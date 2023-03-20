随着对云计算的需求不断增长，企业和开发人员正在不断寻找可靠的、可扩展的和负担得起的云托管解决方案。DigitalOcean ，就是这样一个近年来逐渐流行的解决方案。

DigitalOcean 是一个云计算平台，为用户提供虚拟服务器、存储和网络资源来构建和托管网络应用。它已经迅速确立了自己作为一个领先的云托管服务提供商的地位，提供了一系列的功能和好处，使其成为对各种规模的企业和开发人员具有吸引力的选择。

在这篇文章中，我们将仔细看看什么是DigitalOcean ，它的主要功能，以及为什么你应该考虑使用它来满足你的云主机需求。我们将探讨它的易用性、灵活性、可扩展性和经济性，并关注安全性和可靠性。在本文结束时，你将更好地了解DigitalOcean ，以及为什么它是满足你的云主机需求的最佳选择。

什么是DigitalOcean ？

DigitalOcean 是一家领先的云基础设施供应商，为开发人员提供一个易于使用、灵活和可扩展的平台，用于部署、管理和扩展应用程序。 由Ben Uretsky、Moisey Uretsky、Mitch Wainer、Jeff Carr和Alec Hartman于2011年成立，专注于简化网络基础设施的复杂性，提供直观的用户体验。它的核心产品套件包括虚拟服务器（Droplets）、管理的Kubernetes（ Kubernetes）、对象存储（Spaces）和管理数据库（ Managed Databases）等服务。DigitalOceanDigitalOceanDigitalOcean

DigitalOcean的吸引力在于其透明的定价、对开发者友好的界面以及广泛的文档和教程，这迎合了初创企业、中小型企业和个人开发者的需求。DigitalOcean ，通过提供具有成本效益、高性能和可靠的云基础设施，确立了自己在云服务市场的强大竞争力。

DigitalOcean 用来做什么？

DigitalOcean 是一个多功能的云平台，为软件开发的各种目的服务，满足开发人员、初创公司和中小型企业的需求。其主要用例包括网络应用程序托管、开发和测试环境以及数据存储和处理。开发人员使用DigitalOcean的虚拟服务器（ ）来部署和扩展网络应用程序、API和Droplets微服务，利用其全球数据中心网络来确保低延迟和高可用性。此外，DigitalOcean的管理型Kubernetes服务能够对容器化应用进行协调，简化部署、扩展和管理。

开发人员还可以利用DigitalOcean的Spaces来存储和提供静态资产，如图片、视频和文件，同时使用管理数据库服务来卸载复杂的数据库管理。此外，DigitalOcean ，为创建开发和测试环境提供了一个平台，可以快速启动和拆除，促进敏捷开发和持续集成工作流程。DigitalOcean ，提供全面的服务套件，使开发人员能够高效和有效地构建、部署和扩展应用程序。

DigitalOcean 中的Droplet是什么？

DigitalOcean 中的Droplet是指在公司的云基础设施上运行的虚拟私人服务器（VPS）。Droplets本质上是虚拟化的实例，为用户提供专用的计算资源，包括CPU 、RAM 、和存储，以运行他们的应用程序或托管他们的网站。DigitalOcean的Droplets的设计具有简单性、可扩展性和经济性，使其成为各种规模的开发者和企业的一个有吸引力的选择。

根据他们的具体要求，用户可以选择不同的Droplet配置，如标准型、通用型、CPU优化型和内存优化型。每种配置都提供不同的资源平衡，以满足不同的使用情况，如运行计算密集型应用程序，托管数据库，或提供网络流量。此外，Droplets可以使用预先配置的图像来创建，其中包括流行的操作系统、应用程序或开发堆栈，简化了设置过程并允许快速部署。DigitalOcean ，用户还可以通过升级到一个更大的计划来纵向扩展他们的Droplets，或通过增加更多的实例来横向扩展，促进其应用程序的增长和灵活性。

为什么用户喜欢DigitalOcean ？

用户喜欢DigitalOcean ，有几个原因使其有别于其他云供应商。

简单性 。DigitalOcean的直观界面和精简的用户体验使开发人员能够轻松浏览和管理其基础设施。该平台提供了一个最小的学习曲线，使新用户和有经验的用户都可以使用它。

。DigitalOcean的直观界面和精简的用户体验使开发人员能够轻松浏览和管理其基础设施。该平台提供了一个最小的学习曲线，使新用户和有经验的用户都可以使用它。 透明的定价 ： DigitalOcean 以其直截了当、具有成本效益的定价而闻名，使用户能够预测支出，没有隐藏的费用或复杂的计算。这种透明度吸引了初创企业、中小型企业和需要预算可预测性的个人开发者。

： 以其直截了当、具有成本效益的定价而闻名，使用户能够预测支出，没有隐藏的费用或复杂的计算。这种透明度吸引了初创企业、中小型企业和需要预算可预测性的个人开发者。 对开发者的关注 ： DigitalOcean 是以开发者为中心建立的，提供广泛的文档、教程和一个活跃的社区，以促进学习和合作。这些资源使开发人员能够扩大他们的技能组合，更有效地解决问题。

