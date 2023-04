Como a procura de cloud computing continua a crescer, as empresas e os programadores estão constantemente à procura de soluções de cloud hosting fiáveis, escaláveis e acessíveis. DigitalOcean é uma dessas soluções que tem vindo a ganhar popularidade nos últimos anos.

DigitalOcean é uma plataforma de cloud computing que fornece aos utilizadores servidores virtuais, armazenamento, e recursos de rede para construir e alojar aplicações web. Estabeleceu-se rapidamente como fornecedor líder de serviços de alojamento em nuvem, oferecendo uma gama de características e benefícios que a tornam uma opção atractiva para empresas e programadores de todas as dimensões.

Neste artigo, vamos analisar mais de perto o que é DigitalOcean, as suas principais características, e porque deve considerar a sua utilização para as suas necessidades de alojamento na nuvem. Iremos explorar a sua facilidade de utilização, flexibilidade, escalabilidade, e acessibilidade e concentrar-nos-emos na segurança e fiabilidade. No final deste artigo, compreenderá melhor DigitalOcean e porque é uma excelente escolha para as suas necessidades de alojamento em cloud hosting.

O que é DigitalOcean?

DigitalOcean é um fornecedor líder de infra-estruturas de cloud hosting que oferece aos programadores uma plataforma fácil de usar, flexível e escalável para a implementação, gestão e escalabilidade de aplicações. Criada em 2011 por Ben Uretsky, Moisey Uretsky, Mitch Wainer, Jeff Carr, e Alec Hartman, DigitalOcean centra-se na simplificação das complexidades da infra-estrutura web e na oferta de uma experiência de utilizador intuitiva. O seu núcleo de produtos inclui servidores virtuais (Droplets), Kubernetes geridos (DigitalOcean Kubernetes), armazenamento de objectos (Spaces), e bases de dados geridas (DigitalOcean Managed Databases), entre outros serviços.

O apelo da DigitalOcean reside no seu preço transparente, interface amigável para o programador, e extensa documentação e tutoriais, que servem para startups, pequenas e médias empresas, e programadores individuais. DigitalOcean estabeleceu-se como um forte concorrente no mercado de serviços na nuvem, fornecendo infra-estruturas na nuvem rentáveis, de alto desempenho, e fiáveis.

Para que é utilizada a DigitalOcean?

DigitalOcean é uma plataforma de nuvem versátil que serve vários propósitos no desenvolvimento de software, catering a programadores, startups, e pequenas e médias empresas. Os seus casos de utilização primária incluem alojamento de aplicações web, ambientes de desenvolvimento e teste, e armazenamento e processamento de dados. Os programadores utilizam os servidores virtuais da DigitalOcean (Droplets) para implementar e escalar aplicações web, APIs, e microserviços, aproveitando a sua rede global de centros de dados para assegurar baixa latência e alta disponibilidade. Além disso, o serviço Kubernetes gerido pela DigitalOcean permite a orquestração de aplicações contentorizadas, racionalizando a implantação, escalonamento e gestão.

Os criadores podem também tirar partido dos Espaços da DigitalOcean para armazenar e servir bens estáticos, tais como imagens, vídeos e documentos, enquanto utilizam o serviço Managed Databases para descarregar as complexidades da administração de bases de dados. Além disso, DigitalOcean fornece uma plataforma para a criação de ambientes de desenvolvimento e teste que podem ser rapidamente expandidos e desmontados, facilitando um desenvolvimento ágil e fluxos de trabalho de integração contínua. DigitalOcean oferece um conjunto de serviços abrangente que permite aos programadores construir, implementar e escalar aplicações de forma eficiente e eficaz.

O que é um Droplet em DigitalOcean?

Um Droplet em DigitalOcean refere-se a um servidor privado virtual (VPS) que corre na infra-estrutura de nuvem da empresa. As gotículas são essencialmente instâncias virtualizadas que fornecem aos utilizadores recursos informáticos dedicados, incluindo CPU, RAM, e armazenamento, para executar as suas aplicações ou alojar os seus websites. As gotas da DigitalOcean são concebidas com simplicidade, escalabilidade e acessibilidade, tornando-as uma escolha atractiva para programadores e empresas de vários tamanhos.

