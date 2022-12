De economie is volop in beweging en de concurrentie op de arbeidsmarkt is groter dan ooit tevoren. Dit alles betekent dat het nu meer dan ooit belangrijk is om je te onderscheiden van de massa en op te vallen door je vaardigheden.

In dit artikel leest u hoe u uw merk kunt ontwikkelen, zodat mensen weten wie u bent en wat u hen te bieden hebt. Of je nu op zoek bent naar klanten of een nieuwe baan, een uitstekende personal brand statement zal je helpen slagen.

Laten we beginnen met te definiëren wat "personal branding" precies betekent: Het verwijst niet noodzakelijkerwijs naar een marketing- of advertentiecampagne. In plaats daarvan verwijst het naar het ontwikkelen van uw unieke stijl en het creëren van een online aanwezigheid die al deze factoren weerspiegelt. Bijvoorbeeld.

Wat is een personal brand statement en waarom heb je er een nodig?

Een personal brand statement is een voorstelling van jezelf. Het is de perfecte manier om mensen te vertellen waar je voor staat - wat voor vaardigheden en projecten je zoekt, wie je bent als professional, wat je passies zijn. Als je er een hebt, wordt het gemakkelijker om werk of klanten te vinden, omdat mensen dan precies weten wie ze kunnen inhuren in plaats van honderden cv's door te nemen.

Het eerste wat je moet doen is drie woorden kiezen die het beste beschrijven wie je bent. Deze woorden moeten hetzelfde zijn op alle social media platforms, zodat potentiële werkgevers of klanten ze gemakkelijk kunnen zien.

Waarom is een persoonlijke merkverklaring belangrijk?

Een personal brand statement is belangrijk omdat het je in staat stelt je imago te controleren en aan anderen over te brengen. Het maakt het ook gemakkelijker voor mensen om je te vinden en te begrijpen wat je te bieden hebt. Bovendien kan een personal brand statement je helpen je te onderscheiden van de concurrentie en een sterke indruk te maken op potentiële werkgevers of klanten.

Darrell Franklin Brand

Darrell Franklin Brand is al meer dan tien jaar actief in de vastgoedsector en heeft in die tijd vastgoed beheerd en bezeten in en rond Austin, Texas. In de afgelopen tien jaar is Darrell in staat geweest een goede relatie met klanten te onderhouden. Deze relaties zijn gebleken uit zijn succes om van klanten vrienden te maken. De sleutel tot zijn succes is het begrijpen van de behoeften van de klant en je merk zo aanpassen dat het weergeeft wat je klanten van je willen horen. Met dit soort personal branding is hij in staat geweest de laatste ontwikkelingen in de markt bij te houden en tegelijkertijd transparant te zijn over zijn prijzen.

Madalyn Sklar Brand

Madalyn Sklar Brand is een social media expert die bedrijven helpt de kracht van Twitter te benutten. Ze is de auteur van het boek "Twitter for Business" en is geciteerd in Forbes, The Huffington Post en Mashable.

Madalyn is een frequente spreker op conferenties en evenementen en heeft social media marketing onderwezen aan bedrijfseigenaren, ondernemers en non-profit professionals wereldwijd. Ze is ook de oprichter van de Twitter chat #SocialMediaChat, elke woensdag om 21.00 uur EST.

Wat Madalyn tot een expert in sociale media maakt, is haar vermogen om complexe concepten te vertalen naar gemakkelijk te begrijpen taal.

Chris Do Brand

Chris Do Brand is een grafisch ontwerper, ondernemer en auteur die al meer dan 20 jaar in de industrie werkzaam is. Hij is de oprichter van The Futur, een creatief bureau gespecialiseerd in het helpen van bedrijven om hun stem te vinden en zich te onderscheiden van de concurrentie.

Chris is ook de medeoprichter van Canva, een online ontwerpplatform dat door miljoenen mensen over de hele wereld wordt gebruikt. Wat Chris tot een expert in grafisch ontwerp maakt, is zijn vermogen om niet alleen prachtige ontwerpen te maken, maar ook om anderen te leren hoe ze hetzelfde moeten doen.

Irene Koehler Brand

Irene Koehler Brand is een expert op het gebied van besluitvorming. Ze heeft honderden mensen geholpen bij het nemen van beslissingen door middel van haar cursussen over besluitvorming. Ze leert mensen onder meer hoe ze de voor- en nadelen van een situatie kunnen onderzoeken. Dit helpt hen hun opties af te wegen voordat ze een besluit nemen.

