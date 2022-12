Stworzenie dobrego projektu UI wymaga czasu, błędów, poprawek, przeprojektowania i przetestowania każdego szczegółu. Projekt UI powinien być efektywny, intuicyjny i przystępny dla każdego użytkownika. Zatem tworząc interfejs stron internetowych, aplikacji czy innych produktów cyfrowych powinieneś brać pod uwagę potrzeby użytkowników.

Zebraliśmy dla Ciebie cenne wskazówki dotyczące projektowania UI, abyś mógł budować bardziej udane interfejsy.

Czym jest projektowanie UI?

Projektowanie interfejsu użytkownika lub UI to proces projektowania interfejsu graficznego strony internetowej. Obejmuje on tworzenie układu i elementów interfejsu, w tym przycisków, menu, ikon i ogólnego wyglądu produktu. Celem projektowania UI jest ułatwienie użytkownikom interakcji z produktem oraz pomoc w szybkim i skutecznym osiągnięciu celów.

Komponenty UI

Komponenty interfejsu użytkownika to główne bloki konstrukcyjne w projektowaniu UI. Poprzez te komponenty użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoją witryną lub aplikacją. Elementy UI obejmują interaktywny tekst i grafikę mówiącą użytkownikom, co mają robić.

Istnieje kilka kluczowych elementów UI, które powinieneś rozważyć podczas projektowania swojej witryny:

Przyciski i przyciski radiowe;

Linki;

Ikony;

Menu;

Paski narzędzi;

Tekst;

Checkboxy.

Elementy te służą konkretnym celom, a zrozumienie ich funkcji jest niezbędne do stworzenia atrakcyjnego UI. Na przykład, przyciski pozwalają użytkownikom działać, linki umożliwiają przejście do innych stron lub witryn, a ikony pomagają użytkownikom szybko zidentyfikować ważne informacje.

Narzędzia, których należy używać

Istnieje wiele narzędzi, z których można i należy korzystać podczas projektowania udanych interfejsów. Należą do nich narzędzia programowe i sprzętowe. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze i najważniejsze z nich:

Narzędzia do projektowania takie jak Sketch. Doskonale nadaje się do uchwycenia wszystkiego, od wczesnych pomysłów do zbudowania prototypu z kolekcją uniwersalnych instrumentów.

Oprogramowanie do projektowania graficznego, takie jak Adobe XD, Adobe Photoshop lub Illustrator. Adobe XD jest jednym z najczęściej używanych programów przez projektantów UI. Instrument oparty na wektorach pomaga tworzyć prototypy i makiety.

Narzędzia do prototypowania i wireframingu, takie jak InVision. InVision posiada zbiór niezbędnych narzędzi do projektowania UI, które pozwalają budować funkcjonalne prototypy z animacjami i dynamicznymi elementami.

Narzędzia do testowania, takie jak UserTesting lub Hotjar. Na przykład Hotjar dostarcza Ci informacji zwrotnych za pomocą różnych instrumentów, takich jak heatmapy i nagrania sesji. Pomaga zrozumieć zachowanie użytkowników podczas interakcji z produktem.

Najlepsze praktyki projektowania UI

Jak już wspomnieliśmy, głównym celem projektowania UI jest tworzenie przyjaznych dla użytkownika i skutecznych interfejsów. Aby to zrobić, możesz wdrożyć kilka praktyk:

Upewnij się, że interfejs jest łatwy w nawigacji. Umieść najbardziej krytyczne elementy w łatwo dostępnych miejscach i używaj zwięzłych etykiet. Zwróć uwagę na szczegóły. Wszystkie elementy UI powinny wyglądać i zachowywać się spójnie, a pola tekstowe powinny być czytelne i łatwe do zrozumienia. Intensywnie testuj swoje projekty. Zalecamy testowanie swojego projektu na różnych rozmiarach ekranu i urządzeniach, aby upewnić się, że jest on zoptymalizowany dla każdego użytkownika. Korzystaj z wzorców projektowych. Są to elementy UI, których skuteczność została już udowodniona. Zamiast przechodzić przez błędy i próby, możesz je wdrożyć. Korzystaj ze standardowych zasad projektowania. Zastosuj zasady symetrii, kontrastu, wyrównania i bliskości, aby stworzyć atrakcyjne wizualnie interfejsy, które użytkownicy docenią.

