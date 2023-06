Kiểm thử phần mềm là một khía cạnh quan trọng của chu kỳ phát triển, đảm bảo rằng các ứng dụng của bạn đáng tin cậy, hiệu quả và không có lỗi. Trong Go , thử nghiệm cũng không ngoại lệ. Là một ngôn ngữ lập trình được biên dịch, nhập tĩnh, Go cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho thử nghiệm dưới dạng gói testing tích hợp sẵn, cho phép bạn viết và chạy thử nghiệm một cách dễ dàng.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá các loại thử nghiệm khác nhau trong Go, cùng với các phương pháp và công cụ tốt nhất để giúp bạn viết các bài kiểm tra hiệu quả và làm cho ứng dụng của bạn mạnh mẽ hơn.

Thử nghiệm trong Go có thể được chia thành ba loại chính: thử nghiệm đơn vị, thử nghiệm tích hợp và thử nghiệm đầu cuối. Mỗi loại thử nghiệm này tập trung vào một khía cạnh khác nhau của ứng dụng và cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về chức năng và hiệu suất của ứng dụng.

Kiểm tra đơn vị trong Go

Thử nghiệm đơn vị là nền tảng của quá trình thử nghiệm trong Go. Nó tập trung vào việc kiểm tra đơn vị mã nhỏ nhất có thể, thường là một chức năng hoặc phương thức riêng lẻ. Bằng cách cô lập hàm và thực hiện nó với đầu vào thử nghiệm, bạn có thể xác định xem hàm có hoạt động chính xác trong nhiều điều kiện khác nhau hay không, đảm bảo chất lượng mã tổng thể tốt hơn.

Để viết bài kiểm tra đơn vị trong Go, bạn sẽ sử dụng gói testing hợp sẵn. Gói này cung cấp tất cả các công cụ cần thiết để viết và thực hiện các bài kiểm tra.

Đầu tiên, tạo một tệp kiểm tra riêng cho từng gói bạn muốn kiểm tra. Các tệp kiểm tra có định dạng sau: <file>_test.go .

Tiếp theo, nhập gói testing :

import ( "testing" )

Trong tệp thử nghiệm của bạn, hãy viết các hàm kiểm tra cho từng chức năng hoặc phương pháp bạn muốn kiểm tra. Các hàm kiểm tra phải tuân theo quy ước đặt tên này: Test<FunctionName> . Các chức năng kiểm tra phải nhận một tham số duy nhất, một con trỏ tới cấu trúc testing.T :

func TestAdd(t *testing.T) { // Test logic here }

Sử dụng các hàm do gói testing cung cấp, chẳng hạn như t.Error hoặc t.Errorf , để báo cáo các lỗi trong thử nghiệm của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng t.Log và t.Logf để in thông báo cho mục đích gỡ lỗi.

func TestAdd(t *testing.T) { result := Add(2, 3) expected := 5 if result != expected { t.Errorf("Expected %d, got %d", expected, result) } }

Khi bạn đã viết xong các bài kiểm tra của mình, hãy chạy chúng bằng cách sử dụng lệnh go test :

$ go test

Lệnh go test sẽ xây dựng và chạy thử nghiệm, báo cáo bất kỳ lỗi hoặc lỗi nào trong quá trình thực hiện.

Kiểm tra tích hợp trong Go

Trong khi thử nghiệm đơn vị tập trung vào thử nghiệm các chức năng hoặc phương pháp riêng lẻ, thì thử nghiệm tích hợp nhằm mục đích kiểm tra cách các thành phần hoặc mô-đun khác nhau trong ứng dụng của bạn hoạt động cùng nhau. Thử nghiệm tích hợp đảm bảo rằng chức năng tổng thể của phần mềm của bạn vẫn nguyên vẹn và giúp phát hiện các lỗi tiềm ẩn do sự tương tác giữa các mô-đun gây ra.