Dependendo dos seus requisitos específicos, os utilizadores podem escolher entre várias configurações de Gotas, tais como Standard, General Purpose, CPU-Optimized, e Memory-Optimized. Cada configuração oferece um equilíbrio diferente de recursos para atender a diferentes casos de utilização, tais como a execução de aplicações de computação intensiva, o alojamento de bases de dados, ou o serviço de tráfego web. Além disso, as Gotas podem ser criadas utilizando imagens pré-configuradas que incluem sistemas operativos populares, aplicações, ou pilhas de desenvolvimento, simplificando o processo de configuração e permitindo uma rápida implementação. DigitalOcean também permite aos utilizadores escalar as suas Gotas verticalmente, actualizando para um plano maior ou horizontalmente, adicionando mais instâncias, facilitando o crescimento e flexibilidade das suas aplicações.

Porque é que os utilizadores adoram DigitalOcean?

Os utilizadores adoram DigitalOcean por várias razões que o diferenciam de outros fornecedores de nuvens:

Simplicidade : A interface intuitiva da DigitalOcean e a experiência simplificada do utilizador facilitam a navegação e gestão da sua infra-estrutura por parte dos programadores. A plataforma oferece uma curva de aprendizagem mínima, tornando-a acessível tanto a utilizadores novos como a utilizadores experientes.

: A interface intuitiva da DigitalOcean e a experiência simplificada do utilizador facilitam a navegação e gestão da sua infra-estrutura por parte dos programadores. A plataforma oferece uma curva de aprendizagem mínima, tornando-a acessível tanto a utilizadores novos como a utilizadores experientes. Preços transparentes : DigitalOcean é conhecida pela sua simplicidade e custo-eficácia, permitindo aos utilizadores prever as despesas sem taxas ocultas ou cálculos complexos. Esta transparência apela a empresas em fase de arranque, pequenas e médias empresas, e a promotores individuais que requerem previsibilidade orçamental.

: é conhecida pela sua simplicidade e custo-eficácia, permitindo aos utilizadores prever as despesas sem taxas ocultas ou cálculos complexos. Esta transparência apela a empresas em fase de arranque, pequenas e médias empresas, e a promotores individuais que requerem previsibilidade orçamental. O desenvolvimento : DigitalOcean é construído tendo em mente os programadores, fornecendo documentação extensa, tutoriais, e uma comunidade activa que fomenta a aprendizagem e a colaboração. Estes recursos permitem aos programadores expandir os seus conjuntos de competências e resolver problemas de forma mais eficiente.

: é construído tendo em mente os programadores, fornecendo documentação extensa, tutoriais, e uma comunidade activa que fomenta a aprendizagem e a colaboração. Estes recursos permitem aos programadores expandir os seus conjuntos de competências e resolver problemas de forma mais eficiente. Desempenho e fiabilidade : A infra-estrutura da DigitalOcean fornece serviços de alto desempenho e fiabilidade, assegurando que as aplicações e sítios web funcionem sem problemas. O armazenamento em estado sólido da plataforma (SSD) e a rede global de centros de dados contribuem para a baixa latência e alta disponibilidade para utilizadores em todo o mundo.

: A infra-estrutura da DigitalOcean fornece serviços de alto desempenho e fiabilidade, assegurando que as aplicações e sítios web funcionem sem problemas. O armazenamento em estado sólido da plataforma (SSD) e a rede global de centros de dados contribuem para a baixa latência e alta disponibilidade para utilizadores em todo o mundo. Escalabilidade : Os serviços da DigitalOcean são concebidos para crescer com as necessidades dos utilizadores. Os programadores podem facilmente escalar as suas aplicações vertical ou horizontalmente enquanto aproveitam serviços adicionais como bases de dados geridas e Kubernetes para uma flexibilidade ainda maior.

