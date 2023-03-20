Поскольку спрос на облачные вычисления продолжает расти, компании и разработчики постоянно ищут надежные, масштабируемые и доступные решения для облачного хостинга. DigitalOcean - одно из таких решений, набирающее популярность в последние годы.

DigitalOcean Это платформа облачных вычислений, которая предоставляет пользователям виртуальные серверы, хранилища и сетевые ресурсы для создания и размещения веб-приложений. Он быстро зарекомендовал себя как ведущий поставщик услуг облачного хостинга, предлагая ряд функций и преимуществ, которые делают его привлекательным вариантом для компаний и разработчиков любого размера.

В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое DigitalOcean, его ключевые особенности и почему вы должны рассмотреть возможность использования этого хостинга для своих нужд. Мы рассмотрим простоту использования, гибкость, масштабируемость и доступность, а также уделим внимание безопасности и надежности. К концу этой статьи вы будете лучше понимать, что такое DigitalOcean и почему он является отличным выбором для ваших потребностей в облачном хостинге.

Что такое DigitalOcean?

DigitalOcean это ведущий поставщик облачной инфраструктуры, предлагающий разработчикам простую в использовании, гибкую и масштабируемую платформу для развертывания, управления и масштабирования приложений. Основанная в 2011 году Беном Уретски, Мойсей Уретски, Митчем Уэйнером, Джеффом Карром и Алеком Хартманом, компания DigitalOcean фокусируется на упрощении сложностей веб-инфраструктуры и предоставлении интуитивно понятного пользовательского опыта. Основной набор продуктов компании включает виртуальные серверы (Droplets), управляемые Kubernetes (DigitalOcean Kubernetes), объектные хранилища (Spaces) и управляемые базы данных (DigitalOcean Managed Databases), а также другие услуги.

Привлекательность DigitalOcean заключается в прозрачном ценообразовании, удобном для разработчиков интерфейсе, обширной документации и учебниках, которые рассчитаны на стартапы, малый и средний бизнес и индивидуальных разработчиков. DigitalOcean зарекомендовал себя как сильный конкурент на рынке облачных услуг, предоставляя экономически эффективную, высокопроизводительную и надежную облачную инфраструктуру.

Для чего используется DigitalOcean?

DigitalOcean - это универсальная облачная платформа, которая служит для различных целей разработки программного обеспечения, ориентированная на разработчиков, стартапы и малый и средний бизнес. Ее основные области применения включают хостинг веб-приложений, среду разработки и тестирования, а также хранение и обработку данных. Разработчики используют виртуальные серверы DigitalOcean (Droplets) для развертывания и масштабирования веб-приложений, API и микросервисов, используя глобальную сеть центров обработки данных для обеспечения низкой задержки и высокой доступности. Кроме того, управляемая служба Kubernetes компании DigitalOcean обеспечивает оркестровку контейнерных приложений, упрощая развертывание, масштабирование и управление.

Разработчики также могут воспользоваться преимуществами Spaces от DigitalOcean для хранения и обслуживания статических активов, таких как изображения, видео и документы, а также использовать службу Managed Databases для разгрузки от сложностей администрирования баз данных. Кроме того, DigitalOcean предоставляет платформу для создания сред разработки и тестирования, которые могут быть быстро запущены и свернуты, что способствует гибкой разработке и непрерывной интеграции. DigitalOcean предлагает комплексный набор услуг, позволяющий разработчикам создавать, развертывать и масштабировать приложения эффективно и результативно.

Что такое модуль в DigitalOcean?

Droplet в DigitalOcean означает виртуальный частный сервер (VPS), который работает на облачной инфраструктуре компании. По сути, Droplets - это виртуализированные экземпляры, которые предоставляют пользователям выделенные вычислительные ресурсы, включая CPU, RAM и хранилище, для запуска приложений или размещения веб-сайтов. Дроплеты DigitalOcean отличаются простотой, масштабируемостью и доступностью, что делает их привлекательным выбором для разработчиков и предприятий различных размеров.

В зависимости от конкретных требований пользователи могут выбирать из различных конфигураций Droplet, таких как Standard, General Purpose, CPU-Optimized и Memory-Optimized. Каждая конфигурация предлагает различный баланс ресурсов для удовлетворения различных потребностей, таких как запуск приложений с интенсивными вычислениями, размещение баз данных или обслуживание веб-трафика. Кроме того, Droplets можно создавать с помощью предварительно сконфигурированных образов, включающих популярные операционные системы, приложения или стеки разработки, что упрощает процесс настройки и обеспечивает быстрое развертывание. DigitalOcean также позволяет пользователям масштабировать свои Droplets по вертикали, переходя на более высокий тарифный план, или по горизонтали, добавляя дополнительные экземпляры, что способствует росту и гибкости их приложений.