Thử nghiệm tích hợp trong Go có thể được thực hiện bằng gói testing giống như thử nghiệm đơn vị. Tuy nhiên, các thử nghiệm tích hợp có thể phức tạp hơn vì chúng có thể liên quan đến nhiều gói, dịch vụ bên ngoài và cơ sở dữ liệu.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Dưới đây là một số phương pháp hay nhất để viết bài kiểm tra tích hợp trong Go:

Tạo một tệp riêng biệt và kiểm tra các chức năng để kiểm tra tích hợp. Điều này sẽ giúp phân biệt giữa kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp trong cơ sở mã của bạn.

Cân nhắc sử dụng thư viện tiện ích thử nghiệm, chẳng hạn như @stretch/testify, để đơn giản hóa mã thử nghiệm của bạn và ngăn mã trùng lặp. Các tác vụ thường lặp lại, chẳng hạn như xử lý các yêu cầu HTTP hoặc xử lý các kết nối cơ sở dữ liệu, có thể được hưởng lợi từ các thư viện đó.

Sử dụng đồ đạc thử nghiệm và các dịch vụ bên ngoài mô phỏng để mô phỏng các tương tác giữa các thành phần ứng dụng của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn kiểm tra hành vi của chúng trong nhiều điều kiện khác nhau và cách ly thành phần đang được kiểm tra tốt hơn.

Khi thử nghiệm các tương tác với cơ sở dữ liệu, hãy sử dụng cơ sở dữ liệu thử nghiệm riêng biệt để tách biệt các thử nghiệm khỏi dữ liệu ứng dụng thực tế. Điều này đảm bảo các bài kiểm tra của bạn không vô tình sửa đổi hoặc xóa dữ liệu quan trọng.

Thử nghiệm tích hợp là một phần thiết yếu của quy trình thử nghiệm trong Go, vì chúng cung cấp thông tin chuyên sâu có giá trị về chức năng tổng thể và hiệu suất của ứng dụng của bạn trên các thành phần khác nhau. Bằng cách tuân thủ các phương pháp hay nhất này và sử dụng các công cụ phù hợp, bạn có thể kiểm tra các ứng dụng Go của mình một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo độ tin cậy và khả năng mở rộng của chúng.

Thử nghiệm từ đầu đến cuối trong Go

Thử nghiệm đầu cuối (E2E) là một cách tiếp cận toàn diện để thử nghiệm toàn bộ ứng dụng của bạn, từ tương tác của người dùng thông qua giao diện người dùng đến các hệ thống lưu trữ và xử lý dữ liệu cơ bản. Bằng cách mô phỏng các tương tác và quy trình công việc của người dùng thực, bạn có thể đảm bảo hành vi của ứng dụng phù hợp với mong đợi của người dùng và xác thực chức năng tổng thể của ứng dụng. Mặc dù Go thường được biết đến với vai trò phát triển phụ trợ , nhưng bạn có thể tận dụng các khung thử nghiệm đầu cuối cùng với Go để kiểm tra kỹ lưỡng các ứng dụng của mình. Dưới đây là một số phương pháp hay nhất để tiến hành thử nghiệm từ đầu đến cuối trong các dự án Go của bạn:

Chọn Khung kiểm tra E2E phù hợp

Thay vì viết mã tự động hóa trình duyệt tùy chỉnh, hãy cân nhắc sử dụng khung thử nghiệm E2E như Cypress , Selenium hoặc Playwright . Các khung này cho phép bạn viết và thực hiện các thử nghiệm mô phỏng tương tác của người dùng với ứng dụng web hoặc thiết bị di động của bạn, giúp xác thực chức năng của nó dễ dàng hơn.

