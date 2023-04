Con la continua crescita della domanda di cloud computing, le aziende e gli sviluppatori sono alla costante ricerca di soluzioni di cloud hosting affidabili, scalabili e convenienti. DigitalOcean è una di queste soluzioni che sta guadagnando popolarità negli ultimi anni.

DigitalOcean è una piattaforma di cloud computing che mette a disposizione degli utenti server virtuali, storage e risorse di rete per creare e ospitare applicazioni web. Si è rapidamente affermata come fornitore leader di servizi di cloud hosting, offrendo una serie di funzionalità e vantaggi che la rendono un'opzione interessante per aziende e sviluppatori di tutte le dimensioni.

In questo articolo vedremo da vicino cos'è DigitalOcean, le sue caratteristiche principali e perché dovreste considerarlo per le vostre esigenze di cloud hosting. Esploreremo la facilità d'uso, la flessibilità, la scalabilità e l'economicità di e ci concentreremo sulla sicurezza e l'affidabilità. Alla fine di questo articolo, capirete meglio DigitalOcean e perché è una scelta eccellente per le vostre esigenze di cloud hosting.

Che cos'è DigitalOcean?

DigitalOcean è un fornitore leader di infrastrutture cloud che offre agli sviluppatori una piattaforma facile da usare, flessibile e scalabile per distribuire, gestire e scalare le applicazioni. Fondata nel 2011 da Ben Uretsky, Moisey Uretsky, Mitch Wainer, Jeff Carr e Alec Hartman, DigitalOcean si concentra sulla semplificazione delle complessità dell'infrastruttura web e sull'offerta di un'esperienza utente intuitiva. La suite di prodotti principali comprende server virtuali (Droplets), Kubernetes gestito (DigitalOcean Kubernetes), storage di oggetti (Spaces) e database gestiti (DigitalOcean Managed Databases), oltre ad altri servizi.

L'attrattiva di DigitalOcean risiede nella trasparenza dei prezzi, nell'interfaccia facile da usare per gli sviluppatori, nell'ampia documentazione e nei tutorial, che si rivolgono alle startup, alle piccole e medie imprese e ai singoli sviluppatori. DigitalOcean si è affermato come un forte concorrente nel mercato dei servizi cloud, fornendo un'infrastruttura cloud economica, performante e affidabile.

Per cosa viene utilizzato DigitalOcean?

DigitalOcean è una piattaforma cloud versatile che serve a vari scopi nello sviluppo di software, per sviluppatori, startup e piccole e medie imprese. I suoi casi d'uso principali comprendono l'hosting di applicazioni web, gli ambienti di sviluppo e di test, l'archiviazione e l'elaborazione dei dati. Gli sviluppatori utilizzano i server virtuali di DigitalOcean (Droplets) per distribuire e scalare applicazioni web, API e microservizi, sfruttando la rete globale di data center per garantire bassa latenza e alta disponibilità. Inoltre, il servizio Kubernetes gestito da DigitalOcean consente l'orchestrazione di applicazioni containerizzate, semplificando la distribuzione, la scalabilità e la gestione.

Gli sviluppatori possono anche sfruttare gli Spaces di DigitalOcean per l'archiviazione e il servizio di asset statici, come immagini, video e documenti, e utilizzare il servizio Managed Databases per scaricare le complessità di amministrazione dei database. Inoltre, DigitalOcean fornisce una piattaforma per la creazione di ambienti di sviluppo e di test che possono essere avviati e smantellati rapidamente, facilitando lo sviluppo agile e i flussi di lavoro di integrazione continua. DigitalOcean offre una suite di servizi completa che consente agli sviluppatori di creare, distribuire e scalare le applicazioni in modo efficiente ed efficace.

Che cos'è un Droplet in DigitalOcean?

Un Droplet in DigitalOcean si riferisce a un server privato virtuale (VPS) che viene eseguito sull'infrastruttura cloud dell'azienda. I droplet sono essenzialmente istanze virtualizzate che forniscono agli utenti risorse di calcolo dedicate, tra cui CPU, RAM e storage, per eseguire le loro applicazioni o ospitare i loro siti web. Le Droplet di DigitalOcean sono progettate all'insegna della semplicità, della scalabilità e dell'economicità, il che le rende una scelta interessante per sviluppatori e aziende di varie dimensioni.