Deze personal branding verklaring voldoet aan alle drie de criteria die in het artikel worden geschetst:

Irene Koehler Brand is een expert op het gebied van besluitvorming

Wat Irene een expert maakt, is haar vermogen om anderen te leren hoe ze beslissingen moeten nemen.

Mensen hebben toegang tot deze lessen online of tijdens workshops

Troy Sandidge Brand

Troy Sandidge Brand is een succesvolle ondernemer die al meer dan 25 jaar in het bedrijfsleven actief is. Hij is de oprichter en CEO van Sandidge & Associates, een marketingbedrijf dat bedrijven helpt hun merken te laten groeien.

Wat Troy tot een expert in marketing maakt, is zijn vermogen om niet alleen succesvolle campagnes op te zetten, maar ook om anderen te leren hoe ze hetzelfde kunnen doen. Troy is geciteerd in publicaties als Forbes en The Huffington Post en is een frequente spreker op conferenties en evenementen.

Austin Belcak Brand

Debbie Levitt Brand

Elizabeth Morgan Brand

Elizabeth Morgan Brand is de oprichter van Octopus Marketing, een marketingbedrijf dat bedrijven helpt hun bereik te vergroten. Wat Elizabeth tot een expert in marketing maakt, is haar vermogen om niet alleen succesvolle campagnes op te zetten, maar ook om anderen te leren hoe ze hetzelfde kunnen doen. Elizabeth is ook een van Forbes' "Top 10 Women Entrepreneurs Changing The World". Ze is geprofileerd door publicaties als The Huffington Post en Bloomberg Businessweek.

Diego Granados Brand

Diego Granados Brand levert een dienst die erop gericht is mensen te helpen hun merk op te bouwen. Wat Diego tot een expert maakt op het gebied van marketing is zijn vermogen om niet alleen succesvolle merken te creëren, maar ook om anderen te leren hoe ze hetzelfde kunnen doen. Hij is een frequente spreker op conferenties en evenementen en een bijdragende schrijver voor een aantal publicaties. Diego is geciteerd in publicaties als Forbes, HuffPost en Bloomberg Businessweek.

Andrea Perez Merk

Mijn naam is Andrea Perez Vera, en ik ben de oprichter van Andrea Perez Brand. Ik ben dit bedrijf begonnen omdat ik geloofde dat iedereen een unieke, persoonlijke stijl verdient. Met zoveel verschillende merken kan het moeilijk zijn om uit te vinden waar je moet beginnen. Ik heb mijn merk opgericht met de bedoeling mensen te helpen zichzelf uit te drukken door middel van kleding.

Ik ben gespecialiseerd in hoogwaardige, bescheiden stijlen die perfect zijn voor mensen die er goed uit willen zien maar trouw willen blijven aan hun geloof. Mijn bedrijf is gespecialiseerd in op maat gemaakte kleding die is afgestemd op iemands specifieke behoeften. Het is geweldig voor vrouwen die iets bescheiden willen dat er ook funky of leuk of traditioneel of gedurfd uitziet, afhankelijk van waar ze van houden!

Elon Musk Merk

Elon Musk is een zakenmagnaat, investeerder en uitvinder die PayPal en Tesla Motors mede heeft opgericht. Hij richtte ook SpaceX op en werkt nu aan de ontwikkeling van de Hyperloop. Hij staat alom bekend om zijn visionaire ideeën en zijn vermogen om deze om te zetten in realiteit.

Elon Musk is een inspirerende figuur door zijn bereidheid om risico's te nemen en zijn toewijding aan innovatie. Hij heeft laten zien dat alles mogelijk is als je er je zinnen op zet en nooit opgeeft. In de woorden van Nelson Mandela: "Ik heb altijd geweten dat er diep in ieder mens een vonk van grootsheid zit die wacht om ontstoken te worden."

Gary Vaynerchuk Merk

Gary Vaynerchuk is een in Wit-Rusland geboren ondernemer. Hij is de CEO van Vayner Media, die hij startte toen hij pas 24 was, waardoor hij tot op heden de jongste persoon in zijn functie is.

Hij heeft ook twee New York Times bestsellers geschreven, "Jab Jab Right Hook" en "Crush It".

Sinds 2008 is Gary jurylid voor de populaire tv-show Shark Tank. Hij is ook de CEO van Vayner's Kitchen. Gary werd in 2009 en opnieuw in 2011 door Forbes Magazine uitgeroepen tot een van Amerika's meest invloedrijke CEO's onder de 40 jaar.

