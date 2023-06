Yazılım testi, geliştirme döngüsünün hayati bir yönüdür ve uygulamalarınızın güvenilir, verimli ve hatasız olmasını sağlar. Go'da test etme bir istisna değildir. Derlenmiş, statik olarak yazılmış bir programlama dili olan Go, yerleşik bir testing paketi biçiminde test için güçlü destek sunarak testleri kolaylıkla yazmanıza ve çalıştırmanıza olanak tanır.

Bu kılavuzda, etkili testler yazmanıza ve uygulamalarınızı daha güçlü hale getirmenize yardımcı olacak en iyi uygulamalar ve araçlarla birlikte Go'daki farklı test türlerini keşfedeceğiz.

Go'da test etme üç ana kategoriye ayrılabilir: birim testi, entegrasyon testi ve uçtan uca test. Bu test türlerinin her biri, uygulamanın farklı bir yönüne odaklanır ve uygulamanın işlevselliği ve performansı hakkında değerli bilgiler sağlar.

Go'da Birim Testi

Birim testi, Go'daki test sürecinin temelidir. Mümkün olan en küçük kod birimini, genellikle tek bir işlev veya yöntemi tek başına test etmeye odaklanır. İşlevi izole ederek ve test girdileriyle çalıştırarak, işlevin çeşitli koşullar altında doğru davranıp davranmadığını belirleyerek genel kod kalitesinin daha iyi olmasını sağlayabilirsiniz.

Go'da birim testleri yazmak için yerleşik testing paketini kullanacaksınız. Bu paket, testleri yazmak ve yürütmek için gerekli tüm araçları sağlar.

Öncelikle, test etmek istediğiniz her paket için ayrı bir test dosyası oluşturun. Test dosyaları şu biçime sahiptir: <file>_test.go .

Ardından, testing paketini içe aktarın:

import ( "testing" )

Test dosyanızın içine, test etmek istediğiniz her işlev veya yöntem için test işlevleri yazın. Test işlevleri şu adlandırma kuralına uymalıdır: Test<FunctionName> . Test işlevleri, testing.T yapısına bir işaretçi olan tek bir parametre almalıdır:

func TestAdd(t *testing.T) { // Test logic here }

Testinizdeki hataları bildirmek için testing paketi tarafından sağlanan t.Error veya t.Errorf gibi işlevleri kullanın. Hata ayıklama amacıyla mesajları yazdırmak için t.Log ve t.Logf da kullanabilirsiniz.

func TestAdd(t *testing.T) { result := Add(2, 3) expected := 5 if result != expected { t.Errorf("Expected %d, got %d", expected, result) } }

Testlerinizi yazdıktan sonra go test komutunu kullanarak çalıştırın:

$ go test

go test komutu, testleri oluşturacak ve çalıştıracak, yol boyunca herhangi bir arıza veya hatayı bildirecektir.

Go'da Entegrasyon Testi

Birim testi, bireysel işlevleri veya yöntemleri test etmeye odaklanırken, entegrasyon testi, uygulamanızın farklı bileşenlerinin veya modüllerinin birlikte nasıl çalıştığını test etmeyi amaçlar. Entegrasyon testleri, yazılımınızın genel işlevselliğinin bozulmadan kalmasını sağlar ve modüller arasındaki etkileşimden kaynaklanan olası hataların yakalanmasına yardımcı olur.

Go'daki entegrasyon testi, birim testiyle aynı testing paketi kullanılarak yapılabilir. Ancak entegrasyon testleri, çoklu paketleri, harici hizmetleri ve veritabanlarını içerebileceğinden daha karmaşık olabilir.

Go'da entegrasyon testleri yazmak için bazı en iyi uygulamalar şunlardır:

Entegrasyon testleri için ayrı bir dosya ve test fonksiyonları oluşturun. Bu, kod tabanınızdaki birim ve entegrasyon testleri arasında ayrım yapmanıza yardımcı olacaktır.

Test kodunuzu basitleştirmek ve kod tekrarını önlemek için @stretch/testify gibi bir test aracı kitaplığı kullanmayı düşünün. HTTP isteklerini işlemek veya veritabanı bağlantılarını işlemek gibi sık tekrarlanan görevler bu tür kitaplıklardan yararlanabilir.

