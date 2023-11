Bütçe Dostu Android Uygulama Geliştiricileri

Bir Android uygulaması oluşturmak işinizi büyük ölçüde genişletebilir, hedef kitlenizin ilgisini çekebilir ve gelir elde edebilir. Ancak profesyonel bir geliştiriciyi veya ajansı işe almak, özellikle küçük bir işletmeyseniz veya bütçesi kısıtlı bir girişimseniz, maliyetli olabilir.

Neyse ki, bütçenizi zorlamadan bir uygulama oluşturmayı kolaylaştıran çok sayıda bütçe dostu Android uygulama geliştiricisi mevcut. Bu çözümler, sınırlı kodlama deneyimi olan veya hiç kodlama deneyimi olmayan kullanıcılara hitap etmektedir. Bu makalede, bütçeye duyarlı en iyi Android uygulama geliştiricilerinden bazıları incelenecek ve bunların özellikleri, fiyatlandırma modelleri ve avantajları hakkında bilgiler sunulacaktır.

Android Uygulama Oluşturucu Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler

Bütçe dostu bir Android uygulama oluşturucu seçerken, paranızın karşılığını en iyi şekilde aldığınızdan emin olmak için belirli faktörleri göz önünde bulundurmanız önemlidir:

Kullanım kolaylığı: Kodsuz veya az kodlu bir uygulama oluşturucu kullanmanın amacı, uygulama geliştirme sürecini basitleştirmektir. Herkesin uygulama oluşturmasını kolaylaştıran, sezgisel bir arayüze ve kullanıcı dostu drag-and-drop tasarım araçlarına sahip bir platform arayın.

Kodsuz veya az kodlu bir uygulama oluşturucu kullanmanın amacı, uygulama geliştirme sürecini basitleştirmektir. Herkesin uygulama oluşturmasını kolaylaştıran, sezgisel bir arayüze ve kullanıcı dostu tasarım araçlarına sahip bir platform arayın. Özellikler: Uygulama oluşturucunun uygulamanız için anlık bildirimler , kullanıcı kimlik doğrulaması, analizler ve sosyal medya entegrasyonu gibi gerekli özellikleri ve işlevleri sunduğundan emin olun.

Uygulama oluşturucunun uygulamanız için anlık bildirimler , kullanıcı kimlik doğrulaması, analizler ve sosyal medya entegrasyonu gibi gerekli özellikleri ve işlevleri sunduğundan emin olun. Entegrasyonlar: Uygulama oluşturucunun, CRM sistemleri , ödeme ağ geçitleri ve pazarlama otomasyon platformları gibi dahil etmek isteyebileceğiniz popüler araç ve hizmetlerle üçüncü taraf entegrasyonlarını destekleyip desteklemediğini doğrulayın.

Uygulama oluşturucunun, CRM sistemleri , ödeme ağ geçitleri ve pazarlama otomasyon platformları gibi dahil etmek isteyebileceğiniz popüler araç ve hizmetlerle üçüncü taraf entegrasyonlarını destekleyip desteklemediğini doğrulayın. Kişiselleştirme: Uygulamanız marka kimliğinizi ve tasarım tercihlerinizi yansıtmalıdır. Uygulamanızın görünümünü ve işlevselliğini iş ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak için özelleştirme seçenekleri sunan bir uygulama oluşturucu seçin.

Uygulamanız marka kimliğinizi ve tasarım tercihlerinizi yansıtmalıdır. Uygulamanızın görünümünü ve işlevselliğini iş ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak için özelleştirme seçenekleri sunan bir uygulama oluşturucu seçin. Ölçeklenebilirlik: Yatay ve dikey ölçeklendirmeyi destekleyen, daha büyük kullanıcı tabanlarına, artan trafiğe ve daha kapsamlı işlevselliğe uyum sağlamanıza olanak tanıyan bir platform arayın.

Yatay ve dikey ölçeklendirmeyi destekleyen, daha büyük kullanıcı tabanlarına, artan trafiğe ve daha kapsamlı işlevselliğe uyum sağlamanıza olanak tanıyan bir platform arayın. Destek ve kaynaklar: Uygulama oluşturucunun, platformu nasıl etkili bir şekilde kullanacağınızı öğrenmenize yardımcı olacak müşteri desteğini, yararlı belgeleri ve çevrimiçi kaynakları zamanında sunduğundan emin olun.

