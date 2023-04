Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na chmurę obliczeniową, firmy i programiści stale poszukują niezawodnych, skalowalnych i niedrogich rozwiązań hostingowych w chmurze. DigitalOcean jest jednym z takich rozwiązań, które w ostatnich latach zyskuje na popularności.

DigitalOcean Jest to platforma cloud computing, która zapewnia użytkownikom wirtualne serwery, pamięć masową i zasoby sieciowe do budowania i hostowania aplikacji internetowych. Szybko zyskała pozycję wiodącego dostawcy usług hostingowych w chmurze, oferując szereg funkcji i korzyści, które sprawiają, że jest to atrakcyjna opcja dla firm i deweloperów każdej wielkości.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym jest DigitalOcean, jego kluczowym funkcjom i dlaczego warto rozważyć wykorzystanie go do swoich potrzeb w zakresie hostingu w chmurze. Zbadamy łatwość użycia, elastyczność, skalowalność i przystępną cenę oraz skupimy się na bezpieczeństwie i niezawodności. Pod koniec tego artykułu lepiej zrozumiesz DigitalOcean i dlaczego jest to doskonały wybór dla Twoich potrzeb w zakresie hostingu w chmurze.

Czym jest DigitalOcean?

DigitalOcean jest wiodącym dostawcą infrastruktury chmury, oferującym programistom łatwą w użyciu, elastyczną i skalowalną platformę do wdrażania, zarządzania i skalowania aplikacji. Założona w 2011 roku przez Bena Uretsky'ego, Moiseya Uretsky'ego, Mitcha Wainera, Jeffa Carra i Aleca Hartmana, firma DigitalOcean skupia się na upraszczaniu zawiłości infrastruktury internetowej i oferowaniu intuicyjnej obsługi. Jego podstawowy zestaw produktów obejmuje serwery wirtualne (Droplets), zarządzane Kubernetes (DigitalOcean Kubernetes), przechowywania obiektów (Spaces) i zarządzane bazy danych (DigitalOcean Managed Databases), wśród innych usług.

Atrakcyjność DigitalOcean polega na przejrzystych cenach, przyjaznym interfejsie dla deweloperów oraz obszernej dokumentacji i samouczkach, które zaspokajają potrzeby startupów, małych i średnich firm oraz indywidualnych deweloperów. DigitalOcean stał się silnym konkurentem na rynku usług w chmurze, dostarczając efektywną kosztowo, wydajną i niezawodną infrastrukturę chmurową.

Do czego służy DigitalOcean?

DigitalOcean to wszechstronna platforma chmurowa, która służy do różnych celów w rozwoju oprogramowania, obsługując deweloperów, startupy oraz małe i średnie firmy. Jego główne przypadki użycia to hosting aplikacji internetowych, środowiska programistyczne i testowe oraz przechowywanie i przetwarzanie danych. Programiści korzystają z serwerów wirtualnych DigitalOcean (Droplets) do wdrażania i skalowania aplikacji internetowych, API i mikrousług, wykorzystując globalną sieć centrów danych, aby zapewnić niskie opóźnienia i wysoką dostępność. Dodatkowo, zarządzana usługa DigitalOcean Kubernetes umożliwia orkiestrację skonteneryzowanych aplikacji, usprawniając wdrożenie, skalowanie i zarządzanie.

Programiści mogą również skorzystać z DigitalOcean's Spaces do przechowywania i serwowania statycznych aktywów, takich jak obrazy, filmy i dokumenty, a także skorzystać z usługi Managed Databases, aby odciążyć skomplikowaną administrację bazami danych. Ponadto, DigitalOcean zapewnia platformę do tworzenia środowisk programistycznych i testowych, które mogą być szybko uruchamiane i likwidowane, ułatwiając zwinny rozwój i ciągłą integrację. DigitalOcean oferuje kompleksowy pakiet usług, który pozwala programistom budować, wdrażać i skalować aplikacje wydajnie i skutecznie.

Co to jest Droplet w DigitalOcean?

Droplet w DigitalOcean odnosi się do wirtualnego serwera prywatnego (VPS), który działa na infrastrukturze chmury firmy. Droplety to w zasadzie zwirtualizowane instancje, które zapewniają użytkownikom dedykowane zasoby obliczeniowe, w tym CPU, RAM, i pamięć masową, aby uruchomić swoje aplikacje lub hostować swoje strony internetowe. DigitalOcean's Droplets są zaprojektowane z prostotą, skalowalnością i przystępną ceną, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla programistów i firm różnej wielkości.

