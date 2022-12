La creazione di un buon design dell'interfaccia utente richiede tempo, con errori, revisioni, riprogettazioni e test di ogni dettaglio. Il design dell'interfaccia utente deve essere efficace, intuitivo e accessibile a qualsiasi utente. Pertanto, quando si crea l'interfaccia di pagine web, applicazioni o altri prodotti digitali, è necessario considerare le esigenze degli utenti.

Abbiamo raccolto per voi preziosi consigli di UI design per creare interfacce di maggior successo.

Che cos'è la progettazione dell'interfaccia utente?

Il design dell'interfaccia utente o UI è il processo di progettazione dell'interfaccia grafica di un sito web. Si tratta di creare il layout e gli elementi dell'interfaccia, tra cui pulsanti, menu, icone e l'aspetto generale del prodotto. Lo scopo della progettazione dell'interfaccia utente è rendere accessibile agli utenti l'interazione con il prodotto e aiutarli a raggiungere i loro obiettivi in modo rapido ed efficace.

Componenti dell'interfaccia utente

I componenti dell'interfaccia utente sono i principali elementi costitutivi del design dell'interfaccia utente. Attraverso questi componenti, gli utenti interagiscono con il sito web o l'applicazione. Gli elementi dell'interfaccia utente comprendono testo e grafica interattivi che indicano agli utenti cosa fare.

Ci sono diversi elementi chiave dell'interfaccia utente da prendere in considerazione quando si progetta un sito web:

Pulsanti e pulsanti di opzione;

Collegamenti;

Icone;

menu;

Barre degli strumenti;

Testo;

Caselle di controllo.

Questi elementi hanno uno scopo specifico e la comprensione della loro funzione è essenziale per creare un'interfaccia utente convincente. Ad esempio, i pulsanti consentono agli utenti di agire, i link permettono di navigare verso altre pagine o siti web e le icone aiutano gli utenti a identificare rapidamente le informazioni importanti.

Strumenti da utilizzare

Ci sono molti strumenti che si possono e si devono utilizzare per progettare interfacce di successo. Si tratta di strumenti software e hardware. Di seguito sono elencati i più diffusi e importanti:

Strumenti di progettazione come Sketch. È perfetto per catturare tutto, dalle prime idee alla costruzione di un prototipo con una collezione di strumenti universali.

Software di progettazione grafica come Adobe XD, Adobe Photoshop o Illustrator. Adobe XD è uno dei software più utilizzati dai designer di interfacce utente. Questo strumento vettoriale aiuta a creare prototipi e mockup.

Strumenti di prototipazione e wireframing come InVision. InVision ha una raccolta di strumenti di progettazione UI necessari per costruire prototipi funzionali con animazioni ed elementi dinamici.

Strumenti di test come UserTesting o Hotjar. Hotjar, ad esempio, fornisce un feedback attraverso diversi strumenti come le heatmap e le registrazioni delle sessioni. Aiuta a capire il comportamento degli utenti durante l'interazione con il prodotto.

Le migliori pratiche di progettazione dell'interfaccia utente

Come abbiamo detto, lo scopo principale della progettazione dell'interfaccia utente è quello di creare interfacce efficaci e di facile utilizzo. Per farlo, è possibile implementare alcune pratiche:

Assicurarsi che l'interfaccia sia facile da navigare. Collocate gli elementi più critici in posizioni facilmente accessibili e utilizzate etichette concise. Prestate attenzione ai dettagli. Tutti gli elementi dell'interfaccia utente devono avere un aspetto e un comportamento coerenti e i campi di testo devono essere leggibili e facili da capire. Testate a fondo i vostri progetti. Si consiglia di testare il progetto su schermi e dispositivi di varie dimensioni per garantire che sia ottimizzato per ogni utente. Utilizzate i modelli di design. Si tratta di elementi dell'interfaccia utente che si sono già dimostrati efficaci. Invece di fare errori e prove, potete implementarli. Utilizzate i principi di design standard. Applicate i principi di simmetria, contrasto, allineamento e prossimità per creare interfacce visivamente accattivanti e apprezzate dagli utenti.

