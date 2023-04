La demande d'informatique en nuage ne cessant de croître, les entreprises et les développeurs sont constamment à la recherche de solutions d'hébergement en nuage fiables, évolutives et abordables. DigitalOcean est l'une de ces solutions qui a gagné en popularité au cours des dernières années.

DigitalOcean est une plateforme d'informatique en nuage qui fournit aux utilisateurs des serveurs virtuels, des ressources de stockage et de mise en réseau pour créer et héberger des applications web. Il s'est rapidement imposé comme l'un des principaux fournisseurs de services d'hébergement en nuage, offrant une gamme de fonctionnalités et d'avantages qui en font une option attrayante pour les entreprises et les développeurs de toutes tailles.

Dans cet article, nous allons examiner de plus près ce qu'est DigitalOcean, ses principales caractéristiques et les raisons pour lesquelles vous devriez envisager de l'utiliser pour vos besoins d'hébergement dans le nuage. Nous explorerons sa facilité d'utilisation, sa flexibilité, son évolutivité et son prix abordable, et nous nous concentrerons sur la sécurité et la fiabilité. À la fin de cet article, vous comprendrez mieux DigitalOcean et vous saurez pourquoi c'est un excellent choix pour vos besoins d'hébergement en nuage.

Qu'est-ce que DigitalOcean?

DigitalOcean est un fournisseur d'infrastructure cloud de premier plan qui offre aux développeurs une plateforme facile à utiliser, flexible et évolutive pour le déploiement, la gestion et la mise à l'échelle des applications. Fondé en 2011 par Ben Uretsky, Moisey Uretsky, Mitch Wainer, Jeff Carr et Alec Hartman, DigitalOcean se concentre sur la simplification des complexités de l'infrastructure web et offre une expérience utilisateur intuitive. Sa suite de produits de base comprend des serveurs virtuels (Droplets), Kubernetes géré (DigitalOcean Kubernetes), le stockage d'objets (Spaces) et des bases de données gérées (DigitalOcean Managed Databases), entre autres services.

L'attrait de DigitalOcean réside dans la transparence de ses prix, son interface conviviale pour les développeurs et sa documentation et ses tutoriels complets, qui s'adressent aux startups, aux petites et moyennes entreprises et aux développeurs individuels. DigitalOcean s'est imposé comme un concurrent solide sur le marché des services en nuage en fournissant une infrastructure en nuage rentable, performante et fiable.

À quoi sert DigitalOcean?

DigitalOcean est une plateforme cloud polyvalente qui répond à divers besoins en matière de développement de logiciels et s'adresse aux développeurs, aux startups et aux petites et moyennes entreprises. Ses principaux cas d'utilisation sont l'hébergement d'applications web, les environnements de développement et de test, ainsi que le stockage et le traitement des données. Les développeurs utilisent les serveurs virtuels de DigitalOcean (Droplets) pour déployer et mettre à l'échelle des applications web, des API et des microservices, en tirant parti de son réseau mondial de centres de données pour garantir une faible latence et une haute disponibilité. En outre, le service géré Kubernetes de DigitalOcean permet l'orchestration d'applications conteneurisées, rationalisant ainsi le déploiement, la mise à l'échelle et la gestion.

Les développeurs peuvent également profiter des espaces de DigitalOcean pour stocker et servir des actifs statiques, tels que des images, des vidéos et des documents, tout en utilisant le service Managed Databases pour se décharger des complexités de l'administration des bases de données. De plus, DigitalOcean fournit une plateforme pour créer des environnements de développement et de test qui peuvent être rapidement démarrés et arrêtés, facilitant le développement agile et les flux de travail d'intégration continue. DigitalOcean offre une suite de services complète qui permet aux développeurs de créer, déployer et mettre à l'échelle des applications de manière efficace et effective.

Qu'est-ce qu'un Droplet dans DigitalOcean?

