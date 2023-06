Go'da Eş Zamanlılığa Giriş

Eşzamanlılık, bir program tarafından eşzamanlı veya sözde paralel bir şekilde yürütülen bağımsız görevlerin organizasyonudur. Eşzamanlılık, modern programlamanın temel bir yönüdür ve geliştiricilerin çok çekirdekli işlemcilerin tüm potansiyelinden yararlanmalarına, sistem kaynaklarını verimli bir şekilde yönetmelerine ve karmaşık uygulamaların tasarımını basitleştirmelerine olanak tanır.

Golang olarak da bilinen Go, basitlik ve verimlilik göz önünde bulundurularak tasarlanmış, statik olarak yazılmış, derlenmiş bir programlama dilidir. Eşzamanlılık modeli , Tony Hoare'nin açık mesaj ileten kanallarla birbirine bağlanan bağımsız süreçlerin oluşturulmasını destekleyen bir biçimcilik olan İletişim Sıralı Süreçlerinden (CSP) esinlenmiştir. Go'da eşzamanlılık, goroutines, kanallar ve 'select' ifadesi kavramları etrafında döner.

Bu temel özellikler, geliştiricilerin görevler arasında güvenli ve kesin iletişim ve senkronizasyon sağlarken, kolay ve minimum standart kodla yüksek düzeyde eşzamanlı programlar yazmasına olanak tanır.

Goroutinler: Eş Zamanlılığın Yapı Taşları

Go'da eşzamanlılık, Go çalışma zamanı planlayıcısı tarafından yönetilen hafif iş parçacığı benzeri yapılar olan gorutinler kavramı etrafında inşa edilmiştir. Goroutinler , işletim sistemi iş parçacıklarına kıyasla inanılmaz derecede ucuzdur ve geliştiriciler, sistem kaynaklarını aşırı yüklemeden binlerce hatta milyonlarcasını tek bir programda kolayca oluşturabilirler. Bir goroutine oluşturmak için, bir işlev çağrısının önüne "go" anahtar sözcüğünü eklemeniz yeterlidir. Çağırma üzerine, işlev, programın geri kalanıyla eşzamanlı olarak yürütülür:

func printMessage(message string) { fmt.Println(message) } func main() { go printMessage("Hello, concurrency!") fmt.Println("This might print first.") }

Yazdırılan mesajların sırasının belirleyici olmadığına ve ikinci mesajın birinciden önce yazdırılabileceğine dikkat edin. Bu, gorutinlerin programın geri kalanıyla eşzamanlı olarak çalıştığını ve yürütme sırasının garanti edilmediğini gösterir. Go çalışma zamanı planlayıcısı, gorutinleri yönetmekten ve yürütmekten sorumludur, CPU kullanımını optimize ederken ve gereksiz bağlam anahtarlarından kaçınırken aynı anda çalışmalarını sağlar. Go'nun programlayıcısı, iş hırsızlığı yapan bir algoritma kullanır ve gorutinleri işbirliği içinde planlayarak, uygun olduğunda, örneğin uzun süren işlemler sırasında veya ağ olaylarını beklerken kontrol sağlamalarını sağlar.

Goroutinlerin verimli olmasına rağmen dikkatsizce kullanılmaması gerektiğini unutmayın. Uygulama istikrarını sağlamak ve kaynak sızıntılarını önlemek için programlarınızın yaşam döngüsünü izlemek ve yönetmek çok önemlidir. Geliştiriciler, herhangi bir zamanda aktif gorutinlerin sayısını sınırlamak için çalışan havuzları gibi kalıpları kullanmayı düşünmelidir.