W zależności od konkretnych wymagań, użytkownicy mogą wybierać spośród różnych konfiguracji Droplet, takich jak Standard, General Purpose, CPU-Optimized i Memory-Optimized. Każda konfiguracja oferuje inny bilans zasobów, aby zaspokoić różne przypadki użycia, takie jak uruchamianie aplikacji wymagających dużej mocy obliczeniowej, hosting baz danych lub obsługa ruchu internetowego. Dodatkowo, Droplety mogą być tworzone przy użyciu wstępnie skonfigurowanych obrazów, które zawierają popularne systemy operacyjne, aplikacje lub stosy programistyczne, upraszczając proces konfiguracji i umożliwiając szybkie wdrożenie. DigitalOcean umożliwia również użytkownikom skalowanie Dropletów w pionie poprzez aktualizację do większego planu lub w poziomie poprzez dodanie większej liczby instancji, ułatwiając wzrost i elastyczność ich aplikacji.

Dlaczego użytkownicy kochają DigitalOcean?

Użytkownicy kochają DigitalOcean z kilku powodów, które odróżniają go od innych dostawców chmury:

Prostota : Intuicyjny interfejs DigitalOcean i usprawnione doświadczenie użytkownika ułatwiają deweloperom nawigację i zarządzanie infrastrukturą. Platforma oferuje minimalną krzywą uczenia się, dzięki czemu jest dostępna zarówno dla nowych, jak i doświadczonych użytkowników.

: Intuicyjny interfejs DigitalOcean i usprawnione doświadczenie użytkownika ułatwiają deweloperom nawigację i zarządzanie infrastrukturą. Platforma oferuje minimalną krzywą uczenia się, dzięki czemu jest dostępna zarówno dla nowych, jak i doświadczonych użytkowników. Przejrzyste ceny : DigitalOcean jest znany z prostego, opłacalnego cennika, pozwalającego użytkownikom przewidzieć wydatki bez ukrytych opłat lub skomplikowanych obliczeń. Ta przejrzystość przemawia do startupów, małych i średnich firm oraz indywidualnych deweloperów, którzy wymagają przewidywalności budżetu.

: jest znany z prostego, opłacalnego cennika, pozwalającego użytkownikom przewidzieć wydatki bez ukrytych opłat lub skomplikowanych obliczeń. Ta przejrzystość przemawia do startupów, małych i średnich firm oraz indywidualnych deweloperów, którzy wymagają przewidywalności budżetu. Koncentracja na programistach: DigitalOcean jest tworzony z myślą o programistach, zapewniając obszerną dokumentację, samouczki i aktywną społeczność, która sprzyja nauce i współpracy. Dzięki tym zasobom programiści mogą poszerzać swoje umiejętności i skuteczniej rozwiązywać problemy.

na programistach: jest tworzony z myślą o programistach, zapewniając obszerną dokumentację, samouczki i aktywną społeczność, która sprzyja nauce i współpracy. Dzięki tym zasobom programiści mogą poszerzać swoje umiejętności i skuteczniej rozwiązywać problemy. Wydajność i niezawodność : Infrastruktura DigitalOcean zapewnia wysoką wydajność i niezawodność usług, zapewniając płynne działanie aplikacji i stron internetowych. Pamięć masowa SSD i globalna sieć centrów danych zapewniają niskie opóźnienia i wysoką dostępność dla użytkowników na całym świecie.

: Infrastruktura DigitalOcean zapewnia wysoką wydajność i niezawodność usług, zapewniając płynne działanie aplikacji i stron internetowych. Pamięć masowa SSD i globalna sieć centrów danych zapewniają niskie opóźnienia i wysoką dostępność dla użytkowników na całym świecie. Skalowalność : Usługi DigitalOcean są zaprojektowane tak, aby rosły wraz z potrzebami użytkowników. Programiści mogą łatwo skalować swoje aplikacje w pionie lub poziomie, wykorzystując dodatkowe usługi, takie jak Managed Databases i Kubernetes, aby uzyskać jeszcze większą elastyczność.

