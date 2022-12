Het maken van een goed UI-ontwerp kost tijd, met fouten, revisies, herontwerpen en het testen van elk detail. Het UI-ontwerp moet effectief, intuïtief en benaderbaar zijn voor elke gebruiker. Dus bij het maken van de interface van webpagina's, applicaties of andere digitale producten moet je rekening houden met de behoeften van de gebruikers.

Wij hebben waardevolle tips voor UI-ontwerp verzameld om meer succesvolle interfaces te bouwen.

Wat is UI-ontwerp?

Gebruikersinterface of UI-ontwerp is het proces van het ontwerpen van de grafische interface van een website. Het gaat om het creëren van de lay-out en interface-elementen, waaronder knoppen, menu's, pictogrammen en het algemene uiterlijk van het product. Het doel van UI-ontwerp is het voor gebruikers toegankelijk maken van interactie met het product en hen te helpen hun doelen snel en effectief te bereiken.

UI-componenten

Gebruikersinterfacecomponenten zijn de belangrijkste bouwstenen in UI-ontwerp. Via deze componenten hebben gebruikers interactie met uw website of applicatie. De UI-elementen omvatten interactieve tekst en afbeeldingen die de gebruikers vertellen wat ze moeten doen.

Er zijn verschillende belangrijke UI-elementen waarmee u rekening moet houden bij het ontwerpen van uw website:

Knoppen en keuzerondjes;

Links;

Pictogrammen;

Menu's;

Werkbalken;

Tekst;

Selectievakjes.

Deze elementen dienen een specifiek doel, en inzicht in hun functie is essentieel om een overtuigende UI te creëren. Met knoppen kunnen gebruikers bijvoorbeeld handelen, met links kunnen gebruikers naar andere pagina's of websites navigeren, en met pictogrammen kunnen gebruikers snel belangrijke informatie herkennen.

Er zijn veel hulpmiddelen die u kunt en moet gebruiken bij het ontwerpen van succesvolle interfaces. Daartoe behoren software en hardware. Hieronder staan de populairste en belangrijkste:

Ontwerptools zoals Sketch. Het is perfect voor het vastleggen van alles, van vroege ideeën tot het bouwen van een prototype met een verzameling universele instrumenten.

Grafische ontwerpsoftware zoals Adobe XD, Adobe Photoshop of Illustrator. Adobe XD is een van de meest gebruikte software door UI-ontwerpers. Het op vectoren gebaseerde instrument helpt bij het maken van prototypes en mockups.

Prototyping en wireframing tools zoals InVision. InVision heeft een verzameling noodzakelijke UI-ontwerptools om functionele prototypes te bouwen met animatie en dynamische elementen.

Testtools zoals UserTesting of Hotjar. Hotjar geeft je bijvoorbeeld feedback via verschillende instrumenten zoals heatmaps en sessie-opnames. Het helpt om het gedrag van de gebruikers tijdens de interactie met het product te begrijpen.

Beste praktijken voor UI-ontwerp

Zoals gezegd is het belangrijkste doel van UI-ontwerp het creëren van gebruiksvriendelijke en effectieve interfaces. Om dat te doen, kunt u een paar praktijken toepassen:

Zorg ervoor dat de interface gemakkelijk te navigeren is. Plaats de belangrijkste elementen op gemakkelijk toegankelijke plaatsen en gebruik beknopte labels. Besteed aandacht aan de details. Alle UI-elementen moeten er consistent uitzien en zich consistent gedragen, en de tekstvelden moeten leesbaar en gemakkelijk te begrijpen zijn. Test uw ontwerpen uitgebreid. Wij raden u aan uw ontwerp te testen op verschillende schermformaten en apparaten om ervoor te zorgen dat het voor elke gebruiker geoptimaliseerd is. Gebruik ontwerppatronen. Dit zijn UI-elementen die al bewezen effectief zijn. In plaats van fouten te maken en te proberen, kunt u ze implementeren. Gebruik standaard ontwerpprincipes. Pas de principes van symmetrie, contrast, uitlijning en nabijheid toe om visueel aantrekkelijke interfaces te creëren die gebruikers zullen waarderen.

