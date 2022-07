Créer une bonne conception d'interface utilisateur prend du temps, avec des erreurs, des révisions, une refonte et des tests de chaque détail. La conception de l'interface utilisateur doit être efficace, intuitive et accessible à tout utilisateur. Ainsi, lors de la création de l'interface de pages Web, d'applications ou d'autres produits numériques, vous devez tenir compte des besoins des utilisateurs.

Nous avons recueilli de précieux conseils de conception d'interface utilisateur pour vous permettre de créer des interfaces plus performantes.

Qu'est-ce que la conception d'interface utilisateur ?

L'interface utilisateur ou la conception de l'interface utilisateur est le processus de conception de l'interface graphique d'un site Web. Cela implique de créer la mise en page et les éléments d'interface, y compris les boutons, les menus, les icônes et l'apparence générale du produit. Le but de la conception de l'interface utilisateur est de permettre aux utilisateurs d'interagir avec le produit et de les aider à atteindre leurs objectifs rapidement et efficacement.

Composants de l'interface utilisateur

Les composants de l'interface utilisateur sont les principaux éléments constitutifs de la conception de l'interface utilisateur. Grâce à ces composants, les utilisateurs interagissent avec votre site Web ou votre application. Les éléments de l'interface utilisateur incluent du texte et des graphiques interactifs indiquant aux utilisateurs ce qu'ils doivent faire.

Il existe plusieurs éléments clés de l'interface utilisateur que vous devez prendre en compte lors de la conception de votre site Web :

Boutons et boutons radio ;

Liens;

Icônes;

Menus ;

Barres d'outils ;

Texte;

Cases à cocher.

Ces éléments ont un objectif spécifique et il est essentiel de comprendre leur fonction pour créer une interface utilisateur convaincante. Par exemple, les boutons permettent aux utilisateurs d'agir, les liens permettent aux utilisateurs de naviguer vers d'autres pages ou sites Web et les icônes aident les utilisateurs à identifier rapidement les informations importantes.

Outils à utiliser

Il existe de nombreux outils que vous pouvez et devez utiliser lors de la conception d'interfaces réussies. Ceux-ci incluent des outils logiciels et matériels. Vous trouverez ci-dessous les plus populaires et les plus importants :

Outils de conception tels que Sketch. Il est parfait pour tout capturer, des premières idées à la construction d'un prototype avec une collection d'instruments universels.

Logiciel de conception graphique tel qu'Adobe XD, Adobe Photoshop ou Illustrator. Adobe XD est l'un des logiciels les plus couramment utilisés par les concepteurs d'interface utilisateur. L'instrument vectoriel aide à créer des prototypes et des maquettes.

Des outils de prototypage et de wireframing comme InVision. InVision dispose d'une collection d'outils de conception d'interface utilisateur nécessaires pour créer des prototypes fonctionnels avec des animations et des éléments dynamiques.

Outils de test tels que UserTesting ou Hotjar. Par exemple, Hotjar vous fournit des informations via différents instruments tels que des cartes thermiques et des enregistrements de session. Il aide à comprendre le comportement des utilisateurs lors de l'interaction avec le produit.

Meilleures pratiques de conception d'interface utilisateur

Comme nous l'avons mentionné, l'objectif principal de la conception d'interface utilisateur est de créer des interfaces conviviales et efficaces. Pour cela, vous pouvez mettre en place quelques pratiques :

Assurez-vous que l'interface est facile à naviguer. Placez les éléments les plus critiques dans des endroits facilement accessibles et utilisez des étiquettes concises. Faites attention aux détails. Tous les éléments de l'interface utilisateur doivent avoir une apparence et un comportement cohérents et les champs de texte doivent être lisibles et faciles à comprendre. Testez vos conceptions de manière approfondie. Nous vous recommandons de tester votre conception sur différentes tailles d'écran et appareils afin de vous assurer qu'elle est optimisée pour chaque utilisateur. Utilisez des modèles de conception. Ce sont des éléments d'interface utilisateur qui ont déjà fait leurs preuves. Au lieu de passer par des erreurs et des essais, vous pouvez les mettre en œuvre. Utiliser les principes de conception standard. Appliquez les principes de symétrie, de contraste, d'alignement et de proximité pour créer des interfaces visuellement attrayantes que les utilisateurs apprécieront.

