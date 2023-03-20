Bulut bilişime olan talep artmaya devam ederken, işletmeler ve geliştiriciler sürekli olarak güvenilir, ölçeklenebilir ve uygun fiyatlı bulut barındırma çözümleri arıyor. DigitalOcean, son yıllarda popülerlik kazanan böyle bir çözümdür.

DigitalOcean, kullanıcılara web uygulamaları oluşturmak ve barındırmak için sanal sunucular, depolama ve ağ kaynakları sağlayan bir bulut bilgi işlem platformudur. Kendisini her büyüklükteki işletme ve geliştirici için çekici bir seçenek haline getiren bir dizi özellik ve avantaj sunarak, kendisini lider bir bulut barındırma hizmeti sağlayıcısı olarak hızla kabul ettirdi.

Bu yazıda, DigitalOcean ne olduğuna, temel özelliklerine ve onu neden bulut barındırma ihtiyaçlarınız için kullanmayı düşünmeniz gerektiğine daha yakından bakacağız. Kullanım kolaylığını, esnekliğini, ölçeklenebilirliğini ve satın alınabilirliğini keşfedeceğiz ve güvenlik ile güvenilirliğe odaklanacağız. Bu makalenin sonunda, DigitalOcean ve bulut barındırma ihtiyaçlarınız için neden mükemmel bir seçim olduğunu daha iyi anlayacaksınız.

DigitalOcean nedir?

DigitalOcean, geliştiricilere uygulamaları dağıtmak, yönetmek ve ölçeklendirmek için kullanımı kolay, esnek ve ölçeklenebilir bir platform sunan lider bir bulut altyapı sağlayıcısıdır. 2011 yılında Ben Uretsky, Moisey Uretsky, Mitch Wainer, Jeff Carr ve Alec Hartman tarafından kurulan DigitalOcean, web altyapısının karmaşıklıklarını basitleştirmeye ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunmaya odaklanıyor. Temel ürün paketi, diğer hizmetlerin yanı sıra sanal sunucuları (Droplet'ler), yönetilen Kubernet'leri ( DigitalOcean Kubernetes), nesne depolamayı (Spaces) ve yönetilen veritabanlarını ( DigitalOcean Yönetilen Veritabanları) içerir.

DigitalOcean'ın çekiciliği, şeffaf fiyatlandırmasında, geliştirici dostu arayüzünde ve yeni başlayanlara, küçük ve orta ölçekli işletmelere ve bireysel geliştiricilere hitap eden kapsamlı dokümantasyon ve öğreticilerde yatmaktadır. DigitalOcean uygun maliyetli, yüksek performanslı ve güvenilir bulut altyapısı sağlayarak bulut hizmetleri pazarında güçlü bir rakip olarak kendini kanıtlamıştır.

DigitalOcean ne için kullanılır?

DigitalOcean, yazılım geliştirmede çeşitli amaçlara hizmet eden, geliştiricilere, yeni başlayanlara ve küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet veren çok yönlü bir bulut platformudur. Birincil kullanım durumları, web uygulaması barındırma, geliştirme ve test ortamları ile veri depolama ve işlemeyi içerir. Geliştiriciler, web uygulamalarını, API'leri ve mikro hizmetleri dağıtmak ve ölçeklendirmek için DigitalOcean'ın sanal sunucularını ( Droplets) kullanır ve düşük gecikme süresi ve yüksek kullanılabilirlik sağlamak için küresel veri merkezi ağından yararlanır. Ek olarak, DigitalOcean'ın yönetilen Kubernetes hizmeti, kapsayıcılı uygulamaların orkestrasyonunu sağlayarak devreye almayı, ölçeklendirmeyi ve yönetimi kolaylaştırır.

Geliştiriciler, veritabanı yönetiminin karmaşıklıklarını ortadan kaldırmak için Yönetilen Veritabanları hizmetini kullanırken görüntüler, videolar ve belgeler gibi statik varlıkları depolamak ve sunmak için DigitalOcean'ın Alanlarından da yararlanabilirler. Ayrıca DigitalOcean, çevik geliştirme ve sürekli entegrasyon iş akışlarını kolaylaştıran, hızlı bir şekilde kurulup kaldırılabilen geliştirme ve test ortamları oluşturmak için bir platform sağlar. DigitalOcean, geliştiricilerin uygulamaları verimli ve etkili bir şekilde oluşturmasına, dağıtmasına ve ölçeklendirmesine olanak tanıyan kapsamlı bir hizmet paketi sunar.