Почему пользователи любят DigitalOcean?

Пользователи любят DigitalOcean по нескольким причинам, которые отличают его от других облачных провайдеров:

Простота : Интуитивно понятный интерфейс DigitalOcean и оптимизированный пользовательский опыт облегчают разработчикам навигацию и управление инфраструктурой. Платформа предлагает минимальную кривую обучения, что делает ее доступной как для новичков, так и для опытных пользователей.

: Интуитивно понятный интерфейс DigitalOcean и оптимизированный пользовательский опыт облегчают разработчикам навигацию и управление инфраструктурой. Платформа предлагает минимальную кривую обучения, что делает ее доступной как для новичков, так и для опытных пользователей. Прозрачное ценообразование : DigitalOcean известен своим простым и экономически эффективным ценообразованием, позволяющим пользователям прогнозировать расходы без скрытых комиссий и сложных расчетов. Такая прозрачность привлекает стартапы, малый и средний бизнес, а также индивидуальных разработчиков, которым требуется предсказуемость бюджета.

: известен своим простым и экономически эффективным ценообразованием, позволяющим пользователям прогнозировать расходы без скрытых комиссий и сложных расчетов. Такая прозрачность привлекает стартапы, малый и средний бизнес, а также индивидуальных разработчиков, которым требуется предсказуемость бюджета. Ориентация на разработчиков : DigitalOcean создан с учетом интересов разработчиков, предоставляя обширную документацию, учебные пособия и активное сообщество, способствующее обучению и сотрудничеству. Эти ресурсы позволяют разработчикам расширять свои навыки и решать проблемы более эффективно.

: создан с учетом интересов разработчиков, предоставляя обширную документацию, учебные пособия и активное сообщество, способствующее обучению и сотрудничеству. Эти ресурсы позволяют разработчикам расширять свои навыки и решать проблемы более эффективно. Производительность и надежность : Инфраструктура DigitalOcean предоставляет высокопроизводительные и надежные услуги, обеспечивая бесперебойную работу приложений и веб-сайтов. Хранилище на твердотельных накопителях (SSD) и глобальная сеть центров обработки данных платформы способствуют низкой задержке и высокой доступности для пользователей по всему миру.

: Инфраструктура DigitalOcean предоставляет высокопроизводительные и надежные услуги, обеспечивая бесперебойную работу приложений и веб-сайтов. Хранилище на твердотельных накопителях (SSD) и глобальная сеть центров обработки данных платформы способствуют низкой задержке и высокой доступности для пользователей по всему миру. Масштабируемость : Услуги DigitalOcean разработаны таким образом, чтобы расти вместе с потребностями пользователей. Разработчики могут легко масштабировать свои приложения вертикально или горизонтально, используя дополнительные услуги, такие как управляемые базы данных и Kubernetes для еще большей гибкости.

: Услуги DigitalOcean разработаны таким образом, чтобы расти вместе с потребностями пользователей. Разработчики могут легко масштабировать свои приложения вертикально или горизонтально, используя дополнительные услуги, такие как управляемые базы данных и Kubernetes для еще большей гибкости. Поддержка клиентов : DigitalOcean предлагает отзывчивую и квалифицированную поддержку клиентов, с различными каналами для обращения за помощью, включая систему тикетов, форумы сообщества и социальные сети.

: предлагает отзывчивую и квалифицированную поддержку клиентов, с различными каналами для обращения за помощью, включая систему тикетов, форумы сообщества и социальные сети. Предварительно настроенные образы: DigitalOcean предоставляет предварительно настроенные образы, такие как операционные системы, стеки разработки и приложения, что позволяет пользователям быстро развертывать Droplets в соответствии с их конкретными требованиями.

Эти факторы в совокупности создают удобную для разработчиков, экономически эффективную и надежную облачную инфраструктуру, которую ценят и которой доверяют многие пользователи.

DigitalOcean минусы

Хотя DigitalOcean является популярным выбором для многих разработчиков и предприятий, необходимо учитывать некоторые его ограничения или недостатки:

Ограниченные расширенные возможности : По сравнению с более крупными облачными провайдерами, такими как AWS , Azure , или Google Cloud , DigitalOcean может предложить не такой широкий спектр расширенных функций или услуг, что может быть ограничением для предприятий со сложными инфраструктурными потребностями.

: По сравнению с более крупными облачными провайдерами, такими как , , или , может предложить не такой широкий спектр расширенных функций или услуг, что может быть ограничением для предприятий со сложными инфраструктурными потребностями. Меньшая экосистема : Рынок DigitalOcean и возможности интеграции могут быть не такими обширными, как у более известных облачных провайдеров, что потенциально ограничивает доступные сторонние инструменты и услуги для пользователей.

