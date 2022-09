A medida que las aplicaciones web se vuelven cada vez más populares y más importantes en nuestras vidas, la programación y el desarrollo también se vuelven más fáciles.

Los expertos hablan de una "democratización de la codificación y la tecnología", lo que significa que, mientras que hasta hace unos años, la codificación y la programación eran accesibles solo para unos pocos que tenían una educación sólida y prolongada sobre el tema, hoy en día, cada vez más personas, con menor conocimiento específico - son capaces de crear software.

Esto es posible porque, sencillamente, el desarrollo de software es cada vez más fácil: hoy en día hay muchas herramientas a disposición de los desarrolladores que facilitan las cosas tanto a principiantes como a expertos. Los frameworks web backend se encuentran entre las herramientas de programación más importantes con las que los desarrolladores pueden contar hoy en día. En este artículo, no solo veremos qué es un marco web de backend y cómo puede facilitar y acelerar el proceso de programación, sino también cuáles son los 10 mejores marcos web de backend en 2022.

¿Qué es un marco web back-end?

Un marco web backend es una herramienta de software que puede automatizar algunos aspectos del proceso de desarrollo web, haciéndolo más fácil y rápido. Más precisamente, un marco web back-end es una biblioteca de modelos y herramientas que pueden ayudar al desarrollador a construir la arquitectura de su sitio web, aplicación web, aplicación móvil o software.

Para aclarar, podemos hacer un ejemplo: piense en un marco web backend como una plantilla para un proyecto de diseño gráfico. Sin el marco, tiene un lienzo en blanco donde necesita construir cada pieza, diseñar manualmente cada elemento, elegir cualquier color y posición, y asegurarse de que todo funcione en conjunto. Con una plantilla (o un marco), ya tiene la mitad del trabajo hecho: tiene una estructura determinada que puede personalizar a su gusto, y también tiene elementos preconstruidos que puede usar e integrar juntos en lugar de construirlos uno solo. por uno y luego integrándolos.

Con un marco web de back-end, el trabajo del desarrollador es más fácil de la misma manera: en lugar de tener que codificar cada línea en diferentes lenguajes de programación, el desarrollador puede explotar una estructura dada y herramientas y módulos dados para construir su aplicación.

Beneficios de usar un marco web backend

Los beneficios de usar un marco web backend van más allá de la facilidad y la velocidad del proceso de programación. Sí, el uso de un marco ahorra tiempo, y sí, facilita las cosas tanto para los desarrolladores expertos como para los principiantes, pero un marco web de back-end también proporciona:

Seguridad : un marco proporciona seguridad desde muchos puntos de vista. La seguridad frente a ataques y problemas externos, bloqueos, lentitud y otros aspectos negativos podrían reducir la calidad de la aplicación que está creando.

: un marco proporciona seguridad desde muchos puntos de vista. La seguridad frente a ataques y problemas externos, bloqueos, lentitud y otros aspectos negativos podrían reducir la calidad de la aplicación que está creando. Escalabilidad : los marcos son muy flexibles. Una vez que haya elegido el marco de back-end adecuado para su proyecto, y en este artículo lo ayudaremos con su elección, puede usar el mismo marco a medida que crea su aplicación web desde una herramienta de software muy simple hasta la más compleja. plataforma web

: los marcos son muy flexibles. Una vez que haya elegido el marco de back-end adecuado para su proyecto, y en este artículo lo ayudaremos con su elección, puede usar el mismo marco a medida que crea su aplicación web desde una herramienta de software muy simple hasta la más compleja. plataforma web Integraciones : los marcos también facilitan las integraciones porque proporcionan herramientas preconstruidas para manejar este aspecto también.

Tipos de frameworks web backend

Hay dos tipos principales de frameworks web backend:

Marco web del lado del cliente

Estos son los marcos que se centran más estrictamente en la interfaz de usuario. Como sabrás, el lado del cliente incluye todos los aspectos relacionados con lo que el usuario ve, visualiza y cómo puede interactuar con la aplicación.

Marco web del lado del servidor

En cambio, el marco del lado del servidor se usa para funcionalidades de back-end: manipulación de bases de datos, administración de datos, administración de servidores web, etc. También hay otras formas de clasificar los frameworks web: una forma de identificar los diferentes tipos es, por ejemplo, teniendo en cuenta los lenguajes de programación en los que se basan: Python, Javascript, PHO y .NET son los más populares, pero hay también otra alternativa: está dada por el enfoque sin código. Las plataformas como AppMaster pueden proporcionar un marco sin código para su aplicación móvil o web. ¿De qué se trata?