A seconda delle loro esigenze specifiche, gli utenti possono scegliere tra diverse configurazioni di Droplet, come Standard, General Purpose, CPU-Optimized e Memory-Optimized. Ogni configurazione offre un diverso equilibrio di risorse per soddisfare diversi casi d'uso, come l'esecuzione di applicazioni ad alta intensità di calcolo, l'hosting di database o il servizio di traffico web. Inoltre, i Droplet possono essere creati utilizzando immagini preconfigurate che includono i sistemi operativi, le applicazioni o gli stack di sviluppo più diffusi, semplificando il processo di configurazione e consentendo una rapida distribuzione. DigitalOcean consente inoltre agli utenti di scalare i propri Droplet verticalmente passando a un piano più grande o orizzontalmente aggiungendo altre istanze, facilitando la crescita e la flessibilità delle proprie applicazioni.

Perché gli utenti amano DigitalOcean?

Gli utenti amano DigitalOcean per diversi motivi che lo distinguono da altri fornitori di cloud:

Semplicità : L'interfaccia intuitiva e l'esperienza utente semplificata di DigitalOcean facilitano la navigazione e la gestione dell'infrastruttura da parte degli sviluppatori. La piattaforma offre una curva di apprendimento minima, rendendola accessibile sia ai nuovi utenti che a quelli più esperti.

: L'interfaccia intuitiva e l'esperienza utente semplificata di DigitalOcean facilitano la navigazione e la gestione dell'infrastruttura da parte degli sviluppatori. La piattaforma offre una curva di apprendimento minima, rendendola accessibile sia ai nuovi utenti che a quelli più esperti. Prezzi trasparenti : DigitalOcean è noto per i suoi prezzi chiari e convenienti, che consentono agli utenti di prevedere le spese senza costi nascosti o calcoli complessi. Questa trasparenza si rivolge alle startup, alle piccole e medie imprese e ai singoli sviluppatori che necessitano di prevedibilità del budget.

: è noto per i suoi prezzi chiari e convenienti, che consentono agli utenti di prevedere le spese senza costi nascosti o calcoli complessi. Questa trasparenza si rivolge alle startup, alle piccole e medie imprese e ai singoli sviluppatori che necessitano di prevedibilità del budget. Attenzione agli sviluppatori : DigitalOcean è stato costruito pensando agli sviluppatori, fornendo un'ampia documentazione, tutorial e una comunità attiva che favorisce l'apprendimento e la collaborazione. Queste risorse consentono agli sviluppatori di ampliare le proprie competenze e di risolvere i problemi in modo più efficiente.

: è stato costruito pensando agli sviluppatori, fornendo un'ampia documentazione, tutorial e una comunità attiva che favorisce l'apprendimento e la collaborazione. Queste risorse consentono agli sviluppatori di ampliare le proprie competenze e di risolvere i problemi in modo più efficiente. Prestazioni e affidabilità : L'infrastruttura di DigitalOcean offre servizi affidabili e ad alte prestazioni, garantendo il funzionamento regolare di applicazioni e siti web. L'archiviazione su unità a stato solido (SSD) e la rete globale di data center della piattaforma contribuiscono alla bassa latenza e all'alta disponibilità per gli utenti di tutto il mondo.

: L'infrastruttura di DigitalOcean offre servizi affidabili e ad alte prestazioni, garantendo il funzionamento regolare di applicazioni e siti web. L'archiviazione su unità a stato solido (SSD) e la rete globale di data center della piattaforma contribuiscono alla bassa latenza e all'alta disponibilità per gli utenti di tutto il mondo. Scalabilità : I servizi di DigitalOcean sono progettati per crescere con le esigenze degli utenti. Gli sviluppatori possono facilmente scalare le loro applicazioni in verticale o in orizzontale, sfruttando servizi aggiuntivi come Managed Databases e Kubernetes per una flessibilità ancora maggiore.