: Usługi DigitalOcean są zaprojektowane tak, aby rosły wraz z potrzebami użytkowników. Programiści mogą łatwo skalować swoje aplikacje w pionie lub poziomie, wykorzystując dodatkowe usługi, takie jak Managed Databases i Kubernetes, aby uzyskać jeszcze większą elastyczność. Obsługa klienta: DigitalOcean oferuje szybką i kompetentną obsługę klienta, z różnymi kanałami, w których użytkownicy mogą szukać pomocy, w tym system biletowy, fora społecznościowe i media społecznościowe.

klienta: oferuje szybką i kompetentną obsługę klienta, z różnymi kanałami, w których użytkownicy mogą szukać pomocy, w tym system biletowy, fora społecznościowe i media społecznościowe. Wstępnie skonfigurowane obrazy: DigitalOcean zapewnia wstępnieskonfigurowane obrazy, takie jak systemy operacyjne, stosy programistyczne i aplikacje, umożliwiając użytkownikom szybkie wdrożenie Dropletów dostosowanych do ich konkretnych wymagań.

Te czynniki łączą się, aby stworzyć przyjaznego dla programistów, opłacalnego i niezawodnego dostawcę infrastruktury chmury, który wielu użytkowników zaczęło doceniać i ufać.

DigitalOcean cons

Chociaż DigitalOcean jest popularnym wyborem dla wielu programistów i firm, konieczne jest rozważenie niektórych jego ograniczeń lub wad:

Ograniczone zaawansowane funkcje : W porównaniu do większych dostawców chmury, takich jak. AWS , Azure , lub Google Cloud , DigitalOcean może oferować inny zakres zaawansowanych funkcji lub usług, co może być ograniczeniem dla przedsiębiorstw o złożonych potrzebach infrastrukturalnych.

: W porównaniu do większych dostawców chmury, takich jak. , , lub , może oferować inny zakres zaawansowanych funkcji lub usług, co może być ograniczeniem dla przedsiębiorstw o złożonych potrzebach infrastrukturalnych. Mniejszy ekosystem : Rynek DigitalOcean i opcje integracji mogą nie być tak obszerne, jak te oferowane przez bardziej znanych dostawców chmury, potencjalnie ograniczając dostępne narzędzia i usługi stron trzecich dla użytkowników.

: Rynek DigitalOcean i opcje integracji mogą nie być tak obszerne, jak te oferowane przez bardziej znanych dostawców chmury, potencjalnie ograniczając dostępne narzędzia i usługi stron trzecich dla użytkowników. Brak wbudowanej ochrony DDoS : W przeciwieństwie do niektórych konkurentów, DigitalOcean nie zapewnia wbudowanej ochrony distributed denial-of-service ( DDoS ), co może pozostawić użytkowników bardziej podatnymi na ataki.

W przeciwieństwie do niektórych konkurentów, nie zapewnia wbudowanej ochrony distributed denial-of-service ( ), co może pozostawić użytkowników bardziej podatnymi na ataki. Brak umowy o poziomie usług ( SLA ) dla przechowywania obiektów : Usługa przechowywania obiektów DigitalOcean, Spaces, nie jest dostarczana z SLA , w przeciwieństwie do podobnych ofert innych dostawców chmury. Ten brak SLA może niepokoić użytkowników, którzy wymagają gwarantowanego czasu pracy i wydajności dla swoich potrzeb przechowywania danych.

: Usługa przechowywania obiektów DigitalOcean, Spaces, nie jest dostarczana z , w przeciwieństwie do podobnych ofert innych dostawców chmury. Ten brak może niepokoić użytkowników, którzy wymagają gwarantowanego czasu pracy i wydajności dla swoich potrzeb przechowywania danych. Brak natywnej kopii zapasowej bazy danych : Usługa DigitalOcean's Managed Databases nie oferuje wbudowanego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych, wymagając od użytkowników ręcznego tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi baz danych.

: Usługa DigitalOcean's Managed Databases nie oferuje wbudowanego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych, wymagając od użytkowników ręcznego tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi baz danych. Ograniczony zasięg geograficzny : Chociaż globalna sieć centrów danych DigitalOcean rozwija się, jej zasięg jest nadal ograniczony w porównaniu z większymi dostawcami chmury. To ograniczenie może mieć wpływ na użytkowników, którzy wymagają centrów danych w określonych regionach, których DigitalOcean obecnie nie obsługuje.