Charli Marie Brand

Charli Marie is een vrouw die veel dingen heeft meegemaakt, en door ze met succes te overwinnen, probeert ze anderen te inspireren. Charli werd geboren in 1982, en haar leven begon geweldig. Ze was de enige dochter van een zeer rijke familie, maar dat veranderde allemaal toen ze 20 jaar werd. Haar vader stierf toen ze 19 jaar oud was, en op haar 20ste ontdekte ze dat ze zwanger was van een tweeling die weken voor haar 21ste verjaardag geboren zou worden. Charli hield de baby maandenlang voor haar familie verborgen, maar besloot toen het haar vader te vertellen, die niet blij was geweest met het krijgen van kleinkinderen.

Alice Thorpe Brand

Nesha Woolery Merk

Het Nesha Woolery Brand werd in 2017 opgericht door Nesha Woolery. Het merk is ontworpen voor vrouwen die zich elke dag zelfverzekerd en mooi voelen. De ontwerpen bestaan uit maxi jurken, tunieken en rokken. Alle ontwerpen zijn gemaakt met verschillende stoffen die er niet alleen goed uitzien maar ook goed voelen. De slogan van het bedrijf is "je bent het waard", wat betekent dat je het verdient om er op je best uit te zien en je goed te voelen.

XO Pixel Merk

Het XO Pixel Brand is een kledingbedrijf dat in 2017 is gestart. Het merk is ontworpen voor vrouwen die zich elke dag zelfverzekerd en mooi voelen. De ontwerpen bestaan uit maxi jurken, tunieken en rokken. Alle ontwerpen zijn gemaakt met verschillende stoffen die er niet alleen goed uitzien maar ook goed voelen. De slogan van het bedrijf is "je bent het waard", wat betekent dat je het verdient om er op je best uit te zien en je goed te voelen.

Bill Nye Merk

Bill Nye, the Science Guy, is een Amerikaanse wetenschapsvoorlichter, tv-presentator en werktuigbouwkundig ingenieur die altijd een passie voor wetenschap heeft gehad. Hij werd bekend als Bill Nye the Science Guy na zijn rol in een Emmy Award-winnende educatieve show met dezelfde naam. Zijn wetenschappelijke nieuwsgierigheid leidde hem naar de Cornell University voor zijn studie, waar hij een graad behaalde in Mechanical Engineering.

Vervolgens studeerde hij aan de Universiteit van Cambridge, waar hij zijn doctoraat in Mechanical Engineering behaalde. Bill Nye heeft ook gewerkt als hoogleraar werktuigbouwkunde aan de Cornell University en heeft verschillende boeken geschreven over wetenschappelijke onderwerpen.

Brian Dean Merk

Brian Dean is een internet marketeer en SEO expert die de website Backlinko heeft opgericht. Brian staat bekend om zijn diepgaande onderzoek en zijn vermogen om complexe SEO-concepten op een gemakkelijk te begrijpen manier aan te leren. Zijn blog is een van de populairste marketingblogs op internet, en hij wordt beschouwd als een van de topexperts op het gebied van SEO.

Brian's uitgebreide kennis van SEO heeft hem geholpen ongelooflijk succes te bereiken in zijn online business. In slechts enkele jaren is hij erin geslaagd een miljoenenbedrijf op te bouwen dat SEO-diensten levert aan bedrijven wereldwijd.

Tony Robbins Merk

Tony Robbins is een Amerikaanse zakenman, auteur en motiverende spreker die miljoenen mensen heeft geholpen succes in hun leven te bereiken. Hij wordt beschouwd als een van de meest succesvolle motiverende sprekers ter wereld, en zijn lessen hebben mensen uit alle lagen van de bevolking geholpen hun doelen te bereiken.

Tony Robbins is een gepassioneerd pleitbezorger van persoonlijke groei en ontwikkeling. Hij gelooft dat iedereen het potentieel heeft om grote dingen te bereiken, en hij heeft zijn leven gewijd aan het helpen van mensen om hun volledige potentieel te realiseren. Zijn lessen zijn gebaseerd op het principe dat "als je je leven wilt veranderen, je eerst je geest moet veranderen".

Melyssa Griffin Merk

Melyssa Griffin is een social media expert en online marketeer die honderden bedrijven heeft geholpen online succes te behalen. Ze is de oprichter van twee succesvolle bedrijven, namelijk MelyssaGriffin.com en Femtrepreneur.com.