Marcos sin código: ¿qué son?

Las plataformas sin código como AppMaster brindan un marco muy sólido y, sin embargo, flexible: sólido porque brinda seguridad y porque le permite usar e integrar elementos preconstruidos que pueden ser muy complejos; flexible porque AppMaster proporciona el más alto nivel de libertad y personalización.

Pero, demos un paso atrás: ¿cómo puedes desarrollar tu aplicación web con AppMaster?

Con AppMaster, se le proporciona una arquitectura y elementos prediseñados que puede integrar y utilizar mediante una interfaz visual. Debido a esto, puede crear una aplicación sin escribir una sola línea de código. No necesita saber o aprender lenguajes de programación, y no tiene que hacerlo. El proceso de programación es más rápido y sencillo.

Además, AppMaster genera el código de back-end automáticamente. También le brinda acceso al código fuente para que pueda exportarlo, guardarlo, editarlo o hacer lo que quiera con él. Al actuar sobre el propio código, puede tener el control total del software que está creando.

Los mejores marcos web backend en 2022

Ahora que sabe qué es un framework web de backend, cómo puede facilitar su trabajo como desarrollador y cuáles son los diferentes tipos de frameworks, podemos pasar a recomendar los 10 mejores frameworks de backend web.

Django

Si necesita crear un sitio web, especialmente si es particularmente complejo, puede optar por Django. Es un marco web basado en Python que se centra en la creación de sitios web complejos y basados ​​en bases de datos. Si tener un sitio web de alto rendimiento es una prioridad para usted, entonces debe optar por Django.

Ventajas de usar Django

Django es conocido por ser muy escalable. En particular, su función de reutilización de código facilita que los desarrolladores se adapten al aumento del tráfico en el sitio web.

Django está orientado a SEO, lo que significa que los sitios web basados ​​en él son más fáciles de optimizar y hacer compatibles con SEO. Una de las principales razones es que puede mantener aplicaciones basadas en Django en servidores a través de URL en lugar de direcciones IP.

Al ser un marco de back-end muy popular, Django puede contar con una gran comunidad lista para brindar soporte a todos los que explotan la herramienta.

Orientado sin código: Django NO ES un marco sin código, pero tiene algunas características sin código; hay paquetes que el desarrollador puede utilizar sin usar ningún código.

Versatilidad: como se mencionó, Django es particularmente adecuado para sitios web basados ​​en bases de datos, pero dicho esto, es muy versátil. Puede usarlo para crear cualquier tipo de sitio web.

¿Para qué es más adecuado Django?

Si está creando un sitio web basado en una base de datos , Django es uno de los mejores marcos de desarrollo web para este propósito.

Maestro de aplicaciones

Ya hemos mencionado AppMaster como un ejemplo de un marco de desarrollo web sin código. De hecho, cuando se trata de código bajo y sin código, AppMaster es un verdadero punto de referencia para muchos desarrolladores.

AppMaster proporciona una arquitectura de marco para sus proyectos que le permite, si lo desea, evitar el uso de código y lenguajes de programación. Con una interfaz visual, podrá crear su aplicación web o aplicación móvil, agregar funcionalidades, publicarla y más.

Ventajas de usar AppMaster

AppMaster es ideal para principiantes porque no requiere que el desarrollador sea un experto en el uso de lenguajes de programación.

AppMaster también es útil para los desarrolladores expertos: les ayuda a facilitar y agilizar su trabajo porque pueden automatizar algunos procesos (por ejemplo, pueden generar el código automáticamente mientras usan la interfaz visual, que siempre es más rápido que escribir manualmente cada línea de código). con diferentes lenguajes de programación)

AppMaster genera automáticamente el código fuente y permite que el desarrollador lo edite. Puede editar el código de back-end si conoce los lenguajes de programación de desarrollo.

AppMaster también proporciona funciones que ayudan durante el proceso de lanzamiento cuando finalmente necesita publicar la aplicación móvil o la aplicación web y las siguientes actualizaciones.

¿Para quién es adecuado AppMaster?

