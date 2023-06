Il testing del software è un aspetto vitale del ciclo di sviluppo, che garantisce che le applicazioni siano affidabili, efficienti e prive di bug. In Go, il testing non fa eccezione. Essendo un linguaggio di programmazione compilato e tipizzato staticamente, Go offre un forte supporto per i test sotto forma di un pacchetto di test integrato, che consente di scrivere ed eseguire test con facilità.

In questa guida esploreremo i diversi tipi di test in Go, insieme alle migliori pratiche e agli strumenti che vi aiuteranno a scrivere test efficaci e a rendere le vostre applicazioni più potenti.

I test in Go possono essere suddivisi in tre categorie principali: test unitari, test di integrazione e test end-to-end. Ognuno di questi tipi di test si concentra su un aspetto diverso dell'applicazione e fornisce informazioni preziose sulla funzionalità e sulle prestazioni dell'applicazione.

Test unitari in Go

Il test unitario è la base del processo di testing in Go. Si concentra sul collaudo della più piccola unità di codice possibile, in genere una singola funzione o metodo, in isolamento. Isolando la funzione ed esercitandola con input di test, è possibile determinare se la funzione si comporta correttamente in una varietà di condizioni, garantendo una migliore qualità complessiva del codice.

Per scrivere test unitari in Go, si utilizza il pacchetto testing integrato. Questo pacchetto fornisce tutti gli strumenti necessari per scrivere ed eseguire i test.

Per prima cosa, create un file di test separato per ogni pacchetto che volete testare. I file di test hanno il seguente formato: <file>_test.go .

Quindi, importare il pacchetto testing :

import ("testing" )

All'interno del file di test, scrivere le funzioni di test per ogni funzione o metodo che si desidera testare. Le funzioni di test devono seguire questa convenzione di denominazione: Test<NomeFunzione>. Le funzioni di test devono avere un solo parametro, un puntatore alla struttura testing.T :

func TestAdd(t *testing.T) { // Logica di test qui }

Utilizzare le funzioni fornite dal pacchetto testing , come t.Error o t.Errorf , per segnalare i fallimenti del test. Si possono anche usare t.Log e t.Logf per stampare messaggi a scopo di debug.

func TestAdd(t *testing.T) { result := Add(2, 3) expected := 5 if result != expected { t.Errorf("Expected %d, got %d", expected, result) } }

Una volta scritti i test, eseguirli con il comando go test :

$ go test

Il comando go test costruisce ed esegue i test, segnalando eventuali fallimenti o errori lungo il percorso.

Test di integrazione in Go

Mentre i test unitari si concentrano sulla verifica di singole funzioni o metodi, i test di integrazione mirano a verificare il funzionamento congiunto di diversi componenti o moduli dell'applicazione. I test di integrazione assicurano che la funzionalità complessiva del software rimanga intatta e aiutano a individuare potenziali bug causati dall'interazione tra i moduli.

I test di integrazione in Go possono essere eseguiti utilizzando lo stesso pacchetto di test dei test unitari. Tuttavia, i test di integrazione possono essere più complessi, poiché possono coinvolgere più pacchetti, servizi esterni e database.

Ecco alcune best practice per la scrittura di test di integrazione in Go:

Creare un file e delle funzioni di test separate per i test di integrazione. Questo aiuterà a differenziare i test di unità da quelli di integrazione nella vostra base di codice.

Considerate l'utilizzo di una libreria di utilità per i test, come @stretch/testify, per semplificare il codice dei test ed evitare la duplicazione del codice. Attività comunemente ripetute, come la gestione delle richieste HTTP o delle connessioni ai database, possono trarre vantaggio da tali librerie.

Usare le fixture di test e i servizi esterni simulato per simulare le interazioni tra i componenti dell'applicazione. In questo modo è possibile testare il loro comportamento in diverse condizioni e isolare meglio il componente da testare.

Quando si testano le interazioni con i database, utilizzare database di test separati per isolare i test dai dati reali dell'applicazione. Questo assicura che i test non modifichino o eliminino accidentalmente dati importanti.

I test di integrazione sono una parte essenziale del processo di testing in Go, in quanto forniscono informazioni preziose sulla funzionalità complessiva e sulle prestazioni dell'applicazione tra i diversi componenti. Seguendo queste best practice e utilizzando gli strumenti giusti, è possibile testare efficacemente le applicazioni Go e garantirne l'affidabilità e la scalabilità.