Kanallar: Goroutinler Arasında Senkronize Etme ve İletişim Kurma

Kanallar, Go'nun eşzamanlılık modelinin temel bir parçasıdır ve goroutine'lerin güvenli bir şekilde iletişim kurmasına ve yürütmelerini senkronize etmesine olanak tanır. Kanallar, Go'da birinci sınıf değerlerdir ve kapasiteyi kontrol etmek için isteğe bağlı arabellek boyutuyla 'make' işlevi kullanılarak oluşturulabilir:

// Unbuffered channel ch := make(chan int) // Buffered channel with a capacity of 5 bufCh := make(chan int, 5)

Belirli bir kapasiteye sahip arabelleğe alınmış bir kanalın kullanılması, basit bir kuyruk görevi görerek kanalda birden çok değerin depolanmasına olanak tanır. Bu, belirli senaryolarda verimi artırmaya yardımcı olabilir, ancak geliştiricilerin kilitlenmelere veya diğer eşitleme sorunlarına yol açmamak için dikkatli olmaları gerekir. Değerlerin kanallar aracılığıyla gönderilmesi, '<-' operatörü aracılığıyla gerçekleştirilir:

// Sending the value 42 through the channel ch <- 42 // Sending values in a for loop for i := 0; i < 10; i++ { ch <- i }

Benzer şekilde, kanallardan değer almak aynı '<-' operatörünü kullanır, ancak kanal sağ taraftadır:

// Receiving a value from the channel value := <-ch // Receiving values in a for loop for i := 0; i < 10; i++ { value := <-ch fmt.Println(value) }

Kanallar, gorutinleri iletmek ve senkronize etmek için basit ama güçlü bir soyutlama sağlar. Geliştiriciler, kanalları kullanarak, paylaşılan bellek modellerinin yaygın tuzaklarından kaçınabilir ve veri yarışlarının ve diğer eşzamanlı programlama sorunlarının olasılığını azaltabilir. Örnek olarak, iki eşzamanlı işlevin iki dilimin öğelerini topladığı ve sonuçları paylaşılan bir değişkende sakladığı aşağıdaki örneği göz önünde bulundurun:

func sumSlice(slice []int, result *int) { sum := 0 for _, value := range slice { sum += value } *result = sum } func main() { slice1 := []int{1, 2, 3, 4, 5} slice2 := []int{6, 7, 8, 9, 10} sharedResult := 0 go sumSlice(slice1, &sharedResult) go sumSlice(slice2, &sharedResult) time.Sleep(1 * time.Second) fmt.Println("Result:", sharedResult) }

Yukarıdaki örnek, her iki program da aynı paylaşılan bellek konumuna yazdığı için veri yarışlarına açıktır. Kanallar kullanılarak, iletişim güvenli ve bu tür sorunlardan arındırılmış hale getirilebilir:

func sumSlice(slice []int, ch chan int) { sum := 0 for _, value := range slice { sum += value } ch <- sum } func main() { slice1 := []int{1, 2, 3, 4, 5} slice2 := []int{6, 7, 8, 9, 10} ch := make(chan int) go sumSlice(slice1, ch) go sumSlice(slice2, ch) result1 := <-ch result2 := <-ch fmt.Println("Result:", result1 + result2) }

Geliştiriciler, Go'nun yerleşik eşzamanlılık özelliklerini kullanarak güçlü ve ölçeklenebilir uygulamaları kolaylıkla oluşturabilir. Goroutinlerin ve kanalların kullanımıyla, güvenli ve zarif kodu korurken modern donanımın tüm potansiyelinden yararlanabilirler.

Go'da Ortak Eşzamanlılık Modelleri

Eşzamanlılık kalıpları, eşzamanlı yazılımları tasarlarken ve uygularken ortaya çıkan yaygın sorunlara yönelik yeniden kullanılabilir çözümlerdir. Bu bölümde, fan-in/fan-out, işçi havuzları, boru hatları ve daha fazlası dahil olmak üzere Go'daki en popüler eşzamanlılık modellerinden bazılarını keşfedeceğiz.