Cô lập môi trường thử nghiệm của bạn

Điều quan trọng là phải cách ly môi trường thử nghiệm của bạn với hệ thống sản xuất và dữ liệu. Tạo một môi trường hoặc vùng chứa riêng biệt cho các thử nghiệm E2E của bạn với các cấu hình, cơ sở dữ liệu và phần phụ thuộc riêng. Điều này sẽ ngăn chặn mọi khả năng can thiệp vào hệ thống sản xuất của bạn và đảm bảo rằng các thử nghiệm của bạn có kết quả có thể lặp lại.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Tạo kịch bản người dùng thực tế

Khi thiết kế các thử nghiệm E2E, điều cần thiết là tạo các kịch bản người dùng thực tế bao gồm tất cả các tính năng cốt lõi của ứng dụng của bạn. Điều này sẽ giúp bạn xác minh rằng quy trình làm việc của người dùng có ý nghĩa và hoạt động như mong đợi. Nhằm mục đích bao gồm cả các tình huống "con đường hạnh phúc" (trong đó mọi thứ hoạt động hoàn hảo) và các trường hợp cạnh có thể xảy ra lỗi hoặc hành vi không mong muốn.

Quản lý dữ liệu thử nghiệm

Các thử nghiệm E2E thường yêu cầu dữ liệu thử nghiệm cụ thể để mô phỏng chính xác các tương tác của người dùng. Đảm bảo bạn có chiến lược quản lý dữ liệu thử nghiệm, bao gồm tạo, cung cấp và dọn dẹp sau khi thực hiện thử nghiệm. Bạn có thể sử dụng các công cụ như docker-compose hoặc thư viện tạo dữ liệu để tạo và quản lý dữ liệu thử nghiệm cho ứng dụng của mình.

Kiểm tra đồng thời trong Go

Đồng thời là một trong những tính năng chính của Go, cho phép bạn viết mã hiệu quả và hiệu quả bằng cách sử dụng goroutine và kênh. Tuy nhiên, việc kiểm tra mã đồng thời có thể là một thách thức do tính không thể đoán trước và các điều kiện chạy đua tiềm ẩn. Dưới đây là một số mẹo để kiểm tra đồng thời trong các ứng dụng Go của bạn:

Sử dụng Nguyên bản Đồng bộ hóa

Để tránh các điều kiện tương tranh trong khi kiểm tra mã đồng thời, hãy sử dụng các nguyên tắc đồng bộ hóa như sync.WaitGroup và sync.Mutex . Những công cụ này giúp điều phối và quản lý luồng thực thi của các goroutine của bạn, cho phép bạn kiểm soát tốt hơn các thử nghiệm đồng thời của mình.

Thử nghiệm thiết kế với tính đồng thời trong tâm trí

Khi viết bài kiểm tra mã đồng thời, điều cần thiết là phải xem xét các cạm bẫy tiềm ẩn như bế tắc hoặc lệnh thực thi không chính xác. Cấu trúc các bài kiểm tra của bạn để tính đến các tình huống đó và đảm bảo đồng bộ hóa phù hợp giữa các goroutine và các kênh.

Sử dụng Trình phát hiện cuộc đua của Go

Go cung cấp công cụ phát hiện cuộc đua tích hợp mà bạn có thể sử dụng để xác định các điều kiện cuộc đua tiềm ẩn trong mã của mình. Khi chạy thử nghiệm, hãy bật trình phát hiện cuộc đua bằng cờ -race , như sau:

go test -race ./...

Điều này sẽ giúp bạn sớm phát hiện và khắc phục các sự cố tiềm ẩn trong mã đồng thời của mình trong quá trình phát triển.

Chọn khung kiểm tra phù hợp

Một số khung thử nghiệm có sẵn để phát triển Go, mỗi khung có các tính năng và khả năng riêng. Khi chọn khung thử nghiệm cho dự án của bạn, hãy xem xét các yếu tố sau:

Hỗ trợ cho các loại thử nghiệm khác nhau

Chọn một khung thử nghiệm hỗ trợ các loại thử nghiệm khác nhau mà bạn yêu cầu, chẳng hạn như thử nghiệm đơn vị, tích hợp hoặc E2E. Một số khung có thể chuyên về một loại thử nghiệm cụ thể, trong khi những khung khác có thể cung cấp hỗ trợ cho nhiều loại thử nghiệm.

