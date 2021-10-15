يستغرق إنشاء تصميم واجهة مستخدم جيد وقتًا ، مع وجود أخطاء ومراجعات وإعادة تصميم واختبار كل التفاصيل. يجب أن يكون تصميم واجهة المستخدم فعالاً وبديهيًا ومقبولًا لأي مستخدم. لذلك عند إنشاء واجهة صفحات الويب أو التطبيقات أو المنتجات الرقمية الأخرى ، يجب مراعاة احتياجات المستخدمين.

لقد جمعنا لك نصائح قيمة لتصميم واجهة المستخدم لإنشاء واجهات أكثر نجاحًا.

ما هو تصميم واجهة المستخدم؟

واجهة المستخدم أو تصميم واجهة المستخدم هي عملية تصميم الواجهة الرسومية لموقع الويب. يتضمن إنشاء عناصر التخطيط والواجهة بما في ذلك الأزرار والقوائم والرموز والمظهر العام للمنتج. الغرض من تصميم واجهة المستخدم هو إتاحة الوصول للمستخدمين للتفاعل مع المنتج ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم بسرعة وفعالية.

مكونات واجهة المستخدم

مكونات واجهة المستخدم هي اللبنات الأساسية في تصميم واجهة المستخدم. من خلال هذه المكونات ، يتفاعل المستخدمون مع موقع الويب أو التطبيق الخاص بك. تتضمن عناصر واجهة المستخدم نصًا ورسومات تفاعلية تخبر المستخدمين بما يجب عليهم فعله.

هناك العديد من عناصر واجهة المستخدم الرئيسية التي يجب مراعاتها عند تصميم موقع الويب الخاص بك:

الأزرار وأزرار الاختيار.

روابط ؛

أيقونات ؛

القوائم.

أشرطة الأدوات

نص؛

مربعات الاختيار.

تخدم هذه العناصر غرضًا محددًا ، وفهم وظيفتها ضروري لإنشاء واجهة مستخدم مقنعة. على سبيل المثال ، تسمح الأزرار للمستخدمين بالتصرف ، وتمكن الروابط المستخدمين من التنقل إلى صفحات أو مواقع ويب أخرى ، والأيقونات تساعد المستخدمين على التعرف بسرعة على المعلومات المهمة.

أدوات للاستخدام

هناك العديد من الأدوات التي يمكنك ويجب عليك استخدامها عند تصميم واجهات ناجحة. وتشمل هذه الأدوات البرمجيات والأجهزة. فيما يلي أشهرها وأهمها:

أدوات التصميم مثل Sketch. إنه مثالي لالتقاط كل شيء من الأفكار المبكرة إلى بناء نموذج أولي بمجموعة من الأدوات العالمية.

برامج تصميم الجرافيك مثل Adobe XD أو Adobe Photoshop أو Illustrator. يعد Adobe XD أحد أكثر البرامج استخدامًا من قبل مصممي واجهة المستخدم. تساعد الأداة القائمة على المتجهات في إنشاء نماذج أولية ونماذج بالأحجام الطبيعية.

أدوات النماذج الأولية والتخطيط الشبكي مثل InVision. يحتوي InVision على مجموعة من أدوات تصميم واجهة المستخدم الضرورية لبناء نماذج أولية وظيفية باستخدام الرسوم المتحركة والعناصر الديناميكية.

أدوات الاختبار مثل UserTesting أو Hotjar. على سبيل المثال ، يوفر لك Hotjar ملاحظات عبر أدوات مختلفة مثل الخرائط الحرارية وتسجيلات الجلسة. يساعد على فهم سلوك المستخدمين أثناء التفاعل مع المنتج.

أفضل ممارسات تصميم واجهة المستخدم

كما ذكرنا ، الغرض الرئيسي من تصميم واجهة المستخدم هو إنشاء واجهات سهلة الاستخدام وفعالة. للقيام بذلك ، يمكنك تنفيذ بعض الممارسات:

تأكد من سهولة التنقل في الواجهة. ضع العناصر الأكثر أهمية في مواقع يسهل الوصول إليها ، واستخدم تسميات موجزة. انتبه للتفاصيل. يجب أن تبدو جميع عناصر واجهة المستخدم وتتصرف بشكل متسق ويجب أن تكون حقول النص واضحة وسهلة الفهم. اختبر تصميماتك على نطاق واسع. نوصي باختبار التصميم الخاص بك على مختلف أحجام الشاشات والأجهزة لضمان تحسينه لكل مستخدم. استخدم أنماط التصميم. هذه هي عناصر واجهة المستخدم التي تم إثبات فعاليتها بالفعل. بدلاً من المرور بالأخطاء والتجارب ، يمكنك تنفيذها. استخدم مبادئ التصميم القياسية. قم بتطبيق مبادئ التناظر والتباين والمحاذاة والقرب لإنشاء واجهات جذابة بصريًا سيقدرها المستخدمون.