Uygulama oluşturucunun, platformu nasıl etkili bir şekilde kullanacağınızı öğrenmenize yardımcı olacak müşteri desteğini, yararlı belgeleri ve çevrimiçi kaynakları zamanında sunduğundan emin olun. Fiyatlandırma: Bütçenize uygun ve uygulamanız için gerekli özellikleri ve kaynakları sunan modeli bulmak için fiyatlandırma modellerini ve planlarını karşılaştırın.

En İyi Bütçe Dostu Android Uygulama Geliştiricileri

Aşağıda, çeşitli iş ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir dizi özellik sunan, bütçe dostu en popüler Android uygulama geliştiricilerinden bazıları yer almaktadır:

AppMaster : AppMaster , kodsuz bir platformdur. Sezgisel drag-and-drop arayüzüyle AppMaster , programlama deneyimi gerektirmeden uygulamanız için kullanıcı arayüzü ve iş mantığı oluşturmayı kolaylaştırır. Platform, uygulamanız için kaynak kodu oluşturarak ölçeklenebilirlik sağlar ve uygulamanızın büyüdükçe performansını korur. AppMaster , ücretsiz bir öğrenme planıyla başlayıp kurumsal düzeydeki çözümlere kadar uzanan çeşitli abonelik planları sunar.

, kodsuz bir platformdur. Sezgisel arayüzüyle , programlama deneyimi gerektirmeden uygulamanız için kullanıcı arayüzü ve iş mantığı oluşturmayı kolaylaştırır. Platform, uygulamanız için kaynak kodu oluşturarak ölçeklenebilirlik sağlar ve uygulamanızın büyüdükçe performansını korur. , ücretsiz bir öğrenme planıyla başlayıp kurumsal düzeydeki çözümlere kadar uzanan çeşitli abonelik planları sunar. Appy Pie: Appy Pie, işletmelerin kolayca Android ve iOS uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan popüler no-code bir uygulama oluşturucudur. drag-and-drop arayüzü ve çok sayıda şablonuyla Appy Pie, kodlama deneyimi olmayan kullanıcılara uygundur. Appy Pie, anında bildirimler, kullanıcı kimlik doğrulaması, analiz ve ödeme işleme özellikleri sunar. Fiyatlandırma modelleri, aylık 18 dolardan başlayan premium planlarla birlikte ücretsiz bir plan içeriyor.

Appy Pie, işletmelerin kolayca Android ve iOS uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan popüler bir uygulama oluşturucudur. arayüzü ve çok sayıda şablonuyla Appy Pie, kodlama deneyimi olmayan kullanıcılara uygundur. Appy Pie, anında bildirimler, kullanıcı kimlik doğrulaması, analiz ve ödeme işleme özellikleri sunar. Fiyatlandırma modelleri, aylık 18 dolardan başlayan premium planlarla birlikte ücretsiz bir plan içeriyor. AppInstitute: AppInstitute, işletmelerin kodlamaya gerek kalmadan mobil uygulamalar oluşturmasını kolaylaştıran, bütçeye uygun başka bir Android uygulama oluşturucudur. Platform, sadakat ve yönlendirme programları, anlık bildirimler ve uygulama içi mesajlaşma gibi çeşitli özellikler sunar. AppInstitute'un fiyatlandırma modeli, sınırlı özelliklere sahip ücretsiz bir plan içerir ve premium planlar aylık 40 dolardan başlar.

AppInstitute, işletmelerin kodlamaya gerek kalmadan mobil uygulamalar oluşturmasını kolaylaştıran, bütçeye uygun başka bir Android uygulama oluşturucudur. Platform, sadakat ve yönlendirme programları, anlık bildirimler ve uygulama içi mesajlaşma gibi çeşitli özellikler sunar. AppInstitute'un fiyatlandırma modeli, sınırlı özelliklere sahip ücretsiz bir plan içerir ve premium planlar aylık 40 dolardan başlar. BuildFire: BuildFire, sezgisel bir arayüz ve bir dizi önceden oluşturulmuş şablon sağlayarak Android uygulama geliştirmeyi kolaylaştıran, zengin özelliklere sahip, low-code kodlu bir uygulama oluşturucudur. BuildFire çok sayıda entegrasyonu destekler ve sosyal medya entegrasyonu, anında bildirimler ve uygulama içi satın almalar gibi özellikler sunar. Platform ücretsiz deneme sunuyor ve premium planlar aylık 159 dolardan başlıyor.

