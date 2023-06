Les tests de logiciels sont un aspect essentiel du cycle de développement, car ils garantissent que vos applications sont fiables, efficaces et exemptes de bogues. En Go, les tests ne font pas exception. En tant que langage de programmation compilé et statiquement typé, Go offre un support solide pour les tests sous la forme d'un package de test intégré, vous permettant d'écrire et d'exécuter des tests facilement.

Dans ce guide, nous allons explorer les différents types de tests en Go, ainsi que les meilleures pratiques et les outils qui vous aideront à écrire des tests efficaces et à rendre vos applications plus performantes.

Les tests en Go peuvent être divisés en trois catégories principales : les tests unitaires, les tests d'intégration et les tests de bout en bout. Chacun de ces types de tests se concentre sur un aspect différent de l'application et fournit des informations précieuses sur les fonctionnalités et les performances de l'application.

Tests unitaires en Go

Les tests unitaires constituent la base du processus de test en Go. Il s'agit de tester la plus petite unité de code possible, généralement une fonction ou une méthode unique, de manière isolée. En isolant la fonction et en l'exerçant avec des entrées de test, vous pouvez déterminer si la fonction se comporte correctement dans une variété de conditions, assurant ainsi une meilleure qualité globale du code.

Pour écrire des tests unitaires en Go, vous utiliserez le paquetage de test intégré. Ce paquetage fournit tous les outils nécessaires à l'écriture et à l'exécution des tests.

Tout d'abord, créez un fichier de test distinct pour chaque paquetage que vous souhaitez tester. Les fichiers de test ont le format suivant : <file>_test.go .

Ensuite, importez le paquetage testing :

import ("testing")

Dans votre fichier de test, écrivez des fonctions de test pour chaque fonction ou méthode que vous souhaitez tester. Les fonctions de test doivent respecter la convention de dénomination suivante : Test<NomFonction>. Les fonctions de test doivent prendre un seul paramètre, un pointeur sur la structure testing.T :

func TestAdd(t *testing.T) { // La logique de test est ici }

Utilisez les fonctions fournies par le package testing , telles que t.Error ou t.Errorf , pour signaler les échecs de votre test. Vous pouvez également utiliser t.Log et t.Logf pour imprimer des messages à des fins de débogage.

func TestAdd(t *testing.T) { result := Add(2, 3) expected := 5 if result != expected { t.Errorf("Expected %d, got %d", expected, result) } }

Une fois que vous avez écrit vos tests, exécutez-les à l'aide de la commande go test :

$ go test

La commande go test construit et exécute les tests, en signalant tout échec ou erreur en cours de route.

Tests d'intégration en Go

Alors que les tests unitaires se concentrent sur le test de fonctions ou de méthodes individuelles, les tests d'intégration visent à tester la manière dont les différents composants ou modules de votre application fonctionnent ensemble. Les tests d'intégration garantissent que la fonctionnalité globale de votre logiciel reste intacte et permettent de détecter les bogues potentiels causés par l'interaction entre les modules.

Les tests d'intégration en Go peuvent être réalisés à l'aide du même package de test que les tests unitaires. Cependant, les tests d'intégration peuvent être plus complexes car ils peuvent impliquer plusieurs paquets, des services externes et des bases de données.

Voici quelques bonnes pratiques pour écrire des tests d'intégration en Go :

Créez un fichier et des fonctions de test distincts pour les tests d'intégration. Cela permettra de différencier les tests unitaires des tests d'intégration dans votre base de code.

Envisagez d'utiliser une bibliothèque d'utilitaires de test, telle que @stretch/testify, pour simplifier votre code de test et éviter la duplication du code. Les tâches couramment répétées, telles que le traitement des requêtes HTTP ou des connexions aux bases de données, peuvent bénéficier de ces bibliothèques.

Utilisez des montages de test et des services externes fictifs pour simuler les interactions entre les composants de votre application. Cela vous permettra de tester leur comportement dans diverses conditions et de mieux isoler le composant testé.

Lorsque vous testez des interactions avec des bases de données, utilisez des bases de données de test distinctes afin d'isoler les tests des données réelles de l'application. Vous vous assurez ainsi que vos tests ne modifient ou ne suppriment pas accidentellement des données importantes.

Les tests d'intégration sont une partie essentielle du processus de test dans Go, car ils fournissent des informations précieuses sur la fonctionnalité et les performances globales de votre application à travers différents composants. En respectant ces bonnes pratiques et en utilisant les bons outils, vous pouvez tester efficacement vos applications Go et garantir leur fiabilité et leur évolutivité.

