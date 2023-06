Testowanie oprogramowania jest istotnym aspektem cyklu rozwoju, zapewniając, że aplikacje są niezawodne, wydajne i wolne od błędów. W Go testowanie nie jest wyjątkiem. Jako skompilowany, statycznie typowany język programowania, Go oferuje silne wsparcie dla testowania w postaci wbudowanego pakietu testowego , umożliwiając łatwe pisanie i uruchamianie testów.

W tym przewodniku omówimy różne rodzaje testowania w Go, wraz z najlepszymi praktykami i narzędziami, które pomogą ci pisać efektywne testy i sprawią, że twoje aplikacje będą bardziej wydajne.

Testowanie w Go można podzielić na trzy podstawowe kategorie: testowanie jednostkowe, testowanie integracyjne i testowanie kompleksowe. Każdy z tych typów testów koncentruje się na innym aspekcie aplikacji i zapewnia cenny wgląd w jej funkcjonalność i wydajność.

Testy jednostkowe w Go

Testowanie jednostkowe jest podstawą procesu testowania w Go. Koncentruje się na testowaniu najmniejszej możliwej jednostki kodu, zazwyczaj pojedynczej funkcji lub metody, w izolacji. Izolując funkcję i ćwicząc ją za pomocą danych wejściowych testu, można określić, czy funkcja zachowuje się poprawnie w różnych warunkach, zapewniając lepszą ogólną jakość kodu.

Do pisania testów jednostkowych w Go służy wbudowany pakiet testowy . Pakiet ten zapewnia wszystkie niezbędne narzędzia do pisania i wykonywania testów.

Najpierw utwórz osobny plik testowy dla każdego pakietu, który chcesz przetestować. Pliki testowe mają następujący format: <file>_test.go .

Następnie zaimportuj pakiet testowy :

import ( "testing" )

W pliku testowym napisz funkcje testowe dla każdej funkcji lub metody, którą chcesz przetestować. Funkcje testowe powinny być zgodne z następującą konwencją nazewnictwa: Test<FunctionName>. Funkcje testowe powinny przyjmować jeden parametr, wskaźnik do struktury testing.T :

func TestAdd(t *testing.T) { // Logika testowa tutaj }

Użyj funkcji dostarczonych przez pakiet testowy , takich jak t. Error lub t .Errorf , aby zgłosić awarie w teście. Możesz również użyć t. Log i t .Logf do drukowania komunikatów w celu debugowania.

func TestAdd(t *testing.T) { result := Add(2, 3) expected := 5 if result != expected { t.Errorf("Expected %d, got %d", expected, result) } }

Po napisaniu testów uruchom je za pomocą polecenia go test :

$ go test

Polecenie go test zbuduje i uruchomi testy, zgłaszając po drodze wszelkie niepowodzenia lub błędy.

Testowanie integracyjne w Go

Podczas gdy testy jednostkowe koncentrują się na testowaniu poszczególnych funkcji lub metod, testy integracyjne mają na celu sprawdzenie, jak różne komponenty lub moduły aplikacji współpracują ze sobą. Testy integracyjne zapewniają, że ogólna funkcjonalność oprogramowania pozostaje nienaruszona i pomagają wychwycić potencjalne błędy spowodowane interakcją między modułami.

Testy integracyjne w Go mogą być wykonywane przy użyciu tego samego pakietu testowego , co testy jednostkowe. Testy integracyjne mogą być jednak bardziej złożone, ponieważ mogą obejmować wiele pakietów, usług zewnętrznych i baz danych.

Oto kilka najlepszych praktyk dotyczących pisania testów integracyjnych w Go:

Utwórz oddzielny plik i funkcje testowe dla testów integracyjnych. Pomoże to rozróżnić testy jednostkowe i integracyjne w bazie kodu.

Rozważ użycie biblioteki narzędzi testowych, takiej jak @stretch/testify, aby uprościć kod testowy i zapobiec powielaniu kodu. Często powtarzane zadania, takie jak obsługa żądań HTTP lub obsługa połączeń z bazą danych, mogą skorzystać z takich bibliotek.