Un Droplet sur DigitalOcean fait référence à un serveur privé virtuel (VPS) qui fonctionne sur l'infrastructure cloud de l'entreprise. Les Droplets sont essentiellement des instances virtualisées qui fournissent aux utilisateurs des ressources informatiques dédiées, y compris CPU, RAM, et du stockage, pour exécuter leurs applications ou héberger leurs sites Web. Les Droplets de DigitalOcean sont conçus pour être simples, évolutifs et abordables, ce qui en fait un choix intéressant pour les développeurs et les entreprises de toutes tailles.

En fonction de leurs besoins spécifiques, les utilisateurs peuvent choisir parmi différentes configurations de Droplet, telles que Standard, General Purpose, CPU-Optimized et Memory-Optimized. Chaque configuration offre un équilibre différent de ressources pour répondre à différents cas d'utilisation, tels que l'exécution d'applications à forte intensité de calcul, l'hébergement de bases de données ou la gestion du trafic web. En outre, les Droplets peuvent être créés à l'aide d'images préconfigurées qui incluent les systèmes d'exploitation, les applications ou les piles de développement les plus courants, ce qui simplifie le processus d'installation et permet un déploiement rapide. DigitalOcean permet également aux utilisateurs de faire évoluer leurs Droplets verticalement en passant à un plan plus important ou horizontalement en ajoutant des instances supplémentaires, ce qui facilite la croissance et la flexibilité de leurs applications.

Pourquoi les utilisateurs aiment DigitalOcean?

Les utilisateurs aiment DigitalOcean pour plusieurs raisons qui le distinguent des autres fournisseurs de cloud :

Simplicité : L'interface intuitive et l'expérience utilisateur rationalisée de DigitalOcean permettent aux développeurs de naviguer et de gérer facilement leur infrastructure. La plateforme offre une courbe d'apprentissage minimale, ce qui la rend accessible à la fois aux nouveaux utilisateurs et aux utilisateurs expérimentés.

: L'interface intuitive et l'expérience utilisateur rationalisée de DigitalOcean permettent aux développeurs de naviguer et de gérer facilement leur infrastructure. La plateforme offre une courbe d'apprentissage minimale, ce qui la rend accessible à la fois aux nouveaux utilisateurs et aux utilisateurs expérimentés. Tarification transparente : DigitalOcean est connu pour sa tarification directe et rentable, permettant aux utilisateurs de prévoir leurs dépenses sans frais cachés ni calculs complexes. Cette transparence attire les startups, les petites et moyennes entreprises et les développeurs individuels qui ont besoin d'un budget prévisible.

: est connu pour sa tarification directe et rentable, permettant aux utilisateurs de prévoir leurs dépenses sans frais cachés ni calculs complexes. Cette transparence attire les startups, les petites et moyennes entreprises et les développeurs individuels qui ont besoin d'un budget prévisible. L' accent mis sur les développeurs : DigitalOcean a été conçu pour les développeurs, avec une documentation complète, des tutoriels et une communauté active qui favorise l'apprentissage et la collaboration. Ces ressources permettent aux développeurs d'élargir leurs compétences et de résoudre les problèmes plus efficacement.

développeurs : a été conçu pour les développeurs, avec une documentation complète, des tutoriels et une communauté active qui favorise l'apprentissage et la collaboration. Ces ressources permettent aux développeurs d'élargir leurs compétences et de résoudre les problèmes plus efficacement. Performance et fiabilité : L'infrastructure de DigitalOcean offre des services performants et fiables, garantissant le bon fonctionnement des applications et des sites web. Le stockage SSD (solid-state drive) de la plateforme et le réseau mondial de centres de données contribuent à une faible latence et à une haute disponibilité pour les utilisateurs du monde entier.

: L'infrastructure de DigitalOcean offre des services performants et fiables, garantissant le bon fonctionnement des applications et des sites web. Le stockage SSD (solid-state drive) de la plateforme et le réseau mondial de centres de données contribuent à une faible latence et à une haute disponibilité pour les utilisateurs du monde entier. Évolutivité : Les services de DigitalOcean sont conçus pour évoluer avec les besoins des utilisateurs. Les développeurs peuvent facilement faire évoluer leurs applications verticalement ou horizontalement tout en tirant parti de services supplémentaires tels que Managed Databases et Kubernetes pour encore plus de flexibilité.