: Chociaż globalna sieć centrów danych DigitalOcean rozwija się, jej zasięg jest nadal ograniczony w porównaniu z większymi dostawcami chmury. To ograniczenie może mieć wpływ na użytkowników, którzy wymagają centrów danych w określonych regionach, których obecnie nie obsługuje. Opcje wsparcia: Chociaż DigitalOcean oferuje responsywną pomoc techniczną dla klientów, ich podstawowy poziom wsparcia może reagować wolniej niż niektórzy konkurenci. Użytkownicy, którzy wymagają szybszego czasu reakcji wsparcia, muszą zdecydować się na płatny plan wsparcia.

Te wady należy rozważyć przy ocenie DigitalOcean jako potencjalnego dostawcy infrastruktury chmury, szczególnie dla firm o specjalistycznych lub zaawansowanych wymaganiach.

DigitalOcean zalety

DigitalOcean oferuje kilka zalet, które sprawiają, że jest popularnym wyborem wśród programistów oraz małych i średnich firm:

Łatwość obsługi : Przyjazny dla użytkownika interfejs i intuicyjny projekt DigitalOcean upraszczają zarządzanie infrastrukturą chmurową, ułatwiając deweloperom wszystkich poziomów doświadczenia nawigację i kontrolę zasobów.

: Przyjazny dla użytkownika interfejs i intuicyjny projekt DigitalOcean upraszczają zarządzanie infrastrukturą chmurową, ułatwiając deweloperom wszystkich poziomów doświadczenia nawigację i kontrolę zasobów. Skoncentrowany na dewel operach: Platforma jest dostosowana do programistów, oferując obszerną dokumentację, samouczki i aktywną społeczność, która promuje naukę i współpracę. To skupienie się na potrzebach programistów pomaga użytkownikom rozwijać swoje umiejętności i skutecznie rozwiązywać problemy.

operach: Platforma jest dostosowana do programistów, oferując obszerną dokumentację, samouczki i aktywną społeczność, która promuje naukę i współpracę. To skupienie się na potrzebach programistów pomaga użytkownikom rozwijać swoje umiejętności i skutecznie rozwiązywać problemy. Przejrzyste ceny : DigitalOcean jest znana z prostej i konkurencyjnej struktury cenowej, bez ukrytych opłat i skomplikowanych obliczeń. Ta przejrzystość przemawia do tych, którzy wymagają przewidywalnych kosztów dla swojej infrastruktury chmury.

: jest znana z prostej i konkurencyjnej struktury cenowej, bez ukrytych opłat i skomplikowanych obliczeń. Ta przejrzystość przemawia do tych, którzy wymagają przewidywalnych kosztów dla swojej infrastruktury chmury. Wydajność i niezawodność : DigitalOcean zapewnia wysoką wydajność i niezawodność usług, zapewniając płynne działanie aplikacji i stron internetowych. Wykorzystanie pamięci masowej SSD (solid-state drive) i globalnej sieci centrum danych przyczynia się do niskich opóźnień i wysokiej dostępności dla użytkowników na całym świecie.

: zapewnia wysoką wydajność i niezawodność usług, zapewniając płynne działanie aplikacji i stron internetowych. Wykorzystanie pamięci masowej SSD (solid-state drive) i globalnej sieci centrum danych przyczynia się do niskich opóźnień i wysokiej dostępności dla użytkowników na całym świecie. Skalowalność : Usługi DigitalOcean są zaprojektowane tak, aby skalować się z potrzebami użytkowników, umożliwiając aplikacjom wzrost w pionie lub poziomie. Dodatkowe usługi platformy, takie jak Managed Databases i Kubernetes, zapewniają jeszcze większą elastyczność i skalowalność.

: Usługi DigitalOcean są zaprojektowane tak, aby skalować się z potrzebami użytkowników, umożliwiając aplikacjom wzrost w pionie lub poziomie. Dodatkowe usługi platformy, takie jak Managed Databases i Kubernetes, zapewniają jeszcze większą elastyczność i skalowalność. Wstępnie skonfigurowane obrazy : Użytkownicy mogą szybko wdrożyć Droplety za pomocą wstępnie skonfigurowanych obrazów, w tym popularnych systemów operacyjnych, aplikacji i stosów programistycznych. Ta funkcja przyspiesza proces konfiguracji i upraszcza zarządzanie infrastrukturą.