Melyssa is een veelgevraagd spreker en heeft gesproken op evenementen over de hele wereld. Haar lessen zijn gebaseerd op haar eigen persoonlijke ervaring met het opbouwen van succesvolle bedrijven vanuit het niets. Ze staat bekend om haar vermogen om complexe concepten op een gemakkelijk te begrijpen manier aan te leren, en haar blog is een van de populairste marketingblogs op het internet.

In slechts een paar jaar tijd is Melyssa erin geslaagd twee succesvolle bedrijven op te bouwen die waardevolle diensten leveren aan bedrijven over de hele wereld.

Shaun White Merk

Shaun White is een Amerikaanse professionele snowboarder en skateboarder die drie Olympische gouden medailles heeft gewonnen. Hij is ook de meest succesvolle snowboarder in de geschiedenis van de X Games, met achttien gouden medailles en zesentwintig medailles in totaal.

Shaun White wordt algemeen beschouwd als de grootste snowboarder aller tijden. Hij won meer Olympische en X Games gouden medailles dan elke andere atleet in de geschiedenis, en zijn vaardigheden op het snowboard zijn ongeëvenaard. Shaun White is een echte kampioen en een inspiratie voor atleten over de hele wereld.

Tim Ferriss Merk

Tim Ferriss is een Amerikaanse auteur, ondernemer en spreker die verschillende bestsellers heeft geschreven over persoonlijke groei en ontwikkeling. Zijn boeken zijn gebaseerd op zijn eigen persoonlijke ervaringen met het bereiken van succes op verschillende gebieden van zijn leven.

Tim Ferriss is een veelgevraagd spreker en heeft op evenementen over de hele wereld gesproken. Zijn lessen zijn gebaseerd op zijn eigen persoonlijke ervaring met het opbouwen van succesvolle bedrijven. Hij staat bekend om zijn vermogen om complexe concepten op een gemakkelijk te begrijpen manier aan te leren, en zijn blog is een van de populairste marketingblogs op het internet.

In slechts enkele jaren is Tim Ferriss erin geslaagd verschillende succesvolle bedrijven op te bouwen die waardevolle diensten leveren aan bedrijven over de hele wereld.

Roberto Blake Merk

Roberto Blake is een Cubaans-Amerikaanse acteur en zanger die in meer dan 50 tv-shows en films speelde. Hij is het best bekend voor zijn rol als Renzo in de sitcom "Sanford and Son" en voor zijn hoofdrol als Samson Blake in de soap "The Young and the Restless."

Martha Stewart Merk

Martha Stewart is een mediamagnaat, schrijfster, televisiepresentatrice en producent die erkend is voor haar prestaties op culinair gebied en in de amusementsindustrie. Ze kreeg een gouden medaille van de World Culinary Olympics, tien eredoctoraten van universiteiten wereldwijd en werd in 1991 uitgeroepen tot "Outstanding Woman of America".

Martha Stewart is gepassioneerd over het geven van uitgebreid advies aan mensen zodat ze meer van het leven kunnen genieten. Als ze niet bezig is met haar tv-show of thuis met vrienden nieuwe recepten bereidt, besteedt Martha Stewart tijd aan het ontwikkelen van K-mart, JCPenny's en vele anderen.

Casey Neistat Merk

Casey Neistat is een YouTube-persoonlijkheid. Op 21 februari 2016, Casey Neistat bracht een video getiteld "Snow Day" op zijn YouTube-kanaal. De video chroniqueerde de gebeurtenissen van een sneeuwstorm die New York City trof op 20 februari en de volgende dag. Casey Neistat gebruikte zijn grote sociale media-volgers om mensen zonder warmte of stroom te helpen na orkaan Sandy in 2012, evenals de getroffenen van de aardbeving in Nepal in 2015.

Mindy Kaling Merk

Mindy Kaling is een Amerikaanse actrice, komiek en schrijfster. Ze is de bedenker en ster van de Fox/Hulu-serie The Mindy Project. Kaling werd geboren in Cambridge, Massachusetts, uit hindoeïstische ouders uit India. Ze groeide op in Newton, Massachusetts, en bezocht Dartmouth College, als lid van de improvisatiekomediegroep The Dog Day Players.

Kaling werd bekend door haar werk in The Office van NBC. Ze speelde Kelly Kapoor, geïnspireerd door haar moeder, een OB-GYN. Naast haar rol in The Office, heeft Kaling geschreven voor en gespeeld in de films The 40-Year-Old Virgin (2005), License to Wed (2007).

