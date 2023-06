Las pruebas de software son un aspecto vital del ciclo de desarrollo, ya que garantizan que sus aplicaciones sean fiables, eficientes y estén libres de errores. En Go, las pruebas no son una excepción. Como lenguaje de programación compilado y tipado estáticamente, Go ofrece un fuerte soporte para las pruebas en forma de un paquete de pruebas integrado, que te permite escribir y ejecutar pruebas con facilidad.

En esta guía, exploraremos los diferentes tipos de pruebas en Go, junto con las mejores prácticas y herramientas para ayudarte a escribir pruebas efectivas y hacer tus aplicaciones más potentes.

Las pruebas en Go se pueden dividir en tres categorías principales: pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas de extremo a extremo. Cada uno de estos tipos de pruebas se centra en un aspecto diferente de la aplicación y proporciona información valiosa sobre la funcionalidad y el rendimiento de la aplicación.

Pruebas unitarias en Go

Las pruebas unitarias son la base del proceso de pruebas en Go. Se centra en la prueba de la unidad más pequeña posible de código, por lo general una sola función o método, de forma aislada. Aislando la función y ejercitándola con entradas de prueba, puede determinar si la función se comporta correctamente bajo una variedad de condiciones, asegurando una mejor calidad general del código.

Para escribir pruebas unitarias en Go, utilizará el paquete de pruebas incorporado. Este paquete proporciona todas las herramientas necesarias para escribir y ejecutar pruebas.

En primer lugar, cree un archivo de prueba independiente para cada paquete que desee probar. Los archivos de prueba tienen el siguiente formato: <archivo>_prueba.go .

A continuación, importe el paquete de pruebas :

import ("testing" )

Dentro del archivo de prueba, escriba funciones de prueba para cada función o método que desee probar. Las funciones de prueba deben seguir esta convención de nomenclatura: Test<FunctionName>. Las funciones de prueba deben tomar un único parámetro, un puntero a la estructura testing .T :

func TestAdd(t *testing.T) { // Lógica de prueba aquí }

Utilice las funciones proporcionadas por el paquete de pruebas , como t. Error o t.Errorf , para informar de los fallos dentro de su prueba. También puede utilizar t .Log y t .Log f para imprimir mensajes con fines de depuración.

func TestAdd(t *testing.T) { result := Add(2, 3) expected := 5 if result != expected { t.Errorf("Esperado %d, obtenido %d", esperado, resultado) } }

Una vez que hayas escrito tus pruebas, ejecútalas utilizando el comando go test :

$ go test

El comando go test construirá y ejecutará las pruebas, informando de cualquier fallo o error en el camino.

Pruebas de integración en Go

Mientras que las pruebas unitarias se centran en probar funciones o métodos individuales, las pruebas de integración tienen como objetivo probar cómo los diferentes componentes o módulos de su aplicación trabajan juntos. Las pruebas de integración aseguran que la funcionalidad general de su software permanece intacta y ayuda a detectar posibles errores causados por la interacción entre módulos.

Las pruebas de integración en Go pueden realizarse utilizando el mismo paquete de pruebas que las pruebas unitarias. Sin embargo, las pruebas de integración pueden ser más complejas ya que pueden involucrar múltiples paquetes, servicios externos y bases de datos.

Estas son algunas de las mejores prácticas para escribir pruebas de integración en Go:

Crear un archivo separado y funciones de prueba para las pruebas de integración. Esto ayudará a diferenciar entre pruebas unitarias y de integración en su código base.

Considere el uso de una biblioteca de utilidades de pruebas, como @stretch/testify, para simplificar su código de pruebas y evitar la duplicación de código. Las tareas que se repiten con frecuencia, como la gestión de solicitudes HTTP o de conexiones a bases de datos, pueden beneficiarse de este tipo de bibliotecas.

Utilice dispositivos de prueba y servicios externos simulados para simular las interacciones entre los componentes de su aplicación. Esto le permitirá probar su comportamiento bajo una variedad de condiciones y aislar mejor el componente que se está probando.

Cuando pruebe interacciones con bases de datos, utilice bases de datos de prueba independientes para aislar las pruebas de los datos reales de la aplicación. De este modo se garantiza que las pruebas no modifiquen o borren accidentalmente datos importantes.

Las pruebas de integración son una parte esencial del proceso de pruebas en Go, ya que proporcionan información valiosa sobre la funcionalidad general y el rendimiento de su aplicación a través de diferentes componentes. Siguiendo estas mejores prácticas y utilizando las herramientas adecuadas, puede probar eficazmente sus aplicaciones Go y garantizar su fiabilidad y escalabilidad.

