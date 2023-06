Het testen van software is een essentieel aspect van de ontwikkelcyclus en zorgt ervoor dat je applicaties betrouwbaar, efficiënt en bugvrij zijn. In Go is testen geen uitzondering. Als gecompileerde, statisch getypeerde programmeertaal biedt Go veel ondersteuning voor testen in de vorm van een ingebouwd testpakket , waarmee je eenvoudig testen kunt schrijven en uitvoeren.

In deze gids verkennen we de verschillende soorten testen in Go, samen met best practices en tools om je te helpen effectieve testen te schrijven en je applicaties krachtiger te maken.

Testen in Go kan worden onderverdeeld in drie hoofdcategorieën: unit testen, integratietesten en end-to-end testen. Elk van deze soorten testen richt zich op een ander aspect van de applicatie en biedt waardevolle inzichten in de functionaliteit en prestaties van de applicatie.

Unit testen in Go

Unit testen is de basis van het testproces in Go. Het richt zich op het testen van de kleinst mogelijke eenheid van code, meestal een enkele functie of methode, in isolatie. Door de functie te isoleren en te oefenen met testinputs, kun je bepalen of de functie zich correct gedraagt onder verschillende omstandigheden, wat zorgt voor een betere algehele kwaliteit van de code.

Om eenheidstesten te schrijven in Go, gebruik je het ingebouwde testpakket . Dit pakket biedt alle noodzakelijke hulpmiddelen voor het schrijven en uitvoeren van tests.

Maak eerst een apart testbestand voor elk pakket dat je wilt testen. Testbestanden hebben het volgende formaat: <file>_test.go .

Importeer vervolgens het testpakket :

import ( "testing" )

Schrijf in je testbestand testfuncties voor elke functie of methode die je wilt testen. Testfuncties moeten deze naamgevingsconventie volgen: Test<Functienaam>. Testfuncties moeten een enkele parameter aannemen, een pointer naar de testing.T struct:

func TestAdd(t *testing.T) { // Testlogica hier }

Gebruik functies van het testpakket , zoals t.Error of t.Errorf , om fouten in je test te rapporteren. Je kunt ook t.Log en t.Logf gebruiken om berichten af te drukken om te debuggen.

func TestAdd(t *testing.T) { resultaat := Add(2, 3) verwacht := 5 als resultaat != verwacht { t.Errorf("Verwacht %d, gekregen %d", verwacht, resultaat) } }

Als je eenmaal je tests hebt geschreven, voer ze dan uit met het commando go test :

$ go test

Het go test commando zal de tests bouwen en uitvoeren, en onderweg eventuele fouten of mislukkingen rapporteren.

Integratietesten in Go

Terwijl unit testen zich richt op het testen van individuele functies of methodes, zijn integratietesten erop gericht om te testen hoe verschillende componenten of modules van je applicatie samenwerken. Integratietesten zorgen ervoor dat de algehele functionaliteit van je software intact blijft en helpen potentiële bugs op te sporen die worden veroorzaakt door de interactie tussen modules.

Integratietesten in Go kunnen worden uitgevoerd met hetzelfde testpakket als unit testen. Integratietesten kunnen echter complexer zijn omdat er meerdere pakketten, externe services en databases bij betrokken kunnen zijn.

Hier zijn enkele best practices voor het schrijven van integratietests in Go:

Maak een apart bestand en testfuncties voor integratietesten. Dit helpt om onderscheid te maken tussen unit- en integratietests in je codebase.

Overweeg het gebruik van een test utility library, zoals @stretch/testify, om je testcode te vereenvoudigen en duplicatie van code te voorkomen. Vaak herhaalde taken, zoals het afhandelen van HTTP-verzoeken of het afhandelen van databaseverbindingen, kunnen baat hebben bij dergelijke bibliotheken.

Gebruik testfixtures en gemockte externe services om de interacties tussen je applicatiecomponenten te simuleren. Hierdoor kun je hun gedrag onder verschillende omstandigheden testen en het component dat getest wordt beter isoleren.

Gebruik bij het testen van interacties met databases aparte testdatabases om tests te isoleren van de werkelijke applicatiegegevens. Dit zorgt ervoor dat je tests niet per ongeluk belangrijke gegevens wijzigen of verwijderen.

Integratietests zijn een essentieel onderdeel van het testproces in Go, omdat ze waardevolle inzichten geven in de algehele functionaliteit en prestaties van je applicatie over verschillende componenten heen. Door je aan deze best practices te houden en de juiste tools te gebruiken, kun je je Go-applicaties effectief testen en hun betrouwbaarheid en schaalbaarheid garanderen.