: I servizi di DigitalOcean sono progettati per crescere con le esigenze degli utenti. Gli sviluppatori possono facilmente scalare le loro applicazioni in verticale o in orizzontale, sfruttando servizi aggiuntivi come Managed Databases e Kubernetes per una flessibilità ancora maggiore. Assistenza clienti : DigitalOcean offre un'assistenza clienti reattiva e competente, con vari canali per gli utenti che possono richiedere assistenza, tra cui un sistema di ticketing, forum della comunità e social media.

: offre un'assistenza clienti reattiva e competente, con vari canali per gli utenti che possono richiedere assistenza, tra cui un sistema di ticketing, forum della comunità e social media. Immagini preconfigurate: DigitalOcean fornisce immagini preconfigurate, come sistemi operativi, stack di sviluppo e applicazioni, consentendo agli utenti di distribuire rapidamente Droplet su misura per le loro esigenze specifiche.

Questi fattori si combinano per creare un fornitore di infrastrutture cloud facile da usare per gli sviluppatori, economico e affidabile, che molti utenti hanno imparato ad apprezzare e a fidarsi.

DigitalOcean contro

Sebbene DigitalOcean sia una scelta popolare per molti sviluppatori e aziende, è essenziale considerare alcuni dei suoi limiti o svantaggi:

Funzionalità avanzate limitate : Rispetto a provider cloud più grandi come AWS , Azure , o Google Cloud , DigitalOcean può offrire una gamma diversa di funzionalità o servizi avanzati, il che può rappresentare un limite per le aziende con esigenze infrastrutturali complesse.

: Rispetto a provider cloud più grandi come , , o , può offrire una gamma diversa di funzionalità o servizi avanzati, il che può rappresentare un limite per le aziende con esigenze infrastrutturali complesse. Ecosistema più piccolo : Il marketplace e le opzioni di integrazione di DigitalOcean potrebbero non essere così ampie come quelle offerte da provider cloud più importanti, limitando potenzialmente gli strumenti e i servizi di terze parti disponibili per gli utenti.

: Il marketplace e le opzioni di integrazione di DigitalOcean potrebbero non essere così ampie come quelle offerte da provider cloud più importanti, limitando potenzialmente gli strumenti e i servizi di terze parti disponibili per gli utenti. Nessuna protezione integrata di DDoS : A differenza di alcuni concorrenti, DigitalOcean non fornisce una protezione integrata contro i denial-of-service distribuiti ( DDoS ), il che potrebbe rendere gli utenti più vulnerabili agli attacchi.

A differenza di alcuni concorrenti, non fornisce una protezione integrata contro i denial-of-service distribuiti ( ), il che potrebbe rendere gli utenti più vulnerabili agli attacchi. Nessun accordo sul livello di servizio ( SLA ) per lo storage degli oggetti : Il servizio di archiviazione di oggetti di DigitalOcean, Spaces, non viene fornito con un SLA , a differenza di offerte simili di altri cloud provider. La mancanza di un SLA può preoccupare gli utenti che richiedono tempi di attività e prestazioni garantite per le loro esigenze di storage.

: Il servizio di archiviazione di oggetti di DigitalOcean, Spaces, non viene fornito con un , a differenza di offerte simili di altri cloud provider. La mancanza di un può preoccupare gli utenti che richiedono tempi di attività e prestazioni garantite per le loro esigenze di storage. Nessun backup nativo dei database : Il servizio Managed Databases di DigitalOcean non offre una soluzione di backup integrata, richiedendo agli utenti di creare e gestire manualmente i backup dei database.

: Il servizio Managed Databases di DigitalOcean non offre una soluzione di backup integrata, richiedendo agli utenti di creare e gestire manualmente i backup dei database. Copertura geografica limitata : Sebbene la rete globale di data center di DigitalOcean sia in espansione, la sua portata è ancora limitata rispetto ai provider cloud più grandi. Questa limitazione può avere un impatto sugli utenti che necessitano di data center in regioni specifiche che DigitalOcean non serve attualmente.

