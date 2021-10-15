创建一个好的 UI 设计需要时间，包括错误、修订、重新设计和测试每个细节。 UI 设计应该对任何用户都有效、直观且平易近人。因此，在创建网页、应用程序或其他数字产品的界面时，您应该考虑用户的需求。

我们收集了宝贵的 UI 设计技巧，供您构建更成功的界面。

什么是用户界面设计？

用户界面或 UI 设计是设计网站图形界面的过程。它涉及创建布局和界面元素，包括按钮、菜单、图标和产品的整体外观。 UI 设计的目的是让用户可以轻松地与产品进行交互，并帮助他们快速有效地实现目标。

界面组件

用户界面组件是 UI 设计中的主要构建块。通过这些组件，用户可以与您的网站或应用程序进行交互。 UI 元素包括告诉用户该做什么的交互式文本和图形。

在设计网站时，您应该考虑几个关键的 UI 元素：

按钮和单选按钮；

链接;

图标；

菜单；

工具栏;

文本;

复选框。

这些元素服务于特定目的，了解它们的功能对于创建引人注目的 UI 至关重要。例如，按钮可以让用户行动，链接可以让用户导航到其他页面或网站，图标可以帮助用户快速识别重要信息。

使用工具

在设计成功的界面时，您可以并且应该使用许多工具。这些包括软件和硬件工具。以下是最受欢迎和最重要的：

Sketch等设计工具。它非常适合捕捉从早期想法到使用一系列通用仪器构建原型的所有内容。

图形设计软件，例如 Adobe XD、Adobe Photoshop 或 Illustrator。 Adobe XD 是 UI 设计师最常用的软件之一。基于矢量的仪器有助于创建原型和模型。

原型设计和线框图工具，例如 InVision。 InVision 拥有一系列必要的 UI 设计工具，可以使用动画和动态元素构建功能原型。

测试工具，例如 UserTesting 或 Hotjar。例如，Hotjar 通过热图和会话记录等不同工具为您提供反馈。它有助于了解用户在与产品交互过程中的行为。

最佳 UI 设计实践

正如我们所提到的，UI 设计的主要目的是创建用户友好且有效的界面。为此，您可以实施一些实践：

确保界面易于浏览。将最关键的元素放在易于访问的位置，并使用简洁的标签。 注意细节。所有 UI 元素的外观和行为都应一致，文本字段应清晰易懂。 广泛测试您的设计。我们建议在各种屏幕尺寸和设备上测试您的设计，以确保它针对每个用户进行了优化。 使用设计模式。这些是已经被证明有效的 UI 元素。您可以实施它们，而不是经历错误和试验。 使用标准设计原则。应用对称、对比、对齐和接近的原则来创建用户会喜欢的视觉上吸引人的界面。

用户界面设计原则

UI 设计原则是帮助您创建用户友好界面的指南。它们基于人机交互规则和图形设计原则。

对称：创造一种平衡感和秩序感，使用户更容易浏览界面。

对比度：创建视觉层次结构，将注意力吸引到主要元素上。它有助于使界面更易于访问和易于理解。

对齐：使界面看起来更整洁、更有条理。用它来引导用户的视线转向主要元素。

接近性：让用户更容易关联相关组件，鼓励他们点击或点击正确的元素。

反馈：设置反馈循环可以帮助鼓励用户继续与您的界面进行交互，这也是让他们知道他们的操作已经完成的好方法。提供有关用户进一步操作的额外反馈和指示不会浪费。

可供性：描述如何使用对象的设计原则。它定义了用户和对象之间的关系。

映射：此 UI 设计原则是指用户如何将某些操作与屏幕上的特定元素相关联，反之亦然。例如，人们通常希望信封的图像与电子邮件相关联，而放大镜图标则代表搜索。

菲特定律：该定律描述了物理对象的大小、位置和易用性之间的关系。它也可以在设计数字接口时应用。

说服性设计：此原则用于影响用户的行为。例如，互惠原则表明，当有人为他们提供帮助时，人们常常感到有义务回报。

Preattentive processing：指区分屏幕上的不同元素而不给予它们充分的关注。它可以通过不同的方式完成，例如通过颜色或间距。

如何让 UI 设计完美？

这个问题没有单一的答案。用户的需求和您将在其中使用界面的上下文定义了 UI 设计。让我们总结一下我们分享的所有技巧和信息，以创建一个基本实践和原则的候选清单，以帮助您为您的产品界面创建成功的设计。

用户及其需求。学会问他们正确的问题来确定他们的需求：他们的目标是什么，是什么帮助他们实现这些目标，以及是什么阻止了用户实现这些目标。

直观且易于使用的界面。尽量保持简单。用户对界面的期望应该很明显。好的 UI 设计永远不会让用户思考他的下一步。它应该是直观的。

不同的屏幕尺寸和设备。确保使用不同的设备和屏幕尺寸轻松与产品交互。分析用户行为。它将建议应用什么，例如滑动或快捷方式。

清晰易懂的元素标签。使所有点击目标足够大，以便于查看和点击。常见操作的按钮也应该可见且易于访问。将交互式导航元素放置在窗口的边缘或角落。

与真实用户一起测试您的设计。它将帮助您确定需要改进的地方、评估用户满意度、分析产品的性能并确定它是否符合用户的目标。

尝试遵循这些标准做法，并始终记住为用户创建设计并最大化其价值。