: Les services de DigitalOcean sont conçus pour évoluer avec les besoins des utilisateurs. Les développeurs peuvent facilement faire évoluer leurs applications verticalement ou horizontalement tout en tirant parti de services supplémentaires tels que Managed Databases et Kubernetes pour encore plus de flexibilité. Support client : DigitalOcean offre un support client réactif et compétent, avec différents canaux permettant aux utilisateurs de demander de l'aide, notamment un système de tickets, des forums communautaires et des médias sociaux.

: offre un support client réactif et compétent, avec différents canaux permettant aux utilisateurs de demander de l'aide, notamment un système de tickets, des forums communautaires et des médias sociaux. Images préconfigurées: DigitalOcean fournit des images préconfigurées, telles que des systèmes d'exploitation, des piles de développement et des applications, permettant aux utilisateurs de déployer rapidement des Droplets adaptés à leurs besoins spécifiques.

Ces facteurs se combinent pour créer un fournisseur d'infrastructure en nuage convivial pour les développeurs, rentable et fiable que de nombreux utilisateurs ont appris à apprécier et en qui ils ont confiance.

DigitalOcean contre

Bien que DigitalOcean soit un choix populaire pour de nombreux développeurs et entreprises, il est essentiel de prendre en compte certaines de ses limites ou inconvénients :

Fonctionnalités avancées limitées : Comparé à des fournisseurs de cloud plus importants tels que AWS , Azure ou Google Cloud , DigitalOcean peut offrir une gamme différente de fonctions ou de services avancés, ce qui peut constituer une contrainte pour les entreprises ayant des besoins complexes en matière d'infrastructure.

: Comparé à des fournisseurs de cloud plus importants tels que , ou , peut offrir une gamme différente de fonctions ou de services avancés, ce qui peut constituer une contrainte pour les entreprises ayant des besoins complexes en matière d'infrastructure. Un écosystème plus petit : La place de marché et les options d'intégration de DigitalOcean peuvent ne pas être aussi étendues que celles offertes par des fournisseurs de cloud plus importants, ce qui peut limiter les outils et services tiers disponibles pour les utilisateurs.

: La place de marché et les options d'intégration de DigitalOcean peuvent ne pas être aussi étendues que celles offertes par des fournisseurs de cloud plus importants, ce qui peut limiter les outils et services tiers disponibles pour les utilisateurs. Pas de protection DDoS intégrée : Contrairement à certains concurrents, DigitalOcean n'offre pas de protection intégrée contre les dénis de service distribués ( DDoS ), ce qui pourrait rendre les utilisateurs plus vulnérables aux attaques.

: Contrairement à certains concurrents, n'offre pas de protection intégrée contre les dénis de service distribués ( ), ce qui pourrait rendre les utilisateurs plus vulnérables aux attaques. Pas d'accord de niveau de service ( SLA ) pour le stockage d'objets : Le service de stockage d'objets de DigitalOcean, Spaces, n'est pas accompagné d'un SLA , contrairement à des offres similaires d'autres fournisseurs de cloud. Cette absence de SLA peut inquiéter les utilisateurs qui ont besoin d'une garantie de disponibilité et de performance pour leurs besoins de stockage.

: Le service de stockage d'objets de DigitalOcean, Spaces, n'est pas accompagné d'un , contrairement à des offres similaires d'autres fournisseurs de cloud. Cette absence de peut inquiéter les utilisateurs qui ont besoin d'une garantie de disponibilité et de performance pour leurs besoins de stockage. Pas de sauvegarde native des bases de données : Le service Managed Databases de DigitalOcean n'offre pas de solution de sauvegarde intégrée, ce qui oblige les utilisateurs à créer et à gérer manuellement les sauvegardes de leurs bases de données.

: Le service Managed Databases de DigitalOcean n'offre pas de solution de sauvegarde intégrée, ce qui oblige les utilisateurs à créer et à gérer manuellement les sauvegardes de leurs bases de données. Couverture géographique limitée : Bien que le réseau mondial de centres de données de DigitalOcean s'étende, sa portée est encore limitée par rapport aux fournisseurs de cloud plus importants. Cette limitation peut avoir un impact sur les utilisateurs qui ont besoin de centres de données dans des régions spécifiques que DigitalOcean ne dessert pas actuellement.

