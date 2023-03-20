مع استمرار تزايد الطلب على الحوسبة السحابية ، تبحث الشركات والمطورون باستمرار عن حلول استضافة سحابية موثوقة وقابلة للتطوير وبأسعار معقولة. DigitalOcean هو أحد هذه الحلول التي اكتسبت شعبية في السنوات الأخيرة.

DigitalOcean عبارة عن نظام أساسي للحوسبة السحابية يوفر للمستخدمين خوادم افتراضية ووحدات تخزين وموارد شبكات لإنشاء تطبيقات الويب واستضافتها. لقد رسخت نفسها بسرعة كمزود رائد لخدمات الاستضافة السحابية ، حيث تقدم مجموعة من الميزات والفوائد التي تجعلها خيارًا جذابًا للشركات والمطورين من جميع الأحجام.

في هذه المقالة ، سنلقي نظرة فاحصة على ماهية DigitalOcean ، وميزاتها الرئيسية ، ولماذا يجب أن تفكر في استخدامها لتلبية احتياجات الاستضافة السحابية الخاصة بك. سنستكشف سهولة الاستخدام والمرونة وقابلية التوسع والقدرة على تحمل التكاليف والتركيز على الأمان والموثوقية. بنهاية هذه المقالة ، ستفهم بشكل أفضل DigitalOcean ولماذا تعد اختيارًا ممتازًا لاحتياجات الاستضافة السحابية الخاصة بك.

ما هي DigitalOcean ؟

DigitalOcean هي شركة رائدة في توفير البنية التحتية السحابية تقدم للمطورين نظامًا أساسيًا سهل الاستخدام ومرن وقابل للتطوير لنشر التطبيقات وإدارتها وتوسيع نطاقها. تأسست DigitalOcean في عام 2011 من قبل Ben Uretsky و Moisey Uretsky و Mitch Wainer و Jeff Carr و Alec Hartman ، وتركز DigitalOcean على تبسيط تعقيدات البنية التحتية للويب وتقديم تجربة مستخدم بديهية. تتضمن مجموعة منتجاتها الأساسية الخوادم الافتراضية (Droplets) ، و Kubernetes المُدارة ( DigitalOcean Kubernetes) ، وتخزين الكائنات (المساحات) ، وقواعد البيانات المُدارة (قواعد البيانات المُدارة DigitalOcean) ، من بين خدمات أخرى.

تكمن جاذبية DigitalOcean في أسعارها الشفافة ، والواجهة الصديقة للمطورين ، والوثائق والبرامج التعليمية الشاملة ، والتي تلبي احتياجات الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمطورين الفرديين. أنشأت DigitalOcean نفسها كمنافس قوي في سوق الخدمات السحابية من خلال توفير بنية أساسية سحابية فعالة من حيث التكلفة وعالية الأداء وموثوقة.

ما هو استخدام DigitalOcean ؟

DigitalOcean عبارة عن منصة سحابية متعددة الاستخدامات تخدم أغراضًا مختلفة في تطوير البرامج ، وتخدم المطورين والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تشمل حالات الاستخدام الأساسية الخاصة به استضافة تطبيقات الويب ، وبيئات التطوير والاختبار ، وتخزين البيانات ومعالجتها. يستخدم المطورون خوادم DigitalOcean الافتراضية ( Droplets) لنشر وتوسيع نطاق تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات المصغرة ، والاستفادة من شبكة مركز البيانات العالمية لضمان انخفاض زمن الوصول والتوافر العالي. بالإضافة إلى ذلك ، تتيح خدمة Kubernetes المُدارة من DigitalOcean تنسيق التطبيقات المعبأة في حاويات وتبسيط النشر والقياس والإدارة.

يمكن للمطورين أيضًا الاستفادة من مساحات DigitalOcean لتخزين الأصول الثابتة وتقديمها ، مثل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات أثناء استخدام خدمة قواعد البيانات المُدارة لتفريغ تعقيدات إدارة قاعدة البيانات. علاوة على ذلك ، توفر DigitalOcean منصة لإنشاء بيئات تطوير واختبار يمكن تفكيكها وتفكيكها بسرعة ، مما يسهل التطوير السريع وسير عمل التكامل المستمر. تقدم DigitalOcean مجموعة خدمات شاملة تمكن المطورين من إنشاء التطبيقات ونشرها وتوسيع نطاقها بكفاءة وفعالية.

