يعد اختبار البرامج جانبًا حيويًا من دورة التطوير ، مما يضمن أن تكون تطبيقاتك موثوقة وفعالة وخالية من الأخطاء. في Go ، الاختبار ليس استثناءً. كلغة برمجة مترجمة ومكتوبة بشكل ثابت ، تقدم Go دعمًا قويًا للاختبار في شكل حزمة testing مضمنة ، مما يسمح لك بكتابة الاختبارات وتشغيلها بسهولة.

في هذا الدليل ، سوف نستكشف الأنواع المختلفة من الاختبارات في Go ، جنبًا إلى جنب مع أفضل الممارسات والأدوات لمساعدتك في كتابة اختبارات فعالة وجعل تطبيقاتك أكثر قوة.

يمكن تقسيم الاختبار في Go إلى ثلاث فئات أساسية: اختبار الوحدة ، واختبار التكامل ، والاختبار الشامل. يركز كل نوع من أنواع الاختبارات هذه على جانب مختلف من التطبيق ويوفر رؤى قيمة حول وظائف التطبيق وأدائه.

اختبار الوحدة في Go

اختبار الوحدة هو أساس عملية الاختبار في Go. يركز على اختبار أصغر وحدة ممكنة من الكود ، وعادةً ما تكون وظيفة أو طريقة واحدة ، بمعزل عن غيرها. من خلال عزل الوظيفة وممارستها مع مدخلات الاختبار ، يمكنك تحديد ما إذا كانت الوظيفة تتصرف بشكل صحيح في ظل مجموعة متنوعة من الظروف ، مما يضمن جودة أفضل للرمز بشكل عام.

لكتابة اختبارات الوحدة في Go ، ستستخدم حزمة testing المضمنة. توفر هذه الحزمة جميع الأدوات اللازمة لكتابة وتنفيذ الاختبارات.

أولاً ، قم بإنشاء ملف اختبار منفصل لكل حزمة تريد اختبارها. ملفات الاختبار لها التنسيق التالي: <file>_test.go .

بعد ذلك ، قم باستيراد حزمة testing :

import ( "testing" )

داخل ملف الاختبار الخاص بك ، اكتب وظائف الاختبار لكل وظيفة أو طريقة تريد اختبارها. يجب أن تتبع وظائف الاختبار اصطلاح التسمية هذا: Test<FunctionName> . يجب أن تأخذ وظائف الاختبار معلمة واحدة ، مؤشر إلى testing.T .

func TestAdd(t *testing.T) { // Test logic here }

استخدم الوظائف التي توفرها حزمة testing ، مثل t.Error أو t.Errorf ، للإبلاغ عن الإخفاقات في الاختبار. يمكنك أيضًا استخدام t.Log و t.Logf لطباعة الرسائل لأغراض التصحيح.

func TestAdd(t *testing.T) { result := Add(2, 3) expected := 5 if result != expected { t.Errorf("Expected %d, got %d", expected, result) } }

بمجرد كتابة الاختبارات الخاصة بك ، قم بتشغيلها باستخدام الأمر go test :

$ go test

سيقوم الأمر go test ببناء الاختبارات وتشغيلها ، والإبلاغ عن أي إخفاقات أو أخطاء على طول الطريق.

اختبار التكامل في Go

بينما يركز اختبار الوحدة على اختبار الوظائف أو الطرق الفردية ، يهدف اختبار التكامل إلى اختبار كيفية عمل المكونات أو الوحدات المختلفة للتطبيق معًا. تضمن اختبارات التكامل بقاء الوظيفة العامة لبرنامجك كما هي وتساعد على اكتشاف الأخطاء المحتملة الناتجة عن التفاعل بين الوحدات.

يمكن إجراء اختبار التكامل في Go باستخدام نفس حزمة testing مثل اختبار الوحدة. ومع ذلك ، يمكن أن تكون اختبارات التكامل أكثر تعقيدًا لأنها قد تتضمن حزمًا متعددة وخدمات خارجية وقواعد بيانات.

فيما يلي بعض أفضل الممارسات لكتابة اختبارات التكامل في Go:

قم بإنشاء ملف منفصل واختبار الوظائف لاختبارات التكامل. سيساعد هذا في التمييز بين اختبارات الوحدة واختبارات التكامل في قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك.

ضع في اعتبارك استخدام مكتبة أدوات مساعدة للاختبار ، مثل @ stretch / testify ، لتبسيط كود الاختبار الخاص بك ومنع تكرار الكود. يمكن للمهام المتكررة بشكل شائع ، مثل التعامل مع طلبات HTTP أو التعامل مع اتصالات قاعدة البيانات ، الاستفادة من هذه المكتبات.