مبادئ تصميم واجهة المستخدم

مبادئ تصميم واجهة المستخدم هي الإرشادات التي تساعدك على إنشاء واجهات سهلة الاستخدام. وهي تستند إلى قواعد التفاعل بين الإنسان والحاسوب ومبادئ التصميم الجرافيكي.

التناظر: يخلق إحساسًا بالتوازن والنظام ، مما يسهل على المستخدمين التنقل في الواجهة بشكل كبير.

التباين: إنشاء تسلسل هرمي مرئي يلفت الانتباه إلى العناصر الرئيسية. يساعد في جعل الواجهة أكثر سهولة في الوصول إليها وفهمها.

المحاذاة: تجعل الواجهات تبدو أكثر إتقانًا وتنظيمًا. استخدمه لتوجيه عيون المستخدمين نحو العناصر الرائدة.

القرب: يسهل على المستخدمين ربط المكونات ذات الصلة ، وتشجيعهم على النقر أو النقر على العنصر الصحيح.

التعليقات: يمكن أن يساعد إعداد حلقات الملاحظات في تشجيع المستخدمين على مواصلة التفاعل مع واجهتك ، وهي أيضًا طريقة جيدة لإعلامهم بأن إجراءاتهم قد اكتملت. لن يكون هدرًا تقديم ملاحظات وتوجيهات إضافية حول إجراءات المستخدمين الإضافية.

التكلفة: مبدأ التصميم الذي يصف كيف يمكنك استخدام الكائن. يحدد العلاقة بين المستخدم والكائن.

رسم الخرائط: يشير مبدأ تصميم واجهة المستخدم هذا إلى كيفية ربط المستخدمين لإجراءات معينة بعناصر محددة على الشاشة والعكس صحيح. على سبيل المثال ، غالبًا ما يتوقع الأشخاص ارتباط صورة ظرف بالبريد الإلكتروني ورمز عدسة مكبرة لتمثيل عملية بحث.

قانون فيت: يصف هذا القانون العلاقة بين الحجم والموقع وسهولة الاستخدام للأشياء المادية. يمكن تطبيقه أيضًا عند تصميم الواجهات الرقمية.

التصميم المقنع: يستخدم هذا المبدأ للتأثير على سلوك المستخدمين. على سبيل المثال ، يشير مبدأ المعاملة بالمثل إلى أن الناس غالبًا ما يشعرون بأنهم ملزمون برد الجميل عندما يقوم أحدهم بعملها نيابةً عنهم.

المعالجة المسبقة: تشير إلى التمييز بين العناصر المختلفة على الشاشة دون إعطائها الاهتمام الكامل. يمكن أن يتم ذلك بطرق مختلفة ، مثل اللون أو التباعد.

كيف تجعل تصميم واجهة المستخدم مثاليًا؟

لا توجد إجابة واحدة على هذا السؤال. تحدد احتياجات المستخدمين والسياق الذي ستستخدم فيه الواجهة تصميم واجهة المستخدم. دعنا نلخص جميع النصائح والمعلومات التي شاركناها لإنشاء قائمة مختصرة بالممارسات والمبادئ الأساسية لمساعدتك في إنشاء تصميم ناجح لواجهة منتجك.

المستخدمون واحتياجاتهم. تعلم أن تطرح عليهم الأسئلة الصحيحة لتحديد احتياجاتهم: ما هي أهدافهم ، وما الذي يساعدهم على تحقيق تلك الأهداف ، وما الذي يمنع المستخدمين من تحقيقها.

واجهة بديهية وسهلة الاستخدام. حاول أن تجعلها بسيطة. يجب أن يكون واضحًا للمستخدمين ما يمكن توقعه من الواجهة. لن يجعل التصميم الجيد لواجهة المستخدم المستخدم يفكر في خطوته التالية. يجب أن تكون بديهية.

أجهزة وأحجام شاشات مختلفة. تأكد من سهولة التفاعل مع المنتج باستخدام أجهزة وأحجام شاشة مختلفة. تحليل سلوك المستخدمين. سيقترح ما يجب تطبيقه ، على سبيل المثال ، التمرير السريع أو الاختصارات.

وسم العناصر الواضحة والمفهومة. اجعل جميع أهداف النقرات كبيرة بما يكفي لمشاهدتها والنقر عليها بسهولة. كما يجب أن تكون الأزرار الخاصة بالإجراءات المشتركة مرئية ويسهل الوصول إليها. ضع عناصر تنقل تفاعلية على حواف أو زوايا النافذة.

اختبار التصميم الخاص بك مع مستخدمين حقيقيين. سيساعدك على تحديد ما يجب تحسينه وتقييم رضا المستخدم وتحليل أداء المنتج وتحديد ما إذا كان يلبي أهداف المستخدمين أم لا.

حاول اتباع هذه الممارسات القياسية وتذكر دائمًا إنشاء تصميم للمستخدمين وزيادة قيمته.