BuildFire, sezgisel bir arayüz ve bir dizi önceden oluşturulmuş şablon sağlayarak Android uygulama geliştirmeyi kolaylaştıran, zengin özelliklere sahip, kodlu bir uygulama oluşturucudur. BuildFire çok sayıda entegrasyonu destekler ve sosyal medya entegrasyonu, anında bildirimler ve uygulama içi satın almalar gibi özellikler sunar. Platform ücretsiz deneme sunuyor ve premium planlar aylık 159 dolardan başlıyor. GoodBarber: GoodBarber, işletmelerin kodlama uzmanlığı gerektirmeden Android ve iOS uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan kullanıcı dostu bir uygulama oluşturucudur. GoodBarber içerik yönetimi, kullanıcı kimlik doğrulaması, anlık bildirimler ve kişiselleştirme seçenekleri gibi özellikler sunar. Uygulamanızı ücretsiz olarak oluşturmaya başlayabilirsiniz ve GoodBarber'ın premium planları aylık 25 dolardan başlar.

Bütçe dostu bir Android uygulama oluşturucu seçerken iş gereksinimlerinize en uygun özelliklere, kullanım kolaylığına, ölçeklendirme yeteneklerine ve fiyatlandırmaya öncelik verin. Bu uygulama oluşturuculardan birini kullanmak, uygun maliyetli bir uygulama oluşturmanıza ve kapsamlı geliştirme kaynaklarına ihtiyaç duymadan hedef kitlenize verimli bir şekilde ulaşmanıza olanak tanır.

AppMaster

AppMaster, kullanıcıların arka uç ve ön uç bileşenleri de dahil olmak üzere Android, iOS ve web uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan güçlü no-code bir platformdur. İşletmelerin ve bireylerin herhangi bir kodlama becerisine ihtiyaç duymadan kapsamlı uygulamalar oluşturmasını kolaylaştıran hepsi bir arada bir çözümdür. Uygun fiyatlandırması ve esnek abonelik planlarıyla AppMaster, uygulama geliştirme için bütçe dostu bir seçenektir.

Geleneksel uygulama geliştirmeyle karşılaştırıldığında AppMaster, süreci kolaylaştırarak 10 kata kadar daha hızlı ve 3 kat daha uygun maliyetli hale getiriyor. Bu, kullanımı kolay kullanıcı arayüzü, görsel veri modellemesi, sezgisel iş süreci (BP) tasarımcısı ve otomatik uygulama oluşturma sayesinde mümkündür. Uygulamanızı yayınlamaya hazır olduğunuzda, AppMaster kaynak kodunu derler ve tercih ettiğiniz ortamda veya sağlanan aboneliklerden birini kullanarak uygulamayı sizin için buluta dağıtır.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

AppMaster bazı temel özellikleri şunlardır:

Kodlama becerilerine gerek yok; drag-and-drop arayüzünü ve görsel BP tasarımcısını kullanarak Android uygulamaları oluşturun.

arayüzünü ve görsel BP tasarımcısını kullanarak Android uygulamaları oluşturun. Veritabanı şemaları, iş mantığı ve REST API endpoints da dahil olmak üzere arka uç ve ön uç bileşenlerini görsel olarak tasarlayın.

da dahil olmak üzere arka uç ve ön uç bileşenlerini görsel olarak tasarlayın. Blueprint tabanlı uygulama geliştirme, gereksinimler değiştiğinde uygulamalar sıfırdan oluşturulduğu için teknik borcu ortadan kaldırır.

Otomatik uygulama oluşturma, test etme ve devreye alma, tutarlı kalite ve hız sağlar.

İşletmenizin büyümesine uyum sağlayabilecek ölçeklenebilir mimari.