استخدم تجهيزات الاختبار والخدمات الخارجية المزعجة لمحاكاة التفاعلات بين مكونات التطبيق الخاص بك. سيسمح لك ذلك باختبار سلوكهم في ظل مجموعة متنوعة من الظروف وعزل المكون الذي يتم اختباره بشكل أفضل.

عند اختبار التفاعلات مع قواعد البيانات ، استخدم قواعد بيانات اختبار منفصلة لعزل الاختبارات عن بيانات التطبيق الفعلية. يضمن هذا عدم قيام اختباراتك بتعديل البيانات المهمة أو حذفها عن طريق الخطأ.

تعد اختبارات التكامل جزءًا أساسيًا من عملية الاختبار في Go ، لأنها توفر رؤى قيمة حول الوظائف والأداء الكلي لتطبيقك عبر المكونات المختلفة. من خلال الالتزام بأفضل الممارسات واستخدام الأدوات المناسبة ، يمكنك اختبار تطبيقات Go بفعالية والتأكد من موثوقيتها وقابليتها للتوسع.

اختبار شامل في Go

يعد الاختبار الشامل (E2E) نهجًا شاملاً لاختبار التطبيق بالكامل ، بدءًا من تفاعلات المستخدم من خلال واجهة المستخدم إلى أنظمة معالجة البيانات وتخزينها الأساسية. من خلال محاكاة تفاعلات المستخدم الحقيقية وسير العمل ، يمكنك ضمان توافق سلوك التطبيق مع توقعات المستخدم والتحقق من صحة وظائفه العامة. على الرغم من أن Go معروف عادةً بتطوير الواجهة الخلفية ، إلا أنه يمكنك الاستفادة من أطر عمل الاختبار الشاملة جنبًا إلى جنب مع Go لاختبار تطبيقاتك بدقة. فيما يلي بعض أفضل الممارسات لإجراء اختبارات شاملة في مشروعات Go الخاصة بك:

اختر إطار عمل اختبار E2E مناسبًا

بدلاً من كتابة رمز التشغيل التلقائي للمتصفح المخصص ، ضع في اعتبارك استخدام إطار عمل اختبار E2E مثل Cypress أو Selenium أو Playwright . تسمح لك أطر العمل هذه بكتابة وتنفيذ اختبارات تحاكي تفاعلات المستخدم مع الويب أو تطبيق الهاتف المحمول ، مما يسهل التحقق من وظائفه.

اعزل بيئة الاختبار الخاصة بك

من الضروري عزل بيئة الاختبار عن أنظمة الإنتاج والبيانات. قم بإنشاء بيئة أو حاوية منفصلة لاختبارات E2E الخاصة بك مع التكوينات وقاعدة البيانات والتبعيات الخاصة بها. سيمنع هذا أي تداخل محتمل مع أنظمة الإنتاج لديك ويضمن أن اختباراتك لها نتائج قابلة للتكرار.

إنشاء سيناريوهات مستخدم واقعية

عند تصميم اختبارات E2E ، من الضروري إنشاء سيناريوهات مستخدم واقعية تغطي جميع الميزات الأساسية لتطبيقك. سيساعدك هذا في التحقق من أن مهام سير عمل المستخدم منطقية وتعمل كما هو متوقع. تهدف إلى تغطية كل من سيناريوهات "المسار السعيد" (حيث يعمل كل شيء بشكل مثالي) وحالات الحافة التي قد تحدث فيها أخطاء أو سلوك غير متوقع.

إدارة بيانات الاختبار

غالبًا ما تتطلب اختبارات E2E بيانات اختبار محددة لمحاكاة تفاعلات المستخدم بدقة. تأكد من أن لديك إستراتيجية لإدارة بيانات الاختبار ، بما في ذلك الإنشاء والتوفير والتنظيف بعد تنفيذ الاختبار. يمكنك استخدام أدوات مثل docker-compose أو مكتبات إنشاء البيانات لإنشاء وإدارة بيانات الاختبار لتطبيقك.

اختبار التزامن في Go

يعد التزامن أحد ميزات Go الرئيسية ، حيث يتيح لك كتابة تعليمات برمجية فعالة وذات أداء باستخدام goroutines والقنوات. ومع ذلك ، يمكن أن يكون اختبار الكود المتزامن أمرًا صعبًا بسبب عدم القدرة على التنبؤ وظروف السباق المحتملة. فيما يلي بعض النصائح لاختبار التزامن في تطبيقات Go الخاصة بك:

استخدم أساسيات التزامن

لتجنب ظروف السباق أثناء اختبار الكود المتزامن ، استخدم العناصر الأساسية للتزامن مثل sync.WaitGroup و sync.Mutex . تساعد هذه الأدوات في تنسيق وإدارة تدفق تنفيذ goroutines ، مما يتيح لك التحكم بشكل أفضل في اختباراتك المتزامنة.

