Criar um bom design de interface do usuário leva tempo, com erros, revisões, redesenho e teste de cada detalhe. O design da interface do usuário deve ser eficaz, intuitivo e acessível para qualquer usuário. Portanto, ao criar a interface de páginas da web, aplicativos ou outros produtos digitais, você deve considerar as necessidades dos usuários.

Coletamos dicas valiosas de design de interface do usuário para você criar interfaces mais bem-sucedidas.

O que é design de interface do usuário?

A interface do usuário ou design de interface do usuário é o processo de projetar a interface gráfica de um site. Envolve a criação do layout e dos elementos de interface, incluindo botões, menus, ícones e a aparência geral do produto. O objetivo do design de interface do usuário é torná-lo acessível para os usuários interagirem com o produto e ajudá-los a atingir seus objetivos de forma rápida e eficaz.

Componentes da interface do usuário

Os componentes da interface do usuário são os principais blocos de construção no design da interface do usuário. Por meio desses componentes, os usuários interagem com seu site ou aplicativo. Os elementos da interface do usuário incluem texto e gráficos interativos que informam aos usuários o que fazer.

Existem vários elementos-chave da interface do usuário que você deve considerar ao projetar seu site:

Botões e botões de rádio;

Links;

Ícones;

Menus;

Barras de ferramentas;

Texto;

Caixas de seleção.

Esses elementos atendem a um propósito específico e entender sua função é essencial para criar uma interface do usuário atraente. Por exemplo, os botões permitem que os usuários atuem, os links permitem que os usuários naveguem para outras páginas ou sites e os ícones ajudam os usuários a identificar rapidamente informações importantes.

Ferramentas para usar

Existem muitas ferramentas que você pode e deve usar ao projetar interfaces bem-sucedidas. Isso inclui ferramentas de software e hardware. Abaixo estão os mais populares e importantes:

Ferramentas de design, como Sketch. É perfeito para capturar tudo, desde ideias iniciais até a construção de um protótipo com uma coleção de instrumentos universais.

Software de design gráfico, como Adobe XD, Adobe Photoshop ou Illustrator. O Adobe XD é um dos softwares mais usados pelos designers de interface do usuário. O instrumento baseado em vetor ajuda a criar protótipos e maquetes.

Ferramentas de prototipagem e wireframing, como InVision. A InVision possui uma coleção de ferramentas de design de interface do usuário necessárias para construir protótipos funcionais com animação e elementos dinâmicos.

Ferramentas de teste como UserTesting ou Hotjar. Por exemplo, o Hotjar fornece feedback por meio de diferentes instrumentos, como mapas de calor e gravações de sessão. Ajuda a entender o comportamento dos usuários durante a interação com o produto.

Práticas recomendadas de design de interface do usuário

Como mencionamos, o principal objetivo do design de interface do usuário é criar interfaces amigáveis e eficazes. Para isso, você pode implementar algumas práticas:

Certifique-se de que a interface seja fácil de navegar. Coloque os elementos mais críticos em locais de fácil acesso e use rótulos concisos. Preste atenção aos detalhes. Todos os elementos da interface do usuário devem ter aparência e comportamento consistentes e os campos de texto devem ser legíveis e fáceis de entender. Teste seus projetos extensivamente. Recomendamos testar seu design em vários tamanhos de tela e dispositivos para garantir que ele seja otimizado para todos os usuários. Use padrões de projeto. Esses são elementos de interface do usuário que já se mostraram eficazes. Em vez de passar por erros e tentativas, você pode implementá-los. Use princípios de design padrão. Aplique os princípios de simetria, contraste, alinhamento e proximidade para criar interfaces visualmente atraentes que os usuários irão apreciar.

Princípios de design de interface do usuário

Princípios de design de interface do usuário são as diretrizes que ajudam a criar interfaces amigáveis. Eles são baseados nas regras de interação humano-computador e nos princípios do design gráfico.

Simetria: cria uma sensação de equilíbrio e ordem, o que torna significativamente mais fácil para os usuários navegarem na interface.

Contraste: cria hierarquia visual chamando a atenção para os elementos principais. Isso ajuda a tornar a interface mais acessível e fácil de entender.

Alinhamento: torna as interfaces mais limpas e organizadas. Use-o para guiar os olhos dos usuários para os elementos principais.

Proximidade: facilita aos usuários associar componentes relacionados, incentivando-os a clicar ou tocar no elemento certo.

Feedback: configurar ciclos de feedback pode ajudar a incentivar os usuários a continuar interagindo com sua interface e também é uma boa maneira de informá-los que suas ações foram concluídas. Não seria um desperdício fornecer feedback e orientações adicionais sobre as ações dos usuários.

Affordance: o princípio de design que descreve como você pode usar o objeto. Ele define a relação entre o usuário e o objeto.

Mapeamento: este princípio de design de interface do usuário refere-se a como os usuários associam determinadas ações a elementos específicos na tela e vice-versa. Por exemplo, as pessoas geralmente esperam que uma imagem de um envelope seja associada ao e-mail e um ícone de lupa para representar uma pesquisa.

Lei de Fitt: esta lei descreve a relação entre tamanho, localização e facilidade de uso para objetos físicos. Também pode ser aplicado ao projetar interfaces digitais.

Design Persuasivo: este princípio é usado para influenciar o comportamento dos usuários. Por exemplo, o princípio da reciprocidade sugere que as pessoas muitas vezes se sentem obrigadas a retribuir um favor quando alguém faz um por elas.

Processamento pré-atentivo: refere-se à distinção entre diferentes elementos em uma tela sem dar a eles toda a atenção. Isso pode ser feito de diferentes maneiras, como por meio de cores ou espaçamento.

Como tornar o design de interface do usuário perfeito?

Não há uma resposta única para esta pergunta. As necessidades dos usuários e o contexto no qual você usará a interface definem o design da interface do usuário. Vamos resumir todas as dicas e informações que compartilhamos para criar uma lista restrita das práticas e princípios essenciais para ajudá-lo a criar um design bem-sucedido para a interface do seu produto.

Usuários e suas necessidades. Aprenda a fazer as perguntas certas para identificar suas necessidades: quais são seus objetivos, o que os ajuda a atingir esses objetivos e o que impede os usuários de alcançá-los.

Interface intuitiva e fácil de usar. Tente mantê-lo simples. Deve ser óbvio para os usuários o que esperar da interface. Um bom design de interface do usuário nunca fará um usuário pensar sobre sua próxima etapa. Deve ser intuitivo.

Diferentes tamanhos de tela e dispositivos. Certifique-se de que é fácil interagir com o produto usando diferentes dispositivos e tamanhos de tela. Analisar o comportamento dos usuários. Ele sugerirá o que aplicar, por exemplo, deslizar ou atalhos.

Rotulagem de elementos clara e compreensível. Faça com que todos os alvos de clique sejam grandes o suficiente para serem facilmente vistos e clicados. Os botões para ações comuns também devem ser visíveis e facilmente acessíveis. Coloque elementos de navegação interativos nas bordas ou cantos da janela.

Testando seu design com usuários reais. Ele o ajudará a identificar o que melhorar, avaliar a satisfação do usuário, analisar o desempenho do produto e identificar se ele atende às metas dos usuários.

Tente seguir essas práticas padrão e lembre-se sempre de criar um design para os usuários e maximizar seu valor.