Đường cong dễ sử dụng và học tập

Nếu bạn hoặc nhóm của bạn chưa quen với một khung thử nghiệm cụ thể, hãy xem xét tính dễ sử dụng và đường cong học tập của nó. Một khung đơn giản hơn, dễ học hơn có thể phù hợp hơn cho các nhóm không quen với một công cụ kiểm tra cụ thể.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Tích hợp với quy trình phát triển của bạn

Khung thử nghiệm bạn chọn phải tích hợp liền mạch với quy trình phát triển và các công cụ như quy trình tích hợp liên tục và phân phối liên tục (CI/CD). Nó cũng sẽ cung cấp các hook để tùy chỉnh việc thực hiện và báo cáo kiểm tra.

Cộng đồng và Hệ sinh thái

Một framework có cộng đồng và hệ sinh thái lớn có nhiều khả năng được cập nhật thường xuyên, sửa lỗi và tích hợp hoặc công cụ của bên thứ ba. Xem xét mức độ phổ biến và sự hỗ trợ của cộng đồng đằng sau các khung thử nghiệm mà bạn đánh giá. Một số khung thử nghiệm Go phổ biến bao gồm:

Gói testing tích hợp sẵn của Go: Thư viện tiêu chuẩn của Go cung cấp hỗ trợ rộng rãi cho việc viết và chạy thử nghiệm. Nó phù hợp với hầu hết các dự án và lý tưởng cho người mới bắt đầu. Testify : Thư viện phổ biến của bên thứ ba này cung cấp một tập hợp phong phú các chức năng xác nhận, kiểm tra API HTTP và các công cụ tạo mô hình có thể nâng cao và đơn giản hóa quy trình kiểm tra Go của bạn. GoConvey : GoConvey cung cấp cú pháp rõ ràng để viết bài kiểm tra và giao diện người dùng dựa trên web để hiển thị kết quả kiểm tra. Thật tuyệt vời cho các dự án yêu cầu trải nghiệm thử nghiệm tương tác nhiều hơn. Ginkgo : Ginkgo là khung thử nghiệm phát triển dựa trên hành vi (BDD) dành cho Go, có cú pháp và móc nối độc đáo để tùy chỉnh thực thi thử nghiệm. Nó tốt nhất cho các dự án yêu cầu DSL thử nghiệm rõ ràng hơn lấy cảm hứng từ BDD.

Bằng cách xem xét các yếu tố này, bạn sẽ chuẩn bị tốt hơn để chọn khung thử nghiệm phù hợp cho các dự án Go của mình, đảm bảo trải nghiệm thử nghiệm mượt mà và các ứng dụng đáng tin cậy, có thể mở rộng. Hãy nhớ rằng việc sử dụng các khả năng thử nghiệm mạnh mẽ của Go, kết hợp với các nền tảng không cần mã như AppMaster.io , có thể thiết lập ứng dụng của bạn thành công và đáp ứng nhu cầu phát triển phần mềm hiện đại.

AppMaster và Go: Ví dụ trong thế giới thực

AppMaster , một nền tảng không cần mã để tạo các ứng dụng phụ trợ, web và di động, sử dụng Go làm ngôn ngữ chính để tạo các ứng dụng phụ trợ. Go, còn được gọi là Golang, cung cấp nhiều lợi thế khác nhau về hiệu suất, khả năng mở rộng và khả năng bảo trì. Trong ví dụ thực tế này, chúng ta sẽ khám phá cách AppMaster tận dụng Go để cung cấp một chương trình phụ trợ mạnh mẽ và hiệu quả cho người dùng của họ.