Uygulama bileşenleriniz arasındaki etkileşimleri simüle etmek için test fikstürlerini ve sahte harici hizmetleri kullanın. Bu, davranışlarını çeşitli koşullar altında test etmenize ve test edilen bileşeni daha iyi izole etmenize olanak tanır.

Veritabanlarıyla etkileşimleri test ederken, testleri gerçek uygulama verilerinden ayırmak için ayrı test veritabanları kullanın. Bu, testlerinizin önemli verileri yanlışlıkla değiştirmemesini veya silmemesini sağlar.

Entegrasyon testleri, farklı bileşenler genelinde uygulamanızın genel işlevselliği ve performansı hakkında değerli bilgiler sağladıkları için Go'daki test sürecinin önemli bir parçasıdır. Bu en iyi uygulamalara bağlı kalarak ve doğru araçları kullanarak, Go uygulamalarınızı etkili bir şekilde test edebilir ve güvenilirlik ve ölçeklenebilirliklerinden emin olabilirsiniz.

Go'da Uçtan Uca Test

Uçtan uca (E2E) testi, kullanıcı arabirimi aracılığıyla kullanıcı etkileşimlerinden temeldeki veri işleme ve depolama sistemlerine kadar tüm uygulamanızı test etmeye yönelik kapsamlı bir yaklaşımdır. Gerçek kullanıcı etkileşimlerini ve iş akışlarını simüle ederek, uygulamanın davranışının kullanıcı beklentileriyle uyumlu olmasını sağlayabilir ve genel işlevselliğini doğrulayabilirsiniz. Go genellikle arka uç geliştirmesiyle bilinse de, uygulamalarınızı kapsamlı bir şekilde test etmek için Go ile birlikte uçtan uca test çerçevelerinden yararlanabilirsiniz. Go projelerinizde uçtan uca testler yapmak için en iyi uygulamalardan bazıları şunlardır:

Uygun bir E2E Test Çerçevesi Seçin

Özel tarayıcı otomasyon kodu yazmak yerine Cypress , Selenium veya Playwright gibi bir E2E test çerçevesi kullanmayı düşünün. Bu çerçeveler, web veya mobil uygulamanızla kullanıcı etkileşimlerini simüle eden testler yazmanıza ve yürütmenize izin vererek, işlevselliğini doğrulamayı kolaylaştırır.

Test Ortamınızı İzole Edin

Test ortamınızı üretim sistemlerinden ve verilerden izole etmeniz çok önemlidir. E2E testleriniz için kendi yapılandırmaları, veritabanı ve bağımlılıkları ile ayrı bir ortam veya kapsayıcı oluşturun. Bu, üretim sistemlerinize herhangi bir potansiyel müdahaleyi önleyecek ve testlerinizin tekrarlanabilir sonuçlara sahip olmasını sağlayacaktır.

Gerçekçi Kullanıcı Senaryoları Oluşturun

E2E testleri tasarlarken, uygulamanızın tüm temel özelliklerini kapsayan gerçekçi kullanıcı senaryoları oluşturmak çok önemlidir. Bu, kullanıcı iş akışlarının mantıklı olduğunu ve beklendiği gibi çalıştığını doğrulamanıza yardımcı olacaktır. Hem "mutlu yol" senaryolarını (her şeyin mükemmel çalıştığı) hem de hataların veya beklenmeyen davranışların ortaya çıkabileceği son durumları ele almayı hedefleyin.

Test Verilerini Yönet

E2E testleri, kullanıcı etkileşimlerini doğru bir şekilde simüle etmek için genellikle belirli test verileri gerektirir. Test yürütme sonrasında oluşturma, sağlama ve temizleme dahil olmak üzere test verilerini yönetmek için bir stratejiniz olduğundan emin olun. Uygulamanız için test verileri oluşturmak ve yönetmek için docker-compose veya veri oluşturma kitaplıkları gibi araçları kullanabilirsiniz.

Go'da Eşzamanlılığı Test Etme

Eşzamanlılık , go'nun temel özelliklerinden biridir ve goroutines ve kanalları kullanarak verimli ve performanslı kod yazmanıza olanak tanır. Ancak, öngörülemezlik ve potansiyel yarış koşulları nedeniyle eşzamanlı kodu test etmek zor olabilir. Go uygulamalarınızda eşzamanlılığı test etmek için bazı ipuçları:

Senkronizasyon İlkellerini Kullanın

Eşzamanlı kodu test ederken yarış koşullarından kaçınmak için sync.WaitGroup ve sync.Mutex gibi senkronizasyon ilkellerinden yararlanın. Bu araçlar, eş zamanlı testleriniz üzerinde daha iyi kontrole sahip olmanızı sağlayarak, rutinlerinizin yürütme akışını koordine etmenize ve yönetmenize yardımcı olur.