: Bien que le réseau mondial de centres de données de DigitalOcean s'étende, sa portée est encore limitée par rapport aux fournisseurs de cloud plus importants. Cette limitation peut avoir un impact sur les utilisateurs qui ont besoin de centres de données dans des régions spécifiques que ne dessert pas actuellement. Options d'assistance: Bien que DigitalOcean offre un support client réactif, son niveau de support de base peut être plus lent que celui de certains concurrents. Les utilisateurs qui ont besoin d'un temps de réponse plus rapide doivent opter pour un plan d'assistance payant.

Ces inconvénients doivent être pris en compte lors de l'évaluation de DigitalOcean en tant que fournisseur potentiel d'infrastructure cloud, en particulier pour les entreprises ayant des besoins spécialisés ou avancés.

DigitalOcean pros

DigitalOcean offre plusieurs avantages qui en font un choix populaire parmi les développeurs et les petites et moyennes entreprises :

Facilité d'utilisation : L'interface conviviale et la conception intuitive de DigitalOcean simplifient la gestion de l'infrastructure en nuage, ce qui permet aux développeurs de tous niveaux de naviguer facilement et de contrôler leurs ressources.

: L'interface conviviale et la conception intuitive de DigitalOcean simplifient la gestion de l'infrastructure en nuage, ce qui permet aux développeurs de tous niveaux de naviguer facilement et de contrôler leurs ressources. Axée sur les développeurs : La plateforme est conçue pour les développeurs et propose une documentation complète, des tutoriels et une communauté active qui favorise l'apprentissage et la collaboration. Cette focalisation sur les besoins des développeurs aide les utilisateurs à développer leurs compétences et à résoudre les problèmes de manière efficace.

développeurs : La plateforme est conçue pour les développeurs et propose une documentation complète, des tutoriels et une communauté active qui favorise l'apprentissage et la collaboration. Cette focalisation sur les besoins des développeurs aide les utilisateurs à développer leurs compétences et à résoudre les problèmes de manière efficace. Transparence des prix : DigitalOcean est connu pour sa structure de prix simple et compétitive, sans frais cachés ni calculs complexes. Cette transparence plaît à ceux qui ont besoin de coûts prévisibles pour leur infrastructure cloud.

: est connu pour sa structure de prix simple et compétitive, sans frais cachés ni calculs complexes. Cette transparence plaît à ceux qui ont besoin de coûts prévisibles pour leur infrastructure cloud. Performance et fiabilité : DigitalOcean fournit des services performants et fiables, garantissant le bon fonctionnement des applications et des sites web. L'utilisation d'un système de stockage SSD (solid-state drive) et d'un réseau mondial de centres de données contribue à une faible latence et à une haute disponibilité pour les utilisateurs du monde entier.

: fournit des services performants et fiables, garantissant le bon fonctionnement des applications et des sites web. L'utilisation d'un système de stockage SSD (solid-state drive) et d'un réseau mondial de centres de données contribue à une faible latence et à une haute disponibilité pour les utilisateurs du monde entier. Évolutivité : Les services de DigitalOcean sont conçus pour s'adapter aux besoins des utilisateurs, ce qui permet aux applications de se développer verticalement ou horizontalement. Les services supplémentaires de la plateforme, tels que Managed Databases et Kubernetes, offrent encore plus de flexibilité et d'évolutivité.

: Les services de DigitalOcean sont conçus pour s'adapter aux besoins des utilisateurs, ce qui permet aux applications de se développer verticalement ou horizontalement. Les services supplémentaires de la plateforme, tels que Managed Databases et Kubernetes, offrent encore plus de flexibilité et d'évolutivité. Images préconfigurées : Les utilisateurs peuvent rapidement déployer des Droplets à l'aide d'images préconçues, y compris les systèmes d'exploitation, les applications et les piles de développement les plus courants. Cette fonctionnalité accélère le processus de configuration et simplifie la gestion de l'infrastructure.

