-School, un curso en línea que enseña a los empresarios cómo iniciar y hacer crecer sus negocios.

Marie es una emprendedora exitosa y ha aparecido en publicaciones como The New York Times, Forbes y Entrepreneur. Le apasiona ayudar a otros a lograr sus objetivos y ha ayudado a miles de personas a iniciar y hacer crecer sus negocios.

Marca nómada mate

Nomadic Matt es autor y bloguero de viajes. Es el fundador del sitio web Nomadic Matt, que brinda consejos sobre viajes y presupuestos. Ha aparecido en publicaciones como The New York Times, The Huffington Post y Forbes.

Nomadic Matt es un apasionado de los viajes y cree que todos deberían tener la oportunidad de explorar el mundo. Ha viajado a más de 55 países y ha ayudado a miles de personas a hacer lo mismo.

marca tony robbins

Tony Robbins es entrenador de vida, autor y orador. Es el fundador de Robbins Research International, que ofrece programas de autoayuda y desarrollo personal. Ha aparecido en publicaciones como The New York Times, The Huffington Post y Forbes.

A Tony Robbins le apasiona ayudar a otros a lograr sus objetivos y ha ayudado a millones de personas a hacer lo mismo. Es un entrenador de vida, autor y orador que ha ayudado a personas de todos los ámbitos de la vida a alcanzar el éxito.

Marca Pam Moore

Pam Moore es estratega de redes sociales y directora ejecutiva de Marketing Nutz, una agencia de marketing de redes sociales. También es autora del libro The Social Media Marketing Book.

Pam es una apasionada de las redes sociales y cree que es una de las mejores formas de conectarse con los demás y construir relaciones. Ha ayudado a miles de personas a aprender cómo usar las redes sociales para su beneficio y ha aparecido en publicaciones como The Huffington Post, Forbes y Entrepreneur.

Marca Felicia Hatcher

Felicia Hatcher es bloguera y autora. Ha aparecido en publicaciones como Forbes y Entrepreneur. Felicia es una apasionada del emprendimiento y cree que el mundo tiene mucho que aprender de los emprendedores. Ella brinda consejos sobre cómo cualquier persona puede ser emprendedora y construir un negocio exitoso en la sociedad actual.

Marca Adam Enfroy

Adam Enfroy es un bloguero y autor apasionado por el espíritu empresarial. Ha aparecido en publicaciones como Forbes y Entrepreneur. Adam brinda consejos sobre cómo cualquiera puede ser empresario y construir un negocio exitoso en la sociedad actual.

Cómo escribir una declaración de marca personal efectiva

Si se toma en serio la creación de una marca personal, deberá pensar en sus valores y en lo que estos valores le dicen a los clientes potenciales. Piense en lo que hace que su negocio se destaque de la competencia. ¿Qué quieres que los clientes se lleven de tu marca? ¿Cómo quieres ser percibido? ¿Cuáles son las cualidades de su empresa?

Si bien es importante saber quién es usted, también es importante que los clientes sepan a quién le están comprando. Más importante aún, los clientes merecen saber cómo se utiliza su dinero y si reciben valor por su compra.

Conclusión

La declaración de marca personal es la parte más importante de su estrategia de marketing. Es lo que lo diferenciará de los demás en un mercado saturado y puede ayudarlo a encontrar nuevos clientes, establecer credibilidad con posibles empleadores y hacer crecer su negocio. Si tiene dificultades para idear uno por su cuenta o necesita orientación para elaborar el suyo, comuníquese con nuestro equipo hoy mismo para obtener más información sobre cómo podemos crear juntos un plan eficaz que se destaque frente a la competencia.