Używaj poprawek testowych i wyśmiewanych usług zewnętrznych do symulowania interakcji między komponentami aplikacji. Pozwoli to przetestować ich zachowanie w różnych warunkach i lepiej odizolować testowany komponent.

Podczas testowania interakcji z bazami danych należy używać oddzielnych testowych baz danych, aby odizolować testy od rzeczywistych danych aplikacji. Dzięki temu testy nie będą przypadkowo modyfikować lub usuwać ważnych danych.

Testy integracyjne są istotną częścią procesu testowania w Go, ponieważ zapewniają cenny wgląd w ogólną funkcjonalność i wydajność aplikacji w różnych komponentach. Przestrzegając tych najlepszych praktyk i korzystając z odpowiednich narzędzi, można skutecznie testować aplikacje Go i zapewnić ich niezawodność i skalowalność.

Testowanie end-to-end w Go

Testowanie end-to-end (E2E) to kompleksowe podejście do testowania całej aplikacji, od interakcji użytkownika, przez interfejs użytkownika, po bazowe systemy przetwarzania i przechowywania danych. Symulując rzeczywiste interakcje użytkownika i przepływy pracy, można upewnić się, że zachowanie aplikacji jest zgodne z oczekiwaniami użytkownika i zweryfikować jej ogólną funkcjonalność. Chociaż Go jest zwykle znany z rozwoju backendu, możesz wykorzystać kompleksowe frameworki testowe w połączeniu z Go, aby dokładnie przetestować swoje aplikacje. Oto kilka najlepszych praktyk dotyczących przeprowadzania kompleksowych testów w projektach Go:

Wybierz odpowiednią platformę testową E2E

Zamiast pisać niestandardowy kod automatyzacji przeglądarki, rozważ użycie frameworka testowego E2E, takiego jak Cypress , Selenium lub Playwright . Ramy te umożliwiają pisanie i wykonywanie testów symulujących interakcje użytkownika z aplikacją internetową lub mobilną, ułatwiając walidację jej funkcjonalności.

Izolacja środowiska testowego

Kluczowe znaczenie ma odizolowanie środowiska testowego od systemów i danych produkcyjnych. Utwórz oddzielne środowisko lub kontener dla testów E2E z własnymi konfiguracjami, bazą danych i zależnościami. Zapobiegnie to potencjalnym zakłóceniom systemów produkcyjnych i zapewni powtarzalność wyników testów.

Tworzenie realistycznych scenariuszy użytkownika

Podczas projektowania testów E2E niezbędne jest tworzenie realistycznych scenariuszy użytkownika, które obejmują wszystkie podstawowe funkcje aplikacji. Pomoże to zweryfikować, czy przepływy pracy użytkowników mają sens i działają zgodnie z oczekiwaniami. Należy dążyć do uwzględnienia zarówno scenariuszy "szczęśliwej ścieżki" (w których wszystko działa idealnie), jak i przypadków brzegowych, w których mogą wystąpić błędy lub nieoczekiwane zachowanie.

Zarządzanie danymi testowymi

Testy E2E często wymagają określonych danych testowych w celu dokładnej symulacji interakcji użytkownika. Upewnij się, że masz strategię zarządzania danymi testowymi, w tym generowania, dostarczania i czyszczenia po wykonaniu testu. Możesz użyć narzędzi takich jak docker-compose lub bibliotek generowania danych do tworzenia i zarządzania danymi testowymi dla swojej aplikacji.

Testowanie współbieżności w Go

Współbieżność jest jedną z kluczowych cech języka Go, umożliwiającą pisanie wydajnego i wydajnego kodu przy użyciu goroutines i kanałów. Jednak testowanie współbieżnego kodu może być trudne ze względu na nieprzewidywalność i potencjalne warunki wyścigu. Oto kilka wskazówek dotyczących testowania współbieżności w aplikacjach Go:

Wykorzystanie prymitywów synchronizacji

Aby uniknąć warunków wyścigu podczas testowania współbieżnego kodu, należy korzystać z prymitywów synchronizacji, takich jak sync.WaitGroup i sync.Mutex . Narzędzia te pomagają w koordynowaniu i zarządzaniu przepływem wykonywania goroutines, pozwalając na lepszą kontrolę nad testami współbieżnymi.