Eşzamanlılık Akılda Tutularak Tasarım Testleri

Eşzamanlı kod için testler yazarken, kilitlenmeler veya yanlış yürütme emirleri gibi olası tuzakları dikkate almak önemlidir. Testlerinizi bu senaryoları hesaba katacak şekilde yapılandırın ve rutinler ile kanallar arasında doğru senkronizasyonu sağlayın.

Go'nun Yarış Dedektörünü Kullanın

Go, kodunuzdaki olası yarış koşullarını belirlemek için kullanabileceğiniz yerleşik bir yarış algılama aracı sağlar. Testlerinizi çalıştırırken, yarış dedektörünü -race bayrağıyla etkinleştirin, bunun gibi:

go test -race ./...

Bu, eşzamanlı kodunuzdaki olası sorunları geliştirme sürecinin başlarında tespit etmenize ve düzeltmenize yardımcı olacaktır.

Doğru Test Çerçevesini Seçme

Go geliştirme için, her biri kendine özgü özelliklere ve yeteneklere sahip çeşitli test çerçeveleri mevcuttur. Projeniz için bir test çerçevesi seçerken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:

Farklı Test Türleri İçin Destek

Birim, entegrasyon veya E2E testleri gibi ihtiyaç duyduğunuz çeşitli test türlerini destekleyen bir test çerçevesi seçin. Bazı çerçeveler belirli bir test türünde uzmanlaşabilirken diğerleri birden fazla test türü için destek sunabilir.

Kullanım Kolaylığı ve Öğrenme Eğrisi

Siz veya ekibiniz belirli bir test çerçevesinde yeniyseniz, kullanım kolaylığını ve öğrenme eğrisini göz önünde bulundurun. Daha basit, öğrenmesi kolay bir çerçeve, belirli bir test aracına aşina olmayan ekipler için daha uygun olabilir.

Geliştirme İş Akışınızla Entegrasyon

Seçtiğiniz test çerçevesi, geliştirme iş akışınız ve sürekli entegrasyon ve sürekli teslim (CI/CD) ardışık düzenleri gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır. Ayrıca, test yürütmeyi ve raporlamayı özelleştirmek için kancalar sağlamalıdır.

Topluluk ve Ekosistem

Büyük bir topluluğa ve ekosisteme sahip bir çerçevenin sık güncellemelere, hata düzeltmelerine ve üçüncü taraf araçlara veya entegrasyonlara sahip olma olasılığı daha yüksektir. Değerlendirdiğiniz test çerçevelerinin arkasındaki popülerliği ve topluluk desteğini göz önünde bulundurun. Bazı popüler Go test çerçeveleri şunları içerir:

Go'nun yerleşik testing paketi: Go'nun standart kitaplığı, test yazmak ve çalıştırmak için kapsamlı destek sağlar. Çoğu proje için uygundur ve yeni başlayanlar için idealdir. Testify : Bu popüler üçüncü taraf kitaplığı, Go testi iş akışınızı geliştirip basitleştirebilen zengin bir onaylama işlevleri seti, HTTP API testi ve sahte oluşturma araçları sunar. GoConvey : GoConvey, test yazmak için anlamlı bir sözdizimi ve test sonuçlarını görselleştirmek için web tabanlı bir kullanıcı arabirimi sunar. Daha etkileşimli bir test deneyimi gerektiren projeler için harika. Ginkgo : Ginkgo, test yürütmeyi özelleştirmek için benzersiz bir sözdizimi ve kancalar içeren, Go için davranış odaklı bir geliştirme (BDD) test çerçevesidir. BDD'den ilham alan daha anlamlı bir test DSL'si gerektiren projeler için en iyisidir.

Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, sorunsuz bir test deneyimi ve güvenilir, ölçeklenebilir uygulamalar sağlayarak Go projeleriniz için doğru test çerçevesini seçmeye daha iyi hazırlanacaksınız. AppMaster.io gibi kodsuz platformlarla birlikte Go'nun güçlü test yeteneklerini kullanmanın, uygulamalarınızı başarıya hazırlayabileceğini ve modern yazılım geliştirmenin taleplerini karşılayabileceğini unutmayın.