Tests de bout en bout en Go

Les tests de bout en bout (E2E) constituent une approche globale pour tester l'ensemble de votre application, depuis les interactions avec l'utilisateur jusqu'aux systèmes sous-jacents de traitement et de stockage des données, en passant par l'interface utilisateur. En simulant les interactions et les flux de travail réels des utilisateurs, vous pouvez vous assurer que le comportement de l'application correspond aux attentes des utilisateurs et valider sa fonctionnalité globale. Bien que Go soit généralement connu pour le développement back-end, vous pouvez utiliser des cadres de test de bout en bout en conjonction avec Go pour tester vos applications de manière approfondie. Voici quelques bonnes pratiques pour réaliser des tests de bout en bout dans vos projets Go :

Choisir un cadre de test E2E adapté

Au lieu d'écrire un code d'automatisation de navigateur personnalisé, envisagez d'utiliser un cadre de test E2E comme Cypress , Selenium ou Playwright . Ces frameworks vous permettent d'écrire et d'exécuter des tests simulant les interactions de l'utilisateur avec votre application web ou mobile, ce qui facilite la validation de sa fonctionnalité.

Isolez votre environnement de test

Il est essentiel d'isoler votre environnement de test des systèmes et des données de production. Créez un environnement ou un conteneur distinct pour vos tests E2E, avec ses propres configurations, sa propre base de données et ses propres dépendances. Vous éviterez ainsi toute interférence potentielle avec vos systèmes de production et veillerez à ce que les résultats de vos tests soient reproductibles.

Créer des scénarios d'utilisation réalistes

Lors de la conception des tests E2E, il est essentiel de créer des scénarios d'utilisation réalistes qui couvrent toutes les fonctionnalités de base de votre application. Cela vous aidera à vérifier que les flux de travail des utilisateurs sont logiques et fonctionnent comme prévu. Essayez de couvrir à la fois les scénarios "heureux" (où tout fonctionne parfaitement) et les cas limites où des erreurs ou des comportements inattendus peuvent se produire.

Gérer les données de test

Les tests E2E nécessitent souvent des données de test spécifiques pour simuler avec précision les interactions des utilisateurs. Assurez-vous d'avoir une stratégie pour gérer les données de test, y compris la génération, l'approvisionnement et le nettoyage après l'exécution du test. Vous pouvez utiliser des outils comme docker-compose ou des bibliothèques de génération de données pour créer et gérer les données de test de votre application.

Tester la simultanéité en Go

Lasimultanéité est l'une des principales caractéristiques de Go, qui vous permet d'écrire du code efficace et performant à l'aide de goroutines et de canaux. Cependant, tester du code concurrent peut s'avérer difficile en raison de l'imprévisibilité et des conditions de course potentielles. Voici quelques conseils pour tester la concurrence dans vos applications Go :

Utiliser les primitives de synchronisation

Pour éviter les conditions de course lors des tests de code concurrent, utilisez les primitives de synchronisation telles que sync.WaitGroup et sync.Mutex . Ces outils aident à coordonner et à gérer le flux d'exécution de vos goroutines, ce qui vous permet de mieux contrôler vos tests concurrents.

Concevoir les tests en tenant compte de la simultanéité

Lorsque vous écrivez des tests pour du code concurrent, il est essentiel de prendre en compte les pièges potentiels tels que les blocages ou les ordres d'exécution incorrects. Structurez vos tests pour prendre en compte ces scénarios et assurez une synchronisation correcte entre les goroutines et les canaux.

Utiliser le détecteur de course de Go

Go fournit un outil intégré de détection de course que vous pouvez utiliser pour identifier les conditions de course potentielles dans votre code. Lors de l'exécution de vos tests, activez le détecteur de course à l'aide de l'option -race , comme suit :

go test -race ./...

Cela vous aidera à détecter et à corriger les problèmes potentiels dans votre code concurrent dès le début du processus de développement.

Choisir le bon framework de test

Plusieurs frameworks de test sont disponibles pour le développement de Go, chacun ayant ses propres caractéristiques et capacités. Lors de la sélection d'un framework de test pour votre projet, prenez en compte les facteurs suivants :

Prise en charge des différents types de tests

Choisissez un cadre de test qui prend en charge les différents types de tests dont vous avez besoin, tels que les tests unitaires, les tests d'intégration ou les tests E2E. Certains frameworks peuvent se spécialiser dans un type de test spécifique, tandis que d'autres peuvent prendre en charge plusieurs types de tests.

Facilité d'utilisation et courbe d'apprentissage

Si vous ou votre équipe ne connaissez pas encore un framework de test particulier, tenez compte de sa facilité d'utilisation et de sa courbe d'apprentissage. Un cadre plus simple et plus facile à apprendre peut être plus adapté aux équipes qui ne sont pas familiarisées avec un outil de test spécifique.

Intégration à votre flux de développement

Le cadre de test que vous avez choisi doit s'intégrer de manière transparente à votre flux de développement et à des outils tels que les pipelines d'intégration continue et de livraison continue (CI/CD). Il devrait également fournir des crochets pour personnaliser l'exécution des tests et la création de rapports.