: Os serviços da DigitalOcean são concebidos para crescer com as necessidades dos utilizadores. Os programadores podem facilmente escalar as suas aplicações vertical ou horizontalmente enquanto aproveitam serviços adicionais como bases de dados geridas e Kubernetes para uma flexibilidade ainda maior. Apoio ao cliente : DigitalOcean oferece um apoio ao cliente reactivo e conhecedor, com vários canais para os utilizadores procurarem assistência, incluindo um sistema de bilhética, fóruns comunitários, e redes sociais.

: oferece um apoio ao cliente reactivo e conhecedor, com vários canais para os utilizadores procurarem assistência, incluindo um sistema de bilhética, fóruns comunitários, e redes sociais. Imagens pré-configuradas: DigitalOcean fornece imagens pré-configuradas, tais como sistemas operativos, pilhas de desenvolvimento, e aplicações, permitindo aos utilizadores a implementação rápida de Droplets adaptados às suas necessidades específicas.

Estes factores combinam-se para criar um fornecedor de infra-estruturas na nuvem, de fácil desenvolvimento, rentável e fiável, que muitos utilizadores têm crescido a apreciar e a confiar.

DigitalOcean Contras

Embora DigitalOcean seja uma escolha popular para muitos criadores e empresas, é essencial considerar algumas das suas limitações ou inconvenientes:

Características avançadas limitadas : Em comparação com fornecedores de nuvens maiores, como AWS , Azure ou Google Cloud , DigitalOcean podem oferecer um leque diferente de características ou serviços avançados, o que pode ser um constrangimento para as empresas com necessidades de infra-estruturas complexas.

: Em comparação com fornecedores de nuvens maiores, como , ou , podem oferecer um leque diferente de características ou serviços avançados, o que pode ser um constrangimento para as empresas com necessidades de infra-estruturas complexas. Ecossistema mais pequeno : O mercado e as opções de integração da DigitalOcean podem não ser tão extensas como as oferecidas por fornecedores de nuvens mais proeminentes, limitando potencialmente as ferramentas e serviços de terceiros disponíveis para os utilizadores.

: O mercado e as opções de integração da DigitalOcean podem não ser tão extensas como as oferecidas por fornecedores de nuvens mais proeminentes, limitando potencialmente as ferramentas e serviços de terceiros disponíveis para os utilizadores. Sem protecção integrada DDoS : Ao contrário de alguns concorrentes, DigitalOcean não oferece protecção integrada de negação de serviço distribuído ( DDoS ), o que poderia deixar os utilizadores mais vulneráveis a ataques.

Ao contrário de alguns concorrentes, não oferece protecção integrada de negação de serviço distribuído ( ), o que poderia deixar os utilizadores mais vulneráveis a ataques. Sem acordo de nível de serviço ( SLA ) para armazenamento de objectos : O serviço de armazenamento de objectos da DigitalOcean, Spaces, não vem com um SLA , ao contrário de ofertas semelhantes de outros fornecedores de nuvens. Esta falta de um SLA pode dizer respeito a utilizadores que necessitam de tempo de funcionamento e desempenho garantidos para as suas necessidades de armazenamento.

: O serviço de armazenamento de objectos da DigitalOcean, Spaces, não vem com um , ao contrário de ofertas semelhantes de outros fornecedores de nuvens. Esta falta de um pode dizer respeito a utilizadores que necessitam de tempo de funcionamento e desempenho garantidos para as suas necessidades de armazenamento. Não há backup de bases de dados nativas : O serviço de Bases de Dados Geridas da DigitalOcean não oferece uma solução de backup integrada, exigindo aos utilizadores a criação e gestão manual das suas cópias de segurança de bases de dados.

: O serviço de Bases de Dados Geridas da DigitalOcean não oferece uma solução de backup integrada, exigindo aos utilizadores a criação e gestão manual das suas cópias de segurança de bases de dados. Cobertura geográfica limitada : Embora a rede global de centros de dados da DigitalOcean esteja em expansão, o seu alcance é ainda limitado em comparação com os grandes fornecedores de cloud computing. Esta limitação pode ter impacto nos utilizadores que necessitam de centros de dados em regiões específicas que DigitalOcean não serve actualmente.