Fan-in/Fan-out

İçeriye yayma/dışarı yayılma modeli, veri üreten birkaç göreviniz (yayılma) ve ardından bu görevlerden veri tüketen tek bir görev (yayılma) olduğunda kullanılır. Go'da, bu kalıbı goroutines ve kanallar kullanarak uygulayabilirsiniz. Yayılma bölümü, veri üretmek için birden fazla goroutin başlatılarak oluşturulur ve içe yayma bölümü, tek bir kanal kullanılarak veri tüketilerek oluşturulur. ```go func FanIn(channels ...<-chan int) <-chan int { var wg sync.WaitGroup out := make(chan int) wg.Add(len(channels)) for _, c := range kanallar { go func(ch <-chan int) { for n := range ch { out <- n } wg.Done() }(c) } go func() { wg.Wait() close(out) }( ) geri dön } ```

Çalışan Havuzları

Çalışan havuzu, iş yükünü kendi aralarında dağıtarak aynı görevi eşzamanlı olarak yürüten bir dizi gorutindir. Bu model, eşzamanlılığı sınırlandırmak, kaynakları yönetmek ve bir görevi yürüten gorutinlerin sayısını kontrol etmek için kullanılır. Go'da, goroutines, kanallar ve 'range' anahtar sözcüğünün bir kombinasyonunu kullanarak bir çalışan havuzu oluşturabilirsiniz. ```go func WorkerPool(çalışanlar int, işler <-chan İş, sonuçlar chan<- Sonuç) { for i := 0; ben < işçiler; i++ { go func() { iş için := aralık işleri { sonuçlar <- job.Execute() } }() } } ```

boru hatları

Ardışık düzen modeli, verileri sırayla işleyen ve her görevin çıktısını bir sonraki göreve girdi olarak ileten bir görevler zinciridir. Go'da, ardışık düzen modeli, bir gorotin ardışık düzende bir aşama olarak işlev görecek şekilde, gorutinler arasında veri iletmek için bir dizi kanal kullanılarak uygulanabilir. ```go func Pipeline(giriş <-chan Verileri) <-chan Sonuç { aşama1 := aşama1(giriş) aşama2 := aşama2(aşama1) dönüş aşama3(aşama2) } ```

Hız Sınırlama

Hız sınırlama, bir uygulamanın kaynakları tüketme veya belirli bir eylemi gerçekleştirme hızını kontrol etmek için kullanılan bir tekniktir. Bu, kaynakları yönetmede ve sistemlerin aşırı yüklenmesini önlemede yararlı olabilir. Go'da, time.Ticker ve 'select' ifadesini kullanarak oran sınırlaması uygulayabilirsiniz. ```go func RateLimiter(requests <-chan Request, rate time.Duration) <-chan Response { limit := time.NewTicker(rate) answer := make(chan Response) go func() { defer close(responses) istek için := aralık istekleri { <-limit.C yanıtları <- req.Process() } }() dönüş yanıtları } ```

İptal ve Zaman Aşımı Kalıpları

Eşzamanlı programlarda, bir işlemi iptal etmek veya tamamlanması için bir zaman aşımı süresi ayarlamak istediğiniz durumlar olabilir. Go, bir goroutine'in yaşam döngüsünü yönetmenize izin vererek onlara iptal etmeleri, bir son tarih belirlemeleri veya yalıtılmış çağrı yollarında paylaşılacak değerler eklemeleri için sinyal göndermenizi mümkün kılan bağlam paketini sağlar. ```go func WithTimeout(ctx context.Context, süre time.Duration, task func() error) error { ctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, süre) erteleme cancel() done := make(chan error, 1) go func() { done <- task() }() { case <-ctx.Done(): return ctx.Err() case err := <-done: return err } } ```

Eşzamanlı Programlarda Hata İşleme ve Kurtarma

Hata işleme ve kurtarma, programın beklenmeyen durumlara tepki vermesine ve kontrollü bir şekilde yürütülmesine devam etmesine izin verdiği için, güçlü bir eşzamanlı programın temel bileşenleridir. Bu bölümde, eşzamanlı Go programlarındaki hataların nasıl ele alınacağını ve gorutinlerdeki panikten nasıl kurtulacağımızı tartışacağız.

