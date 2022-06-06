Veritabanı kullanan bir uygulama oluşturmak, kullanıcıların erişmesini, içinde veri depolamasını ve gereksinimleriyle ilgili bilgileri almasını kolaylaştırabilir. Veritabanlarının çoğu çok geniştir ve iyi geri bildirimlerle önemli miktarda bilgi içerir, bu da tipik bir mobil web sayfasına veri yüklemeyi zorlaştırır. Ek olarak, bir web sayfası bunu yüklediğinde güvenlik sorunlarının ortaya çıkma olasılığı vardır. Konumdan bağımsız olarak hızlı ve etkili veri alımına izin veren bu uygulama kullanılarak bu sorun giderilebilir.

Programlama olmadan bir veritabanı web sitesi nasıl oluşturulur?

Programlama yapmadan çevrimiçi bir veritabanı web sitesi oluşturmak için AppMaster'ı kullanabilirsiniz. AppMaster'da çevrimiçi bir veritabanı oluşturmak için uzmanlığa ihtiyacınız yoktur. AppMaster.io, kuruluşlara kod oluşturma ile üretim düzeyinde uygulamalar oluşturmada yardımcı olmayı amaçlayan kodsuz bir platformdur. Bu uygulamalar arka uç, web ve yerel mobil uygulamaları içerir.

AppMaster.io ile uygulamanızın dağıtıldığı konum üzerinde tam kontrole sahip olacaksınız ve kaynak kodunuzu dışa aktararak platformdan bağımsızlığınızı sürdürebileceksiniz. Bu, minimum uygulanabilir üründen (MVP) dakikada milyonlarca isteği işleyebilen kurumsal bir çözüme ölçeklendirmenize olanak tanır. Çevrimiçi bir veritabanı hizmet sağlayıcısı kullanmak, kodlama bilgisi gereksinimini ortadan kaldırsa da, bazı siteler bazı temel programlama bilgisine sahip olmanızı gerektirebilir. Bu web sitelerindeki geri bildirimleri kontrol edebilirsiniz. Bu platformlar genellikle JavaScript, HTML ve CSS dillerinin anlaşılmasını gerektirir.

Kodsuz Programlama Nedir?

Kodsuz bir program, kullanıcıların programcıların doğrudan kod yazmasına gerek kalmadan çevrimiçi bir veritabanı veya web sitesi, uygulamalar, sohbet robotları ve diğer programlama türleri oluşturmasına olanak tanıyan bir araçtır. Kodsuz geliştirme, daha geleneksel yazılım oluşturma yöntemlerine etkili bir alternatiftir. Kodlama programı gerektirmeyen bir platformun kullanıcılarının genellikle yerleşim veya programlama dilleri hakkında bilgi sahibi olmaları veya bir programcı kadrosu istihdam etmeleri gerekmez.

Kodsuz araçların kullanıcısı, daha sonra gerekli içerik ve işlevlerle doldurduğu bir görsel blok oluşturucu kullanarak bir uygulama geliştirir. Kodsuz platformun kendisi, programın istek ve derleme sürecini yönetir. Ya yapay zeka kullanarak kod oluşturur ya da programcıların daha önce yazdığı kod parçalarını içerir.

Bir veritabanı web sitesini nasıl yaparım?

Modern kodsuz platformların çoğunun, kullanıcı arabirimi aracılığıyla uygulama oluşturma sürecini başlatmak için kullanabileceği nispeten standart bir yöntem vardır. Böyle bir strateji her ne kadar sorunsuz bir başlangıç izlenimi verse de orta ve büyük ölçekli projeler için uygun değildir. Küçük bir istisna dışında, AppMaster için yazılım geliştirme süreci, programcıların tüm dünyada önemli bir süre boyunca kullandığı geleneksel tarzda gerçekleştirilir. Web siteniz için çevrimiçi bir veritabanı oluşturmak için, bir sunucuyla bağlantı kurmalı ve veritabanını ve organizasyon bileşenlerini tasarlamak için çeşitli yazılım uygulamalarını kullanmalısınız. Tüm bilgileri depolayacaktır. Başlamadan önce aşağıdaki öğeler gereklidir:

Sunucu Hesabınızda Oturum Açın

Çevrimiçi bir veritabanı hizmet sağlayıcısıyla ilk göreviniz, sunucu hesabınızda oturum açmaktır. Çevrimiçi veritabanı hizmet sağlayıcısı, web siteniz için çevrimiçi bir veritabanı oluşturmak için size gerekli araçları verecektir. Alacağınız araçlar bunu yapmanıza yardımcı olacaktır. Yazılım genellikle Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle ve MongoDB'den oluşur. Bunlar, onlar gibi diğerleriyle birlikte, hızlı yanıt süreleri nedeniyle yoğun web siteleri için harikadır. Veritabanı kurmak için herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur, ancak daha kaliteli bir sunucu istiyorsanız, ihtiyacınız olan bir sunucuyu almak için küçük bir maliyet ödemeye değer olabilir.