Pruebas de extremo a extremo en Go

Las pruebas de extremo a extremo (E2E) son un enfoque integral para probar toda la aplicación, desde las interacciones del usuario hasta los sistemas de almacenamiento y procesamiento de datos subyacentes, pasando por la interfaz de usuario. Al simular interacciones y flujos de trabajo de usuarios reales, puede asegurarse de que el comportamiento de la aplicación se ajusta a las expectativas del usuario y validar su funcionalidad general. Aunque Go es conocido normalmente por el desarrollo de backend, puede aprovechar los marcos de pruebas de extremo a extremo junto con Go para probar a fondo sus aplicaciones. Estas son algunas de las mejores prácticas para llevar a cabo pruebas de extremo a extremo en sus proyectos Go:

Elija un marco de pruebas E2E adecuado

En lugar de escribir código personalizado de automatización del navegador, considere el uso de un marco de pruebas E2E como Cypress , Selenium o Playwright . Estos marcos le permiten escribir y ejecutar pruebas que simulan las interacciones del usuario con su aplicación web o móvil, lo que facilita la validación de su funcionalidad.

Aísle su entorno de pruebas

Es fundamental aislar el entorno de pruebas de los sistemas y datos de producción. Cree un entorno o contenedor independiente para sus pruebas E2E con sus propias configuraciones, base de datos y dependencias. Esto evitará cualquier interferencia potencial con sus sistemas de producción y garantizará que sus pruebas tengan resultados reproducibles.

Cree escenarios de usuario realistas

Al diseñar las pruebas E2E, es esencial crear escenarios de usuario realistas que cubran todas las características principales de su aplicación. Esto le ayudará a verificar que los flujos de trabajo del usuario tienen sentido y funcionan como se espera. Intente cubrir tanto los escenarios "felices" (en los que todo funciona a la perfección) como los casos extremos en los que pueden producirse errores o comportamientos inesperados.

Gestione los datos de prueba

Las pruebas E2E suelen requerir datos de prueba específicos para simular con precisión las interacciones de los usuarios. Asegúrese de contar con una estrategia para gestionar los datos de prueba, incluida la generación, el aprovisionamiento y la limpieza tras la ejecución de la prueba. Puede utilizar herramientas como docker-compose o bibliotecas de generación de datos para crear y gestionar datos de prueba para su aplicación.

Pruebas de concurrencia en Go

La concur rencia es una de las características clave de Go, lo que le permite escribir código eficiente y de alto rendimiento utilizando goroutines y canales. Sin embargo, probar código concurrente puede ser un reto debido a la imprevisibilidad y a las potenciales condiciones de carrera. Aquí tienes algunos consejos para probar la concurrencia en tus aplicaciones Go:

Utilizar Primitivas de Sincronización

Para evitar condiciones de carrera mientras pruebas código concurrente, utiliza primitivas de sincronización como sync.WaitGroup y sync.Mutex . Estas herramientas ayudan a coordinar y gestionar el flujo de ejecución de tus goroutines, permitiéndote tener un mejor control sobre tus pruebas concurrentes.

Diseñar pruebas teniendo en cuenta la concurrencia

Cuando se escriben pruebas para código concurrente, es esencial tener en cuenta posibles problemas como bloqueos u órdenes de ejecución incorrectas. Estructure sus pruebas para tener en cuenta estos escenarios y asegurar una sincronización adecuada entre goroutines y canales.

Utilice el Detector de Carreras de Go

Go proporciona una herramienta de detección de carreras integrada que puede utilizar para identificar posibles condiciones de carrera en su código. Cuando ejecute sus pruebas, active el detector de carreras con la bandera -race , de la siguiente manera:

go test -race ./...

Esto le ayudará a detectar y solucionar posibles problemas en su código concurrente en las primeras fases del proceso de desarrollo.

Elegir el marco de pruebas adecuado

Hay varios marcos de pruebas disponibles para el desarrollo Go, cada uno con sus características y capacidades únicas. Al seleccionar un marco de pruebas para su proyecto, tenga en cuenta los siguientes factores:

Soporte para diferentes tipos de pruebas

Elija un marco de pruebas que soporte los distintos tipos de pruebas que necesite, como pruebas unitarias, de integración o E2E. Algunos marcos pueden especializarse en un tipo específico de prueba, mientras que otros pueden ofrecer soporte para múltiples tipos de pruebas.

Facilidad de uso y curva de aprendizaje

Si usted o su equipo son nuevos en un marco de pruebas en particular, considere su facilidad de uso y la curva de aprendizaje. Un marco más sencillo y fácil de aprender puede ser más adecuado para los equipos que no están familiarizados con una herramienta de pruebas específica.

Integración con su flujo de trabajo de desarrollo

El marco de pruebas que elija debe integrarse perfectamente con su flujo de trabajo de desarrollo y con herramientas como las canalizaciones de integración continua y entrega continua (CI/CD). También debe proporcionar ganchos para personalizar la ejecución de pruebas y la generación de informes.