: Sebbene la rete globale di data center di DigitalOcean sia in espansione, la sua portata è ancora limitata rispetto ai provider cloud più grandi. Questa limitazione può avere un impatto sugli utenti che necessitano di data center in regioni specifiche che non serve attualmente. Opzioni di supporto: Sebbene DigitalOcean offra un'assistenza clienti reattiva, il livello di assistenza di base può essere più lento rispetto ad alcuni concorrenti. Gli utenti che desiderano tempi di risposta più rapidi devono optare per un piano di assistenza a pagamento.

Questi svantaggi devono essere presi in considerazione quando si valuta DigitalOcean come potenziale fornitore di infrastruttura cloud, in particolare per le aziende con requisiti specializzati o avanzati.

DigitalOcean pro

DigitalOcean offre diversi vantaggi che lo rendono una scelta popolare tra gli sviluppatori e le piccole e medie imprese:

Facilità d'uso : L'interfaccia user-friendly e il design intuitivo di DigitalOcean semplificano la gestione dell'infrastruttura cloud, rendendo facile la navigazione e il controllo delle risorse per gli sviluppatori di qualsiasi livello di esperienza.

: L'interfaccia user-friendly e il design intuitivo di DigitalOcean semplificano la gestione dell'infrastruttura cloud, rendendo facile la navigazione e il controllo delle risorse per gli sviluppatori di qualsiasi livello di esperienza. Orientamento agli sviluppatori : La piattaforma è pensata per gli sviluppatori e offre un'ampia documentazione, tutorial e una comunità attiva che promuove l'apprendimento e la collaborazione. Questa attenzione alle esigenze degli sviluppatori aiuta gli utenti ad ampliare le proprie competenze e a risolvere i problemi in modo efficiente.

: La piattaforma è pensata per gli sviluppatori e offre un'ampia documentazione, tutorial e una comunità attiva che promuove l'apprendimento e la collaborazione. Questa attenzione alle esigenze degli sviluppatori aiuta gli utenti ad ampliare le proprie competenze e a risolvere i problemi in modo efficiente. Prezzi trasparenti : DigitalOcean è noto per la sua struttura dei prezzi semplice e competitiva, senza costi nascosti o calcoli complessi. Questa trasparenza piace a chi ha bisogno di costi prevedibili per la propria infrastruttura cloud.

: è noto per la sua struttura dei prezzi semplice e competitiva, senza costi nascosti o calcoli complessi. Questa trasparenza piace a chi ha bisogno di costi prevedibili per la propria infrastruttura cloud. Prestazioni e affidabilità : DigitalOcean offre servizi affidabili e ad alte prestazioni, garantendo il funzionamento regolare di applicazioni e siti web. L'uso di unità di archiviazione a stato solido (SSD) e una rete di data center globale contribuiscono a garantire una bassa latenza e un'elevata disponibilità per gli utenti di tutto il mondo.

: offre servizi affidabili e ad alte prestazioni, garantendo il funzionamento regolare di applicazioni e siti web. L'uso di unità di archiviazione a stato solido (SSD) e una rete di data center globale contribuiscono a garantire una bassa latenza e un'elevata disponibilità per gli utenti di tutto il mondo. Scalabilità : I servizi di DigitalOcean sono progettati per scalare in base alle esigenze degli utenti, consentendo alle applicazioni di crescere verticalmente o orizzontalmente. I servizi aggiuntivi della piattaforma, come i database gestiti e Kubernetes, offrono ancora più flessibilità e scalabilità.

: I servizi di DigitalOcean sono progettati per scalare in base alle esigenze degli utenti, consentendo alle applicazioni di crescere verticalmente o orizzontalmente. I servizi aggiuntivi della piattaforma, come i database gestiti e Kubernetes, offrono ancora più flessibilità e scalabilità. Immagini preconfigurate : Gli utenti possono distribuire rapidamente i Droplet utilizzando immagini preconfigurate, che includono i sistemi operativi, le applicazioni e gli stack di sviluppo più diffusi. Questa funzione accelera il processo di configurazione e semplifica la gestione dell'infrastruttura.