ما هي Droplet في DigitalOcean ؟

يشير Droplet في DigitalOcean إلى خادم خاص افتراضي (VPS) يعمل على البنية التحتية السحابية للشركة. تعتبر Droplets في الأساس مثيلات افتراضية توفر للمستخدمين موارد حوسبة مخصصة ، بما في ذلك وحدة المعالجة CPU RAM والتخزين ، لتشغيل تطبيقاتهم أو استضافة مواقع الويب الخاصة بهم. تم تصميم قطرات DigitalOcean's مع البساطة وقابلية التوسع والقدرة على تحمل التكاليف ، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمطورين والشركات من مختلف الأحجام.

اعتمادًا على متطلباتهم المحددة ، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين تكوينات Droplet المختلفة ، مثل Standard و General Purpose و CPU-Optimized و Memory-Optimized. يوفر كل تكوين توازنًا مختلفًا من الموارد لتلبية حالات الاستخدام المختلفة ، مثل تشغيل التطبيقات كثيفة الحوسبة ، أو استضافة قواعد البيانات ، أو خدمة حركة مرور الويب. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن إنشاء Droplets باستخدام صور مُهيأة مسبقًا تتضمن أنظمة تشغيل أو تطبيقات أو حزم تطوير شائعة ، مما يبسط عملية الإعداد ويسمح بالنشر السريع. كما تتيح DigitalOcean للمستخدمين إمكانية توسيع نطاق قطراتهم عموديًا عن طريق الترقية إلى خطة أكبر أو أفقيًا عن طريق إضافة المزيد من المثيلات ، مما يسهل نمو تطبيقاتهم ومرونتها.

لماذا يحب المستخدمون DigitalOcean ؟

يحب المستخدمون DigitalOcean لعدة أسباب تميزها عن مزودي الخدمات السحابية الآخرين:

البساطة : تجعل واجهة DigitalOcean البديهية وتجربة المستخدم المبسطة من السهل على المطورين التنقل وإدارة البنية التحتية الخاصة بهم. توفر المنصة الحد الأدنى من منحنى التعلم ، مما يجعلها في متناول المستخدمين الجدد وذوي الخبرة.

: تجعل واجهة DigitalOcean البديهية وتجربة المستخدم المبسطة من السهل على المطورين التنقل وإدارة البنية التحتية الخاصة بهم. توفر المنصة الحد الأدنى من منحنى التعلم ، مما يجعلها في متناول المستخدمين الجدد وذوي الخبرة. التسعير الشفاف : تشتهر DigitalOcean بتسعيرها المباشر والفعال من حيث التكلفة ، مما يسمح للمستخدمين بالتنبؤ بالنفقات دون رسوم خفية أو حسابات معقدة. تروق هذه الشفافية للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمطورين الأفراد الذين يحتاجون إلى القدرة على التنبؤ بالميزانية.

: تشتهر بتسعيرها المباشر والفعال من حيث التكلفة ، مما يسمح للمستخدمين بالتنبؤ بالنفقات دون رسوم خفية أو حسابات معقدة. تروق هذه الشفافية للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمطورين الأفراد الذين يحتاجون إلى القدرة على التنبؤ بالميزانية. تركيز المطور : تم تصميم DigitalOcean مع وضع المطورين في الاعتبار ، حيث توفر وثائق مكثفة وبرامج تعليمية ومجتمعًا نشطًا يعزز التعلم والتعاون. تعمل هذه الموارد على تمكين المطورين من توسيع مجموعات مهاراتهم وحل المشكلات بشكل أكثر كفاءة.