Zasady projektowania UI

Zasady projektowania UI to wytyczne, które pomagają tworzyć interfejsy przyjazne dla użytkownika. Są one oparte na zasadach interakcji człowiek-komputer oraz zasadach projektowania graficznego.

Symetria: tworzy poczucie równowagi i porządku, co znacznie ułatwia użytkownikom poruszanie się po interfejsie.

Kontrast: tworzy wizualną hierarchię zwracając uwagę na główne elementy. Pomaga uczynić interfejs bardziej przystępnym i łatwym do zrozumienia.

Wyrównanie: sprawia, że interfejsy wyglądają schludniej i bardziej zorganizowanie. Użyj go, aby kierować wzrok użytkowników w kierunku wiodących elementów.

Bliskość: ułatwia użytkownikom kojarzenie powiązanych elementów, zachęcając ich do kliknięcia lub dotknięcia właściwego elementu.

Informacja zwrotna: ustawienie pętli informacji zwrotnej może pomóc zachęcić użytkowników do kontynuowania interakcji z Twoim interfejsem, a także jest dobrym sposobem na poinformowanie ich, że ich działania zostały zakończone. Nie zaszkodzi dostarczyć dodatkowych informacji zwrotnych i wskazówek dotyczących dalszych działań użytkowników.

Affordance: zasada projektowa opisująca, jak użytkownik może korzystać z obiektu. Określa ona relację pomiędzy użytkownikiem a obiektem.

Mapowanie: ta zasada projektowania UI odnosi się do tego, jak użytkownicy kojarzą pewne działania z określonymi elementami na ekranie i odwrotnie. Na przykład ludzie często oczekują, że obraz koperty będzie kojarzony z pocztą elektroniczną, a ikona lupy będzie reprezentować wyszukiwanie.

Prawo Fitta: prawo to opisuje związek pomiędzy wielkością, lokalizacją i łatwością użycia dla obiektów fizycznych. Można je również zastosować podczas projektowania interfejsów cyfrowych.

Persuasive Design: zasada ta jest wykorzystywana do wpływania na zachowanie użytkowników. Na przykład zasada wzajemności sugeruje, że ludzie często czują się zobowiązani do odwdzięczenia się, gdy ktoś wyświadczy im przysługę.

Preattentive processing: odnosi się do rozróżniania różnych elementów na ekranie bez poświęcania im pełnej uwagi. Można to zrobić na różne sposoby, np. poprzez kolor lub odstępy.

Jak sprawić, aby UI Design był perfekcyjny?

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Potrzeby użytkowników i kontekst, w którym będziesz używał interfejsu, definiują UI design. Podsumujmy wszystkie wskazówki i informacje, którymi się podzieliliśmy, aby stworzyć krótką listę podstawowych praktyk i zasad, które pomogą Ci stworzyć udany projekt interfejsu Twojego produktu.

Użytkownicy i ich potrzeby. Naucz się zadawać im właściwe pytania, aby zidentyfikować ich potrzeby: jakie są ich cele, co pomaga im osiągnąć te cele i co powstrzymuje użytkowników przed ich osiągnięciem.

Intuicyjny i łatwy w użyciu interfejs. Staraj się zachować prostotę. Dla użytkowników powinno być oczywiste, czego mogą się spodziewać po interfejsie. Dobry projekt UI nigdy nie sprawi, że użytkownik będzie zastanawiał się nad swoim kolejnym krokiem. Powinien być intuicyjny.

Różne rozmiary ekranów i urządzeń. Upewnij się, że interakcja z produktem jest łatwa przy użyciu różnych urządzeń i rozmiarów ekranu. Analizuj zachowania użytkowników. Zasugeruje, co zastosować, np. przeciągnięcie palcem lub skróty.

Jasne i zrozumiałe oznakowanie elementów. Spraw, aby wszystkie cele kliknięcia były wystarczająco duże, aby były łatwo widoczne i klikalne. Przyciski do wykonywania typowych akcji również powinny być widoczne i łatwo dostępne. Umieszczaj interaktywne elementy nawigacyjne na krawędziach lub w rogach okna.

Testuj swój projekt z prawdziwymi użytkownikami. Pomoże Ci to określić, co należy poprawić, ocenić zadowolenie użytkowników, przeanalizować wydajność produktu i określić, czy spełnia on cele użytkowników.

Staraj się przestrzegać tych standardowych praktyk i zawsze pamiętaj, aby tworzyć projekt dla użytkowników i maksymalizować jego wartość.