DigitalOcean Damlacık nedir?

DigitalOcean bir Damlacık, şirketin bulut altyapısı üzerinde çalışan bir sanal özel sunucuyu (VPS) ifade eder. Damlacıklar, kullanıcılara uygulamalarını çalıştırmaları veya web sitelerini barındırmaları için CPU, RAM ve depolama dahil olmak üzere özel bilgi işlem kaynakları sağlayan sanallaştırılmış örneklerdir. DigitalOcean'ın Damlacıkları, basitlik, ölçeklenebilirlik ve satın alınabilirlik ile tasarlandı ve bu da onları geliştiriciler ve çeşitli büyüklükteki işletmeler için çekici bir seçim haline getiriyor.

Kullanıcılar, özel gereksinimlerine bağlı olarak Standart, Genel Amaçlı, CPU İçin Optimize Edilmiş ve Bellek İçin Optimize Edilmiş gibi çeşitli Droplet yapılandırmaları arasından seçim yapabilir. Her yapılandırma, yoğun işlem gerektiren uygulamaları çalıştırma, veritabanlarını barındırma veya web trafiğini sunma gibi farklı kullanım durumlarını karşılamak için farklı bir kaynak dengesi sunar. Ek olarak, popüler işletim sistemlerini, uygulamaları veya geliştirme yığınlarını içeren önceden yapılandırılmış görüntüler kullanılarak Droplet'ler oluşturulabilir, bu da kurulum sürecini basitleştirir ve hızlı dağıtıma olanak tanır. DigitalOcean ayrıca kullanıcıların Droplet'lerini daha büyük bir plana yükselterek dikey olarak veya daha fazla bulut sunucusu ekleyerek yatay olarak ölçeklendirmelerini sağlayarak uygulamalarının büyümesini ve esnekliğini kolaylaştırır.

Kullanıcılar DigitalOcean neden seviyor?

Kullanıcılar DigitalOcean diğer bulut sağlayıcılarından ayıran birkaç nedenden dolayı seviyor:

Sadelik : DigitalOcean'ın sezgisel arayüzü ve kolaylaştırılmış kullanıcı deneyimi, geliştiricilerin altyapılarında gezinmesini ve altyapılarını yönetmesini kolaylaştırır. Platform, minimum öğrenme eğrisi sunarak hem yeni hem de deneyimli kullanıcılar için erişilebilir olmasını sağlar.

: DigitalOcean'ın sezgisel arayüzü ve kolaylaştırılmış kullanıcı deneyimi, geliştiricilerin altyapılarında gezinmesini ve altyapılarını yönetmesini kolaylaştırır. Platform, minimum öğrenme eğrisi sunarak hem yeni hem de deneyimli kullanıcılar için erişilebilir olmasını sağlar. Şeffaf fiyatlandırma : DigitalOcean , kullanıcıların gizli ücretler veya karmaşık hesaplamalar olmadan giderleri tahmin etmesine olanak tanıyan basit, uygun maliyetli fiyatlandırmasıyla bilinir. Bu şeffaflık, bütçe öngörülebilirliği gerektiren yeni başlayanlara, küçük ve orta ölçekli işletmelere ve bireysel geliştiricilere hitap ediyor.

: , kullanıcıların gizli ücretler veya karmaşık hesaplamalar olmadan giderleri tahmin etmesine olanak tanıyan basit, uygun maliyetli fiyatlandırmasıyla bilinir. Bu şeffaflık, bütçe öngörülebilirliği gerektiren yeni başlayanlara, küçük ve orta ölçekli işletmelere ve bireysel geliştiricilere hitap ediyor. Geliştirici odağı : DigitalOcean , geliştiriciler düşünülerek oluşturulmuştur ve kapsamlı belgeler, öğreticiler ve öğrenmeyi ve işbirliğini teşvik eden aktif bir topluluk sağlar. Bu kaynaklar, geliştiricilerin beceri setlerini genişletmelerine ve sorunları daha verimli bir şekilde çözmelerine olanak tanır.