: تم تصميم مع وضع المطورين في الاعتبار ، حيث توفر وثائق مكثفة وبرامج تعليمية ومجتمعًا نشطًا يعزز التعلم والتعاون. تعمل هذه الموارد على تمكين المطورين من توسيع مجموعات مهاراتهم وحل المشكلات بشكل أكثر كفاءة. الأداء والموثوقية : توفر البنية التحتية لـ DigitalOcean خدمات عالية الأداء وموثوقة ، مما يضمن تشغيل التطبيقات والمواقع الإلكترونية بسلاسة. يساهم تخزين محرك الحالة الصلبة (SSD) للنظام الأساسي وشبكة مركز البيانات العالمية في تقليل زمن الوصول والتوافر العالي للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

: توفر البنية التحتية لـ DigitalOcean خدمات عالية الأداء وموثوقة ، مما يضمن تشغيل التطبيقات والمواقع الإلكترونية بسلاسة. يساهم تخزين محرك الحالة الصلبة (SSD) للنظام الأساسي وشبكة مركز البيانات العالمية في تقليل زمن الوصول والتوافر العالي للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. قابلية التوسع : تم تصميم خدمات DigitalOcean بحيث تتناسب مع احتياجات المستخدمين. يمكن للمطورين بسهولة توسيع نطاق تطبيقاتهم عموديًا أو أفقيًا مع الاستفادة من الخدمات الإضافية مثل قواعد البيانات المُدارة و Kubernetes لمزيد من المرونة.

: تم تصميم خدمات DigitalOcean بحيث تتناسب مع احتياجات المستخدمين. يمكن للمطورين بسهولة توسيع نطاق تطبيقاتهم عموديًا أو أفقيًا مع الاستفادة من الخدمات الإضافية مثل قواعد البيانات المُدارة و Kubernetes لمزيد من المرونة. دعم العملاء : تقدم DigitalOcean دعم عملاء سريع الاستجابة وواسع المعرفة ، مع قنوات مختلفة للمستخدمين لطلب المساعدة ، بما في ذلك نظام التذاكر والمنتديات المجتمعية ووسائل التواصل الاجتماعي.

: تقدم دعم عملاء سريع الاستجابة وواسع المعرفة ، مع قنوات مختلفة للمستخدمين لطلب المساعدة ، بما في ذلك نظام التذاكر والمنتديات المجتمعية ووسائل التواصل الاجتماعي. صور مسبقة التكوين : توفر DigitalOcean صورًا مسبقة الصنع ، مثل أنظمة التشغيل ومجموعات التطوير والتطبيقات ، مما يتيح للمستخدمين نشر Droplets المصممة خصيصًا لمتطلباتهم الخاصة بسرعة.

تتحد هذه العوامل لإنشاء موفر بنية تحتية سحابية صديق للمطورين وفعال من حيث التكلفة وموثوق به نما العديد من المستخدمين لتقديره وثقته.

سلبيات DigitalOcean

بينما تعد DigitalOcean خيارًا شائعًا للعديد من المطورين والشركات ، فمن الضروري مراعاة بعض قيودها أو عيوبها:

ميزات متقدمة محدودة : مقارنة بموفري السحابة الأكبر حجمًا مثل AWS أو Azure أو Google Cloud ، قد تقدم DigitalOcean نطاقًا مختلفًا من الميزات أو الخدمات المتقدمة ، والتي يمكن أن تكون قيدًا للمؤسسات التي لديها احتياجات بنية تحتية معقدة.

: مقارنة بموفري السحابة الأكبر حجمًا مثل أو أو ، قد تقدم نطاقًا مختلفًا من الميزات أو الخدمات المتقدمة ، والتي يمكن أن تكون قيدًا للمؤسسات التي لديها احتياجات بنية تحتية معقدة. نظام بيئي أصغر : قد لا تكون خيارات السوق والتكامل في DigitalOcean واسعة مثل تلك التي يقدمها موفرو السحابة الأكثر شهرة ، مما قد يحد من أدوات وخدمات الجهات الخارجية المتاحة للمستخدمين.