Principes de conception de l'interface utilisateur

Les principes de conception d'interface utilisateur sont les lignes directrices qui vous aident à créer des interfaces conviviales. Ils sont basés sur les règles d'interaction homme-machine et les principes de conception graphique.

Symétrie : crée un sentiment d'équilibre et d'ordre, ce qui facilite considérablement la navigation des utilisateurs dans l'interface.

Contraste : crée une hiérarchie visuelle attirant l'attention sur les éléments principaux. Cela aide à rendre l'interface plus accessible et facile à comprendre.

Alignement : rend les interfaces plus nettes et plus organisées. Utilisez-le pour guider les yeux des utilisateurs vers les principaux éléments.

Proximité : permet aux utilisateurs d'associer plus facilement des composants connexes, en les encourageant à cliquer ou à appuyer sur le bon élément.

Feedback : la mise en place de boucles de feedback peut aider à encourager les utilisateurs à continuer à interagir avec votre interface, et c'est aussi un bon moyen de leur faire savoir que leurs actions ont été réalisées. Il ne serait pas inutile de fournir des commentaires et des instructions supplémentaires sur les actions futures des utilisateurs.

Affordance : le principe de conception décrivant comment vous pouvez utiliser l'objet. Il définit la relation entre l'utilisateur et l'objet.

Mapping : ce principe de conception de l'interface utilisateur fait référence à la manière dont les utilisateurs associent certaines actions à des éléments spécifiques à l'écran et vice versa. Par exemple, les gens s'attendent souvent à ce qu'une image d'enveloppe soit associée à un e-mail et qu'une icône de loupe représente une recherche.

Loi de Fitt : cette loi décrit la relation entre la taille, l'emplacement et la facilité d'utilisation des objets physiques. Il peut également être appliqué lors de la conception d'interfaces numériques.

Design persuasif : ce principe est utilisé pour influencer le comportement des utilisateurs. Par exemple, le principe de réciprocité suggère que les gens se sentent souvent obligés de rendre un service quand quelqu'un en fait un pour eux.

Traitement pré-attentif : fait référence à la distinction entre différents éléments sur un écran sans leur accorder toute leur attention. Cela peut être fait de différentes manières, par exemple par la couleur ou l'espacement.

Comment rendre la conception de l'interface utilisateur parfaite ?

Il n'y a pas de réponse unique à cette question. Les besoins des utilisateurs et le contexte dans lequel vous utiliserez l'interface définissent la conception de l'interface utilisateur. Résumons tous les conseils et informations que nous avons partagés pour créer une liste restreinte des pratiques et principes essentiels pour vous aider à créer une conception réussie pour votre interface produit.

Les utilisateurs et leurs besoins. Apprenez à leur poser les bonnes questions pour identifier leurs besoins : quels sont leurs objectifs, qu'est-ce qui les aide à atteindre ces objectifs et qu'est-ce qui empêche les utilisateurs de les atteindre ?

Interface intuitive et facile à utiliser. Essayez de rester simple. Il devrait être évident pour les utilisateurs à quoi s'attendre de l'interface. Une bonne conception de l'interface utilisateur ne fera jamais réfléchir un utilisateur à sa prochaine étape. Cela devrait être intuitif.

Différentes tailles d'écran et appareils. Assurez-vous qu'il est facile d'interagir avec le produit en utilisant différents appareils et tailles d'écran. Analysez le comportement des utilisateurs. Il suggérera ce qu'il faut appliquer, par exemple, glisser ou raccourcis.

Étiquetage des éléments clair et compréhensible. Faites en sorte que toutes les cibles de clic soient suffisamment grandes pour être facilement vues et cliquées. Les boutons pour les actions courantes doivent également être visibles et facilement accessibles. Placez des éléments de navigation interactifs sur les bords ou les coins de la fenêtre.

Testez votre conception avec de vrais utilisateurs. Il vous aidera à identifier ce qu'il faut améliorer, à évaluer la satisfaction des utilisateurs, à analyser les performances du produit et à déterminer s'il répond aux objectifs des utilisateurs.

Essayez de suivre ces pratiques standard et rappelez-vous toujours de créer un design pour les utilisateurs et de maximiser sa valeur.