AppMaster es una plataforma sin código diseñada para crear aplicaciones web y aplicaciones móviles . Si necesita crear uno de los dos, AppMaster sería su opción ideal, ya sea un principiante, un aficionado o un desarrollador profesional.

Express.js

Express.js es un marco de aplicación web de Node.js. Al igual que AppMaster, tiene como objetivo crear aplicaciones web y aplicaciones móviles, pero esta no es una plataforma sin código, por lo que si no está familiarizado con los lenguajes de programación de desarrollo, entonces su elección debería recaer en AppMaster. Sin embargo, entre los desarrolladores expertos, Express.js es un marco de back-end muy popular y se ha utilizado para crear aplicaciones web famosas como MySpace y Uber.

Ventajas de usar Express.js

Hay muchas funciones estándar de Node.js disponibles que pueden facilitar el trabajo del desarrollador;

Express ofrece algunas plantillas que te ayudan a crear páginas web

La depuración se facilita en Express.js porque es más fácil identificar las partes precisas del código que contienen errores;

Express.js es un marco muy escalable; como mencionamos, la escalabilidad le permite permanecer en el mismo marco a medida que su proyecto y sus necesidades crecen;

Debido a que Express.js es un marco de back-end muy popular, los desarrolladores pueden contar con una gran comunidad para apoyarse mutuamente en el trabajo y brindar ayuda cuando sea necesario;

Con Express.js, utiliza el mismo lenguaje de programación (JavaScript) para el desarrollo web frontend y backend.

¿Para quién es adecuado Express-js?

Si está muy familiarizado con JavaScript pero se siente inseguro con otros lenguajes de programación, Express.js puede ser el marco de back-end perfecto para usted.

Matraz

Desde un marco de back-end basado en JavaScript, pasemos a un marco de back-end basado en Python: es Flask. Flask es, en particular, un marco WSGI: ejecuta el servidor web en lugar del navegador del usuario. Muchas aplicaciones web modernas se ejecutan en Flask porque les permite crear proyectos muy personalizados que funcionan sin problemas.

Ventajas de usar Frasco

Con Flask, se le proporciona un servidor de desarrollo web integrado: facilita la depuración y permite a los desarrolladores implementar el código Python en el navegador cuando se producen errores con la solicitud.

Al estar basado en Python, FLask le permite desarrollar su aplicación rápidamente. Python es conocido por requerir menos codificación que otros lenguajes de programación de desarrollo.

Con Flask, puede configurar fácilmente servidores web.

Curva de aprendizaje rápido: Flask no es conocido por ser fácil de aprender; la comunidad alrededor de Flask es tan grande que puedes encontrar toneladas de documentación y tutoriales. Gran parte de la documentación proviene de los propios desarrolladores de Flask. Incluso los principiantes pueden aprender rápidamente.

¿Para quién es adecuado Flask?

Cualquier desarrollador familiarizado con el lenguaje de programación Python puede usar fácilmente Flask. Además, si necesita centrarse en el desarrollo web del lado del servidor, Flask es el marco de back-end ideal.

Laravel

Desde Python, ahora podemos pasar a PHP. Si está buscando un marco basado en PHP, Laravel es conocido por ser la opción ideal. Es de código abierto y está diseñado específicamente para crear una aplicación web basada en Symfony que sigue una arquitectura MVC. Si necesita concentrarse en el desarrollo de back-end, los expertos dicen que este es su marco de back-end ideal.

Ventajas de usar Laravel

Laravel ofrece muchas funciones de seguridad. También utiliza un algoritmo (Bcrypt Hashing Algorithm) para crear contraseñas que las hacen altamente seguras.

Plantillas: con Lavarel, puede explotar toneladas de plantillas integradas para crear diseños y contenido.

Además de PHP, Laravel proporciona widgets con código CSS y JS

Ideal para crear proyectos complejos.

Una de las características más importantes de Laravel es la presencia de la API simple que funciona con la biblioteca SwiftMailer.

¿Para quién es adecuado Laravel?

Laravel no es adecuado para principiantes en absoluto. También es demasiado complejo si necesita administrar un proyecto simple o pequeño. Laravel solo es adecuado para desarrolladores expertos, familiarizados con muchos lenguajes de programación y cómo integrarlos, que necesitan trabajar en proyectos complejos.