AppMaster and Go: Gerçek Dünya Örneği

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik kodsuz bir platform olan AppMaster , arka uç uygulamaları oluşturmak için birincil dil olarak Go'yu kullanır. Golang olarak da bilinen Go, performans, ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilirlik açısından çeşitli avantajlar sağlar. Bu gerçek dünya örneğinde, AppMaster kullanıcılarına güçlü ve verimli bir arka uç sunmak için Go'dan nasıl yararlandığını keşfedeceğiz.

AppMaster arka uç uygulamaları, öncelikle kullanıcıları için güvenilir, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı bir temel sağlamaya odaklanır. AppMaster, Go'yu kullanarak arka uç uygulamalarının kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumlarını kolaylıkla işleyebileceğinden emin olabilir. Go bunu, uygulamalarda eşzamanlılığı işlemek için hafif ve verimli bir yöntem olan goroutines kullanarak başarır. Bu, arka uç uygulamalarının sistem kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak ve yüksek hacimli müşteri isteklerine hizmet vererek yatay olarak ölçeklenmesini sağlar.

Go for AppMaster arka uç uygulamalarını kullanmanın en önemli avantajlarından biri, dilin temiz ve bakımı yapılabilir kod üzerindeki güçlü vurgusudur. Bu, AppMaster teknik borcu ortadan kaldırma ve kullanıcılarının uygulamalarını gereksinimler değiştikçe hızlı bir şekilde güncellemelerini ve uyarlamalarını sağlama ana hedefiyle uyumludur. Go ile AppMaster, en iyi uygulamalara uyan kaynak kodunun oluşturulmasını kolaylaştırarak oluşturulan uygulamaların hem yüksek kaliteli hem de bakımının kolay olmasını sağlar.

AppMaster arka uç uygulamaları, herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanıyla birincil depolama alanı olarak entegre olur. Go, SQL ve diğer veritabanlarına bağlanmak ve bunlarla çalışmak için güçlü desteğe sahiptir, bu da onu bu bağlantıları oluşturmak için ideal bir dil haline getirir. Go'nun kullanılması, AppMaster oluşturulan uygulamalar ve seçilen veritabanı sistemleri arasında kesintisiz, verimli ve güvenli iletişim sağlamasına olanak tanır.

Son olarak Go, hızlı derleme süreleri ve statik yazma sunarak, sık sık yeni bir dizi uygulamanın oluşturulması gereken AppMaster gibi bir ortam için onu mükemmel bir seçim haline getirir. AppMaster, Go'yu seçerek, uygulama oluşturmanın verimli ve zaman açısından verimli kalmasını sağlayarak kullanıcılarını memnun eder ve bekleme sürelerini en aza indirir.

Çözüm

Go'da test etme, yazılım geliştirmenin önemli bir yönüdür ve uygulamaların güvenilir, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir olmasını sağlar. Birim, entegrasyon ve uçtan uca testler gibi farklı test türlerini anlayan geliştiriciler, uygulamalarının çeşitli yönlerini kapsayan kapsamlı test paketleri oluşturabilir.

Go'nun yerleşik testing paketi, farklı test metodolojilerini kolaylaştırmak için güçlü ve anlaşılır bir mekanizma sunar. Geliştiriciler test konusunda daha derine indikçe, Testify , GoConvey ve Ginkgo gibi diğer mevcut test çerçeveleri test deneyimini daha da iyileştirebilir.

Go'da eşzamanlı kodu test etmek benzersiz zorluklar ortaya çıkarabilir, ancak doğru araçlar, teknikler ve dilin eşzamanlılık ilkellerinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasıyla, geliştiriciler temiz, eşzamanlı uygulamaları güvenle oluşturabilir ve sürdürebilir.

AppMaster temiz ve sürdürülebilir kaynak kodunu korurken yüksek performanslı ve ölçeklenebilir arka uç uygulamaları oluşturmak için Go'dan nasıl yararlanılabileceğinin en iyi örneğidir. Bir geliştirici olarak Go'da uzmanlaşma testi, kullanıcılarınızı ve müşterilerinizi güvenle destekleyebilecek yüksek kaliteli ve güvenilir uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır.