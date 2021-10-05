Создание дизайна пользовательского интерфейса — это долгий процесс, в котором обязательно присутствуют ошибки, постоянные изменения и тестирования. Интерфейс веб-страницы, приложения или другого цифрового продукта, который вы строите, должен создаваться в соответствии с потребностями пользователя. UI-дизайн должен быть эффективным, интуитивно понятным и доступным для каждого.

Мы собрали несколько важных советов по разработке дизайна пользовательского интерфейса.

Что такое UI-дизайн?

UI-дизайн (дизайн пользовательского интерфейса) — это процесс разработки графического интерфейса для программного продукта или веб-сайта. Он включает в себя создание макета и элементов интерфейса, таких как кнопки, меню и значки, а также общий визуальный дизайн продукта. Хороший UI-дизайн позволяет пользователям легко взаимодействовать с вашим продуктом и помогает им быстро и легко достигать своих целей.

Компоненты UI

Компоненты UI являются основными блоками и элементами для дизайна пользовательского интерфейса. Они предоставляют пользователям способ взаимодействия с вашим веб-сайтом или приложением. Этими компонентами могут являться интерактивный текст и графика, которые сообщат пользователю, что делать дальше.

Есть основные и наиболее часто используемые элементы UI, которые вы должны учитывать при разработке своего продукта или веб-сайта. К ним относятся следующие:

Кнопки;

Ссылки;

Иконки;

Меню;

Панели инструментов;

Текстовые поля;

Флажки;

Радио-кнопки.

Каждый из этих элементов выполняет определенную функцию. Их понимание необходимо для создания эффективного пользовательского интерфейса. Например, кнопки позволяют выполнять конкретные действия, ссылки — переходить на другие страницы или веб-сайты, а иконки помогают быстро находить важные функции или информацию.

Инструменты для использования

Для создания современного дизайна вам определенно понадобятся инструменты и ПО. При помощи таких программ можно создать что угодно, начиная от отрисовки скетча вашей идеи до подготовки финального дизайн-макета.

Существует много полезных инструментов, вот некоторые из наиболее популярных:

Инструменты дизайна, такие как Sketch с набором универсальных функций, идеально подходят для всего — от первых набросков до готового прототипа.

ПО для графического дизайна, такое как Adobe XD, Adobe Photoshop или Illustrator. Adobe XD — одна из самых популярных программ, используемых UI-дизайнерами. Это векторный инструмент, помогающий создавать прототипы и мокапы.

Еще одна программа для создания дизайн-макетов — InVision. InVision — это набор всех необходимых инструментов для UI-дизайна, чтобы создавать функциональные прототипы с анимацией и динамическими элементами.

Инструменты пользовательского тестирования, такие как UserTesting или Hotjar. Например, Hotjar — это инструмент, предоставляющий вам обратную связь с помощью различных параметров, таких как тепловые карты и записи сеансов. Это помогает понять поведение пользователей в процессе взаимодействия с вашим продуктом.

Лучшие практики в разработке UI-дизайна

Разработка UI-дизайна базируется на определенных стандартах и требует, чтобы работа дизайнеров осуществлялась в соответствии с некоторыми принципами и практиками. Вот что следует запомнить.

Убедитесь, что в вашем интерфейсе легко ориентироваться. Разместите наиболее важные компоненты в легкодоступных местах и ​​используйте четкие и лаконичные элементы. Обратите внимание на детали. Элементы пользовательского интерфейса должны выглядеть понятно, а текст быть разборчивым. Протестируйте свои проекты. Убедитесь, что вы тестируете свои дизайны на разных устройствах с разными экранами, чтобы убедиться в оптимизации дизайна для любого девайса. Используйте шаблоны проектирования. Шаблоны проектирования — это элементы пользовательского интерфейса, эффективность которых уже доказана, поэтому рекомендуется придерживаться их там, где это возможно. Используйте стандартные принципы дизайна. Применяйте принципы симметрии, контраста, выравнивания для создания визуально привлекательных интерфейсов, которые также будут просты в использовании.

Принципы дизайна пользовательского интерфейса

Принципы UI-дизайна — это рекомендации, которые помогут вам создавать эффективные и удобные интерфейсы. В их основе лежат принципы взаимодействия человека с компьютером, а также принципы графического дизайна. Вот некоторые из наиболее важных принципов дизайна пользовательского интерфейса, о которых следует помнить:

Симметрия: создает ощущение баланса и порядка, облегчая пользователям навигацию по интерфейсу.

Контраст: помогает создать визуальную иерархию и привлекает внимание к важным элементам. Его также можно использовать для облегчения чтения и понимания интерфейсов.

Выравнивание: делает интерфейсы более аккуратными и организованными, а также может использоваться для направления взгляда пользователей на важные компоненты.

Близость: позволяет пользователям легче ориентироваться между связанными элементами, провоцируя кликать на на нужный.

Обратная связь: настройка обратной связи может помочь пользователям продолжить взаимодействие с вашим интерфейсом и легко справиться с возникшими проблемами.

Доступность: принцип дизайна, описывающий, для чего и как можно использовать объекты. Он определяет отношения между пользователем и объектом.

Отображение: этот принцип дизайна пользовательского интерфейса относится к тому, как пользователи связывают определенные действия с определенными элементами на экране и наоборот. Например, люди часто ожидают, что изображение конверта будет ассоциироваться с электронной почтой, а значок увеличительного стекла — с поиском.

Закон Фитта: этот закон описывает взаимосвязь между размером, местоположением и простотой использования, когда речь идет о физических объектах. Его также можно применять при проектировании цифровых интерфейсов.

Убедительность в дизайне: этот принцип используется для воздействия на поведение пользователей. Например, принцип взаимообмена предполагает, что люди часто чувствуют себя обязанными вернуть услугу, когда кто-то делает что-то для них.

Направление внимания: относится к различению элементов на экране без необходимости уделять им прямое внимание. Это можно сделать различными способами, например, с помощью цвета или интервала.

Как сделать дизайн интерфейса идеальным?

На этот вопрос нет однозначного ответа, ведь идеальный дизайн пользовательского интерфейса зависит от потребностей конкретных пользователей и контекста, в котором будет использоваться интерфейс.

Если подитожить все, чем мы поделились, получится собрать краткий список наиболее важных практик и принципов, которые помогут вам создавать успешные и интуитивные интерфейсы.

Знание и понимание потребностей ваших пользователей. Правильная постановка вопроса пользователю поможет определить его запросы: каковы их цели, что помогает им достигать этих целей и, наоборот, мешает.

Создание интуитивно понятного и удобного интерфейса. Старайтесь делать дизайн проще. Пользователи должны точно знать, чего ожидать от интерфейса и не задумываться о том, каким должен быть их следующий шаг и к чему он приведет. Все должно происходить на интуитивном уровне.

Дизайн для разных разрешений экрана и устройств. Люди используют разные устройства для взаимодействия с продуктом. Адаптивность дизайна под разные разрешения, экраны и размеры положительно скажется на пользовательском опыте.

Убедитесь, что все элементы четко обозначены и их легко найти. Главные кнопки и элементы должны быть достаточно большими, чтобы их можно было легко увидеть и нажать. Все кнопки общих действий также должны быть видны и доступны. Размещайте интерактивные элементы навигации по углам/краям окна или экрана.

Тестирование вашего дизайна с привлечением реальных пользователей. Это поможет быстро выявить, что нужно улучшит, оценить производительность и определить, помогает ли дизайн пользователям достигать их целей.

Старайтесь следовать этим стандартным практикам и всегда помните — вы создаете интерфейс для людей, которые должны извлечь из него максимальную пользу.