: , geliştiriciler düşünülerek oluşturulmuştur ve kapsamlı belgeler, öğreticiler ve öğrenmeyi ve işbirliğini teşvik eden aktif bir topluluk sağlar. Bu kaynaklar, geliştiricilerin beceri setlerini genişletmelerine ve sorunları daha verimli bir şekilde çözmelerine olanak tanır. Performans ve güvenilirlik : DigitalOcean'ın altyapısı, yüksek performanslı ve güvenilir hizmetler sunarak uygulamaların ve web sitelerinin sorunsuz çalışmasını sağlar. Platformun katı hal sürücüsü (SSD) depolaması ve küresel veri merkezi ağı, dünya çapındaki kullanıcılar için düşük gecikme süresi ve yüksek kullanılabilirlik sağlar.

: DigitalOcean'ın altyapısı, yüksek performanslı ve güvenilir hizmetler sunarak uygulamaların ve web sitelerinin sorunsuz çalışmasını sağlar. Platformun katı hal sürücüsü (SSD) depolaması ve küresel veri merkezi ağı, dünya çapındaki kullanıcılar için düşük gecikme süresi ve yüksek kullanılabilirlik sağlar. Ölçeklenebilirlik : DigitalOcean'ın hizmetleri, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre büyümek üzere tasarlanmıştır. Geliştiriciler, daha da fazla esneklik için Yönetilen Veritabanları ve Kubernetes gibi ek hizmetlerden yararlanırken uygulamalarını kolayca dikey veya yatay olarak ölçeklendirebilir.

: DigitalOcean'ın hizmetleri, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre büyümek üzere tasarlanmıştır. Geliştiriciler, daha da fazla esneklik için Yönetilen Veritabanları ve Kubernetes gibi ek hizmetlerden yararlanırken uygulamalarını kolayca dikey veya yatay olarak ölçeklendirebilir. Müşteri desteği : DigitalOcean , kullanıcıların yardım araması için biletleme sistemi, topluluk forumları ve sosyal medya dahil olmak üzere çeşitli kanallarla duyarlı ve bilgili müşteri desteği sunar.

: , kullanıcıların yardım araması için biletleme sistemi, topluluk forumları ve sosyal medya dahil olmak üzere çeşitli kanallarla duyarlı ve bilgili müşteri desteği sunar. Önceden yapılandırılmış görüntüler : DigitalOcean , işletim sistemleri, geliştirme yığınları ve uygulamalar gibi önceden oluşturulmuş görüntüler sağlayarak kullanıcıların kendi özel gereksinimlerine göre uyarlanmış Droplet'leri hızlı bir şekilde dağıtmasına olanak tanır.

Bu faktörler, birçok kullanıcının takdir ettiği ve güvendiği, geliştirici dostu, uygun maliyetli ve güvenilir bir bulut altyapı sağlayıcısı oluşturmak için bir araya gelir.

DigitalOcean eksileri

DigitalOcean birçok geliştirici ve işletme için popüler bir seçim olsa da, bazı sınırlamalarını veya dezavantajlarını göz önünde bulundurmak önemlidir:

Sınırlı gelişmiş özellikler : AWS , Azure veya Google Cloud gibi daha büyük bulut sağlayıcılarıyla karşılaştırıldığında DigitalOcean , karmaşık altyapı gereksinimleri olan kuruluşlar için bir kısıtlama olabilecek farklı bir gelişmiş özellik veya hizmet yelpazesi sunabilir.

: , veya gibi daha büyük bulut sağlayıcılarıyla karşılaştırıldığında , karmaşık altyapı gereksinimleri olan kuruluşlar için bir kısıtlama olabilecek farklı bir gelişmiş özellik veya hizmet yelpazesi sunabilir. Daha küçük ekosistem : DigitalOcean'ın pazar yeri ve entegrasyon seçenekleri, daha önde gelen bulut sağlayıcıları tarafından sunulanlar kadar kapsamlı olmayabilir ve bu da kullanıcılar için mevcut üçüncü taraf araçlarını ve hizmetlerini potansiyel olarak sınırlayabilir.