Projektowanie testów z myślą o współbieżności

Podczas pisania testów dla kodu współbieżnego należy wziąć pod uwagę potencjalne pułapki, takie jak zakleszczenia lub nieprawidłowe zlecenia wykonania. Skonstruuj swoje testy tak, aby uwzględniały te scenariusze i zapewniały odpowiednią synchronizację między goroutines i kanałami.

Używaj detektora wyścigów Go

Go zapewnia wbudowane narzędzie do wykrywania wyścigów, którego można użyć do zidentyfikowania potencjalnych warunków wyścigu w kodzie. Podczas uruchamiania testów włącz detektor wyścigów za pomocą flagi -race , w następujący sposób:

go test -race ./....

Pomoże to wykryć i naprawić potencjalne problemy w kodzie współbieżnym na wczesnym etapie procesu rozwoju.

Wybór odpowiedniego frameworka testowego

Dla programowania w Go dostępnych jest kilka frameworków testowych, z których każdy posiada unikalne funkcje i możliwości. Wybierając framework testowy dla swojego projektu, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

Wsparcie dla różnych typów testów

Wybierz framework testowy, który obsługuje różne rodzaje testów, których potrzebujesz, takie jak testy jednostkowe, integracyjne lub E2E. Niektóre frameworki mogą specjalizować się w określonym typie testów, podczas gdy inne mogą oferować wsparcie dla wielu typów testów.

Łatwość użytkowania i krzywa uczenia się

Jeśli ty lub twój zespół jesteście nowicjuszami w konkretnym frameworku testowym, weźcie pod uwagę jego łatwość użycia i krzywą uczenia się. Prostsze i łatwiejsze do opanowania frameworki mogą być bardziej odpowiednie dla zespołów niezaznajomionych z konkretnym narzędziem testowym.

Integracja z przepływem pracy programistycznej

Wybrany framework testowy powinien płynnie integrować się z przepływem pracy programistycznej i narzędziami, takimi jak potoki ciągłej integracji i ciągłego dostarczania (CI/CD). Powinien również zapewniać haki do dostosowywania wykonywania testów i raportowania.

Społeczność i ekosystem

Ramy z dużą społecznością i ekosystemem mają większe szanse na częste aktualizacje, poprawki błędów i narzędzia innych firm lub integracje. Weź pod uwagę popularność i wsparcie społeczności dla ocenianych frameworków testowych. Niektóre popularne frameworki testowe Go obejmują:

Wbudowany pakiet testowy Go: Standardowa biblioteka Go zapewnia szerokie wsparcie dla pisania i uruchamiania testów. Jest odpowiednia dla większości projektów i idealna dla początkujących. Testify : Ta popularna biblioteka innej firmy oferuje bogaty zestaw funkcji asercji, testowanie HTTP API i narzędzia do generowania makiet, które mogą usprawnić i uprościć proces testowania Go. GoConvey : GoConvey oferuje ekspresyjną składnię do pisania testów i internetowy interfejs użytkownika do wizualizacji wyników testów. Świetnie nadaje się do projektów, które wymagają bardziej interaktywnego testowania. Ginkgo : Ginkgo to framework testowy BDD (behavior-driven development) dla Go, oferujący unikalną składnię i haki do dostosowywania wykonywania testów. Jest najlepszy dla projektów, które wymagają bardziej ekspresyjnego testowania DSL inspirowanego BDD.

Biorąc pod uwagę te czynniki, będziesz lepiej przygotowany do wyboru odpowiedniego frameworka testowego dla swoich projektów Go, zapewniając płynne testowanie i niezawodne, skalowalne aplikacje. Pamiętaj, że wykorzystanie potężnych możliwości testowania Go, w połączeniu z platformami no-code, takimi jak AppMaster.io, może zapewnić Twoim aplikacjom sukces i sprostać wymaganiom nowoczesnego rozwoju oprogramowania.