PostgreSQL uyumlu veritabanları desteği.

Öğrenme ve deneme için ücretsiz bir katman da dahil olmak üzere esnek abonelik planları.

Kapsamlı belgeler ve duyarlı müşteri desteği.

G2, AppMaster platformunu No-Code Geliştirme Platformları, Hızlı Uygulama Geliştirme (RAD), API Yönetimi ve Uygulama Oluşturucular dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde Yüksek Performanslı olarak kabul etti.

Uygulama geliştirmeyi herkes için erişilebilir ve uygun fiyatlı hale getirmeye odaklanan AppMaster, bütçeye duyarlı kişiler ve Android uygulamaları geliştirmek isteyen işletmeler için en iyi seçimdir.

Uygulamalı Pasta

Appy Pie, kullanıcıların herhangi bir programlama deneyimi olmadan Android ve iOS uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan popüler no-code bir uygulama oluşturucudur. Platformun kullanımı kolay arayüzü, uygulama geliştirmenin bütçe dostu bir yolunu arayan küçük işletmeler ve yeni kurulan şirketler için onu mükemmel bir seçim haline getiriyor.

Appy Pie, kullanıcıların işlevsel ve ilgi çekici uygulamalar oluşturmasına yardımcı olan çeşitli özellikler sunar. Temel özelliklerinden bazıları şunlardır:

Kolay uygulama oluşturma için sürükle ve bırak arayüzü.

Google Haritalar, Firebase ve sosyal medya platformları gibi popüler API'ler ve hizmetlerle entegrasyon.

Düzen şablonları ve renk şemaları dahil özelleştirme seçenekleri.

Kullanıcı etkileşimi için push bildirim yönetimi.

Kullanıcı davranışını anlamanıza ve uygulama performansını artırmanıza yardımcı olacak analizler.

Uygulamanızın App Store ve Google Play Store'da yer alması için uygulama gönderme ve yayınlama hizmetleri.

Deneme amaçlı sınırlı ücretsiz sürümle aylık veya yıllık abonelik planları.

Appy Pie, kullanıcıların temel özelliklere ve markalamaya sahip bir uygulama oluşturmasına olanak tanıyan ücretsiz bir sürüm de dahil olmak üzere çeşitli fiyatlandırma planları sunar. Ücretli planlar daha fazla kaynak, ek özellikler ve Appy Pie markasını kaldırma olanağı sunarak uygulamayı kendinize ait hale getirir.

Appy Pie, kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan Android uygulamaları oluşturmak isteyen işletmeler için kullanıcı dostu ve uygun maliyetli bir seçenektir. Çeşitli özellikleri ve entegrasyonları, onu bütçe dostu bir uygulama oluşturucu arayanlar için mükemmel bir seçenek haline getiriyor.

Uygulama Enstitüsü

AppInstitute, her ölçekteki işletmenin herhangi bir kodlama becerisine ihtiyaç duymadan kendi uygulamalarını oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, popüler ve bütçe dostu bir Android uygulama oluşturucudur. Platform drag-and-drop uygulama tasarımı, özelleştirilebilir şablonlar ve güçlü bir içerik yönetim sistemi gibi çeşitli özelliklerle birlikte gelir. AppInstitute; restoranlar, perakende satış, etkinlikler ve daha fazlası gibi çeşitli sektörlere yönelik uygulamalar oluşturmaya uygundur.

Ana Özellikler:

Kullanımı kolay drag-and-drop arayüzü

arayüzü Çeşitli endüstriler için özelleştirilebilir şablonlar

Uygulama içeriğini yönetmek ve güncellemek için içerik yönetim sistemi

Kullanıcıların ilgisini çekmek için bildirimleri itin

Kullanıcı kimlik doğrulaması ve uygulamalara güvenli erişim

Uygulama performansını izlemek için analiz ve raporlama

Popüler araç ve hizmetlerle entegrasyonlar

Yapı Ateşi

BuildFire , işletmeler ve bireyler için uygulama geliştirme sürecini basitleştirmek üzere tasarlanmış çok yönlü, bütçe dostu bir Android uygulama oluşturucusudur. Platform, kullanıcıların herhangi bir kodlama bilgisi gerektirmeden drag-and-drop düzenleyiciyi kullanarak tamamen özelleştirilebilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. BuildFire'ın zengin özellik seti, eğitim, spor, etkinlikler ve e-Ticaret gibi çeşitli sektörlere yönelik desteği içerir.