: DigitalOcean'ın pazar yeri ve entegrasyon seçenekleri, daha önde gelen bulut sağlayıcıları tarafından sunulanlar kadar kapsamlı olmayabilir ve bu da kullanıcılar için mevcut üçüncü taraf araçlarını ve hizmetlerini potansiyel olarak sınırlayabilir. Yerleşik DDoS koruması yok : Bazı rakiplerinden farklı olarak DigitalOcean , kullanıcıları saldırılara karşı daha savunmasız bırakabilecek yerleşik dağıtılmış hizmet reddi ( DDoS ) koruması sağlamaz.

: Bazı rakiplerinden farklı olarak , kullanıcıları saldırılara karşı daha savunmasız bırakabilecek yerleşik dağıtılmış hizmet reddi ( ) koruması sağlamaz. Nesne depolaması için hizmet düzeyi sözleşmesi ( SLA ) yok : DigitalOcean'ın nesne depolama hizmeti Spaces, diğer bulut sağlayıcılarının benzer tekliflerinin aksine bir SLA ile gelmiyor. Bu SLA eksikliği, depolama ihtiyaçları için garantili çalışma süresi ve performansa ihtiyaç duyan kullanıcıları ilgilendirebilir.

: DigitalOcean'ın nesne depolama hizmeti Spaces, diğer bulut sağlayıcılarının benzer tekliflerinin aksine bir ile gelmiyor. Bu eksikliği, depolama ihtiyaçları için garantili çalışma süresi ve performansa ihtiyaç duyan kullanıcıları ilgilendirebilir. Yerel veritabanı yedeği yok : DigitalOcean'ın Yönetilen Veritabanları hizmeti, kullanıcıların veritabanı yedeklerini manuel olarak oluşturmasını ve yönetmesini gerektiren yerleşik bir yedekleme çözümü sunmaz.

: DigitalOcean'ın Yönetilen Veritabanları hizmeti, kullanıcıların veritabanı yedeklerini manuel olarak oluşturmasını ve yönetmesini gerektiren yerleşik bir yedekleme çözümü sunmaz. Sınırlı coğrafi kapsam : DigitalOcean'ın küresel veri merkezi ağı genişlemesine rağmen, daha büyük bulut sağlayıcılarına kıyasla erişimi hala sınırlıdır. Bu sınırlama, DigitalOcean şu anda hizmet vermediği belirli bölgelerde veri merkezlerine ihtiyaç duyan kullanıcıları etkileyebilir.

: DigitalOcean'ın küresel veri merkezi ağı genişlemesine rağmen, daha büyük bulut sağlayıcılarına kıyasla erişimi hala sınırlıdır. Bu sınırlama, şu anda hizmet vermediği belirli bölgelerde veri merkezlerine ihtiyaç duyan kullanıcıları etkileyebilir. Destek seçenekleri : DigitalOcean duyarlı müşteri desteği sunarken, temel destek katmanları bazı rakiplerinden daha yavaş yanıt verebilir. Daha hızlı destek yanıt sürelerine ihtiyaç duyan kullanıcılar, ücretli bir destek planı seçmelidir.

DigitalOcean potansiyel bir bulut altyapı sağlayıcısı olarak değerlendirirken, özellikle özel veya gelişmiş gereksinimleri olan işletmeler için bu dezavantajlar göz önünde bulundurulmalıdır.

DigitalOcean profesyonelleri

DigitalOcean onu geliştiriciler ve küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında popüler bir seçim haline getiren çeşitli avantajlar sunar:

Kullanım kolaylığı : DigitalOcean'ın kullanıcı dostu arayüzü ve sezgisel tasarımı, bulut altyapısı yönetimini basitleştirerek, tüm deneyim seviyelerindeki geliştiricilerin kaynaklarında gezinmesini ve kaynaklarını kontrol etmesini kolaylaştırır.