End-to-end testen in Go

End-to-end (E2E) testen is een uitgebreide aanpak voor het testen van je volledige applicatie, van gebruikersinteracties via de gebruikersinterface tot de onderliggende gegevensverwerkings- en opslagsystemen. Door echte gebruikersinteracties en workflows te simuleren, kun je ervoor zorgen dat het gedrag van de applicatie overeenkomt met de verwachtingen van de gebruiker en de algehele functionaliteit valideren. Hoewel Go meestal bekend staat om backend-ontwikkeling, kun je end-to-end testframeworks gebruiken in combinatie met Go om je applicaties grondig te testen. Hier zijn enkele best practices voor het uitvoeren van end-to-end tests in je Go-projecten:

Kies een geschikt E2E-testraamwerk

In plaats van het schrijven van aangepaste browser automatiseringscode, kun je overwegen om een E2E test framework te gebruiken zoals Cypress , Selenium of Playwright . Met deze frameworks kun je tests schrijven en uitvoeren die gebruikersinteracties met je web- of mobiele app simuleren, waardoor het eenvoudiger wordt om de functionaliteit ervan te valideren.

Isoleer je testomgeving

Het is cruciaal om je testomgeving te isoleren van productiesystemen en -gegevens. Maak een aparte omgeving of container voor je E2E-tests met eigen configuraties, database en afhankelijkheden. Dit voorkomt mogelijke interferentie met je productiesystemen en zorgt ervoor dat je tests reproduceerbare resultaten opleveren.

Creëer realistische gebruikersscenario's

Bij het ontwerpen van E2E-tests is het essentieel om realistische gebruikersscenario's te maken die alle kernfuncties van je applicatie omvatten. Zo kun je controleren of gebruikersworkflows zinvol zijn en werken zoals verwacht. Probeer zowel "happy path" scenario's (waar alles perfect werkt) als edge cases (waar fouten of onverwacht gedrag kunnen optreden) te testen.

Testgegevens beheren

E2E-tests vereisen vaak specifieke testgegevens om gebruikersinteracties nauwkeurig te simuleren. Zorg ervoor dat je een strategie hebt voor het beheren van testgegevens, inclusief het genereren, beschikbaar stellen en opruimen na de testuitvoering. Je kunt tools zoals docker-compose of bibliotheken voor gegevensgeneratie gebruiken om testgegevens voor je applicatie te maken en te beheren.

Concurrency testen in Go

Concurrency is een van de belangrijkste functies van Go, waarmee je efficiënte en krachtige code kunt schrijven met behulp van goroutines en kanalen. Het testen van gelijktijdige code kan echter een uitdaging zijn vanwege de onvoorspelbaarheid en mogelijke racecondities. Hier zijn enkele tips voor het testen van gelijktijdigheid in je Go-applicaties:

Gebruik synchronisatieprimitieven

Om race conditions te voorkomen tijdens het testen van gelijktijdige code, maak je gebruik van synchronisatie primitieven zoals de sync.WaitGroup en sync.Mutex . Deze hulpmiddelen helpen bij het coördineren en beheren van de uitvoeringsstroom van je goroutines, waardoor je een betere controle hebt over je gelijktijdige tests.

Ontwerp tests met gelijktijdigheid in gedachten

Bij het schrijven van tests voor gelijktijdige code is het essentieel om rekening te houden met potentiële valkuilen zoals deadlocks of onjuiste uitvoeringsvolgordes. Structureer je tests om rekening te houden met deze scenario's en zorg voor de juiste synchronisatie tussen goroutines en kanalen.

Gebruik Go's Race Detector

Go heeft een ingebouwde foutdetector die je kunt gebruiken om mogelijke foutcondities in je code te identificeren. Als je je tests uitvoert, schakel dan de rentedetector in met de vlag -race , zoals hieronder:

go test -race ./...

Dit zal je helpen om potentiële problemen in je gelijktijdige code vroeg in het ontwikkelproces op te sporen en op te lossen.

Het juiste testraamwerk kiezen

Er zijn verschillende testframeworks beschikbaar voor Go-ontwikkeling, elk met zijn eigen unieke eigenschappen en mogelijkheden. Neem de volgende factoren in overweging bij het kiezen van een testframework voor je project:

Ondersteuning voor verschillende soorten testen

Kies een testframework dat de verschillende typen tests ondersteunt die je nodig hebt, zoals unit-, integratie- of E2E-tests. Sommige frameworks kunnen zich specialiseren in een specifiek type test, terwijl andere frameworks ondersteuning bieden voor meerdere typen testen.

Gebruiksgemak en leercurve

Als jij of je team nieuw zijn met een bepaald test framework, kijk dan naar het gebruiksgemak en de leercurve. Een meer eenvoudig, makkelijk te leren framework kan meer geschikt zijn voor teams die niet bekend zijn met een specifieke testtool.

Integratie met je ontwikkelworkflow

Het door jou gekozen test framework moet naadloos integreren met je ontwikkel workflow en tools zoals continuous integration en continuous delivery (CI/CD) pipelines. Het moet ook haken bieden voor het aanpassen van testuitvoering en rapportage.