Eşzamanlı Programlardaki Hataları İşleme

Hataları kanallar aracılığıyla gönder : Hata değerlerini goroutinler arasında iletmek için kanalları kullanabilir ve alıcının bunları buna göre halletmesine izin verebilirsiniz. ```go func işçi(işler <-chan int, results chan<- int, errs chan<- error) { iş için := aralık işleri { res, err := process(job) if err != nil { errs < - hata devam } sonuçlar <- res } } ``` 'select' deyimini kullanın : Verileri ve hata kanallarını birleştirirken, birden çok kanalı dinlemek ve alınan değerlere göre eylemler gerçekleştirmek için 'select' deyimini kullanabilirsiniz. ```go select { case res := <-sonuçlar: fmt.Println("Result:", res) case err := <-errs: fmt.Println("Error:", err) } ```

Goroutinlerde Paniklerden Kurtulmak

Bir goroutine'deki paniği atlatmak için, 'ertele' anahtar sözcüğünü özel bir kurtarma işleviyle birlikte kullanabilirsiniz. Bu işlev, goroutine bir panikle karşılaştığında yürütülür ve hatayı zarif bir şekilde ele almanıza ve günlüğe kaydetmenize yardımcı olabilir. ```işçi Güvenliğine git() { işlevi ertele() { if r := kurtar(); r != nil { fmt.Println("Kurtarılan:", r) } }() // Goroutin kodunuz buraya } ```

Performans için Eş Zamanlılığı Optimize Etme

Go'da eşzamanlı programların performansını artırmak, temel olarak doğru kaynak kullanımı dengesini bulmayı ve donanım özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmayı içerir. Eşzamanlı Go programlarınızın performansını optimize etmek için kullanabileceğiniz bazı teknikler şunlardır:

Goroutin sayısına ince ayar yapın : Doğru goroutin sayısı, özel kullanım durumunuza ve donanımınızın sınırlamalarına bağlıdır. Uygulamanız için en uygun goroutin sayısını bulmak için farklı değerlerle denemeler yapın.

: Doğru goroutin sayısı, özel kullanım durumunuza ve donanımınızın sınırlamalarına bağlıdır. Uygulamanız için en uygun goroutin sayısını bulmak için farklı değerlerle denemeler yapın. Arabelleğe alınmış kanalları kullanın : Ara belleğe alınmış kanalların kullanılması, eşzamanlı görevlerin verimini artırabilir ve senkronizasyonu beklemeden daha fazla veri üretmelerine ve tüketmelerine olanak tanır.

: Ara belleğe alınmış kanalların kullanılması, eşzamanlı görevlerin verimini artırabilir ve senkronizasyonu beklemeden daha fazla veri üretmelerine ve tüketmelerine olanak tanır. Hız sınırlaması uygulayın : Yoğun kaynak kullanan işlemlerde hız sınırlaması kullanmak, kaynak kullanımını kontrol etmeye ve çekişme, kilitlenmeler ve sistem aşırı yüklemeleri gibi sorunları önlemeye yardımcı olabilir.

: Yoğun kaynak kullanan işlemlerde hız sınırlaması kullanmak, kaynak kullanımını kontrol etmeye ve çekişme, kilitlenmeler ve sistem aşırı yüklemeleri gibi sorunları önlemeye yardımcı olabilir. Önbelleğe almayı kullanın : Sık erişilen hesaplanan sonuçları önbelleğe alarak gereksiz hesaplamaları azaltın ve programınızın genel performansını iyileştirin.

: Sık erişilen hesaplanan sonuçları önbelleğe alarak gereksiz hesaplamaları azaltın ve programınızın genel performansını iyileştirin. Uygulamanızın profilini çıkarın : Performans darboğazlarını ve kaynak tüketen görevleri belirlemek ve optimize etmek için pprof gibi araçları kullanarak Go uygulamanızın profilini çıkarın.

: Performans darboğazlarını ve kaynak tüketen görevleri belirlemek ve optimize etmek için pprof gibi araçları kullanarak Go uygulamanızın profilini çıkarın.

Bu eşzamanlılık modellerinde ve optimizasyon tekniklerinde uzmanlaşarak, Go'da verimli ve yüksek performanslı eşzamanlı uygulamalar oluşturabilirsiniz. Yazılım projelerinizi yeni zirvelere taşımak için güçlü AppMaster platformunun yanı sıra Go'nun yerleşik eşzamanlılık özelliklerinden yararlanın.