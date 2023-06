Das Testen von Software ist ein wichtiger Aspekt des Entwicklungszyklus, um sicherzustellen, dass Ihre Anwendungen zuverlässig, effizient und fehlerfrei sind. In Go ist das Testen keine Ausnahme. Als kompilierte, statisch typisierte Programmiersprache bietet Go eine starke Unterstützung für das Testen in Form eines integrierten Testpakets , mit dem Sie problemlos Tests schreiben und ausführen können.

In diesem Leitfaden werden wir die verschiedenen Testarten in Go erkunden, zusammen mit Best Practices und Tools, die Ihnen helfen, effektive Tests zu schreiben und Ihre Anwendungen leistungsfähiger zu machen.

Das Testen in Go kann in drei Hauptkategorien unterteilt werden: Unit-Tests, Integrationstests und End-to-End-Tests. Jede dieser Testarten konzentriert sich auf einen anderen Aspekt der Anwendung und liefert wertvolle Erkenntnisse über die Funktionalität und Leistung der Anwendung.

Unit-Tests in Go

Unit-Tests sind die Grundlage des Testprozesses in Go. Sie konzentrieren sich auf das Testen der kleinstmöglichen Code-Einheit, in der Regel eine einzelne Funktion oder Methode, in Isolation. Indem Sie die Funktion isolieren und mit Testeingaben trainieren, können Sie feststellen, ob sich die Funktion unter verschiedenen Bedingungen korrekt verhält, und so eine bessere Gesamtqualität des Codes sicherstellen.

Um Unit-Tests in Go zu schreiben, verwenden Sie das integrierte Testing-Paket . Dieses Paket bietet alle notwendigen Werkzeuge zum Schreiben und Ausführen von Tests.

Erstellen Sie zunächst für jedes Paket, das Sie testen möchten, eine eigene Testdatei. Testdateien haben das folgende Format: <Datei>_test.go .

Als nächstes importieren Sie das Testpaket :

import ( "testing" )

Schreiben Sie innerhalb Ihrer Testdatei Testfunktionen für jede Funktion oder Methode, die Sie testen wollen. Die Testfunktionen sollten folgender Namenskonvention folgen: Test<Funktionsname>. Testfunktionen sollten einen einzigen Parameter haben, einen Zeiger auf die Struktur testing.T :

func TestAdd(t *testing.T) { // Testlogik hier }

Verwenden Sie die vom Testing-Paket bereitgestellten Funktionen, wie t.Error oder t.Errorf , um Fehler in Ihrem Test zu melden. Sie können auch t.Log und t.Logf verwenden, um Meldungen zu Debugging-Zwecken auszugeben.

func TestAdd(t *testing.T) { result := Add(2, 3) expected := 5 if result != expected { t.Errorf("Expected %d, got %d", expected, result) } }

Sobald Sie Ihre Tests geschrieben haben, führen Sie sie mit dem Befehl go test aus:

$ go test

Der go test-Befehl erstellt die Tests und führt sie aus und meldet dabei alle Fehler oder Ausfälle.

Integrationstests in Go

Während sich Unit-Tests auf das Testen einzelner Funktionen oder Methoden konzentrieren, zielen Integrationstests darauf ab zu testen, wie verschiedene Komponenten oder Module Ihrer Anwendung zusammenarbeiten. Integrationstests stellen sicher, dass die Gesamtfunktionalität Ihrer Software erhalten bleibt und helfen, potenzielle Fehler zu finden, die durch die Interaktion zwischen den Modulen verursacht werden.

Integrationstests in Go können mit demselben Testpaket wie Unit-Tests durchgeführt werden. Integrationstests können jedoch komplexer sein, da sie mehrere Pakete, externe Dienste und Datenbanken einbeziehen können.

Hier sind einige bewährte Verfahren für das Schreiben von Integrationstests in Go:

Erstellen Sie eine separate Datei und Testfunktionen für Integrationstests. Dies hilft, zwischen Unit- und Integrationstests in Ihrer Codebasis zu unterscheiden.

Ziehen Sie die Verwendung einer Testdienstleistungsbibliothek wie @stretch/testify in Betracht, um Ihren Testcode zu vereinfachen und Codeduplikationen zu vermeiden. Häufig wiederholte Aufgaben, wie die Bearbeitung von HTTP-Anfragen oder die Bearbeitung von Datenbankverbindungen, können von solchen Bibliotheken profitieren.