اختبارات التصميم مع مراعاة التزامن

عند كتابة اختبارات للتعليمات البرمجية المتزامنة ، من الضروري مراعاة المخاطر المحتملة مثل المآزق أو أوامر التنفيذ غير الصحيحة. قم بتنظيم اختباراتك لتأخذ في الاعتبار تلك السيناريوهات وتأكد من التزامن المناسب بين goroutines والقنوات.

استخدم Go's Race Detector

يوفر Go أداة مدمجة للكشف عن السباق يمكنك استخدامها لتحديد ظروف السباق المحتملة في التعليمات البرمجية الخاصة بك. عند إجراء الاختبارات الخاصة بك ، قم بتمكين كاشف السباق بعلامة -race ، مثل هذا:

go test -race ./...

سيساعدك هذا في اكتشاف المشكلات المحتملة في التعليمات البرمجية المتزامنة وإصلاحها في وقت مبكر من عملية التطوير.

اختيار إطار الاختبار الصحيح

تتوفر العديد من أطر الاختبار لتطوير Go ، ولكل منها ميزاته وقدراته الفريدة. عند تحديد إطار عمل اختبار لمشروعك ، ضع في اعتبارك العوامل التالية:

دعم لأنواع مختلفة من الاختبارات

اختر إطار عمل للاختبار يدعم الأنواع المختلفة من الاختبارات التي تحتاجها ، مثل اختبارات الوحدة أو التكامل أو اختبارات E2E. قد تتخصص بعض الأطر في نوع معين من الاختبارات ، بينما قد يقدم البعض الآخر دعمًا لأنواع اختبار متعددة.

سهولة الاستخدام ومنحنى التعلم

إذا كنت أنت أو فريقك جديدًا على إطار عمل اختبار معين ، ففكر في سهولة استخدامه ومنحنى التعلم. قد يكون إطار العمل الأكثر وضوحًا وسهل التعلم أكثر ملاءمة للفرق التي ليست على دراية بأداة اختبار معينة.

التكامل مع سير العمل التنموي الخاص بك

يجب أن يتكامل إطار الاختبار الذي اخترته بسلاسة مع سير عمل التطوير والأدوات مثل خطوط أنابيب التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI / CD). يجب أن يوفر أيضًا خطافات لتخصيص تنفيذ الاختبار وإعداد التقارير.

المجتمع والنظام البيئي

من المرجح أن يكون لإطار العمل الذي يحتوي على مجتمع كبير ونظام بيئي تحديثات متكررة وإصلاحات للأخطاء وأدوات أو عمليات تكامل تابعة لجهات خارجية. ضع في اعتبارك الشعبية ودعم المجتمع وراء أطر الاختبار التي تقيمها. تتضمن بعض أطر عمل اختبار Go الشائعة ما يلي:

حزمة testing المضمنة في Go: توفر مكتبة Go القياسية دعمًا مكثفًا لكتابة الاختبارات وتشغيلها. إنها مناسبة لمعظم المشاريع ومثالية للمبتدئين. Testify : تقدم مكتبة الجهات الخارجية الشهيرة هذه مجموعة غنية من وظائف التأكيد ، واختبار HTTP API ، وأدوات إنشاء وهمية يمكنها تحسين وتبسيط سير عمل اختبار Go. GoConvey : يقدم GoConvey بنية معبرة لكتابة الاختبارات وواجهة مستخدم على الويب لتصور نتائج الاختبار. إنه رائع للمشاريع التي تتطلب تجربة اختبار أكثر تفاعلية. Ginkgo : Ginkgo عبارة عن إطار اختبار تطوير مدفوع بالسلوك (BDD) لـ Go ، يتميز ببنية فريدة وخطافات لتخصيص تنفيذ الاختبار. إنه الأفضل للمشاريع التي تتطلب اختبار DSL أكثر تعبيراً مستوحى من BDD.

من خلال النظر في هذه العوامل ، ستكون مستعدًا بشكل أفضل لاختيار إطار الاختبار المناسب لمشاريع Go الخاصة بك ، مما يضمن تجربة اختبار سلسة وتطبيقات موثوقة وقابلة للتطوير. تذكر أن استخدام إمكانات الاختبار القوية لـ Go ، جنبًا إلى جنب مع الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية مثل AppMaster.io ، يمكن أن يهيئ تطبيقاتك للنجاح وتلبية متطلبات تطوير البرامج الحديثة.