: Рынок DigitalOcean и возможности интеграции могут быть не такими обширными, как у более известных облачных провайдеров, что потенциально ограничивает доступные сторонние инструменты и услуги для пользователей. Отсутствие встроенной защиты DDoS : В отличие от некоторых конкурентов, DigitalOcean не обеспечивает встроенную защиту от распределенного отказа в обслуживании ( DDoS ), что может сделать пользователей более уязвимыми к атакам.

В отличие от некоторых конкурентов, не обеспечивает встроенную защиту от распределенного отказа в обслуживании ( ), что может сделать пользователей более уязвимыми к атакам. Отсутствие соглашения об уровне обслуживания ( SLA ) для объектного хранилища : Служба объектного хранения данных DigitalOcean Spaces не поставляется с SLA , в отличие от аналогичных предложений других облачных провайдеров. Отсутствие SLA может обеспокоить пользователей, которым требуется гарантированное время бесперебойной работы и производительность для хранения данных.

: Служба объектного хранения данных DigitalOcean Spaces не поставляется с , в отличие от аналогичных предложений других облачных провайдеров. Отсутствие может обеспокоить пользователей, которым требуется гарантированное время бесперебойной работы и производительность для хранения данных. Отсутствие встроенного резервного копирования баз данных : Сервис управляемых баз данных DigitalOcean не предлагает встроенного решения для резервного копирования, поэтому пользователям приходится создавать и управлять резервными копиями баз данных вручную.

: Сервис управляемых баз данных DigitalOcean не предлагает встроенного решения для резервного копирования, поэтому пользователям приходится создавать и управлять резервными копиями баз данных вручную. Ограниченный географический охват : Хотя глобальная сеть центров обработки данных DigitalOcean расширяется, ее охват все еще ограничен по сравнению с более крупными облачными провайдерами. Это ограничение может повлиять на пользователей, которым требуются центры обработки данных в определенных регионах, которые DigitalOcean в настоящее время не обслуживает.

: Хотя глобальная сеть центров обработки данных DigitalOcean расширяется, ее охват все еще ограничен по сравнению с более крупными облачными провайдерами. Это ограничение может повлиять на пользователей, которым требуются центры обработки данных в определенных регионах, которые в настоящее время не обслуживает. Варианты поддержки: Хотя DigitalOcean предлагает отзывчивую поддержку клиентов, ее базовый уровень поддержки может быть медленнее, чем у некоторых конкурентов. Пользователи, которым требуется более быстрое время отклика, должны выбрать платный план поддержки.

Эти недостатки следует учитывать при рассмотрении DigitalOcean в качестве потенциального поставщика облачной инфраструктуры, особенно для предприятий со специализированными или продвинутыми требованиями.

DigitalOcean плюсы

DigitalOcean предлагает несколько преимуществ, которые делают его популярным выбором среди разработчиков и предприятий малого и среднего бизнеса:

Простота использования : Удобный интерфейс и интуитивно понятный дизайн DigitalOcean упрощают управление облачной инфраструктурой, что позволяет разработчикам любого уровня опыта легко ориентироваться и контролировать свои ресурсы.

: Удобный интерфейс и интуитивно понятный дизайн DigitalOcean упрощают управление облачной инфраструктурой, что позволяет разработчикам любого уровня опыта легко ориентироваться и контролировать свои ресурсы. Ориентированность на разработчиков : Платформа ориентирована на разработчиков, предлагая обширную документацию, учебники и активное сообщество, способствующее обучению и сотрудничеству. Такая ориентация на потребности разработчиков помогает пользователям расширять свои навыки и эффективно решать проблемы.

: Платформа ориентирована на разработчиков, предлагая обширную документацию, учебники и активное сообщество, способствующее обучению и сотрудничеству. Такая ориентация на потребности разработчиков помогает пользователям расширять свои навыки и эффективно решать проблемы. Прозрачное ценообразование : DigitalOcean известен своей простой и конкурентоспособной структурой ценообразования, без скрытых платежей и сложных расчетов. Такая прозрачность привлекает тех, кто требует предсказуемых затрат на облачную инфраструктуру.

: известен своей простой и конкурентоспособной структурой ценообразования, без скрытых платежей и сложных расчетов. Такая прозрачность привлекает тех, кто требует предсказуемых затрат на облачную инфраструктуру. Производительность и надежность : DigitalOcean предоставляет высокопроизводительные и надежные услуги, обеспечивая бесперебойную работу приложений и веб-сайтов. Использование твердотельных накопителей (SSD) и глобальной сети центров обработки данных способствует низкой задержке и высокой доступности для пользователей по всему миру.