Ana Özellikler:

Kolay uygulama oluşturma için sezgisel drag-and-drop arayüzü

arayüzü Çeşitli sektörler ve uygulama türleri için destek

Çok çeşitli özelleştirme seçenekleri ve şablonlar

Uygulama içi satın almalar ve para kazanma özellikleri

Sosyal medya entegrasyonu ve paylaşım seçenekleri

Kullanıcı yönetimi ve kimlik doğrulama

Anında bildirimler ve mesajlaşma

Uygulama analizi ve raporlama özellikleri

Resim kaynağı: buildfire.com

iyiberber

GoodBarber, kullanıcıların hiçbir programlama becerisine ihtiyaç duymadan zengin özelliklere sahip uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan başka bir uygun maliyetli Android uygulama oluşturucudur. Platform, perakende, medya ve topluluk uygulamaları gibi farklı sektörler için tasarlanmış çeşitli özelleştirilebilir şablonlar sağlar. GoodBarber'ın güçlü özellikleri ve kullanımı kolay arayüzü, onu kaliteli Android uygulamaları oluşturmak isteyen yeni başlayanlar ve küçük işletmeler için mükemmel bir seçim haline getiriyor.

Ana Özellikler:

Sürükle ve bırak uygulama geliştirme arayüzü

Belirli sektörlere göre uyarlanmış özelleştirilebilir şablonlar

Uygulama içeriğini yönetmek ve güncellemek için güçlü içerik yönetim sistemi

Google Play'de eller serbest uygulama yayınlama

Kullanıcı kimlik doğrulama ve güvenlik özellikleri

Anında bildirimler ve uygulama içi mesajlaşma

Uygulamanızı tanıtmaya yönelik pazarlama araçları

Popüler üçüncü taraf araçlarla entegrasyonlar

Uygulama analizi ve raporlama

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

İş Uygulamaları

Bizness Apps is another budget-friendly Android app builder catering to small and medium-sized businesses. The platform offers a user-friendly interface, various pre-built templates, and extensive customization options to create an Android app tailored to your business needs. Whether your business focuses on education, real estate, hospitality, or fitness, Bizness Apps has the right tools to develop an app with the necessary features and integrations.

Uygulama oluşturucunun anlık bildirimler, uygulama içi satın almalar, sadakat programları, randevu planlama ve sosyal medya entegrasyonu gibi özellikleri vardır. Bizness Apps also understands the importance of analytics, thus offering built-in tracking and reporting tools that give you insights into your app's performance and user engagement.

Destek için platform, video eğitimleri, web seminerleri ve uygulama oluşturucuda gezinmenize yardımcı olacak özel bir destek ekibi dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar sağlar.

Bizness Apps offers a single Gold plan billed at $99/month (billed annually). At the same time, they also provide a 30-day free trial for you to test the platform before committing to a subscription.

Hızlı

Swiftic is another budget-friendly Android app builder that's easy to use and perfect for small business owners. The platform provides templates, customizable features, and an easy-to-use interface to design an app that aligns with your brand identity. With an extensive library of features, Swiftic empowers users to create apps that meet their business's unique requirements.

Swiftic offers include push notifications, social media integration, e-commerce capabilities, menu display, loyalty rewards, reservations, and appointment scheduling. The platform also provides app analytics, giving you insights into user behavior and engagement rates to optimize your app's performance.

Swiftic offers various pricing plans tailored to fit different business sizes and budgets. The Basic plan is priced at $39/month (billed annually), while the Professional plan costs $59/month (billed annually), and the Business plan is priced at $99/month (billed annually). Each plan offers different levels of functionality and resources to meet your app development needs. Swiftic also provides a 30-day money-back guarantee, allowing you to try the platform risk-free.

