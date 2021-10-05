Создание дизайна пользовательского интерфейса — это долгий процесс, в котором обязательно присутствуют ошибки, постоянные изменения и тестирования. Интерфейс веб-страницы, приложения или другого цифрового продукта, который вы строите, должен создаваться в соответствии с потребностями пользователя. UI-дизайн должен быть эффективным, интуитивно понятным и доступным для каждого.
Мы собрали несколько важных советов по разработке дизайна пользовательского интерфейса.
Что такое UI-дизайн?
UI-дизайн (дизайн пользовательского интерфейса) — это процесс разработки графического интерфейса для программного продукта или веб-сайта. Он включает в себя создание макета и элементов интерфейса, таких как кнопки, меню и значки, а также общий визуальный дизайн продукта. Хороший UI-дизайн позволяет пользователям легко взаимодействовать с вашим продуктом и помогает им быстро и легко достигать своих целей.
Компоненты UI
Компоненты UI являются основными блоками и элементами для дизайна пользовательского интерфейса. Они предоставляют пользователям способ взаимодействия с вашим веб-сайтом или приложением. Этими компонентами могут являться интерактивный текст и графика, которые сообщат пользователю, что делать дальше.
Есть основные и наиболее часто используемые элементы UI, которые вы должны учитывать при разработке своего продукта или веб-сайта. К ним относятся следующие:
- Кнопки;
- Ссылки;
- Иконки;
- Меню;
- Панели инструментов;
- Текстовые поля;
- Флажки;
- Радио-кнопки.
Каждый из этих элементов выполняет определенную функцию. Их понимание необходимо для создания эффективного пользовательского интерфейса. Например, кнопки позволяют выполнять конкретные действия, ссылки — переходить на другие страницы или веб-сайты, а иконки помогают быстро находить важные функции или информацию.
Инструменты для использования
Для создания современного дизайна вам определенно понадобятся инструменты и ПО. При помощи таких программ можно создать что угодно, начиная от отрисовки скетча вашей идеи до подготовки финального дизайн-макета.
Существует много полезных инструментов, вот некоторые из наиболее популярных:
Инструменты дизайна, такие как Sketch с набором универсальных функций, идеально подходят для всего — от первых набросков до готового прототипа.
ПО для графического дизайна, такое как Adobe XD, Adobe Photoshop или Illustrator. Adobe XD — одна из самых популярных программ, используемых UI-дизайнерами. Это векторный инструмент, помогающий создавать прототипы и мокапы.
Еще одна программа для создания дизайн-макетов — InVision. InVision — это набор всех необходимых инструментов для UI-дизайна, чтобы создавать функциональные прототипы с анимацией и динамическими элементами.
Инструменты пользовательского тестирования, такие как UserTesting или Hotjar. Например, Hotjar — это инструмент, предоставляющий вам обратную связь с помощью различных параметров, таких как тепловые карты и записи сеансов. Это помогает понять поведение пользователей в процессе взаимодействия с вашим продуктом.
Лучшие практики в разработке UI-дизайна
Разработка UI-дизайна базируется на определенных стандартах и требует, чтобы работа дизайнеров осуществлялась в соответствии с некоторыми принципами и практиками. Вот что следует запомнить.
- Убедитесь, что в вашем интерфейсе легко ориентироваться. Разместите наиболее важные компоненты в легкодоступных местах и используйте четкие и лаконичные элементы.
- Обратите внимание на детали. Элементы пользовательского интерфейса должны выглядеть понятно, а текст быть разборчивым.
- Протестируйте свои проекты. Убедитесь, что вы тестируете свои дизайны на разных устройствах с разными экранами, чтобы убедиться в оптимизации дизайна для любого девайса.
- Используйте шаблоны проектирования. Шаблоны проектирования — это элементы пользовательского интерфейса, эффективность которых уже доказана, поэтому рекомендуется придерживаться их там, где это возможно.