AppMaster i Go: przykład z prawdziwego świata

AppMaster, platforma no-code do tworzenia aplikacji backendowych, webowych i mobilnych, wykorzystuje Go jako podstawowy język do generowania aplikacji backendowych. Go, znany również jako Golang, zapewnia różne korzyści pod względem wydajności, skalowalności i łatwości konserwacji. W tym rzeczywistym przykładzie zbadamy, w jaki sposób AppMaster wykorzystuje Go do dostarczania potężnego i wydajnego backendu dla swoich użytkowników.

AppMasterAplikacje backendowe koncentrują się przede wszystkim na zapewnieniu niezawodnej, skalowalnej i wysokowydajnej podstawy dla swoich użytkowników. Korzystając z Go, AppMaster może mieć pewność, że ich aplikacje backendowe mogą z łatwością obsługiwać przypadki użycia o dużym obciążeniu. Go osiąga to dzięki wykorzystaniu goroutines, lekkiej i wydajnej metody obsługi współbieżności w aplikacjach. Pozwala to aplikacjom backendowym skalować się poziomo, efektywnie wykorzystując zasoby systemowe i obsługując dużą liczbę żądań klientów.

Jedną z kluczowych zalet używania języka Go w aplikacjach zaplecza AppMaster jest silny nacisk na czysty i łatwy w utrzymaniu kod. Jest to zgodne z głównym celem AppMaster, jakim jest wyeliminowanie długu technicznego i umożliwienie użytkownikom szybkiej aktualizacji i dostosowania aplikacji do zmieniających się wymagań. Dzięki Go, AppMaster ułatwia generowanie kodu źródłowego zgodnego z najlepszymi praktykami, zapewniając, że generowane aplikacje są zarówno wysokiej jakości, jak i łatwe w utrzymaniu.

AppMasterAplikacje zaplecza Go integrują się z dowolną bazą danych kompatybilną z PostgreSQL jako podstawową pamięcią masową. Go ma silne wsparcie dla łączenia się i pracy z SQL i innymi bazami danych, co czyni go idealnym językiem do budowania tych połączeń. Korzystanie z Go pozwala AppMaster zapewnić płynną, wydajną i bezpieczną komunikację między generowanymi aplikacjami a wybranymi systemami baz danych.

Wreszcie, Go oferuje szybkie czasy kompilacji i statyczne pisanie, co czyni go doskonałym wyborem dla środowiska takiego jak AppMaster, gdzie nowy zestaw aplikacji musi być generowany często. Wybierając Go, AppMaster zapewnia, że generowanie aplikacji pozostaje wydajne i efektywne czasowo, utrzymując zadowolenie użytkowników i minimalizując czas oczekiwania.

Podsumowanie

Testowanie w Go jest ważnym aspektem tworzenia oprogramowania, zapewniając, że aplikacje są niezawodne, łatwe w utrzymaniu i skalowalne. Rozumiejąc różne rodzaje testów, takie jak testy jednostkowe, integracyjne i kompleksowe, programiści mogą tworzyć dokładne zestawy testów, które obejmują różne aspekty ich aplikacji.

Wbudowany pakiet testowy Go oferuje potężny i prosty mechanizm ułatwiający różne rodzaje metodologii testowania. W miarę jak deweloperzy zagłębiają się w testowanie, inne dostępne frameworki testowe, takie jak Testify , GoConvey i Ginkgo , mogą jeszcze bardziej poprawić wrażenia z testowania.

Testowanie współbieżnego kodu w Go może stanowić wyjątkowe wyzwanie, ale dzięki odpowiednim narzędziom, technikom i dogłębnemu zrozumieniu prymitywów współbieżności języka, programiści mogą tworzyć i utrzymywać czyste, współbieżne aplikacje z pewnością.

AppMaster to doskonały przykład tego, jak język Go może być wykorzystywany do tworzenia wysokowydajnych i skalowalnych aplikacji backendowych przy jednoczesnym zachowaniu czystego i łatwego w utrzymaniu kodu źródłowego. Jako programista, opanowanie testowania w Go umożliwia tworzenie wysokiej jakości i niezawodnych aplikacji, które mogą z pewnością wspierać użytkowników i klientów.