: Użytkownicy mogą szybko wdrożyć Droplety za pomocą wstępnie skonfigurowanych obrazów, w tym popularnych systemów operacyjnych, aplikacji i stosów programistycznych. Ta funkcja przyspiesza proces konfiguracji i upraszcza zarządzanie infrastrukturą. Wsparcie klienta: DigitalOcean oferuje kompetentne i szybkie wsparcie klienta poprzez różne kanały, w tym system zgłoszeń, fora społecznościowe i media społecznościowe.

klienta: oferuje kompetentne i szybkie wsparcie klienta poprzez różne kanały, w tym system zgłoszeń, fora społecznościowe i media społecznościowe. Bezproblemowe wdrażanie aplikacji generowanych przez AppMasterów: Infrastruktura DigitalOcean obsługuje bezproblemowe wdrażanie i hosting aplikacji utworzonych za pomocą AppMaster. Ta kompatybilność pozwala użytkownikom wykorzystać wydajność, skalowalność i niezawodność DigitalOcean, aby zapewnić optymalne doświadczenie użytkownika dla swoich aplikacji wygenerowanych przez AppMaster. Synergia pomiędzy obiema platformami upraszcza proces rozwoju, pozwalając użytkownikom skupić się na budowaniu i udoskonalaniu swoich aplikacji.

Te zalety sprawiają, że DigitalOcean jest atrakcyjnym wyborem dla programistów i firm poszukujących przyjaznego dla programistów, opłacalnego i niezawodnego dostawcy infrastruktury w chmurze.

DigitalOcean W porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze

Porównując DigitalOcean z innymi dostawcami usług w chmurze, takimi jak Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, czy Google Cloud Platform (GCP), można wyróżnić kilka czynników. DigitalOcean wyróżnia się prostotą, podejściem ukierunkowanym na programistów i przejrzystymi cenami. Przyjazny interfejs i obszerna dokumentacja sprawiają, że jest to atrakcyjny wybór dla startupów, małych i średnich firm oraz indywidualnych programistów, którzy szukają prostej platformy infrastruktury chmurowej. Co więcej, konkurencyjna i przewidywalna struktura cenowa DigitalOcean jest skierowana do osób z ograniczeniami budżetowymi lub preferujących przejrzystość kosztów.

Jednak więksi dostawcy chmury, tacy jak AWS, Azure i GCP oferują szerszy zakres usług i bardziej zaawansowane funkcje, które mogą być kluczowe dla przedsiębiorstw o złożonych wymaganiach infrastrukturalnych. Dostawcy ci mają również bardziej rozbudowany ekosystem integracji stron trzecich, partnerstwa i globalną sieć centrów danych, co może być korzystne dla organizacji działających na większą skalę lub mających specyficzne potrzeby regionalne.

Wybór pomiędzy DigitalOcean a innymi dostawcami usług w chmurze zależy w dużej mierze od potrzeb, zasobów i preferencji użytkownika. DigitalOcean wyróżnia się prostotą, przyjaznością dla programistów i przejrzystością kosztów. Jednocześnie więksi dostawcy usług w chmurze oferują szerszy zakres usług, zaawansowane funkcje i rozbudowane ekosystemy dostosowane do bardziej złożonych lub korporacyjnych wymagań.

Podsumowanie

Podsumowując, DigitalOcean zyskał pozycję popularnego dostawcy infrastruktury chmury dzięki swojej prostocie, podejściu skoncentrowanemu na deweloperach i przejrzystym cenom. Jego przyjazny dla użytkownika interfejs, solidna dokumentacja i dostosowane usługi zaspokajają potrzeby startupów, małych i średnich firm oraz indywidualnych programistów poszukujących prostej, opłacalnej i niezawodnej platformy.

Chociaż DigitalOcean może oferować inne zaawansowane funkcje i rozbudowany ekosystem niż więksi dostawcy, tacy jak AWS, Azure i GCP, stanowi atrakcyjną alternatywę dla użytkowników, którzy stawiają na łatwość obsługi i przewidywalność budżetu. Dzięki zrozumieniu unikalnej oferty każdego dostawcy chmury, programiści i firmy mogą podejmować świadome decyzje przy wyborze odpowiedniej platformy do obsługi swoich aplikacji i potrzeb infrastrukturalnych, zapewniając udane i trwałe doświadczenie w chmurze.