- Используйте стандартные принципы дизайна. Применяйте принципы симметрии, контраста, выравнивания для создания визуально привлекательных интерфейсов, которые также будут просты в использовании.
Принципы дизайна пользовательского интерфейса
Принципы UI-дизайна — это рекомендации, которые помогут вам создавать эффективные и удобные интерфейсы. В их основе лежат принципы взаимодействия человека с компьютером, а также принципы графического дизайна. Вот некоторые из наиболее важных принципов дизайна пользовательского интерфейса, о которых следует помнить:
Симметрия: создает ощущение баланса и порядка, облегчая пользователям навигацию по интерфейсу.
Контраст: помогает создать визуальную иерархию и привлекает внимание к важным элементам. Его также можно использовать для облегчения чтения и понимания интерфейсов.
Выравнивание: делает интерфейсы более аккуратными и организованными, а также может использоваться для направления взгляда пользователей на важные компоненты.
Близость: позволяет пользователям легче ориентироваться между связанными элементами, провоцируя кликать на на нужный.
Обратная связь: настройка обратной связи может помочь пользователям продолжить взаимодействие с вашим интерфейсом и легко справиться с возникшими проблемами.
Доступность: принцип дизайна, описывающий, для чего и как можно использовать объекты. Он определяет отношения между пользователем и объектом.
Отображение: этот принцип дизайна пользовательского интерфейса относится к тому, как пользователи связывают определенные действия с определенными элементами на экране и наоборот. Например, люди часто ожидают, что изображение конверта будет ассоциироваться с электронной почтой, а значок увеличительного стекла — с поиском.
Закон Фитта: этот закон описывает взаимосвязь между размером, местоположением и простотой использования, когда речь идет о физических объектах. Его также можно применять при проектировании цифровых интерфейсов.
Убедительность в дизайне: этот принцип используется для воздействия на поведение пользователей. Например, принцип взаимообмена предполагает, что люди часто чувствуют себя обязанными вернуть услугу, когда кто-то делает что-то для них.
Направление внимания: относится к различению элементов на экране без необходимости уделять им прямое внимание. Это можно сделать различными способами, например, с помощью цвета или интервала.
Как сделать дизайн интерфейса идеальным?
На этот вопрос нет однозначного ответа, ведь идеальный дизайн пользовательского интерфейса зависит от потребностей конкретных пользователей и контекста, в котором будет использоваться интерфейс.
Если подитожить все, чем мы поделились, получится собрать краткий список наиболее важных практик и принципов, которые помогут вам создавать успешные и интуитивные интерфейсы.
Знание и понимание потребностей ваших пользователей. Правильная постановка вопроса пользователю поможет определить его запросы: каковы их цели, что помогает им достигать этих целей и, наоборот, мешает.
Создание интуитивно понятного и удобного интерфейса. Старайтесь делать дизайн проще. Пользователи должны точно знать, чего ожидать от интерфейса и не задумываться о том, каким должен быть их следующий шаг и к чему он приведет. Все должно происходить на интуитивном уровне.
Дизайн для разных разрешений экрана и устройств. Люди используют разные устройства для взаимодействия с продуктом. Адаптивность дизайна под разные разрешения, экраны и размеры положительно скажется на пользовательском опыте.
Убедитесь, что все элементы четко обозначены и их легко найти. Главные кнопки и элементы должны быть достаточно большими, чтобы их можно было легко увидеть и нажать. Все кнопки общих действий также должны быть видны и доступны. Размещайте интерактивные элементы навигации по углам/краям окна или экрана.
Тестирование вашего дизайна с привлечением реальных пользователей. Это поможет быстро выявить, что нужно улучшит, оценить производительность и определить, помогает ли дизайн пользователям достигать их целей.
Старайтесь следовать этим стандартным практикам и всегда помните — вы создаете интерфейс для людей, которые должны извлечь из него максимальную пользу.