Takdir edilebilir

Thunkable, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli uygulama geliştiricileri için tasarlanmış, bütçeye uygun başka bir Android uygulama oluşturucudur. Kullanıcıların tek satır kod yazmadan benzersiz ve ilgi çekici Android uygulamaları oluşturmasına olanak tanır.

Thunkable, kullanıcıların uygulamalarının tasarımını hızlı bir şekilde birleştirmelerine olanak tanıyan basit bir drag-and-drop arayüzü sunar. Ayrıca düğmeler, etiketler, haritalar ve listeler gibi yerleşik bileşenlerin yanı sıra özel bileşenler oluşturma seçeneğini de içeren kapsamlı bir bileşen kitaplığı sağlar.

Thunkable ile Mapbox, Firebase ve Airtable gibi çok sayıda API'yi de entegre ederek uygulamanıza çok sayıda işlevsellik eklemenizi sağlayabilirsiniz. Thunkable'ın ücretsiz katmanı çoğu özelliğe erişim sunar, ancak özel projeler, sınırsız projeler ve öncelikli destek gibi ek yeteneklerin kilidini açmak için aylık abonelik için PRO planlarına kaydolabilirsiniz.

Ana Özellikler:

Sürükle ve bırak arayüzü

Kapsamlı bileşen kütüphanesi

Önceden oluşturulmuş şablonlar

API entegrasyonları

Gerçek zamanlı test

Bulut depolama

Mobincube

Mobincube, özelleştirilmiş, profesyonel görünümlü uygulamalar oluşturmanıza yardımcı olacak çok çeşitli özellikler sunan, popüler, bütçe dostu bir Android uygulama oluşturucusudur. Mobincube, programlama bilgisi olmayan kullanıcılar için tasarlanmıştır ve bu da onu ilk uygulamasını oluşturmak isteyen küçük işletmeler için mükemmel bir seçim haline getirir.

Mobincube'un drag-and-drop düzenleyicisi ile uygulamanızın düzenini kolayca tasarlayabilir, bileşenler ekleyebilir ve görünümünü özelleştirebilirsiniz. Ayrıca uygulama tasarımınıza hızla başlamanıza yardımcı olacak geniş bir grafik kaynakları ve şablon kitaplığı da sunarlar.

Mobincube, anlık bildirimler, sosyal ağ entegrasyonu, GPS izleme ve multimedya desteği gibi çeşitli gelişmiş özellikleri destekler. Ayrıca popüler analiz platformları ve reklam ağlarıyla entegrasyon seçenekleri sunarak uygulamanızdan etkili bir şekilde para kazanmanıza olanak tanır.

Temel özellikler ve sınırlı uygulama görünümleriyle birlikte gelen Mobincube'un ücretsiz planıyla başlayabilirsiniz. İşletmeniz büyüdükçe ve daha fazla özellik gerektirdikçe, hiçbir taahhütte bulunmadan farklı ücretli planlara yükseltebilirsiniz.

Ana Özellikler:

Sürükle ve bırak düzenleyici

Şablonlar ve grafik kaynakları kütüphanesi

Anında bildirimler, GPS ve multimedya desteği gibi gelişmiş özellikler

Analitik platformları ve reklam ağlarıyla entegrasyon

Çözüm

Doğru bütçe dostu Android uygulama oluşturucuyu seçmek, hem zamandan hem de paradan tasarruf etmenizi sağlarken, profesyonel ve işlevsel bir uygulama oluşturmak için gerekli özelliklere erişmenizi de sağlar. AppMaster, Appy Pie, BuildFire, GoodBarber, Bizness Apps ve bu makalede bahsedilen diğer araçlarla ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulabilirsiniz.

Bu Android uygulama oluşturucularını karşılaştırırken kullanım kolaylığı, özellikler, entegrasyonlar, özelleştirme, ölçeklenebilirlik, destek ve fiyatlandırma gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Bu, iş hedeflerinize ve gereksinimlerinize uygun, bilinçli bir karar vermenize yardımcı olacaktır.

Android uygulama projeniz için ideal uygulama oluşturucu, mobil teknolojinin gücünden etkili bir şekilde yararlanmanıza, iş kapsamınızı genişletmenize ve giderek mobil merkezli bir dünyada başarılı olmanıza olanak sağlayacaktır.