: Gli utenti possono distribuire rapidamente i Droplet utilizzando immagini preconfigurate, che includono i sistemi operativi, le applicazioni e gli stack di sviluppo più diffusi. Questa funzione accelera il processo di configurazione e semplifica la gestione dell'infrastruttura. Assistenza clienti : DigitalOcean offre un'assistenza clienti competente e reattiva attraverso vari canali, tra cui un sistema di ticketing, forum della comunità e social media.

: offre un'assistenza clienti competente e reattiva attraverso vari canali, tra cui un sistema di ticketing, forum della comunità e social media. Distribuzione semplice delle applicazioni generate da AppMaster: L'infrastruttura di DigitalOcean supporta la distribuzione e l'hosting delle applicazioni create con AppMaster senza alcuno sforzo. Questa compatibilità consente agli utenti di sfruttare le prestazioni, la scalabilità e l'affidabilità di DigitalOcean per fornire un'esperienza utente ottimale alle loro applicazioni generate con AppMaster. La sinergia tra le due piattaforme semplifica il processo di sviluppo, consentendo agli utenti di concentrarsi sulla creazione e sul perfezionamento delle applicazioni.

Questi vantaggi rendono DigitalOcean una scelta interessante per gli sviluppatori e le aziende che cercano un fornitore di infrastrutture cloud facile da usare, economico e affidabile.

DigitalOcean Rispetto ad altri fornitori di cloud

Nel confronto tra DigitalOcean e altri provider cloud, come Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP), ogni provider si distingue per diversi fattori. DigitalOcean si distingue per la semplicità, l'approccio incentrato sugli sviluppatori e la trasparenza dei prezzi. La sua interfaccia user-friendly e l'ampia documentazione la rendono una scelta interessante per le startup, le piccole e medie imprese e i singoli sviluppatori che cercano una piattaforma di infrastruttura cloud semplice. Inoltre, la struttura dei prezzi competitiva e prevedibile di DigitalOcean si rivolge a chi ha vincoli di budget o preferisce la trasparenza dei costi.

Tuttavia, i provider cloud più grandi, come AWS, Azure e GCP, offrono una gamma più ampia di servizi e funzionalità più avanzate, che possono essere cruciali per le aziende con requisiti infrastrutturali complessi. Questi fornitori dispongono inoltre di un ecosistema più esteso di integrazioni di terze parti, di partnership e di una rete globale di data center, che possono avvantaggiare le organizzazioni che operano su larga scala o con esigenze regionali specifiche.

La scelta tra DigitalOcean e altri provider di cloud dipende in gran parte dalle esigenze, dalle risorse e dalle preferenze dell'utente. DigitalOcean eccelle per semplicità, facilità di sviluppo e trasparenza dei costi. Allo stesso tempo, i provider cloud più grandi offrono una gamma più ampia di servizi, funzionalità avanzate ed ecosistemi estesi, adatti a requisiti più complessi o di livello aziendale.

Conclusioni

In conclusione, DigitalOcean si è affermato come popolare fornitore di infrastrutture cloud grazie alla sua semplicità, all'approccio incentrato sugli sviluppatori e alla trasparenza dei prezzi. La sua interfaccia user-friendly, la solida documentazione e i servizi su misura si rivolgono a startup, piccole e medie imprese e singoli sviluppatori alla ricerca di una piattaforma semplice, economica e affidabile.

Sebbene DigitalOcean possa offrire diverse funzionalità avanzate e un ecosistema più ampio rispetto a fornitori più grandi come AWS, Azure e GCP, rappresenta un'alternativa interessante per gli utenti che danno priorità alla facilità d'uso e alla prevedibilità del budget. Comprendendo le peculiarità di ciascun fornitore di cloud, gli sviluppatori e le aziende possono prendere decisioni informate quando scelgono la piattaforma giusta per supportare le loro applicazioni e le loro esigenze infrastrutturali, assicurando un'esperienza cloud sostenibile e di successo.