Yararlı verilere sahip olmalı

Uygulanan herhangi bir yararlı bilgiye sahip değilse, bu aslında sadece boş bir yapıdır. Yararlı verilerle ne kastedildiğinin bir örneği şu şekildedir: çevrimiçi bir kitapçı işletiyorsanız, satışa sunulan her kitabı açıklayan bir envanter veritabanına ihtiyaç duyacaktır. Bu kayıtlar, parçanın açıklamasını, kitap adını, yazar adını ve fiyatını içerecektir. Veritabanındaki verilerin düzgün çalışması gerekir. Bazı şirketlerin bu bilgileri zaten bir elektronik tabloya kaydetmiş olması mümkündür; Bu durumda, bunun bir kopyasını oluşturmak için araçları kullanabilirsiniz.

Web Programına Bağlan

Her şeyin sorunsuz çalışabilmesi için verilerinizin bir web uygulamasına bağlanması gerekir. Bunun nedeni, yazılımın çevrimiçi veritabanınızdan alınan verileri incelemesidir. Daha sonra, veritabanında bulunan bilgilere dayalı olarak kullanıcılara web sayfaları sağlar. Bağlantı olarak adlandırılan bir şey kullanılarak bağlanır. Bağlantı bağlantısı, işlem için gerekli olan bilgileri içerir. Bu bilgiler, veritabanının adını, sunucunun İnternet Protokolü (IP) adresini, oturum açma kimliğini ve parolayı içerir. Web uygulamasının diğer bileşenleri, veri aramak, mevcut girişleri değiştirmek ve web siteniz için çevrimiçi bir veritabanı oluşturmak için kullanılır.

Web Sitesi Tabanlı Veritabanı Oluşturmanın Faydaları

İş çalışanları, diğer şeylerin yanı sıra ürün envanterleri, müşteri bilgileri ve finansal raporlar hakkında verileri içeren Excel elektronik tabloları ve diğer dosyalarla çalışır. Ardından, doldurulması gereken e-postalar, telefon görüşmeleri ve evraklar da var. Peki, tüm bu verileri daha etkin bir şekilde yönetmek için mi? Bir veritabanı tarafından yönetilen bir web sitesi oluşturun!

Aşağıda, bir bina inşa etmenin bazı faydalarının bir listesi bulunmaktadır:

Gereksiz veri girişini ve yönetimini ortadan kaldırın ve zamandan tasarruf edin. Daha önce elektronik tablolarda veya diğer alanlarda güncellediğiniz bilgileri içeren web sayfalarını manuel olarak ve sıkıcı bir şekilde değiştirmek yerine, ekibinizi bir web sitesi yöneticisi veya iş uzmanı olarak yönetmeye odaklanmak istiyorsunuz.

Web sitesindeki bilgilerin sürekli güncel olduğundan emin olun. Bir müşteri, şirketin web sitesinde yayınlanan iyi bir teklif hakkında bir şirketle iletişime geçtiğinde, bu deneyim daha da rahatsız edici hale gelebilir çünkü teklif ya değiştirilmiş ya da zaten seyrini sürdürmüştür. Tüketicilerinize bu şekilde davranmaya son verin. Yalnızca yakın zamanda güncellenen bilgileri görüntülemek için çevrimiçi veritabanına dayalı web sitenizi bulutunuzla senkronize etmelisiniz.

Veritabanı en iyi uygulamaları

Adım adım oluşturma talimatları her çevrimiçi veritabanı oluşturucu için farklıdır ve aşamalar, bu en iyi uygulamaları daha iyi bir son için kullanabileceğiniz kadar benzerdir. Veritabanı oluşturucuları internette kolayca bulabilirsiniz. Veri modellemesi, veritabanı modellemeyi basitleştirmeye yönelik araçlar olduğundan, veritabanı oluşturucu ile yapılır. Gereksinimlerinize göre herhangi bir veritabanı oluşturucuyu iyi geribildirim ile kullanabilirsiniz.