: Embora a rede global de centros de dados da DigitalOcean esteja em expansão, o seu alcance é ainda limitado em comparação com os grandes fornecedores de cloud computing. Esta limitação pode ter impacto nos utilizadores que necessitam de centros de dados em regiões específicas que não serve actualmente. Opções de apoio: Embora DigitalOcean ofereça apoio ao cliente, o seu nível de apoio básico pode ser mais lento a responder do que alguns concorrentes. Os utilizadores que necessitam de tempos de resposta de suporte mais rápidos devem optar por um plano de suporte pago.

Estes contras devem ser considerados ao avaliar DigitalOcean como um potencial fornecedor de infra-estruturas de nuvem, particularmente para empresas com requisitos especializados ou avançados.

DigitalOcean prós

DigitalOcean oferece várias vantagens que a tornam uma escolha popular entre os promotores e as pequenas e médias empresas:

Facilidade de utilização : A interface de fácil utilização e o design intuitivo da DigitalOcean simplificam a gestão da infra-estrutura da nuvem, facilitando aos programadores de todos os níveis de experiência a navegação e o controlo dos seus recursos.

: A interface de fácil utilização e o design intuitivo da DigitalOcean simplificam a gestão da infra-estrutura da nuvem, facilitando aos programadores de todos os níveis de experiência a navegação e o controlo dos seus recursos. Foco no programador : A plataforma é adaptada aos programadores, oferecendo ampla documentação, tutoriais, e uma comunidade activa que promove a aprendizagem e a colaboração. Este enfoque nas necessidades dos programadores ajuda os utilizadores a expandir as suas competências e a resolver problemas de forma eficiente.

: A plataforma é adaptada aos programadores, oferecendo ampla documentação, tutoriais, e uma comunidade activa que promove a aprendizagem e a colaboração. Este enfoque nas necessidades dos programadores ajuda os utilizadores a expandir as suas competências e a resolver problemas de forma eficiente. Preços transparentes : DigitalOcean é conhecida pela sua estrutura de preços simples e competitiva, sem taxas ocultas ou cálculos complexos. Esta transparência apela àqueles que requerem custos previsíveis para as suas infra-estruturas de nuvens.

: é conhecida pela sua estrutura de preços simples e competitiva, sem taxas ocultas ou cálculos complexos. Esta transparência apela àqueles que requerem custos previsíveis para as suas infra-estruturas de nuvens. Desempenho e fiabilidade : DigitalOcean fornece serviços de alto desempenho e fiabilidade, assegurando que as aplicações e sítios web funcionem sem problemas. A utilização de armazenamento em estado sólido (SSD) e uma rede global de centros de dados contribuem para a baixa latência e alta disponibilidade para utilizadores em todo o mundo.

: fornece serviços de alto desempenho e fiabilidade, assegurando que as aplicações e sítios web funcionem sem problemas. A utilização de armazenamento em estado sólido (SSD) e uma rede global de centros de dados contribuem para a baixa latência e alta disponibilidade para utilizadores em todo o mundo. Escalabilidade : Os serviços da DigitalOcean são concebidos para escalar com as necessidades dos utilizadores, permitindo que as aplicações cresçam verticalmente ou horizontalmente. Os serviços adicionais da plataforma, tais como bases de dados geridas e Kubernetes, proporcionam ainda mais flexibilidade e escalabilidade.

: Os serviços da DigitalOcean são concebidos para escalar com as necessidades dos utilizadores, permitindo que as aplicações cresçam verticalmente ou horizontalmente. Os serviços adicionais da plataforma, tais como bases de dados geridas e Kubernetes, proporcionam ainda mais flexibilidade e escalabilidade. Imagens pré-configuradas : Os utilizadores podem implementar rapidamente Droplets utilizando imagens pré-construídas, incluindo sistemas operativos populares, aplicações, e pilhas de desenvolvimento. Esta característica acelera o processo de configuração e simplifica a gestão de infra-estruturas.