Các ứng dụng phụ trợ của AppMaster chủ yếu tập trung vào việc cung cấp nền tảng đáng tin cậy, có thể mở rộng và hiệu suất cao cho người dùng. Bằng cách sử dụng Go, AppMaster có thể yên tâm rằng các ứng dụng phụ trợ của họ có thể xử lý các trường hợp sử dụng doanh nghiệp và tải trọng cao một cách dễ dàng. Go đạt được điều này thông qua việc sử dụng goroutines, một phương pháp nhẹ và hiệu quả để xử lý đồng thời trong các ứng dụng. Điều này cho phép các ứng dụng phụ trợ mở rộng quy mô theo chiều ngang, sử dụng hiệu quả tài nguyên hệ thống và phục vụ một lượng lớn yêu cầu của khách hàng.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Một lợi thế chính của việc sử dụng các ứng dụng phụ trợ của Go for AppMaster là ngôn ngữ này nhấn mạnh vào mã sạch và có thể bảo trì được . Điều này phù hợp với mục tiêu chính của AppMaster là loại bỏ nợ kỹ thuật và cho phép người dùng của họ nhanh chóng cập nhật và điều chỉnh các ứng dụng của họ khi yêu cầu thay đổi. Với Go, AppMaster tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo mã nguồn tuân thủ các phương pháp hay nhất, đảm bảo rằng các ứng dụng được tạo đều có chất lượng cao và dễ bảo trì.

Các ứng dụng phụ trợ của AppMaster tích hợp với mọi cơ sở dữ liệu tương thích với PostgreSQL làm bộ lưu trữ chính của chúng. Go hỗ trợ mạnh mẽ cho việc kết nối và làm việc với SQL cũng như các cơ sở dữ liệu khác, khiến nó trở thành ngôn ngữ lý tưởng để xây dựng các kết nối này. Việc sử dụng Go cho phép AppMaster cung cấp khả năng liên lạc liền mạch, hiệu quả và an toàn giữa các ứng dụng được tạo của họ và các hệ thống cơ sở dữ liệu đã chọn.

Cuối cùng, Go cung cấp thời gian biên dịch nhanh và tính năng nhập tĩnh, làm cho nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho một môi trường như AppMaster, nơi một bộ ứng dụng mới cần được tạo thường xuyên. Bằng cách chọn Go, AppMaster đảm bảo rằng việc tạo ứng dụng vẫn hiệu quả và tiết kiệm thời gian, giúp người dùng hài lòng và giảm thiểu thời gian chờ đợi.

Phần kết luận

Thử nghiệm trong Go là một khía cạnh quan trọng của quá trình phát triển phần mềm, đảm bảo rằng các ứng dụng đáng tin cậy, có thể bảo trì và có thể mở rộng. Bằng cách hiểu các loại thử nghiệm khác nhau, chẳng hạn như thử nghiệm đơn vị, tích hợp và đầu cuối, các nhà phát triển có thể tạo các bộ thử nghiệm kỹ lưỡng bao gồm các khía cạnh khác nhau trong ứng dụng của họ.

Gói testing tích hợp sẵn của Go cung cấp một cơ chế mạnh mẽ và đơn giản để hỗ trợ các loại phương pháp thử nghiệm khác nhau. Khi các nhà phát triển tìm hiểu sâu hơn về thử nghiệm, các khung thử nghiệm có sẵn khác, chẳng hạn như Testify , GoConvey và Ginkgo , có thể cải thiện hơn nữa trải nghiệm thử nghiệm.

Kiểm tra mã đồng thời trong Go có thể đặt ra những thách thức độc đáo, nhưng với các công cụ, kỹ thuật phù hợp và sự hiểu biết thấu đáo về các nguyên tắc đồng thời của ngôn ngữ, các nhà phát triển có thể tự tin tạo và duy trì các ứng dụng đồng thời sạch.

AppMaster là một ví dụ điển hình về cách Go có thể được khai thác để tạo các ứng dụng phụ trợ có hiệu suất cao và có thể mở rộng trong khi vẫn duy trì mã nguồn sạch và có thể bảo trì. Với tư cách là nhà phát triển, việc thành thạo thử nghiệm trong Go cho phép bạn tạo các ứng dụng chất lượng cao và đáng tin cậy có thể tự tin hỗ trợ người dùng và khách hàng của mình.