Mükemmel bir Servis Sağlayıcı Seçin

Mükemmel bir veritabanı sunucusu seçmek çok önemlidir. Göz önünde bulundurmaya değer herhangi bir özelleştirilmiş çevrimiçi veritabanı çözümü, envanterinizin taleplerini ve görünümünü ele alacaktır. Yenilikçi uygulama tasarımları oluşturmak için profesyonelce oluşturulmuş temalara veya araçlara sahip bir veritabanı sunucusu sağlayıcısı seçin. Uygulamaları tasarlamak için araçlar gereklidir.

Güvenliğinize Dikkat Edin

Çevrimiçi veritabanınız, bir yöneticinin kullanıcı kimliği ve parolasıyla birlikte gelir. Güvenlik hatalarını ve herhangi bir bilgi kaybını önlemek için özel veri öğesi erişimi için ekstra kullanıcı kimlikleri ve parolalar oluşturun.

Tablolar isme dayalı olmalıdır

Tüm tablolar isme dayalı olmalıdır. Hangi verileri saklamak istediğinize karar verdikten sonra tablolarınızı oluşturun. Neyin tablo haline geldiğini belirlemenin mükemmel bir yolu, işinizi bir açıklamayla tanımlamaktır; isimler, veritabanınız için tablolarda nelerin saklanması gerektiğini gösterecektir. Tabloları adlandırırken biri tekil, diğeri çoğul olmak üzere iki olasılık vardır. Benim tavsiyem tablolarda isimleri her zaman tekil olarak kullanmanızdır.

asla aşırı bağlanma

Çalışan bir uygulama tasarlamanın en önemli adımı, tablo bağlantılarını bulmaktır. Aynı iki tabloyu aşırı kullanmak, uygulamanızı yönetilemez hale getirebilir. O yüzden her seferinde farklı tablolar yapmakta fayda var. Eşleme tabloları bağlantısı, nasıl kurulmaları gerektiğini görselleştirmeye yardımcı olur.

Kodlamasız Program İçin AppMaster Tarafından Sağlanan Özellikler

Yalnızca prototipler veya minimum uygulanabilir ürünler (MVP'ler) değil, tamamen işlevsel kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturun. Bu amaçla, kodsuz platformumuz aşağıdaki özelliklere ve daha fazlasına sahiptir:



Basit bir sürükle ve bırak arabirimi kullanılarak, karmaşık iş mantığı kolayca yönetilebilir.



Ara katman yazılımı kullanılarak uç noktalar yapılandırılabilir ve API erişimi özelleştirilebilir.



API teknik belgeleri otomatik olarak oluşturulurken süreci gözlemleyin.



Tasarımcılar için uygun olması için programın hem yapısını hem de görünümünü değiştirin.



Önceden hazırlanmış bileşenlerden oluşan bir kitaplıktan ve otomatikleştirilmiş sayfa üretiminden (ekranlardan) yararlanın.



Önceden oluşturulmuş şablonlarla uygulamanızı daha hızlı oluşturun.



iOS ve Android için yerel uygulamalar oluşturun, ardından bunları uygulama pazarlarına dağıtın.



Uygulamayı sunucunuza, AppMaster.io tarafından sağlanan buluta veya istediğiniz başka bir depoya yükleyin.



İkili dosyaları ve kaynak kodunu dışa aktarırsanız, yalnızca platformu kullanmakla sınırlı değilsiniz.



Diğer taraflarca sağlanan kaynaklarla bütünleşin ve modülleri kullanarak işlevsellik ekleyin.

Son düşünceler

Henüz yapmadıysanız ve orada bir hesabınız yoksa AppMaster.io'da bize katılın. Kaydolduktan sonra, 14 günlük ücretsiz deneme süresi size sunulacak ve bu süre zarfında platformun temel özelliklerine erişebileceksiniz. Müşteriler tarafından sağlanan geri bildirimleri görmek için web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Profesyonel düzeyde kod içermeyen bir programın olanaklarını anlayabilecek ve bir programla çalışmanın karmaşıklığını kavrayabileceksiniz. Böylece, programlama yapmadan kolayca çevrimiçi bir veritabanı uygulaması oluşturabilirsiniz.