: Os utilizadores podem implementar rapidamente Droplets utilizando imagens pré-construídas, incluindo sistemas operativos populares, aplicações, e pilhas de desenvolvimento. Esta característica acelera o processo de configuração e simplifica a gestão de infra-estruturas. Apoio ao cliente : DigitalOcean oferece apoio ao cliente conhecedor e reactivo através de vários canais, incluindo um sistema de bilhética, fóruns comunitários, e meios de comunicação social.

: oferece apoio ao cliente conhecedor e reactivo através de vários canais, incluindo um sistema de bilhética, fóruns comunitários, e meios de comunicação social. Implantação sem esforço de AppMaster-Generated Apps: A infra-estrutura da DigitalOcean suporta a implementação e alojamento sem esforço de aplicações criadas utilizando o AppMaster. Esta compatibilidade permite aos utilizadores aproveitar o desempenho, escalabilidade e fiabilidade da DigitalOcean para proporcionar uma experiência óptima ao utilizador para as suas aplicações geradas por AppMaster. A sinergia entre as duas plataformas simplifica o processo de desenvolvimento, permitindo aos utilizadores concentrarem-se na construção e refinação das suas aplicações.

Estes profissionais fazem de DigitalOcean uma escolha atractiva para programadores e empresas que procuram um fornecedor de infra-estruturas em nuvem fácil de desenvolver, rentável e fiável.

DigitalOcean vs. Outros fornecedores de nuvens

Vários factores tornam cada fornecedor distinto quando se compara DigitalOcean com outros fornecedores de nuvens, tais como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, e Google Cloud Plataforma (GCP). DigitalOcean destaca-se pela sua simplicidade, abordagem centrada no desenvolvimento, e preços transparentes. A sua interface de fácil utilização e a sua extensa documentação tornam-na uma escolha atractiva para start-ups, pequenas e médias empresas, e programadores individuais que procuram uma plataforma de infra-estrutura de nuvem simples. Além disso, a estrutura de preços competitiva e previsível da DigitalOcean atende a quem tem restrições orçamentais ou uma preferência pela transparência de custos.

Contudo, os maiores fornecedores de nuvens como AWS, Azure, e GCP oferecem uma gama mais ampla de serviços e características mais avançadas, que podem ser cruciais para empresas com requisitos de infra-estruturas complexas. Estes fornecedores têm também um ecossistema mais extenso de integrações de terceiros, parcerias, e uma rede global de centros de dados, que podem beneficiar organizações que operam a uma escala maior ou com necessidades regionais específicas.

A escolha entre DigitalOcean e outros fornecedores de nuvens depende largamente das necessidades, recursos e preferências do utilizador. DigitalOcean distingue-se pela simplicidade, facilidade de desenvolvimento e transparência de custos. Ao mesmo tempo, os fornecedores de nuvens maiores oferecem uma gama mais ampla de serviços, características avançadas e ecossistemas extensivos adaptados a requisitos mais complexos ou a nível empresarial.

Conclusão

Em conclusão, DigitalOcean estabeleceu-se como um fornecedor popular de infra-estruturas de nuvem através da sua simplicidade, abordagem centrada no desenvolvimento, e preços transparentes. A sua interface de fácil utilização, documentação robusta, e serviços à medida, servem startups, pequenas e médias empresas, e programadores individuais que procuram uma plataforma simples, rentável e fiável.

Embora DigitalOcean possa oferecer diferentes características avançadas e um ecossistema extenso do que fornecedores maiores como AWS, Azure, e GCP, oferece uma alternativa atraente para os utilizadores que dão prioridade à facilidade de utilização e à previsibilidade orçamental. Ao compreender as ofertas únicas de cada fornecedor de nuvem, os programadores e as empresas podem tomar decisões informadas ao seleccionar a plataforma certa para apoiar as suas aplicações e necessidades de infra-estruturas, assegurando uma experiência de nuvem bem sucedida e sustentável.