Verwenden Sie Testfixtures und externe Mocked Services, um die Interaktionen zwischen Ihren Anwendungskomponenten zu simulieren. So können Sie deren Verhalten unter verschiedenen Bedingungen testen und die zu testende Komponente besser isolieren.

Wenn Sie Interaktionen mit Datenbanken testen, verwenden Sie separate Testdatenbanken, um die Tests von den eigentlichen Anwendungsdaten zu isolieren. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Tests nicht versehentlich wichtige Daten ändern oder löschen.

Integrationstests sind ein wesentlicher Bestandteil des Testprozesses in Go, da sie wertvolle Erkenntnisse über die Gesamtfunktionalität und -leistung Ihrer Anwendung über verschiedene Komponenten hinweg liefern. Wenn Sie sich an diese Best Practices halten und die richtigen Tools verwenden, können Sie Ihre Go-Anwendungen effektiv testen und ihre Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit sicherstellen.

End-to-End-Tests in Go

End-to-End-Tests (E2E) sind ein umfassender Ansatz zum Testen Ihrer gesamten Anwendung, von den Benutzerinteraktionen über die Benutzeroberfläche bis hin zu den zugrunde liegenden Datenverarbeitungs- und Speichersystemen. Durch die Simulation echter Benutzerinteraktionen und Arbeitsabläufe können Sie sicherstellen, dass das Verhalten der Anwendung mit den Erwartungen der Benutzer übereinstimmt und die Gesamtfunktionalität validiert wird. Obwohl Go in der Regel für die Backend-Entwicklung bekannt ist, können Sie End-to-End-Test-Frameworks in Verbindung mit Go nutzen, um Ihre Anwendungen gründlich zu testen. Im Folgenden finden Sie einige Best Practices für die Durchführung von End-to-End-Tests in Ihren Go-Projekten:

Wählen Sie ein geeignetes E2E-Test-Framework

Anstatt eigenen Code für die Browser-Automatisierung zu schreiben, sollten Sie ein E2E-Test-Framework wie Cypress , Selenium oder Playwright verwenden. Mit diesen Frameworks können Sie Tests schreiben und ausführen, die die Benutzerinteraktionen mit Ihrer Web- oder Mobilanwendung simulieren, was die Validierung ihrer Funktionalität erleichtert.

Isolieren Sie Ihre Testumgebung

Es ist wichtig, dass Sie Ihre Testumgebung von den Produktionssystemen und -daten isolieren. Erstellen Sie eine separate Umgebung oder einen Container für Ihre E2E-Tests mit eigenen Konfigurationen, einer eigenen Datenbank und eigenen Abhängigkeiten. So verhindern Sie mögliche Interferenzen mit Ihren Produktionssystemen und stellen sicher, dass Ihre Tests reproduzierbare Ergebnisse liefern.

Erstellen Sie realistische Benutzerszenarien

Beim Entwurf von E2E-Tests ist es wichtig, realistische Benutzerszenarien zu erstellen, die alle Kernfunktionen Ihrer Anwendung abdecken. So können Sie überprüfen, ob die Arbeitsabläufe der Benutzer sinnvoll sind und wie erwartet funktionieren. Dabei sollten Sie sowohl Szenarien abdecken, bei denen alles einwandfrei funktioniert, als auch solche, bei denen Fehler oder unerwartetes Verhalten auftreten können.

Für E2E-Tests sind oft spezielle Testdaten erforderlich, um die Benutzerinteraktionen genau zu simulieren. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Strategie für die Verwaltung der Testdaten haben, einschließlich der Erstellung, Bereitstellung und Bereinigung nach der Testausführung. Sie können Tools wie docker-compose oder Bibliotheken zur Datengenerierung verwenden, um Testdaten für Ihre Anwendung zu erstellen und zu verwalten.

Testen von Gleichzeitigkeit in Go

Gleichzeitigkeit ist eine der Schlüsselfunktionen von Go, die es Ihnen ermöglicht, mit Goroutines und Channels effizienten und performanten Code zu schreiben. Das Testen von nebenläufigem Code kann jedoch aufgrund der Unvorhersehbarkeit und möglicher Race Conditions eine Herausforderung darstellen. Im Folgenden finden Sie einige Tipps zum Testen von Parallelität in Ihren Go-Anwendungen:

Verwenden Sie Synchronisierungsprimitive

Um Race Conditions beim Testen von nebenläufigem Code zu vermeiden, verwenden Sie Synchronisationsprimitive wie sync.WaitGroup und sync.Mutex . Diese Werkzeuge helfen bei der Koordinierung und Verwaltung des Ausführungsflusses Ihrer Goroutinen und ermöglichen Ihnen eine bessere Kontrolle über Ihre gleichzeitigen Tests.