: Les utilisateurs peuvent rapidement déployer des Droplets à l'aide d'images préconçues, y compris les systèmes d'exploitation, les applications et les piles de développement les plus courants. Cette fonctionnalité accélère le processus de configuration et simplifie la gestion de l'infrastructure. Support client : DigitalOcean offre un support client compétent et réactif par le biais de différents canaux, notamment un système de tickets, des forums communautaires et des médias sociaux.

: offre un support client compétent et réactif par le biais de différents canaux, notamment un système de tickets, des forums communautaires et des médias sociaux. Déploiement sans effort des applications générées par AppMaster: L'infrastructure de DigitalOcean prend en charge le déploiement et l'hébergement sans effort des applications créées à l'aide d'AppMaster. Cette compatibilité permet aux utilisateurs de tirer parti des performances, de l'évolutivité et de la fiabilité de DigitalOcean pour offrir une expérience utilisateur optimale à leurs applications créées à l'aide d'AppMaster. La synergie entre les deux plateformes simplifie le processus de développement, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur la création et l'amélioration de leurs applications.

Ces avantages font de DigitalOcean un choix attrayant pour les développeurs et les entreprises à la recherche d'un fournisseur d'infrastructure en nuage convivial pour les développeurs, rentable et fiable.

DigitalOcean Comparaison avec d'autres fournisseurs de services en nuage

Plusieurs facteurs distinguent chaque fournisseur lorsque l'on compare DigitalOcean à d'autres fournisseurs de cloud, tels qu'Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, et Google Cloud Platform (GCP). DigitalOcean se distingue par sa simplicité, son approche centrée sur le développeur et sa tarification transparente. Son interface conviviale et sa documentation complète en font un choix intéressant pour les startups, les petites et moyennes entreprises et les développeurs individuels qui recherchent une plateforme d'infrastructure en nuage simple. De plus, la structure de prix compétitive et prévisible de DigitalOcean s'adresse à ceux qui ont des contraintes budgétaires ou qui préfèrent la transparence des coûts.

Cependant, des fournisseurs de cloud plus importants tels que AWS, Azure, et GCP offrent une gamme plus large de services et des fonctionnalités plus avancées, ce qui peut être crucial pour les entreprises ayant des exigences complexes en matière d'infrastructure. Ces fournisseurs disposent également d'un écosystème plus étendu d'intégrations de tiers, de partenariats et d'un réseau mondial de centres de données, ce qui peut être avantageux pour les organisations opérant à plus grande échelle ou ayant des besoins régionaux spécifiques.

Le choix entre DigitalOcean et d'autres fournisseurs de cloud dépend largement des besoins, des ressources et des préférences de l'utilisateur. DigitalOcean se distingue par sa simplicité, sa convivialité pour les développeurs et sa transparence en matière de coûts. Dans le même temps, les grands fournisseurs de services en nuage offrent une gamme plus large de services, de fonctions avancées et d'écosystèmes étendus adaptés à des exigences plus complexes ou au niveau de l'entreprise.

Conclusion

En conclusion, DigitalOcean s'est imposé comme un fournisseur d'infrastructure en nuage populaire grâce à sa simplicité, son approche centrée sur les développeurs et ses prix transparents. Son interface conviviale, sa documentation solide et ses services sur mesure s'adressent aux startups, aux petites et moyennes entreprises et aux développeurs individuels à la recherche d'une plateforme simple, rentable et fiable.

Bien que DigitalOcean puisse offrir des fonctionnalités avancées et un écosystème plus étendu que des fournisseurs plus importants tels que AWS, Azure et GCP, il constitue une alternative convaincante pour les utilisateurs qui privilégient la facilité d'utilisation et la prévisibilité du budget. En comprenant les offres uniques de chaque fournisseur de services en nuage, les développeurs et les entreprises peuvent prendre des décisions éclairées lorsqu'ils choisissent la bonne plateforme pour prendre en charge leurs applications et leurs besoins d'infrastructure, garantissant ainsi une expérience réussie et durable en matière de services en nuage.