Test end-to-end in Go

Il test end-to-end (E2E) è un approccio completo per testare l'intera applicazione, dalle interazioni con l'utente attraverso l'interfaccia utente fino ai sistemi di elaborazione e archiviazione dei dati sottostanti. Simulando le interazioni e i flussi di lavoro reali degli utenti, è possibile garantire che il comportamento dell'applicazione sia in linea con le aspettative degli utenti e convalidare la sua funzionalità complessiva. Sebbene Go sia tipicamente conosciuto per lo sviluppo backend, è possibile utilizzare i framework di testing end-to-end insieme a Go per testare a fondo le applicazioni. Ecco alcune best practice per condurre test end-to-end nei vostri progetti Go:

Scegliere un framework di test E2E adatto

Invece di scrivere codice personalizzato per l'automazione del browser, prendete in considerazione l'utilizzo di un framework di test E2E come Cypress , Selenium o Playwright . Questi framework consentono di scrivere ed eseguire test che simulano le interazioni dell'utente con la vostra applicazione web o mobile, rendendo più facile la convalida della sua funzionalità.

Isolare l'ambiente di test

È fondamentale isolare l'ambiente di test dai sistemi e dai dati di produzione. Create un ambiente o un contenitore separato per i vostri test E2E con le proprie configurazioni, database e dipendenze. In questo modo si evitano potenziali interferenze con i sistemi di produzione e si garantisce che i test abbiano risultati riproducibili.

Creare scenari utente realistici

Quando si progettano i test E2E, è essenziale creare scenari utente realistici che coprano tutte le funzionalità principali dell'applicazione. Questo vi aiuterà a verificare che i flussi di lavoro degli utenti abbiano senso e funzionino come previsto. Cercate di coprire sia gli scenari "happy path" (in cui tutto funziona perfettamente) sia i casi limite in cui possono verificarsi errori o comportamenti inaspettati.

Gestire i dati di test

I test E2E spesso richiedono dati di test specifici per simulare accuratamente le interazioni degli utenti. Assicuratevi di avere una strategia per la gestione dei dati di test, compresa la generazione, il provisioning e la pulizia dopo l'esecuzione dei test. È possibile utilizzare strumenti come docker-compose o librerie di generazione di dati per creare e gestire i dati di test per l'applicazione.

Testare la concorrenza in Go

Laconcorrenza è una delle caratteristiche principali di Go, che consente di scrivere codice efficiente e performante utilizzando goroutine e canali. Tuttavia, testare il codice concomitante può essere difficile a causa dell'imprevedibilità e delle potenziali condizioni di gara. Ecco alcuni suggerimenti per testare la concorrenza nelle applicazioni Go:

Utilizzare le primitive di sincronizzazione

Per evitare le condizioni di gara durante il test del codice concorrente, utilizzate primitive di sincronizzazione come sync.WaitGroup e sync.Mutex . Questi strumenti aiutano a coordinare e gestire il flusso di esecuzione delle goroutine, consentendo un migliore controllo dei test concomitanti.

Progettare i test tenendo conto della concorrenza

Quando si scrivono i test per il codice concorrente, è essenziale considerare le potenziali insidie come i deadlock o gli ordini di esecuzione errati. Strutturate i test in modo da tenere conto di questi scenari e garantire la corretta sincronizzazione tra goroutine e canali.

Utilizzare il Race Detector di Go

Go fornisce uno strumento integrato di rilevamento delle gare che può essere utilizzato per identificare potenziali condizioni di gara nel codice. Quando si eseguono i test, si abilita il rilevatore di gare con il flag -race , in questo modo:

go test -race ./...

Questo vi aiuterà a individuare e risolvere potenziali problemi nel vostro codice concorrente fin dalle prime fasi del processo di sviluppo.

Scegliere il giusto framework di testing

Per lo sviluppo di Go sono disponibili diversi framework di testing, ognuno con caratteristiche e capacità uniche. Quando si sceglie un framework di testing per il proprio progetto, bisogna considerare i seguenti fattori:

Supporto per diversi tipi di test

Scegliete un framework di testing che supporti i vari tipi di test richiesti, come i test unitari, di integrazione o E2E. Alcuni framework possono essere specializzati in un tipo specifico di test, mentre altri possono offrire il supporto per più tipi di test.

Facilità d'uso e curva di apprendimento

Se voi o il vostro team siete alle prime armi con un particolare framework di testing, valutatene la facilità d'uso e la curva di apprendimento. Un framework più semplice e facile da imparare può essere più adatto ai team che non hanno familiarità con uno strumento di test specifico.

Integrazione con il flusso di lavoro di sviluppo

Il framework di testing scelto deve integrarsi perfettamente con il flusso di lavoro di sviluppo e con strumenti come le pipeline di integrazione continua e consegna continua (CI/CD). Dovrebbe inoltre fornire ganci per personalizzare l'esecuzione dei test e la reportistica.