Ruby on Rails

Ruby on Rails es un marco de desarrollo web basado en el lenguaje de programación Ruby. También es de código abierto. Ruby no es el lenguaje de programación más popular, pero Ruby on Rails es un marco de back-end muy popular porque ayuda a los desarrolladores durante el proceso de programación al proporcionar simplicidad, pruebas automatizadas y bibliotecas.

Ventajas de usar Ruby on Rails

Ruby on Rails ejecuta pruebas automatizadas en el código que escriben los desarrolladores. ¡Ayuda a ahorrar toneladas de tiempo!

Ruby on Rails también es muy versátil y flexible. Permite a los desarrolladores un control total sobre sus proyectos: pueden decidir cómo debe funcionar la base de datos de la aplicación. Luego, el marco crearía el código automáticamente y de acuerdo con las instrucciones de los desarrolladores. Nuevamente, esta es una forma de hacer las cosas más fáciles y rápidas.

Ruby on Rails proporciona muchas bibliotecas donde los desarrolladores pueden encontrar cualquier herramienta que necesiten para construir sus bases de datos.

¿Para quién es adecuado Ruby on Rails?

Los principiantes pueden aprender Ruby on Rails muy fácilmente. Por esta razón, este tipo de marco de desarrollo web se considera adecuado para estudiantes o principiantes.

Primavera

Spring es un marco de desarrollo web que utiliza Java. Se ha utilizado para crear muchos sitios web muy populares y de alto funcionamiento como Wix, una plataforma compleja de creación de sitios web.

Ventajas de usar Spring

Al estar basado en Java, un lenguaje de programación muy popular, Spring es muy popular y puede contar con una amplia comunidad de apoyo;

Viene con muchos proyectos hermanos que pueden impulsar las actuaciones de Spring.

Spring es muy escalable, especialmente gracias a los proyectos paralelos que lo acompañan.

¿Para quién es adecuada la primavera?

Si está familiarizado con Java, el marco de desarrollo web Spring puede ser adecuado para usted.

Núcleo de ASP.NET

ASP.NET es un marco de desarrollo de código abierto que se utiliza para crear aplicaciones .NET. Utiliza código C# y es el marco web ideal si su prioridad es brindar una experiencia de usuario positiva a sus usuarios.

Ventajas de usar ASP.NET core

es muy especializado

Utiliza JavaScript, que es uno de los lenguajes de programación más populares.

¿Para quién es adecuado el núcleo de asp.net?

Si necesita crear aplicaciones móviles o web y garantizar una experiencia fluida para sus usuarios de Windows, ASP.NET Code es la arquitectura ideal para trabajar.

Fibra

Fiber es la arquitectura de desarrollo del lado del servidor para los desarrolladores de Go . Como sabrá, Go es un lenguaje de programación de código abierto que se puede usar para propósitos generales y fue desarrollado por ingenieros de Google.

Ventajas de usar Fibra

Es un marco delgado pero poderoso.

Al ser esbelto, también se considera altamente escalable

Se puede integrar fácilmente con bibliotecas de terceros.

¿Para quién es adecuada la fibra?

Si necesita crear una aplicación web general, puede trabajar sin problemas con Fiber.

pastelPHP

CakePHP puede considerarse una alternativa a Ruby on Rails para los desarrolladores de PHP.

Ventajas de usar CakePHP

es adecuado tanto para proyectos simples, para principiantes, como para proyectos muy complejos

es altamente escalable

trae las ventajas de Ruby on Rails a los desarrolladores de PHP

curva de aprendizaje rápido

¿Para quién es adecuado CakePHP?

Si está familiarizado con el lenguaje de programación PHO, entonces CakePHP puede proporcionarle la arquitectura ideal sobre la cual construir su aplicación web en cualquier nivel.

Conclusión

La mayoría de estos marcos están escritos en lenguajes de programación populares y ofrecen una gran funcionalidad y características para implementar su proyecto. La elección del entorno de servidor adecuado depende de los requisitos únicos de su proyecto, y depende de la tarea considerar qué marco de servidor es el mejor para usar.

Después de todo, entendemos que el propósito de un marco de desarrollo web es reducir la cantidad de código que necesita escribir. Y la forma más efectiva de reducir la cantidad de código escrito es prestar atención a la plataforma AppMaster sin código. Se garantiza que las líneas numéricas de código se reducirán a cero.