Entwerfen Sie Tests unter Berücksichtigung der Parallelität

Beim Schreiben von Tests für nebenläufigen Code ist es wichtig, mögliche Fallstricke wie Deadlocks oder falsche Ausführungsreihenfolgen zu berücksichtigen. Strukturieren Sie Ihre Tests so, dass sie diese Szenarien berücksichtigen und eine ordnungsgemäße Synchronisierung zwischen Goroutines und Channels sicherstellen.

Verwenden Sie den Race-Detektor von Go

Go bietet ein eingebautes Race-Detector-Tool, mit dem Sie potenzielle Race-Bedingungen in Ihrem Code identifizieren können. Wenn Sie Ihre Tests ausführen, aktivieren Sie den Race-Detektor mit dem Flag -race , wie folgt:

go test -race ./...

Auf diese Weise können Sie potenzielle Probleme in Ihrem nebenläufigen Code bereits in einem frühen Stadium des Entwicklungsprozesses erkennen und beheben.

Auswahl des richtigen Test-Frameworks

Für die Go-Entwicklung stehen mehrere Test-Frameworks zur Verfügung, von denen jedes über einzigartige Funktionen und Möglichkeiten verfügt. Bei der Auswahl eines Testframeworks für Ihr Projekt sollten Sie die folgenden Faktoren berücksichtigen:

Unterstützung für verschiedene Testtypen

Wählen Sie ein Testframework, das die verschiedenen Testtypen unterstützt, die Sie benötigen, z. B. Unit-, Integrations- oder E2E-Tests. Manche Frameworks sind auf einen bestimmten Testtyp spezialisiert, andere bieten Unterstützung für mehrere Testtypen.

Benutzerfreundlichkeit und Lernkurve

Wenn Sie oder Ihr Team ein bestimmtes Testframework noch nicht kennen, sollten Sie auf dessen Benutzerfreundlichkeit und Lernkurve achten. Ein einfacheres, leicht zu erlernendes Framework kann für Teams, die mit einem bestimmten Testwerkzeug nicht vertraut sind, besser geeignet sein.

Integration in Ihren Entwicklungs-Workflow

Das von Ihnen gewählte Test-Framework sollte sich nahtlos in Ihren Entwicklungs-Workflow und in Tools wie Continuous Integration und Continuous Delivery (CI/CD) Pipelines integrieren lassen. Außerdem sollte es Haken für die Anpassung der Testausführung und -berichterstattung bieten.

Gemeinschaft und Ökosystem

Bei einem Framework mit einer großen Community und einem Ökosystem ist es wahrscheinlicher, dass es häufige Updates, Fehlerbehebungen und Tools oder Integrationen von Drittanbietern gibt. Achten Sie auf die Popularität und die Unterstützung der Community, die hinter den Test-Frameworks steht, die Sie bewerten. Einige beliebte Go-Test-Frameworks sind:

Go's eingebautes Testpaket : Die Standardbibliothek von Go bietet umfangreiche Unterstützung für das Schreiben und Ausführen von Tests. Sie ist für die meisten Projekte geeignet und ideal für Anfänger. Testify : Diese beliebte Bibliothek eines Drittanbieters bietet einen umfangreichen Satz von Assertion-Funktionen, HTTP-API-Tests und Tools zur Erzeugung von Mocks, die Ihren Go-Test-Workflow verbessern und vereinfachen können. GoConvey : GoConvey bietet eine ausdrucksstarke Syntax zum Schreiben von Tests und eine webbasierte Benutzeroberfläche zur Visualisierung von Testergebnissen. Es eignet sich hervorragend für Projekte, die eine interaktivere Testerfahrung erfordern. Ginkgo : Ginkgo ist ein BDD-Testframework (Behavior Driven Development) für Go mit einer einzigartigen Syntax und Hooks zur Anpassung der Testausführung. Es eignet sich am besten für Projekte, die eine ausdrucksstärkere, von BDD inspirierte Test-DSL benötigen.

Wenn Sie diese Faktoren berücksichtigen, sind Sie besser darauf vorbereitet, das richtige Testframework für Ihre Go-Projekte auszuwählen, um einen reibungslosen Testablauf und zuverlässige, skalierbare Anwendungen zu gewährleisten. Denken Sie daran, dass der Einsatz der leistungsstarken Testfunktionen von Go in Verbindung mit No-Code-Plattformen wie AppMaster.io Ihren Anwendungen zum Erfolg verhelfen und den Anforderungen der modernen Softwareentwicklung gerecht werden kann.