: قد لا تكون خيارات السوق والتكامل في DigitalOcean واسعة مثل تلك التي يقدمها موفرو السحابة الأكثر شهرة ، مما قد يحد من أدوات وخدمات الجهات الخارجية المتاحة للمستخدمين. لا توجد حماية DDoS مضمنة : على عكس بعض المنافسين ، لا توفر DigitalOcean حماية مضمنة لرفض الخدمة الموزع ( DDoS ) ، مما قد يجعل المستخدمين أكثر عرضة للهجمات.

: على عكس بعض المنافسين ، لا توفر حماية مضمنة لرفض الخدمة الموزع ( ) ، مما قد يجعل المستخدمين أكثر عرضة للهجمات. لا توجد اتفاقية مستوى خدمة ( SLA ) لتخزين الكائنات : لا تأتي خدمة تخزين الكائنات في DigitalOcean ، Spaces ، مع اتفاقية مستوى الخدمة ( SLA ) ، على عكس العروض المماثلة المقدمة من موفري السحابة الآخرين. قد يثير هذا النقص في SLA قلق المستخدمين الذين يحتاجون إلى ضمان وقت التشغيل والأداء لاحتياجات التخزين الخاصة بهم.

: لا تأتي خدمة تخزين الكائنات في DigitalOcean ، Spaces ، مع اتفاقية مستوى الخدمة ( ) ، على عكس العروض المماثلة المقدمة من موفري السحابة الآخرين. قد يثير هذا النقص في قلق المستخدمين الذين يحتاجون إلى ضمان وقت التشغيل والأداء لاحتياجات التخزين الخاصة بهم. عدم وجود نسخ احتياطي لقاعدة البيانات الأصلية : لا تقدم خدمة قواعد البيانات المُدارة الخاصة بـ DigitalOcean حلاً مدمجًا للنسخ الاحتياطي ، مما يتطلب من المستخدمين إنشاء النسخ الاحتياطية لقاعدة البيانات الخاصة بهم وإدارتها يدويًا.

: لا تقدم خدمة قواعد البيانات المُدارة الخاصة بـ DigitalOcean حلاً مدمجًا للنسخ الاحتياطي ، مما يتطلب من المستخدمين إنشاء النسخ الاحتياطية لقاعدة البيانات الخاصة بهم وإدارتها يدويًا. تغطية جغرافية محدودة : على الرغم من أن شبكة مراكز البيانات العالمية التابعة لشركة DigitalOcean تتوسع ، إلا أن نطاقها لا يزال محدودًا مقارنةً بموفري الخدمات السحابية الأكبر حجمًا. قد يؤثر هذا القيد على المستخدمين الذين يحتاجون إلى مراكز بيانات في مناطق معينة لا تخدمها DigitalOcean حاليًا.

: على الرغم من أن شبكة مراكز البيانات العالمية التابعة لشركة DigitalOcean تتوسع ، إلا أن نطاقها لا يزال محدودًا مقارنةً بموفري الخدمات السحابية الأكبر حجمًا. قد يؤثر هذا القيد على المستخدمين الذين يحتاجون إلى مراكز بيانات في مناطق معينة لا تخدمها حاليًا. خيارات الدعم : على الرغم من أن DigitalOcean تقدم دعم عملاء سريع الاستجابة ، إلا أن مستوى الدعم الأساسي قد يكون أبطأ في الاستجابة من بعض المنافسين. يجب على المستخدمين الذين يحتاجون إلى أوقات استجابة دعم أسرع اختيار خطة دعم مدفوعة.

يجب أخذ هذه السلبيات في الاعتبار عند تقييم DigitalOcean كمزود محتمل للبنية التحتية السحابية ، خاصة للشركات ذات المتطلبات المتخصصة أو المتقدمة.

محترفو DigitalOcean

تقدم DigitalOcean العديد من المزايا التي تجعلها خيارًا شائعًا بين المطورين والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم:

سهولة الاستخدام : تعمل واجهة DigitalOcean سهلة الاستخدام والتصميم البديهي على تبسيط إدارة البنية التحتية السحابية ، مما يسهل على المطورين من جميع مستويات الخبرة التنقل والتحكم في مواردهم.