Satori Graphics Merk

Satori Graphics is gespecialiseerd in illustraties op maat, werk in opdracht, logo's en webdesign. Wij bieden betaalbare tarieven voor onze diensten die wie het eerst komt, het eerst maalt! Ons doel is om samenhangende, consistente ontwerpen te maken die gemakkelijk te herkennen zijn tussen al uw producten of bedrijfsmiddelen.

Billie Eilish Merk

Billie Eilish is een singer-songwriter. Ze begon muziek te maken in 2011, 11 jaar oud, door covers van liedjes online te plaatsen. Toen Eilish 13 was, werd ze populair op het audio-sharing platform SoundCloud na het uitbrengen van haar twee originele nummers, "Ocean Eyes" en "Hold Your Breath". In februari 2018 had ze meer dan 240 miljoen streams verzameld op al haar social media platforms samen.

Larry Kim Merk

Larry Kim is een veteraan online marketing expert en oprichter van WordStream.com. Hij is gerangschikt als een van de top marketing influencers. In zijn artikel 10 Irrefutable Laws of Internet Marketing benadrukt hij dat internet marketing gaat over relevantie, niet over willekeurige zoekmachine optimalisatie trucs.

Ann Handley Merk

Ann Handley is een bekende zakenvrouw en content creator. Ze is de Chief Content Officer van MarketingProfs, een bedrijf dat trainingen aanbiedt over digitale marketingvaardigheden. Ann Handley is ook de auteur van de New York Times bestseller. Everybody Writes Your Go-To Guide to Create Ridiculously Good Content. Naast het schrijven is ze te zien geweest op verschillende media zoals Forbes.com, Mashable.com, Huffington Post en Entrepreneur Magazine."

Brittany Berger Merk

Brittany Berger is een personal branding en marketing consultant en levenscoach. Ze helpt professionals en ondernemers een authentiek, betekenisvol en winstgevend persoonlijk merk te creëren dat kan worden ingezet om de juiste klanten aan te trekken, hun bedrijf te laten groeien en hun carrière vooruit te helpen.

Brittany heeft dit gedaan door gebruik te maken van haar persoonlijke ervaringen om mensen te helpen actie te ondernemen op verschillende gebieden van hun leven - zoals zaken, gezondheid, relaties en meer. Deze gebieden van expertise hebben zich vertaald in een breed scala aan vaardigheden die zij haar klanten brengt.

Haar passie voor verandering leidde tot haar reis van een mishandeld thuis naar een wereldreizende sociale ondernemer. Brittany wil niet alleen overleven, maar ook anderen helpen hetzelfde te doen.

Neil Patel Merk

Neil Patel is een van de toonaangevende marketingexperts ter wereld. Hij is geciteerd in publicaties als The New York Times, Wall Street Journal en CNN. Zijn blog, Quicksprout.com, genereert meer dan 300 miljoen pageviews per maand.

In 2007 richtte Neil samen met Hiten Shah CrazyEgg op. In 2010 richtte hij KISSmetrics op, een webanalysebedrijf dat in 2013 door Google werd overgenomen voor 200 miljoen dollar.

In 2012 bracht hij zijn eerste boek uit, "The Gatekeeper", dat de bestsellerlijst van de Wall Street Journal haalde.

Sujan Patel Merk

Sujan Patel is een marketingexpert en ondernemer. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring in digitale marketing en heeft gewerkt met enkele van de grootste merken ter wereld, waaronder Salesforce, Oracle, NBC en Coca-Cola.

Sujan is medeoprichter van WebProfits US, een digitaal marketingbureau. Hij is ook medeoprichter van ContentMarketer.io, een contentmarketingplatform. En hij is medeoprichter van Narrow.io, een Twitter automatiseringstool.

Sujan is een productieve schrijver die onder meer publiceerde in The Huffington Post, Inc.com en Entrepreneur.com.

Jessi Fearon Merk

Carol Tice Merk

Carol Tice is de oprichter en CEO van het executive coaching bedrijf, Carol Tice Coaching. Het bedrijf biedt coaching aan professionele mannen en vrouwen die een meer bevredigend leven willen. Naast coaching biedt Carol trainingen aan die professionals helpen meer succes in hun carrière te bereiken.

Ze is gepassioneerd over wat ze doet en wil dat anderen een gewenste andere toekomst ervaren.' Ze is gespecialiseerd in het helpen onderzoeken van je verleden, onderzoeken van je toekomst, onderzoeken hoe wat je tot nu toe hebt gedaan wel of niet voor je heeft gewerkt, en onderzoeken wat je nu wilt doen - om een gewenste andere toekomst te creëren.