Principi di progettazione dell'interfaccia utente

I principi di progettazione dell'interfaccia utente sono le linee guida che aiutano a creare interfacce di facile utilizzo. Si basano sulle regole dell'interazione uomo-macchina e sui principi del design grafico.

Simmetria: crea un senso di equilibrio e di ordine che facilita notevolmente la navigazione degli utenti.

Contrasto: crea una gerarchia visiva che attira l'attenzione sugli elementi principali. Contribuisce a rendere l'interfaccia più accessibile e facile da capire.

Allineamento: fa apparire le interfacce più ordinate e organizzate. Utilizzatelo per guidare gli occhi degli utenti verso gli elementi principali.

Prossimità: rende più facile per gli utenti associare componenti correlati, incoraggiandoli a cliccare o toccare l'elemento giusto.

Feedback: la creazione di cicli di feedback può incoraggiare gli utenti a continuare a interagire con la vostra interfaccia, ed è anche un buon modo per far sapere loro che le loro azioni sono state completate. Non sarebbe uno spreco fornire ulteriori feedback e indicazioni sulle azioni successive degli utenti.

Affordance: il principio di progettazione che descrive il modo in cui l'utente può utilizzare l'oggetto. Definisce la relazione tra l'utente e l'oggetto.

Mappatura: questo principio di progettazione dell'interfaccia utente si riferisce al modo in cui gli utenti associano determinate azioni a specifici elementi sullo schermo e viceversa. Ad esempio, le persone spesso si aspettano che l'immagine di una busta sia associata alla posta elettronica e che l'icona di una lente di ingrandimento rappresenti una ricerca.

Legge di Fitt: questa legge descrive la relazione tra dimensioni, posizione e facilità d'uso degli oggetti fisici. Può essere applicata anche nella progettazione di interfacce digitali.

Design persuasivo: questo principio viene utilizzato per influenzare il comportamento degli utenti. Ad esempio, il principio di reciprocità suggerisce che le persone spesso si sentono obbligate a restituire un favore quando qualcuno ne fa uno per loro.

Elaborazione preattentiva: si riferisce alla distinzione tra i diversi elementi di uno schermo senza prestare loro la massima attenzione. Può avvenire in diversi modi, ad esempio attraverso il colore o la spaziatura.

Come rendere perfetto il design dell'interfaccia utente?

Non esiste una risposta univoca a questa domanda. Le esigenze degli utenti e il contesto in cui si utilizzerà l'interfaccia definiscono il design dell'IU. Riassumiamo tutti i suggerimenti e le informazioni che abbiamo condiviso per creare un elenco di pratiche e principi essenziali per aiutarvi a creare un design di successo per l'interfaccia del vostro prodotto.

Gli utenti e le loro esigenze. Imparate a porre le domande giuste per identificare le loro esigenze: quali sono i loro obiettivi, cosa li aiuta a raggiungerli e cosa impedisce loro di farlo.

Interfaccia intuitiva e facile da usare. Cercate di mantenerla semplice. Per gli utenti deve essere ovvio cosa aspettarsi dall'interfaccia. Un buon design dell'interfaccia utente non deve mai costringere l'utente a pensare al passo successivo. Deve essere intuitiva.

Dimensioni dello schermo e dispositivi diversi. Assicuratevi che sia facile interagire con il prodotto utilizzando dispositivi e schermi di dimensioni diverse. Analizzare il comportamento degli utenti. Suggerirà cosa applicare, ad esempio, lo swiping o le scorciatoie.

Etichettatura degli elementi chiara e comprensibile. Tutti gli obiettivi dei clic devono essere sufficientemente grandi da essere facilmente visibili e cliccabili. Anche i pulsanti per le azioni più comuni devono essere visibili e facilmente accessibili. Collocate gli elementi di navigazione interattiva ai bordi o agli angoli della finestra.

Testate il vostro progetto con utenti reali. Vi aiuterà a identificare gli aspetti da migliorare, a valutare la soddisfazione degli utenti, ad analizzare le prestazioni del prodotto e a capire se soddisfa gli obiettivi degli utenti.

Cercate di seguire queste pratiche standard e ricordate sempre di creare un design per gli utenti e di massimizzarne il valore.