: تعمل واجهة DigitalOcean سهلة الاستخدام والتصميم البديهي على تبسيط إدارة البنية التحتية السحابية ، مما يسهل على المطورين من جميع مستويات الخبرة التنقل والتحكم في مواردهم. يركز على المطور : تم تصميم النظام الأساسي للمطورين ، حيث يقدم وثائق مكثفة وبرامج تعليمية ومجتمعًا نشطًا يعزز التعلم والتعاون. يساعد هذا التركيز على احتياجات المطورين المستخدمين على توسيع مهاراتهم وحل المشكلات بكفاءة.

: تم تصميم النظام الأساسي للمطورين ، حيث يقدم وثائق مكثفة وبرامج تعليمية ومجتمعًا نشطًا يعزز التعلم والتعاون. يساعد هذا التركيز على احتياجات المطورين المستخدمين على توسيع مهاراتهم وحل المشكلات بكفاءة. التسعير الشفاف : تشتهر DigitalOcean بهيكل التسعير المباشر والتنافسي ، بدون رسوم خفية أو حسابات معقدة. تروق هذه الشفافية لأولئك الذين يحتاجون إلى تكاليف يمكن التنبؤ بها للبنية التحتية السحابية الخاصة بهم.

: تشتهر بهيكل التسعير المباشر والتنافسي ، بدون رسوم خفية أو حسابات معقدة. تروق هذه الشفافية لأولئك الذين يحتاجون إلى تكاليف يمكن التنبؤ بها للبنية التحتية السحابية الخاصة بهم. الأداء والموثوقية : توفر DigitalOcean خدمات موثوقة وعالية الأداء ، مما يضمن تشغيل التطبيقات والمواقع الإلكترونية بسلاسة. يساهم استخدام تخزين محرك الحالة الصلبة (SSD) وشبكة مركز البيانات العالمية في تقليل زمن الوصول والتوافر العالي للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

: توفر خدمات موثوقة وعالية الأداء ، مما يضمن تشغيل التطبيقات والمواقع الإلكترونية بسلاسة. يساهم استخدام تخزين محرك الحالة الصلبة (SSD) وشبكة مركز البيانات العالمية في تقليل زمن الوصول والتوافر العالي للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. قابلية التوسع : تم تصميم خدمات DigitalOcean لتلائم احتياجات المستخدمين ، مما يسمح للتطبيقات بالنمو عموديًا أو أفقيًا. توفر الخدمات الإضافية للمنصة ، مثل قواعد البيانات المُدارة و Kubernetes ، مزيدًا من المرونة وقابلية التوسع.

: تم تصميم خدمات DigitalOcean لتلائم احتياجات المستخدمين ، مما يسمح للتطبيقات بالنمو عموديًا أو أفقيًا. توفر الخدمات الإضافية للمنصة ، مثل قواعد البيانات المُدارة و Kubernetes ، مزيدًا من المرونة وقابلية التوسع. الصور المكونة مسبقًا : يمكن للمستخدمين نشر Droplets بسرعة باستخدام الصور المعدة مسبقًا ، بما في ذلك أنظمة التشغيل الشائعة والتطبيقات ومجموعات التطوير. تعمل هذه الميزة على تسريع عملية الإعداد وتبسيط إدارة البنية التحتية.

: يمكن للمستخدمين نشر Droplets بسرعة باستخدام الصور المعدة مسبقًا ، بما في ذلك أنظمة التشغيل الشائعة والتطبيقات ومجموعات التطوير. تعمل هذه الميزة على تسريع عملية الإعداد وتبسيط إدارة البنية التحتية. دعم العملاء : تقدم DigitalOcean دعم عملاء واسع المعرفة وسريع الاستجابة من خلال قنوات مختلفة ، بما في ذلك نظام التذاكر والمنتديات المجتمعية ووسائل التواصل الاجتماعي.