Dave Nelson Merk

Dave Nelson is auteur, spreker en succesvol zakenman. Hij heeft de hele wereld afgereisd om te spreken over ondernemerschap, marketing en sociale media. Dave's recente boek, The Karma Project: A New Way to Make Good Things Happen, werd uitgebracht in 2013.

The Karma Project is een must-read voor iedereen die wil slagen in het leven en in het bedrijfsleven en wil breken met sleur en routines die gewoon niet werken.

Dave onderwijst krachtige lessen over hoe je gelukkig kunt zijn - en hij geeft zijn lessen met humor, wijsheid, baanbrekend denken, eerlijkheid, energie, relevantie, mededogen - en heel veel plezier.

Marie Forleo Merk

Marie Forleo is de oprichter van MarieForleo.com, een website die advies geeft over ondernemerschap, marketing en lifestyle design. Ze is ook de bedenker van de B-School, een online cursus die ondernemers leert hoe ze hun bedrijf kunnen starten en laten groeien.

Marie is een succesvolle ondernemer en heeft in publicaties gestaan als The New York Times, Forbes en Entrepreneur. Ze is gepassioneerd over het helpen van anderen om hun doelen te bereiken en heeft duizenden mensen geholpen met het starten en laten groeien van hun bedrijf.

Nomadische Matt Merk

Nomadic Matt is een reisblogger en auteur. Hij is de oprichter van de website Nomadic Matt, die advies geeft over reizen en budgetteren. Hij is verschenen in publicaties als The New York Times, The Huffington Post en Forbes.

Nomadic Matt heeft een passie voor reizen en vindt dat iedereen de kans moet krijgen om de wereld te verkennen. Hij heeft gereisd naar meer dan 55 landen en heeft duizenden mensen geholpen hetzelfde te doen.

Pam Moore Merk

Pam Moore is een social media strateeg en CEO van Marketing Nutz, een social media marketing bureau. Ze is ook de auteur van het boek The Social Media Marketing Book.

Pam is gepassioneerd door sociale media en gelooft dat het een van de beste manieren is om met anderen in contact te komen en relaties op te bouwen. Ze heeft duizenden mensen geholpen om te leren hoe ze sociale media in hun voordeel kunnen gebruiken en heeft in publicaties als The Huffington Post, Forbes en Entrepreneur gestaan.

Felicia Hatcher Merk

Felicia Hatcher is blogger en auteur. Ze is verschenen in publicaties als Forbes en Entrepreneur. Felicia is gepassioneerd door ondernemerschap en gelooft dat de wereld veel kan leren van ondernemers. Ze geeft advies over hoe iedereen ondernemer kan zijn en een succesvol bedrijf kan opbouwen in de huidige maatschappij.

Adam Enfroy Merk

Adam Enfroy is een blogger en auteur met een passie voor ondernemerschap. Hij is verschenen in publicaties als Forbes en Entrepreneur. Adam geeft advies over hoe iedereen ondernemer kan zijn en een succesvol bedrijf kan opbouwen in de huidige maatschappij.

Hoe schrijf je een effectieve persoonlijke merkverklaring?

Als u serieus een persoonlijk merk wilt creëren, dan moet u nadenken over uw waarden en wat deze waarden zeggen tegen potentiële klanten. Denk na over wat uw bedrijf onderscheidt van de concurrentie. Wat wil je dat klanten van je merk meenemen? Hoe wilt u gezien worden? Wat zijn de kwaliteiten van uw bedrijf?

Hoewel het belangrijk is om te weten wie u bent, is het ook belangrijk dat klanten weten van wie ze kopen. Nog belangrijker is dat klanten verdienen te weten hoe hun geld wordt gebruikt en of ze waarde krijgen voor hun aankoop.

Conclusie

De personal brand statement is het belangrijkste onderdeel van uw marketingstrategie. Het is wat u onderscheidt van anderen in een verzadigde markt, en het kan u helpen nieuwe klanten te vinden, geloofwaardigheid te creëren bij potentiële werkgevers, en uw bedrijf te laten groeien. Als u moeite hebt om er zelf een te bedenken of begeleiding nodig hebt bij het opstellen ervan, neem dan vandaag nog contact op met ons team voor meer informatie over hoe we samen een effectief plan kunnen opstellen dat zich onderscheidt van de concurrentie!