Comunidad y ecosistema

Un marco con una gran comunidad y ecosistema es más probable que tenga actualizaciones frecuentes, correcciones de errores y herramientas o integraciones de terceros. Tenga en cuenta la popularidad y el apoyo de la comunidad detrás de los marcos de pruebas que evalúe. Algunos marcos de pruebas populares de Go incluyen:

El paquete de pruebas integrado de Go: La biblioteca estándar de Go proporciona un amplio soporte para escribir y ejecutar pruebas. Es adecuado para la mayoría de los proyectos e ideal para principiantes. Testify : Esta popular biblioteca de terceros ofrece un rico conjunto de funciones de aserción, pruebas de API HTTP y herramientas de generación de simulacros que pueden mejorar y simplificar su flujo de trabajo de pruebas Go. GoConvey : GoConvey ofrece una sintaxis expresiva para escribir pruebas y una interfaz de usuario basada en web para visualizar los resultados de las pruebas. Es ideal para proyectos que requieren una experiencia de pruebas más interactiva. Ginkgo : Ginkgo es un marco de pruebas de desarrollo basado en el comportamiento (BDD) para Go, con una sintaxis única y ganchos para personalizar la ejecución de pruebas. Es ideal para proyectos que requieren un DSL de pruebas más expresivo inspirado en BDD.

Si tiene en cuenta estos factores, estará mejor preparado para elegir el marco de pruebas adecuado para sus proyectos Go, garantizando una experiencia de pruebas fluida y aplicaciones fiables y escalables. Recuerde que el empleo de las potentes capacidades de prueba de Go, junto con plataformas sin código como AppMaster.io, puede preparar sus aplicaciones para el éxito y satisfacer las demandas del desarrollo de software moderno.

AppMaster y Go: ejemplo del mundo real

AppMaster, una plataforma sin código para crear aplicaciones backend, web y móviles, utiliza Go como lenguaje principal para generar aplicaciones backend. Go, también conocido como Golang, ofrece varias ventajas en términos de rendimiento, escalabilidad y facilidad de mantenimiento. En este ejemplo real, exploraremos cómo AppMaster aprovecha Go para ofrecer un backend potente y eficiente a sus usuarios.

AppMasterLas aplicaciones backend de se centran principalmente en proporcionar una base fiable, escalable y de alto rendimiento para sus usuarios. Mediante el uso de Go, AppMaster puede estar seguro de que sus aplicaciones backend pueden manejar casos de uso empresariales y de alta carga con facilidad. Go lo consigue mediante el uso de goroutines, un método ligero y eficiente para gestionar la concurrencia en las aplicaciones. Esto permite a las aplicaciones backend escalar horizontalmente, utilizando eficientemente los recursos del sistema y sirviendo un alto volumen de peticiones de clientes.

Una ventaja clave del uso de Go para las aplicaciones de backend de AppMaster es el fuerte énfasis que pone el lenguaje en un código limpio y fácil de mantener. Esto concuerda con el objetivo principal de AppMaster de eliminar la deuda técnica y permitir a sus usuarios actualizar y adaptar rápidamente sus aplicaciones a medida que cambian los requisitos. Con Go, AppMaster facilita la generación de código fuente que se adhiere a las mejores prácticas, garantizando que las aplicaciones generadas sean tanto de alta calidad como fáciles de mantener.

AppMasterLas aplicaciones backend de Go se integran con cualquier base de datos compatible con PostgreSQL como almacenamiento principal. Go tiene un fuerte soporte para conectar y trabajar con SQL y otras bases de datos, por lo que es un lenguaje ideal para construir estas conexiones. El uso de Go permite a AppMaster proporcionar una comunicación fluida, eficiente y segura entre sus aplicaciones generadas y los sistemas de bases de datos elegidos.

Por último, Go ofrece tiempos de compilación rápidos y tipado estático, lo que lo convierte en una gran elección para un entorno como AppMaster, en el que es necesario generar con frecuencia un nuevo conjunto de aplicaciones. Al elegir Go, AppMaster se asegura de que la generación de aplicaciones siga siendo eficiente y eficaz en el tiempo, manteniendo a sus usuarios satisfechos y minimizando los tiempos de espera.

Conclusión

Las pruebas en Go son un aspecto importante del desarrollo de software, ya que garantizan que las aplicaciones sean fiables, mantenibles y escalables. Mediante la comprensión de los diferentes tipos de pruebas, tales como pruebas unitarias, de integración y de extremo a extremo, los desarrolladores pueden crear suites de pruebas completas que cubran diversos aspectos de sus aplicaciones.

El paquete de pruebas integrado en Go ofrece un mecanismo potente y sencillo para facilitar distintos tipos de metodologías de pruebas. A medida que los desarrolladores profundizan en las pruebas, otros marcos de pruebas disponibles, como Testify , GoConvey y Ginkgo , pueden mejorar aún más la experiencia de las pruebas.

Probar código concurrente en Go puede plantear retos únicos, pero con las herramientas y técnicas adecuadas, y un conocimiento profundo de las primitivas de concurrencia del lenguaje, los desarrolladores pueden crear y mantener aplicaciones limpias y concurrentes con confianza.

AppMaster es un excelente ejemplo de cómo Go puede aprovecharse para crear aplicaciones backend escalables y de alto rendimiento, manteniendo al mismo tiempo un código fuente limpio y fácil de mantener. Como desarrollador, dominar las pruebas en Go le permite crear aplicaciones de alta calidad y fiables que pueden apoyar con confianza a sus usuarios y clientes.