: DigitalOcean'ın kullanıcı dostu arayüzü ve sezgisel tasarımı, bulut altyapısı yönetimini basitleştirerek, tüm deneyim seviyelerindeki geliştiricilerin kaynaklarında gezinmesini ve kaynaklarını kontrol etmesini kolaylaştırır. Geliştirici odaklı : Kapsamlı belgeler, öğreticiler ve öğrenmeyi ve işbirliğini destekleyen aktif bir topluluk sunan platform, geliştiriciler için özel olarak tasarlanmıştır. Geliştirici gereksinimlerine bu şekilde odaklanma, kullanıcıların becerilerini geliştirmelerine ve sorunları verimli bir şekilde çözmelerine yardımcı olur.

: Kapsamlı belgeler, öğreticiler ve öğrenmeyi ve işbirliğini destekleyen aktif bir topluluk sunan platform, geliştiriciler için özel olarak tasarlanmıştır. Geliştirici gereksinimlerine bu şekilde odaklanma, kullanıcıların becerilerini geliştirmelerine ve sorunları verimli bir şekilde çözmelerine yardımcı olur. Şeffaf fiyatlandırma : DigitalOcean , gizli ücretler veya karmaşık hesaplamalar içermeyen basit ve rekabetçi fiyatlandırma yapısıyla bilinir. Bu şeffaflık, bulut altyapıları için öngörülebilir maliyetlere ihtiyaç duyanlara hitap ediyor.

: , gizli ücretler veya karmaşık hesaplamalar içermeyen basit ve rekabetçi fiyatlandırma yapısıyla bilinir. Bu şeffaflık, bulut altyapıları için öngörülebilir maliyetlere ihtiyaç duyanlara hitap ediyor. Performans ve güvenilirlik : DigitalOcean uygulamaların ve web sitelerinin sorunsuz çalışmasını sağlayan yüksek performanslı, güvenilir hizmetler sunar. Katı hal sürücüsü (SSD) depolama ve küresel bir veri merkezi ağının kullanımı, dünyanın her yerindeki kullanıcılar için düşük gecikme süresi ve yüksek kullanılabilirlik sağlar.

: uygulamaların ve web sitelerinin sorunsuz çalışmasını sağlayan yüksek performanslı, güvenilir hizmetler sunar. Katı hal sürücüsü (SSD) depolama ve küresel bir veri merkezi ağının kullanımı, dünyanın her yerindeki kullanıcılar için düşük gecikme süresi ve yüksek kullanılabilirlik sağlar. Ölçeklenebilirlik : DigitalOcean'ın hizmetleri, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre ölçeklendirilerek uygulamaların dikey veya yatay olarak büyümesine olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. Yönetilen Veritabanları ve Kubernet'ler gibi platformun ek hizmetleri daha da fazla esneklik ve ölçeklenebilirlik sağlar.

: DigitalOcean'ın hizmetleri, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre ölçeklendirilerek uygulamaların dikey veya yatay olarak büyümesine olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. Yönetilen Veritabanları ve Kubernet'ler gibi platformun ek hizmetleri daha da fazla esneklik ve ölçeklenebilirlik sağlar. Önceden yapılandırılmış görüntüler : Kullanıcılar, popüler işletim sistemleri, uygulamalar ve geliştirme yığınları dahil olmak üzere önceden oluşturulmuş görüntüleri kullanarak Droplet'leri hızla dağıtabilir. Bu özellik, kurulum sürecini hızlandırır ve altyapı yönetimini basitleştirir.

: Kullanıcılar, popüler işletim sistemleri, uygulamalar ve geliştirme yığınları dahil olmak üzere önceden oluşturulmuş görüntüleri kullanarak Droplet'leri hızla dağıtabilir. Bu özellik, kurulum sürecini hızlandırır ve altyapı yönetimini basitleştirir. Müşteri desteği : DigitalOcean , biletleme sistemi, topluluk forumları ve sosyal medya dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla bilgili ve duyarlı müşteri desteği sunar.