AppMaster und Go: Beispiel aus der Praxis

AppMaster, eine No-Code-Plattform für die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen, verwendet Go als primäre Sprache für die Erstellung von Backend-Anwendungen. Go, auch bekannt als Golang, bietet verschiedene Vorteile in Bezug auf Leistung, Skalierbarkeit und Wartbarkeit. In diesem Praxisbeispiel werden wir untersuchen, wie AppMaster Go nutzt, um ein leistungsfähiges und effizientes Backend für seine Benutzer bereitzustellen.

AppMasterDie Backend-Anwendungen von sind in erster Linie darauf ausgerichtet, eine zuverlässige, skalierbare und leistungsstarke Grundlage für ihre Benutzer zu schaffen. Durch den Einsatz von Go kann AppMaster sicher sein, dass seine Backend-Anwendungen problemlos Unternehmens- und Hochlastfälle bewältigen können. Go erreicht dies durch den Einsatz von Goroutines, einer leichtgewichtigen und effizienten Methode zur Handhabung von Gleichzeitigkeit in Anwendungen. Dadurch können die Backend-Anwendungen horizontal skaliert, die Systemressourcen effizient genutzt und ein hohes Volumen an Client-Anfragen bedient werden.

Ein entscheidender Vorteil der Verwendung von Go für die Backend-Anwendungen von AppMaster ist die starke Betonung von sauberem und wartbarem Code in dieser Sprache. Dies steht im Einklang mit dem Hauptziel von AppMaster, technische Schulden zu beseitigen und es den Benutzern zu ermöglichen, ihre Anwendungen schnell zu aktualisieren und anzupassen, wenn sich die Anforderungen ändern. Mit Go erleichtert AppMaster die Generierung von Quellcode, der sich an Best Practices hält, um sicherzustellen, dass die generierten Anwendungen sowohl qualitativ hochwertig als auch einfach zu warten sind.

AppMasterDie Backend-Anwendungen von Go lassen sich mit jeder PostgreSQL-kompatiblen Datenbank als Primärspeicher integrieren. Go bietet eine starke Unterstützung für die Verbindung und Arbeit mit SQL und anderen Datenbanken, was es zu einer idealen Sprache für die Erstellung dieser Verbindungen macht. Die Verwendung von Go ermöglicht es AppMaster, eine nahtlose, effiziente und sichere Kommunikation zwischen den generierten Anwendungen und den gewählten Datenbanksystemen zu gewährleisten.

Schließlich bietet Go schnelle Kompilierungszeiten und statische Typisierung, was es zu einer guten Wahl für eine Umgebung wie AppMaster macht, in der häufig neue Anwendungen generiert werden müssen. Durch die Wahl von Go stellt AppMaster sicher, dass die Anwendungsgenerierung effizient und zeitsparend bleibt, so dass die Benutzer zufrieden sind und die Wartezeiten minimiert werden.

Schlussfolgerung

Testen in Go ist ein wichtiger Aspekt der Softwareentwicklung, der sicherstellt, dass Anwendungen zuverlässig, wartbar und skalierbar sind. Durch das Verständnis der verschiedenen Testtypen, wie Unit-, Integrations- und End-to-End-Tests, können Entwickler gründliche Testsuiten erstellen, die verschiedene Aspekte ihrer Anwendungen abdecken.

Das in Go eingebaute Testpaket bietet einen leistungsstarken und unkomplizierten Mechanismus, um verschiedene Arten von Testmethoden zu unterstützen. Wenn Entwickler tiefer in das Testen einsteigen, können andere verfügbare Test-Frameworks wie Testify , GoConvey und Ginkgo die Testerfahrung weiter verbessern.

Das Testen von nebenläufigem Code in Go kann einzigartige Herausforderungen mit sich bringen, aber mit den richtigen Werkzeugen, Techniken und einem gründlichen Verständnis der Nebenläufigkeits-Primitive der Sprache können Entwickler saubere, nebenläufige Anwendungen erstellen und zuverlässig warten.

AppMaster ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Go genutzt werden kann, um leistungsstarke und skalierbare Backend-Anwendungen zu erstellen und gleichzeitig einen sauberen und wartbaren Quellcode zu erhalten. Wenn Sie als Entwickler das Testen in Go beherrschen, können Sie hochwertige und zuverlässige Anwendungen erstellen, die Ihre Benutzer und Kunden zuverlässig unterstützen.