: предоставляет высокопроизводительные и надежные услуги, обеспечивая бесперебойную работу приложений и веб-сайтов. Использование твердотельных накопителей (SSD) и глобальной сети центров обработки данных способствует низкой задержке и высокой доступности для пользователей по всему миру. Масштабируемость : Услуги DigitalOcean предназначены для масштабирования в соответствии с потребностями пользователей, что позволяет приложениям расти вертикально или горизонтально. Дополнительные сервисы платформы, такие как управляемые базы данных и Kubernetes, обеспечивают еще большую гибкость и масштабируемость.

: Услуги DigitalOcean предназначены для масштабирования в соответствии с потребностями пользователей, что позволяет приложениям расти вертикально или горизонтально. Дополнительные сервисы платформы, такие как управляемые базы данных и Kubernetes, обеспечивают еще большую гибкость и масштабируемость. Предварительно сконфигурированные образы : Пользователи могут быстро развернуть Droplets с помощью предварительно созданных образов, включая популярные операционные системы, приложения и стеки разработки. Эта функция ускоряет процесс настройки и упрощает управление инфраструктурой.

: Пользователи могут быстро развернуть Droplets с помощью предварительно созданных образов, включая популярные операционные системы, приложения и стеки разработки. Эта функция ускоряет процесс настройки и упрощает управление инфраструктурой. Поддержка клиентов : DigitalOcean предлагает квалифицированную и оперативную поддержку клиентов через различные каналы, включая систему тикетов, форумы сообщества и социальные сети.

: предлагает квалифицированную и оперативную поддержку клиентов через различные каналы, включая систему тикетов, форумы сообщества и социальные сети. Легкое развертывание приложений, созданных AppMaster: Инфраструктура DigitalOcean поддерживает легкое развертывание и хостинг приложений, созданных с помощью AppMaster. Эта совместимость позволяет пользователям использовать производительность, масштабируемость и надежность DigitalOcean для обеспечения оптимального пользовательского опыта для приложений, созданных с помощью AppMaster. Синергия двух платформ упрощает процесс разработки, позволяя пользователям сосредоточиться на создании и совершенствовании своих приложений.

Эти преимущества делают DigitalOcean привлекательным выбором для разработчиков и компаний, которые ищут удобного для разработчиков, экономически эффективного и надежного поставщика облачной инфраструктуры.

DigitalOcean Сравнение с другими облачными провайдерами

При сравнении DigitalOcean с другими облачными провайдерами, такими как Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, и Google Cloud Platform (GCP), каждый провайдер выделяется несколькими факторами. DigitalOcean отличается своей простотой, ориентированностью на разработчиков и прозрачным ценообразованием. Удобный интерфейс и обширная документация делают его привлекательным выбором для стартапов, малого и среднего бизнеса и индивидуальных разработчиков, которые ищут простую платформу облачной инфраструктуры. Более того, конкурентоспособная и предсказуемая структура цен DigitalOcean подходит тем, кто ограничен в бюджете или предпочитает прозрачность цен.

Однако крупные облачные провайдеры, такие как AWS, Azure и GCP, предлагают более широкий спектр услуг и более продвинутые функции, что может быть важно для предприятий со сложными требованиями к инфраструктуре. Эти провайдеры также имеют более обширную экосистему сторонних интеграций, партнерств и глобальную сеть центров обработки данных, что может быть полезно для организаций, работающих в больших масштабах или имеющих специфические региональные потребности.

Выбор между DigitalOcean и другими облачными провайдерами во многом зависит от потребностей, ресурсов и предпочтений пользователя. DigitalOcean отличается простотой, удобством для разработчиков и прозрачностью затрат. В то же время крупные облачные провайдеры предлагают более широкий спектр услуг, расширенные функции и обширные экосистемы, отвечающие более сложным или корпоративным требованиям.

Заключение

В заключение можно сказать, что DigitalOcean зарекомендовал себя как популярный поставщик облачной инфраструктуры благодаря своей простоте, ориентированности на разработчиков и прозрачности цен. Удобный интерфейс, подробная документация и индивидуально подобранные услуги удовлетворяют потребности стартапов, малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных разработчиков, ищущих простую, экономически эффективную и надежную платформу.

Хотя DigitalOcean может предложить различные расширенные функции и обширную экосистему, чем такие крупные провайдеры, как AWS, Azure и GCP, он представляет собой привлекательную альтернативу для пользователей, для которых приоритетом является простота использования и предсказуемость бюджета. Понимая уникальные предложения каждого облачного провайдера, разработчики и компании могут принимать обоснованные решения при выборе подходящей платформы для поддержки своих приложений и инфраструктурных потребностей, обеспечивая успешную и устойчивую работу с облаком.