： 是以开发者为中心建立的，提供广泛的文档、教程和一个活跃的社区，以促进学习和合作。这些资源使开发人员能够扩大他们的技能组合，更有效地解决问题。 性能和可靠性 。DigitalOcean的基础设施提供高性能和可靠的服务，确保应用程序和网站顺利运行。该平台的固态硬盘（SSD）存储和全球数据中心网络为全球用户提供了低延迟和高可用性。

。DigitalOcean的基础设施提供高性能和可靠的服务，确保应用程序和网站顺利运行。该平台的固态硬盘（SSD）存储和全球数据中心网络为全球用户提供了低延迟和高可用性。 可扩展性 。DigitalOcean的服务旨在随着用户的需求而增长。开发人员可以轻松地纵向或横向扩展他们的应用程序，同时利用其他服务，如管理数据库和Kubernetes，以获得更大的灵活性。

。DigitalOcean的服务旨在随着用户的需求而增长。开发人员可以轻松地纵向或横向扩展他们的应用程序，同时利用其他服务，如管理数据库和Kubernetes，以获得更大的灵活性。 客户支持 ： DigitalOcean ，提供反应迅速、知识丰富的客户支持，为用户提供各种渠道寻求帮助，包括票务系统、社区论坛和社交媒体。

： ，提供反应迅速、知识丰富的客户支持，为用户提供各种渠道寻求帮助，包括票务系统、社区论坛和社交媒体。 预配置的图像： DigitalOcean 提供预建的图像，如操作系统、开发堆栈和应用程序，使用户能够快速部署符合其特定要求的Droplets。

这些因素结合起来，创造了一个对开发者友好、具有成本效益和可靠的云基础设施供应商，许多用户已经开始欣赏和信任。

DigitalOcean 弊端

虽然DigitalOcean 是许多开发者和企业的热门选择，但考虑它的一些限制或缺点是非常必要的。

有限的高级功能 。与较大的云供应商相比，如 AWS , Azure ，或 Google Cloud ， DigitalOcean ，可能会提供不同的高级功能或服务的广度，这对有复杂基础设施需求的企业来说可能是一个限制。

。与较大的云供应商相比，如 , ，或 ， ，可能会提供不同的高级功能或服务的广度，这对有复杂基础设施需求的企业来说可能是一个限制。 较小的生态系统 。DigitalOcean的市场和集成选项可能不如更知名的云供应商所提供的那么广泛，可能会限制用户可用的第三方工具和服务。

。DigitalOcean的市场和集成选项可能不如更知名的云供应商所提供的那么广泛，可能会限制用户可用的第三方工具和服务。 没有内置的 DDoS 保护 。与一些竞争对手不同， DigitalOcean ，不提供内置的分布式拒绝服务( DDoS )保护，这可能使用户更容易受到攻击。

。与一些竞争对手不同， ，不提供内置的分布式拒绝服务( )保护，这可能使用户更容易受到攻击。 没有对象存储的服务水平协议( SLA )。DigitalOcean的对象存储服务，Spaces，并不像其他云供应商的类似产品，不附带 SLA 。这种缺乏 SLA ，可能会让那些需要保证正常运行时间和性能的用户担心他们的存储需求。

)。DigitalOcean的对象存储服务，Spaces，并不像其他云供应商的类似产品，不附带 。这种缺乏 ，可能会让那些需要保证正常运行时间和性能的用户担心他们的存储需求。 没有本地数据库备份 。DigitalOcean的数据库管理服务不提供内置的备份解决方案，需要用户手动创建和管理其数据库备份。

。DigitalOcean的数据库管理服务不提供内置的备份解决方案，需要用户手动创建和管理其数据库备份。 有限的地理覆盖 。虽然DigitalOcean的全球数据中心网络正在扩大，但与较大的云供应商相比，其覆盖范围仍然有限。这一限制可能会影响那些需要在特定地区的数据中心的用户，而 DigitalOcean ，目前没有提供服务。

。虽然DigitalOcean的全球数据中心网络正在扩大，但与较大的云供应商相比，其覆盖范围仍然有限。这一限制可能会影响那些需要在特定地区的数据中心的用户，而 ，目前没有提供服务。 支持选项。虽然 DigitalOcean ，提供反应迅速的客户支持，但他们的基本支持层可能比一些竞争对手反应慢。需要更快的支持响应时间的用户必须选择付费支持计划。

在评估DigitalOcean 作为潜在的云基础设施供应商时，应考虑这些缺点，特别是对有专门或高级要求的企业。

DigitalOcean 优点

DigitalOcean 提供了几个优势，使其成为开发商和中小型企业的热门选择。

易用性 。DigitalOcean的用户友好界面和直观设计简化了云基础设施管理，使所有经验水平的开发人员都能轻松浏览和控制其资源。

。DigitalOcean的用户友好界面和直观设计简化了云基础设施管理，使所有经验水平的开发人员都能轻松浏览和控制其资源。 以开发者为中心 。该平台为开发人员量身定做，提供广泛的文档、教程和一个活跃的社区，以促进学习和协作。这种对开发者需求的关注有助于用户扩展他们的技能并有效地解决问题。