: , biletleme sistemi, topluluk forumları ve sosyal medya dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla bilgili ve duyarlı müşteri desteği sunar. AppMaster Tarafından Oluşturulan Uygulamaların Zahmetsiz Dağıtımı : DigitalOcean'ın altyapısı, AppMaster kullanılarak oluşturulan uygulamaların zahmetsiz dağıtımını ve barındırılmasını destekler. Bu uyumluluk, kullanıcıların AppMaster tarafından oluşturulan uygulamaları için en uygun kullanıcı deneyimini sağlamak üzere DigitalOcean'ın performansından, ölçeklenebilirliğinden ve güvenilirliğinden yararlanmasını sağlar. İki platform arasındaki sinerji, geliştirme sürecini basitleştirerek kullanıcıların uygulamalarını oluşturmaya ve iyileştirmeye konsantre olmalarını sağlar.

Bu profesyoneller, DigitalOcean geliştirici dostu, uygun maliyetli ve güvenilir bir bulut altyapı sağlayıcısı arayan geliştiriciler ve işletmeler için çekici bir seçenek haline getiriyor.

DigitalOcean ve Diğer Bulut Sağlayıcıları

DigitalOcean Amazon Web Services ( AWS), Microsoft Azure ve Google Cloud Platform (GCP) gibi diğer bulut sağlayıcılarıyla karşılaştırırken çeşitli faktörler her sağlayıcıyı farklı kılar. DigitalOcean sadeliği, geliştirici merkezli yaklaşımı ve şeffaf fiyatlandırmasıyla öne çıkıyor. Kullanıcı dostu arayüzü ve kapsamlı dokümantasyonu, yeni başlayanlar, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve basit bir bulut altyapı platformu arayan bireysel geliştiriciler için onu çekici bir seçim haline getiriyor. Dahası, DigitalOcean'ın rekabetçi ve öngörülebilir fiyatlandırma yapısı, bütçe kısıtlamaları olan veya maliyet şeffaflığı tercih edenlere hitap eder.

Ancak AWS, Azure ve GCP gibi daha büyük bulut sağlayıcıları, karmaşık altyapı gereksinimleri olan kuruluşlar için çok önemli olabilecek daha geniş bir hizmet yelpazesi ve daha gelişmiş özellikler sunar. Bu sağlayıcılar ayrıca, daha büyük ölçekte faaliyet gösteren veya belirli bölgesel ihtiyaçlara sahip kuruluşlara fayda sağlayabilecek daha kapsamlı bir üçüncü taraf entegrasyonları, ortaklıkları ve küresel veri merkezleri ağına sahiptir.

DigitalOcean ve diğer bulut sağlayıcıları arasındaki seçim büyük ölçüde kullanıcının ihtiyaçlarına, kaynaklarına ve tercihlerine bağlıdır. DigitalOcean basitlik, geliştirici dostu olma ve maliyet şeffaflığı konularında üstündür. Aynı zamanda, daha büyük bulut sağlayıcıları, daha karmaşık veya kurumsal düzeyde gereksinimlere göre uyarlanmış daha geniş bir hizmet yelpazesi, gelişmiş özellikler ve kapsamlı ekosistemler sunar.

Çözüm

Sonuç olarak, DigitalOcean sadeliği, geliştirici merkezli yaklaşımı ve şeffaf fiyatlandırması sayesinde kendisini popüler bir bulut altyapı sağlayıcısı olarak kabul ettirmiştir. Kullanıcı dostu arayüzü, güçlü belgeleri ve özel hizmetleri, basit, uygun maliyetli ve güvenilir bir platform arayan yeni başlayanlara, küçük ve orta ölçekli işletmelere ve bireysel geliştiricilere hitap eder.

DigitalOcean, AWS, Azure ve GCP gibi daha büyük sağlayıcılardan farklı gelişmiş özellikler ve kapsamlı bir ekosistem sunsa da kullanım kolaylığına ve bütçe öngörülebilirliğine öncelik veren kullanıcılar için çekici bir alternatif sunar. Geliştiriciler ve işletmeler, her bir bulut sağlayıcısının benzersiz tekliflerini anlayarak, uygulamalarını ve altyapı ihtiyaçlarını desteklemek için doğru platformu seçerken bilinçli kararlar verebilir ve başarılı ve sürdürülebilir bir bulut deneyimi sağlayabilir.