: تقدم دعم عملاء واسع المعرفة وسريع الاستجابة من خلال قنوات مختلفة ، بما في ذلك نظام التذاكر والمنتديات المجتمعية ووسائل التواصل الاجتماعي. النشر السهل للتطبيقات المُنشأة من AppMaster : تدعم البنية الأساسية لـ DigitalOcean النشر السهل واستضافة التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster . يتيح هذا التوافق للمستخدمين الاستفادة من أداء DigitalOcean وقابلية التوسع والموثوقية لتوفير تجربة مستخدم مثالية لتطبيقات AppMaster التي تم إنشاؤها. يعمل التآزر بين النظامين الأساسيين على تبسيط عملية التطوير ، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على بناء تطبيقاتهم وتحسينها.

هؤلاء المحترفون يجعلون DigitalOcean خيارًا جذابًا للمطورين والشركات التي تبحث عن موفر بنية سحابية سهل الاستخدام وفعال من حيث التكلفة وموثوق به.

DigitalOcean مقابل موفري السحابة الآخرين

هناك عدة عوامل تجعل كل موفر متميزًا عند مقارنة DigitalOcean بموفري السحابة الآخرين ، مثل Amazon Web Services ( AWS) و Microsoft Azure و Google Cloud Platform (GCP). تتميز DigitalOcean ببساطتها ، ونهجها المرتكز على المطور ، وأسعارها الشفافة. واجهته سهلة الاستخدام ووثائقه الشاملة تجعله خيارًا جذابًا للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمطورين الفرديين الذين يسعون إلى نظام أساسي مباشر للبنية التحتية السحابية. علاوة على ذلك ، يلبي هيكل التسعير التنافسي والقابل للتنبؤ الخاص بـ DigitalOcean أولئك الذين يعانون من قيود الميزانية أو يفضلون شفافية التكلفة.

ومع ذلك ، فإن موفري السحابة الأكبر حجمًا مثل AWS و Azure و GCP يقدمون نطاقًا أوسع من الخدمات وميزات أكثر تقدمًا ، والتي قد تكون ضرورية للمؤسسات ذات متطلبات البنية التحتية المعقدة. يمتلك هؤلاء الموفرون أيضًا نظامًا بيئيًا أكثر شمولاً لعمليات تكامل الأطراف الثالثة والشراكات وشبكة عالمية من مراكز البيانات ، والتي يمكن أن تفيد المنظمات العاملة على نطاق أوسع أو ذات الاحتياجات الإقليمية المحددة.

يعتمد الاختيار بين DigitalOcean وموفري الخدمات السحابية الآخرين إلى حد كبير على احتياجات المستخدم وموارده وتفضيلاته. تتفوق DigitalOcean في البساطة وسهولة المطورين وشفافية التكلفة. في الوقت نفسه ، يقدم مقدمو الخدمات السحابية الأكبر نطاقًا أوسع من الخدمات والميزات المتقدمة والأنظمة البيئية الشاملة المصممة خصيصًا لمتطلبات أكثر تعقيدًا أو على مستوى المؤسسة.

خاتمة

في الختام ، أثبتت DigitalOcean نفسها كمزود مشهور للبنية التحتية السحابية من خلال بساطتها ونهجها المتمحور حول المطور وأسعارها الشفافة. تلبي واجهته سهلة الاستخدام ووثائقه القوية وخدماته المصممة خصيصًا للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمطورين الأفراد الذين يسعون إلى نظام أساسي مباشر وفعال من حيث التكلفة وموثوق.

على الرغم من أن DigitalOcean قد تقدم ميزات متقدمة مختلفة ونظامًا بيئيًا واسع النطاق مقارنة بمزودي الخدمة الكبار مثل AWS و Azure و GCP ، إلا أنها توفر بديلاً مقنعًا للمستخدمين الذين يمنحون الأولوية لسهولة الاستخدام والقدرة على التنبؤ بالميزانية. من خلال فهم العروض الفريدة لكل مزود خدمة سحابية ، يمكن للمطورين والشركات اتخاذ قرارات مستنيرة عند اختيار النظام الأساسي المناسب لدعم تطبيقاتهم واحتياجات البنية التحتية الخاصة بهم ، مما يضمن تجربة سحابية ناجحة ومستدامة.