Comunità ed ecosistema

Un framework con un'ampia comunità ed ecosistema ha maggiori probabilità di avere aggiornamenti frequenti, correzioni di bug e strumenti o integrazioni di terze parti. Considerate la popolarità e il supporto della comunità dei framework di testing che valutate. Alcuni framework di testing Go molto diffusi sono:

Il pacchetto di testing integrato in Go: La libreria standard di Go fornisce un ampio supporto per la scrittura e l'esecuzione di test. È adatto alla maggior parte dei progetti e ideale per i principianti. Testify : Questa popolare libreria di terze parti offre un ricco set di funzioni di asserzione, test di API HTTP e strumenti di generazione di mock che possono migliorare e semplificare il flusso di lavoro dei test di Go. GoConvey : GoConvey offre una sintassi espressiva per la scrittura di test e un'interfaccia utente basata sul web per la visualizzazione dei risultati dei test. È ottimo per i progetti che richiedono un'esperienza di test più interattiva. Ginkgo : Ginkgo è un framework di testing behavior-driven development (BDD) per Go, con una sintassi unica e ganci per personalizzare l'esecuzione dei test. È il migliore per i progetti che richiedono un DSL di test più espressivo, ispirato al BDD.

Tenendo conto di questi fattori, sarete più preparati a scegliere il framework di testing giusto per i vostri progetti Go, garantendo un'esperienza di testing fluida e applicazioni affidabili e scalabili. Ricordate che l'impiego delle potenti capacità di testing di Go, in combinazione con piattaforme no-code come AppMaster.io, può garantire il successo delle vostre applicazioni e soddisfare le esigenze dello sviluppo software moderno.

AppMaster e Go: esempio del mondo reale

AppMaster, una piattaforma no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili, utilizza Go come linguaggio principale per la generazione di applicazioni backend. Go, noto anche come Golang, offre diversi vantaggi in termini di prestazioni, scalabilità e manutenibilità. In questo esempio reale, analizzeremo come AppMaster sfrutta Go per offrire un backend potente ed efficiente ai propri utenti.

AppMasterLe applicazioni di backend di si concentrano principalmente sulla fornitura di una base affidabile, scalabile e ad alte prestazioni per i suoi utenti. Utilizzando Go, AppMaster può essere certa che le sue applicazioni di backend siano in grado di gestire con facilità casi d'uso aziendali e ad alto carico. Go ottiene questo risultato grazie all'uso delle goroutine, un metodo leggero ed efficiente per gestire la concorrenza nelle applicazioni. Ciò consente alle applicazioni di backend di scalare orizzontalmente, utilizzando in modo efficiente le risorse di sistema e servendo un elevato volume di richieste dei clienti.

Un vantaggio fondamentale dell'uso di Go per le applicazioni di backend di AppMaster è la forte enfasi posta dal linguaggio su un codice pulito e manutenibile. Ciò è in linea con l'obiettivo primario di AppMaster di eliminare il debito tecnico e di consentire agli utenti di aggiornare e adattare rapidamente le applicazioni in base ai cambiamenti dei requisiti. Con Go, AppMaster facilita la generazione di codice sorgente che aderisce alle best practice, garantendo che le applicazioni generate siano di alta qualità e facili da mantenere.

AppMasterLe applicazioni di backend si integrano con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL come storage primario. Go ha un forte supporto per la connessione e il lavoro con SQL e altri database, il che lo rende un linguaggio ideale per creare queste connessioni. L'uso di Go consente a AppMaster di fornire una comunicazione perfetta, efficiente e sicura tra le applicazioni generate e i sistemi di database scelti.

Infine, Go offre tempi di compilazione rapidi e tipizzazione statica, il che lo rende un'ottima scelta per un ambiente come AppMaster, in cui è necessario generare frequentemente una nuova serie di applicazioni. Scegliendo Go, AppMaster si assicura che la generazione di applicazioni rimanga efficiente ed efficace in termini di tempo, mantenendo gli utenti soddisfatti e riducendo al minimo i tempi di attesa.

Conclusione

I test in Go sono un aspetto importante dello sviluppo del software, in quanto garantiscono che le applicazioni siano affidabili, manutenibili e scalabili. Comprendendo i diversi tipi di test, come quelli unitari, di integrazione e end-to-end, gli sviluppatori possono creare suite di test approfondite che coprono vari aspetti delle loro applicazioni.

Il pacchetto di test integrato in Go offre un meccanismo potente e semplice per facilitare diversi tipi di metodologie di test. Quando gli sviluppatori approfondiscono i test, altri framework di test disponibili, come Testify , GoConvey e Ginkgo , possono migliorare ulteriormente l'esperienza di test.

Il test del codice concorrente in Go può porre sfide uniche, ma con gli strumenti e le tecniche giuste e una comprensione approfondita delle primitive di concorrenza del linguaggio, gli sviluppatori possono creare e mantenere applicazioni pulite e concorrenziali con fiducia.

AppMaster è un ottimo esempio di come Go possa essere sfruttato per creare applicazioni backend scalabili e ad alte prestazioni, mantenendo un codice sorgente pulito e manutenibile. La padronanza dei test in Go consente agli sviluppatori di creare applicazioni affidabili e di alta qualità, in grado di supportare con sicurezza i propri utenti e clienti.