Communauté et écosystème

Un framework bénéficiant d'une communauté et d'un écosystème importants est plus susceptible de proposer des mises à jour fréquentes, des corrections de bogues, des outils tiers ou des intégrations. Prenez en compte la popularité et le soutien de la communauté derrière les frameworks de test que vous évaluez. Parmi les frameworks de test Go les plus populaires, on peut citer

Le package de test intégré de Go : La bibliothèque standard de Go fournit un support étendu pour l'écriture et l'exécution des tests. Elle convient à la plupart des projets et est idéale pour les débutants. Testify : Cette bibliothèque tierce populaire offre un ensemble riche de fonctions d'assertion, de tests d'API HTTP et d'outils de génération de mock qui peuvent améliorer et simplifier votre flux de travail de test Go. GoConvey : GoConvey offre une syntaxe expressive pour écrire des tests et une interface web pour visualiser les résultats des tests. Il est idéal pour les projets qui nécessitent une expérience de test plus interactive. Ginkgo : Ginkgo est un framework de test BDD (behavior-driven development) pour Go, avec une syntaxe unique et des hooks pour personnaliser l'exécution des tests. Il convient mieux aux projets qui nécessitent un DSL de test plus expressif inspiré du BDD.

En tenant compte de ces facteurs, vous serez mieux préparé à choisir le bon cadre de test pour vos projets Go, ce qui vous assurera une expérience de test fluide et des applications fiables et évolutives. Rappelez-vous que l'utilisation des puissantes capacités de test de Go, en conjonction avec des plates-formes sans code comme AppMaster.io, peut mettre vos applications sur la voie du succès et répondre aux exigences du développement logiciel moderne.

AppMaster et Go : un exemple concret

AppMaster, une plateforme "no-code" pour la création d'applications backend, web et mobiles, utilise Go comme langage principal pour générer des applications backend. Go, également connu sous le nom de Golang, offre de nombreux avantages en termes de performances, d'évolutivité et de maintenabilité. Dans cet exemple concret, nous allons explorer comment AppMaster utilise Go pour fournir un backend puissant et efficace à ses utilisateurs.

AppMasterLes applications dorsales de sont principalement axées sur la fourniture d'une base fiable, évolutive et performante pour ses utilisateurs. En utilisant Go, AppMaster peut être assuré que ses applications dorsales peuvent gérer facilement les cas d'utilisation d'entreprise et à forte charge. Go y parvient grâce à l'utilisation de goroutines, une méthode légère et efficace pour gérer la concurrence dans les applications. Cela permet aux applications dorsales de s'étendre horizontalement, d'utiliser efficacement les ressources du système et de répondre à un grand nombre de demandes de clients.

L'un des principaux avantages de l'utilisation de Go pour les applications dorsales de AppMaster est que ce langage met l'accent sur un code propre et facile à maintenir. Cela correspond à l'objectif principal de AppMaster d'éliminer la dette technique et de permettre à ses utilisateurs de mettre à jour et d'adapter rapidement leurs applications en fonction de l'évolution des besoins. Avec Go, AppMaster facilite la génération de code source qui adhère aux meilleures pratiques, garantissant que les applications générées sont à la fois de haute qualité et faciles à maintenir.

AppMasterLes applications dorsales de Go s'intègrent à n'importe quelle base de données compatible avec PostgreSQL en tant que stockage principal. Go dispose d'un support solide pour se connecter et travailler avec SQL et d'autres bases de données, ce qui en fait un langage idéal pour construire ces connexions. L'utilisation de Go permet à AppMaster de fournir une communication transparente, efficace et sécurisée entre les applications générées et les systèmes de base de données choisis.

Enfin, Go offre des temps de compilation rapides et un typage statique, ce qui en fait un excellent choix pour un environnement comme AppMaster, où un nouvel ensemble d'applications doit être généré fréquemment. En choisissant Go, AppMaster s'assure que la génération d'applications reste efficace et rapide, ce qui permet de satisfaire les utilisateurs et de minimiser les temps d'attente.

Conclusion

Les tests en Go sont un aspect important du développement de logiciels, car ils garantissent que les applications sont fiables, maintenables et évolutives. En comprenant les différents types de tests, tels que les tests unitaires, les tests d'intégration et les tests de bout en bout, les développeurs peuvent créer des suites de tests complètes qui couvrent les différents aspects de leurs applications.

Le paquetage de test intégré de Go offre un mécanisme puissant et simple pour faciliter les différents types de méthodologies de test. Au fur et à mesure que les développeurs approfondissent les tests, d'autres cadres de test disponibles, tels que Testify , GoConvey et Ginkgo , peuvent encore améliorer l'expérience de test.

Tester du code concurrent en Go peut poser des défis uniques, mais avec les bons outils, les bonnes techniques et une compréhension approfondie des primitives de concurrence du langage, les développeurs peuvent créer et maintenir des applications propres et concurrentes en toute confiance.

AppMaster est un excellent exemple de la manière dont Go peut être exploité pour créer des applications dorsales performantes et évolutives tout en conservant un code source propre et facile à maintenir. En tant que développeur, la maîtrise des tests en Go vous permet de créer des applications fiables et de haute qualité qui peuvent aider vos utilisateurs et vos clients en toute confiance.