Gemeenschap en ecosysteem

Een framework met een grote community en ecosysteem heeft meer kans op frequente updates, bugfixes en tools of integraties met derden. Houd rekening met de populariteit en de ondersteuning van de gemeenschap achter de testframeworks die je evalueert. Enkele populaire testframeworks voor Go zijn:

Go's ingebouwde testpakket : De standaardbibliotheek van Go biedt uitgebreide ondersteuning voor het schrijven en uitvoeren van tests. Het is geschikt voor de meeste projecten en ideaal voor beginners. Testify : Deze populaire bibliotheek van derden biedt een uitgebreide set assertiefuncties, HTTP API-tests en tools voor het genereren van mocks die je Go-testworkflow kunnen verbeteren en vereenvoudigen. GoConvey : GoConvey biedt een expressieve syntaxis voor het schrijven van tests en een webgebaseerde UI voor het visualiseren van testresultaten. Het is geweldig voor projecten die een meer interactieve testervaring vereisen. Ginkgo : Ginkgo is een BDD-testraamwerk (behavior-driven development) voor Go, met een unieke syntaxis en haken voor het aanpassen van testuitvoering. Het is het beste voor projecten die een meer expressieve test-DSL nodig hebben, geïnspireerd door BDD.

Als je deze factoren in overweging neemt, ben je beter voorbereid om het juiste testraamwerk te kiezen voor je Go-projecten, zodat je een soepele testervaring en betrouwbare, schaalbare applicaties krijgt. Vergeet niet dat het gebruik van de krachtige testmogelijkheden van Go, in combinatie met no-code platforms zoals AppMaster.io, je applicaties klaarstoomt voor succes en voldoet aan de eisen van moderne softwareontwikkeling.

AppMaster en Go: Voorbeeld uit de praktijk

AppMaster, een no-code platform voor het maken van backend-, web- en mobiele applicaties, gebruikt Go als de primaire taal voor het genereren van backend-applicaties. Go, ook bekend als Golang, biedt verschillende voordelen op het gebied van prestaties, schaalbaarheid en onderhoudbaarheid. In dit praktijkvoorbeeld onderzoeken we hoe AppMaster Go gebruikt om een krachtige en efficiënte backend te leveren voor hun gebruikers.

AppMasterDe backend-applicaties van zijn primair gericht op het bieden van een betrouwbare, schaalbare en goed presterende basis voor hun gebruikers. Door Go te gebruiken, kan AppMaster er zeker van zijn dat hun backendapplicaties enterprise en high-load use-cases met gemak aankunnen. Go bereikt dit door het gebruik van goroutines, een lichtgewicht en efficiënte methode voor het afhandelen van gelijktijdigheid in applicaties. Hierdoor kunnen de backend applicaties horizontaal schalen, efficiënt gebruik maken van systeembronnen en een hoog volume aan klantverzoeken bedienen.

Een belangrijk voordeel van het gebruik van Go voor AppMaster is de sterke nadruk die de taal legt op schone en onderhoudbare code. Dit is in lijn met AppMaster's primaire doel om technische schuld te elimineren en hun gebruikers in staat te stellen hun applicaties snel bij te werken en aan te passen als de eisen veranderen. Met Go faciliteert AppMaster het genereren van broncode die voldoet aan best practices, waardoor de gegenereerde applicaties zowel van hoge kwaliteit als eenvoudig te onderhouden zijn.

AppMasterDe back-end applicaties integreren met elke PostgreSQL-compatibele database als primaire opslag. Go heeft sterke ondersteuning voor het verbinden en werken met SQL en andere databases, waardoor het een ideale taal is voor het bouwen van deze verbindingen. Door Go te gebruiken kan AppMaster naadloze, efficiënte en veilige communicatie bieden tussen hun gegenereerde applicaties en de gekozen databasesystemen.

Tot slot biedt Go snelle compilatietijden en statisch typen, waardoor het een uitstekende keuze is voor een omgeving als AppMaster, waar regelmatig een nieuwe set applicaties moet worden gegenereerd. Door voor Go te kiezen, zorgt AppMaster ervoor dat het genereren van applicaties efficiënt en tijdbesparend blijft, zodat hun gebruikers tevreden blijven en de wachttijden tot een minimum worden beperkt.

Conclusie

Testen in Go is een belangrijk aspect van softwareontwikkeling en zorgt ervoor dat applicaties betrouwbaar, onderhoudbaar en schaalbaar zijn. Door de verschillende soorten tests te begrijpen, zoals unit-, integratie- en end-to-end tests, kunnen ontwikkelaars grondige testsuites maken die verschillende aspecten van hun applicaties dekken.

Het ingebouwde testpakket van Go biedt een krachtig en eenvoudig mechanisme voor het faciliteren van verschillende soorten testmethodologieën. Als ontwikkelaars zich verder verdiepen in testen, kunnen andere beschikbare testframeworks, zoals Testify , GoConvey en Ginkgo , de testervaring verder verbeteren.

Het testen van gelijktijdige code in Go kan unieke uitdagingen met zich meebrengen, maar met de juiste tools, technieken en een grondig begrip van de gelijktijdigheidsprimitieven van de taal kunnen ontwikkelaars vol vertrouwen schone, gelijktijdige applicaties maken en onderhouden.

AppMaster is een goed voorbeeld van hoe Go kan worden gebruikt om krachtige en schaalbare backend-applicaties te maken, terwijl de broncode schoon en onderhoudbaar blijft. Als ontwikkelaar stelt het beheersen van testen in Go je in staat om hoogwaardige en betrouwbare applicaties te maken die met vertrouwen je gebruikers en klanten ondersteunen.