UI-ontwerpprincipes

Principes van UI-ontwerp zijn de richtlijnen die u helpen gebruiksvriendelijke interfaces te maken. Ze zijn gebaseerd op de regels voor interactie tussen mens en computer en de principes van grafisch ontwerp.

Symmetrie: creëert een gevoel van evenwicht en orde, waardoor het voor gebruikers aanzienlijk gemakkelijker wordt door de interface te navigeren.

Contrast: creëert visuele hiërarchie die de aandacht vestigt op de belangrijkste elementen. Het helpt de interface toegankelijker en begrijpelijker te maken.

Uitlijning: laat interfaces er netter en georganiseerder uitzien. Gebruik dit om de ogen van gebruikers naar de belangrijkste elementen te leiden.

Nabijheid: maakt het makkelijker voor gebruikers om gerelateerde onderdelen te associëren, waardoor ze worden aangemoedigd op het juiste element te klikken of te tikken.

Feedback: het opzetten van feedback-lussen kan gebruikers aanmoedigen om te blijven interageren met uw interface, en het is ook een goede manier om hen te laten weten dat hun acties zijn voltooid. Het zou geen verspilling zijn om extra feedback en aanwijzingen te geven over de verdere acties van gebruikers.

Affordantie: het ontwerpprincipe dat beschrijft hoe je het object kunt gebruiken. Het definieert de relatie tussen de gebruiker en het object.

Mapping: dit UI-ontwerpprincipe verwijst naar hoe gebruikers bepaalde acties associëren met specifieke elementen op het scherm en omgekeerd. Mensen verwachten bijvoorbeeld vaak dat een afbeelding van een enveloppe wordt geassocieerd met e-mail en dat een vergrootglaspictogram staat voor een zoekopdracht.

Wet van Fitt: deze wet beschrijft de relatie tussen grootte, locatie en gebruiksgemak voor fysieke objecten. Ze kan ook worden toegepast bij het ontwerpen van digitale interfaces.

Persuasive Design: dit principe wordt gebruikt om het gedrag van gebruikers te beïnvloeden. Bijvoorbeeld, het principe van wederkerigheid suggereert dat mensen zich vaak verplicht voelen om een gunst terug te geven als iemand dat voor hen doet.

Preattieve verwerking: verwijst naar het onderscheiden van verschillende elementen op een scherm zonder ze de volle aandacht te geven. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld door kleur of spatiëring.

Hoe maak je een UI-ontwerp perfect?

Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag. De behoeften van de gebruikers en de context waarin u de interface zult gebruiken, bepalen het UI-ontwerp. Laten we alle tips en informatie die we hebben gedeeld samenvatten om een shortlist te maken van de essentiële praktijken en principes om je te helpen een succesvol ontwerp te maken voor je productinterface.

Gebruikers en hun behoeften. Leer hen de juiste vragen te stellen om hun behoeften te identificeren: wat zijn hun doelen, wat helpt hen die doelen te bereiken en wat weerhoudt gebruikers ervan die doelen te bereiken.

Intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface. Probeer het eenvoudig te houden. Het moet voor gebruikers duidelijk zijn wat ze van de interface kunnen verwachten. Een goed UI-ontwerp zal een gebruiker nooit laten nadenken over zijn volgende stap. Het moet intuïtief zijn.

Verschillende schermformaten en apparaten. Zorg ervoor dat het gemakkelijk is om met het product te communiceren via verschillende apparaten en schermformaten. Analyseer het gedrag van gebruikers. Het zal suggereren wat toe te passen, bijvoorbeeld swipen of snelkoppelingen.

Duidelijke en begrijpelijke elementen labelen. Maak alle klikdoelen groot genoeg om ze gemakkelijk te kunnen zien en aan te klikken. Knoppen voor veelvoorkomende acties moeten ook zichtbaar en gemakkelijk toegankelijk zijn. Plaats interactieve navigatie-elementen aan de randen of in de hoeken van het venster.

Test uw ontwerp met echte gebruikers. Zo kunt u vaststellen wat u moet verbeteren, de tevredenheid van de gebruikers evalueren, de prestaties van het product analyseren en nagaan of het voldoet aan de doelstellingen van de gebruikers.

Probeer deze standaardpraktijken te volgen en denk er altijd aan een ontwerp te maken voor gebruikers en de waarde ervan te maximaliseren.