AppMaster and Go: مثال من العالم الحقيقي

يستخدم AppMaster ، وهو نظام أساسي بدون رمز لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، Go كلغة أساسية لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية. يوفر Go ، المعروف أيضًا باسم Golang ، مزايا متنوعة من حيث الأداء وقابلية التوسع وقابلية الصيانة. في هذا المثال الواقعي ، سوف نستكشف كيف يستفيد AppMaster من Go لتقديم خلفية قوية وفعالة لمستخدميها.

تركز التطبيقات الخلفية لـ AppMaster بشكل أساسي على توفير أساس موثوق به وقابل للتطوير وعالي الأداء لمستخدميه. باستخدام Go ، يمكن لـ AppMaster أن تطمئن إلى أن تطبيقات الواجهة الخلفية الخاصة بها يمكنها التعامل مع حالات الاستخدام ذات الأحمال العالية والمؤسسات بسهولة. تحقق Go هذا من خلال استخدام goroutines ، وهي طريقة خفيفة الوزن وفعالة للتعامل مع التزامن في التطبيقات. يتيح ذلك لتطبيقات الواجهة الخلفية التوسع أفقيًا ، واستخدام موارد النظام بكفاءة وخدمة عدد كبير من طلبات العملاء.

تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لاستخدام تطبيقات الواجهة الخلفية لـ Go for AppMaster في تركيز اللغة القوي على كود نظيف وقابل للصيانة . يتماشى هذا مع الهدف الأساسي لـ AppMaster المتمثل في القضاء على الديون التقنية وتمكين المستخدمين من تحديث تطبيقاتهم وتكييفها بسرعة مع تغير المتطلبات. مع Go ، يسهل AppMaster إنشاء كود المصدر الذي يلتزم بأفضل الممارسات ، مما يضمن أن تكون التطبيقات التي تم إنشاؤها عالية الجودة وسهلة الصيانة.

تتكامل تطبيقات الواجهة الخلفية لـ AppMaster مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كمخزن أساسي. تتمتع Go بدعم قوي للاتصال والعمل مع SQL وقواعد البيانات الأخرى ، مما يجعلها لغة مثالية لبناء هذه الاتصالات. يسمح استخدام Go لـ AppMaster بتوفير اتصال سلس وفعال وآمن بين التطبيقات التي تم إنشاؤها وأنظمة قواعد البيانات المختارة.

أخيرًا ، يوفر Go أوقات تجميع سريعة وكتابة ثابتة ، مما يجعله خيارًا رائعًا لبيئة مثل AppMaster ، حيث يلزم إنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات بشكل متكرر. من خلال اختيار Go ، يضمن AppMaster أن يظل إنشاء التطبيقات فعالاً وفعالاً من حيث الوقت ، مما يحافظ على رضا المستخدمين ويقلل من أوقات الانتظار.

خاتمة

يُعد الاختبار in Go جانبًا مهمًا من جوانب تطوير البرامج ، مما يضمن أن تكون التطبيقات موثوقة وقابلة للصيانة وقابلة للتطوير. من خلال فهم الأنواع المختلفة من الاختبارات ، مثل اختبارات الوحدة والتكامل والاختبارات الشاملة ، يمكن للمطورين إنشاء مجموعات اختبار شاملة تغطي جوانب مختلفة من تطبيقاتهم.

توفر حزمة testing المدمجة في Go آلية قوية ومباشرة لتسهيل أنواع مختلفة من منهجيات الاختبار. نظرًا لأن المطورين يتعمقون في الاختبار ، يمكن لأطر الاختبار الأخرى المتاحة ، مثل Testify و GoConvey و Ginkgo ، تحسين تجربة الاختبار بشكل أكبر.

يمكن أن يشكل اختبار الكود المتزامن في Go تحديات فريدة ، ولكن باستخدام الأدوات والتقنيات المناسبة والفهم الشامل لأساسيات التزامن للغة ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات نظيفة ومتزامنة والحفاظ عليها بثقة.

AppMaster هو مثال رئيسي على كيفية تسخير Go لإنشاء تطبيقات خلفية عالية الأداء وقابلة للتطوير مع الحفاظ على كود مصدر نظيف وقابل للصيانة. بصفتك مطورًا ، يمكّنك إتقان الاختبار في Go من إنشاء تطبيقات عالية الجودة ويمكن الاعتماد عليها يمكنها بثقة دعم المستخدمين والعملاء.