。该平台为开发人员量身定做，提供广泛的文档、教程和一个活跃的社区，以促进学习和协作。这种对开发者需求的关注有助于用户扩展他们的技能并有效地解决问题。 透明的定价 ： DigitalOcean 以其直截了当和有竞争力的定价结构而闻名，没有隐藏的费用或复杂的计算。这种透明度吸引了那些需要可预测的云基础设施成本的人。

： 以其直截了当和有竞争力的定价结构而闻名，没有隐藏的费用或复杂的计算。这种透明度吸引了那些需要可预测的云基础设施成本的人。 性能和可靠性 ： DigitalOcean 提供高性能、可靠的服务，确保应用程序和网站顺利运行。使用固态硬盘（SSD）存储和全球数据中心网络，有助于为世界各地的用户提供低延迟和高可用性。

： 提供高性能、可靠的服务，确保应用程序和网站顺利运行。使用固态硬盘（SSD）存储和全球数据中心网络，有助于为世界各地的用户提供低延迟和高可用性。 可扩展性 。DigitalOcean的服务旨在根据用户的需求进行扩展，使应用程序能够纵向或横向增长。该平台的额外服务，如管理数据库和Kubernetes，提供更多的灵活性和可扩展性。

。DigitalOcean的服务旨在根据用户的需求进行扩展，使应用程序能够纵向或横向增长。该平台的额外服务，如管理数据库和Kubernetes，提供更多的灵活性和可扩展性。 预配置的图像 。用户可以使用预先构建的图像快速部署Droplets，包括流行的操作系统、应用程序和开发堆栈。这一功能加速了设置过程，简化了基础设施管理。

。用户可以使用预先构建的图像快速部署Droplets，包括流行的操作系统、应用程序和开发堆栈。这一功能加速了设置过程，简化了基础设施管理。 客户支持 ： DigitalOcean ，通过各种渠道，包括票务系统、社区论坛和社交媒体，提供知识丰富、反应迅速的客户支持。

： ，通过各种渠道，包括票务系统、社区论坛和社交媒体，提供知识丰富、反应迅速的客户支持。 轻松部署AppMaster生成的应用程序。DigitalOcean的基础设施支持毫不费力地部署和托管使用AppMaster创建的应用程序。这种兼容性使用户能够利用DigitalOcean的性能、可扩展性和可靠性，为其AppMaster生成的应用程序提供最佳用户体验。两个平台之间的协同作用简化了开发过程，使用户能够专注于构建和完善他们的应用程序。

这些优点使DigitalOcean ，成为寻求对开发者友好、具有成本效益和可靠的云基础设施供应商的开发者和企业的一个有吸引力的选择。

DigitalOcean 与其他云计算供应商的比较

当把DigitalOcean 与其他云计算供应商，如亚马逊网络服务(AWS)、微软Azure 和Google Cloud 平台(GCP)进行比较时，有几个因素使每个供应商与众不同。DigitalOcean 因其简单性、以开发人员为中心的方法和透明的价格而脱颖而出。它的用户友好界面和广泛的文档使它成为初创企业、中小型企业和寻求直接云基础设施平台的个人开发者的有吸引力的选择。此外，DigitalOcean的竞争性和可预测的价格结构迎合了那些有预算限制或对成本透明度有偏好的人。

然而，较大的云计算供应商，如AWS 、Azure 、GCP ，提供更广泛的服务和更先进的功能，这对有复杂基础设施要求的企业可能是至关重要的。这些供应商还拥有更广泛的第三方集成生态系统、合作伙伴关系和全球数据中心网络，这可以使经营规模较大或有特定区域需求的组织受益。

DigitalOcean 和其他云供应商之间的选择主要取决于用户的需求、资源和偏好。DigitalOcean 在简单性、开发者友好性和成本透明度方面表现出色。同时，较大的云供应商提供更广泛的服务、先进的功能和广泛的生态系统，为更复杂或企业级的要求量身定做。

结语

总之，DigitalOcean ，通过其简单性、以开发者为中心的方法和透明的价格，已经建立了自己作为一个受欢迎的云基础设施供应商。它的用户友好界面、强大的文档和定制的服务迎合了初创企业、中小型企业和寻求直接、经济、可靠平台的个人开发者。

虽然DigitalOcean 可能提供不同的高级功能和广泛的生态系统，而不是像AWS 、Azure 和GCP 这样的大型供应商，但它为那些优先考虑易用性和预算可预测性的用户提供了一个引人注目的选择。通过了解每个云供应商的独特产品，开发人员和企业在选择正确的平台来支持他们的应用程序和基础设施需求时可以做出明智的决定，确保成功和可持续的云体验。